00:17 16 февраля
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Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.

Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли


Заявление прозвучало во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».


Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!
— заявил Коваль.

Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе
— резюмировал он.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

Использованы фотографии: РИА Новости
41

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Комментарии 139

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  1. Anarchist Вчера, 18:36
    Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены... Скальпель не возьмёт.
    Россия должна, Россия обязана... Сами, господа, сами! Пора своими силами жить, а то привыкли... Независимость ещё в 91м заимели. А самостоятельность? Всё чьим то мозгом живут. Лишь своими думками богатеют...
    Anarchist
    1. Angel_and_Demon Вчера, 18:40
      Цитата: Anarchist
      Скальпель не возьмёт.

      есть другой инструмент
      Angel_and_Demon
      1. Терский Вчера, 19:07
        Цитата: Angel_and_Demon
        есть другой инструмент

        Не.. no ., долго и нудно. Есть другая фишка, проверенная веками
        Терский
        1. Angel_and_Demon Вчера, 19:08
          Цитата: Терский
          долго и нудно. Есть другая фишка, проверенная веками

          так это от, а если надо просто ремонт сделать?
          Angel_and_Demon
          1. Татьяна Вчера, 19:17
            Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

            Ха! В Киеве разбежались! laughing
            А ключи россиян от квартир, где у них деньги лежат, Киеву за его ржавеющие 25 лет корабли-"подкидыши" часом не нужны?! no
            Татьяна
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:22
              Цитата: Татьяна
              А ключи россиян от квартиры,

              а кем же пеца будет руководить? все ж на пмж сбегут? зрада laughing
              Angel_and_Demon
              1. cniza Вчера, 20:52
                Все таки забавные они ребята , но проблем они с каждым днем нам прибавляют.
                cniza
                1. sabakina Вчера, 21:00
                  Цитата: cniza
                  Все таки забавные они ребята , но проблем они с каждым днем нам прибавляют.

                  Витя, прЮвет! Теперь тебе, с твоим ником придётся нам объяснять. что там происходит и как нам на это реагировать! wink
                  sabakina
                  1. Монос Вчера, 21:27
                    Добрый вечер, Слава! hi
                    С каких это пор крысам, убежавшим с кораблей, стали возвращать корабли? А крысы наглые такие... Ещё и требуют, чтобы им эти корыта отремонтировали.
                    Монос
                    1. sabakina Вчера, 21:29
                      ПрЮвет Витя! Вот я cniza и пишу, так как он должен быть в курсе происходящего там...
                      sabakina
                      1. Монос Вчера, 21:40
                        Цитата: sabakina
                        Вот я cniza и пишу, так как он должен быть в курсе происходящего там...

                        Я не понял, как его ник ему в этом поможет... what laughing
                        Монос
                      2. cniza Вчера, 23:01
                        Цитата: sabakina
                        ПрЮвет Витя! Вот я cniza и пишу, так как он должен быть в курсе происходящего там...


                        Всем привет hi , это вы куда меня хотите завести ? кница - это есть укрепляющая часть судового корпуса , близкая к треугольной и самой устойчивой форме... вопросы есть?
                        cniza
                2. Ныробский Вчера, 23:13
                  Цитата: cniza
                  Все таки забавные они ребята , но проблем они с каждым днем нам прибавляют.
                  Да какие там проблемы могут быть? Пусть сначала обозначат те корабли, которые Уркаина построила после развала СССР. Нет таких?!!! Ну а то что болтается на волнах, то есть наследие СССР за которое Россия выплатила все долги и является правоприемницей. Пусть воспримут как должное тот факт, что они ещё должны России за аренду этих кораблей.
                  Ныробский
                  1. Звездочка Сегодня, 00:10
                    Они не просто за аренду кораблей должны, а за все разграбленное и разрушенное в Крыму, помниться он им в гораздо лучшем состоянии достался.
                    Звездочка
          2. Терский Вчера, 19:21
            Цитата: Angel_and_Demon
            а если надо просто ремонт сделать?

            Судя по их хотелкам им никаким ремонтом не поможешь, так что выход один.... yes
            Терский
            1. Angel_and_Demon Вчера, 19:39
              Цитата: Терский
              так что выход один....

              и доктор есть
              Angel_and_Demon
          3. К-50 Вчера, 19:32
            Цитата: Angel_and_Demon
            так это от, а если надо просто ремонт сделать?

            Там, походу, ремонту не подлежит. request
            Только ампутация. sad laughing
            К-50
          4. ДедЛука Вчера, 21:22
            Доктор сказал в морг.
            ДедЛука
        2. Berkut24 Вчера, 19:42
          Не.. no ., долго и нудно. Есть другая фишка, проверенная веками

          А можно точечно воздействовать:
          Berkut24
        3. sharp-lad Вчера, 23:23
          Не цивилизованно и примитивно. Лучше воспользоваться продуктом французского гения.
          sharp-lad
      2. Tusv Вчера, 20:04
        А может и впрямь отремонтировать? Готов заключить контракт с бандерляндией на 20 -30 гигабаксов вечнозеленых, в зависимости какой пакет документов укрорейх предоставит на тендер, но деньги вперед. Мне с реальными подрядчиками нужно будет расплачиваться hi
        Tusv
        1. Tusv Вчера, 20:20
          А чё. Молдоване дула пушек и пусковых заварят и отполируют швы до блеска, а Таджики покрасят серебрянкой. Красотища будет. Украинским адмиралам понравиться
          Tusv
    2. mig29mks Вчера, 18:43
      я ранее писал 22.01.2018"Хотят что бы мы все по чинили и только тогда они по думают -забирать или нет)))" как в воду глядел))))
      mig29mks
      1. rocket757 Вчера, 18:50
        Ответ закономерный, на прибалтийских дурканах проверенный - А от дохлого осла уши не хотите ли? - не сторонник я нашей власти, но уж больно ответ в тему пришёлся.
        rocket757
      2. самоход Вчера, 19:04
        хотелки хотелками... мне другое интересно
        Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

        а что кто-то кому-то объявлял войну? все эти заявления об агрессии России не больше чем разговорчики (насколько я понимаю, с агрессором не ведут торговлю, не звонит президент оппоненту-агрессору и т.д.). или я чего-то недопонимаю request
        самоход
        1. rocket757 Вчера, 21:06
          Ваще то всё запутано! Там куча таких деклараций, прокламаций навыпускали, да ещё их в "законную" оболочку завернули, шо не сразу и поймёшь, воюем мы или нет?
          Шо мы на войну реально так не явились, эт понятно, так какого х-х-х-рожна они нас постоянно "громят"??? Мож они под сальце с горилкой эт все на-наф придумывали? Нам что, с беленькой и огурчиком, прикажете с этой хре....всем разбираться?
          rocket757
        2. DMoroz Вчера, 21:09
          хотел о том же вверху написать , но подумал, что не меня одного такая же мысля посетила... Отрадно , что не ошибся. hi
          DMoroz
          1. rocket757 Вчера, 21:49
            Мы с тобой одной крови, одной породы и наверняка один и тот же напиток уважаем! soldier
            rocket757
        3. gringo Вчера, 22:13
          Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны нашел, читал читал и нигде не обнаружил там, что после заключения перемирия что то возвращать надо. Кто знает что за конвенцию Климкин упоминает?
          gringo
    3. Svarog Вчера, 18:48
      хаха нет ну не клоуны?
      Svarog
      1. СРЦ П-15 Вчера, 18:50
        Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

        А чего бы сразу не потребовать построить новые корабли? fool
        СРЦ П-15
        1. МИХАН Вчера, 18:58
          Цитата: СРЦ П-15
          Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

          А чего бы сразу не потребовать построить новые корабли? fool

          Потребуют и не удивлюсь даже.. Вот только Флот "братьям" нужен чтобы перепродать ..

          Китайцы им очень благодарны , за горилку и сотню тысяч все продавали..
          МИХАН
        2. LSA57 Вчера, 19:00
          Цитата: СРЦ П-15
          А чего бы сразу не потребовать построить новые корабли?

          это в следующей серии этой комедии
          LSA57
        3. Tusv Вчера, 19:28
          Цитата: СРЦ П-15
          А чего бы сразу не потребовать построить новые корабли?

          Сань. Добрый вечер hi Ну попросить то могут, только хде документы по приему на ответственное хранение? Нетутути? Так до побаченя, металлолом Наш bully
          Tusv
        4. LSA57 Вчера, 21:45
          Цитата: СРЦ П-15
          А чего бы сразу не потребовать построить новые корабли?

          нечего баловать. они и сами строить умеют
          LSA57
      2. Хагалаз Вчера, 18:54
        Клоуны? Борзота! Так и врезал бы по харе!
        Хагалаз
      3. LSA57 Вчера, 19:06
        Цитата: Svarog
        хаха нет ну не клоуны?

        LSA57
        1. Svarog51 Вчера, 20:56
          Серёга, так Семён Слепаков всё объяснил good
          Svarog51
          1. LSA57 Вчера, 21:41
            Цитата: Svarog51
            Серёга, так Семён Слепаков всё объяснил

            не люба. не знай как па ихнему, нада у фарион спрашивать, ана имена охохлячивает laughing
            LSA57
    4. Андрей К Вчера, 18:52
      ...Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли...

      В ответ бандерольку, международную, Ковалю:

      Выволочь это барахло, на рейд славного города Одессы и пустить в свободное плавание.
      Что успеют - выволокут, не успеют - что ж не судьба, меринам придётся самим фарватер чистить от хлама.
      Андрей К
      1. Дембель77 Вчера, 18:55
        Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их, а ещё патронов побольше!
        Дембель77
      2. Svarog51 Вчера, 20:59
        Андрей, приветствую hi
        Выволочь это барахло, на рейд славного города Одессы и пустить в свободное плавание.

        Нельзя ни в коем случае, а то немцы свои "Тигры" потребуют взад, да ещё отремонтированные. wink
        Svarog51
        1. LSA57 Вчера, 21:42
          Цитата: Svarog51
          да ещё отремонтированные.

          и с боезапасом laughing
          LSA57
    5. сибиралт Вчера, 18:57
      Это будет покруче, чем дать закурить и за пивком сбегать. Похоже, "клин-ского" обожрались.belay
      сибиралт
    6. LSA57 Вчера, 18:59
      Цитата: Anarchist
      Сами, господа, сами! Пора своими силами жить, а то привыкли...

      LSA57
    7. влад66 Вчера, 19:04
      Цитата: Anarchist
      Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены.

      Нечего там Александр ремонтировать! request hi
      влад66
      1. Васян1971 Вчера, 19:22
        Цитата: влад66
        Цитата: Anarchist
        Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены.

        Нечего там Александр ремонтировать! request hi

        Судя по направлению - мОзги потекли в Германию через Польшу.
        Васян1971
    8. Капитан Пушкин Вчера, 19:08
      22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.

      Пусть для начала Климкин предъявит дипломатическую ноту Украины об объявлении войны России, а уж после этого тот, кому положено в России, подумает как подтолкнуть укров к заключению мира..
      Капитан Пушкин
      1. Tusv Вчера, 19:45
        Цитата: Капитан Пушкин
        Пусть для начала Климкин предъявит дипломатическую ноту Украины об объявлении войны России, а уж после этого тот, кому положено в России, подумает как подтолкнуть укров к заключению мира..

        На взыскание с Украины контрибуции и репараций намекаете? Я за!!!
        Tusv
    9. assa67 Вчера, 19:32
      и до[quote=Anarchist]Мозги бы вам отремонтировать! Но кастрюльки глыбоко засажены... Скальпель не возьмёт.
      Россия должна, Россия обязана... Сами, господа, сами! Пора своими силами жить, а то привыкли... Независимость ещё в 91м заимели. А самостоятельность? Всё чьим то мозгом живут. Лишь своими думками богатеют...[/quote и добавить нечего,все сказано
      assa67
    10. антивирус Вчера, 20:30
      я согласен поучаствовать за укровские деньги
      антивирус
    11. Дормидонт Вчера, 20:53
      нужно наладить поставки гуманитарной помощи
      Дормидонт
    12. Incvizitor Сегодня, 00:15
      Это надо России требовать Киев после 23х летнего разграбления Крым отстраивать, там в 2014 не света в посёлках и даже некоторых городах с магистралями не было не дорог нормальных, всё раздолбанное.
      Incvizitor
  2. Венд Вчера, 18:36
    Хоть что-то но урвать на халяву, такая уж природа свидомых. Это уже не лечится.
    Венд
    1. volodya Вчера, 18:49
      Цитата: Венд
      Хоть что-то но урвать на халяву, такая уж природа свидомых. Это уже не лечится.

      . Вот такие они и есть!
      volodya
    2. Angel_and_Demon Вчера, 19:06
      Цитата: Венд
      такая уж природа свидомых.

      гену пальцем не задушишь
      Angel_and_Demon
  3. 210окв Вчера, 18:36
    Вот до чего дошли недоумки.Требуют..Но эти требования могут только быть в ларьке с пивом...Можно конечно распилить это барахло на металл.
    210окв
    1. assa67 Вчера, 19:10
      может стоит вложить рубли на вивисекциию ?
      assa67
  4. Jovanni Вчера, 18:37
    Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

    А ещё горючки полный бак и сухпай за три года. И всё чтоб на тарелочке с голубой каёмочкой...
    Jovanni
    1. 210окв Вчера, 18:39
      Ну,а почему бы и нет.Это все последствия умиротворения преступного режима.
      Цитата: Jovanni
      Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

      А ещё горючки полный бак и сухпай за три года. И всё чтоб на тарелочке с голубой каёмочкой...
      210окв
    2. Декларант Вчера, 20:54
      А может ещё и калибрами их оснастить ? Пусть прищурят левый глаз и помечтают.... lol
      Декларант
  5. Rusland Вчера, 18:38
    Какой хитромудрый, а вот ты, чудо, можешь обратно родиться?
    Rusland
    1. 210окв Вчера, 18:51
      Назад залезть ему неохота.А нам ещё возможно и покаяться придется.Фаберже нет у кремлёвских.Вот уже и добычу газа замораживают по сообщениям в связи с судебной деятельностью руины.На СВОЕМ континентальном шельфе у Крыма.Это как?
      Цитата: Rusland
      Какой хитромудрый, а вот ты, чудо, можешь обратно родиться?
      210окв
  6. Angel_and_Demon Вчера, 18:38
    Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!
    такое ощущение что по себе судят, а сагойдачного тоже мы? recourse
    Angel_and_Demon
    1. Zubr Вчера, 18:46
      Да, да и Троя и Карфаген, это тоже мы...=))))
      Zubr
      1. Angel_and_Demon Вчера, 19:12
        Цитата: Zubr
        и Троя и Карфаген, это тоже мы..

        все бросаю пить recourse
        Angel_and_Demon
        1. Svarog51 Вчера, 21:04
          А я, пожалуй, за Трою drinks Елену жалко. feel
          Svarog51
          1. LSA57 Вчера, 21:52
            Цитата: Svarog51
            Елену жалко.

            нечего было от мужа бегать. и Троя цела была бы laughing
            LSA57
  7. seregatara1969 Вчера, 18:41
    всё - можно выползать из под стола !хватит ржать ! пора строить псих больницу прямо в киеве - на всех
    seregatara1969
  8. Zubr Вчера, 18:44
    А где три миллиарда за поставленный газ ?
    Zubr
    1. Микадо Вчера, 20:18
      они уже пропиты главПоросенком лично на Мальдивах soldier
      Микадо
  9. parusnik Вчера, 18:45
    Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира.
    ......Шиза неистовствовала...
    parusnik
  10. DwarfKing Вчера, 18:45
    Есть такое понятие — Международный суд в Гааге
    Точно, "понятие"? Не путаетесь в терминах, часом?
    согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира.
    Вот вот. А войну его начальник объявить забыл, но уже побеждает ввиду неявки соперника.... Цирк-цирк-цирк!
    DwarfKing
  11. Egorovich Вчера, 18:49
    Большой и толстый ......., персонально Ковалю, в задний проход за такое предложение и чугунок на голову, что бы "умные" мысли не разбегались из дурной головы.
    Egorovich
  12. prior Вчера, 18:56
    Все санкционные потери России и европейских стран вызваны изначально незаконным переворотом и узурпацией власти в Киеве.
    Поэтому, перед тем, как что-то требовать, Киеву нужно компенсировать понесённые Россией и другими странами потери, вернуть должок Януковича, вернуть долги за ворованный газ.....
    Наезды МОК на российских спортсменов тоже связаны с русофобией, вызванной хахляцким майданом. А сколько ещё всего....
    После всего, что они натворили, требовать что-то могут только безнадёжно упоротые свидомые.
    prior
  13. Стройбат запаса Вчера, 18:57
    Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. laughing
    А этот "дыпломат" не подскажет, когда это укропия объявила войну России? А то мы тут не в курсе...
    А по поводу флота - не хотят - не надо. Порежем на металл. Всё равно там ничего ценного к 2014г. уже не оставалось.
    Стройбат запаса
    1. Alex-a832 Вчера, 19:22
      А я тоже подумал, что пропустил этот сказочный момент объявления России войны Украиной. Вот так живёшь, на работу ходишь, новости разок не посмотрел, а в этот момент Украина успеет и войну России объявить и капитулировать...
      Alex-a832
      1. Стройбат запаса Вчера, 21:15
        Весьма спорный момент, прошу заметить))) Ведь если они объявят войну, ответка прилетит автоматом и без рассуждений. А вот когда они кинутся капитулировать, надо жеж будет собрать внушительную группу принимающих капитуляцию, пригнать сотню-другую "международных наблюдателей" и прочей грязи.
        Так что не беспокойтесь, за 1 день всё не решится))))
        Категорически приветствую! hi
        Стройбат запаса
  14. тагил Вчера, 19:01
    Даа вот это наглость. Иногда читаю все требования и хотелки как бандерлогов так и западных демократов и даже не знаю как бы я сам без мата отвечал на их все претензии. Это какую же надо иметь выдержку нашим дипломатам чтобы через слово не прорывалось как у Ловрова де би лы б.....
    тагил
  15. сибиралт Вчера, 19:04
    Цитата: Zubr
    Да, да и Троя и Карфаген, это тоже мы...=))))

    Мы руины оставляем только у себя в России. laughing В инте есть фото галерея, посвященная тому ЧТО осталось от СССР. belay
    сибиралт
    1. Zubr Вчера, 19:17
      К сожалению моему великому у нас тоже грехов хватает. Но одно дело, их начать исправлять, и совсем другое дело выдавать их за достижения. Как это делают попрыгунчики
      ...,=) Печально всё это.
      Zubr
  16. Околоточный Вчера, 19:04
    Лохи вы есть. Кастрюль сними?
    Околоточный
    1. Svarog51 Вчера, 21:07
      Лёша, моё почтение hi
      Кастрюль сними?

      Низзя! Зараза от зомби потечёт во все стороны.
      Svarog51
  17. танк66 Вчера, 19:05
    Парни!Поздравляю тех кто нюхнул востока и выжыл.Мы победили! Салам ,бача..
    танк66
  18. DEZINTO Вчера, 19:06
    Я вот вообще такому заявлению не удивился, так и знал чего они потребуют. Потому как они эти корыта ни забрать ни ремонтировать не могут, а требовали так долго и им сказали нате! забирайте...и тут мозг щирого краинца вскипел и выдал единственно возможный ответ - "а сначала почините".

    А МОЖЕТ ИМ НОВЫЕ КОРАБЛИ ПОСТРОИТЬ???? НЕ?
    DEZINTO
  19. Геркулесыч Вчера, 19:09
    Да продать их тем же китайцам на металлолом!
    Геркулесыч
  20. polpot Вчера, 19:13
    Я всегда знал что на Украине хорошие КВН команды но чтобы все правительство играло в КВН в прямом эфире ,это пребор ,надо и нормальных людей в правительстве иметь
    polpot
  21. Piramidon Вчера, 19:13
    А еще Россия принимала металлолом с разграбленных украинских заводов и, поэтому, теперь должна их восстановить. fool fool
    Piramidon
  22. demo Вчера, 19:18
    Вывести в нейтральные воды и использовать как мишени, для отработки торпедных атак наших ПЛ, ракетно-бомбовых ударов наших береговых сил и ВКС.
    Затопить к чертовой матери.
    Поднять флаг Украины на кормовом флагштоке и залп.
    Задолбали селюки долблёные!

    Добавлю.
    Военнослужащие бросившие вверенное им оружие и не обеспечившие условия для невозможности его дальнейшего использования неприятелем подлежат суду Военного трибунала.
    Такое ощущение что украинцы в отпуск уехали и оставили русским на ответ. хранение.
    Опись с подписями сторон и акт приема-передачи предоставьте и вперед.

    Как Путин сказал про уши осла?
    demo
  23. Васян1971 Вчера, 19:19
    "Раздербанили", "лохи"! Сразу видно образованного человека, можно сказать - государственного деятеля.
    Хотя про "лохОв" в самую точку!
    Васян1971
  24. kudma Вчера, 19:21
    Ребята ищите хорошее в таких новостях! Я в последние 2 года читаю новости про ДУРКАину что бы поднять настроение и поржать =)
    kudma
  25. KelWin Вчера, 19:21
    Каждый раз, когда порят такую адову ахинею кажется ну все, ничего нового и зажигательного не придумать, ан нет, на завтра новая программа развлечений)) в общем порадовали, вечер удался))
    KelWin
  26. Ураган70 Вчера, 19:22
    Читаем:
    Конституция РФ
    Ст.15 п.4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного(!!!!!!!!!) договора.
    Ну так как, соблюдали бы международное право? Пришлось бы втихую ремонтировать и передавать?
    Но нестыковочка вышла, майдауны в 2014 сами себя опустили, но понять этого так и не смогли!!!
    А именно:
    "...Россия отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, которую ждали 16 лет. За два дня до этого офис прокурора МУС опубликовал отчет о предварительном расследовании событий на Украине. Документ констатирует существование вооруженного конфликта между Россией и Украиной и фиксирует многочисленные преступления, совершенные в Крыму и на востоке Украины с конца февраля 2014 года. Если бы Россия признавала юрисдикцию Международного суда, после окончания расследования россиянам могли предъявить обвинения. Но теперь это невозможно...*
    А это сделал нелюбимый некоторыми ВВП:

    Дата на документе очень впечатляет, так как вовремя, успели!!!
    Кто то еще сомневается в многоходовочках ВВП?
    Ураган70
  27. anjey Вчера, 19:27
    Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли
    ага и ключ им впридачу от золотого и валютного запасов России, ДБ одним словом...
    anjey
  28. Yngvar Вчера, 19:27
    Как в старой присказке: "Вот тебе два презерватива! Один куда положено, чтоб дураки не рождались, ну а второй на голову, чтоб дурные мысли не влезали и не вылезали!"
    Yngvar
  29. ded100 Вчера, 19:28
    Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе
    Через какой такой суд позвольте полюбопытствовать? wassat
    ded100
    1. Nord2015 Вчера, 20:28
      Наверное через Киевский. wassat
      Nord2015
  30. Аскет Вчера, 19:29
    Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами.


    Врут и не краснеют,наследники Геббельса,блин...Ольшанский никогда не использовался в Сирийском экспрессе,он отремонтирован после того как двигатели украинские моряки залили цементом, покрашен и находится в режиме ДХ с сокращенным составом команды. А Запчасти от ВМС Украины нужны России как уши мертвого осла
    Аскет
  31. kefan Вчера, 19:29
    Не надо было вообще этим попрошайкам ничего предлагать, а порезать все это старье на металл.
    kefan
  32. К-50 Вчера, 19:30
    Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их.

    А губёшки не помазать вам, "вареньем"? fool
    ДБ, кастрюлеголовые!!! fool
    К-50
  33. Livonetc Вчера, 19:46
    Легко.
    Ремонт с реконструкцией.
    Еще и помочь незалежной со сферой туриндустрии.
    Создать искуственный барьерный риф в акватории Одессы.
    И развитие туризма по части дайвинга и матрасный флот заходить не станет.
    Livonetc
  34. igrok1974 Вчера, 19:47
    своё барахло пускай сами ремонтируют, мы можем только сдать на метало лом)))
    igrok1974
  35. Лексус Вчера, 19:49
    А хо-хо не хо-хо? Нигде не треснет?
    Лексус
  36. Влад5307 Вчера, 19:49
    Цитата: К-50
    Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их.

    А губёшки не помазать вам, "вареньем"? fool
    ДБ, кастрюлеголовые!!! fool

    Теперь надо ждать заявления о приеме Окраины в состав РФ на правах федерального округа, а иначе все их "хотелки" России никак не выполнить! wassat
    Влад5307
  37. lopvlad Вчера, 19:51
    Киев потребовал у России отремонтировать


    всё думал когда же они родят эту мысль.Вот наконец родили.
    Банда ворья и попрошаек.
    lopvlad
  38. MOSKVITYANIN Вчера, 19:55

    отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе
    MOSKVITYANIN
  39. sapporo1959 Вчера, 20:01
    Смех смехом,но эта инициатива наших Украинских товарищей возможно может вызвать со стороны Москвы и большой интерес! Деньги на ремонт тут не малые и совместная судоремонтная компания образованная под эти свершения да еще и руководимая чьим то молодым и талантливым сыночком вполне впишется в наши грандиозные успехи в строительстве то ли капитализма,то ли великой России.В общем тут по последнему абзацу смотря кто читать будет...
    sapporo1959
  40. APASUS Вчера, 20:03
    А что ? Хорошая мысль.Оставить так потрепанный флот ,а потребовать отремонтировать .Снабдить новыми боеприпасами ,свежей электроникой
    APASUS
  41. Влад Морозов Вчера, 20:06
    Я считаю, что никакие корабли возвращать не надо! Национализировать и пользоваться. А если это уже гуно, то в утиль! Если им надо, то пусть заплатят за ремонт. Иначе в топку! Какая риторика, такой и ответ!
    Влад Морозов
  42. Балу Вчера, 20:07
    Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.


    Деньги вперед за обслуживание и стоянку для начала. Потом инвентеризация, смета. Пока ищите деньги, бандерлоги.
    Балу
  43. Симон Вчера, 20:08
    Крым российский, то, что осталось в Крыму - наше! Предложили Киеву забрать, не берут. Оставляем себе и разбираем на металлолом.
    Симон
  44. XXXIII Вчера, 20:18
    Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли
    Поймать украинское судно, привязать на буксир и отправить на родину караваном, ржаветь дальше..... laughing
    XXXIII
    1. Svarog51 Вчера, 21:25
      Поймать украинское судно, привязать на буксир и отправить на родину караваном, ржаветь дальше....

      Катер такой караван металлолома не дотащит. Союзников НАТОвсских отлавливать придётся.
      Svarog51
      1. XXXIII Вчера, 23:57
        Цитата: Svarog51
        Поймать украинское судно, привязать на буксир и отправить на родину караваном, ржаветь дальше....

        Катер такой караван металлолома не дотащит. Союзников НАТОвсских отлавливать придётся.

        Привет Сергей!
        Нато им в бухту, пусть и разберут натовские корабли на запчасти для ремонта своих корыт, союзники должны друг другу помогать.... laughing
        XXXIII
  45. Ст.пропорщик Вчера, 20:18
    По словам все тех же скакунов - " а може воны заминированы?" Для суда хотелок маловато будет, дорогостоящую технику бросили, охрану не выставили, хотя бы по акту передали. А вы докажите , что она была в исправности, тогда и предметный разговор можно начинать. Истерить у америкосов научились, думалка своя отказала. Не-е, лично я лишил бы лицензии институт который дал путевку в жизнь Климкину. Здоровье господина Климкина не нуждается в комментах.
    Ст.пропорщик
  46. Влад Морозов Вчера, 20:32
    Францюватый Турчинов решил тявкнуть.
    Влад Морозов
  47. лысова Вчера, 20:48
    good Веселиться и гуляет весь народ ! - Точнее припрыгали к финишу.
    лысова
    1. sabakina Вчера, 21:08
      Цитата: лысова
      good Веселиться и гуляет весь народ !

      Да уж! Винокур со своей "Попутной песней" отдыхает!
      sabakina
      1. лысова Вчера, 21:33
        Добрый вечер Вячеслав. Вот читаю заметку, уши завяли и эта песня сама по себе в голове возникла. Вот только ни как не мог вспомнить, кто исполнял - от души спасибо - да и в тему. (я трезвый smile )
        лысова
  48. майор147 Вчера, 20:51
    Как когда то сказал уважаемый Сергей Викторович обнаглевшему Климкину:"Банкроты не могут требовать, они могут только просить!"
    майор147
  49. Дормидонт Вчера, 20:51
    Ибо свидомиту весь мир должен. Просто потому, что он свидомит, а значит лучше всех
    Дормидонт
  50. Деревенский я...... Вчера, 20:53
    Может счет за стоянку показать? Место стояки платное.
    Деревенский я......
  51. Radikal Вчера, 21:00
    Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли
    Отбуксировать все лоханки на границу нейтральных вод, где-нибудь на траверзе Николаева, в сопровождении боевых кораблей ЧФ, с журналистами, и телеоператорами на борту, потом заякорить их , снять это мероприятие со всех ракурсов, и домой обратно. И пусть они головы ломают, что с ними дальше делать!!! sad
    Radikal
  52. Mavrikiy Вчера, 21:04
    Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли

    Правокация.
    С начало ремонт, затем полный боекомплект (а кто его видел?), а затем..... топливо под горловину! (самое сладкое).
    А корабли оставят на перезарядку в 2019г. Жизнь, она долгая..... Надеются.
    Mavrikiy
  53. Machete Вчера, 21:04
    Хаха!
    Да, щаз уже ремонтируем. Ждите.
    Machete
  54. Azazelo Вчера, 21:16
    Вы и ваши бандеровские твари вначале за сожжённых заживо людей в Одессе объяснитесь в Гаге. Надо переписывать пофамильно всех авторов подобных перлов....ну так для будущих воспитательных действий...
    Azazelo
  55. razved Вчера, 21:32
    Наглость, не знающая границ, или такого же порядка дурость?
    razved
  56. FalconD Вчера, 21:39
    А идея ведь здравая!!!
    Если Украина оплатит работу наших верфей, то почему бы и нет! Корабли отремонтированы, предприятия загружены, прибыль получена, и от баласта этого избавимся!)
    FalconD
  57. zivXP Вчера, 21:49
    Вот хитрющие хохлы, не хотят свои драные тапки забирать. Видимо боятся чего-то. wassat
    zivXP
  58. КОТ БАЮН Вчера, 21:58
    И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]?

    Хм... А почему же, собственно, КАК? laughing
    Ну и потом, на коленях вы уже давно - заняли нужную позу. И имеют вас уже давно именно в этой позе во все физиологические отверстия.
    КОТ БАЮН
  59. adma Вчера, 22:37
    Каждая подобная тема как лакмус на уря-патриотизм. laughing
    adma
  60. CooL_SnipeR Вчера, 22:46
    Может им еще кхмы кхмы...подергать?!
    CooL_SnipeR
  61. САША СТАРЫЙ Вчера, 22:56
    Кастрюли снова свистят!
    САША СТАРЫЙ
  62. Berkut154 Вчера, 22:56
    Как говорят на флоте а п.....ся вам не завернуть ?
    Berkut154
  63. SoboL Вчера, 22:57
    "Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли"
    Опять какой-то дряни забористой пыхнули. Когда уже они весь свой чернозем гей союзу подчистую отправят?! Может всякую хрень курить по реже станут.
    SoboL
  64. baku1999 Вчера, 23:00
    Надо просто простить ,всем кому "должны и обязаны" ! ваш номер ,тринадцатый,вас ,позовут !
    baku1999
  65. sharp-lad Вчера, 23:12
    Для заключения мира необходимо объявить войну! Однако. laughing
    sharp-lad
  66. vissarion Вчера, 23:45
    Вопрос решается просто и радикально. Не хотят брать и при этом еще кобенятся, пусть не берут. Вооружение снять, а корабли вывести в открытое море и пусть будут мишенью для практических военно-морских учений: кораблей, подлодок и авиации. Хоть какая-то польза будет. И пусть эти орут благим матом сколько угодно. Или все или ничего. И все решение вопроса.
    vissarion
  67. timgan777 Вчера, 23:47
    таки они войну России объявили или нет??? чёт совсем они определиться не могут request
    timgan777
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