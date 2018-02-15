Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания

Сегодня на полигоне Капустин Яр успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Стрельбы производились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью. Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех одновременно по двум находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты

По завершении государственных испытаний и принятии на вооружение поставка первого дивизионного комплекта будет произведена в одно из соединений Северного флота

После успешного проведения всех указанных мероприятий, дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера

Стрельбы опытного образца арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" успешно завершены на полигоне Капустин Яр в Астраханская обл, сообщили в четверг в Минобороны РФ.- заявили в военном ведомстве.По информации Минобороны, "комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом".- подчеркнули в Минобороны.военном ведомстве отметили, что личному составу зенитного ракетного дивизиона предстоит пройти переучивание, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.- добавили в Минобороны