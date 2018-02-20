Честный банкир

Одним из выдающихся предпринимателей России был Борис Абрамович Каменка (09. 01. 1855 г., Киев - до 1942 г.) – купец 1-й гильдии, банкир.В 1914 г. в Российской империи насчитывалось 53 коммерческих акционерных банка, которые имели 778 филиалов. 5 наиболее крупных банков (Русско-Азиатский, Петербургский Международный, Русский для внешней торговли, Азовско-Донской и Русский торгово-промышленный) к началу Первой мировой войны сосредоточили в своих руках до половины ресурсов всех российских коммерческих банков.Б. А. Каменка в 1910 – 1917 гг. - председатель правления Азовско-Донского коммерческого банка. Капиталы последнего приблизились к сумме активов крупнейшего в тот период банка - Петербургского Международного (20000000 руб. акционерного и 12200000 руб. запасного капиталов). По текущим счетам и вкладам Азовско-Донской банк даже обогнал лидера (84100000 руб.).За пять предвоенных лет акционерный капитал банка достиг внушительной цифры 50000000 руб., а текущие счета и вклады - 211600000 руб. Объем ссудных операций банка увеличился более чем в 1,5 раза, а объемы вексельных кредитов Азовско-Донского банка превзошли таковые у Петербургского Международного.Банк под руководством Б. А. Каменки стал четвертым по величине коммерческим банком России.С 1911 г. его акции поступили в официальную котировку Парижской биржи. Материалы регистрации русских ценных бумаг во Франции в 1919 г. показали наличие акций этого банка (по номинальной стоимости) на сумму 19500000 руб. Акции банка с 1910 г. котировались и на Берлинской бирже.Б. А. Каменка активно занимался банковской деятельностью и лично работал с крупнейшими акционерами. Так, на собрании акционеров 27. 03. 1914 г. большая часть акций, на которые Банком фюр Хандел унд Индустри выданы удостоверения, были представлены Б. А. Каменкой. Р. Мишон, бывший консул Франции в России, был введен в Совет банка по инициативе Б. А. Каменки.О том, насколько ценился Б. А. Каменка в зарубежной банковской сфере, свидетельствует следующий факт. Когда в начале 1914 г. Борис Абрамович избирался в состав административного совета Банка дей Пейи дю Нор, то Совет, призывая акционеров ратифицировать назначение Б. А. Каменки, напоминал о связях с Азовско-Донским банком, называя председателя правления последнего – выдающимся. Помощь со стороны Б. А. Каменки именовалась не иначе как «драгоценная».Б. А. Каменка являлся и председателем правлений ряда организаций – например, Общества Соединенных цементных заводов, Таганрогского металлургического общества и Русского общества «Сименс-Шуккерт».Предоставляя промышленным предприятиям кредиты, банк под руководством Б. А. Каменки стремился установить над ними контроль. Но это был не контроль ради выкачивания ресурсов – а контроль для повышения рентабельности предприятий. Например, в 1911 – 1912 гг. Азовско-Донской банк осуществил финансовую реорганизацию Сулинского металлургического общества. В 1912 г., приобретя у Госбанка Керченский металлургический завод, Б. А. Каменка объединил его с Таганрогским заводом - в итоге Таганрогское общество, обзаведясь собственным доменным производством, стало одним из самых рентабельных металлургических производств юга России.В преддверии Первой мировой Азовско-Донской банк начал проявлять активность в сфере нефтяной промышленности.Война серьезно изменила обстановку в банковской сфере - перевод тяжелой промышленности (позднее и ключевых отраслей легкой промышленности) на обслуживание военных нужд привел к тому, что самая важная промышленная клиентура банков ушла на государственное финансирование (военные поставки финансировались Государственным казначейством). Соответственно и свои основные ресурсы коммерческие банки направляют на финансирование военных расходов. Вместе с тем банковский контроль над различными предприятиями вырос – и к 1917 г. распространился на 468 предприятий (44% российского акционерного капитала).Б. А. Каменка не забывал о своей принадлежности к еврейской общине.Он являлся председателем ростовской еврейской общины, членом правления еврейской общины г. Санкт - Петербург, Еврейского колонизационного общества, занимался благотворительной деятельностью.В 1917 г. авторитетный специалист Б. А. Каменка становится советником Временного правительства. В его ведении находились финансовые вопросы.В революционный год он не остался в стороне от политики - Б. А. Каменка спонсировал кадетскую газету «Речь». Хотя в условиях «свободы слова» 1917 г. как вспоминал очевидец: «…газета не шла в ногу с банкирами и шовинистами типа Каменки и Милюкова. Но она и не шла в ногу с большевиками».Поддерживая деятельность партии «Народная свобода» и ее органа газета «Речь», Б. А. Каменка действовал через А. И. Каменку (родственник и член совета Азовско-Донского банка) - члена ЦК кадетской партии.Как отмечал современник, все знали о том, что «Речь» издается на банковские средства.После 1917 г. Б. А. Каменка уехал из Советской России, но в Гражданской войне не участвовал. В 1920 г. он отклоняет предложение П. Н. Врангеля стать министром финансов в крымском правительстве.После 1920 г. Б. А. Каменка эмигрировал, но и за рубежом продолжал вести активную деятельность. Так, он участвовал в создании Русского торгово-промышленного союза, учрежденного в Париже в 1921 г. российскими предпринимателями. В том же году на парижском съезде представителей русской промышленности он выступил с докладом. В 1923 г. Б. А. Каменка становится председателем парижского Русского страхового общества. Не забыл он и об издательской деятельности - участвовал в издании берлинской кадетской газеты «Руль».Как вспоминал человек, близко знавший предпринимателя, Б. А. Каменка являлся, по общему мнению, одним из самых талантливых финансистов своего времени и в то же время одним из чистейших в банковской сфере. Он отмечал, что этот "не экспансивный, благообразный еврей" замкнулся в рамках банковских операций. И, хоть Каменка и стал банкиром кадет, но кадетам мест не раздавал и влиянием их на дела банка не пользовался. И в эмиграции он остался авторитетом в банковских делах.Отчет Азовско-Донского коммерческого банка за 1914 г. СПб., 1915.;Колышко И. И. Великий распад. Воспоминания. СПб., 2009.Бовыкин В. И. Финансовый капитал в России накануне Первой мировой войны. М., 2001;Бойко П. А. Коммерческие банки и реальный сектор российской экономики конца XIX-начала ХХ в // Экономический журнал. 2011. № 22.;Государственный банк в 1913 году: французский взгляд. М.:, 2015.