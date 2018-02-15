Саакашвили в Нидерландах: Меня отправили в Польшу сговорившиеся Порошенко и Путин

Это сотрудничество против меня. Моя высылка с территории Украины – это международная операция по нейтрализации главного врага олигархата на постсоветском пространстве.

Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство.

Экс-губернатор Одесской области, находящийся в Евросоюзе, выступил с обвинениями в адрес украинских властей в связи с его высылкой за пределы Украины. При этом Саакашвили решил воспользоваться удобным моментом для очередной серии самопиара и объявил, что виновными в его отправке в Польшу нужно считать Петра Порошенко и Владимира Путина. В интервью для телеканала NewsOne Саакашвили заявил, что «Путин и Порошенко сговорились» против него.Саакашвили:При этом Саакашвили объявил, что Путин и Порошенко по телефону обсуждали якобы его высылку в декабре 2017 года. Хотя и в России, и на Украине отмечают, что президенты двух стран поговорили по телефону 12 февраля – впервые с лета 2017 года. Таким образом, Саакашвили попытался использовать факт телефонных переговоров Кремля и Банковой для раскручивания конспирологии о «заговоре».По словам самого Саакашвили, находящегося уже в Голландии, ему в Амстердаме вручили официальный документ, позволяющий работать на территории ЕС.Из заявления бывшего президента Грузии: