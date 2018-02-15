00:17 16 февраля
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В Крыму усилили надёжность охраны границы с Украиной

Российско-украинскую границу у пунктов пропуска в Cеверном Крыму оборудовали системами видеонаблюдения. Об этом Крыминформу сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.

В Крыму усилили надёжность охраны границы с Украиной


На пунктах пропуска на украинско-российском участке госграницы установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях
— говорится в сообщении.


Также отмечено, что количество технических средств в нужном количестве позволило оптимизировать деятельность погранслужб. Эти меры повысили надёжность охраны государственной границы с недружественной страной.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники убирают блокпосты, расположенные в непосредственной близости к границе с Украиной, а КПП наоборот усиливают.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 27

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  1. Владыка Ситх Вчера, 15:21
    А Киев пишет что: - "Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом, – Госпогранслужба Украины".

    Фейкометы
    Владыка Ситх
    1. 210окв Вчера, 15:23
      Вообще это надо было сделать года так три назад..
      210окв
    2. 210окв Вчера, 15:24
      И что это значит Сергей?Двинем границу на Херсонщину?
      Цитата: Владыка Ситх
      А Киев пишет что: - "Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом, – Госпогранслужба Украины".

      Фейкометы
      210окв
      1. Владыка Ситх Вчера, 15:44
        Это значит, что ФСБ укрепляет границу на случай украинских провокаций, а Киев все с ног на голову перевернул и объявил перемогу.
        Владыка Ситх
        1. влад66 Вчера, 17:18
          Цитата: Владыка Ситх
          Это значит, что ФСБ укрепляет границу на случай украинских провокаций, а Киев все с ног на голову перевернул и объявил перемогу.

          У этих обезьян любая зрада превращаятся в перемогу.Сергей правда ч то с со стороны Украины такие плакаты висят. hi hi
          влад66
      2. Partyzan Вчера, 16:09
        Цитата: 210окв
        Двинем границу на Херсонщину?

        может и так
        Partyzan
        1. МИХАН Вчера, 17:26
          Цитата: Partyzan
          может и так

          Все к этому идет брат-партизан и по мирному произойдет , очень надеюсь! soldier
          МИХАН
          1. Partyzan Вчера, 17:31
            Цитата: МИХАН
            и по мирному произойдет , очень надеюсь!

            и я на это надеюсь
            Partyzan
    3. Scoun Вчера, 15:25
      Контора из нашего города наукограда, спец по системам безопасности эту систему устанавливает.
      Scoun
    4. Геркулесыч Вчера, 15:37
      Владыка Ситкх -Сергей hi -я раз по пьяной лавочке такое на заборе написал wassat -не смеялись только те кто мое творение не видели! wassat
      Геркулесыч
    5. МИХАН Вчера, 17:25
      Цитата: Владыка Ситх
      А Киев пишет что: - "Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом, – Госпогранслужба Украины".

      Фейкометы

      Все правильно, автоматика будет охранять и выявлять, а уж кого нужно шмонать будут по тихому.
      Чтобы не перевозбуждать психически неустойчивых "братьев" хе хе
      МИХАН
    6. Антарес Вчера, 22:51
      Цитата: Владыка Ситх
      А Киев пишет что: - "Российские пограничники ликвидируют свои блокпосты на админгранице с Крымом, – Госпогранслужба Украины".
      Фейкометы

      смотря какие читаете. Я лично прочитал развернутую статью про то же самое, и даже больше без всяких "перемог". Не спорю, если искать "перемоги" то легко можно их найти.
      Я с ходу читал про событие, и тут же статья была о причинах. Приведения общего стандарта границ РФ.Крымская "нестабильная" будет приведена к стандарту мирных границ. Но, понятно, что будет более пристальное внимание.
      И что характерно-расписали что это значит для украинцев(облегчение режима проверки) и прочих пересекающих административно/государственную границу(по двум версиям РФ и Украины)
      Интерфакс Украина, Остров к примеру
      Тот же Униан просто сообщает о снятии и неизвестности причин.
      те "фейкометы" 112.ua ссылаются на "Крым.Реалии".
      Антарес
  2. Андрей К Вчера, 15:22
    ...В Крыму усилили надёжность охраны границы с Украиной...

    Осталось мозгов контрактникам-пограничникам добавить, с учётом желания "халявных дипломов".
    У майданутых на днях очередная "перемоХа" была, бились в экстазе:
    ...два районных суда Киева признали виновными в госизмене и дезертирстве Одинцова и Баранова, приговорив их к 14 и 13 годам лишения свободы соответственно...

    А по сути статьи - купируется укрозараза, правильное решение. Это сделать надо было ещё "вчера" - "без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях".
    Андрей К
  3. антивирус Вчера, 15:22
    еще к нач 2019 г надо так же усилить границу в Приднестровье.
    антивирус
  4. Геркулесыч Вчера, 15:24
    Это хорошая новость, а плохая, решили прекратить добычу газа на полуострове, из за иска укроины против России! Дескать, Одесское месторождение газа на Крымском шельфе мы незаконно используем!
    Геркулесыч
    1. Антарес Вчера, 22:55
      Цитата: Геркулесыч
      Дескать, Одесское месторождение газа на Крымском шельфе мы незаконно используем!

      по срединной линии Одесса ближе КРыма на 20 км. Это если даже учесть Крым(что та еще проблема в международном суде)
      Добыли газа на 10 млрд рублей на украинском участке.
      Шельф никак не может быть Крымским.
      Оде́сское га́зовое месторожде́ние (украинец. Одеське газове родовище) — газоконденсатное месторождение на Украине, расположенное на шельфе Чёрного моря . Относится к Причерноморско-Крымской нефтегазоносной области. Ближайшие населённые пункты — Одесса (130 км), Черноморское (150 км)
      Антарес
  5. Romka47 Вчера, 15:27
    Читаю заголовок "Усилили границу" думаю технику там разместили новую, или фортификационные сооружения какие возвели. Читаю "поставили камеры , БЛОКПОСТЫ" убрали. усилили ага..... Давайте вокруг хмеймим войска уберем и камер натыкаем по периметру, бармалеев же это куда больше остановит
    Romka47
    1. demo Вчера, 15:37
      В Сирии все ясно. Бородач - враг. А с Украиной у нас не все так просто. Попробуй бандеровца от не майданного украинца отличить? Если без своих черно-красных тряпок и без заунывных кричалок.
      demo
      1. Romka47 Вчера, 15:42
        Если убрать совсем войска с границы они там сразу попрут не только с красно-черными тряпками, а вообще по "ще невмерла".
        Romka47
  6. assa67 Вчера, 15:35
    может быть повторюсь....проводился опрос среди россиян программой "Военная тайна"по РЭН-ТВ...три вопроса,что делать с украиной
    1.Понять,простить
    2.ждать,пока перебесятся
    3.построить стену и забыть.......по первому-2%,по второму-32 с погрешностью,третьи-60% основательно уверены...остальным по барабану....
    Цитата: 210окв
    Вообще это надо было сделать года так три назад..
    assa67
  7. Опер Вчера, 15:35
    Мне больше всего понравилась фраза про и другие технические новинки...
    Опер
  8. Опер Вчера, 15:38
    Цитата: assa67
    1.Понять,простить
    2.ждать,пока перебесятся
    3.построить стену и забыть.......по первому-2%,по второму-32 с погрешностью,третьи-60% основательно уверены...остальным по барабану.

    Думаю вполне реалистичные результаты опроса.
    Опер
  9. 23424636 Вчера, 16:50
    наконец то пацаны проснулись и увидели сколько бабла можно накосить на венчурных стенах крымской обители. Почему бы не заминировать весь Сиваш и на стыке областей построить канал по Арабатской стрелке Азов -Сиваш чтобы крабы не нарушали сон впередисмотрящего в зеленой фураге.
    23424636
  10. next322 Вчера, 17:29
    все эти системы контроля не вызывают доверия.......бандеромразь проникает в Крым на раз-два, впрочем как и в остальную Россию.....
    next322
  11. Separ Вчера, 17:33
    Надо вообще границу Крыма с украиной перекрыть колючей проволокой под напряжением, кто хочет оттуда попасть в Крым - только через Крымский мост.
    Separ
  12. Bosch Вчера, 17:48
    Пора запретить бандерлогам въезд в Россию.
    Bosch
  13. Radikal Вчера, 21:11
    Российско-украинскую границу у пунктов пропуска в Cеверном Крыму оборудовали системами видеонаблюдения.
    Можно подумать, что граница состоит только из одних только пунктов пропуска! sad
    Radikal
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