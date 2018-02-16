12:30 16 февраля

В прошлом году Украина сработала в «минус»

На неделе Государственная служба статистики Украины сообщила, что в прошлом году зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Украинский импорт превысил экспорт на $2,6 млрд. В отличие от нынешнего удручающего результата в 2016 году укргосстат отчитывался о внешнеторговом профиците в $0,54 млрд. Примечательно, что по товарным позициям импорт нынче превысил экспорт на $6,33 млрд. (рост дефицита в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом). Печальную картину несколько скрасил возросший экспорт украинских услуг, но он не смог вытащить из минуса внешнеторговый баланс страны.

В прошлом году Украина сработала в «минус»


Как Европа переиграла Украину


Посчитав и прослезившись, украинские эксперты вспомнили недавний доклад Евросоюза «Об осуществлении соглашений о свободной торговле». Речь там шла о всех партнёрах ЕС (это 30 государств мира, в том числе и расположенных далеко за пределами Европы), но в Киеве обратили внимание на цифры, касающиеся своей страны.

Они чётко показали: от вступившего 1 января 2016-го года в действие Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским союзом европейцы получили в девять раз больше выгоды, чем украинцы.

За время действия соглашения экспорт товаров и услуг из Европы на Украину вырос на 17,6%. В свою очередь украинские поставки в ЕС подросли лишь на 1,9%. Столь скромный итог украинских внешнеторговых операций составители доклада объяснили тем, что экономика на Украине только начала своё восстановление.

Эксперты в Киеве отметили другую причину дисбаланса в торговле с Европой. Если Украина практически открыла свой рынок для ЕС, то в ответ ей поставили серьёзные препоны в виде различных квот на продукцию сельского хозяйства (сегодня основной ресурс украинского экспорта).

Как правило, квоты эти заканчиваются в течение полугода или даже первого квартала. Затем начинается торговля с начислением пошлин, что делает украинскую продукцию неконкурентной. Об этом уже много написано. Однако Брюссель на квотах не останавливается и ищет новые способы для защиты своего рынка.

В нынешнем январе, например, жители украинских сёл неожиданно для себя узнали, что с нового года по требованию чиновников ЕС страна перешла на европейские стандарты качества молочной продукции. Эти стандарты допускают для реализации, как продовольственный товар, молоко только трёх видов: экстра-класса, высшего и первого классов.

Молоко, которое поставляют на перерабатывающие заводы украинские селяне, относится ко второму сорту. Это самое низкокачественное сырьё. Практически во всём мире из него запрещено производить молочные продукты. Его принимают только для того, чтобы делать корма для животных.

Меж тем, второсортного молока на украинском рынке почти 75%. За счёт его продажи держится экономика сельских подворий. Введение запрета грозит развалом целой отрасли хозяйства. Молоко низкого сорта привлекает переработчиков своей закупочной ценой. Она на 30-40% ниже в сравнении со стоимостью продукции, поставляемой крупными фермерскими хозяйствами.

Однако и претензии к качеству сельского молока очень серьёзные. Специалисты отмечают, что «Большинство селян не соблюдают элементарных правил гигиены. Доят коров грязными руками, молоко наливают в посуду, стоящую прямо посреди двора. В него нередко попадают мухи или осы. Вдобавок, такое молоко частенько разводят водой и добавляют антибиотики, чтобы оно дольше не портилось».

Об этом говорили и писали давно, но государство ничего не предприняло, чтобы изменить ситуацию. Денег на помощь частным подворьям в казне нет. Единственное, на что решились власти в Киеве под давлением массовых протестов селян, – введение новых норм качества отложили до 1 июля.

Вряд ли за это время что-то изменится. Летом на выпасах пойдёт «большое молоко», и проблема обострится ещё больше, чем в шоковом январе. Случай с украинскими аграриями показал, что Евросоюз совсем не интересуют внутренние проблемы Украины. Чтобы соответствовать высоким европейским стандартам, она должна решить их сама.

Эксперты прогнозируют дальнейший спад

На фоне провала во внешней торговле на Украине робко зазвучали голоса об убытках от потери российского рынка. В конце прошлого года, выступая на конференции Fitch Ratings, первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив оценил эти убытки в полноценные 15 миллиардов долларов.

Своё сообщение Кубив сопроводил привычной для Украины риторикой про «аннексию Крыма и конфликт на Донбассе», однако вынужден был признать, что разрыв двусторонних связей стоил его стране потери 20 процентов экономики. Это сопровождалось ускорением деиндустриализации, усилением оттока профессиональных кадров, потерей большой части научного потенциала.

Ассоциация с Евросоюзом никоим образом не компенсировала эти потери. Дело в том, что для европейцев главный смысл ассоциации с Украиной кроется в расширении рынка сбыта для своей продукции, а украинские товары там ждут в основном в виде сырья. Широкую известность получило настойчивое требование Брюсселя к Киеву разрешить вывоз на экспорт леса-кругляка.

Меньше известно про ситуацию с семенами подсолнечника. Достаточно долго Украина экспортировала их в значительных объёмах. Потом повысила вывозные пошлины на подсолнечник. Его стало выгодно перерабатывать на месте. В итоге – Украина стала одним из крупнейших производителей и экспортёров подсолнечного масла.

Евросоюз обязал Киев отменить экспортные пошлины на маслосемена и обеспечить свободный вывоз подсолнечника. Так начался обратный процесс. Теперь семена подсолнечника везут в Европу. Там их перерабатывают и обратно возвращают уже готовым растительным маслом. Украинцы теряют не только надбавку за глубокую переработку сырья, но и лишаются законных рабочих мест.

Похожие схемы как раз создают тот самый торговый дисбаланс, который и зафиксировала теперь украинская статистика. Ведь известно, что сырьё стоит много меньше готовой продукции и даже полуфабрикатов. А здесь – сплошной «минус». Например, за постмайданные годы экспорт продукции химической промышленности упал наполовину.

Киевские оракулы от пропаганды объясняют этот тем, что раньше Украина закупала сырьё для химии в странах СНГ (что – правда). Потом из него делала минеральные удобрения и экспортировала их. Теперь эта схема перестала работать из-за взаимных санкций с Россией. Отсюда и провал во внешней торговле.

Меньше говорят о том, что «в минус» ушли показатели по поставкам на экспорт чугуна и ферросплавов, продукции целлюлозно-бумажной промышленности и машиностроения. Зато на 12% вырос экспорт железной руды, что только подтверждает факт: Украину европейцы рассматривают в основном как сырьевой придаток своей экономики.

В таком качестве трудно рассчитывать на благоприятные результаты во внешней торговле. Эксперты прогнозируют, что печальный итог, зафиксированный укргосстатистикой, – лишь начало затяжного спада, который в дальнейшем принесёт ещё более удручающие дисбалансы в торговых связях Украины и ЕС.

Сложно сказать, кого теперь будут обвинять в провалах страны киевские чиновники. Очевидно одно: ответ на это надо искать в тексте 486 статей соглашения об ассоциации с ЕС, которое перед подписанием то ли невнимательно прочли, то ли сознательно поставили страну в неблагоприятные внешние условия, согласившись на невыгодные регламенты в торговле. Теперь с этим жить…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 18

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  1. Monster_Fat Сегодня, 06:47
    Очередная статья о том, как все "плохо" на Украине.... В России же, под мудрым управлением когортой "эффективных менеджеров" с рулевым "рабом на галере", наверное, все "зашибись"-народ процветает, экономика "растет", промышленность развивается и пр. Россия-счастливая страна, а Украине не повезло, да... Смотрите-не ходите больше на Болотную, смотрите-"голосуйте сердцем", за "правильного кандидата", а то будет так же "плохо", как на Украине (скрытый посыл этой статьи и ей подобных).... wink
    Monster_Fat
    1. Лопатов Сегодня, 09:29
      Цитата: Monster_Fat
      Очередная статья о том, как все "плохо" на Украине....

      Правильная, хорошая статья.
      Народ должен знать, как не надо делать. И напоминать ему об этом надо почаще.
      Лопатов
      1. Шурале Сегодня, 10:16
        Не надо скидывать вора у власти? Надо ждать когда сам уйдёт?
        "Какой вы смешной матрос"...... (с)
        Шурале
        1. Лопатов Сегодня, 10:31
          Цитата: Шурале
          Не надо скидывать вора у власти? Надо ждать когда сам уйдёт?

          Ага. 8))))))))))
          "Вора" надо скинуть за год до того, как сам уйдёт. Надо же оправдать деньги, вложенные зарубежными кураторами. Поставить, наплевав на собственные законы, вместо этого вора другого вора, но правильного, одобренного Госдепом. Потерять Крым, потерять экономику, приобрести войну и кучу трупов собственных граждан.

          Вы таки считаете, что это правильный для России сценарий?

          Российский флажок у Вас висит благодаря прокси?
          Лопатов
    2. Аскет Сегодня, 11:51
      Цитата: Monster_Fat
      Смотрите-не ходите больше на Болотную, смотрите-"голосуйте сердцем", за "правильного кандидата", а то будет так же "плохо", как на Украине

      Болотная уже в прошлом,сейчас готовят патриотический майдан, поэтому и выдвинули клубничного короля за спиной которого усы грантоеда Болдырева и касса Абрамовича в закрытых австрийских и швейцарских банках...Причем готовят в долгую в этом году будет проба пера всего лишь.
      Аскет
  2. XII легион Сегодня, 07:09
    Вспоминается поговорка: у соседа видим соринку, а у себя и бревна не различаем.
    Пора перестать смотреть по сторонам
    У кого-то плохо, а у нас?
    Все хорошо прекрасная маркиза?
    XII легион
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:22
      Вот, например более интересные"новости": несмотря на мантры патриотов о том, что богатеи побегут обратно в Россию, на самом деле все, как раз,-наоборот. http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/beg
      stvo-rossiyskikh-elit-na-kipr-uskorilos-v-4-raza-
      1015200238?utm_source=24smi&utm_medium=referr
      al&utm_term=2626&utm_content=1479323&
      utm_campaign=11041

      И вот как в России планируют (после выборов, после победы сами знаете кого на них)"бороться" за наполнение "бюджета"-вот планы на "будущее"-все как обычно-за счет простых россиян:
      http://x-true.info/66620-minfin-vvel-nalog-na-ban
      i-sarai-i-teplicy.html
      Monster_Fat
      1. XII легион Сегодня, 10:17
        Да не то что богатеи
        Где-то читал что несколько миллионов человек за последние 3 года съехало
        Где только читал, не помню
        XII легион
        1. Mestny Сегодня, 12:13
          Как вам всем хорошо - вопите про всёплохо, ссылаетесь на таких же вопиющих. Или даже вообще не ссылаетесь, "не помню".
          У подростков так обычно бывает - им кажется, что собравшись кучкой и хором повторяя по кругу одну случайно залетевшую мысль они делают её всё более правдивой.
          Mestny
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    Корчится, корчится, а вот загнуться что-то ни как не может. Одно упоминание "украина" вызывает не очень приятные ощущения. Перенасытили этим националистическим гадюшником.
    rotmistr60
    1. Mestny Сегодня, 12:15
      Процесс "загиба" чаще всего длительный, измеряется как правило десятилетиями.
      Авторы цветных революций конечно пытаются "загнуть" побыстрее в нужную им сторону, но быстро пока получается только с арабами и африканцами. Остальные как и положено, идут по долгому пути.
      Mestny
  4. Лексус Сегодня, 09:10
    Общепризнанные любители "халявы" упорно не дают по ним соскучиться. lol

    Мечта украинца
    Лексус
  5. parma Сегодня, 09:49
    Единственный интерес который у меня возник после статьи-а какого класса молоко я покупаю в магазине, что мы тут радуемся что кроме нас украинское никому не нужно...
    А вообще-может автору стоило подумать прежде чем писать... Почему кто-бы то ни был должен жить хуже, ради соседа? Почему Европа должна покупать украинское молоко, если оно не устраивает их качеством? По-моему все действия европейцев вполне обоснованы логикой-взять хотя бы подсолнечное масло - почему если они могут купить сырье дороже чем предприятия на/в Украине (и принести соответственно больше денег сельскохозяйственнику) и произвести с меньшей итоговой стоимостью готовую продукцию, они не должны это делать? Вроде как в этом и есть идея свободной торговли-вкладывай деньги и получай прибыль, а не просто греби деньги за счет других.... Ведь все хотят есть, а ведь для этого еще надо и работать себя заставлять...
    ну и вообще-надоели это новости про соседей...То что у них дурдом не значит что я хорошо живу...Вот когда мы перестанем нефть продавать, а будем продавать высокотехнологичные товары в Европу и США, вот тогда будем радоваться, только я не уверен что при таком условии успею порадоваться в этой жизни....
    parma
    1. Ныробский Сегодня, 10:35
      Цитата: parma
      Вот когда мы перестанем нефть продавать, а будем продавать высокотехнологичные товары в Европу и США, вот тогда будем радоваться, только я не уверен что при таком условии успею порадоваться в этой жизни.

      Ага. А где ж нам тогда взять бабосов, на развитие высоких технологий, если мы перестанем торговать нефтью и газом? Нам что, матрасы подкинут кредитов на их развитие? Нет батенька, кроме гадостей они нам ничего не подкинут.
      А по Уркаине, всё логично - Европа гробит их промышленность для того, что бы поддерживать свою, расширяя рынок сбыта. Скоро это будет страна услуг (парикмахеров, педикюра, массажа и т.д.) и желудков для потребления евроснеди.
      Ныробский
      1. Аскет Сегодня, 11:58
        Цитата: Ныробский
        Нам что, матрасы подкинут кредитов на их развитие? Нет батенька, кроме гадостей они нам ничего не подкинут.

        Это любимая мантра либероидов про иностранные инвестиции,давайте мол слезем с нефтяной иглы,наберем кредитов привлечем инвестиции и заживем. Знаем проходили уже,кредиты МВФ, спекулятивные портфельные инвестиции...сейчас этого слава богу нет. А в\на Украине всё это работает в полный рост
        Аскет
    2. Лопатов Сегодня, 10:35
      Цитата: parma
      По-моему все действия европейцев вполне обоснованы

      Правильно. Они- хозяева своему слову. Когда надо- дали, когда надо- забрали обратно.

      Вопрос, собственно, не в молоке. Вопрос в равных условиях, которые обещали украинским производителям во времена втягивания страны в соглашение об ассоциации.
      Лопатов
  6. Mestny Сегодня, 12:06
    Цитата: XII легион
    Пора перестать смотреть по сторонам
    У кого-то плохо, а у нас?
    Все хорошо прекрасная маркиза?

    Главное при переходе улицы повторять себе эту фразу - и ни в коем случае не смотреть по сторонам. Ведь главное, это решить внутренние проблемы, а что происходит вокруг совершенно не важно!
    Сферический конь в вакууме?
    Mestny
  7. Mestny Сегодня, 12:09
    Цитата: parma
    Единственный интерес который у меня возник после статьи-а какого класса молоко я покупаю в магазине, что мы тут радуемся что кроме нас украинское никому не нужно...
    А вообще-может автору стоило подумать прежде чем писать... Почему кто-бы то ни был должен жить хуже, ради соседа? Почему Европа должна покупать украинское молоко, если оно не устраивает их качеством?

    Точка зрения европейца в полный рост.
    Можно дополнить - почему энергоносители продаёт Россия, а не те страны, которые в них нуждаются? Это несправедливо. Почему Европа должна жить хуже ради соседа России?
    Геббельс детектед.
    Mestny
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