12:25 16 февраля

Станет ли Евфрат новым Рубиконом?

После проведенной на востоке Сирии разведки боем, ставки в военно-политической игре на Ближнем Востоке резко возросли

Станет ли Евфрат новым Рубиконом?


Безотносительно к тому, кто именно больше пострадал в результате рейда на восточный берег Евфрата – сирийцы, или русские, вызывает недоумение сам характер предпринятой «наступательной операции». Которая куда больше напоминает стихийный анархический рейд, чем тщательно продуманное профессиональными штабистами движение войск.


Это же надо было додуматься – отправить людей фактически на территорию противника, полностью лишив их какой-либо воздушной и даже противовоздушной поддержки! Мало того, что это полностью противоречит азам оперативного планирования, известным любому выпускнику военной академии. Но это еще и абсолютно беспрецедентно, поскольку все предыдущие наступательные действия регулярных сирийских войск, народного ополчения и российских подразделений проводились не иначе, как при условии обязательной, чаще всего подавляющей,поддержки с воздуха и при наличии практически стопроцентной гарантии отсутствия вражеской авиации. Именно это и обеспечивало, в конечном счете, успех наступающих сил.

В данном же случае всё было с точностью до наоборот. В воздухе господствовала авиация противника, а у самих участников рейда, похоже, не было даже ПЗРК. Или они не умели таковые применять (!).

В том, что американцы будут всеми средствами и способами противодействовать любым попыткам сбить их с восточно-сирийского плацдарма, мог сомневаться, разве что, полный идиот. Каковых среди высших российских и местных командиров в Сирии вроде бы, после стольких лет войны, быть не должно.

К гадалке ходить не надо, чтобы понимать - решение США закрепиться на восточном берегу Евфрата является политическим и было принято на самом верху американской правящей иерархии. А такие решения в принципе не подлежат изменению на нижестоящем, армейском уровне. Поэтому изначально было понятно, что американские военные, во исполнение воли своего политического руководства, не остановятся ни перед чем, чтобы удержать позиции в этой части Сирии.

И они сделали именно то, что и должны были сделать. Похоже, что в американских штабах даже возникла некоторая паника, судя по тому, что в суматохе они бросили в бой практически всё, что было под рукой. Истребители Ф-!5 и Ф-22, ударные беспилотники, воздушные артбатареи на базе С-130 и даже бомбардировщики Б-52. Последние, со своими заоблачными «ковровыми» бомбежками, вряд ли могли быть особенно полезными в целях штурмовки динамичного поля боя. И то, что их, тем не менее, «бросили на прорыв» явно указывает на то, что замешательства на американской стороне хватало.

Однако это никак не объясняет полностью неподготовленное движение войск с противоположной стороны! Реакцию противника с учетом военно-политической обстановки в целом, предсказать было не просто легко, но очень легко. Тем не менее, бойцов послали вперед – фактически на расстрел.

Все это очень не похоже на плановую операцию, подготовленную профессионально компетентным российским оперативным штабом. Более того, это даже не похоже на действия, заранее согласованные с российскими военными советниками. Потому что надо быть самоубийцей, чтобы завизировать настолько явную авантюру, за которую потом придется отвечать.

Ровно по той же причине – полного непрофессионализма задуманного, костяком этой наступающей группировки никак не могли быть бойцы и командиры российских добровольческих формирований, известных как ЧВК. Практически все они имеют немалый военный и боевой опыт и на такую «путевку в один конец» они бы вряд ли подписались. Таким образом, домыслы о том, что именно русские добровольцы понесли в этом столкновении самые значительные потери, на мой взгляд, лишены реальных оснований.

По всему выходит, что перед нами вполне типичный случай непрофессиональной партизанщины местного разлива, довольно типичной для разного рода ополченцев, которых сейчас в Сирии пруд пруди.

Однако, при этом, нельзя полностью исключать, что данная операция все же имела определенную военную целесообразность. Вполне допустимо предположение, что сирийское военное командование, перед которым в любом случае стоит задача освобождения восточных районов Сирии, решило, таким образом, провести своего рода разведку боем, чтобы прощупать степень решимости и готовности американцев оборонять свой плацдарм.

Ну, вот и прощупали. Теперь уже ясно, что США настроены предельно решительно и без боя оттуда не уйдут. И теперь наступает время для серьезных военно-политических размышлений и принятия далеко идущих стратегических решений.

Основных вариантов, собственно, два. Первый - примириться с разделом Сирии по Евфрату. Второй – вести борьбу до полной победы. Какой из этих вариантов перевесит, предсказывать не берусь. Ясно лишь то, что весомых аргументов вполне достаточно для принятия за основу любого из них. Но ситуация настолько головоломная, рискованная и непредсказуемая, что ответственные решения могут быть приняты только на самых верхах. С учетом всей совокупности факторов. Причем не только и даже не столько сирийских.

Во всяком случае, ясно одно. Следующее наступление в восточной Сирии, если оно вообще состоится, будет подготовлено гораздо лучше и с полным учетом полученного ныне горького опыта. И американцам придется очень сильно напрячься, чтобы его остановить. И вряд ли им удастся избежать при этом серьезных потерь. А это как раз то, чего они больше всего опасаются.

Сирия свою землю так просто отдавать не готова. Но её возможности весьма ограничены. Правда, есть еще Турция и Иран, которые также в игре и чья позиция будет играть немалую роль. Не говоря уже о России, которая является в Сирии основным игроком. Но с другой стороны есть еще Израиль и много других стран – союзников США, которые тоже подтянутся на подмогу. Президент Франции Макрон уже пригрозил Дамаску военным ударом. Между тем, прямое столкновение армий ряда крупнейших военных держав будет означать переход конфликта на ту стадию, когда его удержание в определенных рамках станет задачей весьма затруднительной, если вообще выполнимой. Иначе говоря, ставки настолько высоки, что желающих перейти Рубикон в конечном счете может и вовсе не оказаться.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 30

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:00
    мне вот интересно,если американцы будут и дальше играть по своим правилам,летать,бомбить и тд, наши то что противопоставят? -сожаление и озабоченность? или всё же докажем,что "фаберже"-есть?
    андрей юрьевич
    1. АнтиFREEZ Сегодня, 08:06
      Цитата: андрей юрьевич
      наши то что противопоставят?

      А смысл? Американцы к нам не лезут, а просто хапнули себе нефтеносный райончик, мы им в этом не мешали, заперевшись на своих базах. Как и не мешали туркам играть свою игру в северных провинциях. Сирия поделена, и это ИМХО свершившийся факт. Об этом сценарии, кстати, еще два года назад говорили.
      АнтиFREEZ
  2. Ингвар 72 Сегодня, 07:24
    Первый - примириться с разделом Сирии по Евфрату.
    Вариант, но при условии раздела Украины по Днепру. bully
    Ингвар 72
  3. Рысь33 Сегодня, 07:32
    Это не стихийный анархический рейд, а коммерческая операция коммерческой организации по освобождению собственности нефтяного магната.
    Рысь33
    1. Стирбьорн Сегодня, 09:14
      Скорее по отжатию нефтяного завода, или рейдерство, как принято называть. Просто с янки гоп-стоп не прошел.
      Стирбьорн
      1. Егорчик Сегодня, 09:54
        Человек который смог создать ЧВК в России когда даже закона о ЧВК нет, который смог обучать этих людей на базах МО РФ и финансировать их деньгами МО РФ, отмывание денег происходило через компанию зарегестрированную на мать друга путина Евгения Пригожина, вооружить этих людей танками и артиллерией все это сделать мог только один человек-президент РФ путин, он и являет настоящим владельцем ЧВК и именно для его нефтяных компаний эти люди должны были отвоевать месторождения у курдов.И менно жадность этого человека, известного во время работы на Собчака под прозвищем Моль, привела к гибели бойцов ЧВК.
        Егорчик
        1. Ольгович Сегодня, 11:01
          Цитата: Егорчик
          все это сделать мог только один человек-президент РФ путин, он и являет настоящим владельцем ЧВК и именно для его нефтяных компаний эти люди должны были отвоевать месторождения у курдов.

          Ага, "Всесильный" Путин почему-то ПЗРК и самолетов ДЛЯ СЕБЯ пожалел и в итоге не отжал ничего.... fool
          Ольгович
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:55
    Ну, для ЧВК "партизанщина" как раз и характерна. Там, как и внутри России каждый из "маленьких" начальников не прочь подзаработать себе в карман, так сказать "напрямую". Не удивлюсь, если в данном случае русские присоединились к этой сборной группе именно по частной инициативе-так сказать "подзаработать"(там явно прослеживается "частный заказ"), за что и поплатились...
    Monster_Fat
  5. andrew42 Сегодня, 08:00
    Обычная разведка боем. Плюс, что называется, без флага Но вот если даже ПЗРК действительно не было, это конечно нонсенс. Не те времена, чтобы в такие рейды без ПЗРК ходить.
    andrew42
    1. verner1967 Сегодня, 08:08
      Цитата: andrew42
      Обычная разведка боем.

      Полностью с Вами согласен. Одни решили прощупать, другие - ответить так, чтоб другим неповадно было. У вторых это получилось лучше, а первые огребли по полной. Теперь Кремль пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Мне это напоминает улыбку Огурцова из "Карнавальной ночи" после того как он стал, не по своей воле, участником фокуса с ящиком. И ещё мне интересно, наши уряклы диванные получили урок? Будут ещё глумиться по поводу боеспособности америкосов?
      verner1967
      1. EvilLion Сегодня, 09:12
        Слава США, они раздолбали цельный батальён страны 3-го мира! Перед этим Ирак раздолбали.

        Интересно только, с каких это пор неудачные попытки разведки боем с потерями в сотню человек и полдюжины стали считаться катастрофой. Или вы думаете, что подход "мужичков положим, еще наберем" не является абсолютно интернациональным?
        EvilLion
        1. verner1967 Сегодня, 11:18
          Цитата: EvilLion
          неудачные попытки разведки боем с потерями в сотню человек и полдюжины стали считаться катастрофой.

          Во первых, это урок, а во-вторых, да, это не катастрофа, подумаешь, 100 человек, бабы ведь ещё нарожают, не так ли?
          verner1967
      2. Ольгович Сегодня, 11:04
        Цитата: verner1967
        Будут ещё глумиться по поводу боеспособности америкосов?

        А в чем она,собсвенно, проявилась? В ударах по, фактически, полигону?
        Ольгович
        1. verner1967 Сегодня, 11:15
          Цитата: Ольгович
          А в чем она,собсвенно, проявилась?

          В своевременности и эффективности. И не думайте, что я это пишу без сожаления. Нельзя вот так, с голой пяткой на шашку бросаться. Мой пост больше о русском авось, чем о мощи амеров, хотя этого у них тоже в избытке
          verner1967
          1. Ольгович Сегодня, 12:22
            Цитата: verner1967
            В своевременности и эффективности

            На полигоне-всегда так. В бою-иначе.
            Цитата: verner1967
            Мой пост больше о русском авось,

            Это понятно.
            Ольгович
  6. Лесс Сегодня, 08:26
    Вполне нормальная версия, которая означает, что планы по выдворению амеров из Сирии есть. По меньшей мере - были. И вряд ли от этих планов откажутся. Если решат, что американцы в самом деле бросили в бой всё, что имели, то возможно попытка повторится в ближайшее время.
    Лесс
  7. Черный Джо Сегодня, 08:28
    Уже стал
    Рубиконом
    Черный Джо
  8. sib.ataman Сегодня, 08:46
    Это, скорее всего, не просто разведка боем, а создание этакого прециндента под видом партизанщины, чтобы наступить на те самые Фаберже (мол, бойтесь теперь нас!). А дальше становится понятным решение Дамаска помочь курдам в Африне! "Главный" союзник в Сирии ВШАтых, ради которых они, вроде как, там толкутся, должен волей или неволей от них дистанцироваться. Тогда открывается поле для дипломатического давления на гегемона (особенно с учетом наличия Фаберже, по которым в любой момент могут врезать все кому не лень). А ПВО и ВКС-вопрос чисто технический, котлрый как абажур в комнате решается щелчком выключателя!
    sib.ataman
    1. Sapiens 63 Сегодня, 09:18
      Наши власти неделю пытались скрыть трагедию с нашими солдатами в Сирии, МО проблеяло про 25 раненых ополченцев а через неделю МИД в лице нашей Псаки —Захаровой признал гибель 5 человек сквозь зубы,небывалая активность прокремлевских троллей в темах о случившемся в Сирии лишь подтверждает что было!!!Ну а размещение роликов из компьютерных игр,завышение и обмусоливание потери несколько сот человек разово, типа этого не может быть так как не может быть никогда .ВБРОС что МЫИХТУДА НЕПОСЫЛАЛИ , а типа это коммерческая разборка- это вообще верх цинизма и подлости.
      Страшная вещь пропаганда , и обидно что все что не укладывается в привычную картину мира урапатриотов, это где мы нагибаем и побеждаем ов ну и всех остальных заодно , встаём с колен и успешно противостоим всему миру, вызывает истерику и вопли ВЫВСЕВРЕТЕ , ЛИБЕРАСТЫ, ВЫ ТАМ БЫЛИ,ВБРОС ПЕРЕД ВЫБОРАМИ И Т Д
      Sapiens 63
    2. donavi49 Сегодня, 10:03
      Африне другие курды. Если говорить о восточных кланах из Шаддади и Сувера - то они скорее радуются размотке своих политических противников. И они полностью под американским контролем. Попутно держат нефть именно они. Поэтому хитрый план не сработает. Даже если курды Кобани (на западе у Евфрата) проникнутся Асадом за спасение Афринских, то курды из Шаддади и Сувера (200 км восточнее) нет.
      donavi49
  9. BAI Сегодня, 09:10
    очень не похоже на плановую операцию, подготовленную профессионально компетентным российским оперативным штабом.

    Ну я бы не стал так разливаться на счет компетентности российского штаба. Проколов, причем достаточно очевидных, много. И каждый раз приходит на память название статьи "Головокружение от успехов".
    BAI
  10. Стирбьорн Сегодня, 09:18
    Во всяком случае, ясно одно. Следующее наступление в восточной Сирии, если оно вообще состоится, будет подготовлено гораздо лучше и с полным учетом полученного ныне горького опыта. И американцам придется очень сильно напрячься, чтобы его остановить. И вряд ли им удастся избежать при этом серьезных потерь. А это как раз то, чего они больше всего опасаются.
    Интересно в какой форме?! wassat У янки в этом регионе подавляющее превосходство в авиации, да и флот тоже, может ракетами закидать, как показали события в Шайрате.
    Стирбьорн
  11. Monster_Fat Сегодня, 09:35
    Вот статья http://x-true.info/66624-dvoynoy-udar-putina-i-vo
    ennyy-syurpriz-u-vorot-damaska.html
    Как вам? Ничего бредовее не могли состряпать? Когда нечего писать об "ответке" и "успехах", то валят все в кучу и выдают за очередной ХПП.... winked
    Monster_Fat
  12. Житель Урала Сегодня, 10:01
    Если вспомнить первоистоки войны в Сирии, а это прежде всего желание оттеснить Россию от газовых и нефтяных месторождений, подмять под себя полностью добычу углеводородов, то получается - американцы стратегически выиграли. Создав оппозицию,и наблюдая нашу войну - они отжали самый важный кусок страны и оказались в дамках. К тому же с учетом Турции прокачка газа из северного Ирака через Сирию вполне возможно и это в зоне оккупации США.
    Россия будет пытаться сейчас всячески выдавить штатников оттуда, иначе смысла всей операции нет. Попытка "потихому" отжать нефтяные заводы провалилась, но велась она явно не в частных интересах. Сомневаюсь, что какой-то левый предприниматель вдруг решил заняться нефтяным бизнесом. ЧВК разгромили, даже если их там было меньшинство, это все равно бессмысленное поражение. Как теперь штатников оттуда выжать? С применением силы официально нельзя, неофициально попробовали. Пытаться выдавить амеров политически - они там незаконно? А американцы упрямые партнеры - если уж вцепились, то просто так не уйдут.
    Житель Урала
  13. Галеон Сегодня, 10:02
    Не знаю, станет ли Евфрат Рубиконом, но то, что Сирия - это тот самый Армагеддон - встает в сознании и в истории все отчетливей.
    Галеон
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:09
      Ванга. Ванга вроде, говорила о том, что Россия падет, после падения Сирии, не?... winked
      Monster_Fat
  14. kunstkammer Сегодня, 10:25
    на такую «путевку в один конец» они бы вряд ли подписались. Таким образом, домыслы о том, что именно русские добровольцы понесли в этом столкновении самые значительные потери, на мой взгляд, лишены реальных оснований.

    Довольно спорное утверждение. ЧВК - это бизнес. Достаточно пообещать хорошие деньги... и на что пойдёт капиталист за 300% прибыли?
    А простым бойцам можно объяснить, что всё договорено, наши прикроют, американцы не полезут.... а премиальные получат классные. Вот и - вперёд и с песней!
    Какие там ПЗРК? О чём это Вы? Всё под контролем!
    kunstkammer
  15. kunstkammer Сегодня, 11:10
    Цитата: Monster_Fat
    Россия падет, после падения Сирии, не?...

    Ну, этого не дождётесь! А вот....
    Редкие прохожие с грустью проводили взглядами печальный клин вылетевший из Кремля...
    "Гарант улетел" - прошептали девичьи обветренные губы... "Но он обещал вернуться!"
    "Чур меня, чур меня... Не надо бы..." - засуетились мужики. - "Улетел так улетел!" и на радостях пошли открывать початую бутылку текиллы.
    Старый и заброшенный баян наконец дождался своего часа - меха весело рванулись и в последнем вздохе огласили окрестности радостной Барынёй.
    Молодухи пустились в пляс, поминая не добрым словом Наибулину. В её честь и сочинили эту народную плясовую.
    "Грефа.. Грефа больше нет!" - не верили себе мужики. "А Кудрина не видали?"
    Чаво же не видали! Видали! Вон крайний летит, оглядывается.. боится из рогатки в клюв получить!"
    Печальный клин бывшего раба на галерах... с своими верными поцанами и поцанками курлыкая удалился.
    На краю Света, где-то недалеко от своих заокеанских портнёров, сложив усталые, натруженные за десятилетия крылья, оглядев окрестности он прошептал: "Эх, стерхи.. стерхи.. вы все такие - стерхи!"
    И камнем упал на самое дно, самого глубокого ущелья!
    Тут и страшной сказки конец.
    Ну а Ванга - молодец!
    kunstkammer
  16. Cop Сегодня, 11:28
    Свет на это безобразие мог бы пролить г-н Уткин, но он молчит. Я не верю в то, что он не координирует
    действия своих подразделений с командованием нашей военной группировки в Сирии. А, если не координирует, то какой же бардак в этой самой группировке имеется. Ведь, что бы Б-52 долетел до места событий, например с Диего-Гарсия нужен не один час. Выходит, что американцы заранее знали..... И, если они запрашивали наших, а наши ответили, что там наших нет, то кто наши после этого? Я считаю, что нужно создавать парламентскую комиссию для расследования этого инцидента. И виновные должны быть названы и наказаны как со стороны группировки, так и сам Уткин. Уж, если не хватает толку командовать пусть в дворники идёт. Там от него больше пользы будет.
    Cop
  17. JonnyT Сегодня, 11:51
    Почему никто не рассматривает вариант с подставой????
    Им сказали, мол "идите ребята обо все договорено вас не тронут".
    Их целенаправленно купили для жертвоприношения.
    Нас морально готовят схваткам с коалицией в Сирии, к переходу конфликта с западом в горячую фазу.
    Путин, он с ними со всеми ручкается, называет партнерами, проводит телефонные переговоры.
    Для него эти ЧВКшники что фишки за покерным столом.
    Суть не изменить. Для нас они товарищи, соотечественники, родственники, а для политиков - пешки.
    JonnyT
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