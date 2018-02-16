Новости проекта Ми-26Т2В
В настоящее время российская авиационная промышленность продолжает серийное строительство вертолетов семейства Ми-26, являющихся самыми крупными и грузоподъемными машинами своего класса. Параллельно продолжается развитие существующего проекта, приводящее к появлению новых возможностей. Сейчас ряд предприятий работает над новой модификаций вертолета с обозначением Ми-26Т2В. В ближайшем будущем на испытания выйдет опытный образец нового типа, и вскоре после этого должно будет стартовать серийное производство.
Первые сообщения о проекте модернизации с литерами «Т2В» появились в октябре прошлого года. Тогда пресс-служба холдинга «Вертолеты России» рассказала о новом заказе, поступившем от отечественного министерства обороны. Следует отметить, что тема модернизации имеющихся машин и строительства улучшенной техники поднималась и ранее, но только в середине осени были оглашены основные цели и задачи разрабатываемого проекта.
В основе концепции нового проекта, как сообщается, лежит опыт эксплуатации авиационной техники в ходе вооруженных конфликтов последнего времени. Прежде всего, принимались во внимание особенности продолжающейся операции российских воздушно-космических сил в Сирии. Был проведен анализ работы военно-транспортной авиации, показавший необходимость определенных доработок имеющихся вертолетов.
Согласно официальным данным, проект модернизации Ми-26Т2В предусматривает обновление ряда бортовых систем и устройств. Прежде всего, доработке подвергнется бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования. По результатам удаления некоторых устаревших агрегатов и монтажа новых вертолет получит некоторые особые возможности. Ожидается, что летчики смогут осуществлять пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое время суток. Кроме того, планировалось обеспечить возможность работы при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.
Новые сообщения о проекте Ми-26Т2В, раскрывающие значительную часть текущих планов, были опубликованы РИА Новости буквально на днях – 14 февраля. Со ссылкой на официального представителя «Вертолетов России» информагентство писало, что к настоящему времени Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля завершил проектирование новой машины. На основе разработанной конструкторской документации сейчас ведется строительство первого опытного вертолета перспективной модификации.
Опытный образец модификации «Т2В» носит рабочее обозначение ОП-1. Строительство машины ведется на заводе «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону). Сборку прототипа предполагается завершить во второй половине текущего года. После завершения строительства Ми-26Т2В ОП-1 отправят в Москву на завод им. Миля, где пройдут все необходимые летные испытания.
После завершения требуемых проверок новый транспортный вертолет поступит в серийное производство. Старт строительства первой серийной машины Ми-26Т2В запланирован на следующий 2019 год. При этом пока речь идет только о годе. Квартал или месяц запуска строительства еще не уточнялся. Вероятно, это связано с определенной сложностью работ и возможным смещением сроков их завершения.
Прошлой осенью «Вертолеты России» особо подчеркивали предназначение нового проекта. Указывалось, что вертолет Ми-26Т2В разрабатывается по заказу министерства обороны России и предназначается только для него. Новая модификация не является экспортной. Таким образом, серийные машины последней на данный момент модификацией будут использоваться только одним отечественным заказчиком.
Согласно опубликованным данным, суть проекта под обозначением «Т2В» заключается в замене ряда элементов бортового оборудования. При этом планер, силовая установка, винты и т.д. останутся прежними. Не изменятся и основные летно-технические характеристики. Установка новой аппаратуры позволит повысить эффективность техники в реальных условиях, расширить круг решаемых задач и в некоторой мере упростить ее работу.
Одним из главных отличий вертолета Ми-26Т2В от техники предыдущих модификаций является доработанный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК-90-2. Новая версия уже существующей и используемой системы обеспечит пилотирование в светлое и темное время суток. Полет по установленному маршруту, выход в заданную точку и заход на посадку смогут осуществляться в автоматическом режиме.
На случай полетов над местностью, не имеющей пригодных ориентиров, вертолет предлагается оснастить рядом новых навигационных устройств. В частности, в недавнем прошлом упоминалось применение усовершенствованной инерциальной навигационной системы, построенной на основе лазерных гироскопов. В сочетании с улучшенным автопилотом новая аппаратура навигации значительно упростит эксплуатацию техники в сложных условиях.
Локальные конфликты последних десятилетий наглядно показывали уязвимость вертолетов к средствам противовоздушной обороны противника. Кроме того, они продемонстрировали необходимость создания и применения т.н. бортовых комплексов обороны – средств своевременного обнаружения атаки и противодействия применяемому зенитному вооружению. Авторы проекта Ми-26Т2В учли подобные факторы и предусмотрели средства защиты от возможного обстрела с земли.
По данным РИА Новости, на борту вертолета перспективной модификации будет присутствовать требуемый комплекс обороны. Представитель холдинга «Вертолеты России», цитируемый информационным агентством, рассказал, что с помощью такого комплекса вертолет сможет не бояться управляемых ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. Впрочем, тип предлагаемого для использования комплекса не уточнялся.
В настоящее время российская промышленность производит авиационные бортовые комплексы обороны нескольких типов. В частности, на вертолетах нескольких типов разного назначения устанавливается система «Витебск». Для машин семейства Ми-26 предназначается его модификация под обозначением Л-370Э26Л. В зависимости от комплектации, комплекс «Витебск» способен противодействовать зенитным или авиационным ракетам с тепловой либо радиолокационной головкой самонаведения. При обнаружении облучения или пуска ракеты аппаратура комплекса выполняет постановку помех, подавляющую радиолокационную ГСН, либо отстреливает ложные тепловые цели, предназначенные для нарушения работы инфракрасных систем.
Предлагаемая модернизация затрагивает только бортовое оборудование и потому не связана со значительными переработками планера, силовой установки, винтами и т.д. Таким образом, модернизированный Ми-26Т2В по-прежнему будет иметь восьмилопастной несущий винт диаметром 32 м с ометаемой площадью более 800 кв.м. Длина машины по фюзеляжу останется на уровне 34 м. При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет сможет поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
Серийное строительство новых Ми-26Т2В стартует в следующем году и, очевидно, будет продолжаться в течение нескольких следующих лет. Как следует из имеющихся данных, продолжительность строительства и количество собираемой техники будут прямо связаны с заказом военного ведомства и, возможно, силовых структур. При этом точное количество требуемых вертолетов пока не оглашалось. До момента публикации объемов будущего контракта на серийное производство придется полагаться только на оценки и прогнозы.
Напомним, в настоящее время в воздушно-космических силах России служит чуть более четырех десятков вертолетов Ми-26 основных модификаций. Еще 10 таких машин принадлежит войскам национальной гвардии. Также имеются сведения об эксплуатации этой техники пограничными войсками Федеральной службы безопасности, но ее количество неизвестно. Вряд ли новые планы будут предусматривать полную замену всех имеющихся Ми-26 предыдущих модификаций, но есть основания предполагать, что новые машины типа «Т2В» станут достаточно многочисленными и со временем займут значимое место в соответствующих частях.
Любопытно, что на данный момент официальные источники говорят только о серийном строительстве вертолетов Ми-26Т2В. Очевидно, в серии они должны будут сменить технику предыдущих моделей. При этом пока не упоминалась возможность проведения ремонта и модернизации наличных вертолетов с приведением их состояния в соответствие с новым проектом. Это может говорить о том, что основной заказчик не намерен полностью переоснащать свой парк техники. Впрочем, нельзя исключать, что процесс ремонта и модернизации будет запущен позже.
Кроме армии и силовых структур Ми-26 эксплуатируется рядом российских гражданских организаций. Такая техника имеется у министерства по чрезвычайным ситуациям и у нескольких коммерческих авиакомпаний. Будут ли они закупать обновленные Ми-26Т2В – пока говорить рано. Особые возможности таких вертолетов, связанные с установкой перспективных навигационных систем и наличием бортового комплекса обороны, могут быть излишними для эксплуатации в гражданских областях.
«Вертолеты России» утверждали, что проект Ми-26Т2В предназначался для министерства обороны и не является экспортным. Техника семейства Ми-26 в тех или иных количествах эксплуатируется дюжиной зарубежных стран, и они могли бы проявить интерес к новой модификации. Тем не менее, насколько известно, обновленные «Т2В» будут поставляться только отечественному заказчику. По крайней мере, в рамках первых серийных партий.
В последние десятилетия российской военно-транспортной авиации неоднократно приходилось работать в зонах локальных конфликтов. По опыту такой работы были сформированы требования к обновленной версии тяжелого вертолета для воздушно-космических сил. Согласно последним данным, не так давно Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля завершил разработку проекта Ми-26Т2В, что позволило запустить строительство первой опытной машины.
Завод «Роствертол» уже строит опытный образец с рабочим обозначением ОП-1, и через несколько месяцев передаст его московским специалистам для проведения испытаний. На следующий год, после завершения проверок, запланирован старт серийного строительства новой техники для российского военного ведомства, которое, по-видимому, будет продолжаться в течение определенного времени.
Самый первый вариант тяжелого транспортного вертолета Ми-26 появился несколько десятилетий назад, но развитие исходной конструкции продолжается до сих пор. Путем замены тех или иных агрегатов машина улучшает свои характеристики и получает новые возможности. Очередной проект обновления Ми-26Т2В позволит вертолетам летать в сложных условиях, а также с меньшими рисками для себя, пассажиров и груза.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://russianhelicopters.aero/
https://bmpd.livejournal.com/
Первые сообщения о проекте модернизации с литерами «Т2В» появились в октябре прошлого года. Тогда пресс-служба холдинга «Вертолеты России» рассказала о новом заказе, поступившем от отечественного министерства обороны. Следует отметить, что тема модернизации имеющихся машин и строительства улучшенной техники поднималась и ранее, но только в середине осени были оглашены основные цели и задачи разрабатываемого проекта.
В основе концепции нового проекта, как сообщается, лежит опыт эксплуатации авиационной техники в ходе вооруженных конфликтов последнего времени. Прежде всего, принимались во внимание особенности продолжающейся операции российских воздушно-космических сил в Сирии. Был проведен анализ работы военно-транспортной авиации, показавший необходимость определенных доработок имеющихся вертолетов.
Согласно официальным данным, проект модернизации Ми-26Т2В предусматривает обновление ряда бортовых систем и устройств. Прежде всего, доработке подвергнется бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования. По результатам удаления некоторых устаревших агрегатов и монтажа новых вертолет получит некоторые особые возможности. Ожидается, что летчики смогут осуществлять пилотирование в сложных безориентирных местностях в любое время суток. Кроме того, планировалось обеспечить возможность работы при применении противником средств радиоэлектронной борьбы.
Новые сообщения о проекте Ми-26Т2В, раскрывающие значительную часть текущих планов, были опубликованы РИА Новости буквально на днях – 14 февраля. Со ссылкой на официального представителя «Вертолетов России» информагентство писало, что к настоящему времени Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля завершил проектирование новой машины. На основе разработанной конструкторской документации сейчас ведется строительство первого опытного вертолета перспективной модификации.
Опытный образец модификации «Т2В» носит рабочее обозначение ОП-1. Строительство машины ведется на заводе «Роствертол» (г. Ростов-на-Дону). Сборку прототипа предполагается завершить во второй половине текущего года. После завершения строительства Ми-26Т2В ОП-1 отправят в Москву на завод им. Миля, где пройдут все необходимые летные испытания.
После завершения требуемых проверок новый транспортный вертолет поступит в серийное производство. Старт строительства первой серийной машины Ми-26Т2В запланирован на следующий 2019 год. При этом пока речь идет только о годе. Квартал или месяц запуска строительства еще не уточнялся. Вероятно, это связано с определенной сложностью работ и возможным смещением сроков их завершения.
Прошлой осенью «Вертолеты России» особо подчеркивали предназначение нового проекта. Указывалось, что вертолет Ми-26Т2В разрабатывается по заказу министерства обороны России и предназначается только для него. Новая модификация не является экспортной. Таким образом, серийные машины последней на данный момент модификацией будут использоваться только одним отечественным заказчиком.
Согласно опубликованным данным, суть проекта под обозначением «Т2В» заключается в замене ряда элементов бортового оборудования. При этом планер, силовая установка, винты и т.д. останутся прежними. Не изменятся и основные летно-технические характеристики. Установка новой аппаратуры позволит повысить эффективность техники в реальных условиях, расширить круг решаемых задач и в некоторой мере упростить ее работу.
Одним из главных отличий вертолета Ми-26Т2В от техники предыдущих модификаций является доработанный интегрированный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК-90-2. Новая версия уже существующей и используемой системы обеспечит пилотирование в светлое и темное время суток. Полет по установленному маршруту, выход в заданную точку и заход на посадку смогут осуществляться в автоматическом режиме.
На случай полетов над местностью, не имеющей пригодных ориентиров, вертолет предлагается оснастить рядом новых навигационных устройств. В частности, в недавнем прошлом упоминалось применение усовершенствованной инерциальной навигационной системы, построенной на основе лазерных гироскопов. В сочетании с улучшенным автопилотом новая аппаратура навигации значительно упростит эксплуатацию техники в сложных условиях.
Локальные конфликты последних десятилетий наглядно показывали уязвимость вертолетов к средствам противовоздушной обороны противника. Кроме того, они продемонстрировали необходимость создания и применения т.н. бортовых комплексов обороны – средств своевременного обнаружения атаки и противодействия применяемому зенитному вооружению. Авторы проекта Ми-26Т2В учли подобные факторы и предусмотрели средства защиты от возможного обстрела с земли.
По данным РИА Новости, на борту вертолета перспективной модификации будет присутствовать требуемый комплекс обороны. Представитель холдинга «Вертолеты России», цитируемый информационным агентством, рассказал, что с помощью такого комплекса вертолет сможет не бояться управляемых ракет с радиолокационными или инфракрасными головками самонаведения. Впрочем, тип предлагаемого для использования комплекса не уточнялся.
В настоящее время российская промышленность производит авиационные бортовые комплексы обороны нескольких типов. В частности, на вертолетах нескольких типов разного назначения устанавливается система «Витебск». Для машин семейства Ми-26 предназначается его модификация под обозначением Л-370Э26Л. В зависимости от комплектации, комплекс «Витебск» способен противодействовать зенитным или авиационным ракетам с тепловой либо радиолокационной головкой самонаведения. При обнаружении облучения или пуска ракеты аппаратура комплекса выполняет постановку помех, подавляющую радиолокационную ГСН, либо отстреливает ложные тепловые цели, предназначенные для нарушения работы инфракрасных систем.
Предлагаемая модернизация затрагивает только бортовое оборудование и потому не связана со значительными переработками планера, силовой установки, винтами и т.д. Таким образом, модернизированный Ми-26Т2В по-прежнему будет иметь восьмилопастной несущий винт диаметром 32 м с ометаемой площадью более 800 кв.м. Длина машины по фюзеляжу останется на уровне 34 м. При максимальной взлетной массе до 56 т вертолет сможет поднимать в воздух 20 т груза, как внутри кабины, так и на внешней подвеске.
Серийное строительство новых Ми-26Т2В стартует в следующем году и, очевидно, будет продолжаться в течение нескольких следующих лет. Как следует из имеющихся данных, продолжительность строительства и количество собираемой техники будут прямо связаны с заказом военного ведомства и, возможно, силовых структур. При этом точное количество требуемых вертолетов пока не оглашалось. До момента публикации объемов будущего контракта на серийное производство придется полагаться только на оценки и прогнозы.
Напомним, в настоящее время в воздушно-космических силах России служит чуть более четырех десятков вертолетов Ми-26 основных модификаций. Еще 10 таких машин принадлежит войскам национальной гвардии. Также имеются сведения об эксплуатации этой техники пограничными войсками Федеральной службы безопасности, но ее количество неизвестно. Вряд ли новые планы будут предусматривать полную замену всех имеющихся Ми-26 предыдущих модификаций, но есть основания предполагать, что новые машины типа «Т2В» станут достаточно многочисленными и со временем займут значимое место в соответствующих частях.
Любопытно, что на данный момент официальные источники говорят только о серийном строительстве вертолетов Ми-26Т2В. Очевидно, в серии они должны будут сменить технику предыдущих моделей. При этом пока не упоминалась возможность проведения ремонта и модернизации наличных вертолетов с приведением их состояния в соответствие с новым проектом. Это может говорить о том, что основной заказчик не намерен полностью переоснащать свой парк техники. Впрочем, нельзя исключать, что процесс ремонта и модернизации будет запущен позже.
Кроме армии и силовых структур Ми-26 эксплуатируется рядом российских гражданских организаций. Такая техника имеется у министерства по чрезвычайным ситуациям и у нескольких коммерческих авиакомпаний. Будут ли они закупать обновленные Ми-26Т2В – пока говорить рано. Особые возможности таких вертолетов, связанные с установкой перспективных навигационных систем и наличием бортового комплекса обороны, могут быть излишними для эксплуатации в гражданских областях.
«Вертолеты России» утверждали, что проект Ми-26Т2В предназначался для министерства обороны и не является экспортным. Техника семейства Ми-26 в тех или иных количествах эксплуатируется дюжиной зарубежных стран, и они могли бы проявить интерес к новой модификации. Тем не менее, насколько известно, обновленные «Т2В» будут поставляться только отечественному заказчику. По крайней мере, в рамках первых серийных партий.
В последние десятилетия российской военно-транспортной авиации неоднократно приходилось работать в зонах локальных конфликтов. По опыту такой работы были сформированы требования к обновленной версии тяжелого вертолета для воздушно-космических сил. Согласно последним данным, не так давно Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля завершил разработку проекта Ми-26Т2В, что позволило запустить строительство первой опытной машины.
Завод «Роствертол» уже строит опытный образец с рабочим обозначением ОП-1, и через несколько месяцев передаст его московским специалистам для проведения испытаний. На следующий год, после завершения проверок, запланирован старт серийного строительства новой техники для российского военного ведомства, которое, по-видимому, будет продолжаться в течение определенного времени.
Самый первый вариант тяжелого транспортного вертолета Ми-26 появился несколько десятилетий назад, но развитие исходной конструкции продолжается до сих пор. Путем замены тех или иных агрегатов машина улучшает свои характеристики и получает новые возможности. Очередной проект обновления Ми-26Т2В позволит вертолетам летать в сложных условиях, а также с меньшими рисками для себя, пассажиров и груза.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://tvzvezda.ru/
http://russianhelicopters.aero/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: "Вертолеты России" / russianhelicopters.aero
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