И о погоде: заморозки холодной войны

Накануне бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что он является одним из архитекторов мира после окончания холодной войны. По словам 81-летнего Сильвио, ему печально наблюдать за тем, как фактически рушатся основы выстроенного и выстраданного международного сотрудничества, полноценно начавшегося с подписания соглашения о партнёрстве между Россией и НАТО в Италии в 2002 году. Именно этот год бывший, причём многократный, итальянский премьер (1994-1995), (2001-2006), (2008-2011) назвал годом настоящего завершения Холодной войны и начала полноформатного диалога между Россией и США.Теперь Берлускони обеспокоен растущим градусом конфронтации, которая выливается не только в колоссальные экономические потери, но и в рост уровня недоверия как между США и Россией, так и между странами «единой» Европы. Берлускони считает, что абсолютно глупо пытаться сводить контакты друг с другом исключительно в санкционную плоскость.После таких заявлений рейтинг Сильвио Берлускони, партия которого «Forza Italia» в союзе с Лигой промышленного севера идёт на выборы, в очередной раз пополз вверх, давая понять, что в Италии немало тех, кто не готов к окончательному уходу от диалога с Россией и скатыванию в бездну новой Холодной войны. На сегодняшний день службы анализа общественного мнения в Италии единодушно отдают первое место на грядущих на Апеннинском полуострове выборах именно альянсу во главе с 81-летним Сильвио Берлускони.Такая статистика приводит натовских партнёров в самое настоящее бешенство. Ведь после 4 марта (а именно в этот день) в Италии состоятся выборы, в полку европейских «путинистов» может прибыть... А потому уже сейчас доносятся привычные заявления группы евроатлантистов о том, что Россия вмешивается и в итальянские выборы. В общем, формульная зависимость евроатлантистов предельно проста: если где бы то ни было политик произносит слово «Россия» даже в нейтральном контексте, значит, Россия точно вмешалась...Примечательно, что за несколько дней до высказывания Сильвио Берлускони в российском МИД отметили явную тенденцию в США на ещё большее усиление конфронтации с Россией. Официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова отметила, что одной из форм усиления конфронтации являются аресты российских граждан в зарубежных странах – по запросу США. Причём многие из этих стран находятся в тотальной зависимости от Вашингтона, а потому фактически лишены возможности отправлять хоть какое-то самостоятельное правосудие. Вашингтонская машина давит на любую судебную систему в мире, будь то Мальдивские острова, Колумбия или Нидерланды.Кстати, именно Нидерланды в 2013 году, фактически нарушая своё собственное законодательство об экстрадиции и депортации, выдали спецслужбам США двоих российских граждан, которых на днях суд Нью-Джерси осудил за хакерство. Владимира Дринкмана, обвинённого в краже персональных данных владельцев банковских карт, и Дмитрия Смилянца, обвинённого в причастности к хакерской деятельности, приговорили к 12 годам и 4 годам 4 месяцам лишения свободы соответственно. Смилянца при этом пришлось отпустить прямо в зале суда, так как весь свой срок он уже «отсидел» за решёткой во время следствия.И в таком контексте нет смысла даже рассматривать сам вопрос о виновности или невиновности россиян. Если они и виновны, то США-то здесь причём?.. А притом, что юрисдикция США с некоторых пор распространяется на любые территории, где хотя бы шёпотом прозвучало слово «доллар»... Причём с тех самых пор, когда США объявили себя победителями в Холодной войне.И уж простите, но мы тут все вместе можем сколько угодно возмущаться поведением США и сколько угодно надеяться на торжество справедливости хотя бы в Европе «в лице Берлускони», но на самом деле с нами обходятся так, как обходятся с побеждёнными. Это, конечно, крайне противно осознавать, но мы для Вашингтона – побеждённое государство, власть и народ которого может думать о себе всё что угодно, но факта это не меняет.Пока это, к сожалению, проявляется очень и очень во многом. От странностей продолжения упорных вложений в американскую экономику (и это на фоне того, что в Конгрессе США подгонят администрацию Трампа поскорее ввести новую порцию санкций вплоть до заморозки тех или иных активов) до странностей фактически полного отсутствия ответных мер на действия государства, которое уже открыто называет Россию врагом.Наших дипломатов обыскивают в США чуть ли не до трусов, ломают замки и потолки в дипломатической собственности, отказывают в интервью главе посольства, так как он «под санкциями». В то же время посол «его величество» американский сам раздевается до исподнего и идёт «проникаться русской душевностью» - окунаться в крещенской проруби.Наших журналистов открыто травят, называя пропагандистами и фейкомётами, а американские и британские журналисты у нас становятся главными героями бесконечном череды ток-шоу у том «как всё ужасно на Украине, и как загнивает Запад».Наших олимпийцев смешивает с грязью какой-то, простите, неадекват, а мы всё пытаемся докричаться, что он не прав, что он, дескать, справку имеет. И нам тут вполне справедливо – вопрос в морду лица: а вы что, не были в курсе, что у него справка? Если поставили на высокую должность, значит, сами же подтвердили, что всё устраивало...И что тут, на самом деле, скажешь. Разве что надеяться на вселенскую справедливость...И вообще: мы кого пытаемся в чём убедить? Американо-британскую систему, для которой каждый из нас – винтик во враждебном механизме, пытающемся как-то там помешать американской гегемонии?.. Мы ещё верим в то, что с этой системой удастся партнёрствовать на равных? Да никогда, пусть мы хоть в лепёшку расшибёмся в желании продемонстрировать, что «не хотим отвечать» и что «мы выше всего этого». Этот романтизм и эта гуманистическая философия вполне сойдут для художественных произведений, но с нами ведут войну – вполне реальную войну, продолжая предпринимать все усилия к тому, чтобы страна рассыпалась, как в своё время СССР. А мы всё пытаемся найти и прочесть их правила игры. Да нет никаких правил! Какие могут быть правила, когда у противника на шахматной доске восемь ферзе, ещё пяток в кармане, и это называется "честной игрой"?А "правило" для самой России может быть только одно: если не выработать уважения к своим собственным гражданам, если не отстаивать интересы граждан в любой точке мира и при любых обстоятельствах, то только и останется что надеяться на победу 81-летнего Берлускони в далёкой Италии...