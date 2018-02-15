00:17 16 февраля
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Захарова: В Дейр-эз-Зоре могли погибнуть предположительно пятеро россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга высказалась о нанесённом американской авиацией ударе по проправительственным силам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Ранее в разных источниках, многократно ссылающихся то друг на друга, то на некие «неназванные источники», было заявлено, что в результате авиаударов в долине Евфрата погибли «сотни представителей группы Вагнера». Изначально объявлялось о 100 погибших, потом о 200, следом о 600, а сегодня украинские СМИ выдали материал, в котором и вовсе утверждается о "трёх группах по 750 человек в каждой".

Мария Захарова:
В результате произошедшего вооружённого столкновения, причины которого выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, российских граждан. Есть и пострадавшие.


Мария Захарова подчеркнула, что речь не идёт о гибели российских военнослужащих.


Захарова: В Дейр-эз-Зоре могли погибнуть предположительно пятеро россиян


Представитель МИД РФ:
Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран.


По словам Марии Захаровой, в Сирии в конфликте принимают участие граждане разных стран мира, включая РФ и страны СНГ.
Захарова:
Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно.

Использованы фотографии: Фейсбук
28

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Комментарии 181

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  1. 210окв Вчера, 17:21
    Задолбали..Возможно..Наверное..Нападет на страну враг,не дай Бог,тоже в течение двух недель будете информацию собирать?
    210окв
    1. Galaxy Вчера, 17:23
      Да уж! Получается как стадии в алкоголизме. Первая стадия - полное отрицание - уже прошла...
      Galaxy
      1. Арон Заави Вчера, 17:41
        Цитата: Galaxy
        Да уж! Получается как стадии в алкоголизме. Первая стадия - полное отрицание - уже прошла...

        Ну потихоньку разберутся.
        Арон Заави
        1. APASUS Вчера, 18:42
          Цитата: Арон Заави
          Ну потихоньку разберутся.

          Да подобная инфа сразу вызывала очень большие сомнения.Это в какое подразделение выдвинулось что у них было 200 погибших? Колонна из космоса должна быть видна ,а если учесть ,что в боевых условиях на погибшего приходиться 3-4 раненых ,то это просто целыми полками по дорогам шастают ,при этом не имея кроме автомата ничего
          APASUS
          1. куртка бейна Вчера, 20:24
            Цитата: APASUS
            Цитата: Арон Заави
            Ну потихоньку разберутся.

            Да подобная инфа сразу вызывала очень большие сомнения.Это в какое подразделение выдвинулось что у них было 200 погибших? Колонна из космоса должна быть видна ,а если учесть ,что в боевых условиях на погибшего приходиться 3-4 раненых ,то это просто целыми полками по дорогам шастают ,при этом не имея кроме автомата ничего

            Удивительно, правда? МО РФ не успеет разбомбить Калибрами или авиацией штаб/склад/колонну террористов и буквально на следующий день отчитывается о уничтоженных боевиках с точностью до одного человека, а тут по прошествии недели не может "разобраться" сколько погибло своих собственных военных?
            куртка бейна
            1. insular Вчера, 23:04
              Цитата: куртка бейна
              своих собственных военных?

              О каких собственных военных речь?
              insular
            2. Ныробский Сегодня, 00:08
              Цитата: куртка бейна
              Удивительно, правда? МО РФ не успеет разбомбить Калибрами или авиацией штаб/склад/колонну террористов и буквально на следующий день отчитывается о уничтоженных боевиках с точностью до одного человека, а тут по прошествии недели не может "разобраться" сколько погибло своих собственных военных?
              Да, может быть и были какие то россияне, что никто не отрицает....так ведь на "той стороне" тоже было больше 3 тыс. россиян только с поправкой на принадлежность к ИГИЛ. Почему за каждого "гражданина" государство должно отчитываться? Или тебе особый кайф доставляет тот факт, что погибли россияне которые были против ИГИЛ?
              Ныробский
          2. Glock Вчера, 23:31


            Ввели на пол-шишечки только ..........
            5 человек "только" говорит мадам Захарова...
            Грустно и противно все это.

            Олег Терещенко, 01.10.82, житель станицы Крыловская Краснодарского края. Погиб 7 февраля, в Дейр-эз-Зоре

            Руслан Гаврилов (03.08.1983), поселок Кедровое Свердловской области. Погиб 7 февраля, в Дейр-эз-Зоре

            Фото Олега Терещенко из Сирии


            Захаровой пора новый брифинг собирать: "Мы тут немножко ошиблись".
            Glock
            1. SEER Вчера, 23:35
              Цитата: Glock
              Ввели на пол-шишечки только ..........
              Eрунда, 5 человек "только" говорит мадам Захарова...
              Грустно и противно все это.
              противно твоё коричневое читать
              SEER
              1. seti Вчера, 23:42
                Так флаг то моден оттуда.
                seti
        2. МИХАН Вчера, 19:19
          Цитата: Арон Заави
          Ну потихоньку разберутся.

          Эх Арон , вот это ваша "потихоньку разберутся" , прям как ножом (бритвой цирюльника) по сердцу..Отомстили вы нам ! Ну ничего.. soldier
          МИХАН
          1. Арон Заави Вчера, 21:11
            Цитата: МИХАН

            Эх Арон , вот это ваша "потихоньку разберутся" , прям как ножом (бритвой цирюльника) по сердцу..Отомстили вы нам ! Ну ничего.. soldier

            Михан , а ты можешь на костях своих соотечественников себе плюсики не зарабатывать?
            Арон Заави
        3. XXXIII Вчера, 19:44
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Galaxy
          Да уж! Получается как стадии в алкоголизме. Первая стадия - полное отрицание - уже прошла...

          Ну потихоньку разберутся.


          Все подпеваем да?! laughing Вы там ближе чем Россия, проверьте уже, у вас быстрей получится tongue .....Боевики уже б выложили кучу видео, там такой котел должен быть что полный трындец, сложно было бы его не заметить....
          XXXIII
          1. наблюдатель1 Вчера, 21:13
            А зачем нам влезать в чужие разборки сверх держав и что-то выяснять, это в первую очередь проблема России, так как погибли её граждане, и естественно США. Да и возможностей у России намного больше, территория под контролем её союзников .
            наблюдатель1
            1. XXXIII Вчера, 23:51
              Цитата: наблюдатель1
              А зачем нам влезать в чужие разборки сверх держав и что-то выяснять, это в первую очередь проблема России, так как погибли её граждане, и естественно США. Да и возможностей у России намного больше, территория под контролем её союзников .

              А вроде вы и не влезаете, ф-16 не ваш был наверно, частный.... belay
              Не надо лепить горбатого, нет точных данных о произошедшем, полмиллиона почти легло и никто не видел где легли..... fool Столица Израиля еще на месте или уже перенесли?.... wassat
              XXXIII
            2. Друг Оушена Вчера, 23:57
              Цитата: наблюдатель1
              территория под контролем её союзников .

              Территория под контролем СДС и американцев. Это не вполне союзники России, кажется.
              Друг Оушена
        4. Алекс2048 Вчера, 20:55
          Согласен... Но когда наступит это потихоньку?
          Алекс2048
          1. Orionvit Вчера, 22:19
            Цитата: Алекс2048
            Согласен... Но когда наступит это потихоньку?

            Люди, я с вас балдею. Может ещё и секретные планы генерального штаба вам выложить?
            Orionvit
          2. Друг Оушена Вчера, 23:58
            Цитата: Алекс2048
            Но когда наступит это потихоньку?

            Машенька признала ровно тех людей, которых нашли и проименовали без нее. Соответственно, по мере того, как погибших будут находить, Машенька будет "выравнивать линию фронта" и "отходить на заранее подготовленные позиции".
            Друг Оушена
      2. ultra Вчера, 17:43
        Извиняюсь,а кто отрицал?
        ultra
        1. Тикси-3 Вчера, 17:50
          Цитата: ultra
          Извиняюсь,а кто отрицал?

          Романов,Muvka
          Тикси-3
      3. cniza Вчера, 17:44
        Погибших жаль , но и кричать об этом никто не будет , новые реалии войны и нам с диванов многое не понятно.
        cniza
      4. Лесс Вчера, 18:19
        Сразу только бабки на базаре сплетни разносят.
        Лесс
      5. seti Вчера, 18:40
        Ребята может хватит спекулировать на этой теме. Вывод один :
        - ЧВК Вагнера реально существует. Как и прочие наши ЧВК.
        - Замес 7 февраля был.
        - это не официальные военные РФ. Это люди в основном из СНГ но и возможно других стран мира. Национальность и политические взгляды не имеют роли. Так что не все так просто.
        - Какие-то частные интересы. Нефть. Эти люди получают за свою работу большие деньги но и риск велик.
        - Достоверно известно о 5 погибших россиянах. гуглите. Из не сумасшедших источников. Есть, разумеется, раненые.
        - Где семьи остальных "сотен" убиенных никто не знает. Скорее всего их просто не существует.
        - Тема была активно подхвачена сначала укронацискими, а затем "нашими" либеральными "сми". Им сотни русских в бложиках "хоронить" не в первой. Информацию буквально изнасиловали кто как хочет.
        И вывод мой небольшой. Узаконьте уже наёмничество. Разрешите людям делать то, что они умеют делать хорошо. Законно. Тыкать пальцем, для примера, в Евросоюз, америку, даже неудобно. Всему на этом свете есть цена. Даже смерти. Отрицать это глупо.
        А нам ЧВК нужны это факт.
        seti
        1. Водоплавающий Вчера, 19:08
          Сколько граждан России должны погибнуть,чтоб наша власть реагировала и отвечала адекватно?
          Водоплавающий
          1. seti Вчера, 21:35
            Эти люди знали на что шли - причем тут наша власть ? Это ЧВК а не ВС РФ.
            seti
        2. XXXIII Вчера, 19:58
          Цитата: seti
          - Тема была активно подхвачена сначала укронацискими, а затем "нашими" либеральными "сми". Им сотни русских в бложиках "хоронить" не в первой. Информацию буквально изнасиловали кто как хочет.
          Так точно! soldier
          украинская газета "корреспондент" с московским офисом начала на ру. платформе эту "хрень" разносить, ну по крайней мере у них появилась новость 2 недели назад, скрина нет, жаль. recourse
          XXXIII
        3. aquatic Вчера, 20:05
          Цитата: seti
          А нам ЧВК нужны это факт.

          Нам не нужны ЧВК. Ни каких наших Российских ЧВК работающих на благо России и народа России не существует. Вся шумиха о ЧВК раздувается специально чтобы подорвать доверие к нашим военным и власти, посмотрите реально на происходящее.

          Послушайте внимательно что сказала Захарова, без выдумок и домысливаний. "ДЕИЗИНФОРМАЦИЯ" не выдумывайте ни про какие наши ЧВК.

          Там могли погибнуть например вот эти, у них тоже есть наши паспорта.



          именно об этом и было сказано.
          aquatic
          1. Vita VKO Вчера, 20:34
            Цитата: aquatic
            Нам не нужны ЧВК.

            ЧВК нужны как минимум по нескольким причинам.
            Во первых, это социальная ниша необходима для профессиональный военных, которые уволились по различным причинам, но хотят продолжать службу на благо Родины. Сейчас не 90-е и охранником скорее возьмут больного и хромого студента, чем военного профи, он ведь и покалечить может какого нибудь беспредельщика, но "важного клиента", сейчас таких мажоров тысячи.
            Во вторых, в большинство военных конфликтов государство не может вмешиваться на прямую, по разным причинам. А без вмешательства может начаться резня и геноцид местного населения, примеров масса.
            В третьих, в современных реалиях "гибридных войн" в информационном поле легко перевернуть любые действия в рамках юридического права с ног на голову. В этом смысле за действиями ЧВК стоит частное лицо, которого в крайнем случае и убрать можно как бен-Ладена.
            Vita VKO
            1. aquatic Вчера, 21:08
              1. ЧВК не работают на благо Родины. ЧВК - ЧАСТНАЯ военная компания она работает на благо того кто платит бабло, будет платить аля Бен Ладен будут работать на него.
              2. Для вмешательство в конфликты не напрямую, удивлю наверное Вас, есть специальные подразделения МО.
              3. Вы хотите сказать что благо Родины убрать парней которые работают на благо Родины?
              )))
              aquatic
              1. seti Вчера, 21:48
                Цитата: aquatic
                1. ЧВК не работают на благо Родины. ЧВК - ЧАСТНАЯ военная компания она работает на благо того кто платит бабло, будет платить аля Бен Ладен будут работать на него.
                2. Для вмешательство в конфликты не напрямую, удивлю наверное Вас, есть специальные подразделения МО.
                3. Вы хотите сказать что благо Родины убрать парней которые работают на благо Родины?
                )))

                Что за бред вы пишите.
                ЧВК нужны хотя бы по той причине что без них не обойтись в тех местах куда не пошлешь регулярную армию. Есть места где нельзя использовать ССО или спецназ не говоря уже о простых солдатах. Или это может привести к нежелательной огласке или ненужным потерям. Если есть нефтяная вышка среди пустыни в чужой стране или танкер под нейтральным флагом в море предлагаете охранять его этими формированиями ? Русский спецназ на танкере под флагом Сейшел..Это же полный дибилизм. А вот ЧВК прекрасно подходит - это ее ниша. Если кого и убьют/ранят ( лучше без этого ) общество воспримет это спокойно а не так болезненно. Не обязательно погибший может быть гражданин РФ - он может быть даже американцем или местным арабом. Он подписал контракт - он получает за это неплохие деньги. Это работа. И на ней есть такой риск.
                Поймите -времена изменились. ЧВК есть уже почти у всех развитых стран а мы все чешем задницу и раздумываем нужно это или нет.
                Закон будет принят в этом году я уже даже не сомневаюсь.
                seti
                1. aquatic Вчера, 22:26
                  Аргумент есть хоть один кроме "бред"?))))
                  Если в интересах России нужно обеспечить безопасное прохождение танкера под нейтральным флагом использование спецназа бред?))) а может эсминцем обойдемся?)))) или АПЛ достаточно будет?) ну если уж важно прохождение. Уверяю вас МО любую ЧВК размажет не заметит.

                  Внешняя разведка по вашему тоже с шевронами на лбу ходит и с парашютом за спиной?

                  По поводу закона о ЧВК, он есть - уголовная ответственность. Думаете что будет закон о разрешении ЧВК в России, готовы забиться на деньги?)))
                  aquatic
                  1. seti Вчера, 23:40
                    Потому я пишу что ЧВК пора узаконить. Они уже есть это признано всеми кроме нашего правительства в силу нашего несовершенного законодательства. Все они зарегистрированы (вынужденно!) в других странах. И налоги платят там.
                    Как вы не можете понять - использовать регулярные части не всегда можно. Тем более в другой стране. А вот наемников без флага да. Опять же у нас много ветеранов вооруженных сил с определенными знаниями и опытом готовыми рискнуть даже жизнью за хорошие деньги. Они могут еще пригодится нашему государству но вынуждены зарабатывать свой хлеб принося пользу другому. Часто против наших интересов - ведь им за это платят.
                    Подумайте какой бред вы пишите - сопровождать танкер эсминцем или АПЛ. Вы хоть сами поняли о чем говорите ? Где мы на каждый наш или не наш но зафрактованый нами корабль наберем столько военных кораблей ??? Причем для таких смешных операций. Сухогруз с зерном охраняет АПЛ. Это звучит..))) И во сколько это обойдется..? Есть ЧВК которые специализируются именно на обеспечении безопасности торгового флота. Проще и дешевле нанять несколько человек у них. Понятно что я общаюсь с дилетантом.
                    Всего хорошего.
                    seti
                2. Vita VKO Вчера, 22:40
                  Цитата: seti
                  Закон будет принят в этом году

                  Если ЧВК будет действовать в рамках Закона, то там будет наверняка жесткая регламентация их деятельности. С одной стороны это хорошо, решит противоречие со статьями Уголовного кодекса об участии в незаконных вооруженных формированиях. С другой стороны, ситуаций требующих оперативного вмешательства очень много, не меньшее количество различных финансовых структур, заинтересованных в финансировании силовых операций за рубежом. Здесь отделить "мух от котлет" смогут только курирующие ЧВК спец.службы СВР и ФСБ. Расписать все в Законе невозможно, тем более нельзя использовать опыт ЧВК западных стран породивших Аль-Кайду и ИГИЛ.
                  Vita VKO
                  1. aquatic Вчера, 22:53
                    назовите пожалуйста хоть одну задачу которую не может выполнить МО и которую может выполнить ЧВК? прикиньте сами, для чего оно вообще нафиг нужно? МО ни какие ЧВК не нужны от слова совсем, если кто то и хочет их создать и педалирует тому совсем с МО и Россией не по пути.
                    Если вы согласны с этими педалирующими то вам тоже как бы не по пути) определяйтесь с кем вы уже
                    aquatic
                3. insular Вчера, 23:33
                  Цитата: seti
                  Закон будет принят в этом году я уже даже не сомневаюсь.

                  Ваши не сомнения мало кого интересуют.
                  На сегодняшний день, мы имеем ряд уголовныз дел, за наемничество в РФ - это куда как красноречивее говорит о офицеальном отношении к ЧВК в России.
                  Цитата: seti
                  Есть места где нельзя использовать ССО или спецназ не говоря уже о простых солдатах.

                  С чего вдруг? Какие места?
                  insular
        4. Аскет Сегодня, 00:04
          Цитата: seti
          А нам ЧВК нужны это факт.

          проект закона о частных военных кампаниях после доработки в Госдуме (надо понимать, это уже 3-я редакция) отправлен в правительство на экспертизу.
          Аскет
      6. Алекс2048 Вчера, 21:05
        Ну вот... МИД РФ прорвало... Кто наочереди Песков или МО РФ? Делайте ставки...
        Боюсь за следующую фразу меня местные форумчане особенное те кто вот тут
        https://topwar.ru/136066-ssha-raskryli-detali-uda
        ra-koalicii-po-vrazhdebnym-siriyskim-opolchencam.
        html#comment-id-7901437
        кричал про фейковость новости совсем порвут... но предлагаю еще и поставить на количество убитых граждан РФ и вообще сотрудников ЧВК Вагнер... what

        Думаю количество трупов в последующих признаниях возрастет до 20-30 человек, еще 2-3 умрут от ран, а количество раненых думаю окажется от 60 до 80 человек.

        Реакция официальных лиц в РФ настораживает... А про проверку информации это фуфло полное и чушь собачья, что блин мобильный телефон отменили, а если у кого-то в правительстве нет телефона пусть жопу от кресла оторвет выйдет на улицу и хоть у ближайшей помойки у бомжа попросит... думаю не откажут. laughing
        Алекс2048
        1. falcon Вчера, 22:28
          Цитата: Алекс2048
          Делайте ставки.... но предлагаю еще и поставить на количество убитых граждан РФ и вообще сотрудников ЧВК Вагнер... what

          Думаю количество трупов

          У вас явно нездоровое возбуждение, молодой человек ! Попкорн несвежий?
          И кто-то же плюсует подобные посты!
          falcon
        2. midivan Вчера, 22:41
          Цитата: Алекс2048
          предлагаю еще и поставить на количество убитых граждан РФ и вообще сотрудников ЧВК Вагнер...

          midivan
        3. Аскет Сегодня, 00:07
          Цитата: Алекс2048
          Думаю количество трупов в последующих признаниях возрастет до 20-30 человек, еще 2-3 умрут от ран, а количество раненых думаю окажется от 60 до 80 человек.

          Пока что подтверждено:
          40 ополченцев из местных племен
          15.бойцов САА + бригадный генерал
          20 бойцов "Охотников на ИГИЛ"
          5 российских "частников" (возможно тут имеются ввиду те люди, которые воевали в "Охотниках на ИГИЛ", но это не точно).
          То есть пока официально подтверждено 76(81) 200х. Это уже ближе к заявленной американцами цифре в "около 100 убитых".
          Кол-во раненых неизвестно, но оно представляется значительным (есть сообщения о переправке раненых сирийцев в Дамаск и раненых ЧВКашников в российские госпиталя).
          МИД РФ о потерях под Дейр-эз-Зором
          Аскет
    2. Muvka Вчера, 17:24
      Лучше 10 раз перепроверить инфу, чем потом такие как вы будут упрекать в фейковой информации.
      Muvka
      1. perm23 Вчера, 17:30
        Вы правы. . Надо се перепроверить и лишь потом обьявлять.
        perm23
        1. влад66 Вчера, 18:27
          Цитата: Muvka
          чем потом такие как вы будут упрекать в фейковой информации

          Цитата: perm23
          Надо се перепроверить и лишь потом обьявлять

          Коллеги вы же знаете,что если бы сразу обьявили то будут орать почему сразу обьявили,а не проверили. laughing Такие вещи перепроверяются по разным каналам и с разных источников.Ну а местным "патриотам" бесполезно доказывать.будут верить гиркиным и укросми,а потом орать
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали, что не правда это

          Стас так сколько погибло то 5 или 600,а может и правда 750 помноженное на 3. wink
          влад66
          1. Стропорез Вчера, 20:12
            Цитата: влад66
            Коллеги вы же знаете,что если бы сразу обьявили то будут орать почему сразу обьявили,а не проверили.

            Братан! говорю ещё раз, наёмников никто признавать не будет! "Солдаты удачи" гражданства не имеют, по м/у народным договорённостям их и в плен то не брать ....Поэтому считаю, что признавать потери российских граждан в Сирии не только не правильно, а....
            Здесь возник конфликт интересов в плоскости бизнеса, а иначе зачем мы в Сирии, просто кому то дали по "длинным ушам", чтобы .....
            Жаль только , что это пришлось на не тех...
            Давайте чётко понимать отличие Солдата от наёмника.
            Стропорез
            1. sabakina Вчера, 21:36
              Рядовой ВДВ, hi , ЧВК может выполнить те задания, на которые официальная Москва не способна по политическим соображениям. И не важно, кто им платит за смерть. Они выполняют то, что нам нужно. soldier
              sabakina
              1. Стропорез Вчера, 21:56
                Цитата: sabakina
                Рядовой ВДВ, , ЧВК может выполнить те задания, на которые официальная Москва не способна по политическим соображениям. И не важно, кто им платит за смерть. Они выполняют то, что нам нужно.

                Во времена СССР ,это выполняли спецы и при этом , не оставляя следов, и в программе "Время" выражали ультиматум, а потом проводились учения ,например

                или ВМФ вот такие

                И какая такая , мелкая организация могла противостоять этой мощи?!
                Стропорез
                1. Лексус Сегодня, 00:10
                  Спасибо, Товарищ! hi
                  У меня где-то сохранён оригинальный видос смотра учений "Запад-81". В нём, насколько помню, участвовала Общевойсковая Армия, одна из нескольких десятков, которыми обладал Варшавский договор. И действительно, по свистку, не то что до Ла-Манша, до Гибралтара бы дошли, в отведённые сроки. А, если понадобилось бы, то и до развалин Вашингтона, через Чукотку. ГДР и Чехословакия - сильные союзники были. А остальными можно было скандинавов, Италию и Турцию "зашугать".
                  Лексус
            2. Лексус Сегодня, 00:16
              Дело не в наёмниках. Сейчас к любому: пилоту гражданских авиалиний, водителю троллейбуса, электромонтёру, в конце концов, - отношение государства, как к наёмнику, скотское. Погиб, значит, сам виноват. "Вам за это деньги платят" - любят говорить "дефективные менеджеры". И гражданство - "по барабану".
              Лексус
      2. Stas157 Вчера, 17:32
        А помнится тут орали, что не правда это, фейк, никто там не погиб. Теперь будут орать, что мол говорили же не правда, всего 5 человек погибло! Кстати совсем недавно 4 было. А МО заявляло вообще об одном.
        Stas157
        1. Muvka Вчера, 17:44
          Не было информации, потому и орали. И я орал. И что теперь? Не ошибается на форуме тот, кто молчит.
          Muvka
          1. 210окв Вчера, 18:22
            Орали все,согласен.Только вот что
            При современных средствах коммуникации,управления подобные вещи определяются быстро.И то что они там под неким флагом наемничества ничего не оправдывает.Точнее ставит на уровень зеро их командиров и командование нашей группировкой в Сирии.Одни не согласовали(опять же возможно)другие до кого надо не довели.А мне представляется другая ситуация-знали,просто надо было решиться и сохранить морду лица.Да,врезали.Ну а мы их потом подловим.
            210окв
            1. Николай Грек Вчера, 18:52
              Цитата: 210окв
              При современных средствах коммуникации,управления подобные вещи определяются быстро

              ну и где быстрое определение подобных вещей??? recourse recourse recourse тут, скорее, уместно, что при современных средствах коммуникации спокойно можно повесить кучу лапши на уши миллионам...частный случай из этих миллионов мы наблюдали в комментариях на ВО!!! fool fool wassat wassat wassat
              Николай Грек
        2. Тикси-3 Вчера, 17:51
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали, что не правда это, фейк, никто там не погиб. Теперь будут орать, что мол говорили же не правда, всего 5 человек погибло! Кстати совсем недавно 4 было. А МО заявляло вообще об одном.

          так этот представитель кто так орал на весь сайт уже переобулся! -это Muvka
          Тикси-3
        3. SOF Вчера, 18:12
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали

          ...да, да. Ещё сто пудов информацию приводили от героя города Славянска....
          SOF
        4. Piramidon Вчера, 18:31
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали, что не правда это, фейк, никто там не погиб.

          Вот здесь, я считаю, более-менее похожая на правду инфа.
          ИСТОЧНИК В ЧВК ВАГНЕРА УТОЧНИЛ ПОТЕРИ
          http://hollivizor.ru/blog/43703633260/Istochnik-v
          -CHVK-Vagnera-utochnil-poteri/?tmd=1
          Piramidon
        5. Вас Влад Вчера, 18:34
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали, что не правда это, фейк, никто там не погиб.

          Значит в вашем понимании правда, это положили там 500 человек из ЧВК Вагнер, а наше командование не чего при этом не сделало!Короче подставило парней!Разве не это распространялось?
          А всё это для чего?Да всё просто выборы господа вот и выдавливают всё из пальца или из другого какова места!Короче ну вы в курсе,опять Путин сдал!
          Цитата: Muvka
          Не было информации, потому и орали.

          И правильно делали!Утверждать что то в такой ситуации может или или провокатор!
          Вас Влад
          1. Stas157 Вчера, 21:46
            Цитата: Вас Влад
            Значит в вашем понимании правда, это положили там 500 человек из ЧВК Вагнер

            Цитата: Николай Грек
            так для вас такая лажа и прокатила...вбросили про 100500 убитых, в итоге вы все про это забыли и под финал заявляете, мол, я же говорил, что по-любасу кто-то погиб

            Господа не будьте голословными! Предоставьте выдержки где и когда я утверждал сколько погибло человек. А то горазды обвинять на своих думках!
            Приведу сам выдержку, что я писал до этого про количество погибших. Кстати оказался прав!
            Цитата: Stas157
            Похоже, что удар всё-таки был, и были жертвы. Только не в той размерности. Тогда получается Стрелков не соврал, а ошибся в количестве.
            Stas157
        6. Николай Грек Вчера, 18:49
          Цитата: Stas157
          А помнится тут орали, что не правда это, фейк, никто там не погиб. Теперь будут орать, что мол говорили же не правда, всего 5 человек погибло! Кстати совсем недавно 4 было. А МО заявляло вообще об одном.

          так для вас такая лажа и прокатила...вбросили про 100500 убитых, в итоге вы все про это забыли и под финал заявляете, мол, я же говорил, что по-любасу кто-то погиб, ну и что, что не тыща, а всего 5, зато я же говорил!!!! fool fool fool negative negative negative
          Николай Грек
      3. Petr1968 Вчера, 17:40
        Цитата: Muvka
        Лучше 10 раз перепроверить инфу, чем потом такие как вы будут упрекать в фейковой информации.

        То есть до них инфа дошла через неделю, они не в режиме онлайн получают данные с Сирии?))))
        Голубиной почтой пользуются? Кто то и вправду верит в то что "проверяли", а не пытались скрыть, а когда стало много шума - поделили на 5 или 10 выдавили из себя 2 капли? (кстати про 200 реально маловероятно, даже не урапатриоту)
        Petr1968
        1. marsel1524 Вчера, 17:55
          В общем, я так и не понял чего все носятся с этими потерями? Шуметь к чему? Война там, не на пикник ехали. Ощущения такие, как будто специально раскручивают тему. Причем тема очень хорошо написана сценаристом, голоса вступают как по нотам...думайте.
          marsel1524
          1. Vladimir 5 Вчера, 18:06
            Есть обоснованные потери, а есть потери по предательству или разгильдяйству. Вот они не должны присутсвовать. Тут потери от предательства МО, ответ америкосакм," Наших там нет",- развязало руки амерам, которые точно знали про ЧВК и размазали по полной (даже стратеги Б-52 бомбили,- признал командующий США в Сирии). Речь о предательстве и пробах скрыть предательство...
            Vladimir 5
            1. Muvka Вчера, 18:12
              Нет. Тут командование ЧВК предало. По-крайней мере так пишут люди, которые ближе к этому делу, чем мы с вами. Лимонова почитайте.
              Muvka
            2. Вас Влад Вчера, 18:20
              Цитата: Vladimir 5
              Есть обоснованные потери, а есть потери по предательству или разгильдяйству. Вот они не должны присутсвовать. Тут потери от предательства МО, ответ америкосакм,"

              +Может хватит чушь тут нести?Это ЧВК частники и выполнять они могли частные интересы!А если это не так, то там без вас разберутся,а ещё лучше слезте с вашего дивана да съездите отомстите за парней! О предательстве тут нам впаривает провокатор блин.
              Вас Влад
              1. Stas157 Вчера, 18:34
                Цитата: Вас Влад

                +Может хватит чушь тут нести?Это ЧВК частники и выполнять они могли частные интересы!

                Чьи частные интересы? Хотя бы например. Я то по наивности думал, что ЧВК руководит и координирует штаб контингента РФ в Сирии.
                Stas157
                1. Вас Влад Вчера, 18:45
                  Ну вы то понятно главный у нас эксперд, но только по провокациям!Что то вам опять доказывать увольте. Вот видео настоящего эксперта.

                  И то он, не чего не утверждает!
                  Вас Влад
            3. SOF Вчера, 20:25
              Цитата: Vladimir 5
              . Тут потери от предательства МО

              ... дружище...
              А ну-ка расскажи как ты 15 февраля зарегился чтоб эту помойку выплеснуть..
              SOF
        2. aquatic Вчера, 20:14
          То есть до них инфа дошла через неделю, они не в режиме онлайн получают данные с Сирии?))))


          Вы вообще Захарову слушали? До кого до них дошла инфа? Нечего там скрывать, погибли люди у которых "возможно" есть российские паспорта, возможно не только российские, возможно погибшие не там.
          Вот вам сочинения лимонова который сейчас в первых рядах орет о погибших, сценарий про нас и для нас, вы льете воду на его мельницу.
          Вы враг или просто не понимаете что творите?



          aquatic
        3. Алекс2048 Вчера, 20:50
          Если бы голубиной... А то по моему у них улитка - скороход... laughing
          Алекс2048
      4. Гардамир Вчера, 18:11
        Лучше 10 раз перепроверить инфу,
        1941 год. Уже 12 июля. Сталин в Кремле всё ещё перепроверяет инфу!
        Это вам господин диванный генерал неясно. Но Путин с Вагнером фотографировались, после награждения. И считать что в МО про передвижения вагнеровцев по Сирии неизвестно, это как минимум наивно. Эта же, выше, про пятерых погибших откровенно "пик-пик".
        Гардамир
        1. SOF Вчера, 20:28
          Цитата: Гардамир
          Но Путин с Вагнером фотографировались

          ...ну... Дальше...Ну же........ Про президента, который будет лучше.........который никого не предаст....
          И фссеее????
          П.С. Бадабер.... сейчас по 1-му показывают. Приврали, конечно, но....
          SOF
        2. aquatic Вчера, 20:30
          Не могли бы Вы привести доказательства Ваших слов, извините кто такой Вагнер?
          aquatic
        3. insular Вчера, 23:17
          Цитата: Гардамир
          Но Путин с Вагнером фотографировались, после награждения.

          Вагнер умер в 1883 году... Путин конечно уже не первый срок во власти, но не на столько же! Вы наверное и фото это лично видели, или тоже на "медузе" или "эхе" прочли?
          Вы бы хоть врали правдоподобно, что ли...
          Цитата: Гардамир
          И считать что в МО про передвижения вагнеровцев по Сирии неизвестно, это как минимум наивно.

          Идиотизм предполагать обратное, тем более, с учетом того, что в основе "Группы Вагнера" лежит "Славянский Корпус", который подвергался преследованию в РФ и некоторые получили сроки за наемничество, остальные перепрофилировались в Вагнера...

          Ну вот хоть немного можно же думать, когда желчь и моча от головы оттекает, или у вас не оттекает?
          insular
      5. куртка бейна Вчера, 20:27
        Цитата: Muvka
        Лучше 10 раз перепроверить инфу, чем потом такие как вы будут упрекать в фейковой информации.

        А чего же тогда 10 раз не перепроверили инфу прежде чем заявлять, что погибших россиян нет? Есть варианты?
        куртка бейна
        1. SOF Вчера, 21:44
          Цитата: куртка бейна
          Цитата: Muvka
          Лучше 10 раз перепроверить инфу, чем потом такие как вы будут упрекать в фейковой информации.

          А чего же тогда 10 раз не перепроверили инфу прежде чем заявлять, что погибших россиян нет? Есть варианты?

          ...да ладно... Как у нас, иногда, говорят: "за базар ответите"???
          Может покажем где вместо того, что:"российских военнослужащих нет" заявляли: "россиян нет"???
          SOF
          1. куртка бейна Вчера, 22:15
            Цитата: SOF

            ...да ладно... Как у нас, иногда, говорят: "за базар ответите"???
            Может покажем где вместо того, что:"российских военнослужащих нет" заявляли: "россиян нет"???

            Вы решили по жонглировать словами?
            куртка бейна
            1. SOF Вчера, 23:05
              Цитата: куртка бейна
              Вы решили по жонглировать словами?

              ...неееет... Жонглируете словами вы, а я вас на слове поймал.
              Так что там с "россиянами" и "российскими военнослужащими"?
              Зачем с темы съезжаете....
              SOF
            2. insular Вчера, 23:23
              Цитата: куртка бейна
              Вы решили по жонглировать словами?

              А вы решили искренне затупить?
              Есть пропасть разницы между "гражданами РФ" и "военнослужащими РФ". Многие чеченские бандиты вполне себе имеют паспорта РФ и являются гражданами РФ, но вот как то не сказать что у них хорошие отношения с военнослужащим РФ... Как то так исторически сложилось.
              В РФ, к наемничеству очень не двусмысленное отношение и люди получают реальные сроки за участие в ЧВК так то.
              insular
      6. Алекс2048 Вчера, 21:08
        Блин... Думаете как ее проверяют? Наверное из Москвы чиновники в количестве 10 человек лично пешком прошлись в Сирию на место битвы, а вернувшись написали по отчету... Видать Лавров то самый спортивный оказался... lol
        Алекс2048
    3. oldseaman1957 Вчера, 17:28
      Цитата: 210окв
      Задолбали..Возможно..Наверное..
      - Ну, так все сразу всё и расскажут! Тут, видно, много чьих косяков прикрыть надо, - даст Бог, ещё при нашей жизни правду узнаем...
      oldseaman1957
      1. Алекс2048 Вчера, 21:09
        Правду не узнаем...
        Алекс2048
    4. МИХАН Вчера, 17:33
      Цитата: 210окв
      Задолбали..Возможно..Наверное..Нападет на страну враг,не дай Бог,тоже в течение двух недель будете информацию собирать?

      Это политика увы, ЧВК Вагнера и т.д. Это в принципе незаконно и США на этом отыгрались "неплохо" ...Возможно мы их рейнджеров замочили где то , а скорее всего за Израиль нам отомстили (Ф-16).
      Это хороший урок для всех нас в России патриотов..Мои соболезнования родственникам погибших парней . hi Что то пошло не так увы..
      На войне, как на войне! soldier
      МИХАН
      1. Архивариус Вася Вчера, 17:56
        Ну вот - дельный комментарий коллега, можете ведь когда хотите! yes
        Хочу добавить - не то чтобы совсем незаконно, просто ЧВК не обладают оружием мощнее пулемета, ни ПТУР, ни ПЗРК, типо запрещено им... А вот были бы - всё могло иначе сложиться. И погибло далеко не 5 человек, а куда больше.
        Архивариус Вася
        1. МИХАН Вчера, 18:19
          Цитата: Архивариус Вася
          И погибло далеко не 5 человек, а куда больше.

          Согласен, жалко парней..Расслабились слишком , надеясь на поддержку, эх мужики.Они знали на что шли. soldier
          МИХАН
    5. Лесс Вчера, 18:18
      Цитата: 210окв
      Нападет на страну враг,не дай Бог,тоже в течение двух недель будете информацию собирать?

      Боитесь, что из страны свалить не успеете раньше, чем повестка придёт?
      Лесс
      1. МИХАН Вчера, 20:03
        Цитата: Лесс
        Цитата: 210окв
        Нападет на страну враг,не дай Бог,тоже в течение двух недель будете информацию собирать?

        Боитесь, что из страны свалить не успеете раньше, чем повестка придёт?

        Да нет он не боится , просто хочется информации, а у нас она всегда ограниченно дается и правильно делается (что касается военных)!!!..(хотя может, что то я и упустил..хе хе)
        Но вот если так русские воюют за далекую Сирию , то как они будут воевать за свою страну..? (это из западных комментаторов..)
        Воюя за Сирию героически, мы русские пытаемся отогнать от России войну ..Иначе ВСЕМ будет хана в этот раз! И нам тоже... soldier
        МИХАН
    6. GradusHuK Вчера, 20:41
      Спите себе, братцы, всё придёт опять:
      Новые родятся командиры.
      Новые солдаты будут получать
      Вечные казённые квартиры.

      Спите себе, братцы, всё начнётся вновь
      Всё должно в природе повториться:
      И слова и пули, и любовь и кровь...
      Времени не будет помириться. Б.Окуджава.
      GradusHuK
    7. Васся Вассин Вчера, 22:38
      Чему вы удивлены? Работают профессионалы высшей марки! Но ответ простой, если проблему не замечать, может о ней забудут. Вот и весь секрет.
      Васся Вассин
  2. Deniska999 Вчера, 17:24
    Спустя 8 дней только смогли что-то сказать, да и то весьма обтекаемо.
    Deniska999
    1. МИХАН Вчера, 17:36
      Цитата: Deniska999
      Спустя 8 дней только смогли что-то сказать, да и то весьма обтекаемо.

      Жаждешь фото трупов ? Не увидишь и не мечтай.. negative
      МИХАН
  3. lis-ik Вчера, 17:28
    Ведут себя, как про.....ки, а потом говорим о каком то уважении к стране. Какое может быть уважение со стороны, если власти не уважают свой народ и постоянно юлят и врут!
    lis-ik
    1. Muvka Вчера, 17:29
      Спросите об этом у Американцев.
      Muvka
      1. donavi49 Вчера, 17:59
        А что американцы? Они как раз в этом вопросе крайне последовательны.

        Их официальная позиция озвученная Мэттисом и генералом Харриганом:
        1) Вскрыли наращивание сил за несколько дней (на прошлой неделе - а 7 это среда). Сразу же связались с центром мониторинга и указали, что рядом находятся SDF и солдаты США. Попросив разобраться в ситуации и использовать влияние для предотвращения столкновений. Несколько раз связь была до 7 числа на эту тему.
        2) Когда пошла атака, американцы позвонили в красный телефон. Где им сказали, что русский центр не в курсе.
        3) За три часа они замесили followed by a battalion-sized dismounted formation attempting to advance on partner forces under cover of supporting fires from artillery, tanks, and multiple-launch rocket systems and mortars.
        4) Враждебные силы еще несколько раз до 10 числа включительно пытались обстреливать позиции SDF - но получали огневой отпор и точечные удары (в одном из которых взорвали танк Т-72М - экипаж погиб)
        5) Американцы не в курсе кто эти враждебные силы и им все равно.

        При этом напомню. Когда в Фаллудже была засада на контракторов. 4 американских наемников сожгли и повесили на мосту. Они тут же начали масштабную операцию - которая стала самой кровопролитной битвой всей иракской эпопеи. Но никто даже не подумал о том - они сами туда поехали без охраны, их проблемы, хотел бы нести демократию записался бы в Морпехи, а не в ЧВК. Нет - они сразу же начали операцию возмездия.
        donavi49
        1. Muvka Вчера, 18:08
          Прочитайте комментарий, на который я ответил, а потом подумайте, если есть чем.
          Muvka
        2. SOF Вчера, 18:24
          Цитата: donavi49
          При этом напомню. Когда в Фаллудже была засада

          ... ничего, ничего. Москва не сразу строилась. Мы тоже, раньше, так могли.
          Но учитывая тот факт, что лет 15 назад мы вообще ни на что не были способны, то нужно только время...
          SOF
        3. Николай Грек Вчера, 18:57
          Цитата: donavi49
          А что американцы? Они как раз в этом вопросе крайне последовательны.

          recourse recourse recourse вы много отчетов официальной америкосской власти слышали о потерях их чвк и прочих подобных субъектах??? what what fool fool wassat
          Николай Грек
        4. КОСМОС Вчера, 20:58
          Цитата: donavi49
          При этом напомню. Когда в Фаллудже была засада на контракторов. 4 американских наемников сожгли и повесили на мосту. ... они сразу же начали операцию возмездия.

          Вот почитаешь такое и возникает вопрос, человек то ли в вояку заигрался то ли умного из себя корчит?
          Во первых там уже вовсю шла война, соответственно там уже было полно американских войск, против фактически забитой армии Ирака оставшейся один на один. В таких условиях причина по которой американцы начали возмездие, будь то солдат сожгли или Микки Мауса распяли, точно также как и цель этой бойни, вообще не играет никакой роли. Просто у них были силы и средства и самое главное понимали что ответа не будет, безнаказанность.
          Ну а если все таки на мгновение допустить это бред, что по ЧВК Вагнер действительно отработали американцы, то ВСРФ по вашей логике, придеться отработать по американцам, хочется задать вам вопрос во-первых чем? В смысле какие силы ВСРФ есть в Сирии для этого? Во-вторых хотите 3 мировой?
          И третье, вот скажи мне эксперт, если бы например российские ВКС обработала например по Блэкватер в той же Сирии, вы действительно верите в то, что амерам хватит духу отработать по АБ Хмеймим?
          З.ы. Если не думать, то лучше молчать, глядиш подольше побудешь умным.
          КОСМОС
        5. Алекс2048 Вчера, 21:12
          Извини, но Кремль временно приболел... У некоторых насморк... А у некоторых полное отупение случилось.
          Алекс2048
      2. Алекс2048 Вчера, 21:17
        Спросите у нашего верховного главкома про уважение к американцам... Помните что он говорил про возможные конфликтные ситуации в авиации между ВКС РФ и ВВС США? Вот и получается что наш главком уважает матрасников, а вместе с ним и мы вроде как...? А видимо остальные нации со стороны звезднополосатых не уважают... laughing
        Алекс2048
    2. Мар.Тира Вчера, 17:35
      А что,война уже закончилась,можно и карты раскрывать?Странный вы народ?Информация может очень сильно повредить там остающимся,и работающим ССО.Правильно и делают,что не говорят.Пусть вражина гадает каковы потери.и кто там был,и какой будет ответ.А что будет,я не сомневаюсь.
      Мар.Тира
      1. lis-ik Вчера, 17:41
        Цитата: Мар.Тира
        А что,война уже закончилась,можно и карты раскрывать?Странный вы народ?Информация может очень сильно повредить там остающимся,и работающим ССО.Правильно и делают,что не говорят.Пусть вражина гадает каковы потери.и кто там был,и какой будет ответ.А что будет,я не сомневаюсь.

        В этом был бы смысл, если бы весь мир об этом всю неделю не говорил. А так это секрет полишинеля.
        lis-ik
      2. Petr1968 Вчера, 17:49
        Цитата: Мар.Тира
        Информация может очень сильно повредить там остающимся,и работающим ССО

        Как например?
        Petr1968
  4. Denis Obukhov Вчера, 17:31
    В общем после изучения всех фактов, их перекрёстного сопоставления, картина следующая:
    1. ЧВК "Вагнер" существует.
    2. Замес 7 февраля был.
    3. Нет. Не Путин. Не Шойгу. Какие-то частные интересы. Нефть.
    4. Достоверно известно о 5 погибших россиянах. гуглите. Из несумасшедших источников. Есть, разумеется, раненые.
    5. Где семьи остальных "сотен" убиенных никто не знает. Скорее всего их просто не существует.
    6. Тема была активно подхвачена сначала украинскими, а замет "нашими" либеральными "сми". Им сотни русских в бложиках "хоронить" не в первой. Информацию буквально изнасиловали кто как хочет.
    И вывод мой небольшой. Узаконьте уже наёмничество. Разрешите людям делать то, что они умеют делать хорошо. Законно. Тыкать пальцем, для примера, в Евросоюз, америку, даже неудобно. Всему на этом свете есть цена. Даже смерти. Отрицать это глупо.
    Denis Obukhov
    1. Petr1968 Вчера, 17:50
      Цитата: Denis Obukhov
      3. Нет. Не Путин. Не Шойгу. Какие-то частные интересы. Нефть.

      Конечно, они сами по себе, не под прикрытием МО, и кураторов в кремле нет., и оружие в военторге местном берут. Тогда какого их не посадят за наемничество, а медали в Кремле дают, не думали в этом направление?
      Petr1968
      1. dragy52rus Вчера, 18:31
        вы куратором от МО работаете или продавцом в военторге?
        dragy52rus
  5. voyaka uh Вчера, 17:31
    Как правильно кто-то написал, признавать будут постепенно,
    когда скрыть невозможно: публикации о похоронах в соц.сетях,
    информация из госпиталей и больниц.
    Но о большинстве, вероятно, никогда не узнают: надо посылать
    на место инцидента профессионалов-криминалистов для сбора "фрагментов тел"
    (массированные авиа-удары мало что оставляют sad ) личных документов
    и взятия проб ДНА.
    voyaka uh
    1. Galaxy Вчера, 17:42
      Вот, есть чему поучиться у народа Израиля, погиб военный, все сразу известно, ничего не скрывается и за ответом не заржавеет, молодцы!
      Galaxy
      1. ul_vitalii Вчера, 17:54
        Очередное звание дадут и семью обеспечат.
        ul_vitalii
      2. Комментарий был удален.
      3. Васся Вассин Вчера, 22:40
        Так там же ЕВРЕЯ убили, а тут- тьфу...
        Васся Вассин
    2. куртка бейна Вчера, 20:32
      Цитата: voyaka uh

      Но о большинстве, вероятно, никогда не узнают: надо посылать
      на место инцидента профессионалов-криминалистов для сбора "фрагментов тел"
      (массированные авиа-удары мало что оставляют sad ) личных документов
      и взятия проб ДНА.

      В чём проблема я не могу понять? На месте специалисты были.Убитых и раненых с места забрали и перевезли домой, кого в госпиталя а кого... К тому же как можно не знать сколько человек выдвинулось на задание и сколько не вернулось?
      куртка бейна
  6. Геркулесыч Вчера, 17:33
    Неужели все настолько сложно? Что в самой ЧВК не знают, где и сколько их бойцов находятся? И соответственно, указать количество раненых или погибших? А за мужиков по любому, нужно отомстить.
    Геркулесыч
    1. Гардамир Вчера, 18:14
      Что в самой ЧВК не знают,
      Знают. Про всех. Но не скажут.
      Гардамир
    2. yehat Вчера, 18:46
      все на самом деле просто - жизнями русских русские не дорожат.
      и спокойно сливают.
      yehat
    3. sapporo1959 Вчера, 18:58
      А как отомстить если деньги друзей Путина там у них хранятся? Вот заберут у виолончелиста три миллиарда зеленых и наши дети уже и без скрипок останутся.Ну и как сказал наш Песков что забота о народе у Владимира Владимировича на первом месте,так что я все же думаю что скрипки для детей все же важней,чем влажные мечты патриотов о возмездии..Главное стабильность и мир во всем мире!
      sapporo1959
    4. Korax71 Вчера, 19:04
      Каким образом и на каких основаниях мстить то собрались.из там нет.курды спрашивали,американцы спрашивали,наши сказали их там нет.при таком раскладе мстить надо начинать с мо.призывать его к ответу,как так получилось,что их там нет,но они как бы есть.парни знали на что шли,и за что.если не было кадровых военных,значит остальные-ландскнехты.по человечески,их конечно жалко,но им именно за это и платили.у нас не предусмотрены законом ни чвк,ни наемничество.
      Korax71
  7. Чичиков Вчера, 17:33
    Вот чем отличается агрессивная дипломатия от мягкотелой, так это способностью мгновенно реагировать на вызовы. Чего не отберешь у штатов, так это неоспоримая готовность направить флот, как для защиты своих граждан, так и для предотвращения угроз, по отношению к ним. Понятно, что речь идет, не о большой заботе об этих гражданах, а о способности демонстрировать свои глобальные интересы.
    Чичиков
    1. МВГ Вчера, 17:45
      Такой красавец! На дне еще краше был бы
      МВГ
      1. Чичиков Вчера, 17:50
        Нам лучше надеяться, что и у России появится подобный демонстратор силы и гарантии высказываемых намерений!
        Чичиков
        1. МВГ Вчера, 18:01
          Они демонстрируют средства захвата стран, а мы демонстрируем средства уничтожения средств захвата стран. Почувствуйте разницу
          МВГ
          1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:18
            много стран уже помешали захватить? или пока всё на уровне демонстраций остановилось?
            Евгений Гончаров (smoogg)
  8. РУСС Вчера, 17:35
    В Сирии погиб Владимир Логинов, житель Калининграда, который был сотником казачьего хутора «Прегольский».

    Об этом «Новому Калининграду» сообщил атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга. Он утверждает, что Логинов был «добровольцем».

    На вопрос, при каких обстоятельствах сотник попал в Сирию, Максим Буга ответил, что Логинов служил «в рядах добровольцев» и воевал против террористов.

    «Сотник Владимир погиб в неравном в бою 7 февраля 2018 года, в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров», — говорится на сайте Балтийского отдельного казачьего округа.

    По словам атамана, у Владимира Логинова остались вдова и дочери. С 1994 по 2010 год Логинов работал в милиции. "
    РУСС
    1. Petr1968 Вчера, 17:56
      Цитата: РУСС
      Погиб, героически защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров»

      Спасибо ему, а то варвары задолбали уже, спать не дают!!! Только почему не регулярная армия, на которую мы налоги тратим...Не знал, что завод в Сирии часть нашей Родины..буду знать..
      Petr1968
  9. MadCat Вчера, 17:40
    в общем Гиркин не врал в отличие от диван-потриотов, признавать ничего не желают, ихтамнеты типа не пострадали... и его ВК

    П.С. Очень забавны "наезды" троллей по поводу того, что "Гиркин всё соврал" (про потери "Вагнера"). Если я соврал или воспользовался "фейковой" информацией - то почему публично не опровергнуть? Если сказал правду - то почему не наказать за "разглашение"?
    Впрочем, "привлекать за разглашение" не очень удобно - я подписок о соблюдении секретности "Вагнеру" не давал. И узнал о событиях вовсе не по каналам бывшей службы, соблюдать секретность при которых все равно (как офицер запаса) обязан.
    Впрочем, в разгроме ЧВК уверен на 100%. Поскольку получил информацию по нескольким каналам от тех, кто там находится или находился в момент трагедии. Сожалею о безсмысленной гибели многих своих товарищей по Донбассу (не внявших моим предупреждением, что почти неизбежно закончится именно этим).
    MadCat
    1. Чичиков Вчера, 17:45
      Гиркин, уже более трех лет, только тем и занимается, что высказывает всем и вся свое недовольство и с рвением тиражирует фейки против России и Донбасса! В 2014 был для всех Героем и патриотом России и русского мира, а скатился до вечно брюзжащего оппозиционера.
      Чичиков
      1. Васся Вассин Вчера, 22:42
        Он себя мнит Стрелковым. Ишь, ты как!
        Васся Вассин
    2. Muvka Вчера, 17:47
      Гиркин про 600 говорит.
      Muvka
      1. Тикси-3 Вчера, 18:05
        Цитата: Muvka
        Гиркин про 600 говорит.

        а ты говорил, что гибель ЧВКашников - вообще фейк
        Тикси-3
        1. Muvka Вчера, 18:09
          И? Информации тогда не было практически. То, что было в сети, сильно смахивало на фейк. И кстати, если потери окажутся в 20 человек, они так и останутся фейками.
          Muvka
          1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:21
            Как удобно-то, прям знали где стелить :)
            Евгений Гончаров (smoogg)
        2. Muvka Вчера, 18:24
          И я вам не тыкал.
          Muvka
        3. SOF Вчера, 18:28
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Muvka
          Гиркин про 600 говорит.

          а ты говорил, что гибель ЧВКашников - вообще фейк

          А Гиркин про шестьсот(!) говорил, которые продолжали расти....
          SOF
          1. Тикси-3 Вчера, 21:38
            Цитата: SOF
            А Гиркин про шестьсот(!) говорил, которые продолжали расти....

            когда научитесь - с начало вникнуть в суть - потом писать? fool fool fool смайлики - мое к вам отношение!
            Тикси-3
            1. SOF Вчера, 21:52
              Цитата: Тикси-3
              смайлики - мое к вам отношение!

              Чихать я хотел на ваше ко мне отношение....
              Про шестьсот есть что-нибудь?
              SOF
            2. SOF Вчера, 22:05
              Цитата: Тикси-3
              отношение

              ... если 600 не к вам, то пардон - рубанул в запале hi
              Но на коллегу зря наезжаете. Я и сам, до последнего верить не хотел...помалкивал правда.
              SOF
      2. Комментарий был удален.
    3. serg999 Вчера, 17:58
      Не, не врал... Так, только преукрасил раз так в 100... А так правду сказал...
      serg999
      1. MadCat Вчера, 18:02
        цитирую его пост:
        По потерям в Сирии.

        Сообщения о потерях при разгроме боевой группы "Вагнера" приходят самые разные. Но есть одна тенденция - они постоянно изменяются в сторону увеличения.
        На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально - сотни. Несколько сотен.
        В остальном - разноголосица. Но последняя цифра ("не окончательная", как сообщили) вообще выглядит "запредельно". Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых). Возможно - это "деза" (хоть и поступила точно из Сирии). Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.
        Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.
        Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.
        Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО).
        В общем, ясно только то, что при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях.

        https://vk.com/igoristrelkov
        MadCat
    4. Алекс2048 Вчера, 21:29
      Может Гиркин и не очень хороший человек... Но он не соврал в своем посте... Получается... а херня у урапатриотов получается...
      А все просто у диванных патриотов случилось головокружение от успехов... Вы чего все поверили бывшему оперу из ФСБ про изменившуюся Россию и переставших ссать чиновников?
      Алекс2048
  10. МВГ Вчера, 17:43
    Если есть, что замалчивать - пусть замалчивают, если это необходимо. Но если оставят без ответа в трехкратном размере - конец нашим благим начинаниям и надеждам. Будут по этой схеме действовать и дальше, пока не сожрут.
    https://topwar.ru/136112-ssha-zakupayut-bolshoe-k
    olichestvo-artilleriyskih-snaryadov.html#comment-
    id-7902122
    Авианосец на дно, как минимум.
    Царство небесное погибшим.
    МВГ
    1. Viktor.12.71 Вчера, 19:51
      Вперед, подставьте свою семью под угрозу ядерного уничтожения ради Асада. Уверен большинство сограждан с вами согласны, особенно молодые которым жить да жить. Как говорили римляне, возмездия жаждут войны не видавшие.
      Viktor.12.71
    2. Алекс2048 Вчера, 21:30
      Ох Вас и... торкнуло...
      Цитата: МВГ
      Авианосец на дно, как минимум.

      Так и до судного дня не долго.
      Алекс2048
  11. gorenina91 Вчера, 17:53
    -Как же так ...ведь и в интернете есть видео .., где показаны разбросанные тела убитых , человек наверное 20-30.., подбитый танк... -Лица убитых заштрихованы .., но реально сразу видно , что это не арабы или сирийцы.., а европейцы (русские) -Есть и другие видео .., где даны звуковые комментарии других русских бойцов ЧВК..., где они поясняют .., что почти целиком уничтожена "5 группа" (уж не знаю сколько там человек) .., что эта 5 группа попала под огонь артиллерии (скорее всего американской) .., а потом её добивали американские вертолёты и беспилотники...
    -Это всё легко найти в интернете...
    gorenina91
    1. SOF Вчера, 18:31
      Цитата: gorenina91
      подбитый танк...

      ...подбитый 10.02. И разбитая колонна на фоне марсианского пейзажа.
      Вы потребитель уркаинских фейков?
      SOF
    2. КП8789 Вчера, 18:34
      Если легко найти то дайте ссылку на видео с 20-30 убитыми русскими. Никто не может найти, а gorenina91 уже видел.
      КП8789
    3. dragy52rus Вчера, 18:35
      если легко найти, то поделись ссылкой.
      dragy52rus
      1. gorenina91 Вчера, 19:09
        -Ну откройте хотя бы в Яндексе...

        "Перехват переговоров о гибели наёмников ЧВК Вагнера...
        youtube.com›watch?v=Bc7fvhAcU6U"
        gorenina91
        1. КП8789 Вчера, 19:26
          Не надо включать дурака. Ссылку на видео с 20-30 убитыми русскими.
          КП8789
        2. dragy52rus Вчера, 21:37
          ваша ссылка не работает. я так понимаю рабочих не существует.
          при наличии свободного времени и желания, таких переговоров можно кучу написать.
          dragy52rus
  12. samarin1969 Вчера, 17:53
    А почему так пренебрежительно о гражданах России, как будто это неучтёнка в подсобке? "Вагнер" и бойцы МО - это граждане России. Их надо хоронить на аллеях поименно...И что-то не вижу надувания щек про американские "помидоры" или, что у них там растёт...
    С самого начала в это войне (или "невойне") много вранья, скрытых договоренностей, неочевидных целей...
    При всех политических сложностях войну в Афганистане СССр вёл как войну, а её герои - были публичные, уважаемые всеми люди.
    samarin1969
  13. serg999 Вчера, 17:54
    Цитата: lis-ik
    Цитата: Мар.Тира
    А что,война уже закончилась,можно и карты раскрывать?Странный вы народ?Информация может очень сильно повредить там остающимся,и работающим ССО.Правильно и делают,что не говорят.Пусть вражина гадает каковы потери.и кто там был,и какой будет ответ.А что будет,я не сомневаюсь.

    В этом был бы смысл, если бы весь мир об этом всю неделю не говорил. А так это секрет полишинеля.

    Какой "весь мир"? А не тот ли это "весь мир", который в 2008-м кричал, что злая Россия напала на беззащитную Грузию? А сейчас все знают, что это Грузия напала... А не тот ли это "весь мир", который орал, что в Ираке химическое оружие? Не тот ли это "весь мир", который орал, что в Ливии кровавый диктатор? Так вот, сынок, запомни, америка и её сатрапы это не весь мир! Далеко не весь! А малая его часть, которая просто громко орёт, и далеко не всегда правду... Точнее сказать почти всегда ложь... Как раз для таких не очень умных людей, как ты...
    serg999
    1. Korax71 Вчера, 18:14
      Ну вообще-то весь мир знает,что конфликт с Грузией был спровацирован.по итогам расследования была доказана вина и Грузии и России.причем высеров на тот момент про типа звески убитых и съеденных грузинами мирных жителях в количестве 2000 человек морф постил постоянно а после конфликта вдруг воскресил почти 1800.и про непризнаные 6 сбитых самолетов.про туеву хучу версий по поводу сбитого Боинга мн17,про их там нет.ну и так можно до бесконечности продолжать.так это я к чему? может не только фша почти всегда врет???
      Korax71
      1. Николай Грек Вчера, 19:03
        Цитата: Korax71
        Ну вообще-то весь мир знает,

        ну вообще-то ффесь мир сначала орал, что Россия напала на беззащитных грузин....матчасть учите!!! fool fool fool
        Николай Грек
      2. Viktor.12.71 Вчера, 19:55
        Цитата: Korax71
        ожет не только фша почти всегда врет???

        У Запада и Востока своя правда и неправда, так уж повелось. Например в США и Европе считают главным агрессором 080808 года Россию, по Сирии так же. Пропаганда у них и у нас работает без отдыха. А правда у каждого своя.
        Viktor.12.71
        1. Korax71 Вчера, 20:38
          Агрессор тот,кто к войне готов.лучше всех к войне готова была Россия.ну если уже 7 ряд подразделений границу пересек.еще раз повторю.военные пересекли границу суверенного государства.как то и из цхинвала до 8 народ эвакуировали,и жд войска дорогу проложили,и госпиталь полевой развернули,и войска после ученийй в ппд не отправили.и все до 8августа.выходит либо знали заранее,либо собирались спровоцировать.причем если первое,то еще хуже,значит сознательно на это пошли даже не пытаясь предотвратить.а то что южная Осетия бог знает сколько обстреливали грузинские села,так это можно опустить.развязывает войну тот,кто к ней готов.так что в этом случае виноваты обе стороны.одна подстрекала,вторая не сдержалась.
          Korax71
  14. Aleksandr21 Вчера, 18:01
    Мда, жалко наших ребят, только сейчас прочитал где генерал-лейтенант Джеффри Харриган описывал что там применялось, прям настоящий ад там творился, пусть земля им будет пухом. И абсолютно неважно сколько там погибло 5-10 или больше, потеря каждого бойца уже трагедия.
    Aleksandr21
  15. Гардамир Вчера, 18:03
    Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно.
    своих не могут отследить, а моджахедов всех забомбили!
    Гардамир
  16. gorgo Вчера, 18:13
    Цитата: donavi49
    Но никто даже не подумал о том - они сами туда поехали без охраны, их проблемы, хотел бы нести демократию записался бы в Морпехи, а не в ЧВК. Нет - они сразу же начали операцию возмездия.


    Сначала сами повесили, а потом сами начали операцию возмездия... Сами небоскребы взорвали - сами отомстили. Знакомые такие истории...
    gorgo
  17. Иеремия Вчера, 18:25
    Резюме:
    - значит там все таки кто-то был и погиб
    - признавать большие потери,-потеря лица
    - за обтекаемыми фразами скрывается очередное утирание от плевка в рожу
    - какие бы потери не были, погибли граждане РФ необходимо разбирательство и жесткий ответ, но ответка растет медленно и не отросла чтобы с ами тягаться
    - еще пару раз такое мямлянье и лучше самим уйти из Сирии, пока не вынесли
    - пока не разберетесь, что для вас важнее покупать за бугром средства производства и продукты и рассекать на импортных тачках, а за это зарабатывать лярды Усмановым, Абрамовичам, Дерипаскам или становится Державой, лучше не суйтесь никуда
    Иеремия
    1. SEER Вчера, 23:27
      Цитата: Иеремия
      ...
      - пока не разберетесь, что для вас важнее покупать за бугром средства производства и продукты и рассекать на импортных тачках, а за это зарабатывать лярды Усмановым, Абрамовичам, Дерипаскам или становится Державой, лучше не суйтесь никуда

      сам догадаешся куда тебе пойти?
      SEER
    2. insular Вчера, 23:37
      Цитата: Иеремия
      - значит там все таки кто-то был и погиб- признавать большие потери,-потеря лица

      Интересно, если вдруг окажется, что у этих "Вагнерцев" украинское гражданство, официальный Киев признает себя стороной в сирийском конфликте, а местные укротролли начнут стонать, что Порошенко замалчивает потери или по строй доброй украинской традиции, виноваты всё равно моckали и лично Путин? wassat laughing
      insular
  18. anjey Вчера, 19:11
    “Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран
    Какая разница каких они стран, если они на нашей стороне и решают сложные боевые задачи нашей страны ,пусть и за деньги , это не повод трусливо открещиватся от них ,в угоду политике-проститутке и старатся скрыть свои серьезные недоработки,сваливая на партизанщину чвк...., да все это горько слышать как и доверять властьимущим, их реабилитация -жестская ответка сша,пусть и на грани войны,что пресс тонок у нашего олигархата и яйца сжались уже "в мешочек"...
    anjey
  19. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:14
    эксперты по лезгинке подтянулись
    Евгений Гончаров (smoogg)
    1. МИХАН Вчера, 19:24
      Цитата: Евгений Гончаров (smoogg)
      эксперты по лезгинке подтянулись

      6 наших остальные видать из гор парни....И все же жалко! hi
      МИХАН
  20. КОСМОС Вчера, 19:57
    Посмотрел, почитал, послушал инет, за что бы, что то серьезное зацепиться? Но нет, нифига, вот и че то невьезжаю о чем тут все рассуждают и что обсуждают? С чего ажиотаж? С той полной муйни что есть в СМИ? Ее в здравом уме и твердой памяти даже комментировать несерьёзно, может истинная в правдивых заявлениях Метиса и Захаровой? Или в наигранных психозах далеких от армии идиотов, а может горю снятому на камеру со штативом и сюжетам видеоигр или в стиле "я вижу хрен, а диктор говорит ромашка,"? Сегодня такое время что шило в мешке утаить трудно, но ведь до сих пор нифига, нишила или все таки ФСБ действительно всемогущий? Короче пока обсуждать здесь нечего и не о чем, разумнее будет еще подождать...
    Р.S. Все таки Карло Чипола в своём первом законе был прав.
    КОСМОС
    1. Paranoid50 Вчера, 22:03
      Цитата: КОСМОС
      С чего ажиотаж?

      Дык,что характерно, за этой всей истерикой благополучно забыли уже о сбитом Су-25 и гибели Романа Филиппова. И, как бы, между делом, на "нет" сошёл интерес к тому, какой именно ПЗРК был применён. А,ведь, обломки Су ещё,похоже, не вытащили. Оно конечно, время "информационных цунами",волна за волной... многих смывает напрочь. А какая сумасшедшая возможность поупражняться(поиспражняться?) в конспирологии. Только главное - почувствовать ту грань,за которой заканчивается "бытовая" конспирология и начинается её величество паранойя.
      Paranoid50
  21. Лексус Вчера, 20:06
    Только вчера по этому поводу с ребятами на форуме "грызлись". Плохо, но власть пошла по "украинскому" сценарию: "потерьнет", один, четыре-пять, десять. Сейчас нельзя, а после выборов "всплывёт". Принцип
    Нам бы день простоять, да ночь продержаться

    А там - хоть потоп.
    В том-то и величие страны заключается - убили одного - грохни сто врагов! Не хочется сравнений, но "матрасы" по поводу даже "самострела" шум поднимают, как будто дивизия полегла... И тут же бомбят неугодных.
    Лексус
    1. Стропорез Вчера, 20:24
      Цитата: Лексус
      В том-то и величие страны заключается - убили одного - грохни сто врагов!

      Товарищ! Мы с Вами служили в другой армии и в других условиях. Ещё раз повторяю, наёмники гражданства не имеют.Если бы их расконтрабасили в Крыму, то государство вряд ли их признало.А вот эта позиция государства,если операция удачная, значит пиаримся, а если "вагон" 200", то вроде и не наши, знать не знаем. А так то пацанам, надо язык за зубами держать, это если по контракту.
      Стропорез
      1. Лексус Вчера, 21:14
        "Матрасы" даже своих наёмников не больно в обиду дают. Помнится, они (Blackwater, если не ошибаюсь) в Ираке кучу народа из спортивного интереса завалили, а как местные военные начали отстреливаться, так тут же "бородавочники" прилетели и "объяснили" иракцам, что они "не правы".
        Лексус
      2. КОСМОС Вчера, 21:52
        Цитата: Лексус
        В том-то и величие страны заключается - И тут же бомбят неугодных.

        Ну да, по количеству убийств американцы действительно самые великие, японцы, вьетнамцы, арабы не дадут соврать. Мне кажется, нет я уверен, вы путаете понятие, в чем величие страны, совсем народ одичал.
        Цитата: Стропорез
        А вот эта позиция государства,если операция удачная, значит пиаримся, а если "вагон" 200", то вроде и не наши, знать не знаем.

        Во Вьетнаме, Анголе, Мозамбике, Египте, Эфиопии, тоже работали военные специалисты и многие гибли, а СССР тоже все отрицал и даже по возвращению на родину не признавал, кстати только недавно Медведев принял закон о ветеранах боевых действий в далеких странах.
        И это не от того что руководство страны такое плохое, этого требуют принципы ведения тайных войн. Тот же касаеться и иностранного легиона французкого и американцев, никто непризнает.
        Цитата: Стропорез
        А так то пацанам, надо язык за зубами держать, это если по контракту.

        Пацаны и болаболы пусть по домам сидят, как говориться , " не можешь ходить, не мучай ноги"
        КОСМОС
        1. Лексус Вчера, 23:06
          Если уж и взялись кого-то цитировать, не режьте фразы по своему усмотрению, тогда с понятиями будет всё в порядке. И уж точно не стоит сравнивать операции СССР с сегодняшними российскими. Ни по размаху, ни по результату, и, да, Советский Союз ни одной войны не проиграл, даже из Афганистана был организованный вывод, а не бегство, хотя имело место явное предательство "меченого". Гибель нескольких сотен (без Афганистана) советников не осталась безнаказанной (ФША только во Вьетнаме потеряли ~69 тыс.), в отличие от дня сегодняшнего, когда в ответ на убийство наших граждан выражается "озабоченность" и "пускаются пузыри", дескать, "мы знаем, где находятся американцы". И что? Кто-то помешал хотя бы эвакуировать игиловцев американскими самолётами? Нет. Одно словоблудие. Скоро "бандерштат" опередим в пустозвонстве. Зато "матрасы" превосходно прикрываются тем, что якобы нет координации, и продолжают наносить нам удары и пичкать оружием наших врагов.
          Лексус
  22. мерцание Вчера, 20:23
    Кто может сказать сколько граждан США погибло в в недавно зачищенном идлибском котле ? Было только сказанно, что много иностранцев. Сообщалось, что были уничтожены те, кто пытался атаковать Хмеймим дронами. Сколько среди них было иностранцев (граждан США)? Почему американский спецназ разыскивает на территории Сирии граждан США?
    мерцание
    1. Комментарий был удален.
      1. Korax71 Вчера, 21:36
        А вы попробуйте целиком статью читать.они ищут убитых журналистов и своих граждан
        Korax71
        1. мерцание Вчера, 22:11
          А вы попробуйте целиком статью читать.они ищут убитых журналистов и своих граждан
          А может это только предлог ? американцы одни из первых отказались сообщать о собственных потерях, после Вьетнама. Если что о том, как США скрывает данные о своих потерях : http://voprosik.net/kak-skryvaet-poteri-armiya-ss
          ha/
          мерцание
    2. мерцание Вчера, 21:38
      Вместо : Почему американский спецназ разыскивает на территории Сирии граждан США? Читать:
      Почему спецназ США ищет в Сирии места захоронений американцев, убитых боевиками ?
      мерцание
  23. Radikal Вчера, 21:05
    Захарова: В Дейр-эз-Зоре могли погибнуть предположительно пятеро россиян
    Не прошло и года... . winked
    Radikal
    1. Васся Вассин Вчера, 22:49
      Она на пальцах левой ноги считала. Блондинка, что с нее взять, пустая говорящая голова.
      Васся Вассин
  24. Старый Хрен Вчера, 21:35
    Врут как дышат. Ежу понятно, что все не так. И если бы было 5 жертв, то эта ******* даже не пикнула бы. Там каждый день убивают. И никаких брифингов в помине нет. Держат нас за идиотов.
    Старый Хрен
  25. Nikolay Bnv Вчера, 22:08
    Безответная гибель русских это гибель рейтинга кандидата ВВП....СССР в Афгане мочил всех даже гражданские самолёты и небо было нашим....А сейчас либер позор....
    Nikolay Bnv
    1. Васся Вассин Вчера, 22:50
      Поэтому и будут замалчивать все проблемы.
      Васся Вассин
  26. Glock Вчера, 23:40
    Цитата: SEER
    Цитата: Glock
    Ввели на пол-шишечки только ..........
    Eрунда, 5 человек "только" говорит мадам Захарова...
    Грустно и противно все это.
    противно твоё коричневое читать


    Не читай, никто не застaвляет
    Glock
    1. SEER Вчера, 23:41
      инна. имя такое.
      SEER
  27. мерцание Вчера, 23:55
    20.01- начало операции "оливковая ветвь" против курдов. Могло спровоцировать эскалацию военный действий между Турцией и Сирией, а далее и с Россией.
    29.01-30.01- конгресс национального диалога в Сочи (положил начало длительному мирному диалогу)
    3. 02 - подбит СУ-25, пилот погиб. Использован ПЗРК, в зоне ответственности Турции. Могло спровоцировать осложнение российско -турецких отношений.
    7.02 - сирийцы вместе с союзниками выдвигаются в сторону нефтянного месторождения Коноко, коалиция наносит массированный удар. Сообщается что среди погибщих могут быть и россияне. Могло спровоцировать Россию на ответный удар либо по союзникам коалиции курдам, либо по США.
    10.02 - авиация Израиля наносит ракетный удар по Сирии: из 18 КР сбито 13. Могло спровоцировать эскалацию военных действий между Сирией (Ираном, Хезбаллой) и Израилем.
    20.01 - 15.02 информационное давление на Россию, например: не так воюем, не того защищаем, скрываем потери, занижаем потери итд. Не бывает войны без потерь. Но военный успех складывается из многих слагаемых. Так вот, военный успех одназначно на стороне Сирии.
    За это время САА зачистила котел в Идлибе (освободили треть территории Идлиба) - а это реальный войсковой успех. Плюс избежали сразу несколько вариантов эскалации военных действий, которые бы могли значительно осложнить ситуацию в Сирии.
    Собаки лают, а караван идет в своей цели.
    мерцание
Картина дня