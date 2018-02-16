Станет ли Евфрат новым Рубиконом?

Безотносительно к тому, кто именно больше пострадал в результате рейда на восточный берег Евфрата – сирийцы, или русские, вызывает недоумение сам характер предпринятой «наступательной операции». Которая куда больше напоминает стихийный анархический рейд, чем тщательно продуманное профессиональными штабистами движение войск.Это же надо было додуматься – отправить людей фактически на территорию противника, полностью лишив их какой-либо воздушной и даже противовоздушной поддержки! Мало того, что это полностью противоречит азам оперативного планирования, известным любому выпускнику военной академии. Но это еще и абсолютно беспрецедентно, поскольку все предыдущие наступательные действия регулярных сирийских войск, народного ополчения и российских подразделений проводились не иначе, как при условии обязательной, чаще всего подавляющей,поддержки с воздуха и при наличии практически стопроцентной гарантии отсутствия вражеской авиации. Именно это и обеспечивало, в конечном счете, успех наступающих сил.В данном же случае всё было с точностью до наоборот. В воздухе господствовала авиация противника, а у самих участников рейда, похоже, не было даже ПЗРК. Или они не умели таковые применять (!).В том, что американцы будут всеми средствами и способами противодействовать любым попыткам сбить их с восточно-сирийского плацдарма, мог сомневаться, разве что, полный идиот. Каковых среди высших российских и местных командиров в Сирии вроде бы, после стольких лет войны, быть не должно.К гадалке ходить не надо, чтобы понимать - решение США закрепиться на восточном берегу Евфрата является политическим и было принято на самом верху американской правящей иерархии. А такие решения в принципе не подлежат изменению на нижестоящем, армейском уровне. Поэтому изначально было понятно, что американские военные, во исполнение воли своего политического руководства, не остановятся ни перед чем, чтобы удержать позиции в этой части Сирии.И они сделали именно то, что и должны были сделать. Похоже, что в американских штабах даже возникла некоторая паника, судя по тому, что в суматохе они бросили в бой практически всё, что было под рукой. Истребители Ф-!5 и Ф-22, ударные беспилотники, воздушные артбатареи на базе С-130 и даже бомбардировщики Б-52. Последние, со своими заоблачными «ковровыми» бомбежками, вряд ли могли быть особенно полезными в целях штурмовки динамичного поля боя. И то, что их, тем не менее, «бросили на прорыв» явно указывает на то, что замешательства на американской стороне хватало.Однако это никак не объясняет полностью неподготовленное движение войск с противоположной стороны! Реакцию противника с учетом военно-политической обстановки в целом, предсказать было не просто легко, но очень легко. Тем не менее, бойцов послали вперед – фактически на расстрел.Все это очень не похоже на плановую операцию, подготовленную профессионально компетентным российским оперативным штабом. Более того, это даже не похоже на действия, заранее согласованные с российскими военными советниками. Потому что надо быть самоубийцей, чтобы завизировать настолько явную авантюру, за которую потом придется отвечать.Ровно по той же причине – полного непрофессионализма задуманного, костяком этой наступающей группировки никак не могли быть бойцы и командиры российских добровольческих формирований, известных как ЧВК. Практически все они имеют немалый военный и боевой опыт и на такую «путевку в один конец» они бы вряд ли подписались. Таким образом, домыслы о том, что именно русские добровольцы понесли в этом столкновении самые значительные потери, на мой взгляд, лишены реальных оснований.По всему выходит, что перед нами вполне типичный случай непрофессиональной партизанщины местного разлива, довольно типичной для разного рода ополченцев, которых сейчас в Сирии пруд пруди.Однако, при этом, нельзя полностью исключать, что данная операция все же имела определенную военную целесообразность. Вполне допустимо предположение, что сирийское военное командование, перед которым в любом случае стоит задача освобождения восточных районов Сирии, решило, таким образом, провести своего рода разведку боем, чтобы прощупать степень решимости и готовности американцев оборонять свой плацдарм.Ну, вот и прощупали. Теперь уже ясно, что США настроены предельно решительно и без боя оттуда не уйдут. И теперь наступает время для серьезных военно-политических размышлений и принятия далеко идущих стратегических решений.Основных вариантов, собственно, два. Первый - примириться с разделом Сирии по Евфрату. Второй – вести борьбу до полной победы. Какой из этих вариантов перевесит, предсказывать не берусь. Ясно лишь то, что весомых аргументов вполне достаточно для принятия за основу любого из них. Но ситуация настолько головоломная, рискованная и непредсказуемая, что ответственные решения могут быть приняты только на самых верхах. С учетом всей совокупности факторов. Причем не только и даже не столько сирийских.Во всяком случае, ясно одно. Следующее наступление в восточной Сирии, если оно вообще состоится, будет подготовлено гораздо лучше и с полным учетом полученного ныне горького опыта. И американцам придется очень сильно напрячься, чтобы его остановить. И вряд ли им удастся избежать при этом серьезных потерь. А это как раз то, чего они больше всего опасаются.Сирия свою землю так просто отдавать не готова. Но её возможности весьма ограничены. Правда, есть еще Турция и Иран, которые также в игре и чья позиция будет играть немалую роль. Не говоря уже о России, которая является в Сирии основным игроком. Но с другой стороны есть еще Израиль и много других стран – союзников США, которые тоже подтянутся на подмогу. Президент Франции Макрон уже пригрозил Дамаску военным ударом. Между тем, прямое столкновение армий ряда крупнейших военных держав будет означать переход конфликта на ту стадию, когда его удержание в определенных рамках станет задачей весьма затруднительной, если вообще выполнимой. Иначе говоря, ставки настолько высоки, что желающих перейти Рубикон в конечном счете может и вовсе не оказаться.