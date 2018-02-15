00:15 16 февраля
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Российскую армию лишат смартфонов

Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи с фотокамерами и системами спутниковой навигации в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений). О планах Минобороны пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к российскому Генштабу источники.

Вместо смартфонов всем военнослужащим предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов с функцией отправки СМС и оборудованных встроенным фонариком. В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.

Российскую армию лишат смартфонов



Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации. Как отмечает газета, военное ведомство как минимум с 2014 года испытывает «много проблем» из-за этого: так, во время присоединения Крыма к России военные делали фотографии на принадлежавших украинской армии объектах. Этим снимки попали в интернет и затем «использовались на Западе для утверждений о "российской агрессии"», поясняет «Коммерсантъ».

Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники. Комментариев от военного ведомства по поводу возможного запрета смартфонов пока не поступало.

Вместе с тем, добавляет издание, такой запрет легко можно будет обойти.

Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане
— сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается».

Использованы фотографии: Коммерсантъ
52

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Комментарии 133

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  1. x.andvlad Вчера, 16:57
    Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить. Любые другие аппараты сдаются при входе в воинскую часть. А то, кто это будет определять степень "простоты" импортного кнопочного телефона?
    x.andvlad
    1. Logall Вчера, 16:59
      Цитата: x.andvlad
      Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить. А то, кто это будет определять степень "простоты"?

      Можно и со старыми "орехоколами"... Ими и убить можно в случае чего!
      Давно пора лишать смартфона, дураков полно - фотают лишнее, а потом в сеть выкладывают.
      Logall
      1. 210окв Вчера, 17:03
        Во время моей службы во взводе стояла радиола "Сириус".С четырьмя диапазонами Два из них -КВ,были опечатаны.Ничего,пережили.И звонить бегали только когда в увольнительной,на почтамт.
        Цитата: Logall
        Цитата: x.andvlad
        Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить. А то, кто это будет определять степень "простоты"?

        Можно и со старыми "орехоколами"... Ими и убить можно в случае чего!
        Давно пора лишать смартфона, дураков полно - фотают лишнее, а потом в сеть выкладывают.
        210окв
        1. Heterosigma Вчера, 17:32
          раньше древние люди зубы не чистили и жили в пещерах и тоже пережили.
          Heterosigma
          1. 210окв Вчера, 17:38
            И сегодняшние люди переживут.Не переживайте.Некоторых упоротый конечно придется учить жить.
            Цитата: Heterosigma
            раньше древние люди зубы не чистили и жили в пещерах и тоже пережили.
            210окв
            1. Лексус Вчера, 20:21
              У сегодняшней молодёжи в умственном плане - беда. Наказывать рублём и сажать.
              Лексус
              1. Shurik70 Вчера, 22:07
                А зачем на армейском телефоне кнопки?
                Shurik70
          2. avt Вчера, 18:18
            Цитата: Heterosigma
            раньше древние люди зубы не чистили и жили в пещерах и тоже пережили.

            bully Вас митрофанушек не то что в лес - в парк без ,,гаджета" вывести и на полянке оставить. Ну и что ? Кому ,,Окей гугул , где здесь юг и Мак Дональдс кричать будете? bully
            avt
        2. FalconD Вчера, 18:18
          Так и живите во временах Вашей службы, откажитесь от всего прогрессивного
          FalconD
          1. Ингвар 72 Вчера, 19:03
            Цитата: FalconD
            Так и живите во временах Вашей службы, откажитесь от всего прогрессивного

            Размножаться хоть можно по старинке, или тоже прогрессивный способ придумаете? wink
            Ингвар 72
            1. FalconD Вчера, 22:00
              Так уже всё придумано (экстракорпоральное оплодотворение например для особых случаев), Вы безнадежно отстали от жизни! Хотя меня радует, что в свои годы Вы всё ещё думаете о размножении...надеюсь, что одними думами не ограничиваетесь!) Крепкого здоровья Вам! Ваш опыт очень важен, благодаря ему можно оценить чего не хватало, что нужно сделать и куда двигаться дальше!)
              FalconD
            2. avt Вчера, 23:26
              Цитата: Ингвар 72
              Размножаться хоть можно по старинке, или тоже прогрессивный способ придумаете?

              Они покемонами размножаются .
              avt
          2. 210окв Вчера, 19:06
            Я живу по современному.Но люди,защищающие Родину подчиняются приказам.И должны быть готовы к ограничением некоторых свобод.Да и возможно поставить на карту свою жизнь.Это АРМИЯ,а не тусовка хипстеров в подворотне!
            Цитата: FalconD
            Так и живите во временах Вашей службы, откажитесь от всего прогрессивного
            210окв
            1. FalconD Вчера, 22:05
              Будьте спокойны: приказам подчиняются, ограничения терпят (точнее тяготы и лишения...), жизни отдают когда Родина того требует (новости смотрите), хипстеры не тусуются..!
              Так что всё нормально
              FalconD
          3. Василенко Владимир Вчера, 21:00
            Цитата: FalconD
            Так и живите во временах Вашей службы

            а это-то тут при чем?!!!!
            вполне логично запретили, бо как малолетние .... только, что похождения в сортир в прямом эфире не освещают, то же самое о передвижении военной технике происходит, лучше у них игрушку отобрать чем после за их дЭбилизм судить по статье шпионаж
            Василенко Владимир
            1. FalconD Вчера, 22:21
              Изучите статьи 275, 276 и 283 УК РФ и больше не говорите глупости! А то по Вашей логике обладатель смартфона - это шпион!))
              FalconD
      2. МИХАН Вчера, 17:13
        Цитата: Logall
        Давно пора лишать смартфона, дураков полно - фотают лишнее, а потом в сеть выкладывают.

        Да любые запретить считаю уже давно пора ! Не Армия, а сплошные одноклассники и т.д. Тьфу блин..
        Связь должна быть в Армии только защищенная , по полной ..Развели понимаешь дерьмократию, чуть ли не сопли вытирают солдатам отцы-командиры и отчитываются перед мамочками..
        МИХАН
        1. Zoldat_A Вчера, 17:23
          Виталий, категорически hi !
          Цитата: МИХАН
          Да любые запретить считаю уже давно пора !

          Цитата: МИХАН
          Развели понимаешь дерьмократию, чуть ли не сопли вытирают солдатам отцы-командиры и отчитываются перед мамочками..

          По рассказам своих учеников - теперь уже полковников-подполковников - предложил бы ещё запретить как организацию, наносящую ущерб обороноспособности страны, Комитет Солдатских Матерей. Без сарказма и иронии. А призывникам, которых мамы в армию не пускают - в паспорте ставить штамп "Мамский-няньский-кисельский". И пусть всю жизнь, CENZORED, с этим штампом живёт. Не умеет защитить Родину - и мать со старым отцом не защитит, тряпка...
          Zoldat_A
          1. LSA57 Вчера, 17:43
            Цитата: Zoldat_A
            Не умеет защитить Родину - и мать со старым отцом не защитит, тряпка...

            в ВУЗы не пускать, а если и закончил, на руководящие должности не назначать. р/р на стройке, потолок
            LSA57
          2. МИХАН Вчера, 17:50
            Цитата: Zoldat_A
            предложил бы ещё запретить как организацию, наносящую ущерб обороноспособности страны, Комитет Солдатских Матерей. Без сарказма и иронии.

            Есть такое мнение, что этот "комитет" из-за рубежа финансируют и собирают при помощи этих так называемых "мамашек " разведданные..
            Но увы запретить нельзя пока, такой вой подымется даже уши бесполезно затыкать будет .. НВП нужно вводить в школах и чтобы учителями были отставники-офицеры (с хорошей зарплатой и полномочиями наравне с директором школы ,где бабы обычно сейчас руководят ) С этого нужно начинать и СРОЧНО! Иначе Армию потеряем мужики..Уж поверьте мне.. soldier
            МИХАН
            1. Курсант Вчера, 18:43
              Поверьте баба бабе рознь, тем более директор школы, т.к их большинство, порой сержант или обычный срочник участвовавший в б.д , мог бы с успехом заменить как ВЫ говорите офицера -отставника, на хорошую зарплату и тёплое место сразу засунут своего или по блату и горе детям от таких воспитателей .
              Курсант
              1. МИХАН Вчера, 19:09
                Цитата: Курсант
                порой сержант или обычный срочник участвовавший в б.д , мог бы с успехом заменить как ВЫ говорите офицера -отставника, на хорошую зарплату и тёплое место сразу засунут своего или по блату и горе детям от таких воспитателей .

                В школах вообще мужиков не осталось , приходят и уходят не выдерживая всех этих соплей и наглости (нынешнего продвинутого поколения ) Сам помнится ушел , спасаясь от тюрьмы , чувствуя что нервы на пределе (глядя в глаза этим наглецам и маменькиным сынкам. которые захватили все и качали права визжа и истеря о правах человека , вызывающе лыбясь в глаза..)..Прям сердце закололо.. мужики , как вспомню.. angry
                Сейчас вроде выравнивается немного, но брать это дело нужно в жесткие руки..
                МИХАН
                1. Курсант Вчера, 19:56
                  Вы не первый из мужиков, кто не выдержал , мой знакомый проработав два года учителем физкультуры , ушёл из школы.
                  Курсант
                2. FalconD Вчера, 22:45
                  А уж не такие ли как Вы это поколение взрастили??? Не вы ли экономически активным населением страны были, когда эти дети родились??? У Вас удел такой сейчас виноватых искать..мамочек и проч... Стремно в Вашем случае должно быть сваливать проблемы воспитания на современных женщин..и стыдно должно быть!!! Вы настолько убеждены в правильности своего былого, может и выдающегося прошлого, что не замечаете того, что ,в том числе эти, "маменькины сынки" сейчас в Сириии задачи выполняют...и вполне успешно..и порой ценой жизни!
                  Так что поберегите сердце, и перестаньте истерить...почитайте "Отцы и дети"..история стара как мир...Примите реалии и внесите в них рациональное зерно, а не плюйте в сторону молодых парней..
                  Прошу без обид, просто накипает, когда "дедовы истории" здесь читаю!
                  FalconD
            2. FalconD Вчера, 22:30
              Нужно Гражданина вырасти, а не солдафона...,а то. Вашими методами мы скатимся до некоторых стран Африки, где ребенок по имени Калаш с 7 лет бегает с автоматом в руках!
              Патриоты на заводах, в колхозах и бизнесе тоже бывают..
              FalconD
            3. Zoldat_A Вчера, 23:36
              Цитата: МИХАН
              Есть такое мнение, что этот "комитет" из-за рубежа финансируют и собирают при помощи этих так называемых "мамашек " разведданные..

              Не слышал ничего про такое, но, судя по результатам - похоже...
              Цитата: МИХАН
              НВП нужно вводить в школах и чтобы учителями были отставники-офицеры

              Как сейчас помню своего военрука - Василия Емельяновича. Полуглухого, однорукого артиллериста, бравшего Прагу. Посмеивались над ним, конечно. По глупости-то... Не обращали особо внимания на его повседневный китель с колодками. Зато знали, каков он в парадном кителе со всеми орденами-медалями. Не он, конечно "виноват" в том, что я лучшую треть жизни армии отдал и до фильма "Офицеры" далеко ещё было... Но его пять копеек в моей судьбе, абсолютно точно, есть... Лейтенантом приехал в отпуск - Василий Емельяныч умер. Гроб принесли к школе. Тысяч 10-12 народу прощаться пришло - всё мужское население микрорайона....
              Такого бы сейчас в каждую школу....
              Zoldat_A
          3. Василенко Владимир Вчера, 21:01
            Цитата: Zoldat_A
            Комитет Солдатских Матерей

            при условии что Солдатских Матерей в комитете и нет
            Василенко Владимир
          4. FalconD Вчера, 22:26
            Вот про КСМ согласен...вносят они негативный вклад
            FalconD
        2. Logall Вчера, 17:24
          Цитата: МИХАН
          отцы-командиры и отчитываются перед мамочками..

          Это тоже целая проблема! Многого хотят эти родительские комитеты... Ребёнок вырос, стал совершеннолетним, пора самому за себя отвечать! Мне было бы стыдно, если б моя Мать за меня что-то требовала...
          Logall
          1. Zoldat_A Вчера, 17:36
            Цитата: Logall
            Мне было бы стыдно, если б моя Мать за меня что-то требовала...

            Вам, может, и стыдно... А мне мой друг и ученик рассказывал, что солдатик из караула с оружием (!) сбёг, месяц отсиживался у какой-то лярвы, потом с мамой пришёл в военкомат и пожаловался на "неуставняк". Часть вывернули через попу мехом внутрь, а его из Пензы перевели в Краснодар. Дослуживать....
            Ни фига себе, отпуск....
            Вот что "Солдатские Матери" животворящие делают....
            Zoldat_A
            1. Курсант Вчера, 18:38
              Родители одной из частей написали жалобу , что их сыночков целых две недели, по утрам кормили гречкой, что у них душевная травма и т.д, командира части поимели как надо. Бедные дети.
              Курсант
            2. FalconD Вчера, 22:48
              Ну и давайте теперь по действиям отдельных маргиналов о целых поколениях судить!!! 99% ребят это люди с которыми можно в войсках работать
              FalconD
          2. LSA57 Вчера, 17:45
            Цитата: Logall
            Многого хотят эти родительские комитеты...

            Родина новейшее оружие в руки даёт, а мамка в казарму бегает ему сопли вытирать
            LSA57
            1. FalconD Вчера, 18:24
              Так скажите своей маме, чтоб больше не бегала!!! Или не говорите глупостей!
              FalconD
              1. LSA57 Вчера, 18:34
                Цитата: FalconD
                Так скажите своей маме, чтоб больше не бегала!!!

                она и ходит с трудом. ей 83 года
                Или не говорите глупостей!

                и в чём глупость?
                LSA57
                1. FalconD Вчера, 22:59
                  Вы клеймите всё поколение молодёжи...Поколение, которое от Цхинвали до Латакии задачи выполняет, пока, как Вы говорите, мамка им бегает сопли вытирает!!! Нельзя по отдельным вялым солдатикам обо всех так рассуждать...тем самым вы нивелируете их вклад и в присоединение Крыма и в работу в Сирии!!! Ваше поколение, насколько я Ваш возраст оцениваю, кроме бесполезного Афгана, развала Союза, провала первой Чеченской..особо больше вклада и не внесло...
                  Прошу не обижаться, претензии не Вам лично..,а Вашей маме Крепкого здоровья и долгих лет, Вы достойный сын!
                  FalconD
              2. Василенко Владимир Вчера, 21:03
                Цитата: FalconD
                Или не говорите глупостей!

                вы с зеркалом общаетесь?
                Василенко Владимир
                1. LSA57 Вчера, 22:58
                  Цитата: Василенко Владимир
                  вы с зеркалом общаетесь?

                  belay и откуда такой вывод? belay
                  LSA57
            2. powermic Вчера, 19:54
              Реалии таковы, что в большинстве частей эти новейшим оружием выступает обыкновенная лопата. И да, что пытаемся спрятать, и от кого?
              powermic
            3. FalconD Вчера, 22:49
              Не вижу связи между новизной оружия и соплями...да и мамок в казармах не встречал
              FalconD
              1. LSA57 Вчера, 23:01
                Цитата: FalconD
                Не вижу связи между новизной оружия и соплями.

                связь прямая. раз оружие доверили, значит уже взрослый человек и сопли сам себе вытереть может.
                да и мамок в казармах не встречал

                а комитет не мамкин?
                LSA57
        3. FalconD Вчера, 18:20
          А Вы в какие годы служили?
          FalconD
          1. LSA57 Вчера, 18:33
            Цитата: FalconD
            А Вы в какие годы служили?

            76-78
            LSA57
            1. FalconD Вчера, 23:51
              Вот откуда у старшего поколения такая вера в то, что как у вас - это было правильно??? Как у вас - вообще много чего не было!
              FalconD
        4. sgazeev Вчера, 18:40
          Цитата: МИХАН
          Цитата: Logall
          Давно пора лишать смартфона, дураков полно - фотают лишнее, а потом в сеть выкладывают.

          Да любые запретить считаю уже давно пора ! Не Армия, а сплошные одноклассники и т.д. Тьфу блин..
          Связь должна быть в Армии только защищенная , по полной ..Развели понимаешь дерьмократию, чуть ли не сопли вытирают солдатам отцы-командиры и отчитываются перед мамочками..

          В мои годы служили по три года,звонить не откуда,лес.Кругом бендеровский заповедник. Когда был в командировке в дивизии,земляки одного призыва из узла связи помогали, сами от моего имени звонили,сообщали что у меня всё нормально.
          sgazeev
        5. Korax71 Вчера, 21:42
          А у вас в красном углу дома наверное Сталин висит вместо иконки.и три раза в день на него молитесь?
          Korax71
          1. FalconD Вчера, 23:50
            И пулемет Максим с маузером в сарае
            FalconD
        6. FalconD Вчера, 22:24
          Надо запретить запрещать чтобы запрещение было под запретом! Вы случайно не Витальки Милонова страстный поклонник??
          FalconD
      3. Skay Вчера, 17:15
        Давно пора лишать смартфона, дураков полно

        laughing
        Skay
      4. Angel_and_Demon Вчера, 18:08
        Цитата: Logall
        Давно пора лишать смартфона, дураков полно - фотают лишнее, а потом в сеть выкладывают.

        у нас когда за фото в дембельский альбом могли отыметь по полной, а тут..... чудны дела твои господи, геонавигация - и смотри где этот солдатик ходит, а то и покемонов еще будет ловить laughing
        Angel_and_Demon
    2. 210окв Вчера, 16:59
      Ага..И с десяток лярдов на удовлетворение потребности потрепаться..
      Цитата: x.andvlad
      Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить. А то, кто это будет определять степень "простоты" кнопочного телефона?
      210окв
      1. Angel_and_Demon Вчера, 18:16
        Цитата: 210окв
        Ага..И с десяток лярдов на удовлетворение потребности потрепаться..

        так можно у нас закупать
        Angel_and_Demon
    3. Ингвар 72 Вчера, 17:02
      Либо заключить контракт с тем же тексетом. Водонепроницаемый и противоударный.
      П.С.
      Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане
      Легко определяется современными средствами. И при нахождении "левого" телефона у бойца, тот отправляется автоматом на "губу". И вся недолга.
      Ингвар 72
      1. БАРХАН Вчера, 17:22
        Цитата: Ингвар 72
        Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане
        Легко определяется современными средствами. И при нахождении "левого" телефона у бойца, тот отправляется автоматом на "губу". И вся недолга.

        На губу бойца...а контрактника,офицера на гражданку ...и все проблемы.Приказ есть приказ.Сейчас иннфо война не менее важна,ну ,а разглашение даже не обсуждается...
        Американцы чухнулись даже с беговыми трекерами.
        Ну и соцсети тоже не плохо бы под контроль.Сколько уже через них "всплывало".
        БАРХАН
        1. DenZ Вчера, 17:36
          Цитата: БАРХАН
          На губу бойца...а контрактника,офицера на гражданку ...и все проблемы.Приказ есть приказ.Сейчас иннфо война не менее важна,ну ,а разглашение даже не обсуждается...
          При этом поражает глубина познания армейских взаимоотношений у "Коммерсанта" -"По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается». Ничего не добавить... "Коммерсант" lol
          DenZ
        2. FalconD Вчера, 18:27
          Придётся всех увольнять...и тех кто приказ пишет, и тех кто его подписывает
          FalconD
      2. LSA57 Вчера, 17:46
        Цитата: Ингвар 72
        И при нахождении "левого" телефона у бойца, тот отправляется автоматом на "губу". И вся недолга.

        и в уставе это прописать
        LSA57
      3. lis-ik Вчера, 19:58
        Цитата: Ингвар 72
        Либо заключить контракт с тем же тексетом. Водонепроницаемый и противоударный.
        П.С.
        Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане
        Легко определяется современными средствами. И при нахождении "левого" телефона у бойца, тот отправляется автоматом на "губу". И вся недолга.

        У меня такой, хорошая вещь, только памяти совсем нет, даже на одну фотку и мелодия всего одна, но меня устраивает, специально такой выбрал, а для мобильного интернета есть планшет,с него всяко удобнее чем в смартфоне ковыряться.
        lis-ik
        1. Ингвар 72 Вчера, 20:47
          Цитата: lis-ik
          У меня такой, хорошая вещь, только памяти совсем нет,

          А флешку не судьба вставить? Там слот есть. wink И мелодии то же любые можно с флешки установить. request На пол падал раз 50, под водой на спор держал. Только динамик потом надо от воды продуть, а то не звонит, а булькает. laughing
          Ингвар 72
      4. Berkut154 Вчера, 23:06
        В нем камера и две симки))))
        Berkut154
        1. SEER Вчера, 23:45
          Цитата: Berkut154
          В нем камера и две симки))))

          чего за модель? :-)
          SEER
    4. Zoldat_A Вчера, 17:08
      Цитата: x.andvlad
      Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить.

      "Уж сколько раз твердили миру..." Что самые бредовые и безумные операции Пентагона разбивались о глупый Инстаграмм какого-нибудь американского рядового Райана.....
      Мы того же хотим? Думаю и надеюсь, что нет. Я из Африки звонил в центр России жене, а ей телефонистка МО говорила: "Вас вызывает Таймыр".... Из Гаваны звонил - ей сказали, что из Краснодара....
      В моё время и сотовых-то не было, а были бы - я бы приказом по батальону за него перед строем лично спарринг полный контакт устраивал бы и бил бы до полусмерти.
      Я не против прогресса, я не против общения солдатиков с мамой - для этого в моё время была бесплатная полевая почта и номер в\ч..... Я против разглашения сведений, содержащих оперативную тайну... Не говоря уж о стратегической....
      Где-то так....
      Zoldat_A
      1. Хагалаз Вчера, 17:20
        Уважаемый Солдат. Я с Вами согласен. Но всё, что Вы сказали это не вопрос разговора солдатика с мамой и даже не вопрос центрального аппарата МО. В первую очередь это вопрос сознательности и ответственности среднего офицерского состава. Легче всего обеспечить ограничение пользование любой сотовой связью именно рядового солдата и нормативы тут есть. Но они не выполняются.
        Хагалаз
        1. Zoldat_A Вчера, 17:50
          Цитата: Хагалаз
          всё, что Вы сказали это не вопрос разговора солдатика с мамой и даже не вопрос центрального аппарата МО. В первую очередь это вопрос сознательности и ответственности среднего офицерского состава.

          Я, как старший офицер, побывавший и средним офицерским составом, и младшим, и курсантом, и даже просто рядовым, могу Вам, уважаемый, со всей ответственностью сказать, что тысяче-двум 18-20-летних пацанов НЕВОЗМОЖНО втолковать что-то о гостайне, обеспечении секретности оперативно-тактического плана и прочем. Гораздо проще приказать. На том стояла и стоит армия НА БЕСПРЕКОСЛОВНОМ И ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА. В тексте Присяги, между прочим, про это написано. А когда мне поставили задачу, я трое суток не сплю со своими офицерами, думаем, как задачу выполнить - и всё идёт в анус из-за двух строчек и "Одноклассниках" или фото в Инстаграмме? Это нормально?
          Как я счастлив, что в моё время сотовых не было!!!! За глупый звонок бил бы по рылу перед строем, а за срыв операции из-за фото в Инстаграмме - перед строем расстреливал бы и списывал бы на БП. Пусть Малая Дендюревка встречает цинк со своим "героем"... Ещё улицу и школу в Больших Лапотниках его именем назвать.....
          angry
          Zoldat_A
          1. Хагалаз Вчера, 18:28
            И опять я согласен. Особенно в части особенностей взаимоотношений с 18-20и летними долбо.... , тфу блин, молодым, не сознательным личным составом. Но вот будь все ваши приемники, офицеры, такими, каким являетесь вы, то ныне и министерству обороны беспокоиться не пришлось бы, выискивать техническое решение проблемы!
            П.С. : Как там кизлярский со звёздами?)) А я своё произво предпочитаю...)))
            Хагалаз
      2. FalconD Вчера, 18:28
        Так и не разглашайте
        FalconD
        1. Василенко Владимир Вчера, 21:07
          вы реально придуриваетесь или по жизни такой?
          Василенко Владимир
        2. avt Вчера, 23:23
          Цитата: FalconD
          Так и не разглашайте

          wassat
          Цитата: Василенко Владимир
          вы реально придуриваетесь или по жизни такой?

          Такой . Оне , ну fool митрофанушки , свято верят , в то , что ежели он Гуглю скажет ,что согласен с тем , как Гугель его тайны не разглашает , то всё останется между ним и Гугелем . Лично лицезрел такого индивида, причём реально ,,продвинутого " в ,,гаджетах" на уровне програмиста , который искренне верил в то , что из ,,Облака" реально надыбать про него хрeн чего можно , да вообще оно необъятное. bully На вопрос -А знает ли он какое хранилище под интернет строит АНБ,да и вообще -что такое интернет и кто , а главное для чего его придумал , только глаза пучил. bully Больные на голову с психологией сектантов. fool Ютуб забит роликами подключения к камерам наружного наблюдения , но такие вот пребывают в полной уверенности -их любимый смартфон хeн кто вскроет. bullyКак то даже вспомнил на эту тему фильм USовский - ,,Три дня кондора". Но для них это -старьё
          Цитата: FalconD
          Вы безнадежно отстали от жизни!

          Цитата: FalconD
          Нужно Гражданина вырасти, а не солдафона...,а то. Вашими методами мы скатимся до некоторых стран Африки,

          А то что они уже почти персонажи ещё более древнего фильма -,,Бразилия", так и вовсе засмеют - они же такие ,,продвинутые юзеры" .Куда нам bully
          avt
      3. karakol Вчера, 18:33
        дядя, ты глубоко не прав. в первую очередь все эти крутые гаджеты использует командный состав и чем выше тем круче. в том числе и те экземпляры которые издают приказы об их запрете
        karakol
    5. сибиралт Вчера, 17:08
      Давно пора. Смартфон начисто отключает функцию своего мозга, как и джи-пи-эс навигатор у водителя. belay
      сибиралт
      1. oldseaman1957 Вчера, 17:20
        ...Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане...
        - Пока что петух не клюнул... И пока пара-тройка озабоченных гаджетников не отправится пальмы выращивать в "знойный" Магадан, при полном медийном освещении, армейские недоросли ещё подуркуют...
        oldseaman1957
      2. Zoldat_A Вчера, 17:29
        Олег, от души hi !
        Цитата: сибиралт
        Смартфон начисто отключает функцию своего мозга, как и джи-пи-эс навигатор у водителя.

        И как мы, бедные, без них воевали? А уж как побеждали - совсем не пойму.... request Может, если бы Сталин 22 июня 1941-го по сотовому звякнул Алоизычу часов в 5 утра и спросил: "Ты чо творишь???" - может, и Сталинграда не было бы???
        Чот меня с кизлярского 5 звёзд на сарказм потянуло сёдня неимоверно... Даже писать граммотно ниохота, Смотрю вокруг - кругом свиные рыла... А тут siij смартфоны с инстаграммами....
        Zoldat_A
        1. Korax71 Вчера, 21:56
          Если б у товарища Сталина смартфон был,как и у его генералов и вплоть до рядового,не думается вам,что в 41 все бы и закончилось.лучше осведомлены были бы и приказы быстрее доходили бы.дело не в смартфонах.а в культуре пользования.а к той же секретной информации допуск лиц строго ограничен,да и при оформлении допуска,как бы документы подписываются,что осведомлен об ответственности в случае разглашения.ну и как сдерживающим фактор смартфон довольно хорошая штука.а то так и не узнаешь,что в армии происходит,а наше мо рф спец по замалчиванию и стряпанью фейков.
          .
          Korax71
          1. avt Вчера, 23:37
            Цитата: Korax71
            Если б у товарища Сталина смартфон был,как и у его генералов и вплоть до рядового,

            bully Я ж говорю - митрофанушки
            Цитата: x.andvlad
            Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить.
            bully Так его и изобрели ...в СССР в 60-е и автор в соответствующий технический отдел КГБ ушёл вместе с разработкой . А первый интернет был опять же для членов коллегии того же КГБ с обновлением информации каждые полчаса. bully И ДЖиПиС ваш , без которого как слепые котята , ещё Черток предлагал Горбатому делать в том же СССР. НО тому нужно было кастрюли штамповать в ВПК.Малыши ! Вы так обмякли , что даже интересующую вас информацию найти не можете ! Хотя кнопкотыкаете без отдыха и походу только с Гугелем разговариваете bully
            avt
    6. Piramidon Вчера, 17:33
      Цитата: x.andvlad
      Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить.

      Для такого простого вопроса не нужно напрягать целый ВПК. При призыве отбирать всякие айфоны и выдавать что то типа "Нокия-3310". Кстати, неубиваемая машинка. До сих пор у меня в рабочем состоянии. Могу продать МО, но, только, как музейный экспонат (цена соответственная) smile
      Piramidon
      1. Лопатов Вчера, 17:44
        Цитата: Piramidon
        Для такого простого вопроса не нужно напрягать целый ВПК.

        А придётся...
        У тех же артиллеристов куча программ под смартфоны. Почему? Да потому что артиллерия у нас с советских времён в этом плане на самообеспечении. Ещё советские офицеры вбухивали по четверть ден. довольствия в программируемые калькуляторы.
        Лопатов
        1. Piramidon Вчера, 17:59
          Цитата: Лопатов
          У тех же артиллеристов куча программ под смартфоны.

          Спасибо, а я и не знал, что наша армия завязана на смартфоны и без них никак. И что, нужно эти девайсы иметь каждому рядовому или все таки, как минимум командиру батареи? Сейчас, да будет Вам известно, для этого уже разработаны и поставляются в войска ПЛАНШЕТЫ российского производства.
          Военный планшет уже используют сухопутчики и десантники РФ
          https://ria.ru/defense_safety/20141020/1029063615
          .html
          Piramidon
          1. Лопатов Вчера, 19:02
            Цитата: Piramidon
            Спасибо, а я и не знал, что наша армия завязана на смартфоны и без них никак.

            Фактически да. Доступный в отличии от специализированных инженерных микрокомпутеров, куча написанных для них программ. Причём это- чистая самодеятельность, государство не вложило в это ни копейки.

            Цитата: Piramidon
            Сейчас, да будет Вам известно, для этого уже разработаны и поставляются в войска ПЛАНШЕТЫ российского производства.

            8))))))))))))))))))))))))))))))))))
            У Вас есть смартфон с готовыми программами. Вам дают супер-пупер планшет. Размером в четыре раза больше, и без программ. Что произойдёт? Правильно, сплавите его в сейф, чтобы не поломался, и продолжите пользоваться смартфоном.
            Лопатов
      2. влад66 Вчера, 18:17
        Цитата: Piramidon
        При призыве отбирать всякие айфоны и выдавать что то типа "Нокия-3310". Кстати, неубиваемая машинка. До сих пор у меня в рабочем состоянии. Могу продать МО, но, только, как музейный экспонат

        Вы опоздали Коллега. request
        Российский бренд Caviar создал коллекцию телефонов для военнослужащих армии России и сотрудников спецслужб, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу производителя. Телефон представлен в золотом и серебряном цветах, цена на него составит от 99 до 110 тыс. рублей. В коллекцию "Непобедимые" входят телефоны для военных Военно-Морского Флота с девизом "С нами Бог и Андреевский флаг",, Вооруженных Сил с девизом "Служу России", Воздушно-Десантных войск с девизом "Никто кроме нас", Военно-Воздушных Сил с цитатой из советского авиационного марша "Все выше, и выше, и выше..." и сотрудников ФСБ. Телефон создан на базе Nokia 3310. Аппарат в титановом корпусе обойдется покупателю в 99 тыс. рублей, а в золотом - в 110 тыс.http://rupor73.ru/lenta-novostej/12917-nepobe
        dimye-rossijskij-brend-sozdal-telefony-dlya-voenn
        ykh

        Вот один из таких. laughing hi
        влад66
        1. Alex-a832 Вчера, 18:45
          Цитата: влад66
          Вот один из таких.


          Телефон скорее для подарков. Например, дорогого ротного (бывает и без кавычек) будут отправлять на почётный отдых и личный состав решит по 1т.р. сброситься на подарок, то как раз на такой телефон и хватит + именная гравировка. Проводы кобата мотострелков с аналогичным подарком будут для личного состава вообще мелкими расходами laughing
          Alex-a832
    7. FalconD Вчера, 18:16
      И поручить это Чубайсу??? Бредовая идея...это ж как с планшетами для школ - электронная книга по цене самого дорогого планшета! ... Бабки государственные и так пилят неплохо!
      FalconD
      1. Черный_Ватник Вчера, 18:23
        Сколько этот самый планшет стоит?
        Я просто недавно зашел в книжный магазин, посмотрел на цены - вышел из магазина и поперся прицениваься к ридеру. Не самый дешевый ридер окупается за 2-3 месяца, если его хозяин конечно любит читать.
        По теме. Телефон в современной армии необходим не только как средство "Поговорить с мамой и с девушкой". В нашей роте каждый ком.взвода не просто разрешал, а настаивал на том, чтобы у каждого сержанта телефон был под рукой 24 часа в сутки.
        Сдавались они в сейфы только перед проверками, естественно.
        Черный_Ватник
        1. Alex-a832 Вчера, 19:39
          По-хорошему нужна специальная разработка для армии, чтобы поддерживал два формата передачи данных gprs и дополнительный - для связи в пределах военгородка и части, можно и с шифрованием.
          Alex-a832
    8. ivanec Вчера, 18:42
      Армяне сделали свой смартфон, а толку? Необходимо делать свою операционную систему, а потом уже и железо...
      ivanec
    9. ИНТЕР Вчера, 23:21
      Цитата: x.andvlad
      Пора бы уже придумать отечественную военную модель сотового телефона, и голову не морочить.

      +можно сделать данный смартфон без камеры, но со многими функциями смартфона.
      ИНТЕР
  2. 210окв Вчера, 16:57
    Человек служащий Родине должен понимать свою ответственность.И за нее и за себя лично.Правильно это все.
    210окв
    1. Сержант71 Вчера, 17:03
      Люди, служащие своей родине (с), приходят не с Луны, а с гражданки, где каждый день соц.сети, селфи, лайки и т.д. И от учить можно лишь жёстким запретом и санкциями. Не то сейчас поколение, чтоб к ответственности призывать. Большинству (абсолютному) это всё до одного места, к сожалению.
      Сержант71
      1. 210окв Вчера, 17:16
        Амя и не призываю.Я просто говорю ФАКТ.А так да,это все можно проконтролировать и особо непонятливых к наряду..Или к той же военной полиции..
        Цитата: Сержант71
        Люди, служащие своей родине (с), приходят не с Луны, а с гражданки, где каждый день соц.сети, селфи, лайки и т.д. И от учить можно лишь жёстким запретом и санкциями. Не то сейчас поколение, чтоб к ответственности призывать. Большинству (абсолютному) это всё до одного места, к сожалению.
        210окв
  3. Galaxy Вчера, 16:58
    Кругом враги, будь бдителен, "болтун — находка для шпиона!" wink
    Galaxy
    1. Bosch Вчера, 17:45
      Так и есть на самом деле.
      Bosch
  4. Хагалаз Вчера, 17:03
    Когда я служил, 84-86, в порядке вещей была команда (при осмотрах) карманы к осмотру. Но по нашим временам всё равно лазейку найдут и смартфоны будут. В расположении любая сот.связь запрещена должна быть.
    Нужно решать вопрос коммуникации личного состава внутри расположения по хозяйственным нуждам. Ибо военнослужащие любого уровня решают внутренние вопросы по той же сотовой связи. Посыльных посылать долго)).
    Хагалаз
    1. БАРХАН Вчера, 17:27
      Цитата: Хагалаз
      Но по нашим временам всё равно лазейку найдут и смартфоны будут. В расположении любая сот.связь запрещена должна быть.

      Вообще то решить вопрос не проблема.Можно и через операторов связи продублировать...
      Если вдруг к ним заявятся хмурые ребята на лицо ужасные и нифига не добрые внутри...Разве они откажут?
      Мотивировка?Понятное дело чисто демократическая...вопрос национальной безопасности.
      БАРХАН
  5. dauria Вчера, 17:06
    Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане


    Потом приходит скромный капитан , кладёт листик бумаги и просит написать "Как, зачем и почему у него оказался "нормальный" телефон" . Телефон и листок остаются у капитана, а товарищ долго-предолго думает, сам отбирает все гаджеты у всей родни и топит в ближайшем сортире ( иногда вместе с роднёй). С солдатами сложней, но если захотеть -рычагов достаточно.
    dauria
    1. Alexey RA Вчера, 18:33
      Цитата: dauria
      Потом приходит скромный капитан , кладёт листик бумаги и просит написать "Как, зачем и почему у него оказался "нормальный" телефон"

      — А-ааа, плохие у вас дела, товарищ военнослужащий.
      — А у кого они сейчас хорошие?
      — У вас дела не просто плохие, а ещё хуже.
      © ДМБ
      Alexey RA
  6. Des10 Вчера, 17:12
    “Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане
    — сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается».     угу, его просто не досматривали, так может сказать не пуганный и - не умный. Разумеется ныкать можно, но при желании находят даже флешки и наказание - до увольнения. Там - где действительно желают обеспечить безопасность.
    Des10
  7. Волька Вчера, 17:17
    а слабо нашим разработать отечественный "сотик" военного назначения
    Волька
  8. лысова Вчера, 17:20
    Да правильное решение, определить дозволенное место и время звонков и скайпа. А то какое то сито получается, а потом разбираются, как же прознал противник и нанёс авиа удар ( прим.).
    лысова
  9. dedusik Вчера, 17:24
    Цитата: 210окв
    Во время моей службы во взводе стояла радиола "Сириус".С четырьмя диапазонами Два из них -КВ,были опечатаны.Ничего,пережили.И звонить бегали только когда в увольнительной,на почтамт

    У нас радиола только в клубе стояла, с выкушенными катушками КВ, оставлены были только ДВ и СВ. Ну и фотоаппараты были запрещены - хочешь сделать фото, иди в увольнении в фотоателье.
    dedusik
  10. Геркулесыч Вчера, 17:36
    А три, четыре года назад, нельзя было уже начать работать в армии более плотно по этому вопросу? Кого ждем'с?
    Геркулесыч
  11. Bosch Вчера, 17:43
    Это надо было сделать давным-давно.
    Bosch
  12. savage1976 Вчера, 17:50
    Правильно, в армии запретить миллион человек, в полиции и силовых структурах запретить еще 2-3 миллиона человек в школах и учебных заведениях запретить, еще 20 миллионов человек. Всем кто работает, ну чтоб не отвлекались запретить, итого ВО удаляем, все соцсети закрываем ну просто за ненадобностью. А еще запретить машины покупать, пешком всем ходить, чтоб физическую форму поддерживать, вдруг завтра война.
    Очень сильно сомневаюсь что в Сирии срочники фотки для дембельского альбома делали, что в Крыму срочники на укропских обьектах фотались. Запрет как всегда коснется срочников и младшего состава, а старшие как шарохались так и будут шарохаться, им указывать не кому, не часовой же.
    Сейчас на 20 век и СССР где родители отпускали детей одних на весь день и в школу и в садик, сейчас другое время и опасностей гораздо больше особенно для детей. Давайте еще и деттьми военным запретим обзаводиться, ну чтоб не отвлекались от службы.
    savage1976
  13. Гардамир Вчера, 18:01
    Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.
    А как же вставание с колен, как же импортозамещение? Что так и не научились простые телефоны в России производить.
    Гардамир
  14. Вольнопёр Вчера, 18:16
    LSA57 Сегодня, 17:43
    и в уставе это прописать

    Ну вот, опять уставы и наставления переписывать. Вот только-только привели их к современным реалиям

    wassat
    Вольнопёр
    1. МИХАН Вчера, 18:48
      Цитата: Вольнопёр
      Вот только-только привели их к современным реалиям

      Шаг № 3 . отберите мобильный телефон.. laughing
      МИХАН
      1. Paranoid50 Вчера, 20:28
        Цитата: МИХАН
        Шаг № 3 . отберите мобильный телефон..

        После удара ножом в шею. wassat
        Paranoid50
        1. АнтиFREEZ Вчера, 23:59
          Цитата: МИХАН
          Шаг № 3 . отберите мобильный телефон

          Шаг №4. Сделайте с помощью этого телефона селфи на фоне поверженного врага и отправьте на свою страничку в инстаграме
          АнтиFREEZ
  15. Alex-a832 Вчера, 18:28
    Совершенно верное решение. И только специализированные, собственного производства, без всякой возможности слежки за перемещением личного состава иностранщиной по меткам gps.
    Alex-a832
  16. bsk_una Вчера, 18:29
    Медведев, будучи президентом, "грозился" внедрить собственную цифровую технику в России. А кроме словоблудия что еще есть?! Сколько уже можно наклепать разных телефонов-айфонов-сартфонов и прочей техники. Тем более для спецорганов, которые передаются только в служебное пользования. Связь то делаем. И это можно было сделать. Но... Этим ведь надо было заниматься, а вот "руки не доходят" да и обзор видимо невелик для соображений. Вот и пользуемся до сих пор майкрософтами, сборками микросхем наших врагов. Потому и падают ракеты, самолеты. И это, я думаю, еще не предел, стратеги в нужную минуту могут и не взлететь для ответного удара. Западенцы об этом знают, а мы нет. Где гарантии? Госмужи имеют веское обоснование закупки вражеских продуктов (это касается и микротехники, и продуктов питания, и фармацевтики и т.д.) весь мир покупает друг у друга продукцию, потому и нам не надо развивать все. Странное объяснение! Во всем мире существуют государственные красные рубежи, где должна быть обозначена государственная безопасность. Но, с другой стороны, современным либерастам- правителям вообще ни в чем нет доверия. И можно ли доверится Путину, который играет с олигархами на их стороне, а не народа. Все его обещания как правило идут олигархам под хвост.
    bsk_una
  17. Прутков Вчера, 18:30
    Несколько лет назад прочел интересное интервью с сирийскими мобильщиками. Оказывается, накануне всей этой заварухи в стране в стране произошёл взрывной рост пользователей мобильной связи и интернета. Откуда у людей взялись ,вдруг, деньги - не понятно. Станции мобильной связи как и нефтяные вышки не трогали ни СА, ни Нусра, ни ИГИЛ. Мобильщики могли перемещаться для обслуживания вышек по всей территории, занятой разными бандами. Конечно, останавливали , проверяли, но потом отпускали. Любопытно поступали игиловцы трубки и симки постоянно менялись с местным населением, чтобы невозможно было "привязать" номер и отследить перемещение.
    Прутков
  18. Курсант Вчера, 18:31
    А как же селфи в красивых беретах на фоне тумбочки дневального .
    Курсант
    1. МИХАН Вчера, 18:44
      Цитата: Курсант
      А как же селфи в красивых беретах на фоне тумбочки дневального .

      Да пожалуйста (в ленинских комнатах и т.д. ..) Скоро должность Политрука в Армии вводить будут, вот он пусть и фоткает солдат , где разрешено и своим личным "смартфоном" и "поговорить с мамочкой" в его присутствии в определенное время ) )) Вот тогда будет порядок в танковых войсках ! soldier
      Работают в этом направлении у нас в стране уже давно, но резко пока нельзя ..хе хе..Эх Россия!
      МИХАН
      1. Курсант Вчера, 18:54
        Вот эта тема уже тёрта, уже сколько раз, проблему вроде ещё решили в начале 2000-х годов, есть телефон, сдай своему ротному или взводному, в выходные взял и обзвонил своих пап и мам и дружков, и всё и нет проблемы, взводным надо чаще в подразделениях быть и интересоваться личным составом , где так поступают ,то проблем с мобилами нет и не было . Так было у нас и в соседних частях.
        Курсант
  19. кедр Вчера, 18:46
    Давно пора этого личного шпиона каждого военнослужащего арестовать и уничтожить...
    Но у большинства молодёжи уже сформировалась психологическая зависимость, не могут жить без гаджета... Всем по фигу, что он каждый шаг и каждое слово отслеживает и фиксирует, и передаёт. "Эшелон" пашет и пишет круглые сутки. АНБ знает про нас больше, чем мы знаем о себе сами.
    Гад же ты смартфон...
    кедр
  20. APASUS Вчера, 18:50
    В советское время даже письма не давали перед вступлением в караул,а сейчас у каждого мобила.Отобрать и выдавать по выходным .Люди заняты выполнением воинского долга,все ограничения прописаны в Уставе ВС
    APASUS
  21. seregatara1969 Вчера, 18:53
    нормальный телефон это какой ? ВСЕГДА найдётся ещё нормальнее прежнего! норма это что для телефона ?
    seregatara1969
  22. FalconD Вчера, 19:00
    Вот читаю комментарии уважаемых ветеранов военной службы и диву даюсь! "Вот в наше время...жили без телефонов, без радио..и т.д. и т.п.!" И как вывод всей этой ностальгии: "Мы жили и сейчас проживут..надо всё запретить..." Что бред вы предлагаете??? Вы действительно считаете, что запретительными мерами можно решить проблему??? Когда-то давно без воды горячей жили..может тоже запретить, чтоб закалялись и не болели???
    Вы удивитесь, но в нормальных частях телефоны сдают при входе в режимные помещения, а во время совещаний работают глушилки...и никто этому не противится...
    А вообще сама армейская система порождает проблему!! Постоянные фото и видео отчеты, без которых совещание - это не совещание... А как вы думаете эти материалы пересылаются из полевых условий?? Сначала надо бороться с порочной практикой слайдовой показухи..до абсурда же доходит - важны не стрельбы, а своевременный фотоотчёт о их проведении с постановочными снимками! Вот где корень зла!
    Давайте навигацию, видорегистраторы и блютуз в личных машинах военнослужащих запретим..и всех электронных помощников, по ним тоже можно подслушивать и отслеживать! Обязуем ездить всех военных на Жигулях с карбюраторными двигателями в комплектации "4 колеса и руль"!!! Компы из войск убрать и печатные машинки вернуть! И вернуть всю армию в каменный век! Ну бред же несёте!!!
    Благодаря молодежи "со смартфонами" а армию пришло поколение, которое легко осваивает сложную современную технику! А вас, с позволения сказать - дедов, добрую половину до простого компа страшно допустить..включить не сможете, а не то чтобы на нём работать!!!
    Простым запретом без предложения альтернатив и системного подхода эту проблему НЕ РЕШИТЬ!!! А то вы как адепты Вити Милонова: "Надо запретить запрещать, чтобы было запрещено запрещение, а само запретное запрещение было под строжайшим запретом!"
    Не обижайтесь, не со зла...готов прочитать весь ваш гнев!!))
    FalconD
    1. XXXIII Вчера, 19:32
      Решение проблемы, свои звонилки для армии, передача данных только через центры МО. Также можно прошивать все смарты, кстати так будет дешевле и проще. Правда солдат не отдаст под такое дело айфончик последнего поколения за 100.000 рублей, с радостью уберет в полочку, а сам будет затирать кнопочный, бесплатный..... laughing hi
      XXXIII
  23. Arabfun Вчера, 19:06
    Цитата: Zoldat_A
    предложил бы ещё запретить как организацию, наносящую ущерб обороноспособности страны, Комитет Солдатских Матерей. Без сарказма и иронии.
    да пусть будет, но параллельно создать Комитет Солдатских Отцов и сотрудничать только ними.
    Arabfun
  24. Piramidon Вчера, 19:08
    Цитата: Лопатов
    У Вас есть смартфон с готовыми программами. Вам дают супер-пупер планшет. Размером в четыре раза больше, и без программ. Что произойдёт? Правильно, сплавите его в сейф, чтобы не поломался, и продолжите пользоваться смартфоном.

    Ну так что, это же все равно не означает, что смартфон нужен каждому бойцу. А о том, чтобы отбирать их у командиров, речь в этой статье не идет.
    Piramidon
    1. Лопатов Вчера, 21:13
      Цитата: Piramidon
      Ну так что, это же все равно не означает, что смартфон нужен каждому бойцу.

      Не означает. Однако командиру сложно будет требовать выполнения приказа от подчинённых. если на этот приказ он сам вынужден плевать.
      Лопатов
  25. Arabfun Вчера, 19:13
    даже в тюрьме смартфоны и телефоны есть ... обычная армия сейчас вообще не при делах , воевать никогда не будут , авиация прилетит или частники всю грязную работу сделают
    Arabfun
  26. bmv04636 Вчера, 19:13
    На воткинском заводе смартфоны запрещены сдаешь при входе на рабочие место, чем служба в армии не рабочие место. А если поймают за долбаешься писать объяснительные людям из конторы, а могут и попросить за дверь
    bmv04636
    1. SEER Сегодня, 00:09
      Цитата: bmv04636
      На воткинском заводе смартфоны запрещены сдаешь при входе на рабочие место, чем служба в армии не рабочие место. А если поймают за долбаешься писать объяснительные людям из конторы, а могут и попросить за дверь

      на ОНПП "Технология" присутствие ген.директора и ген.конструктора и всей свиты вопрос со своим телефоном не решал никак - низзяя!!
      на совещании лепота!!! ничего и ни у кого не звонит и не отвлекает!
      SEER
  27. Nitarius Вчера, 19:19
    да сделайте для военных специальные телефоны и тп! без интернета и тп!
    да и вообще ..РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ! надо чтобы начальство соблюдало эти ПРАВИЛА и тогда требовала с подчиненных!
    Nitarius
  28. pexotinec Вчера, 20:20
    Это после того американского случая? С браслетами? Оооо как у нас определённые органы тоже обосрались!!!!!
    pexotinec
    1. Cetron Вчера, 20:45
      Сделал селфи, выложил в интернет, и гпс положению получил управляемый боеприпас прямо в карман со смартфоном laughing . Жесть!
      Cetron
  29. Zebus Вчера, 20:34
    Это делается элементарно:
    1. Выбирается сотовый оператор, вплоть до того, что организуется специальный и выдаются служебные сим-карты, на которых заблокированы все посторонние функции.
    2. Централизованно закупаются телефоны, предварительно аппаратно проверенные в соответствующих службах... Опыт есть со служебными компьютерами.
    3. Устанавливается прослушка, в плоть до того, что адресная на других операторах и т.п.
    4. За несанкционированное использование другим телефоном наказывать вплоть до увольнения...
    P.S. И будет вам счастье!...
    Zebus
  30. afrikanez Вчера, 20:37
    Даешь кнопки в армию! laughing
    afrikanez
    1. Стропорез Вчера, 20:41
      Цитата: afrikanez
      Даешь кнопки в армию!

      Могу предоставить старенькую мотороллу))) А ещё можно возродить голубиную почту.
      Стропорез
  31. armourer Вчера, 20:40
    Цитата: Alex-a832
    По-хорошему нужна специальная разработка для армии, чтобы поддерживал два формата передачи данных gprs и дополнительный - для связи в пределах военгородка и части, можно и с шифрованием.

    С языка снял))) использование простых телефонов, и специальные сим карты изготовлены для военных. Это самое оптимальное и безопасное решение на мой взгляд
    armourer
    1. Beltasir Matyagu Вчера, 20:50
      Симка и своя вышка со своим каналом
      Beltasir Matyagu
  32. Beltasir Matyagu Вчера, 20:48
    А разве вч не режимный объект? Какие там к черту ещё смартфоны?
    Beltasir Matyagu
  33. Навигатор 1 Вчера, 23:08
    Ну на конец то. У меня сыновья в кадетском училище учатся. Разрешено иметь только кнопочные телефоны. Телефон хранятся в сейфе у офицера воспитателя и выдаётся в определённые дни на час . А тут армия и только сейчас дошли.
    Навигатор 1
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