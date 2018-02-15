00:19 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Донецкие оружейники превратили автомат Калашникова в ЗУ-23

Донецкие оружейные мастера показали, как из обычного автомата АК-47 произвести выстрел патроном от ЗУ-23. Приспособление получило название "Артем". Канал WarDoc опубликовал видеоролик испытаний нового типа стрелкового оружия

Донецкие оружейники превратили автомат Калашникова в ЗУ-23


На видео показано приспособление - оно представляет собой трубку, которая накручивается на ствол автомата. Туда вставляется крупнокалиберный патрон от зенитной установки. Затем в патронник автомата досылается холостой патрон, с усиленным зарядом пороха. После чего производится выстрел.


Эффект как у подствольника. Хорошая вещь. Легче подствольника, и, если на близком расстоянии работать, например на сто метров, то снаряд можно закинуть, а взведется он через определенное время. То есть он упадет сзади, за спиной противника, и взорвется спустя какое-то время, а этого противник может даже и не услышать, и не увидеть
– рассказал один из донецких ополченцев.

По словам испытателей, разработка подойдет для уничтожения низколетящих беспилотных аппаратов противника, а также найдет применение при штурме укрепленных позиций. В отличие от подствольного гранатомета, оно имеет меньший вес и более высокую точность стрельбы. Кроме того, на дистанции в сто метров боеприпас можно "закидывать" по навесной траектории в окопы противника.


Использованы фотографии: WarDoc
62

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Santa Bear Вчера, 15:45
    Новая версия окопных мортирок и винтовочных гранат. Дёшево и сердито. 100 лет на полях сражений
    Santa Bear
    1. Черный_Ватник Вчера, 15:53
      Только нахрена она нужна вообще? Практическое применение какое?
      Я прямо сейчас представляю. Пошли бойцы штурмовать укреп. позиции. Привинтили эту мортиру, перевооружили магазины на холостые, ага... Ну нафиг, уж лучше с "Менее точным" ГП, который не помешает в случае чего открыть огонь из автомата.
      Черный_Ватник
      1. Александр 3 Вчера, 16:09
        В условиях окопной войны хорошее новшество.
        Александр 3
        1. Черный_Ватник Вчера, 16:15
          Ага, к каждому отделению добавить 2-3 штатных мортирщика. Зачем, если есть уже изобретенные и успешно себя показавшие изделия?
          Черный_Ватник
          1. Александр 3 Вчера, 16:18
            Мы говорим о ополченцах Донбасса
            Александр 3
            1. Черный_Ватник Вчера, 16:19
              В чем принципиальная разница?
              На Донбассе уже давно не ополчение, а вполне себе армия.
              Черный_Ватник
              1. Монос Вчера, 17:47
                Мне показалось, что сразу после выстрела снаряд полетел кувыркаясь. Скорее всего это из-за прорыва газов. Надо было бы медный ободок присобачить.
                Монос
              2. Dart2027 Вчера, 19:47
                Цитата: Черный_Ватник
                В чем принципиальная разница?

                В том, что у них мощного ВПК. Вот и выкручиваются.
                Dart2027
            2. gerkost2012 Вчера, 16:32
              У нас уже нет ватаг ополченцев. Есть 1-й корпус армии ДНР и 2-й корпус народной милиции (армии) ЛНР, да еще резервный 3-й. Почему народ изобретает подобные самопалы-понятно. В условиях окопной войны и требования соблюдать минский бред (т е исполнять Приказ "не отвечать и самим не стрелять") когда за тобой присматривают наблюдатели ОБСЕ, нужно что либо иметь в запасе не со склада! Дабы не отвечать на вопрос, а на хрена оно тебе надо!? А так, в общем шуме пальнул да и ладно. А если еще и попал, то совсем хорошо!
              gerkost2012
          2. Микадо Вчера, 16:37
            Ага, к каждому отделению добавить 2-3 штатных мортирщика. Зачем, если есть уже изобретенные и успешно себя показавшие изделия?

            вопрос в прицеливании.. пока, насколько я понимаю, это возможно только на глазок. what
            Микадо
            1. CooL_SnipeR Вчера, 17:32
              Ждем панарамный прицел winked
              CooL_SnipeR
              1. Микадо Вчера, 17:42
                без профессионального производства, обеспеченного метрологически, думаю, никакой прицел не поможет. what Я, конечно, не артиллерист, да и из автомата стрелял последний раз 17 лет назад, но все же.. drinks Штука, насколько я понимаю, кустарная, и дальность относительно точного попадания у нее будет ограничена несколькими сотнями метров. Но напугать - напугает hi
                Микадо
          3. gurzuf Вчера, 18:33
            При дефиците боеприпаса , само то.
            gurzuf
            1. Дембель77 Вчера, 18:48
              Хорошая придумка. Только одновременно с выстрелом надо дать залп в том же направлении из града. Думаю, что эффект будет ещё лучше.
              Дембель77
      2. майор147 Вчера, 21:06
        Ставить вышибной заряд в патронник, "пулю" от ЗУ на место, и присоединить магазин с обычными патронами. "Бомбу" выстрелил, а дальше всё как обычно.
        майор147
  2. Partyzan Вчера, 15:51
    В отличие от подствольного гранатомета, оно имеет меньший вес и более высокую точность стрельбы.
    но стрелять патронами уже не может, а два автомата - это уже тяжелее
    Partyzan
    1. vredlo Вчера, 16:20
      ну скорее всего может если не вставлять зушный боеприпас ну или скрутить на крайняк приблуду сию
      vredlo
      1. Partyzan Вчера, 16:24
        Цитата: vredlo
        ну скорее всего может если не вставлять зушный боеприпас ну или скрутить на крайняк приблуду сию

        а сколько времени займет скручивание и замена магазина?
        Partyzan
  3. Mikhado Вчера, 15:53
    Я когда про патрон прочитал, немного припух. Грамотеи. Это СНАРЯД!
    Mikhado
  4. Romka47 Вчера, 16:01
    Интересный подход, а недавно еще придумали снайперский комплекс 23 мм "сепаратист"
    Romka47
  5. Ураган70 Вчера, 16:11
    С месяц назад по тв показывали... Поздно что то всплыло на ВО...
    Ураган70
  6. Геркулесыч Вчера, 16:19
    Вот когда из Макарова сделают миномет, тогда удевлюсь по настоящему!
    Геркулесыч
    1. Blue Fox Вчера, 16:38
      Из Макарова вряд ли, но вот немцы из ракетницы интересную штуку сделали Kampfpistole, и применялись они ими массово, на склоне Синявинских высот калиберных гранат для неё прилично в окопах попадается поисковикам.
      Blue Fox
  7. Blue Fox Вчера, 16:31
    Голь на выдумки хитра, конечно, но эффективность 23-мм снаряда по пехоте вряд ли значительная, может тогда уж лучше вернуться к менее безопасным, но более эффективным югославским "тромблонам"?
    Blue Fox
  8. Romka47 Вчера, 16:54
    Кулибины, война и нужда порождает гениев.
    Romka47
  9. пищак Вчера, 16:56
    Видимо много даровых патронов к ЗУшке и Шилке у ребят, чтобы так бездарно их расходовать?
    Взрыватель этого снарядика при таком отстреле не "взводится( для взвода-освобождения головного ударника, даже если при стартовом толчке с предохранительной медной спирали сошёл защитный стаканчик, необходима ещё и центробежная сила от вращения тела снаряда в нарезной части пушечного ствола-такова уж конструкция взрывателя!)", то есть мгновенного подрыва ВВ при встрече с преградой не происходит, тем более, что такая импровизированная минка беспорядочно кувыркается в полёте и попадает в цель случайным своим "боком"!
    На видео хорошо видно, как, ещё в воздухе, срабатывает самоликвидатор снаряда-при таком подрыве осколочный и фугасный эффкт эрзац-минки практически нулевой...
    пищак
  10. adma Вчера, 17:01
    Туда вставляется крупнокалиберный патрон от зенитной установки

    Туда вставляется снаряд от зенитной установки.
    И вопрос - как повлияет такая насадка на штатную стрельбу. Отсутствие компенсатора не есть хорошо.
    adma
  11. трассер Вчера, 17:05
    А в этом что есть ! Понятно ,что осколки не получают разгона скорости снаряды выпущеного из ЗУ 23 а соответственно имеют меньшую в разы убойную силу и радиус поражения ( не разбросанные центробежной силой). Но как вполне себе проект недорогой и эффективный заслуживает внимания. Только "расковыривать" снаряды от зенитки занятие совсем не безопасное.
    трассер
  12. Волька Вчера, 17:06
    не зря говорится, все новое хорошо забытое старое...
    Волька
  13. лысова Вчера, 17:07
    Ну даёте - слов нет. Кулибины вы наши !
    лысова
  14. Piramidon Вчера, 17:14
    Есть большой опыт использования пулеметов в качестве средств ПВО.
    от "Максима" до "ДШК".
    Piramidon
  15. глум Вчера, 17:42
    а дядька бородатый на фото с шевронами РФ а никак не лднр. от военторги, распродуют на право и лево казенное имущество laughing , а вундервафля это конечно весчь, оружейники laughing
    глум
  16. Громобой Вчера, 17:47
    Туда вставляется крупнокалиберный патрон от зенитной установки
    мелкокалиберный снаряд.
    Громобой
    1. kva555 Вчера, 20:05
      Малокалиберный (мелкая только вошь бывает "с" ) laughing
      kva555
  17. Прутков Вчера, 18:11
    Мне больше понравилось, как ствола ЗУ-23 орудие для контрснайперской борьбы сделали. Больше пользы было бы. Своеобразное окопное орудие. Ему бы прицел нормальный и станок с горизонтальной и вертикальной наводкой придумать.
    Прутков
  18. seregatara1969 Вчера, 19:06
    а снаружи на эту же трубку мину насадить нельзя? тоже полетит
    seregatara1969
  19. APASUS Вчера, 19:09
    Проходили это уже :

    гранатомет "Кочерга" под ВОГ-25

    Кустарная насадка на автомат АКС – 74У для отстрела холостым патронам гранаты РГД – 5 , так называемый Стакан.
    APASUS
  20. ALEA IACTA EST Вчера, 19:13
    Ремейк гранатомета Дьяконова.
    ALEA IACTA EST
  21. Xscorpion Вчера, 20:20
    Этому "изобретению" более 70 лет.Винтовочный гранатомет калибра 30 мм.Правда шел на калибр 7,62 ,а на видео не АК-47 как заявлено в тексте,а АК-74,калибра 5,45.Судя по внешнему виду это гранатомет БС-1 для спецподразделений,который как раз приводился в действие холостым патроном 5,45 ,и который разобрали и умудрились тут присобачить на ствол,скорее всего из за того,что не нашли спец крепления для того,чтоб разместить его на штатном месте под стволом.В принципе 23 мм снаряд по длине примерно такой же как граната ВОГ-Т.Согласен с тем,что штатный ГП-25 намного более полезен,чем это изобретение,и снижение веса на 500-600 грамм не заменит возможность одновременно вести стрельбу автоматическим огнем,молчу уж о том что тут снаряд летит куда бог пошлет,а не куда надо.По время чеченских войн в пехоте тоже были изобретатели,который гранаты РГД-5 скотчем привязывали к шестам, для того чтоб их забрасывать в окна ,как копья.Ну типа для того,чтобы их обратно в окно не выкинули до взрыва.А на вопрос,что мешает отстрелить предохранительную скобу на месте и выждать лишнюю секунду перед броском гранаты и закинуть ее в окно чтоб она взорвалась практически сразу после прилета,они не нашлись что ответить.
    Xscorpion
  22. Radikal Вчера, 21:08
    Цитата: Черный_Ватник
    Только нахрена она нужна вообще? Практическое применение какое?
    Я прямо сейчас представляю. Пошли бойцы штурмовать укреп. позиции. Привинтили эту мортиру, перевооружили магазины на холостые, ага... Ну нафиг, уж лучше с "Менее точным" ГП, который не помешает в случае чего открыть огонь из автомата.

    yes
    Radikal
  23. Афиноген Клинтон Вчера, 22:13
    2 глум. Это не шеврон РФ, там Новороссия написано.

    Народ, вот кое-кто пишет "магазин холостых пристёгивать", а зачем магазин? Достаточно как на видео сделать, один запихнул и шмальнул. Опять же это не замена ГП, а вариант расширения возможностей ))

    2 пищак Насчёт "даровых патронов к ЗУшке": помнится как-то заныкались мы за холмик, выпрыгиваю азъ из своей железяки, с целью отлить, и вижу снарядов так 10-15 на земле валяются - там оказывается за месяц до нас позиция ЗУшки была. Так что и даровые изредка бывали ))) Один шиш изыскать их проще чем воги.
    Афиноген Клинтон
Картина дня