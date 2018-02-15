00:18 16 февраля

На Донбассе «Калаши» стреляют 23-мм патронами

Донбасские оружейники смогли заставить обычный АК-74 стрелять боеприпасами калибра 23 мм.

Принцип довольно прост. На дуло автомата устанавливается специальная трубка, под 23-мм патрон от спаренной зенитной установки ЗУ-23. В патронник автомата заряжается "холостой", энергии которого хватает, чтобы послать боеприпас на несколько сотен метров.

Дончане считают новое изобретение хорошей альтернативой подствольному гранатомету, ведь 23-мм патроны могут быть осколочно-фугасным с максимальным временем срабатывания взрывателя в 11 секунд.


Новинка получила имя "Артём". Пока неизвестно, насколько эффективным окажется это изобретение.

Ранее стало известно, что у армии ДНР появились 60-мм минометы, способные накрывать противника прямо в окопах. Такой эффект был достигнут благодаря использования осколочной гранаты в качестве боеприпаса.



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Комментарии 14

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  1. FalconD Вчера, 18:13
    И какая в этом изобретении польза? Эффективность ноль, скорость перезарядки никакая, прицелиться практически невозможно, холостые специальные нужно готовить...да ещё и с точки зрения безопасности стрелка не очень...Короче сомнительная разработка...
    FalconD
    1. Громобой Вчера, 18:25
      Цитата: FalconD
      Эффективность ноль

      Зато пропагандистский эффект ,что надо."На Донбассе «Калашы» стреляют 23-мм патронами."А...? Каково..? Знай наших! Правда надо было немножечко смикитить и заменить "патроны" на "снаряды",тогда эффект был бы ещё более колоссальный! fellow)))
      Громобой
      1. FalconD Вчера, 19:03
        Бармалеи в Сирии из водопроводных труб и побольше калибры применяют!
        FalconD
      2. Dart2027 Вчера, 19:38
        Цитата: Громобой
        Правда надо было немножечко смикитить и заменить "патроны" на "снаряды"

        Вообще-то 23-мм - это действительно снаряд.
        Dart2027
    2. самоход Вчера, 19:21
      Цитата: FalconD
      Эффективность ноль, скорость перезарядки никакая, прицелиться практически невозможно, холостые специальные нужно готовить...да ещё и с точки зрения безопасности стрелка не очень...Короче сомнительная разработка...

      даже не сомнительная, а скорее бесполезная. скучно что ли местным Кулибинам? или такой уж жесткий дефицит "подствольников"?
      P.S. если бы написали в статье, что это "изобретение сумрачного украинского гения", то фекалий бы было вылито в комментах немеряно. а так все в пределах "...Дончане считают новое изобретение хорошей альтернативой подствольному гранатомету..."
      самоход
    3. фигвам Вчера, 20:40
      Цитата: FalconD
      И какая в этом изобретении польза? Эффективность ноль, скорость перезарядки никакая, прицелиться практически невозможно, холостые специальные нужно готовить...да ещё и с точки зрения безопасности стрелка не очень...Короче сомнительная разработка...

      А если у них нет, ни подствольников, ни гранат к нему, когда то ружья через ствол заряжали с такой же скорострельностью и с более низкой надёжностью и как то даже воевали. А про эффективность, она как у гранаты, только забрасывается намного дальше. На безрыбье и рак рыба.
      фигвам
    4. тол100в Вчера, 20:41
      Цитата: FalconD
      .Короче сомнительная разработка...

      С дуру можно и что-то сломать! Больше ничего из этой затеи не выйдет. Тем более толкового!
      тол100в
  2. Теренин Вчера, 18:28
    Блин, вот весной на тяге, по уткам попробовать winked
    Теренин
  3. Комментарий был удален.
  4. IgorH Вчера, 18:54
    23 мм унитарные снаряды, а не патроны.
    IgorH
  5. Симон Вчера, 19:28
    Цитата: FalconD
    Дончане считают новое изобретение хорошей альтернативой подствольному гранатомету, ведь 23-мм патроны могут быть осколочно-фугасным с максимальным временем срабатывания взрывателя в 11 секунд.

    Испытают, посмотрим! Может стоящее дело. Главное идея, а дальше её можно расширить и модернизировать fool wink
    Симон
    1. polpot Вчера, 19:37
      Ага 23 мм на 152 заменят и как жахнут
      polpot
  6. Симон Вчера, 19:33
    Цитата: Громобой
    Цитата: FalconD
    Эффективность ноль

    Зато пропагандистский эффект ,что надо."На Донбассе «Калашы» стреляют 23-мм патронами."А...? Каково..? Знай наших! Правда надо было немножечко смикитить и заменить "патроны" на "снаряды",тогда эффект был бы ещё более колоссальный! fellow)))

    Какие проблемы - сделают! wink
    Симон
  7. polpot Вчера, 19:36
    У этого вундеркинда старшие руководители есть или как ,по рукам дать не кому и в наряд поставить ,вроде не пацан но дури как у срочника 1 периода службы когда с запалами и взрыв пакетами играются
    polpot
  8. kuz363 Вчера, 21:03
    Дополнительный порох в патрон кладут на "глазок" или по расчету? А вообще рискованная вещь.. Разбирать зенитный патрон, автоматный патрон. Досыпать порох.... Да и стрелять только вверх или горизонтально. На какое расстояние полетит - непонятно.
    kuz363
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