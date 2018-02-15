00:20 16 февраля
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Премьер Польши: "СП-2" даст возможность России атаковать всю Украину

Польское радио передаёт заявление председателя правительства страны Матеуша Моравецкого. В интервью немецкому изданию Die Welt польский премьер прокомментировал одобрение властями Германии проекта «Северный поток-2». Напомним, что ранее в ФРГ было принято решение об одобрении строительства газопровода в территориальных водах Германии и на участке суши в районе Грайфсвальда.

По словам Моравецкого, строительство «Северного потока-2» создаёт «дополнительные точки напряжённости». Далее Моравецкий договорился до того, что объявил: "реализация проекта строительства нового газопровода может привести к войне между Россией и Украиной".

Премьер Польши: "СП-2" даст возможность России атаковать всю Украину



Премьер-министр Польши:
Россия получит возможность пойти на обострение конфликта. Она сможет атаковать всю Украину. И «Северный поток-2» - шаг именно в этом направлении. «Северный поток-2» является ненужным и даже вредным проектом. Он приводит к разделению западного общества.


Напомним, что в 2019 году истекает срок действия договора о поставках российского газа на Украину и о транзите газа через Украину в Европу. Не так давно Стокгольмский арбитраж обязал Киев выплатить около 2 млрд долларов «Газпрому» за предыдущие поставки и возобновить приобретение газа напрямую у России. Польшу это явно не устраивает, так как польские власти в итоге могут потерять выгоду от так называемого реверса газа на территорию Украины. Как понимают и то, что если реализуют «СП-2» и прекратят транзит газа через Украину, то им придётся покупать российский газ уже в Германии - по совсем иной цене. Отсюда и истерика Моравецкого.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 55

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  1. cniza Вчера, 17:45
    Далее Моравецкий договорился до того, что объявил: "реализация проекта строительства нового газопровода может привести к войне между Россией и Украиной".


    На всю голову премьер.

    “Россия получит возможность пойти на обострение конфликта. Она сможет атаковать всю Украину. И «Северный поток-2» - шаг именно в этом направлении.


    Пора прыгать из окон , а немцы ему ответят только не громко , но доходчиво.
    cniza
    1. Монос Вчера, 17:54
      laughing Поляки - мимо кассы! Пущай терминалы для nиндосского спг строят. Русофобия - дело затратное.
      Монос
      1. МИХАН Вчера, 18:04
        Цитата: Монос
        laughing Поляки - мимо кассы! Пущай терминалы для nиндосского спг строят. Русофобия - дело затратное.

        Немцы чуют , чем пахнет если русских разозлить слишком..хе хе Вон даже танки свои признали не исправными (лишь бы к границам России не гнатьна учения нато))))
        А газ это святое, холодать что то стало в Европе.. А пшеки Виктор , это у них уже в крови тут уж никуда (у меня вторая жена с польскими генами ..))) Не по наслышке знаю хе хе
        МИХАН
        1. bulvas Вчера, 18:07
          Цитата: МИХАН
          А пшеки Виктор , это у них уже в крови тут уж никуда (у меня вторая жена с польскими генами ..))) Не по наслышке знаю хе хе


          Понятно, что цель у поляков - привлечь внимание, чтобы таким образом увеличить свое влияние на политику в Европе

          Но почему так визгливо и истерично?
          Кроме раздражения, разве что еще и отвращение вызывают, эти шакалы Европы

          Ну, а американцам такие - в самый раз, в случае чего и послать не жалко
          bulvas
          1. МИХАН Вчера, 20:20
            Цитата: bulvas
            Но почему так визгливо и истерично?

            Бизнес скорее всего и историческая зависть (Речь Посполиту мы нагнули..)))
            Цитата: bulvas
            Кроме раздражения, разве что еще и отвращение вызывают, эти шакалы Европы

            Все верно и еще чисто русского юмора на весь этот дружный лай..
            А еще жаль их всех (в случае серьезного конфликта с США..)
            Мочить начнем их в первую очередь..И даже не жалко будет! soldier
            МИХАН
            1. 30 вис Вчера, 21:25
              ответ А, С , Пушкина этим грёбанным "партнёрам" --------КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

              О чем шумите вы, народные витии?
              Зачем анафемой грозите вы России?
              Что возмутило вас? волнения Литвы?
              Оставьте: это спор славян между собою,
              Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
              Вопрос, которого не разрешите вы.

              Уже давно между собою
              Враждуют эти племена;
              Не раз клонилась под грозою
              То их, то наша сторона.
              Кто устоит в неравном споре:
              Кичливый лях, иль верный росс?
              Славянские ль ручьи сольются в русском море?
              Оно ль иссякнет? вот вопрос.

              Оставьте нас: вы не читали
              Сии кровавые скрижали;
              Вам непонятна, вам чужда
              Сия семейная вражда;
              Для вас безмолвны Кремль и Прага;
              Бессмысленно прельщает вас
              Борьбы отчаянной отвага —
              И ненавидите вы нас...

              339
              За что ж? ответствуйте: за то ли,
              Что на развалинах пылающей Москвы
              Мы не признали наглой воли
              Того, под кем дрожали вы?
              За то ль, что в бездну повалили
              Мы тяготеющий над царствами кумир
              И нашей кровью искупили
              Европы вольность, честь и мир?..

              Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
              Иль старый богатырь, покойный на постеле,
              Не в силах завинтить свой измаильский штык?
              Иль русского царя уже бессильно слово?
              Иль нам с Европой спорить ново?
              Иль русский от побед отвык?
              Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
              От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
              От потрясенного Кремля
              До стен недвижного Китая,
              Стальной щетиною сверкая,
              Не встанет русская земля?..
              Так высылайте ж к нам, витии,
              Своих озлобленных сынов:
              Есть место им в полях России,
              Среди нечуждых им гробов.
              30 вис
        2. Аскет Вчера, 18:48
          Цитата: МИХАН
          А газ это святое, холодать что то стало в Европе.

          В Германии практически нет централизованного отопления как у нас. Потребление природного газа в Германии – это в первую очередь десятки миллионов мелких потребителей. Это индивидуальные тепловые пункты (котлы в жилых домах, небольшие котельные). Централизованное производство тепла, комбинированная генерация, доставка тепла на расстояние – это приоритеты развития, но пока развиты слабо. К привычному у нас центральному отоплению в Германии подключено 5,2% домов и 13,5% жилищных единиц (квартир).

          То есть любые проблемы с импортом газа из России\особенно транзит через БУ\,а её доля порядка 40%, отразится прежде всего на немецких бюргерах которые и есть основные избиратели партии фрау Меркель. Тем более месторождение в голландском Гронингине истощяется и обьемы добычи газа неуклонно сокращаются. Для Германии это имеет очевидные последствия: использование голландского газа будет сокращаться «до конца», то есть до 2030 года, когда нидерландский экспортер под названием «Gasunie» официально прекратит поставки в ФРГ.
          При этом, в связи прекращением поставок голландского газа, а также вероятным снижением добычи в Норвегии, Газпром получает возможности для увеличения объема экспорта.

          В долгосрочной перспективе (после 2030-35 г) потребность в природном газе будет устойчиво снижаться. Газпром может сохранить нынешние объемы поставок только в случае монопольного положения единственного поставщика.
          ссылка
          Аскет
          1. МИХАН Вчера, 20:27
            Цитата: Аскет
            В долгосрочной перспективе (после 2030-35 г) потребность в природном газе будет устойчиво снижаться. Газпром может сохранить нынешние объемы поставок только в случае монопольного положения единственного поставщика.

            Пусть до этого времени доживут еще ..хе хе Вы прям немцев нахвалили..!
            МИХАН
      2. Комментарий был удален.
    2. Angel_and_Demon Вчера, 17:57
      Цитата: cniza
      а немцы ему ответят только не громко , но доходчиво.

      так и поленья потеряют часть дохода от транзита laughing
      Angel_and_Demon
      1. cniza Вчера, 20:45
        Они хотят хабы от США и быть главнюками по газу.
        cniza
    3. Fayter2017 Вчера, 18:27
      Ну почему, логика в его словах железная.
      Fayter2017
      1. DenZ Вчера, 18:39
        Цитата: Fayter2017
        Ну почему, логика в его словах железная

        Конечно, если "По словам Моравецкого, строительство «Северного потока-2» создаёт «дополнительные точки напряжённости» - то именно так и будет; я даже знаю кто именно будет эти точки напряженности напрягать по самое нихочу (догадайтесь сами с 1 раза).
        DenZ
      2. rocket757 Вчера, 19:00
        Железочугунная, и в башке звон соответствующий!
        А шо, чугуний метал гулкий, ежели шарахнуть так хорошо, своим гулом накроет окружающее пространство!
        rocket757
    4. влад66 Вчера, 18:38
      Цитата: cniza
      На всю голову премьер

      Виктор drinks Если мы думаем что отправив копать Качинского Мацеревича поляки резко поумнеют,то мы ошибаемся.
      польские власти в итоге могут потерять выгоду от так называемого реверса газа на территорию Украины. Как понимают и то, что если реализуют «СП-2» и прекратят транзит газа через Украину, то им придётся покупать российский газ уже в Германии - по совсем иной цене. Отсюда и истерика

      Ларчик просто открывается. drinks
      влад66
      1. rocket757 Вчера, 18:56
        Нормальная такая замена. Одного постояльца палаты №6, подменил другой!
        Нет, не дают нам пшеки заскучать, клоуны как на подбор ... у них шо там, в цирковом училище перевыпуск получился ... на традиционной арене все не поместились, так их на политическую арену массово заслали???
        rocket757
      2. cniza Вчера, 20:47
        Мы прекрасно понимаем чего от них ждать и на что надеяться , поэтому не взирая ни на чьи вопли гнем свою линию.
        cniza
        1. rocket757 Вчера, 20:55
          Эх, не видно пока линии, ни твёрдой, ни мягкой. так пунктирный след.
          Очень хочется увидеть, что у нас появился новый "МИСТЕР НЕТ" ... при всём притом, что из двойки уважаемых мною, министрах правительства, МИД есть! Не от него ж всё зависит, а боссы его, у меня доверия не вызывают от слова совсем!
          rocket757
    5. антивирус Вчера, 22:18
      как долго все очевидное доходит до поляков и всего Запада
      антивирус
      1. rocket757 Вчера, 22:30
        У ни похоже яблочный джем из ушей уже полез! Вот и дошло, не тем так другим путём!
        rocket757
  2. 210окв Вчера, 17:46
    Конечно,приведет к войне...А как же иначе.Не машиностроением или наукой нам воевать.Вот газом и остаётся.
    210окв
  3. Геркулесыч Вчера, 17:47
    Яблочный царь свое слово сказал -газ для польши только из яблок, и пер-дячего пара!
    Геркулесыч
    1. БАРХАН Вчера, 18:41
      Цитата: Геркулесыч
      Яблочный царь свое слово сказал -газ для польши только из яблок, и пер-дячего пара!

      А тут ещё и дотации европейски в этом году сворачиваются.И для прибалтов кстати тоже.Вот и нужно либо "воевать" с Россией ,либо дружить...А ,как дружить когда столько дерьма навалили?Вся надежда у Польши теперь на шумеров...на фоне копателей морей они всегда будут казаться жутко цивилизованными.
      БАРХАН
    2. Лексус Вчера, 19:54
      Они там в состоянии "русофобскими газами" СП-3 наполнить. wink
      Лексус
  4. Лопатов Вчера, 17:47
    Крик польской души "хочу халявы" 8))))
    Вот предложи им новый трубопровод через Белоруссию-Польшу, сразу про "угрозу Украине" забудут.
    Их напрягает то, что выгодополучателем СП является Германия, а не они.
    Лопатов
    1. Мар.Тира Вчера, 17:54
      Пшеки собрались свой газопровод тянуть с Норвегии.Посмотрим как у них получится, и какова будет цена этого газа??А пока их слушать ,себя не уважать.
      Мар.Тира
      1. NKT Вчера, 18:07
        У Норвегии для этого газпровода и объемов газа не хватит
        NKT
      2. Не либероид Русский Вчера, 18:12
        да там месторождения то почти все выбраны, воздух только зря сотрясают
        Не либероид Русский
    2. КВУ-НСвД Вчера, 18:12
      хочу халявы" 8))))
      При этом с подорожающим газом , который придётся у немцев покупать ещё и дотации скоро отрежут - вот и истерика .
      КВУ-НСвД
  5. Геркулесыч Вчера, 17:48
    Они во власть берут, только при наличии справки об умственной недееспособности ?
    Геркулесыч
  6. ul_vitalii Вчера, 17:48
    Бояться они германского газа, память свежа, это не с хохлами бодаться. love
    ul_vitalii
  7. Иеремия Вчера, 17:53
    А затявкала гиена Европы. А что вы будете делать когда в 2019 году прекратяться миллиардные подачки из ЕС...Себя пожалей убогий. Того кто вылетел в трубу, уже никакая труба транзитная не спасет
    Иеремия
  8. Смехотворец Вчера, 17:55
    Польское радио передаёт

    Армянскому радио надо задуматься... wassat
    Смехотворец
  9. лысова Вчера, 18:01
    Ну и - а они вообще, отдают себе отчёт в сказанном. У власти неадекватные особи - вот это опасно.
    лысова
  10. Теренин Вчера, 18:06
    Премьер Польши: "СП-2" даст возможность России атаковать всю Украину, да у нас такая возможность и без СП, БЗ, ВГ и пр. аббревиатур есть и будет crying
    Теренин
  11. kenig1 Вчера, 18:10
    Не истерика, а истеричка Польша. Гиена Европы.
    kenig1
  12. Не либероид Русский Вчера, 18:11
    господи, какие же они .... видать поняли, что не будет у укрошумеров заполненной трубы , то не видать им денег от отдачи укродолгов ближайшую сотню лет и полстраны в ес нелегально на заработки переберется.... такую дичь несут, аж руки так и чешутся карету скорой из ближайшей психушки им на помощь послать
    Не либероид Русский
  13. gurzuf Вчера, 18:23
    Скулежем панов - УДОВЛЕТВОРЕН! laughing
    gurzuf
  14. Dym71 Вчера, 18:24
    Всех представителей нынешней польской власти гнать из Москвы в шею, а трубу эту перекрыть к чертям собачьим!
    В край оборзела польская влада!
    Пинкой под зад всю эту "пся крев", да надобно ещё объективное следствие по Катыни провести с участием поляков и немцев, чтоб всё по честноку, а то ишь оперились! am
    Dym71
  15. Сержант71 Вчера, 18:31
    Он совершенно прав в том, что у России при реализации Турецкого и СП-2, будут полностью развязаны руки. И можно будет закрыть "украинский вопрос" раз и на всегда. Ну, а Польша тоже в накладе не останется - она не забыла про 5 своих областей. По этому, ударит в спину вне всяких сомнений. Можно называть это фантастикой, но это на самом деле вполне реально, так как геополитическая обстановка может измениться буквально за неделю. Пример - 2014 год и Крым. Хоть кто-то ещё в конце 2013 года хотя бы предполагал такое? Да никто!
    Сержант71
  16. astepanov Вчера, 18:31
    Собака брешет - ветер относит. Россия не давала обязательств вечно кормить Украину за счет транзита газа. Украинская ветка газопровода физически изношена, причем давно. Сколько она еще проживет? В любом случае, строить новую у Украины нет средств. А поляки пусть покупают газ у немцев, у американцев сжиженный.
    astepanov
  17. APASUS Вчера, 18:36
    Россия получит возможность пойти на обострение конфликта. Она сможет атаковать всю Украину.

    Какой смысл атаковать Украину ,когда она потеряет поступления еще 2 миллиардов в бюджет страны ,при том что как раз на годы 2018-2020 Украине придется выплачивать очень большие платежи за прежние заимствования.
    Путин действует как Конфуций:
    "Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага"
    APASUS
  18. bsk_una Вчера, 18:38
    Вообще-то все газовые трубы дальше границ России, Беларуси не возводить, трубы дальше этого рубежа- убрать. Миллера заставить выполнить газофикацию Россию. Всей России!!!.. Сколько он не получит бабок- простить, перетопчется. А правительство разогнать из-за безделья и неспособности обеспечить Россию экономическим развитием. И все будет в шоколаде: Гейропа сразу забудет русофобию, будут уважать и дорожить русским народом!
    bsk_una
  19. seregatara1969 Вчера, 18:45
    в "северном потоке" бузина а в варшаве дядка !
    seregatara1969
  20. Zubr Вчера, 18:53
    Они все дружно к этому шли. Профукали господа ляхи, свою выгоду.
    Zubr
  21. Симон Вчера, 19:45
    Цитата: Геркулесыч
    Яблочный царь свое слово сказал -газ для польши только из яблок, и пер-дячего пара!

    Им столько яблок не съесть, еще у нас закупать будут! laughing wink
    Симон
  22. Симон Вчера, 19:49
    Цитата: Zubr
    Они все дружно к этому шли. Профукали господа ляхи, свою выгоду.

    Да, да! Теперь поздно губами шлепать. Немцы не упустят своего шанса диктовать условия европейским странам tongue
    Симон
  23. afrikanez Вчера, 20:33
    У Моравецкого всё нормально с башкой? Значит газ через Украину это очень хорошо, а через Германию - это война и раскол западного общества. Которого судя по всему, ни когда не было и нет, уж коли так думают паны! fool
    afrikanez
  24. Nulgorod Вчера, 20:35
    Если он про то, что украинцы от голода и отчаяния бросятся на нас, то это маловероятно (хотя такое массовое помешательство нельзя исключить полностью, Украина - страна дурных чудес).
    Nulgorod
  25. Tusv Вчера, 20:40
    Я согласен с поляками. Трубу надо гнать только до Калининградской косы, там организовать крупнейший в мире гипермаркет по продаже газа по розничниым ценам и нефига европам на опте сидеть. Янки именно так бы и сделали.
    Полякам скидочные карты не продавать am
    Tusv
  26. anjey Вчера, 20:52
    “Россия получит возможность пойти на обострение конфликта. Она сможет атаковать всю Украину. И «Северный поток-2» - шаг именно в этом направлении. «Северный поток-2» является ненужным и даже вредным проектом. Он приводит к разделению западного общества.
    Да действительно запад пора давно разделить на шавок -пустолаек и породистых "собак",то бишь подразумевая всем известные страны....
    anjey
  27. Дормидонт Вчера, 20:54
    Догадался гадёныш. Теперь придётся его убрать
    Дормидонт
  28. razved Вчера, 21:34
    Каждый следующий соревнуется с предыдущим в и.д.и.о.т.и.з.м.е
    razved
  29. Metallurg_2 Вчера, 22:18
    Ничего личного, пан премьер, просто бизнес...
    Metallurg_2
  30. Silver Fox_2 Вчера, 22:30
    Соловей мой, сол wassat fool овей, голосистый соловей.. wassat wassat
    Silver Fox_2
  31. злой партизан Вчера, 23:25
    Врождённая шизофрения не лечится. request Доказано многими поколениями польских политиков....yes
    злой партизан
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