Премьер Польши: "СП-2" даст возможность России атаковать всю Украину

Россия получит возможность пойти на обострение конфликта. Она сможет атаковать всю Украину. И «Северный поток-2» - шаг именно в этом направлении. «Северный поток-2» является ненужным и даже вредным проектом. Он приводит к разделению западного общества.

Польское радио передаёт заявление председателя правительства страны Матеуша Моравецкого. В интервью немецкому изданию Die Welt польский премьер прокомментировал одобрение властями Германии проекта «Северный поток-2». Напомним, что ранее в ФРГ было принято решение об одобрении строительства газопровода в территориальных водах Германии и на участке суши в районе Грайфсвальда.По словам Моравецкого, строительство «Северного потока-2» создаёт «дополнительные точки напряжённости». Далее Моравецкий договорился до того, что объявил: "реализация проекта строительства нового газопровода может привести к войне между Россией и Украиной".Премьер-министр Польши:Напомним, что в 2019 году истекает срок действия договора о поставках российского газа на Украину и о транзите газа через Украину в Европу. Не так давно Стокгольмский арбитраж обязал Киев выплатить около 2 млрд долларов «Газпрому» за предыдущие поставки и возобновить приобретение газа напрямую у России. Польшу это явно не устраивает, так как польские власти в итоге могут потерять выгоду от так называемого реверса газа на территорию Украины. Как понимают и то, что если реализуют «СП-2» и прекратят транзит газа через Украину, то им придётся покупать российский газ уже в Германии - по совсем иной цене. Отсюда и истерика Моравецкого.