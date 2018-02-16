В прошлом году Украина сработала в «минус»

На неделе Государственная служба статистики Украины сообщила, что в прошлом году зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Украинский импорт превысил экспорт на $2,6 млрд. В отличие от нынешнего удручающего результата в 2016 году укргосстат отчитывался о внешнеторговом профиците в $0,54 млрд. Примечательно, что по товарным позициям импорт нынче превысил экспорт на $6,33 млрд. (рост дефицита в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом). Печальную картину несколько скрасил возросший экспорт украинских услуг, но он не смог вытащить из минуса внешнеторговый баланс страны.Посчитав и прослезившись, украинские эксперты вспомнили недавний доклад Евросоюза «Об осуществлении соглашений о свободной торговле». Речь там шла о всех партнёрах ЕС (это 30 государств мира, в том числе и расположенных далеко за пределами Европы), но в Киеве обратили внимание на цифры, касающиеся своей страны.Они чётко показали: от вступившего 1 января 2016-го года в действие Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом европейцы получили в девять раз больше выгоды, чем украинцы.За время действия соглашения экспорт товаров и услуг из Европы на Украину вырос на 17,6%. В свою очередь украинские поставки в ЕС подросли лишь на 1,9%. Столь скромный итог украинских внешнеторговых операций составители доклада объяснили тем, что экономика на Украине только начала своё восстановление.Эксперты в Киеве отметили другую причину дисбаланса в торговле с Европой. Если Украина практически открыла свой рынок для ЕС, то в ответ ей поставили серьёзные препоны в виде различных квот на продукцию сельского хозяйства (сегодня основной ресурс украинского экспорта).Как правило, квоты эти заканчиваются в течение полугода или даже первого квартала. Затем начинается торговля с начислением пошлин, что делает украинскую продукцию неконкурентной. Об этом уже много написано. Однако Брюссель на квотах не останавливается и ищет новые способы для защиты своего рынка.В нынешнем январе, например, жители украинских сёл неожиданно для себя узнали, что с нового года по требованию чиновников ЕС страна перешла на европейские стандарты качества молочной продукции. Эти стандарты допускают для реализации, как продовольственный товар, молоко только трёх видов: экстра-класса, высшего и первого классов.Молоко, которое поставляют на перерабатывающие заводы украинские селяне, относится ко второму сорту. Это самое низкокачественное сырьё. Практически во всём мире из него запрещено производить молочные продукты. Его принимают только для того, чтобы делать корма для животных.Меж тем, второсортного молока на украинском рынке почти 75%. За счёт его продажи держится экономика сельских подворий. Введение запрета грозит развалом целой отрасли хозяйства. Молоко низкого сорта привлекает переработчиков своей закупочной ценой. Она на 30-40% ниже в сравнении со стоимостью продукции, поставляемой крупными фермерскими хозяйствами.Однако и претензии к качеству сельского молока очень серьёзные. Специалисты отмечают, что «Большинство селян не соблюдают элементарных правил гигиены. Доят коров грязными руками, молоко наливают в посуду, стоящую прямо посреди двора. В него нередко попадают мухи или осы. Вдобавок, такое молоко частенько разводят водой и добавляют антибиотики, чтобы оно дольше не портилось».Об этом говорили и писали давно, но государство ничего не предприняло, чтобы изменить ситуацию. Денег на помощь частным подворьям в казне нет. Единственное, на что решились власти в Киеве под давлением массовых протестов селян, – введение новых норм качества отложили до 1 июля.Вряд ли за это время что-то изменится. Летом на выпасах пойдёт «большое молоко», и проблема обострится ещё больше, чем в шоковом январе. Случай с украинскими аграриями показал, что Евросоюз совсем не интересуют внутренние проблемы Украины. Чтобы соответствовать высоким европейским стандартам, она должна решить их сама.На фоне провала во внешней торговле на Украине робко зазвучали голоса об убытках от потери российского рынка. В конце прошлого года, выступая на конференции Fitch Ratings, первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив оценил эти убытки в полноценные 15 миллиардов долларов.Своё сообщение Кубив сопроводил привычной для Украины риторикой про «аннексию Крыма и конфликт на Донбассе», однако вынужден был признать, что разрыв двусторонних связей стоил его стране потери 20 процентов экономики. Это сопровождалось ускорением деиндустриализации, усилением оттока профессиональных кадров, потерей большой части научного потенциала.Ассоциация с Евросоюзом никоим образом не компенсировала эти потери. Дело в том, что для европейцев главный смысл ассоциации с Украиной кроется в расширении рынка сбыта для своей продукции, а украинские товары там ждут в основном в виде сырья. Широкую известность получило настойчивое требование Брюсселя к Киеву разрешить вывоз на экспорт леса-кругляка.Меньше известно про ситуацию с семенами подсолнечника. Достаточно долго Украина экспортировала их в значительных объёмах. Потом повысила вывозные пошлины на подсолнечник. Его стало выгодно перерабатывать на месте. В итоге – Украина стала одним из крупнейших производителей и экспортёров подсолнечного масла.Евросоюз обязал Киев отменить экспортные пошлины на маслосемена и обеспечить свободный вывоз подсолнечника. Так начался обратный процесс. Теперь семена подсолнечника везут в Европу. Там их перерабатывают и обратно возвращают уже готовым растительным маслом. Украинцы теряют не только надбавку за глубокую переработку сырья, но и лишаются законных рабочих мест.Похожие схемы как раз создают тот самый торговый дисбаланс, который и зафиксировала теперь украинская статистика. Ведь известно, что сырьё стоит много меньше готовой продукции и даже полуфабрикатов. А здесь – сплошной «минус». Например, за постмайданные годы экспорт продукции химической промышленности упал наполовину.Киевские оракулы от пропаганды объясняют этот тем, что раньше Украина закупала сырьё для химии в странах СНГ (что – правда). Потом из него делала минеральные удобрения и экспортировала их. Теперь эта схема перестала работать из-за взаимных санкций с Россией. Отсюда и провал во внешней торговле.Меньше говорят о том, что «в минус» ушли показатели по поставкам на экспорт чугуна и ферросплавов, продукции целлюлозно-бумажной промышленности и машиностроения. Зато на 12% вырос экспорт железной руды, что только подтверждает факт: Украину европейцы рассматривают в основном как сырьевой придаток своей экономики.В таком качестве трудно рассчитывать на благоприятные результаты во внешней торговле. Эксперты прогнозируют, что печальный итог, зафиксированный укргосстатистикой, – лишь начало затяжного спада, который в дальнейшем принесёт ещё более удручающие дисбалансы в торговых связях Украины и ЕС.Сложно сказать, кого теперь будут обвинять в провалах страны киевские чиновники. Очевидно одно: ответ на это надо искать в тексте 486 статей соглашения об ассоциации с ЕС, которое перед подписанием то ли невнимательно прочли, то ли сознательно поставили страну в неблагоприятные внешние условия, согласившись на невыгодные регламенты в торговле. Теперь с этим жить…