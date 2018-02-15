00:14 16 февраля
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Welt: Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО

Немецкому бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, пишет газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ.

Welt: Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО


По данным издания, в начале 2019 года бундесвер должен взять на себя решающую роль в создании международной оперативной группы повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze). Однако девятая танковая бригада в Мюнстере, которая по плану должна исполнять эту задачу, сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.


Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.

Как пишет Welt, проблемы не обошли стороной и военно-воздушные силы, которые также не в состоянии выполнить свои обязательства перед НАТО.

Боеготовность истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолетов CH-53 значительно ухудшилась: по статистике, каждый из этих комплексов может участвовать в операциях, подготовке и учениях только четыре месяца в году. Остальные восемь летательные аппараты проводят на земле из-за ремонта, устранения неполадок перед вылетами и переоборудования, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://www.welt.de/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 60

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  1. Глядя Петрович Вчера, 15:27
    Гудериан в гробу переворачивается.
    Глядя Петрович
    1. 210окв Вчера, 15:30
      Ну,Гудериану и самому напоследок танков хватать не стало..
      Цитата: Глядя Петрович
      Гудериан в гробу переворачивается.
      210окв
      1. Partyzan Вчера, 15:58
        Цитата: 210окв
        Ну,Гудериану и самому напоследок танков хватать не стало..

        а еще надо 2% в бюджет наты заплатить laughing Дмитрий hi
        Partyzan
        1. куртка бейна Вчера, 16:05
          Цитата: Partyzan
          Цитата: 210окв
          Ну,Гудериану и самому напоследок танков хватать не стало..

          а еще надо 2% в бюджет наты заплатить laughing Дмитрий hi

          Не "в бюджет наты", а на свою оборону.
          куртка бейна
          1. Partyzan Вчера, 16:14
            Цитата: куртка бейна
            Не "в бюджет наты", а на свою оборону.

            да? а я думал по другому
            вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что плата за безопасность «должна быть честной», ведя разговор о необходимости соблюдать устав НАТО всеми членами организации и платить по 2% ВВП.На сегодняшний день Германия вносит в казну НАТО около 1,2% от своего ВВП. Это почти 44 млрд долларов. При выполнении всех условий, взносы ФРГ в бюджет НАТО составят около 77 млрд долларов,

            https://topwar.ru/109665-tramp-hochet-zastavit-ge
            rmaniyu-platit-v-byudzhet-nato-77-mlrd-dollarov.h
            tml
            Partyzan
            1. куртка бейна Вчера, 16:28
              Цитата: Partyzan

              вице-президент США Майк Пенс заявил о том, что плата за безопасность «должна быть честной», ведя разговор о необходимости соблюдать устав НАТО всеми членами организации и платить по 2% ВВП.На сегодняшний день Германия вносит в казну НАТО около 1,2% от своего ВВП. Это почти 44 млрд долларов. При выполнении всех условий, взносы ФРГ в бюджет НАТО составят около 77 млрд долларов,

              https://topwar.ru/109665-tramp-hochet-zastavit-ge
              rmaniyu-platit-v-byudzhet-nato-77-mlrd-dollarov.h
              tml

              Вы ошибаетесь, как и неизвестный автор той статьи. Германия не "вносит в казну НАТО" 1,2% своего ВВП, а тратит их на военные расходы. Для себя.
              куртка бейна
              1. Svarog51 Вчера, 19:31
                а тратит их на военные расходы. Для себя.

                Ага, для себя любимых в Турции на базе самолёты держали в составе каолиции. Это какие такие задачи они там решали, когда в Германии и так от иммигрантов не продохнуть? Или Вы считаете, что немцы совсем с катушек съехали?
                Svarog51
                1. куртка бейна Вчера, 19:45
                  Цитата: Svarog51
                  а тратит их на военные расходы. Для себя.

                  Ага, для себя любимых в Турции на базе самолёты держали в составе каолиции. Это какие такие задачи они там решали, когда в Германии и так от иммигрантов не продохнуть? Или Вы считаете, что немцы совсем с катушек съехали?

                  У вас всё смешалось в голове. Я даже таблицу военных расходов вам выложил где Германия по вашему мнению "вносит в казну НАТО" 1,2 % своего ВПП или 40 с лишним млрд. долларов. А Россия, я так понимаю, следуя этой таблице "вносит в казну ОДКБ" (Россия ведь состоит в ОДКБ и перечисляет туда деньги, как и все члены ОДКБ) 70 с лишним млрд? Буду знать. feel
                  куртка бейна
                  1. Svarog51 Вчера, 20:20
                    У вас всё смешалось в голове.

                    Вы бы лучше голову из курточки высунули и внимательно прочли, что именно я написАл. При чём тут Россия? Германия какие свои интересы в Сирии защищает? Вы хоть разберитесь для начала, что НАТО и ОДКБ - это разные организации. Про какие 70 млрд внесённые в бюджет ОДКБ Вы пытаетесь втереть?
                    Svarog51
                    1. куртка бейна Вчера, 22:04
                      Цитата: Svarog51
                      У вас всё смешалось в голове.

                      Вы бы лучше голову из курточки высунули

                      Хотите тоже получать ответы в подобном тоне?
                      При чём тут Россия?

                      Притом, что по одной и той же таблице - Германия, которая состоит в НАТО по вашим утверждениям, вносит их в "казну НАТО", а Россия средства из этой таблицы тратит почему то на своё перевооружение и т.д. Странно, не находите? Таблица вроде одна, а деньги идут на разные цели. Повторю вопрос: если Германия деньги из этой таблицы тратит исключительно (а именно так и утверждается) на взносы "в казну НАТО", то что же она тратит на содержание, переоснащение и закупку техники своей собственной армии?
                      Германия какие свои интересы в Сирии защищает?

                      А ваша печаль то в этом какая? Защищает себя "на дальних рубежах". Устраивает?
                      Про какие 70 млрд внесённые в бюджет ОДКБ Вы пытаетесь втереть?

                      "Втереть" вы своим друзьям будете пытаться, ну или тем, кто с вами в таком тоне захочет общаться. Я же вам пытаюсь "втереть" то, что согласно этой таблице (тяжело с вами если честно) и Россия и Германия расходуют средства на военные нужды. Только странным образом у Германии эти деньги забирает НАТО, а Россия почему то тратит их на учения, переоснащение, военное довольствие и далее по списку. Странно как то, не находите?
                      ЗЫ: Боюсь, что попытайся я у вас узнать на какие же такие цели "казна НАТО" только с одной Германии имеет аж 40 с лишним млрд. дол. в год - вы затруднитесь ответить, верно? wink
                      куртка бейна
              2. sharp-lad Вчера, 22:49
                Пример Саудовской Аравии подтверждает русскую поговорку: Не в коня корм.
                sharp-lad
          2. Кент0001 Вчера, 16:46
            А бюждет НАТО из чего складывается? Правильно из бюджетов стран -участниц.
            Кент0001
            1. куртка бейна Вчера, 16:57
              Цитата: Кент0001
              А бюждет НАТО из чего складывается? Правильно из бюджетов стран -участниц.

              Бюджет НАТО складывается из отчислений стран входящих в него на: содержание штаб-квартиры НАТО, совместные операции и т.д. И он никак не равен тому о чём писали выше. Трамп вон, когда только вступил в должность вообще заявлял, что та же Германия должна "недоплаченные" до 2% на оборону деньги лично Америке. Помните?
              куртка бейна
          3. влад66 Вчера, 17:23
            Цитата: куртка бейна
            а на свою оборону.

            От кого?Не передергивайте мил человек. negative yes
            а еще надо 2% в бюджет наты заплатить

            Так и да,каждый член НАТО должен увеличить взнос в бюджет НАТО до 2% ВВП. yes
            влад66
            1. куртка бейна Вчера, 19:53
              Цитата: влад66
              Цитата: куртка бейна
              а на свою оборону.

              От кого?

              От того, от кого и Россия, только наоборот. wink
              Цитата: влад66

              Так и да,каждый член НАТО должен увеличить взнос в бюджет НАТО до 2% ВВП. yes

              А свою армию она на какие деньги тогда будет содержать не подскажете? Ну если 2 процента отдаст в этот самый пресловутый бюджет? Кстати, не подскажете, что такое этот самый бюджет и на что там деньги тратятся?
              куртка бейна
            2. Ратуш Вчера, 22:14
              Цитата: влад66
              Так и да,каждый член НАТО должен увеличить взнос в бюджет НАТО до 2% ВВП.




              Стесняюсь спросить...а каковы обьемы этого мифического "бюджета НАТО"?...кто его формирует,управляет и тд...очень интересно услышать от столь знающих людей...где общак короче?...документы какие то существуют на этот счет?...просветите в общих чертах если в теме...только не отмазывайтесь нетленкой про ГУГЛ...в общих чертах обрисуйте тему
              Ратуш
    2. Пытливый Вчера, 15:35
      Цитата: Глядя Петрович
      Гудериан в гробу переворачивается.

      А чего ему переворачиваться? Если что то глобальное будет то танки там не понадобятся. Германию сейчас спасут полиция, миграционная служба, введение границ и депортация мигрантов. Я не представляю сейчас локальных войн между крупными державами. Так что может и правильно делают, что экономят. Сейчас в приоритете силы спечиальных операций для решения задач, ПВО, ЯО и ВКС
      Пытливый
      1. КВУ-НСвД Вчера, 15:46
        , ПВО, ЯО и ВКС
        В остальных родах войск всё совсем по другому ? Вы так думаете ?
        КВУ-НСвД
    3. НЕКСУС Вчера, 15:46
      Цитата: Глядя Петрович
      Гудериан в гробу переворачивается.

      Я посмотрю на немцев и поляк,когда Т-14 пойдет в серию ,включая всю линейку на базе Арматы...думаю тогда из ВВП будет составлять совсем не 2-3%...
      НЕКСУС
      1. Ратуш Вчера, 22:18
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Глядя Петрович
        Гудериан в гробу переворачивается.

        Я посмотрю на немцев и поляк,когда Т-14 пойдет в серию ,включая всю линейку на базе Арматы...думаю тогда из ВВП будет составлять совсем не 2-3%...




        Ну Армата ,да,шок будет...но вот когда РОФАР дозреет..то все..сдадутся сразу
        Ратуш
    4. баклан Вчера, 16:03
      Пока в ФРГ министры обороны блондинки в белых плащах, немцев можно вычёркивать из списка серьёзных милитаристов...
      баклан
      1. Кент0001 Вчера, 16:48
        Эта блондинка говорят врач-гинеколог по образованию. А че, нормальный министр обороны, европейский такой министр....
        Кент0001
        1. Kurare Вчера, 17:00
          Цитата: Кент0001
          Эта блондинка говорят врач-гинеколог по образованию. А че, нормальный министр обороны,

          Для полной картины: до этого она было министром по делам семьи, а затем министром труда и социальным вопросам. Вот тако вот в Германии "универсальное оружие" эта Урсула. fool
          Kurare
        2. НЕКСУС Вчера, 18:04
          Цитата: Кент0001
          Эта блондинка говорят врач-гинеколог по образованию. А че, нормальный министр обороны, европейский такой министр....

          Так как лечат немецкую армию,такой и врач. Когда поталогоанатом будет,тогда можно будет списывать немцев со счетов,как воинствующее государство. А пока ПМС,климакс и все дальнейшие прелести ....
          НЕКСУС
  2. 210окв Вчера, 15:28
    В Кубинку приезжайте в музей..Может чего и подгоним..
    210окв
    1. Сергей39 Вчера, 15:32
      Зачем в музей? Пусть покупают у нас обновлённые Т-72
      Сергей39
    2. Paranoid50 Вчера, 17:11
      Цитата: 210окв
      В Кубинку приезжайте в музей..Может чего и подгоним..

      Ну,уж,дудки... Облезут. Там в германской экспозиции что ни экземпляр, то раритет, а то и вовсе единственный в мире(Мышь,Карл,Фердинанд и т.д.). И,кстати,с них ещё линейка Леопардов, ибо коллекция давненько не пополнялась. laughing
      Paranoid50
      1. Svarog51 Вчера, 19:36
        Ну,уж,дудки...

        Правильно! Им и так после ухода ГСВГ много чего досталось, пусть пользуются. А ежели заплатят, так можно и отремонтировать.
        Svarog51
  3. Змей Плискин Вчера, 15:29
    чёт немцы совсем сдали...
    Змей Плискин
    1. НЕКСУС Вчера, 15:47
      Цитата: Змей Плискин
      чёт немцы совсем сдали...

      Немецкий боевой дух,впрочем как и у всех европейцев закончился в 45-ом.
      НЕКСУС
      1. Змей Плискин Вчера, 15:52
        Японцев,кстати, поражение в войне и оккупация нисколько не сломила. Реваншизм и милитаризм возрастает с каждым днём. впрочем, как и у нас.Скоро че-то будет. Все затариваются пушками...Все готовы словить снаряд?
        Змей Плискин
      2. dvina71 Вчера, 17:59
        Цитата: НЕКСУС
        Немецкий боевой дух,впрочем как и у всех европейцев закончился в 45-ом.

        Не совсем так.. Немцы на территории ГДР унижений ,подобных в ФРГ,не пережили.. И ВД они были полноценные и одни из самых надежных союзников СССР.
        dvina71
    2. Кент0001 Вчера, 16:49
      Причем давно. У них и Люфтваффе в полной зад н ице.
      Кент0001
      1. Kurare Вчера, 17:02
        Цитата: Кент0001
        Причем давно. У них и Люфтваффе в полной зад н ице.

        Совсем недавно всплыло ещё одно: просьба не использовать Бундесмарине в любых операциях из-за нехватки работоспособных кораблей. Вот так вот.
        Kurare
  4. astepanov Вчера, 15:31
    О как! Им опять зимнего обмундирования не хватает. Как зимой 41-42 г.г. Интересно, а разговорники с "Матка, млеко, матка, яйки" им уже раздали?
    astepanov
    1. Васян1971 Вчера, 15:36
      Цитата: astepanov
      Интересно, а разговорники с "Матка, млеко, матка, яйки" им уже раздали?

      Зачем? У них на генном уровне прописано: "Гитлер капут!"
      Васян1971
  5. Иеремия Вчера, 15:32
    У Парашенки купите, Вы ж теперь друзья, а металлолома цвета хаки хватает...Острие копья, как все высокопарно, по нынешнему состоянию Германия острие дряблого ч......, молчу про само "копье"
    Иеремия
  6. demo Вчера, 15:33
    Немецкому бундесверу не хватает танков и самолетов для исполнения обязанностей перед НАТО, пишет газета Welt со ссылкой на секретный документ Министерства обороны ФРГ.

    Зачем немцам танки, есть у них в избытке есть гинекологи?
    demo
  7. Дормидонт Вчера, 15:34
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
  8. Геркулесыч Вчера, 15:35
    Так вы того -на генекалогических креслах в бой! lol
    Геркулесыч
  9. Васян1971 Вчера, 15:35
    " Германии не хватает танков для участия в операциях НАТО."
    Пущай у кума-Порошенко купят. У него ещё много недодекомунизированного добра осталось. Сильнейшая армия Европы как-никак.
    Васян1971
  10. Ратник-80 Вчера, 15:36
    Да фигня какая та , старая фрау сказала что видила в секретных документах, прям как у нас знакомый сказал или доч офицера
    Ратник-80
    1. Alexey RA Вчера, 15:57
      Цитата: Ратник-80
      Да фигня какая та , старая фрау сказала что видила в секретных документах, прям как у нас знакомый сказал или доч офицера

      Не фигня. Бундесвер плачется о чрезмерном сокращении техники и падении числа боеготовых машин со времён прихода министра-гинеколога.
      Вот ситуация на конец 2016:
      Как представляется, ситуация обстоит несколько оптимистичнее с сухопутными войсками. Хотя и не без темных пятен, как имеет место в случае с БМП Puma, из которых исправных только 23 из 89 поставленных. В отношении самоходной 155-мм гаубицы PzH 2000 уровень исправности заявляется в 67%. Следует отметить, что в Бундесвере имеются 123 гаубицы PzH 2000 , из которых в войсках 61, а в боевых частях только 41. 67% никак не получаются, исходя из цифр общей численности. Исходя из этого принципа подсчета, с танками Leopard 2 вообще все прекрасно, так как всего имеется 244 танков, из которых в боевом составе 167, а в боевых частях 132, то есть исправность достигает 79%.
      © bmpd
      132 танка в боевых частях. Гейнц не то что в гробу переворачивается - к нему можно генератор на гигаватт подсоединять. smile
      Alexey RA
  11. Геркулесыч Вчера, 15:40
    Я так понял, укроине нужно срочно брать шевство над немецкой армией, и даже не побоюсь этого слова, флотом! wassatПотом, правда, у немцев кроме генекологички, армии уже не будет!
    Геркулесыч
  12. 1536 Вчера, 15:42
    Надо предложить немцам отечественные танки. По сходной цене. Американцы покупают у нас ракетные двигатели, а немцы будут покупать наши танки. Можно даже забытый бартер воскресить: танки в обмен на автомобили БМВ, БМП - на Фольсвагены...
    1536
  13. КВУ-НСвД Вчера, 15:43
    сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.
    Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.
    Прямо наше недавнее прошлое ... Один в один напоминает...
    КВУ-НСвД
  14. Egorovich Вчера, 15:45
    laughing Немцы, чего вам бояться, вас же укрошумеры теперь защищают!!! yes
    Egorovich
  15. Romka47 Вчера, 16:00
    Гитлер в гробу крутится как вентилятор laughing
    Romka47
  16. Homos Вчера, 16:27
    Почему-то никто даже не подумал, что немцев эта нехватка может устраивать. Если будет всего хватать не погонят ли их вторым эшелоном за всякими великимивоинамилитвылатвииэстонии на "агрессивную и кровожадную" Россию
    Homos
  17. хмурый лис Вчера, 16:28
    Мда третий рейх уже не тот что был раньше . laughing Не понимаю что может хорошего сделать женщина Министр Обороны .Для Обороны страны .9 рабочих танков из 44 belay laughing laughing
    хмурый лис
  18. Сержант71 Вчера, 16:34
    Можем помочь, недорого продав "не имеющие аналогов" Т-72Б3! Думайте быстрее, предложение ограничено!))
    Сержант71
  19. МЮД Вчера, 16:42
    Такое складывается впечатление, что бундесвер накрывается, тем в чем, их министр обороны лучше всего разбирается.
    МЮД
    1. Монархист Вчера, 17:03
      Действительно: складывается такое впечатление.
      Кого ставить министром обороны: гинеколог ,бухгалтера или ещё кого, не специальность решает,а голова. Например наш: С. К." Пожарник" в хорошем смысле слова: как пожарный бегал по всем ЧП, но у него ГОЛОВА, а этой фрау вместо головы тот самый орган
      Монархист
  20. Волька Вчера, 16:44
    немцы прежде чем что-то предпринимать в угоду янки и нато, вспомните про Москву, Сталинград и Курск... про всех тех кто пришел убивать на советскую землю, но остался и сгнил в земле...
    Волька
  21. Монархист Вчера, 16:51
    Цитата: 210окв
    Ну,Гудериану и самому напоследок танков хватать не стало..
    Цитата: Глядя Петрович
    Гудериан в гробу переворачивается.

    Вообще-то у Гудериан и в 1940 не было несметные количеств танков, но он брал новым подходом к преминению танков
    Монархист
    1. Svarog51 Вчера, 19:54
      У них и сейчас "новый подход" к участию в НАТО просматривается - "мы бы и рады поучаствовать, только нечем" request
      Svarog51
  22. Монархист Вчера, 17:09
    Цитата: КВУ-НСвД
    сейчас располагает только девятью боеспособными из необходимых 44 танков Leopard-2 и тремя из 14 боевых машин пехоты Marder.
    Причины такой ситуации — нехватка запчастей и высокие затраты на техническое обслуживание. Кроме того, бундесверу не хватает приборов ночного видения, гранатометов, вспомогательных транспортных средств, зимнего обмундирования и бронежилетов, подчеркивает газета.
    Прямо наше недавнее прошлое ... Один в один напоминает...

    Правду говорите, но есть и отличия: наш министр обороны на плечах носил табурет, а эта фрау носит то, что другие женщины не показывают
    Монархист
  23. лысова Вчера, 17:13
    Это всё хотения заморышей, вот зачем ей танки, с кем воевать ?!!! - У России и Германии в перспективе, совсем другие планы.
    лысова
  24. gromoboj Вчера, 17:55
    Янки снарядов закупают 800% от нормы, немцы Собираются остриём копья стать.
    Очень миролюбиво.
    gromoboj
  25. APASUS Вчера, 19:14
    Сейчас Германия завершит СП-2 и все остальные будут скидываться для нее на вооружение.Это же на Польшу и Прибалтику систематических каждый день с утра нападает Россия.
    APASUS
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