На Донбассе «Калаши» стреляют 23-мм патронами
Донбасские оружейники смогли заставить обычный АК-74 стрелять боеприпасами калибра 23 мм.
Принцип довольно прост. На дуло автомата устанавливается специальная трубка, под 23-мм патрон от спаренной зенитной установки ЗУ-23. В патронник автомата заряжается "холостой", энергии которого хватает, чтобы послать боеприпас на несколько сотен метров.
Дончане считают новое изобретение хорошей альтернативой подствольному гранатомету, ведь 23-мм патроны могут быть осколочно-фугасным с максимальным временем срабатывания взрывателя в 11 секунд.
Новинка получила имя "Артём". Пока неизвестно, насколько эффективным окажется это изобретение.
Ранее стало известно, что у армии ДНР появились 60-мм минометы, способные накрывать противника прямо в окопах. Такой эффект был достигнут благодаря использования осколочной гранаты в качестве боеприпаса.
Принцип довольно прост. На дуло автомата устанавливается специальная трубка, под 23-мм патрон от спаренной зенитной установки ЗУ-23. В патронник автомата заряжается "холостой", энергии которого хватает, чтобы послать боеприпас на несколько сотен метров.
Дончане считают новое изобретение хорошей альтернативой подствольному гранатомету, ведь 23-мм патроны могут быть осколочно-фугасным с максимальным временем срабатывания взрывателя в 11 секунд.
Новинка получила имя "Артём". Пока неизвестно, насколько эффективным окажется это изобретение.
Ранее стало известно, что у армии ДНР появились 60-мм минометы, способные накрывать противника прямо в окопах. Такой эффект был достигнут благодаря использования осколочной гранаты в качестве боеприпаса.
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