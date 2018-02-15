...Киев потребовал у России отремонтировать оставленные в Крыму корабли...

Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (...) Смотрите, [десантный корабль] "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздербанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать [корабли]? Нет!

Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе

Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные Киевом в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. С таким заявлением в четверг, 15 февраля, выступил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова Михаил Коваль.Заявление прозвучало во время допроса по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районному суде Киева. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».— заявил Коваль.— резюмировал он.22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал трюком предложение России передать Киеву военные корабли и авиатехнику из Крыма. Дипломат напомнил, что согласно Гаагской конвенции стороны возвращают друг другу оружие только после заключения мира. По его словам, никаких соответствующих дипломатических нот Украина не получала.