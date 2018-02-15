00:18 16 февраля
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Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания

Стрельбы опытного образца арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" успешно завершены на полигоне Капустин Яр в Астраханская обл, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Арктические ЗРК "Тор-М2ДТ" успешно завершили стрельбовые испытания


Сегодня на полигоне Капустин Яр успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики и Крайнего Севера. Стрельбы производились для оценки точности наведения ракет по двум целям при стрельбе очередью. Боевая стрельба выполнялась одной боевой машиной в сложной мишенной обстановке, в условиях помех одновременно по двум находящимся в воздухе мишеням, имитирующим крылатые ракеты
- заявили в военном ведомстве.


По информации Минобороны, "комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом".

По завершении государственных испытаний и принятии на вооружение поставка первого дивизионного комплекта будет произведена в одно из соединений Северного флота
- подчеркнули в Минобороны.

военном ведомстве отметили, что личному составу зенитного ракетного дивизиона предстоит пройти переучивание, провести боевое слаживание и выполнить боевые стыковочные стрельбы.

После успешного проведения всех указанных мероприятий, дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера
- добавили в Минобороны

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 24

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  1. Геркулесыч Вчера, 19:13
    Надеюсь, что одним дивизионом дело не закончится -будут на них еще заказы от армии.
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Вчера, 19:19
      арктику надо закрывать от полосатых и иже с ними
      Angel_and_Demon
      1. МИХАН Вчера, 19:36
        Цитата: Angel_and_Demon
        арктику надо закрывать от полосатых и иже с ними

        Да много чего в России нужно закрывать..Вот только "любопытных много" !

        И ведь приходится отчитываться и оправдываться .. angry
        Хотя сюрпризы у России всегда имеются и это успокаивает немного и злит "партнеров до истерии" хе хе
        МИХАН
        1. Angel_and_Demon Вчера, 20:03
          Цитата: МИХАН
          и злит "партнеров до истерии" хе хе

          судьба у них такой
          Angel_and_Demon
          1. Logall Вчера, 20:09
            А никого не смущает тот факт, что установки предназначенные для Арктики испытываются на юге? Почему бы их на Чукотке ни испытать? Как на холоде они себя поведут?
            Сегодня на полигоне Капустин Яр успешно завершены стрельбовые испытания опытного образца ЗРК "Тор-М2ДТ", разработанного на шасси двухзвенного тягача для применения в условиях Арктики
            Logall
            1. Angel_and_Demon Вчера, 20:19
              Цитата: Logall
              "комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом".

              это их характеристики и способности противостоять рэб проверяли, а климатические еще будут
              Angel_and_Demon
              1. Logall Вчера, 20:25
                Прямо под картинкой было, не заметил... Спасибо, дружище! А то я прям уж... Расстраиваться начал... feel
                Logall
            2. LSA57 Вчера, 22:50
              Цитата: Logall
              Почему бы их на Чукотке ни испытать? Как на холоде они себя поведут?

              сказали про это
              По информации Минобороны, "комплексу предстоит пройти климатические испытания и проверку возможности перевозки изделия воздушным транспортом".
              LSA57
        2. LSA57 Вчера, 21:05
          Цитата: МИХАН
          Хотя сюрпризы у России всегда имеются и это успокаивает немного и злит "партнеров до истерии" хе хе

          LSA57
          1. rocket757 Вчера, 22:24
            В Кап Яре было мерзко и холодно, впрочем не Арктика, эт точно.
            Тор, Панцирь и прочие подобные, эт оборона последнего рубежа.Зашита баз, объектов. Такими Арктику не перекроешь. В СССР эти бескрайние просторы защищали МИГи, эт было эффективно, но дорого! Сейчас будет сеть РЛС раннего оповещения и те же крылатые перехватчики (когда сделают таковые) , никак иначе эту зону не перекроешь. наземная техника эт для защиты тех же аэродромов, баз.
            Короче сложно, дорого и ... не скоро.
            Так что ЯО, наше всё, щит и карающий меч нашей страны.
            Самый-самый и единственный способ защиты от всякой летающей напасти,это разх-разх-разукомплектовать вражеские аэродромы и базы до того как!!!
            rocket757
  2. Симон Вчера, 19:19
    Хорошо! Главное Арктика будет прикрыта! good
    Симон
    1. yehat Вчера, 19:42
      не порите чушь! как ее прикрыть этими луноходами???
      yehat
      1. КВУ-НСвД Вчера, 19:54
        не порите чушь! как ее прикрыть этими луноходами???
        Задача прикрытия Арктики не в том , чтобы возвести стену из укреплений или поставить по роте солдат на кв км . Основная задача - создать подразделения , способные эффективно оперировать в арктической зоне , обеспечить их мобильность , боеспособность , авиаприкрытие в этой зоне и снабжение оперирующих частей . Отсюда ледоколы , возрождение аэродромов и образцы ВиВТ для арктики
        КВУ-НСвД
  3. 210окв Вчера, 19:20
    "Тор"-система войсковой ПВО.Значит есть подразделения за Полярным кругом которые надо прикрывать.И это радует.С севера наша страна будет прикрыта.
    210окв
    1. yehat Вчера, 19:47
      да с чего вдруг прикрыта???
      априори группировка в арктике мала по численности
      любая ударная группа, которая там окажется, будет гораздо крупнее - будь то самолеты или рой ракет и пара установок ЗРК не защитит от ее воздействия.
      а случайные F-16 туда тупо НЕ ДОЛЕТАЮТ.

      единственная реальная задача, которую решают эти арктические луноходы - улучшение качества контроля в тех местах, где армия присутствует.
      Но есть и другая задача - показать, что РФ продвигает арктические технологии и что проходного двора не будет.
      yehat
  4. assa67 Вчера, 19:23
    Арктика-вопрос стратегический......для АПЛ самая коротка дистанция до "партнеров",и не прикрытая,практиески
    assa67
    1. МИХАН Вчера, 19:41
      Цитата: assa67
      Арктика-вопрос стратегический......для АПЛ самая коротка дистанция до "партнеров",и не прикрытая,практиески

      Там еще ресурсы природные и богатейшие ..СССР ее Арктику охраняло ,понимая что в будущем будет драка за Арктику..И мы должны отстоять, то что нам наши деды и прадеды оставили покоряя эти суровые и богатейшие просторы .. hi
      МИХАН
      1. assa67 Вчера, 19:48
        hi ..драка уже идет...причем достаточно серьезная...норвеги пытаются чуть не до Таймыра заявить своей"зоной экономических интересов" 12-ти километровую зону от побережья РФ
        assa67
  5. Лексус Вчера, 19:46
    Только массовыми поставками современной техники можно остудить "горячие головы" супостата и жить без оглядки на всевозможных "ястребов".
    Лексус
  6. ded100 Вчера, 19:57
    После успешного проведения всех указанных мероприятий, дивизион будет готов к выполнению задач по предназначению в сложных условиях Арктики и Крайнего Севера
    В добрый путь! good
    ded100
  7. da Vinci Вчера, 20:26
    Поставить ТОР на вертолетную площадку ледокола! wink
    da Vinci
  8. Alex-a832 Вчера, 20:27
    Это вопрос не только прикрытия Арктики, хотя прикрытие нефте-газодобычи на случай ТМВ будет крайне важной задачей. Это также и вопрос разработки и доводки серийных образцов техники, вооружений и экипировки для использования в экстримально холодных условиях. Российские ВС, пожалуй, единственные, имеющие опыт работы в условиях серьёзного холода, которые для Европы и США не мыслимы. Предположим, что США всётаки спровоцировали ТМВ с применением ЯО. Много ли ВС стран мира остануться боеспособными в условиях ядерной зимы (кроме супергероев Голливуда lol )?
    Alex-a832
  9. Radikal Вчера, 20:47
    Стрельбы опытного образца арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" успешно завершены на полигоне Капустин Яр в Астраханская обл, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
    Прикольно - этим комплексам в арктических климатических условиях службу нести, а они "пуляют" в Астраханской области! wassat
    Radikal
  10. федоров Вчера, 22:41
    Хм..А характеристики те-же, для газет - 12 км на семь ? Или че-то новое решили опубликовать ? не слежу просто.
    Они , " Торы" , как нас учили - сначала танки, мотопехота, Шилки -Тунгуски потом мы, следом растягиваясь на километр примерно от танкистов. А что в Арктике ? Такой тактике нас не учили - дуб дубом. wink Древний стал, 44 уже..типа на "пенсии".
    федоров
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