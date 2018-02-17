Автопоезд-танковоз МЗКТ-742960+820400 (Республика Беларусь)

По материалам сайтов:

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http://arms-expo.ru/

https://vpk.name/

https://belrynok.by/

https://mpark.pro/

Значительная часть армейской бронетехники нуждается в особых средствах транспортировки, необходимых для ее переброски на большие расстояния. Перевозка танков и иных боевых машин осуществляется с помощью специальных тягачей и полуприцепов, имеющих достаточную грузоподъемность. Минский завод колесных тягачей предлагает сразу несколько комплексов такого назначения, одним из которых является автопоезд МЗКТ-742960+820400. Грузоподъемность в 56 т и крупная грузовая площадка позволяют ему перевозить танк или сразу две боевые машины пехоты.В настоящее время в каталоге продукции Минского завода колесных тягачей присутствует несколько автопоездов, построенных на основе разных седельных тягачей и полуприцепов. Техника с разными характеристиками, в том числе и примечательно высокими, способна перекрыть большой диапазон масс полезной нагрузки. При этом одной из самых интересных разработок может считаться автопоезд Volat МЗКТ-742960+820400, пригодный для использования в вооруженных силах разных стран.Любопытно, что проект автопоезда МЗКТ-742960+820400 с самого начала рассматривался как экспортный. Более того, он даже был разработан по заказу третьей страны. Заказчиком новой техники стали вооруженные силы Анголы, нуждавшиеся в современных транспортных средствах для перевозки бронетехники разных типов. В ходе исполнения этого заказа был создан новый тягач с достаточными характеристиками, построенный с широким применением зарубежных изделий и компонентов.Как и другие автопоезда торговой марки Volat или иных производителей, система МЗКТ-742960+820400 состоит из двух основных компонентов. Главным является т.н. основное звено в виде седельного тягача МЗКТ-742960. На седельно-сцепном устройстве такого тягача закрепляется шкворень специального полуприцепа МЗКТ-820400. Функции звеньев автопоезда традиционны. Тягач отвечает за передвижение, а на полуприцепе располагается вся полезная нагрузка.Проект МЗКТ-742960+820400 был разработан несколько лет назад в рамках экспортного соглашения и затем введен в каталог продукции завода. В 2015 году базовый тягач МЗКТ-742960 прошел модернизацию, повысившую его потенциал в качестве армейского транспортного средства. Обновленная машина получила возможность установки дополнительного бронирования на кабину. Кроме того, были улучшены условия для экипажа внутри кабины.Для достижения желаемых характеристик автопоезда седельный тягач МЗКТ-742960 получил соответствующую конструкцию. Он представляет собой четырехосную полноприводную машину высокой проходимости, построенную на основе массивной рамы, с размещением двигателя под кабиной. Также проектом предусматривалось использование лебедки для работы с грузом, набор разъемов для подключения систем полуприцепа и т.д.Главным агрегатом тягача МЗКТ-742960 является сварная металлическая рама лонжеронного типа с поперечинами. В передней ее части, на уровне силовых элементов, располагаются двигатель и часть агрегатов трансмиссии. Так же между лонжеронами, в других частях рамы, помещаются раздаточная коробка, дифференциалы и т.д. Над моторным отсеком поместили кабину экипажа. За кабиной имеются некоторые вспомогательные устройства силовой установки. Позади них установили лебедку. Вся задняя половина рамы выполнена в виде открытой площадки с седельно-сцепным устройством в центре.В моторном отсеке тягача помещается дизельный двигатель Deutz BF 8M1015C немецкого производства, развивающий мощность до 544 л.с. С двигателем соединена автоматическая коробка передач Allison 4500 с шестью скоростями переднего хода и одной заднего. Средства подачи воздуха к двигателю и радиатор вынесены за пределы шасси и находятся за кабиной. Так, система охлаждения получила небольшой многоугольный корпус, отдельно стоящий у правого борта машины.После коробки передач крутящий момент поступает на двухступенчатую раздаточную коробку. Все четыре моста машины выполнены ведущими и оснащены центральными редукторами с системой дифференциалов. Последние имеют функцию самоблокировки. Через полуосевой карданный вал центральный редуктор соединяется с планетарным колесным. Колеса первых двух осей являются управляемыми, что сказалось на конструкции их мостов.Шасси МЗКТ-742960 получило четырехосную ходовую часть с колесами большого диаметра, пригодными для перемещения по бездорожью. Оси расположены с разными промежутками. Наиболее крупным является расстояние между вторым и третьим колесом каждого борта. Первый промежуток меньше, а перед четвертой осью предусматривается минимальное расстояние. В увеличенных промежутках между вторым и третьим колесом каждого борта помещаются топливные баки. Передние колеса сверху прикрыты полноценной аркой. Над задними имеются только две пары щитков.Две передние оси шасси оснащаются независимой подвеской на основе торсионов. Задние мосты укомплектованы рессорно-балансирной подвеской на основе пары рычагов. Ходовая часть имеет набор тормозных устройств. Применяются колодочные тормоза с пневмогидравлическим управлением. Также имеются запасной, стояночный и гидродинамические тормоза. Пневматическая трасса тормозной системы тягача может соединяться с соответствующими средствами полуприцепа. Используются односкатные колеса с широкопрофильными шинами, имеющими протектор повышенной проходимости. Размер шин – 23,5-25 или 23,5R25. Колеса связаны с централизованной системой регулировки давления.Тягач комплектуется запасным колесом, однако его размеры и масса потребовали оснастить машину особым оборудованием. «Запаска» перевозится на правом борту тягача, рядом с лебедкой. Большое и тяжелое колесо поднимается к креплениям и опускается на землю при помощи компактного крана с небольшой поворотной стрелой.В передней части шасси на собственных амортизаторах устанавливается кабина экипажа, построенная из металла на основе несущего каркаса. Кабина значительно уже основной части шасси, что придает тягачу характерный и узнаваемый внешний вид. Обводы кабины образованы несколькими крупными прямоугольными плоскостями; количество скосов и скруглений минимально. Кабина выполнена двухрядной и оснащается семью местами для экипажа, включая рабочее место водителя. При необходимости четыре сиденья заднего ряда преобразуются в два спальных места. Кабина оснащена средствами кондиционирования.По желанию заказчика, имеющийся незащищенный отсек экипажа может быть дополнен броней, крепления для которой присутствуют на каркасе и панелях. Штатные стекла при этом заменяются на защищенные блоки. В базовой конфигурации кабина тягача также имеет средствам для использования личного оружия экипажа.Кабина тягача-танковоза МЗКТ-742960 обеспечивает водителю и другим членам экипажа хороший обзор. Имеется крупное лобовое стекло с вертикальным переплетом, а также две пары окон максимального размера на бортовых дверях. Для наблюдения за дорогой также следует использовать пару крупных зеркал заднего вида, вынесенных от бортов на рамках. Посадка в кабину обеспечивается двумя парами дверей, занимающих почти всю площадь дверей. Передние двери открываются вперед по ходу движения, задние – назад. Ввиду большой высоты машины под дверями на корпусе имеются подножки с вынесенной L-образной ступенькой.Кабина оснащается набором светотехнического оборудования, требуемого для автопоездов и прочей крупногабаритной техники. Над лобовым стеклом устанавливаются три оранжевых фонаря. Пара крупных маяков того же цвета монтируется на крыше кабины. Стандартный набор фар размещается на переднем и заднем бамперах.Для выполнения некоторых погрузочных и иных работ седельный тягач от Минского завода может использовать лебедку, размещенную на средней части шасси, перед седельно-сцепным устройством. В составе лебедки имеется пара барабанов с гидравлическим приводом. Последний способен создавать тяговое усилие по 250 кН на двух выданных тросах.На кормовой площадке шасси МЗКТ-742960, непосредственно над редуктором третьего моста, находится седельно-сцепное устройство под шкворень диаметром 3,5 дюйма. Грузонесущая плита имеет три степени свободы и может качаться в пределах небольших секторов. Нагрузка на седельное устройство – до 27 т.Тягач Volat МЗКТ-742960 имеет длину 10,3 м при максимальной ширине (по зеркалам) 3,5 м. Максимальная высота определена на уровне 4 м. Дорожный просвет – 500 мм. Снаряженный тягач весит 26 т. Полная масса с учетом нагрузки на «седло» – 53 т. При этом на передние оси приходится по 11,3 т нагрузки, на задние – по 15,2 т. По данным производителя, максимальная скорость машины на шоссе составляет 70 км/ч. Она способна преодолевать склон крутизной 14°.Несмотря на достаточно большие размеры и вес, тягач белорусского производства может перевозиться самолетами военно-транспортной авиации. Для этого могут использоваться самолеты типа Ан-22 или другая техника с более высокими характеристиками.Для транспортировки бронетехники при помощи седельного тягача МЗКТ-742960 в Минске в составе автопоезда-танковоза применяется полуприцеп типа МЗКТ-820400. Он имеет традиционную для подобных изделий конструкцию, но при этом адаптирован для перевозки крупных и тяжелых грузов наподобие различных боевых машин.Основой полуприцепа является сварная рама лонжеронного типа. Ее большая часть выполнена ровной и предназначена для организации грузовой площадки, тогда как передний участок отличается изогнутой формой и несет шкворень. Рядом с ней помещаются опорные устройства для поддержания прицепа при отсутствии тягача. В корме предусматриваются средства монтажа шасси и пары трапов.Ходовая часть полуприцепа выполнена двухосной и располагается вблизи кормы рамы. Для правильного распределения нагрузки на грунт используется восьмиколесная схема с двумя бортовыми тележками. В конструкции последних используются продольные и поперечные балансиры. Каждая тележка получает по четыре колеса, расположенные на двух осях. На колесах устанавливаются колодочные тормоза с пневматическим приводом. Пневматическая система прицепа соединяется с устройствами тягача. Использованы шины размером 16.00R20. Полуприцеп должен нести одно запасное колесо. Его крепление помещается в передней части рамы.Подобно тягачу, полуприцеп имеет систему регулировки давления в шинах. Для большего удобства эксплуатации все вентили подкачки шин выводятся на борта рамы. Все колеса оснащены датчиками контроля давления. В случае снижения этого параметра ниже допустимых значений срабатывает индикатор на приборной панели водителя.При отсутствии тягача полуприцеп должен использовать опорное устройство, помещенное в передней части рамы. В его состав входит пара усиленных механических и гидравлических домкратов.Полуприцеп МЗКТ-820400 имеет грузовую платформу длиной порядка 13 м и шириной 3,2 м. Погрузочная высота – 1,5 м. На платформе, выполненной в виде листового настила, имеются планки противоскольжения, опорные и направляющие ролики, блоки направления тросов лебедки, крепления для тросов, фиксирующих груз, и т.д.Самоходная или буксируемая техника должна загружаться на полуприцеп при помощи пары откидных трапов. Два таких устройства длиной порядка 2,5 м шарнирно закрепляются на корме платформы. Трапы опускаются и поднимаются при помощи гидравлических цилиндров, давление в которых создается за счет бортовой аппаратуры тягача.Полная длина полуприцепа МЗКТ-820400 составляет 18,4 м, ширина – 3,2 м. Высота в транспортном положении с поднятыми трапами – 3,5 м. Собственная масса этого изделия определена на уровне 19 т. Грузоподъемность – 56 т; полный вес – 75 т. Конструкция полуприцепа передает на седельно-сцепное устройство тягача нагрузку не более 27 т. Нагрузка на собственные оси не должна превышать 24 т на каждую.13-метровая грузовая площадка полуприцепа и возможность перевозки 56-тонного груза позволяют автопоезду МЗКТ-742960+820400 решать разнообразные транспортные задачи. Так, он может перевозить на грузовой площадке любой современный танк советской или российской постройки, либо иную боевую бронированную машину. В случае с легкой техникой возможна одновременная перевозка нескольких машин. В частности, на полуприцепе, как утверждается, можно разместить и закрепить сразу две боевые машины пехоты тип БМП-1 или БМП-2. Вероятно, так же дело обстоит и с другими небольшими легкими бронемашинами.Характерной чертой тягача МЗКТ-742960 является ходовая часть повышенной проходимости, оснащенная колесами большого диаметра с регулируемым давлением. За счет нее и сравнительно мощного двигателя машина способна перемещаться не только по автомобильным дорогам, но и по пересеченной местности. Кроме того, как показали испытания, по бездорожью может ездить и полуприцеп МЗКТ-820400. Вне хороших дорог автопоезд способен перевозить различные грузы, однако плохое состояние трассы серьезным образом ограничивает максимальную скорость движения.По известным данным, первым заказчиком серийных автопоездов-танковозов МЗКТ-742960+820400, предназначенных для транспортировки военной техники, стали вооруженные силы Анголы, чуть ранее заказавшие их разработку. Впоследствии Минский завод колесных тягачей начал продвигать свои автопоезда новой модели на международном рынке. Эта техника регулярно демонстрируется на различных выставках и пользуется определенной популярностью среди их посетителей. При этом, несмотря на все усилия компании-разработчика, автопоезда на основе тягача МЗКТ-742960 пока не заказывались вооруженными силами Республики Беларусь.Впрочем, белорусская армия все же получила возможность опробовать отечественные танковозы. Так, 3 июля прошлого года в Минске состоялся парад, посвященный Дню независимости. Во время этого мероприятия по столичным улицам прошли несколько автопоездов МЗКТ-742960+820400, на полуприцепах которых находились танки и самоходные артиллерийские установки. Специальная техника, отсутствующая на вооружении собственной армии, вероятно, символизировала экспортный потенциал белорусской оборонной промышленности.Не всякая военная техника может перебрасываться на большие расстояния своим ходом, и ей необходим специальный транспорт. Автопоезда с возможностью перевозки танков и других бронемашин нужны всем армиям, и некоторые из них готовы заказывать технику за рубежом. К примеру, в случае с Анголой желание получить новые тягачи с полуприцепами привело к появлению автопоезда Volat МЗКТ-742960+820400. Теперь такую технику, предлагаемую Минским заводом колесных тягачей, могут приобрести и другие заказчики.