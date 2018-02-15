Российскую армию лишат смартфонов

Докупается простая "звонилка", которую всегда носишь с собой и в случае необходимости можешь предъявить начальству. Нормальный телефон на беззвучном режиме остается в кармане

Минобороны РФ рассматривает вариант с ограничением эксплуатации современных средств сотовой связи с фотокамерами и системами спутниковой навигации в центральном аппарате, органах управления и войсках (вплоть до подразделений). О планах Минобороны пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к российскому Генштабу источники.Вместо смартфонов всем военнослужащим предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов с функцией отправки СМС и оборудованных встроенным фонариком. В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.Таким образом в армии намерены бороться с утечками информации. Как отмечает газета, военное ведомство как минимум с 2014 года испытывает «много проблем» из-за этого: так, во время присоединения Крыма к России военные делали фотографии на принадлежавших украинской армии объектах. Этим снимки попали в интернет и затем «использовались на Западе для утверждений о "российской агрессии"», поясняет «Коммерсантъ».Также, по данным газеты, Минобороны было недовольно попавшими в соцсети фотографиями с базы Хмеймим в Сирии, сделанными после минометного обстрела: на них были видны серьезные повреждения техники. Комментариев от военного ведомства по поводу возможного запрета смартфонов пока не поступало.Вместе с тем, добавляет издание, такой запрет легко можно будет обойти.— сказал газете офицер одного из подразделений Минобороны. По словам источника «Коммерсанта», отказываться от гаджетов в армии «никто не собирается».