Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"

Сегодня мы попробуем закрыть тему ЧВК в целом, Вагнера в частности и потерь этой фирмы в Сирии.В целом надо констатировать, что истерика продолжается. На разных ресурсах публикуются душещипательные материалы о погибших россиянах. Родные и близкие со слезами на глазах вопрошают президента и правительство: «За что»? За что погиб их сын, муж, брат…Реакция соответствующая. «Амеры наших убили, а мы тут молчим! Надо мстить! Надо отвечать!» Не единичная тема в разговорах с читателями. К сожалению.Прошло достаточно времени с момента первых сообщений об атаке на колонну. Прошло достаточно времени с момента начала воплей по поводу погибших.Но сведений или какой-либо информации о происшедшем не прибавилось.Всё на уровне "один сотрудник ЧВК, которого нельзя показывать, рассказал корреспонденту"...Не минула чаша сия и нас. Мы тоже побеседовали с двумя бывшими сотрудниками. Из тех, с кем познакомились ещё на Донбассе. Почему бывшими? Закончился контракт, и теперь это вполне респектабельные начинающие бизнесмены. Заработанного хватило для начала собственного дела. Статью про «Донбасс ждет весны» помните?Все просто. А почему бы бывшим военнослужащим, бывшим ополченцам, оставшимся не у дел в корпусе, не подзаработать таким образом? И заработали, что характерно.Что дальше?Речь, понятно, не о наших друзьях с Донбасса. Речь о ситуации в целом.В целом же информационное цунами прошло, наделав дел. Но, тем не менее, скоро, совсем скоро большинство забудет о "разорванных тельняшках" в спорах с оппонентами. Жизнь продолжается...Потому тему гибели огромного количества россиян надо закрывать. Появились ответы на простенькие вопросы. Кому и зачем все это было надо?Почему информация выползла даже не от наших потенциальных, а совсем-таки с территории России? Почему погибших и раненых "сотнями вывезли в Россию за очень короткое время", но об этом никто не знает? И никто пока их не видел?Итак, для чего запущен этот информационный поток? И почему исходящей точкой является достаточно противоречивая фигура господина Гиркина? Сегодня ответ на это ясен.И он, как это ни странно, не в Сирии. А в Москве.В Думе застрял закон о ЧВК. Не готовы депутаты его принять. А сотрудникам этих самых компаний, которые есть, но которых нет, очень хочется получать те же социальные гарантии, что и военнослужащим.Сотрудникам очень хочется выскользнуть из-под дамоклова меча закона о наемниках.Да и моральная сторона имеет место быть. Хочется, чтобы работа сотрудников ЧВК имела какую-либо положительную оценку.С одной стороны, нормальное желание встать в один ряд с теми героями, которые действительно служили государству, а не частному лицу. Да и память о прошлой жизни играет роль. Большинство работников ЧВК — из бывших силовиков или военнослужащих, это не секрет.И здесь Гиркин в качестве детонатора хорош по нескольким статьям сразу. Бабахнуло же? Еще как...Теперь поговорим по пунктам.Основными обвинениями, которые просто пронзают большинство публикаций, являются обвинения в отсутствии защиты. Колонну разгромили, а русские палец о палец не ударили, чтобы спасти. Более того, некоторые издания прямо обвиняют Россию в умышленном непринятии мер. Американцы же получили ответ от российских военных на запрос о нахождении в колонне россиян.Сколько раз было говорено, что сотрудники ЧВК не относятся в вооруженным силам? Сотни? Тысячи? Более того, в самой фирме нет национального деления. Наши знакомые "из бывших" как раз не россияне. Бывшие украинцы, граждане непризнанных республик.А теперь вопрос: если в американской или европейской ЧВК погибнет гражданин России, мы будем поднимать вой? Во французском Иностранном легионе?Некоторые из особо душевных читателей делают акцент именно на этом. Погибли россияне. Мы должны, мы обязаны, мы просто звери, что молчим. Но тогда получается, что звери все. В ЧВК работают граждане почти всех республик бывшего СССР и некоторых государств Европы. Почему же их никто не обвиняет в "озверении"?Следующий интересный момент — они работали в интересах России. Откуда такие сведения? Участие в боях на стороне сирийской армии — это и есть интересы России? Интересы России защищает российская армия. Даже ССО, которые при всей закрытости самой структуры, — это армия. Выполняющая особым способом боевые задачи, но армия.Особенно грустно выглядят ссылки на то, что "командный состав компании явно общался с командованием российских войск в Сирии". Эти сообщения трактуются как прямое доказательство того, что ЧВК работают в интересах России и под руководством российских генералов.Мы не исключаем таких контактов. Не будем забывать, что в руководстве фирмы не последние люди из бывших военнослужащих. Люди, прослужившие довольно большие сроки в рядах ВС, люди, имеющие друзей в действующей армии. Да и национальная принадлежность имеет значение.Но в качестве доказательной базы откровенно слабовато.Помните систему охраны советских оборонных предприятий? На первом периметре ВОХР, а в глубине солдаты роты охраны. Они для государства равнозначны?Некоторые достаточно грамотные читатели, которые прочитали книги западных, точнее, американских писателей о ЧВК, рассказывают нам о давно используемой на Западе методике "ЧВК вместо армии". Действительно, в некоторых случаях, когда светить собственные ВС нельзя, покупают (именно покупают) солдат удачи. Диких гусей. И они проводят операцию за деньги.Какой смысл России тратить огромные деньги на сотрудников ЧВК? Удовольствие крайне дорогое. 200-240 тысяч в рублях — это только зарплата наемника. В зависимости от должности. Да плюс до 100% надбавка за операции. Итого? А ведь существует ещё и штаб, руководство компании, владельцы. Во что обойдется рота наемников? Во-от…Не проще ли использовать ССО и военную полицию? Тем более что мы в Сирии официально. И любой подвиг российского солдата или офицера только поднимает наш престиж.Вот теперь настало время серьезного плевка в морду лица всех этих радетелей за ЧВК. В начале статьи мы говорили о целях представителей и лоббистов частных компаний. Принять закон о ЧВК и изменить закон о наказании за наемничество. Посмотрим УК РФ.Вот оно. Сегодня под действие этой статьи подходят все ЧВК. Потому и прячутся под вывесками частных охранных предприятий (ЧОП). Потому и вынуждены хранить "обет молчания". Примем закон и получим уже не наемников, а сотрудников фирмы, "выполняющих особые задания в особых условиях".Между прочим, эта же статья висит и над множеством обществ ветеранов гражданской войны на Донбассе. И над некоторыми политическими партиями, успешно готовящими свои отряды не совсем понятно кого. Но эту тему мы разберем отдельно.А если вернуться к теме нашего разговора, то получается следующее:Люди, запустившие этот "разоблачительный материал", рассчитывают на период безвременья.Когда старый президент дорабатывает, а новый ещё в проекте. Когда депутаты ГД заняты пиаром собственных кандидатов и особо не будут вникать в предлагаемые законопроекты. А народ, размазывая сопли по лицу из-за погибших, будет радостно хлопать в ладоши от принятия закона, который защитит таких вот парней.И последнее. Мы часто критикуем МО за корявую работу по освещению событий в Сирии.Но в этом случае стоит признать, что наше оборонное ведомство повело себя правильно, не скатившись до свары с суперпатриотами и радетелями земли русской. Заявления были сделаны по делу и очень профессионально.