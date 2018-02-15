Донецкие оружейники превратили автомат Калашникова в ЗУ-23

Эффект как у подствольника. Хорошая вещь. Легче подствольника, и, если на близком расстоянии работать, например на сто метров, то снаряд можно закинуть, а взведется он через определенное время. То есть он упадет сзади, за спиной противника, и взорвется спустя какое-то время, а этого противник может даже и не услышать, и не увидеть

Донецкие оружейные мастера показали, как из обычного автомата АК-47 произвести выстрел патроном от ЗУ-23. Приспособление получило название "Артем". Канал WarDoc опубликовал видеоролик испытаний нового типа стрелкового оружияНа видео показано приспособление - оно представляет собой трубку, которая накручивается на ствол автомата. Туда вставляется крупнокалиберный патрон от зенитной установки. Затем в патронник автомата досылается холостой патрон, с усиленным зарядом пороха. После чего производится выстрел.– рассказал один из донецких ополченцев.По словам испытателей, разработка подойдет для уничтожения низколетящих беспилотных аппаратов противника, а также найдет применение при штурме укрепленных позиций. В отличие от подствольного гранатомета, оно имеет меньший вес и более высокую точность стрельбы. Кроме того, на дистанции в сто метров боеприпас можно "закидывать" по навесной траектории в окопы противника.