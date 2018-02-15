Захарова: В Дейр-эз-Зоре могли погибнуть предположительно пятеро россиян

В результате произошедшего вооружённого столкновения, причины которого выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, российских граждан. Есть и пострадавшие.

Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран.

Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о нанесённом американской авиацией ударе по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ранее в разных источниках, многократно ссылающихся то друг на друга, то на некие «неназванные источники», было заявлено, что в результате авиаударов в долине Евфрата погибли «сотни представителей группы Вагнера». Изначально объявлялось о 100 погибших, потом о 200, следом о 600, а сегодня украинские СМИ выдали материал, в котором и вовсе утверждается о "трёх группах по 750 человек в каждой".Мария Захарова:Мария Захарова подчеркнула, что речь не идёт о гибели российских военнослужащих.Представитель МИД РФ:По словам Марии Захаровой, в Сирии в конфликте принимают участие граждане разных стран мира, включая РФ и страны СНГ.Захарова: