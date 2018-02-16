Григорий Родченков и профессор Джин Шарп

Когда-нибудь о роли «придурка Родченкова» в кончине олимпийского спорта в нынешнем его виде напишут книги, потому что связались вещи несопоставимые: Григорий Родченков и Международный Олимпийский комитет (МОК). Наш Григорий стал своего рода былым Григорием Распутиным для МОК. «И у дурака я учусь, и дурака я использую», — добавил бы сегодня Козьма Прутков по поводу того, как МОК использовал бредни Григория Родченкова.Мне думается, наши ответственные лица вляпались в эту неспортивную историю, потому что не могли себе представить, что мании и фантазии психически явно нездорового Григория могут быть так использованы на официальном уровне руководством МОК и лично Томасом Бахом. Фантастическая допинговая картина спорта в России, которую нарисовал Родченков, предполагающая участие в ней сотен спортсменов, тренеров, врачей и… Владимира Путина в качестве главного руководителя, в реальности просто невозможна хотя бы потому, что её невозможно сохранить в тайне ввиду большого количества участников.Заметим, что сочинения Родченкова вызывают недоумение у всех российских спортсменов и тренеров, они единодушны в презрительном отношении к нему. В России, как и в других странах, были, и, видимо, будут и дальше случаи употребления допинга отдельными спортсменами – такова уж человеческая природа, вот и японского спортсмена поймали прямо на Олимпиаде в Южной Корее, несмотря на все допинговые устрашения МОК. Но придумать такой допинг-роман…Поэтому Арбитражный спортивный суд в Лозанне (CAS) усомнился в показаниях Родченкова, нашёл доводы комиссий МОК и ВАДА неубедительными, не обнаружил никаких доказательств употребления допинга в делах обратившихся в суд российских спортсменов. Все они были по суду оправданы, американские эксперты с неудовольствием назвали это «тотальной победой русских в суде». Однако МОК не допустил никого из них на Олимпиаду в Южной Корее.Ричард Баджет, целый директор медицинского департамента МОК, заявил, что к Олимпиаде были допущены российские спортсмены, «в отношении которых не было никаких подозрений», то есть основанием отстранения спортсменов от Олимпиады были «подозрения». Это даёт основания подозревать, что Баджет тоже психически больной человек, как и Родченков. Можно где-то понять больного Родченкова, который ещё и писатель, поэтому жаждет славы и придумал целый допинговый роман, но… он ещё догадался замкнуть его на Путина!Что происходит с МОК, почему МОК так подставился? Ведь он связал свою репутацию с показаниями одного Родченкова, комиссиями ВАДА, опирающимися на того же Родченкова, и истерикой в фейк-СМИ. Их ложь и фантасмагория уже выходит наружу, не только в спортивном суде в Лозанне, но и в спортивной среде. Член МОК Рене Физель, президент Международной федерации хоккея бросает уже открытые обвинения: «Определённые люди хотели унизить Россию, наказав спортсменов». То есть дело не только в Родченкове…Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России, сказала в интервью, что давно знает Родченкова, что «сам Григорий вряд ли до такого додумался, ему подсказали». Она сказала также то, о чём боятся сказать наши функционеры: «Григорий Родченков мог быть завербован во время работы в Канаде».Это очень даже может быть, потому что Родченкова используют сейчас по программе Джина Шарпа, сотрудника сенатора Джона Маккейна и американского профессора по цветным революциям, а также отдельным якобы правозащитным эксцессам. Почивший недавно Джин, начинал свою деятельность на ниве борьбы за светлое троцкистское будущее человечества, что наводит на размышления об истоках методов его борьбы.Объективно, Родченкова ведут по пунктам известной Методички Джина Шарпа по ненасильственным действиям, приводящим к насильственным результатам. Напомним основные её положения. Спровоцировать некий скандал, желательно с пикантными подробностями, и со вселенскими обвинениями. Доказательства не важны, главное — громче обвинять, подключив мировые СМИ (это обеспечивают спецслужбы и институты «демократии» Маккейна). Узнаём начало допингового романа Родченкова.Обязательная персонификация скандала, с тем чтобы направить его на конкретное лицо, которое нужно дискредитировать. Это усиливает протест, подхлёстывая эмоции толпы, в сравнении с обвинениями некой безликой «системы». Поэтому Родченкову подсказывают Владимира Путина: он является главной целью кампании кукловодов Григория, а отнюдь не «допинговая система в России». Поэтому Путин чуть не лично отдаёт указания Григорию. Это абсурд, но в абсурд охотно и верит толпа; ложь должна быть громадных размеров, и нужно постоянно её повторять, – учил до профессора Шарпа доктор Геббельс.Поэтому в цветных революциях по Джину Шарпу все их жертвы всегда объявляются «диктаторами, кровавыми палачами, кровавыми мясниками», и так далее, а «цветные» подонки всегда белые и пушистые. Сравните «диктатора Януковича» и борцов с ним, вроде нацистов-нардепов Ярошей и Мосийчуков. И наш Григорий «своим рылом в этот же калашный ряд», заявляет на CNN, что «Путин хочет его убить». И надевает перед визитом в студию бронежилет: толпе и зрителю нужно подбрасывать пищу для эмоций.По методичке Шарпа, следующим шагом должна быть «сакральная жертва», которую нужно повесить на «кровавого диктатора» с помощью фейк-СМИ. В данном случае, такой сакральной жертвой может стать сам Родченков. Поскольку, странным образом, у него нет соратников, других участников его допинг-революции. Он одинок: никто из известных российских спортсменов его не поддержал, его поддерживают только функционеры МОК и ВАДА. Неужели председателя комиссии ВАДА Макларена преподнесут Путину в качестве «сакральной жертвы»?Скорее всего, Родченкова. Потому что он становится опасен для пользующих его спецслужб в силу неадекватности. Он подставил их в Арбитражном спортивном суде, «тотально оправдавшем русских», он нарисовал допинг-систему уже в 20 странах! «Остапа несло!» Чего ещё от него можно ожидать? — это же скорый неизбежный провал всей операции «режиссёров» МОК! И сам Родченков объявляет в эфире CNN о своём возможном «убийстве Путиным», несмотря на бронежилет… Однако, методичка Шарпа подсказывает, что его убийцами могут выступить друзья «юриста» Макларена.Во всей этой истории важно, что Россия официально не признала существование в стране допинговой системы, основное обвинение ВАДА, на чём настаивал глава комиссии Макларен, согласившись с отдельными допинговыми нарушениями, которые имеются во всех странах, и ещё предстоит разобраться, где их больше, где они поставлены на «терапевтический поток»». Поэтому Россия сохраняет возможность для контригры против МОК, ВАДА, их «режиссеров», которой и может воспользоваться после завершения Игр в Южной Корее.МОК стал орудием в руках американских спецслужб, прикрытием попытки дискредитировать президента России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о позиции, с которой Кремль может выступить против МОК в связи с показаниями Родченкова: «Это инсинуации человека, который страдает психическими проблемами».