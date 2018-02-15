00:20 16 февраля
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Саакашвили в Нидерландах: Меня отправили в Польшу сговорившиеся Порошенко и Путин

Экс-губернатор Одесской области, находящийся в Евросоюзе, выступил с обвинениями в адрес украинских властей в связи с его высылкой за пределы Украины. При этом Саакашвили решил воспользоваться удобным моментом для очередной серии самопиара и объявил, что виновными в его отправке в Польшу нужно считать Петра Порошенко и Владимира Путина. В интервью для телеканала NewsOne Саакашвили заявил, что «Путин и Порошенко сговорились» против него.

Саакашвили:
Это сотрудничество против меня. Моя высылка с территории Украины – это международная операция по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве.


При этом Саакашвили объявил, что Путин и Порошенко по телефону обсуждали якобы его высылку в декабре 2017 года. Хотя и в России, и на Украине отмечают, что президенты двух стран поговорили по телефону 12 февраля – впервые с лета 2017 года. Таким образом, Саакашвили попытался использовать факт телефонных переговоров Кремля и Банковой для раскручивания конспирологии о «заговоре».


По словам самого Саакашвили, находящегося уже в Голландии, ему в Амстердаме вручили официальный документ, позволяющий работать на территории ЕС.

Саакашвили в Нидерландах: Меня отправили в Польшу сговорившиеся Порошенко и Путин


Из заявления бывшего президента Грузии:
Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 61

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  1. Тралл Вчера, 16:27
    Летучий голландец на проводе smile
    Тралл
    1. 210окв Вчера, 16:33
      Болтается..Как гуано в проруби.Да,а почему без галстука?На таможне не пропустили деликатес?
      Цитата: Тралл
      Летучий голландец на проводе smile
      210окв
      1. major071 Вчера, 16:40
        Средь нарисованных вершин
        В палате, с дверью и замками
        Один воинственный грузин
        О чем-то спорил с докторами
        Божился в том, что он здоров
        И что укол ему не нужен
        Но все ж просил у докторов
        Десертом галстуки на ужин...
        wink drinks
        major071
        1. cniza Вчера, 16:43
          Цитата: Тралл
          Летучий голландец на проводе smile


          На поводке он у полосатых , а на проводе он кончит свой путь.
          cniza
          1. oldseaman1957 Вчера, 16:56
            Меня отправили в Польшу сговорившиеся Порошенко и Путин...
            - Насчёт Путина - враньё, а насчёт Порошенко - правда. Мишу Порох отправил от греха подальше в связи с признаниями грузинских снайперов, которые утверждали, что на отстрел "подземной сотни" они были рекрутированы самим Мишико. И по ходу уже назревал его допрос по этой теме в СБУ. А во что бы это вылилось?! Вот почему так шустро Мишу и спровадили к полякам. Всё шакальё осталось при делах...
            oldseaman1957
            1. антивирус Вчера, 22:16
              а может т Си начал инвестиции в окраину. продали актив американцы и вывели своего крикуна.
              Купить оптом продать в розницу. Продано?
              антивирус
          2. Partyzan Вчера, 17:14
            Михаил Саакашвили пересёк границу Украины… Кондитерская корпорация «Рошен» объявила о выпуске новых конфет «Мишка на Западе».

            Виктор hi у него будет пеньковый галстук laughing
            Partyzan
            1. cniza Вчера, 17:37
              Приветствую hi сожрет ведь , особенно если из натуральной.
              cniza
              1. домохозяйка Вчера, 18:30
                Сожрёт! Тем более, пенька ведь кажется - конопля!
                домохозяйка
          3. влад66 Вчера, 18:03
            Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство.
            Поскорее возвращайся,когда еще бесплатный цирк с галстукоедом и клоунами увидим. laughing
            Хотя и в России, и на Украине отмечают, что президенты двух стран поговорили по телефону 12 февраля – впервые с лета 2017 года

            laughing
            влад66
          4. тол100в Вчера, 19:55
            Цитата: cniza
            На поводке он у полосатых , а на проводе он кончит свой путь.

            Причем на "строгом!", а в Нидерланды прилетел за обезбаливающими препаратами!
            тол100в
      2. Piramidon Вчера, 17:04
        Цитата: 210окв
        Да,а почему без галстука?На таможне не пропустили деликатес?

        Странный вопрос. Всё, что от "Гучи" он уже сожрал, а галстуками от всяких левых производителей Михо не питается. Невкусные патамушто. lol
        Piramidon
      3. LSA57 Вчера, 17:24
        Цитата: 210окв
        Да,а почему без галстука?На таможне не пропустили деликатес?

        в полёте от волнения аппетит проснулся
        LSA57
        1. Лексус Вчера, 17:59
          У него особенные предпочтения.

          Потому в Голландию и отправился. lol
          Лексус
          1. APASUS Вчера, 18:58
            Цитата: Лексус
            У него особенные предпочтения.

            Потому в Голландию и отправился. lol

            За машиной отправился

            Так канадская компания Motive Industries Inc выпустила, как они заявляют, "Самый зеленый автомобиль"Для создания кузова Kestrel были спрессованы стебли конопли
            APASUS
            1. Лексус Вчера, 19:11
              За одной? Он её, как термит, схрумает в два счёта. Прямо на ходу. good lol
              Лексус
              1. APASUS Вчера, 19:17
                Цитата: Лексус
                За одной? Он её, как термит, сгрызёт в два счёта. Прямо на ходу. good lol

                Судя по последним заявлениям политиков из Украины ,он составами туда эти корпуса отправляет............... wink wink laughing
                APASUS
    2. Тульский пряник Вчера, 16:51
      Летучий грузин. laughing
      Тульский пряник
      1. Лексус Вчера, 19:15
        Летучий грузин.

        Смесь сероводорода с метаном достаточно летуча. winked
        Лексус
    3. Монос Вчера, 17:03
      По словам самого Саакашвили, находящегося уже в Голландии...

      Ну, наконец-то, Михо добрался до своего маленького рая. smile
      Монос
    4. SIMALEX Вчера, 17:05
      Кому нужно ето г..., как горбатый - болтайся по миру!
      SIMALEX
      1. 210окв Вчера, 17:19
        Недоработали с ним в 2008..Вот и мается..Как привидение.
        Цитата: SIMALEX
        Кому нужно ето г..., как горбатый - болтайся по миру!
        210окв
    5. домохозяйка Вчера, 18:28
      Ему положено лететь к мысу Горн. Полный вперёд!
      домохозяйка
      1. тол100в Вчера, 20:03
        Цитата: домохозяйка
        Ему положено лететь к мысу Горн. Полный вперёд!

        Нет. Мыс горн не для него. А вот Маск недоработал! Лучшую рекламу для своего Тесла-звездолета он упустил! Наверное по незнанию "талантов" по пиару Саакосукашвили.
        тол100в
  2. Logall Вчера, 16:27
    Саакашвили в Нидерландах: Меня отправили в Польшу сговорившиеся Порошенко и Путин

    А́а́а́а́, не могу! belay Чего это он? Мой мозг не воспринимает подобного бреда! Этот бред никакой мозг не воспримет, только кастрюльки!
    Logall
    1. assa67 Вчера, 16:47
      ну только там ууууууууууукуренные журналюги могли это услышать....нам-то инфа о перемещении не влетевшего карлсона зачем?
      assa67
    2. Соломон Кейн Вчера, 16:52
      По словам самого Саакашвили, находящегося уже в Голландии, ему в Амстердаме вручили официальный документ, позволяющий работать на территории ЕС.

      Таксист, он и в Голландии таксист.....

      Александр! hi
      Соломон Кейн
      1. Partyzan Вчера, 17:27
        Цитата: Соломон Кейн
        Таксист, он и в Голландии таксист.....

        но зато при работе
        Partyzan
      2. LSA57 Вчера, 17:27
        Цитата: Соломон Кейн
        Таксист, он и в Голландии таксист.....

        многостаночник laughing
        LSA57
  3. Черный_Ватник Вчера, 16:29
    Михо! Ты главное не сдавайся! Как истинный сын неньки Украины, ты обязан вывести барыг на чистую воду! А мы с попкорном в руках будем за этим весельем наблюдать)
    Черный_Ватник
    1. Zoldat_A Вчера, 16:51
      Цитата: Черный_Ватник
      Как истинный сын неньки Украины

      Чистокривный украинец решил стать самым чистокровным поляком? Я носки так часто не меняю, как Мишико национальность.... laughing laughing laughing
      Zoldat_A
      1. домохозяйка Вчера, 18:31
        Опоздал, он уже чистокровный голландец!
        домохозяйка
  4. Сержант71 Вчера, 16:31
    Путин с Порохом договаривались, а Медведев на "розливе" сидел wassat
    Сержант71
    1. Кент0001 Вчера, 16:35
      Я думаю Путину в косяк даже фамилию галстукоеда произносить.
      Кент0001
  5. dm_Россия Вчера, 16:33
    по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве

    ржунемогу
    dm_Россия
  6. Кент0001 Вчера, 16:34
    Отработанный и никому не нужный мусор. А голландцы его экстрадируют в Грузию или нет?
    Кент0001
    1. Zoldat_A Вчера, 16:53
      Цитата: Кент0001
      Отработанный и никому не нужный мусор. А голландцы его экстрадируют в Грузию или нет?

      Да ладно! Америка из него ещё 100 грамм выжмет, как тот алкаш из дохлого кота в анекдоте......
      Zoldat_A
      1. тол100в Вчера, 20:08
        Цитата: Zoldat_A
        Да ладно! Америка из него ещё 100 грамм выжмет, как тот алкаш из дохлого кота в анекдоте......

        Может ему место в Мандовании присматривают?
        тол100в
  7. Сергей-8848 Вчера, 16:35
    СНИЛС выглядит гораздо серьёзнее, чем квадратик в руках Михрютки.
    Сергей-8848
    1. Zoldat_A Вчера, 16:57
      Цитата: Сергей-8848
      СНИЛС выглядит гораздо серьёзнее, чем квадратик в руках Михрютки.

      Три буквы на заборе внушительнее и достойнее, чем любая бумага в его лапках....
      Zoldat_A
  8. Васян1971 Вчера, 16:37
    " По словам самого Саакашвили, находящегося уже в Голландии, ему в Амстердаме вручили официальный документ, позволяющий работать на территории ЕС."
    Ну, разве что в квартале красных фонарей. Силами давешних и нынешних граждан Грузии и Украины аншлаг будет обеспечен.
    Васян1971
    1. тол100в Вчера, 20:10
      Цитата: Васян1971
      Ну, разве что в квартале красных фонарей. Силами давешних и нынешних граждан Грузии и Украины аншлаг будет обеспечен.

      НЕ покладая ног ...!
      тол100в
  9. 23424636 Вчера, 16:41
    Миша ты был лучшим никто так не пинал уставших от кашерных радостей винницких хасидов как ты . Что может пугать толмудчиков только воспоминание о грузинском прошлом вылезшей на броневик на Финском халдейской нации .Страшный иудокосильщик из Гори предстал пред ними в новом Мишином обличьи ,и тысячи карпов забились на дно днепровских водоемов ожидая этого светлого дня- грузинской. высылки. Возвращайся и даешь свой мацони
    23424636
  10. МИХАН Вчера, 16:45
    в Амстердаме вручили официальный документ,

    Этот город известный всем наркоманам ))) Теперь мысли у Мишико лавиной пойдут..))))
    Давай зажигай крысеныш , пока тебя еще в Россию не депортировали!
    МИХАН
  11. HAM Вчера, 16:47
    Михо-"неуловимый",как истинный голландец должен произвести в Нидерландах "революцию плана",иначе нет смысла в жизни...
    HAM
  12. Iskander Вчера, 16:50
    Iskander
  13. лысова Вчера, 16:51
    Клоунада! Сейчас " наведёт " свои порядки в ЕС (не без помощи ... ) laughing Проведёт по странам ЕС " ревизию ". Украину затянет в ЕС на своих условиях - ну Петруха, упустил, теперь звони " опять "
    В.Путину. lol
    лысова
  14. Тульский пряник Вчера, 16:52
    А как же без Путина, Путин все контролирует. Порошенко наверно и звонил Путину чтобы отчитаться о высылке Миши.
    Тульский пряник
  15. Tаптыжка 2 Вчера, 16:53
    Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность

    Сказал Мишико и сделал две дороги lol
    Tаптыжка 2
  16. КВУ-НСвД Вчера, 16:57
    Это сотрудничество против меня. Моя высылка с территории Украины – это международная операция по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве.
    В Голландии чудо-трава придаёт новые силы для борьбы , но правда неизбежно усиление мании величия..
    КВУ-НСвД
  17. Azazelo Вчера, 17:11
    Если бы договорились порошенко и путин, ты бы в грузию за решётку отправлся
    Azazelo
  18. Волька Вчера, 17:20
    мишико, ты отработанный материал, уйди, не мешай нормальным людям нормально жить...
    Волька
  19. Bosch Вчера, 17:46
    Тело Мишико и голова живут отдельно.
    Bosch
    1. домохозяйка Вчера, 18:33
      Как - уже???!!! То есть - в Голландии голова, а тело ещё в Польше?
      домохозяйка
      1. тол100в Вчера, 20:25
        Цитата: домохозяйка
        Как - уже???!!! То есть - в Голландии голова, а тело ещё в Польше?

        А яйца, зажатые в тиски , в штатах! Вот такой трансформер!
        тол100в
  20. bumerang. Вчера, 18:01
    Ну все, в Нидерландах Саакашвили найдет коррупцию и будет с ней бороться.
    bumerang.
    1. Балу Вчера, 18:10
      Получил наконец удостоверение личности-"бомж в законе"
      Балу
      1. домохозяйка Вчера, 18:35
        Бомж - без определённого места жительства. Боз - без определённых занятий. Бг - без гражданства. "Определённого" пришлось пропустить, а то слишком!!!
        домохозяйка
  21. Шевер Вчера, 19:08
    Путин? А если жена Саакашвили пересолит обед, то он скажет, что обед испортили сговорившиеся его жена и Путин? А если ему выпишут штраф, но он не согласится с этим, то скажет, что штраф выписали сговорившиеся дорожный инспектор и Путин? lol
    Шевер
    1. тол100в Вчера, 20:28
      Цитата: Шевер
      то скажет,

      Что ему Скажут! Ведь он просто говорящая головка!
      тол100в
  22. Дормидонт Вчера, 20:55
    Готов оплатить для него ледоруб
    Дормидонт
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