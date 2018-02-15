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В Крыму усилили надёжность охраны границы с Украиной
Российско-украинскую границу у пунктов пропуска в Cеверном Крыму оборудовали системами видеонаблюдения. Об этом Крыминформу сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым.
Также отмечено, что количество технических средств в нужном количестве позволило оптимизировать деятельность погранслужб. Эти меры повысили надёжность охраны государственной границы с недружественной страной.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники убирают блокпосты, расположенные в непосредственной близости к границе с Украиной, а КПП наоборот усиливают.
На пунктах пропуска на украинско-российском участке госграницы установлены и внедрены системы видеонаблюдения, автоматические шлагбаумы и другие технические новинки, позволяющие дистанционно контролировать данную территорию без необходимости задействования людских ресурсов в полевых условиях— говорится в сообщении.
Также отмечено, что количество технических средств в нужном количестве позволило оптимизировать деятельность погранслужб. Эти меры повысили надёжность охраны государственной границы с недружественной страной.
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники убирают блокпосты, расположенные в непосредственной близости к границе с Украиной, а КПП наоборот усиливают.
Использованы фотографии: ТАСС
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