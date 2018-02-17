12:26 17 февраля

К вопросу об исторической памяти, или новая напасть на наши головы

К вопросу об исторической памяти, или новая напасть на наши головы


По всей стране внезапно разразилась жёсткая кампания по изъятию из оборота исторических образцов оружия – от винтовок времён Великой отечественной войны и мушкетов XVII века, до наконечников копий и стрел древнего мира. Причём, не только акты и предписания составляются, но и возбуждаются реальные уголовные дела при поддержке региональных прокуроров.

По информации из социальных сетей, гонениям подверглись Бийский краеведческий музей, историко-краеведческий музей в Ярославской области, музей Алтайского края и многие другие. По каналу НТВ прошёл репортаж об изъятии мушкетов из частных коллекций участников клубов исторических реконструкций. Кстати, в России существует огромное число клубов, занимающихся реконструкцией исторических сражений. Они принимают участие в программах государственных и региональных праздников, в юбилейных мероприятиях. И народу, в первую очередь, детям это очень нравится.


Материалы на эту тему появляются регулярно и нарастают с пугающей быстротой. Не будем здесь их дублировать, читатель может найти факты в первоисточниках.

Почему вдруг началась такая кампания? Кому это нужно? Разве у полицейских нет более важных дел? Попробуем сделать анализ доступных для разумного объяснения истоков этого явления.

Допустим, что изымая историческое оружие, полиция занимается профилактикой преступлений.
Итак, существует некий субъект, который задумал совершить преступление, т. е. появился умысел. Полиция считает, что в этом случае потенциальный преступник может пойти в музей, чтобы украсть плохо охраняемый ружейный экспонат. Существует ли такая вероятность? Возможно, но для её расчёта следует изучить статистику. Вы когда-нибудь слышали, что какое-либо преступление было совершено посредством мушкета или наконечником скифского копья? Нет, большинство преступлений совершается топором, дубиной, кочергой, кухонным ножом и подобными подручными средствами. Но никому не приходит в голову (может быть, пока), ходить по домам и изымать подобные орудия «двойного назначения».

Что касается древнего оружия, то даже если в статистику поместить голливудские триллеры, с их неуёмной фантазией, вероятность совершения преступления с помощью исторического артефакта будет стремиться к нулю.

Чрезмерное служебное рвение. Мы не знаем, как выглядит таблица итогов работы регионального главка МВД за отчётный период. Вполне вероятно, что там есть графа «Изъято из незаконного оборота единиц оружия: Огнестрельного…, Холодного…». В том случае, если изъятых из оборота единиц отчётности стало меньше по сравнению с предыдущим периодом, то портится общая картина проделанной работы. И сотрудники полиции, пользуясь брешью в законе «Об оружии», рьяно взялись улучшать показатели ведомственной отчётности за счёт поголовного (или планомерного) изъятия музейных экспонатов. При этом под одну гребёнку попали отрытые чёрными копателями пистолеты ТТ современных бандитов и предметы материальной культуры, к которым относятся всевозможные образцы исторических вооружений, будь то винтовка Мосина, участвовавшая во взятии Берлина, или наконечник стрелы первобытного охотника.

Если такая гипотеза верна, то законодателю следует немедленно внести поправки в закон «Об оружии», а Министерству внутренних дел уточнить ведомственную инструкцию по правоприменению закона.

С другой стороны, бюджетам соответствующих уровней необходимо озаботиться приведением исторических экспозиций в музеях в соответствие с требованиями законодательства, а не бездумно свёртывать такие экспозиции с глаз долой. Вряд ли музеи самостоятельно справятся с выполнением требований по лицензированию хранения оружия. А нужно ли лицензировать в качестве оружия всё это?

Также следует подумать и о людях, частных лицах, для которых коллекционирование старинных образцов оружия, участие в клубах реконструкций исторических сражений являются частью их жизни. Ведь организуемые ими мероприятия по моделирования исторических битв являются частью патриотического воспитания детей и молодёжи. Подросток, полюбивший оружие, станет скорее не преступником, а воином Российской армии.

Гипотеза о корыстных мотивах. Сразу оговоримся, что такую гипотезу мы допускаем не потому, что верим в неё, а потому что системный анализ предусматривает проработку всех возможных версий и вариантов. Если такой мотив имеет место, то здесь существует два аспекта – новый источник пополнения местного бюджета или личные мотивы сотрудника полиции. Последнее отметаем – это дело службы собственной безопасности МВД. А вопрос о наполнении местного бюджета за счёт далеко не увесистого кошелька директора музея лежит в области морали людей, находящихся у власти соответствующего уровня.

В таком случае следует кому-то (кому?) поставить чиновников на место. Думается, что здесь свою роль должны проявить и партийные органы, и депутатский корпус региона. Это они отвечают за патриотизм нации.

«Вмешательство в выборы Президента». Мы намеренно взяли это допущение в кавычки ввиду его нелепости, однако должны рассмотреть и её в свете нагнетания атмосферы унижения российского народа на фоне всех видов давления со стороны западных «партнёров». По аналогии с их позицией. Уж если унижения коснулись, казалось бы, святого олимпийского движения, то и рассматриваемый нами сегмент общественного сознания тоже может подвергнуться такому воздействию. Если так, то ФСБ должна установить «агентов влияния», потакающих кампании по изъятию музейного оружия.



Известно, что прикосновение к фактам славных дел наших предков пробуждает генетическую память, особенно у детей. А прикосновение к живым образцам оружия, которым владели исторические личности, усиливает такой эффект многократно. В свою очередь, пробуждение чувства гордости за подвиги пращуров, прямо прививает патриотизм. А патриотизм нам сейчас нужен, как никогда. Иначе сгинем как этнос, канем в небытие вместе с законом об оружии и бланками ведомственной отчётности.

Разумеется, сделанное допущение о зарубежном вмешательстве в наши выборы является фантазией автора (как и мифические русские хакеры в американских выборах), однако последствия развёрнутой кампании уничтожения исторических артефактов будут точно такими, как здесь и описано.

Экстраполяция. Если дело и далее пойдёт по накатываемой колее, то очень скоро с постаментов в городах-героях исчезнут танки Великой отечественной войны, пушки Полтавской битвы, кремлёвская Царь пушка, а против почётных гостей Санкт-Петербурга, которым доверяется сделать полуденный выстрел из пушки на набережной Невы, будут возбуждены дела. В музеях останутся лишь рисунки оружия разных эпох и сражений. Частные коллекции и исторические клубы исчезнут. А останется очень недовольная и озлобленная, но наиболее активная часть социума, та, которая способна повести за собой широкие массы к объединению народов России на базисе исторической памяти.

Так стоит ли соблюдение буквы (несовершенного) закона таких неминуемых жертв? Может, нам достаточно унижений из-за рубежа? Зачем мы разрушаем свою историю путём ликвидации исторических артефактов? Может быть, целесообразно закон привести в соответствие с разумными аргументами?

В последнее время чуть ли не каждый день принимаются законы и нормативные акты, ухудшающие условия жизни населения страны. Только и слышно: «запретить, ограничить, отозвать, повысить (тарифы, цены на транспорт, ЖКХ), ввести в действие, обязать» и т. д.

А есть ли в России сила, способная создать что-либо путное, полезное простым людям? Пусть бы они сказали: «Вот, власти заботятся о нас, молодцы!» А вы такое слышали?

P.S. Когда эта заметка была уже готова, ТВ сообщило, что подписано соглашение о сотрудничестве между Минкультуры и МИДом в сфере сохранения военных исторических памятников за рубежом. Поэтому статья получилась «не в бровь, а в глаз», ведь налицо очевидное противоречие между деятельностью ведомств – забота о сохранении военной истории России за рубежом (а как здесь без танков и ППШ?), с одной стороны, и гонения на военную историю в родных пенатах со стороны МВД.
Автор: Анатолий Лукашев

Использованы фотографии: День Приозерска, Толедо
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. кедр Сегодня, 05:45
    Так метрополия США и должна гнобить туземцев в своей колонии России, в том числе стирая историческую память, что бы туземцы были послушны и покорны воле хозяев. Для этого они проводят через подконтрольную им Думу и Правительство РФ нужные им законы. Для этого ими навязана нам "наша" Конституция в их редакции, закрепляющая победу США над СССР-РФ в 1991 году. По другому никогда в истории не было и быть не должно. "Горе побеждённым..."
    Зрим в корень. Будем страдать пока не вспомним об Отечестве и не отвоюем его суверенитет.
    кедр
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:07
      Историческая справедливость и свобода слова несовместимы, всё это словоблудие, нельзя допустить вольной интерпретации истории.
      ul_vitalii
      1. Hoc vince Сегодня, 11:24
        В петровские времена изымали из монастырей, частных собраний и т.д. - книги, летописи, документы, а теперь - оружие.
        Судя по всему, главные бои за нашу историю еще впереди.
        Hoc vince
    2. сибиралт Сегодня, 07:05
      Если историческими музеями начали заниматься местные прокуроры, то не иначе как по инициативе сверху. Складывается впечатление, что наша власть опасается народного бунта. К чему бы это? winked
      сибиралт
      1. cariperpaint Сегодня, 08:25
        че за бред? при чем тут то вообще?! обычный эксцесс исполнителей.
        cariperpaint
        1. dauria Сегодня, 09:39
          обычный эксцесс исполнителей.


          Согласен. Как и случай с китайским " шпионским" маяком для слежения за коровой. Только вот какой фокус. Лучше, если все законы ( и глупые , и умные) исполняются, чем не исполняются никакие. Увидят, что закон бестолков - исправят .
          Ну , и отступление автору. Не стоило писать" прикосновение к фактам славных дел наших предков пробуждает генетическую память" . Красиво, но неверно. Никакая куликовская битва или восстание Спартака в генах не откладывается и потомству не передаётся . Это пусть Ксения Собчак занимается генами "дворян и кухарок ".
          dauria
          1. ё-моё Сегодня, 10:49
            Ага, особенно Ксения Собчак ... ! Это российский аналог достоприсного ющенко _ "ці руки ни коли ке крали", ну да, ну да .... . Папины руки(Толяна Собчака) накрали выше крыши ... .
            ё-моё
        2. Silvestr Сегодня, 11:46
          Цитата: cariperpaint
          обычный эксцесс исполнителей.

          с такими настроениями у нас вся страна в эксцессах будет: старину изымают, тумблеры в самолетах не включают, пьяные судьи давят пешеходов и т.д. по списку.
          Silvestr
        3. Кэптен45 Сегодня, 12:04
          Цитата: cariperpaint
          че за бред? при чем тут то вообще?! обычный эксцесс исполнителей.

          Согласен и как пенсионер МВД т.е. человек имеющий довольно ясное представление о работе органов могу с достаточной долей вероятности предположить следующее: как всегда,в преддверии каких-либо значимых событий в стране, а таковыми являются выборы, в МВД решили провести профилактическую операцию типа "Арсенал". Ну а исполнители особо не заморачиваясь решили выполнить план.А что? Зараз единиц 20-30 изъяли (это ж ого-го какой показатель,полгода можно бамбук курить),доложились, галочку в отчёте проставили, а там трава не расти. Всё-таки данные факты имели место в отдельных регионах,видимо там самое хитрое или наоборот не очень руководство отделов.Ну и прокурорские подсуетились,они же и раньше и сейчас сами-то на выявление не особо способные,а тут в руки такое плывёт. Хотя может я и ошибаюсь и всё гораздо сложнее. Ну там - анунаки, рептилоиды, агенты госдепа, 5 и 8 колонны .....(роман Ф.М.Достоевского во мн.ч.) laughing
          Кэптен45
      2. sabakina Сегодня, 11:39
        Цитата: сибиралт
        Складывается впечатление, что наша власть опасается народного бунта. К чему бы это? winked
        Олег, у меня только одно мнение. Революция. Помнишь, мосинка, максим, лимонка...Как на штык насаживали пропуска...
        sabakina
        1. AUL Сегодня, 12:17
          А почему кухонные ножи еще не отбирают? ОЙ! Подсказал!
          AUL
  2. Vard Сегодня, 06:43
    Маразм крепчал... сначала запретили пить пиво на пляже... теперь вот и мечом не по махаешь в свой законный выходной... а всё почему... народ стал меньше смотреть зомбо ящик... вот и сгоняют...
    Vard
    1. Silvestr Сегодня, 11:48
      Цитата: Vard
      а всё почему... народ стал меньше смотреть зомбо ящик.

      а чего в него смотреть? Посмотришь: все замечательно, все растет- зарплаты, пенсии, медицина блещет. Выходишь на улицу: цены улетели, денег в кошельке мало, в поликлинике - очередь на 1 месяц. Так и недолго головой тронуться.
      Silvestr
  3. parusnik Сегодня, 08:01
    гонениям подверглись Бийский краеведческий музей, историко-краеведческий музей в Ярославской области, музей Алтайского края
    ...Очень интересно...Основания какие в музеях изымать...Беспредел какой-то...Органы исполнительной власти государства , изымают в государственных учреждениях предметы, принадлежащие государству...
    parusnik
    1. фа2998 Сегодня, 08:49
      В этой стране работать некому, завозим из Средней Азии.А проконтролировать, что то разрешить или запретить, лицензирование и пр. служб контроля численность астрономическая.Все хотят показать свою значимость, хлеб отрабатывают, а то просто вымогают деньги.Надо из сократить на порядок! hi
      фа2998
    2. ivagulin Сегодня, 10:17
      ещё по поводу маразма государственная - различные госструктуры чтобы доказать свою значимость и показать видимость своей работы проверяет(ну это ладно) но и накладывает штрафы на организацию, государство само себя штрафует-логика спит
      ivagulin
      1. parusnik Сегодня, 10:25
        накладывает штрафы на организацию, государство само себя штрафует..
        .        ..Нет не спит laughing У госучреждений, предприятий не предусмотрена в бюджете статья на взятки... laughing
        parusnik
        1. ivagulin Сегодня, 10:33
          ага а дальше начинается цирк два гос учр. начинают бодаться в судах, прям по Ильфу и Петрову с "Геркулесом" и тов полыхаевым
          ivagulin
          1. parusnik Сегодня, 11:17
            Абсолютно верно....
            parusnik
  4. Синий Мент Сегодня, 08:04
    По всей стране внезапно разразилась жёсткая кампания по изъятию из оборота исторических образцов оружия

    Надо всегда помнить где живем и не строить иллюзий в отношении нашего г ... осударства
    Синий Мент
    1. Лужский Сегодня, 12:23
      Цитата: Синий Мент
      Надо всегда помнить где живем и не строить иллюзий в отношении нашего г ... осударства

      С начала 90-х такую песню слышать приходилось. Именно такими словами и в такой форме. Еще там куплет был об отделении Родины от государства, чтобы, типа, отличали. Не надоело петь одно и то же уже четверть века?
      Лужский
  5. samarin1969 Сегодня, 08:09
    Зато какая статистика...Столько изъятых "стволов"!!! .... what
    п.с. Пошли бы лучше на Кавказе занялись "изъятием".
    samarin1969
    1. Midshipman Сегодня, 09:17
      Скоро пойдут изымать комсомольские значки и пионерские галстуки.... Однако...
      Midshipman
    2. Silvestr Сегодня, 11:43
      Цитата: samarin1969
      Пошли бы лучше на Кавказе занялись "изъятием".

      нельзя. Там стреляют.А на месте безопасно, тихо и тепло
      Silvestr
  6. cariperpaint Сегодня, 08:29
    не зря же говорят заставь дурака молиться...эти инициативные деятели вечно всю обычную работу превращают в идиотизм...после нападения на стрелковый клуб само собой нужно было гайки закрутить. но на местах не очень умные люди приказ поняли по своему и решают эту проблему тупо изымая все и вся...
    cariperpaint
    1. sabakina Сегодня, 11:46
      cariperpaint , а Вы не поняли, что происходит? МВД приказало не задерживать пьяных судейских за рулём. Скоро простых смертных пьяными за рулём будут расстреливать на месте, прямо за рулём!
      sabakina
  7. sabakina Сегодня, 11:34
    наконечник стрелы первобытного охотника.
    Это долбаное МВД лучше бы искало "Копьё судьбы"! Это учреждение способно только с выпимшими бороться, собрал десяток пьяный в сутки и в сорок пять лет на пенсию! По Задорнову: милиция-милые лица, полиция-(предлагаю самим вставить).
    sabakina
  8. Huumi Сегодня, 12:14
    Изымут и продадут-гешефт на халяву-ыыыыы.Надо же на что то замки строить и иномарки Hi-End" покупать...
    Huumi
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