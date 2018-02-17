Бронированная разведывательная машина Panhard EBR
Золотая эпоха колесных бронеавтомобилей пришлась на 1930-1940-е годы, в тот период колесная бронетехника активно проектировалась и строилась во многих странах мира. К таким странам относилась и Франция, бывшая тогда еще крупной европейской колониальной державой. Традиции создания и производства колесных бронеавтомобилей с артиллерийским вооружением были здесь достаточно сильны. Уже в те годы французские военные руководствовались концепцией использования подобной бронетехники в метрополии в составе легких механизированных дивизий.
К числу наиболее удачных предвоенных разработок французских инженеров относят полноприводный пушечный бронеавтомобиль Panhard 178. Вслед за ним конструкторы одной из старейших автомобильных компаний Франции «Панар» создали еще более совершенный бронеавтомобиль. Улучшенная бронемашина получила обозначение Panhard 201, встречалось также обозначение прототипа Panhard AM 40Р. Он был построен в единственном экземпляре, дальнейшему развитию проекта помешала Вторая мировая война, хотя 1 мая 1940 года от военного министерства был получен заказ на постройку 600 таких бронемашин. Единственный построенный бронеавтомобиль в июне 1940 года был вывезен в Марокко, где и пропал бесследно. Это не помешало уже в первые послевоенные годы реанимировать проект бронеавтомобиля с колесной формулой 8х8, в конечном итоге в обновленном варианте бронемашина была доведена до стадии серийного производства.
Усовершенствованный вариант бронеавтомобиля под обозначением Panhard EBR (Engin Blindé de Reconnaissance — бронированная разведывательная машина) был полностью готов к началу 50-х годов прошлого века. Пушечный бронеавтомобиль Panhard EBR серийно производился во Франции с 1951 по 1960 год. Это был полноприводный четырехосный колесный бронеавтомобиль полной массой более 13 тонн. На него могли устанавливаться так полюбившиеся французам качающиеся башни с 75-мм или 90-мм орудиями (модели бронеавтомобилей с разными пушками обозначались соответственно Panhard EBR 75 и Panhard EBR 90), вспомогательным вооружением являлись три 7,5-мм пулемета. Однако не вооружение было главной особенностью данной боевой машины. Наибольший интерес представляло шасси, в составе которого было два средних подъемных моста с цельнометаллическими колесами (при подъеме средних мостов колесная формула менялась на 4х4). Еще одной фишкой бронеавтомобиля было наличие двух постов управления и соответственно возможности равноценного движения вперед и назад.
Работы над новым колесным бронеавтомобилем с пушечным вооружением начались во Франции в сентябре 1949 года. За основу был взят бронеавтомобиль Panhard 201, однако это не было слепым копированием еще довоенной боевой машины. В конструкцию были внесены различные изменения, которые пришли в голову главному конструктору Луи Делягарде еще в годы войны. Он сделал новый бронеавтомобиль длиннее и шире, а передняя и задняя части корпуса стали полностью идентичными (такой шаг положительным образом сказывался на стоимости производства).
Лобовые бронелисты сварного корпуса располагались под двойным углом, образу трехскатную форму, такая конструкция была известна как «щучий нос». Завершался данный нос «челюстью» толщиной 40 мм. В силу своих небольших размеров данная деталь могла защитить лишь ноги механика-водителя, но у нее было другое назначение – она использовалась в качестве силового элемента конструкции, связывая воедино части корпуса бронемашины. Характерной особенностью бронекорпуса было то, что в плане он был симметричным не только относительно продольной, но и относительно поперечной оси. В обеих клиновидных частях корпуса спереди и сзади располагался свой пост управления с местом механика-водителя. Благодаря такой особенности, бронеавтомобиль мог легко выйти из-под обстрела, не разворачиваясь. Причем особенности трансмиссии позволяли пушечному бронеавтомобилю двигаться назад с той же скоростью, с которой он мог двигаться вперед.
Корпус бронеавтомобиля был сварным. Его лобовой и кормовой листы были установлены со значительными углами наклона, бортовые листы были установлены вертикально. В лобовой и кормовой частях бронекорпуса были расположены прямоугольные люки, которыми пользовались механики-водители. Экипаж пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR состоял из четырех человек: командира, наводчика и двух механиков-водителей.
Двигатель был передвинут в центр корпуса и располагался непосредственно под башней. Так как не каждый двигатель можно было разместить в столь ограниченном по размерам пространстве, специально для бронеавтомобиля Panhard EBR конструкторы спроектировали шестилитровый 12-цилиндровый горизонтальнооппозитный двигатель Panhard 12H 6000S (высота блока составляла всего 228 мм). Данный бензиновый двигатель развивал максимальную мощность 200 л.с. при 3700 об/мин. При его создании за основу были взяты цилиндропоршневая группа и блок от двухтактного двухцилиндрового двигателя малолитражного автомобиля Panhard Dyna. Через компактное многодисковое сцепление крутящий момент от двигателя поступал на коробку переключения передач 4F4Rx4. Точнее будет сказать, что это были сразу две КПП, которые были объединены в единый узел по несоосной схеме. При этом вторая коробка одновременно служила и блокирующимся межбортовым дифференциалом, и раздаточной коробкой с механизмом реверса для изменения направления движения бронемашины.
У бортовой схемы трансмиссии есть свои преимущества. Она хороша тем, что не допускает пробуксовки колес одного борта, что очень хорошо сказывается на проходимости машины. В такой схеме можно обойтись одним дифференциалом, в то же врем КПД бортовой трансмиссии не очень высок из-за наличия многочисленных угловых передач и очень большого числа зубчатых пар. К примеру, у французского бронеавтомобиля Panhard EBR направление крутящего момента первый раз меняется на 90 градусов на выходном валу первой коробки передач, второй раз – при раздаче момента по валам, которые идут вдоль бортов корпуса к передним и задним колесам и еще раз уже непосредственно для привода колес. Статический дорожный просвет пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR составлял 406 мм (очень достойный показатель, на уровне грузового автомобиля Unimog). Для того чтобы улучшить управление бронемашины в поворотах, конструкторы разместили на валах, ведущих к передним колесам, муфты свободного хода.
Бронеавтомобиль получил шасси с 8 колесами: передняя и задняя пары обычные с шинами и пневматическими камерами, а вот две средних пары колес были металлическими с развитыми зубчатыми грунтозацепами. При реализованной схеме 8х8 бронеавтомобиль Panhard EBR передвигался по шоссе, опираясь лишь на колеса внешних осей. Алюминиевые колеса внутренних осей опускались только при движении по бездорожью. Они повышали проходимость машины и снижали удельное давление на грунт (до 0,7 кг/см2). Используемый рычажный механизм с гидропневматическим приводом выполнял и роль упругого элемента подвески средних осей бронеавтомобиля. Колеса передней и задней пар были подвешены на концентрических пружинах.
Впервые новый бронеавтомобиль был показан на публике во время парада на Елисейских Полях в Париже, который состоялся 14 июля 1950 года. Парад был посвящен Дню Независимости Франции. Panhard EBR стал первой колесной бронемашиной собственной разработки, поступившей на вооружение в послевоенное время. В условиях серьезного конфликта с массовым применением бронетехники эта бронированная разведывательная машина была крайне уязвима. Толщина бортов не превышала 20 мм, лба корпуса и башни – 40 мм. Однако во французском Генштабе видели нишу для этой машины – ей был Theatre d’Operation d’Outre-Mer (заморский театр военных действий), бронемашина предназначалась для колониальных войн со слабо подготовленным и плохо вооруженным противником.
Для этой роли быстрый бронеавтомобиль с достаточно мощным пушечным вооружением подходил как нельзя лучше. Очень часто явную нехватку вооружения партизанские отряды старались компенсировать быстротой и внезапностью нападений. Определяющим фактором для борьбы с ними становились скорость, маневренность и дальность хода. Всеми этими качествами Panhard EBR обладал в полной мере. Его максимальная скорость движения по шоссе составляла 105 км/ч, запас хода – около 630 км. При боевой массе порядка 13,5 тонн бронеавтомобиль расходовал всего 55 литров топлива на 100 км (при движении по дорогам, для того чтобы исключить рыскание, у бронемашины блокировался рулевой механизм задних колес). При этом могло показаться, что столь большая по своим габаритам бронемашина была неповоротливой (длина корпуса – 5,54 м, общая – 6,15 м), однако это не соответствовало действительности. Благодаря наличию четырех управляемых колес ее радиус поворота равнялся всего 6 метрам. А благодаря внушительной колесной базе бронеавтомобиль мог без остановки с ходу преодолевать траншеи длиной до двух метров. Здесь он не уступал и танкам.
Основное вооружение бронеавтомобиля располагалось в качающейся башне. Можно сказать, что она была не менее примечательной, чем его трансмиссия. Французские инженеры, не долго думая, решили установить на часть бронеавтомобилей Panhard EBR уже созданную к тому моменту башню FL10 от легкого танка AMX-13 с 75-мм пушкой и спаренным с ней 7,5-мм пулеметом (еще два пулемета были расположены в корпусе). Такое решение позволило значительно облегчить снабжение машины боеприпасами и ее обслуживание в условиях войсковой эксплуатации.
Использование качающейся башни было особенностью данной боевой машины. Качающаяся башня состояла из двух частей: нижней, которая была связана с опорой башни и верхней, которая ставилась на нижней на цапфах так, что она могла поворачиваться относительной последней в вертикальной плоскости на определенный угол. При этом орудие было жестко связано с верхней качающейся частью башни. Наводка орудия по вертикали производилась с помощью поворота верхней части башни, а горизонтальное наведение – вращением нижней части. Использование такой конструкции облегчало установку автомата заряжания, позволяя уменьшить размеры башни. В верхней качающейся части башни FL10 были установлены два барабана револьверного типа на 6 снарядов каждый. Данный механизм позволил довести скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Однако у него был один существенный минус, который достался от танковой башни и бронеавтомобилю. Перезаряжать барабаны можно было лишь вручную, для этого одному из членов экипажа нужно было покинуть боевую машину, что в условиях боя было, мягко говоря, небезопасно. В идеале для перезарядки барабанов боевая машина должна была выходить из боя.
Применение такого механизма полуавтоматического заряжания позволило исключить из экипажа заряжающего. Командир сидел слева, наводчик с правой стороны башни. У каждого из них был собственный люк. Люк командира с левой стороны башни имел куполообразную форму крышки, которая откидывалась назад. В основании люка было установлено 7 призменных приборов наблюдения, которые обеспечивали командиру круговой обзор. Башня FL11, которая активнее ставилась на бронеавтомобили Panhard EBR, не имела кормовой ниши и, следовательно, автомата заряжания. В ней сначала устанавливалась 75-мм пушка SA49 c меньшей длиной ствола, а затем низкоимпульсная 90-мм пушка. Экипаж такой машины также состоял из 4 человек, вместо наводчика добавлялся заряжающий, в этом случае обязанности наводчика выполнял сам командир.
На бронеавтомобиль Panhard EBR ставилось два варианта качающихся башен. Версия EBR 75 FL 11 отличалась установкой башни «тип 11» с 75-мм орудием SA 49. Бронеавтомобилей с башней FL 11 было выпущено 836. Другая модель имела башню «тип 10» с установленным в ней 75-мм орудием SA 50, название модели EBR 75 FL 10, таких было выпущено 279. В 1963 году в башню FL 11 установили 90-мм орудие CN-90F2. Такая модель бронеавтомобиля получила обозначение EBR 90 F2. Боекомплект при этом сокращался до 44 снарядов вместо 56 у 75-мм вариантов, однако в нем появлялся 90-мм оперенный кумулятивный снаряд, который обеспечивал бронепробитие на уровне до 320 мм, что позволяло эффективно использовать его для борьбы со всеми танками того временного периода.
На основе пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR во Франции выпускался также бронетранспортер EBR ETT и санитарный бронеавтомобиль. Всего с 1951 по 1960 год было собрано порядка 1200 броневиков данного типа. Они на долгие годы стали основными бронеавтомобилями в составе французской армии, а также активно поставлялись на экспорт: в Марокко, Португалию, Тунис, Индонезию, Мавританию. Самым крупным военным конфликтом с их участием стала война за независимость Алжира, которая продлилась с 1954 по 1962 годы. Также они использовались в Колониальной войне Португалии (целая серия конфликтов) с 1961 по 1974 год и в Войне в Западной Сахаре (1975-1991). В условиях африканской жары и большой запыленности конструкция Panhard EBR проявила себя очень хорошо, разведывательная бронемашина славилась своей неприхотливостью и надежностью. В противном случае экипаж и технические специалисты прокляли бы все на свете, так как для проведения ремонта двигателя с бронеавтомобиля необходимо было сначала демонтировать башню.
Интересным представляется тот факт, что именно колесный бронеавтомобиль Panhard EBR, с которого была демонтирована башня, был использован в качестве катафалка на церемонии похорон президента Франции – генерала Шарля де Голля.
Тактико-технические характеристики Panhard EBR 75 (башня FL 11):
Габаритные размеры: длина – 6,15 м, ширина – 2,42 м, высота – 2,24 м.
Боевая масса – около 13,5 тонн.
Бронирование – от 10 до 40 мм.
Силовая установка – 12-цилиндровый карбюраторный двигатель Panhard 12H 6000 мощностью 200 л.с.
Максимальная скорость – 105 км/ч (по шоссе).
Запас хода – 630 км.
Вооружение – 75-мм пушка SA 49 и 3 пулемета калибра 7,5-мм.
Боекомплект – 56 выстрелов и 2200 патронов
Колесная формула – 8х8.
Экипаж – 4 человека.
Источники информации:
http://www.off-road-drive.ru/archive/20/Simvol_Pyatoy_respubliki
http://zonwar.ru/bronetexnika/sovr_BTR/Panhard_EBR.html
http://warspot.ru/9664-panar-pushechnyy-tyani-tolkay
Материалы из открытых источников
К числу наиболее удачных предвоенных разработок французских инженеров относят полноприводный пушечный бронеавтомобиль Panhard 178. Вслед за ним конструкторы одной из старейших автомобильных компаний Франции «Панар» создали еще более совершенный бронеавтомобиль. Улучшенная бронемашина получила обозначение Panhard 201, встречалось также обозначение прототипа Panhard AM 40Р. Он был построен в единственном экземпляре, дальнейшему развитию проекта помешала Вторая мировая война, хотя 1 мая 1940 года от военного министерства был получен заказ на постройку 600 таких бронемашин. Единственный построенный бронеавтомобиль в июне 1940 года был вывезен в Марокко, где и пропал бесследно. Это не помешало уже в первые послевоенные годы реанимировать проект бронеавтомобиля с колесной формулой 8х8, в конечном итоге в обновленном варианте бронемашина была доведена до стадии серийного производства.
Усовершенствованный вариант бронеавтомобиля под обозначением Panhard EBR (Engin Blindé de Reconnaissance — бронированная разведывательная машина) был полностью готов к началу 50-х годов прошлого века. Пушечный бронеавтомобиль Panhard EBR серийно производился во Франции с 1951 по 1960 год. Это был полноприводный четырехосный колесный бронеавтомобиль полной массой более 13 тонн. На него могли устанавливаться так полюбившиеся французам качающиеся башни с 75-мм или 90-мм орудиями (модели бронеавтомобилей с разными пушками обозначались соответственно Panhard EBR 75 и Panhard EBR 90), вспомогательным вооружением являлись три 7,5-мм пулемета. Однако не вооружение было главной особенностью данной боевой машины. Наибольший интерес представляло шасси, в составе которого было два средних подъемных моста с цельнометаллическими колесами (при подъеме средних мостов колесная формула менялась на 4х4). Еще одной фишкой бронеавтомобиля было наличие двух постов управления и соответственно возможности равноценного движения вперед и назад.
Panhard EBR c башней FL11
Работы над новым колесным бронеавтомобилем с пушечным вооружением начались во Франции в сентябре 1949 года. За основу был взят бронеавтомобиль Panhard 201, однако это не было слепым копированием еще довоенной боевой машины. В конструкцию были внесены различные изменения, которые пришли в голову главному конструктору Луи Делягарде еще в годы войны. Он сделал новый бронеавтомобиль длиннее и шире, а передняя и задняя части корпуса стали полностью идентичными (такой шаг положительным образом сказывался на стоимости производства).
Лобовые бронелисты сварного корпуса располагались под двойным углом, образу трехскатную форму, такая конструкция была известна как «щучий нос». Завершался данный нос «челюстью» толщиной 40 мм. В силу своих небольших размеров данная деталь могла защитить лишь ноги механика-водителя, но у нее было другое назначение – она использовалась в качестве силового элемента конструкции, связывая воедино части корпуса бронемашины. Характерной особенностью бронекорпуса было то, что в плане он был симметричным не только относительно продольной, но и относительно поперечной оси. В обеих клиновидных частях корпуса спереди и сзади располагался свой пост управления с местом механика-водителя. Благодаря такой особенности, бронеавтомобиль мог легко выйти из-под обстрела, не разворачиваясь. Причем особенности трансмиссии позволяли пушечному бронеавтомобилю двигаться назад с той же скоростью, с которой он мог двигаться вперед.
Корпус бронеавтомобиля был сварным. Его лобовой и кормовой листы были установлены со значительными углами наклона, бортовые листы были установлены вертикально. В лобовой и кормовой частях бронекорпуса были расположены прямоугольные люки, которыми пользовались механики-водители. Экипаж пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR состоял из четырех человек: командира, наводчика и двух механиков-водителей.
Panhard EBR c башней FL10
Двигатель был передвинут в центр корпуса и располагался непосредственно под башней. Так как не каждый двигатель можно было разместить в столь ограниченном по размерам пространстве, специально для бронеавтомобиля Panhard EBR конструкторы спроектировали шестилитровый 12-цилиндровый горизонтальнооппозитный двигатель Panhard 12H 6000S (высота блока составляла всего 228 мм). Данный бензиновый двигатель развивал максимальную мощность 200 л.с. при 3700 об/мин. При его создании за основу были взяты цилиндропоршневая группа и блок от двухтактного двухцилиндрового двигателя малолитражного автомобиля Panhard Dyna. Через компактное многодисковое сцепление крутящий момент от двигателя поступал на коробку переключения передач 4F4Rx4. Точнее будет сказать, что это были сразу две КПП, которые были объединены в единый узел по несоосной схеме. При этом вторая коробка одновременно служила и блокирующимся межбортовым дифференциалом, и раздаточной коробкой с механизмом реверса для изменения направления движения бронемашины.
У бортовой схемы трансмиссии есть свои преимущества. Она хороша тем, что не допускает пробуксовки колес одного борта, что очень хорошо сказывается на проходимости машины. В такой схеме можно обойтись одним дифференциалом, в то же врем КПД бортовой трансмиссии не очень высок из-за наличия многочисленных угловых передач и очень большого числа зубчатых пар. К примеру, у французского бронеавтомобиля Panhard EBR направление крутящего момента первый раз меняется на 90 градусов на выходном валу первой коробки передач, второй раз – при раздаче момента по валам, которые идут вдоль бортов корпуса к передним и задним колесам и еще раз уже непосредственно для привода колес. Статический дорожный просвет пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR составлял 406 мм (очень достойный показатель, на уровне грузового автомобиля Unimog). Для того чтобы улучшить управление бронемашины в поворотах, конструкторы разместили на валах, ведущих к передним колесам, муфты свободного хода.
Бронеавтомобиль получил шасси с 8 колесами: передняя и задняя пары обычные с шинами и пневматическими камерами, а вот две средних пары колес были металлическими с развитыми зубчатыми грунтозацепами. При реализованной схеме 8х8 бронеавтомобиль Panhard EBR передвигался по шоссе, опираясь лишь на колеса внешних осей. Алюминиевые колеса внутренних осей опускались только при движении по бездорожью. Они повышали проходимость машины и снижали удельное давление на грунт (до 0,7 кг/см2). Используемый рычажный механизм с гидропневматическим приводом выполнял и роль упругого элемента подвески средних осей бронеавтомобиля. Колеса передней и задней пар были подвешены на концентрических пружинах.
Впервые новый бронеавтомобиль был показан на публике во время парада на Елисейских Полях в Париже, который состоялся 14 июля 1950 года. Парад был посвящен Дню Независимости Франции. Panhard EBR стал первой колесной бронемашиной собственной разработки, поступившей на вооружение в послевоенное время. В условиях серьезного конфликта с массовым применением бронетехники эта бронированная разведывательная машина была крайне уязвима. Толщина бортов не превышала 20 мм, лба корпуса и башни – 40 мм. Однако во французском Генштабе видели нишу для этой машины – ей был Theatre d’Operation d’Outre-Mer (заморский театр военных действий), бронемашина предназначалась для колониальных войн со слабо подготовленным и плохо вооруженным противником.
Для этой роли быстрый бронеавтомобиль с достаточно мощным пушечным вооружением подходил как нельзя лучше. Очень часто явную нехватку вооружения партизанские отряды старались компенсировать быстротой и внезапностью нападений. Определяющим фактором для борьбы с ними становились скорость, маневренность и дальность хода. Всеми этими качествами Panhard EBR обладал в полной мере. Его максимальная скорость движения по шоссе составляла 105 км/ч, запас хода – около 630 км. При боевой массе порядка 13,5 тонн бронеавтомобиль расходовал всего 55 литров топлива на 100 км (при движении по дорогам, для того чтобы исключить рыскание, у бронемашины блокировался рулевой механизм задних колес). При этом могло показаться, что столь большая по своим габаритам бронемашина была неповоротливой (длина корпуса – 5,54 м, общая – 6,15 м), однако это не соответствовало действительности. Благодаря наличию четырех управляемых колес ее радиус поворота равнялся всего 6 метрам. А благодаря внушительной колесной базе бронеавтомобиль мог без остановки с ходу преодолевать траншеи длиной до двух метров. Здесь он не уступал и танкам.
Основное вооружение бронеавтомобиля располагалось в качающейся башне. Можно сказать, что она была не менее примечательной, чем его трансмиссия. Французские инженеры, не долго думая, решили установить на часть бронеавтомобилей Panhard EBR уже созданную к тому моменту башню FL10 от легкого танка AMX-13 с 75-мм пушкой и спаренным с ней 7,5-мм пулеметом (еще два пулемета были расположены в корпусе). Такое решение позволило значительно облегчить снабжение машины боеприпасами и ее обслуживание в условиях войсковой эксплуатации.
Использование качающейся башни было особенностью данной боевой машины. Качающаяся башня состояла из двух частей: нижней, которая была связана с опорой башни и верхней, которая ставилась на нижней на цапфах так, что она могла поворачиваться относительной последней в вертикальной плоскости на определенный угол. При этом орудие было жестко связано с верхней качающейся частью башни. Наводка орудия по вертикали производилась с помощью поворота верхней части башни, а горизонтальное наведение – вращением нижней части. Использование такой конструкции облегчало установку автомата заряжания, позволяя уменьшить размеры башни. В верхней качающейся части башни FL10 были установлены два барабана револьверного типа на 6 снарядов каждый. Данный механизм позволил довести скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Однако у него был один существенный минус, который достался от танковой башни и бронеавтомобилю. Перезаряжать барабаны можно было лишь вручную, для этого одному из членов экипажа нужно было покинуть боевую машину, что в условиях боя было, мягко говоря, небезопасно. В идеале для перезарядки барабанов боевая машина должна была выходить из боя.
Применение такого механизма полуавтоматического заряжания позволило исключить из экипажа заряжающего. Командир сидел слева, наводчик с правой стороны башни. У каждого из них был собственный люк. Люк командира с левой стороны башни имел куполообразную форму крышки, которая откидывалась назад. В основании люка было установлено 7 призменных приборов наблюдения, которые обеспечивали командиру круговой обзор. Башня FL11, которая активнее ставилась на бронеавтомобили Panhard EBR, не имела кормовой ниши и, следовательно, автомата заряжания. В ней сначала устанавливалась 75-мм пушка SA49 c меньшей длиной ствола, а затем низкоимпульсная 90-мм пушка. Экипаж такой машины также состоял из 4 человек, вместо наводчика добавлялся заряжающий, в этом случае обязанности наводчика выполнял сам командир.
На бронеавтомобиль Panhard EBR ставилось два варианта качающихся башен. Версия EBR 75 FL 11 отличалась установкой башни «тип 11» с 75-мм орудием SA 49. Бронеавтомобилей с башней FL 11 было выпущено 836. Другая модель имела башню «тип 10» с установленным в ней 75-мм орудием SA 50, название модели EBR 75 FL 10, таких было выпущено 279. В 1963 году в башню FL 11 установили 90-мм орудие CN-90F2. Такая модель бронеавтомобиля получила обозначение EBR 90 F2. Боекомплект при этом сокращался до 44 снарядов вместо 56 у 75-мм вариантов, однако в нем появлялся 90-мм оперенный кумулятивный снаряд, который обеспечивал бронепробитие на уровне до 320 мм, что позволяло эффективно использовать его для борьбы со всеми танками того временного периода.
На основе пушечного бронеавтомобиля Panhard EBR во Франции выпускался также бронетранспортер EBR ETT и санитарный бронеавтомобиль. Всего с 1951 по 1960 год было собрано порядка 1200 броневиков данного типа. Они на долгие годы стали основными бронеавтомобилями в составе французской армии, а также активно поставлялись на экспорт: в Марокко, Португалию, Тунис, Индонезию, Мавританию. Самым крупным военным конфликтом с их участием стала война за независимость Алжира, которая продлилась с 1954 по 1962 годы. Также они использовались в Колониальной войне Португалии (целая серия конфликтов) с 1961 по 1974 год и в Войне в Западной Сахаре (1975-1991). В условиях африканской жары и большой запыленности конструкция Panhard EBR проявила себя очень хорошо, разведывательная бронемашина славилась своей неприхотливостью и надежностью. В противном случае экипаж и технические специалисты прокляли бы все на свете, так как для проведения ремонта двигателя с бронеавтомобиля необходимо было сначала демонтировать башню.
Интересным представляется тот факт, что именно колесный бронеавтомобиль Panhard EBR, с которого была демонтирована башня, был использован в качестве катафалка на церемонии похорон президента Франции – генерала Шарля де Голля.
Тактико-технические характеристики Panhard EBR 75 (башня FL 11):
Габаритные размеры: длина – 6,15 м, ширина – 2,42 м, высота – 2,24 м.
Боевая масса – около 13,5 тонн.
Бронирование – от 10 до 40 мм.
Силовая установка – 12-цилиндровый карбюраторный двигатель Panhard 12H 6000 мощностью 200 л.с.
Максимальная скорость – 105 км/ч (по шоссе).
Запас хода – 630 км.
Вооружение – 75-мм пушка SA 49 и 3 пулемета калибра 7,5-мм.
Боекомплект – 56 выстрелов и 2200 патронов
Колесная формула – 8х8.
Экипаж – 4 человека.
Источники информации:
http://www.off-road-drive.ru/archive/20/Simvol_Pyatoy_respubliki
http://zonwar.ru/bronetexnika/sovr_BTR/Panhard_EBR.html
http://warspot.ru/9664-panar-pushechnyy-tyani-tolkay
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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