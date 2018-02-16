12:22 16 февраля

Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"

Сегодня мы попробуем закрыть тему ЧВК в целом, Вагнера в частности и потерь этой фирмы в Сирии.



В целом надо констатировать, что истерика продолжается. На разных ресурсах публикуются душещипательные материалы о погибших россиянах. Родные и близкие со слезами на глазах вопрошают президента и правительство: «За что»? За что погиб их сын, муж, брат…


Реакция соответствующая. «Амеры наших убили, а мы тут молчим! Надо мстить! Надо отвечать!» Не единичная тема в разговорах с читателями. К сожалению.

Прошло достаточно времени с момента первых сообщений об атаке на колонну. Прошло достаточно времени с момента начала воплей по поводу погибших.

Но сведений или какой-либо информации о происшедшем не прибавилось.

Всё на уровне "один сотрудник ЧВК, которого нельзя показывать, рассказал корреспонденту"...

Не минула чаша сия и нас. Мы тоже побеседовали с двумя бывшими сотрудниками. Из тех, с кем познакомились ещё на Донбассе. Почему бывшими? Закончился контракт, и теперь это вполне респектабельные начинающие бизнесмены. Заработанного хватило для начала собственного дела. Статью про «Донбасс ждет весны» помните?

Все просто. А почему бы бывшим военнослужащим, бывшим ополченцам, оставшимся не у дел в корпусе, не подзаработать таким образом? И заработали, что характерно.

Что дальше?

Речь, понятно, не о наших друзьях с Донбасса. Речь о ситуации в целом.

В целом же информационное цунами прошло, наделав дел. Но, тем не менее, скоро, совсем скоро большинство забудет о "разорванных тельняшках" в спорах с оппонентами. Жизнь продолжается...

Потому тему гибели огромного количества россиян надо закрывать. Появились ответы на простенькие вопросы. Кому и зачем все это было надо?

Почему информация выползла даже не от наших потенциальных, а совсем-таки с территории России? Почему погибших и раненых "сотнями вывезли в Россию за очень короткое время", но об этом никто не знает? И никто пока их не видел?

Итак, для чего запущен этот информационный поток? И почему исходящей точкой является достаточно противоречивая фигура господина Гиркина? Сегодня ответ на это ясен.

И он, как это ни странно, не в Сирии. А в Москве.

В Думе застрял закон о ЧВК. Не готовы депутаты его принять. А сотрудникам этих самых компаний, которые есть, но которых нет, очень хочется получать те же социальные гарантии, что и военнослужащим.

Сотрудникам очень хочется выскользнуть из-под дамоклова меча закона о наемниках.

Да и моральная сторона имеет место быть. Хочется, чтобы работа сотрудников ЧВК имела какую-либо положительную оценку.

С одной стороны, нормальное желание встать в один ряд с теми героями, которые действительно служили государству, а не частному лицу. Да и память о прошлой жизни играет роль. Большинство работников ЧВК — из бывших силовиков или военнослужащих, это не секрет.

И здесь Гиркин в качестве детонатора хорош по нескольким статьям сразу. Бабахнуло же? Еще как...

Теперь поговорим по пунктам.

Основными обвинениями, которые просто пронзают большинство публикаций, являются обвинения в отсутствии защиты. Колонну разгромили, а русские палец о палец не ударили, чтобы спасти. Более того, некоторые издания прямо обвиняют Россию в умышленном непринятии мер. Американцы же получили ответ от российских военных на запрос о нахождении в колонне россиян.

Сколько раз было говорено, что сотрудники ЧВК не относятся в вооруженным силам? Сотни? Тысячи? Более того, в самой фирме нет национального деления. Наши знакомые "из бывших" как раз не россияне. Бывшие украинцы, граждане непризнанных республик.

А теперь вопрос: если в американской или европейской ЧВК погибнет гражданин России, мы будем поднимать вой? Во французском Иностранном легионе?

Некоторые из особо душевных читателей делают акцент именно на этом. Погибли россияне. Мы должны, мы обязаны, мы просто звери, что молчим. Но тогда получается, что звери все. В ЧВК работают граждане почти всех республик бывшего СССР и некоторых государств Европы. Почему же их никто не обвиняет в "озверении"?

Следующий интересный момент — они работали в интересах России. Откуда такие сведения? Участие в боях на стороне сирийской армии — это и есть интересы России? Интересы России защищает российская армия. Даже ССО, которые при всей закрытости самой структуры, — это армия. Выполняющая особым способом боевые задачи, но армия.

Особенно грустно выглядят ссылки на то, что "командный состав компании явно общался с командованием российских войск в Сирии". Эти сообщения трактуются как прямое доказательство того, что ЧВК работают в интересах России и под руководством российских генералов.

Мы не исключаем таких контактов. Не будем забывать, что в руководстве фирмы не последние люди из бывших военнослужащих. Люди, прослужившие довольно большие сроки в рядах ВС, люди, имеющие друзей в действующей армии. Да и национальная принадлежность имеет значение.

Но в качестве доказательной базы откровенно слабовато.

Помните систему охраны советских оборонных предприятий? На первом периметре ВОХР, а в глубине солдаты роты охраны. Они для государства равнозначны?

Некоторые достаточно грамотные читатели, которые прочитали книги западных, точнее, американских писателей о ЧВК, рассказывают нам о давно используемой на Западе методике "ЧВК вместо армии". Действительно, в некоторых случаях, когда светить собственные ВС нельзя, покупают (именно покупают) солдат удачи. Диких гусей. И они проводят операцию за деньги.

Какой смысл России тратить огромные деньги на сотрудников ЧВК? Удовольствие крайне дорогое. 200-240 тысяч в рублях — это только зарплата наемника. В зависимости от должности. Да плюс до 100% надбавка за операции. Итого? А ведь существует ещё и штаб, руководство компании, владельцы. Во что обойдется рота наемников? Во-от…

Не проще ли использовать ССО и военную полицию? Тем более что мы в Сирии официально. И любой подвиг российского солдата или офицера только поднимает наш престиж.

Вот теперь настало время серьезного плевка в морду лица всех этих радетелей за ЧВК. В начале статьи мы говорили о целях представителей и лоббистов частных компаний. Принять закон о ЧВК и изменить закон о наказании за наемничество. Посмотрим УК РФ.

Статья 359. Наемничество.

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях —

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо без такового.

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях —

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

Вот оно. Сегодня под действие этой статьи подходят все ЧВК. Потому и прячутся под вывесками частных охранных предприятий (ЧОП). Потому и вынуждены хранить "обет молчания". Примем закон и получим уже не наемников, а сотрудников фирмы, "выполняющих особые задания в особых условиях".

Между прочим, эта же статья висит и над множеством обществ ветеранов гражданской войны на Донбассе. И над некоторыми политическими партиями, успешно готовящими свои отряды не совсем понятно кого. Но эту тему мы разберем отдельно.

А если вернуться к теме нашего разговора, то получается следующее:

Люди, запустившие этот "разоблачительный материал", рассчитывают на период безвременья.

Когда старый президент дорабатывает, а новый ещё в проекте. Когда депутаты ГД заняты пиаром собственных кандидатов и особо не будут вникать в предлагаемые законопроекты. А народ, размазывая сопли по лицу из-за погибших, будет радостно хлопать в ладоши от принятия закона, который защитит таких вот парней.

И последнее. Мы часто критикуем МО за корявую работу по освещению событий в Сирии.

Но в этом случае стоит признать, что наше оборонное ведомство повело себя правильно, не скатившись до свары с суперпатриотами и радетелями земли русской. Заявления были сделаны по делу и очень профессионально.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 124

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:39
    Авторы: Александр Ставер, Роман Скоморохов
    весьма убедительно парни...как и все "новости" о "вагнер". уже не знаешь кому верить, кругом обман,на всех уровнях, в интересное время живём (или доживаем) врать,стало правилом "хорошего тона"... врут главы государств, врут журналисты,врут с экранов,врут из каждого утюга...врут...врут...врут... как жить то? я серьёзно. sad
    андрей юрьевич
    1. Шурале Сегодня, 06:59
      Вспомните падение АН-148, в первый день очевидцы заявляли с экранов, что самолёт падал как факел. Сегодня статья в новостях что пилоты забыли включить обогрев приборов показывающих скорость потому и упали. Вранье? Не, не видел...
      Шурале
      1. Pax tecum Сегодня, 09:10
        Лучше бы в ГосДуре подумали о придании легального статуса добровольцам. Вот это по-настоящему востребовано, а не мифические ЧВК.
        Pax tecum
        1. Pax tecum Сегодня, 09:29
          Президент В.Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера). И, это уже не памятные события, а проблема, назревшая много лет назад. Дело за законодателями.
          Добровольцам нужен статус!
          Вполне очевидно, что сейчас, по некоему неформальному соглашению/разрешению проблемы добровольцам-россиянам не грозят, если они занимают «правильную» сторону. 

          Может, кто помнит случаи в событиях 1999 года, когда начиналась вторая чеченская компания, и где при нападении на дагестанские села чеченских боевиков и наемников, было сформировано ополчение из местных жителей. Некоторых из них по итогам, тогда наградили орденами и медалями, с формулировкой в наградных указах "за отражение вооруженного нападения", "за участие в боях", но... статус ветерана боевых действий им присвоен не был. Не на службе были, вот. Даже КС разбор проводил.
          Вот, к примеру, когда нужен статус был. А, тем более сейчас Донбасс...
          И, то ли еще будет.
          Pax tecum
          1. игорка357 Сегодня, 11:49
            А зачем вам статус ветерана,если вы доброволец...не для льгот ли вам статус,а тогда уважаемый для чего?Да мне на ваш статус и ваши ордена...если я за брата туда!!!Уяснили?
            игорка357
            1. Pax tecum Сегодня, 12:13
              Вы, наверное, из числа тех, о ком в школе говорили "смотрю в книгу-вижу фигу". Бегло прочитать комментарий, с трудом понять его суть... И ответить на эмоциях?
              Ключевое здесь "статус добровольца" (что, бы вас, когда вы за брата воевать пойдете, потом карательные органы вашего же государства за причиндалы не взяли), а не статус "ВБД".
              Лично для вас: статус ветерана боевых действий очень не много дает вам соц.льгот и гарантий, в отличие от статуса депутата, судьи, прокурора...
              Уяснили?
              Pax tecum
        2. Esoteric Сегодня, 11:00
          Цитата: Pax tecum
          Лучше бы в ГосДуре подумали о придании легального статуса добровольцам. Вот это по-настоящему востребовано, а не мифические ЧВК.

          Всё, что касается ЧВК, должно проходить по через МО, как спецвойска по выполнению особых задач. А, извините, компания, которая воюет за деньги, слишком похожа на наёмников. И нет гарантии, что они не повернут оружие в обратную сторону.
          Россия - не та страна, чтобы "стесняться" присутствия военных специалистов (граждан России) в "горячих точках". Только и контракты для этих людей должны быть продуманы и страховые варианты просчитаны. Извините, но лучше комить 1000-3000 спецов, чем плодить тьму бездарей депутатов и чиновников. Эти ребята, в отличии от государственных паразитов, отвечают за свои дела.
          soldier
          Esoteric
          1. В. Салама Сегодня, 11:51
            Цитата: Esoteric

            Всё, что касается ЧВК, должно проходить по через МО, как спецвойска по выполнению особых задач. А, извините, компания, которая воюет за деньги, слишком похожа на наёмников. ...
            Россия - не та страна, чтобы "стесняться" присутствия военных специалистов (граждан России) в "горячих точках".

            У вас слишком противоречивые представления о реальности. МО никогда не будет или не должно связываться с ЧВК. Хотя все должны получать деньги за свою работу. Можно иметь в составе МО " профессиональную армию", работу, которой могут дополнительно оплачивать олигархи, если их цели совпадают с национальными. Использоваться должны официально, согласно планов МО. Что нам мешало официально использовать свои ВС в этой операции исходя из принципов международного права? Глааный ответ понятен многим, я о юридической стороне вопроса. Мы в Сирии находимся законно, поддержка законного режима предполагает участие в восстановлении территориального суверенитета. Авторы статьи еще огорчили непонятным утверждением:
            Помните систему охраны советских оборонных предприятий? На первом периметре ВОХР, а в глубине солдаты роты охраны.
            Они для государства равнозначны?
            Это вы ваще о чём? Это ВОХР типа ЧВК в роли авангарда? Вы какую мысль хотите протащить в нашем сознании? Да, боец ВОХР, если он геройски погибал, выполняя свою задачу, был равнозначен солдату для государства и для народа.
            В. Салама
          2. игорка357 Сегодня, 11:58
            Вы что пронесли,сами то поняли?То что вы предлагаете существует уже давно,раньше это был СпецНаз СССР,затем это было ЦСН ФСБ РФ,теперь это ССО РФ... Ну а насчет наемников вы правы..так может и не стоит законов для них таких принимать?А дело то в денежках,офицер сил специальных операций получает от 50 до 150 т.р...а офицер ЧВК от 250 до 500 т.р...улавливаете разницу?Только вот беда..у наемников в массе своей нет готовности отдать жизнь Родине хоть бесплатно...а у бойцов спецназа,или как хотите его назовите..которые мечтают о нем с детства хоть отбавляй!Жалко парней,наши Русские и жаба конечно же душит,и хочется увидеть трупы наших друзей "гринберетов и маринов"...только суть разговора не в том!!!
            игорка357
          3. Pax tecum Сегодня, 12:17
            Уважаемый, Esoteric!
            Если, как вы выражаетесь, "все, что касается ЧВК, должно проходить по/через МО", то это уже ни в коем случае не ЧВК, точно. Концепция (понимание) не та.
            Идеальный вариант, по моему скромному мнению, так это создать в составе МО т.н. "Добровольческий корпус", с отдельным от Министерства Обороны штатом и задачами, в т.ч. и участие в миротворческих миссиях (с объемом/перечнем работ, как в тех же ЧВК, включая гуманитарные операции, разминирование и т.д.). Ведь есть же опыт найма государством "добровольцев" на контракт, в период чеченских войн, но в штат МО, через те же военкоматы. Что, кстати, здорово помогло решить проблему острого некомплекта в краткосрочной перспективе.

            И, "Добровольческий корпус" будет "работать" не как частная военная организация (ЧВК), а в режиме частно-государственного партнерства...для решения общественно и государственно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
            Под это и законодательную базу проще и легче подобрать.

            Вот, что значит определение: Государственно-частное партнерство — юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления.

            Т.е. данное определение вполне подходит для решения проблемных вопросов в этой спорной теме.

            P.S. На счет "государственных паразитов" и их "полезности", согласен!
            Pax tecum
        3. Ольгович Сегодня, 11:28
          Цитата: Pax tecum
          Лучше бы в ГосДуре подумали о придании легального статуса добровольцам

          Государственная ДУМА-Высший законодательный орган России. Не нравится-переизбирайте, но не оскорбляйте.
          Цитата: Pax tecum
          мифические ЧВК.

          Объективно-разбитая колонна работала ПРОТИВ противников России в Сирии.
          И ее разгром-ослабление сил союзников России ( и , соответсвенно, России) и укрепление США. И это уже свершившийся факт.
          И можно сколько угодно говорить о том, что "я-не я и хата не моя", но в мире этот бой воспринимается именно как поражение России.
          Раз Россия в Сирии участвует, то и такие колонны должны координироваться.
          Не было бы там России официально - был бы совсем другой вопрос.
          Ольгович
        4. игорка357 Сегодня, 11:47
          Читайте статью 359..и не несите бреда,добровольца воюющего не за деньги и доказавшего это,ни один суд не осудит...презумпция однако!И доказать добровольцу это будет легко,а вот прокуратуре наоборот,очень сложно!
          игорка357
    2. КОСМОС Сегодня, 08:14
      Цитата: андрей юрьевич
      уже не знаешь кому верить

      Не знаешь кому верить, тогда уж лучше ни кому не верь, как минимум не принимай на веру, не делай выводов и не звезди, на право и налево...
      КОСМОС
      1. Гардамир Сегодня, 10:23
        не звезди, на право и налево..
        а ещё лучше, господин Космос, отключите интернет и выкиньте телевизор. У нас также с помощью лжи уничтожили страну в 1991.
        Гардамир
        1. КОСМОС Сегодня, 10:54
          Цитата: Гардамир
          господин Космос

          Мне больше нравиться товарищ, но для вас тамбовский волк...
          Цитата: Гардамир
          У нас также с помощью лжи уничтожили страну в 1991.

          С помощью лжи страну можно уничтожить, только если в ней полно идиотов.
          Цитата: Гардамир
          отключите интернет и выкиньте телевиз

          И по всей видимости, телевизором в голову они и размножаються.
          КОСМОС
          1. Гардамир Сегодня, 11:16
            но для вас тамбовский волк
            лучше вятскОй
            только если в ней полно идиотов.
            или доверчивых. честный человек не думает что его могут обмануть. Большевики выполнили свои обещания, а вот господа Горбачёв-Ельцин-Путин не звали нас в капитализм, нам обещали рыночный социализм. Солгали, как и в случае с ЧВК
            Гардамир
            1. игорка357 Сегодня, 12:09
              И что же вам солгали в случае с ЧВК...а ну...донесите?И к стати...не забудьте,что Россия при смене Ельцина,оставила самый огромный стабфонд...Путину...нууу..и думаю сами осознаете,хотя я абсолютно против Ельцина,но и на вещи надо смотреть правдиво и обьективно!
              игорка357
          2. игорка357 Сегодня, 12:05
            Подождите,не стоит оскорблять оппонента,не во всей стране...а достаточно идиотов в её правительстве!
            игорка357
        2. SERGEY KOZLOV Сегодня, 11:11
          Были бы уши без головы, а лапша всегда найдётся.
          SERGEY KOZLOV
        3. игорка357 Сегодня, 12:04
          Эээ не друг мой,тогда уничтожили именно материально,с помощью "джинсыжвачкакола" сейчас наши партнеры тупо убивают нас информационно!И был бы приказ...поперли бы поезда с Сибири,но нихрена мы не знали...что там в Столице Матушке...так,вечерком после смены..телек,какой-то путч,что-то там хотят поменять!Все мы помним настоящий СССР,и за что тогда мы жили и старались!
          игорка357
      2. Адекватный Сегодня, 11:08
        Космос, что опять тут "драка"? :) Ваши оппоненты закидывают закидывают Вас аргументами: "Не верь правительству", "Не верь специальным комиссиям состоящим из специалистов", "Нам всё врут". В свою защиту они приводят очень "вески аргументы": "Я так считаю", "Очевидцы заявляли с экранов, что самолёт падал как факел. Однозначно взорвало ФСБ к выборам" (хотя есть видео где видно, что самолёт взорвался при столкновении с землей), "Так это очевидно, если подумать". Космос, мне диалогов с этими людьми в прошлой ветке форума хватило. Логика у них не живёт, здравый смысл к ним в гости не заходит, доказательства они не знают такого слова. Если они будут уверены, что 2+2=5. Вы никогда им не докажете, что 2+2=4. Сложные вещи они вообще воспринимать не в состоянии, от слова совсем. Удачи Вам в ведении диалога с людьми, воспринимающими реальность с позиции "я так думаю, значит так и есть", для них факты не имеют значения совсем.
        Адекватный
        1. Гардамир Сегодня, 11:20
          Космос, что опять тут "драка"? :)
          А вас кто звал? Оскорбили всех оптом и ускакали
          Гардамир
          1. Адекватный Сегодня, 12:00
            Меня не надо звать, я сам решаю когда придти. В прошлой ветке форума, я закончил диалог с людьми с которыми его вёл. Возможно для кого то мои слова были оскорбительными, но мои оппоненты высказывали мнения противоречащие здравому смыслу. Я им на это указал.
            Адекватный
    3. Вас Влад Сегодня, 11:58
      Цитата: андрей юрьевич
      интересное время живём (или доживаем) врать,стало правилом "хорошего тона"... врут главы государств, врут журналисты,врут с экранов,врут из каждого утюга...врут...врут...врут... как жить то? я серьёзно.

      Да как обычно в военное время живут,расслабились вы..Война идёт, но ведётся другими методами пока..
      Вас Влад
    4. Лариса Бывшева Сегодня, 12:21
      Тупая статья!
      Лариса Бывшева
  2. Мар.Тира Сегодня, 06:44
    Согласен.ЧВК это палка о двух концах.Посмотрите что ЧОПы вытворяют в стране?И всё таки когда они погибают в борьбе с боевиками в Сирии,тем более поддерживаемыми американцами,мне нет разницы кто они,русские или украинцы,и в какой организации состоят.Они на нашей стороне.Прилепин правильно сказал.Они тянут две войны.И на Донбассе,и в Сирии.
    Мар.Тира
    1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 07:26
      Тянут. Им платят за это хорошие деньги. Где-то интересы их хозяина (компания частная) совпадают с интересами России, а где-то могут идти и в разрез с ними. Поскольку у нас нет законов о ЧВК, то и нет внятного регулирования деятельности компании. Хозяин компании занимается ещё клинингом и продовольственным обеспечением Армии РФ. Вдобавок, по слухам, он ещё начал строить военные объекты. Какие у него отношения с руководством МО РФ? Почему действия ЧВК в Сирии были не согласованы с МО? Почему МО не знает, чем занимается ЧВК? Понятно, что нет законов, но можно и без законов решать эти вопросы. Было бы желание...А так похоже на конфликт интересов МО и авторитетного бизнесмена . А наши граждане с оружием в руках в чужой стране оказались разменной монетой в этих разборках.
      Victor Jnnjdfy
      1. Гардамир Сегодня, 09:57
        А наши граждане с оружием в руках в чужой стране оказались разменной монетой в этих разборках.
        вот именно! И не надо забывать про обстановку в стране. Не всё так хорошо, но есть возможность заработать деньжат, но никто не подумал, что есть возможность погибнуть. А то что МО как и с олимпиадой решило отсидеться в стороне это подло...
        Гардамир
      2. Аскет Сегодня, 11:14
        Цитата: Victor Jnnjdfy
        А так похоже на конфликт интересов МО и авторитетного бизнесмена . А наши граждане с оружием в руках в чужой стране оказались разменной монетой в этих разборках.

        Причем здесь МО? Разве МО является заказчиком операции по отжатию нефтяных вышек у курдов и соответственно оплачивает ? Вряд ли..И как то уж подозрительно серьезно американцы вписались напрямую за курдов,хотя в том же Африне их что -то не видно.А если уж отвечать на претензии к МО,то ЧВК для того и создаются, чтобы власти могли молчать.Так принято во всем мире , где ЧВК существуют в рамках закона к тому же. Кто-нибудь слышал про потери американских или британских ЧВК в Сирии? А там прилично их накрошили судя по всему. Может этот удар был местью за потери американцев? Кто знает...
        Потери Academy/Blackwater только в Афганистане - есть такие подсчеты - составили с 2001 года около 1400 человек. По другим данным 1400 - это общие потери Academy в Ираке, Афгане, Сирии с 2001 года.

        И ничего никто не сжигает полосатые флаги у Белого Дома и не кидает медали на президентское крыльцо. Тем более там воюют выходцы практически со всего мира и наверняка реальные потери не знают даже хозяева,если по американцам будет спрос,то все остальные для них пушечное мясо, наверняка там есть и граждане России.
        У нас же либероиды сначала орали,что наши солдатики гибнут в Сирии за интересы Газпрома,приводя в пример профи из ЧВК тех же любимых США, теперь когда профи воюют в том числе за интересы России рвут тельняшки "какой ужас,позор власти , бросившей на произвол судьбы своих граждан и сделавших их разменной монетой". Где здесь логика?
        К тому хе не будем забывать,что сейчас идет мировая война,в которой прямо или косвенно задействованы практически все крупные государства.Сирия всего лишь один из её фронтов,если отступим здесь,далее будет Афганистан и Средняя Азия,потом Кавказ и далее уже Россия. Поэтому в Сирии мы воююем не за интересы Газпрома а за свое существование,за право просто быть единой суверенной страной а не погрузиться в управляемый хаос и мрак который нам готовят враги
        Вот какие прогнозы давали нам в 2015г.
        [quote]Маловероятно, что Российская Федерация в ее современном виде уцелеет. Неспособность России превратить прибыль от экспорта энергоресурсов в устойчивую экономику делает ее уязвимой к колебаниям цен на углеводороды. У РФ нет способа защититься от этих рыночных процессов. Это приведет к повторению советского опыта 1980-x и 1990-x, когда Москва утратила способность поддерживать государственную инфраструктуру. Все это заставит регионы спасаться от проблем самостоятельно, образуя формальные и неформальные автономные объединения. Экономические связи между Москвой и периферией ослабнут.Это приведет к крупнейшему кризису следующего десятилетия.Соединенным Штатам придется выработать некое военное решение, которое тяжело сейчас внятно представить, смириться с угрозой случайных запусков или создать в ядерных регионах стабильное и экономически устойчивое правительство, чтобы затем со временем нейтрализовать ракеты невоенным путем. Сейчас тяжело сказать, как будет развиваться эта ситуация. Но учитывая наш прогноз — раздробление России — в ближайшие десять лет эту проблему тем или иным способом придется решать.
        [/quote]
        Мир грядущего десятилетия: перевод прогноза Stratfor на 2015-2025
        Поэтому наши добровольцы на Донбассе , бойцы ЧВК как бы к ним не относились дают нам право на мирную жизнь.Это простые русские мужики,которые может быть и не нашли себя в мирной жизни,но имеют право на то ,что бы их помнили и считали героями.Пусть государство о них забыло мы должны помнить их подвиг, ибо Родина это не только государство РФ но и мы с вами его граждане.
        Вечная память неизвестным героям,воинам и мужчинам
        Аскет
        1. Гардамир Сегодня, 11:32
          Разве МО является заказчиком операции по отжатию нефтяных вышек у курдов и соответственно оплачивает ?
          Если бы не было "патриотического" МО про ЧВК никто бы не вспомнил. Те же российские ЧВК в Ливии и никому не интересно.
          Здесь конкретный посыл из Вашингтона, мы ваших мочим, а вы нам ничего не сделаете
          Гардамир
      3. Lars971A Сегодня, 11:17
        Согласен с вами, добавлю.1 Применение вооруженной силы должно быть только у государства и ни у кого более это должно быть железно. 2 Если все-же государство допускает использование ЧВК это должно быть строго регламентировано, а не так что каждый суслик агроном. 3 Это что за проведение военной операции на территории другой страны, где ЧВК действует как ей захочется, это что за Махновщина, мы Государство или что. 4 Если мы Государство то это ЧВК которая навредила политическим интересам страны должна быть убрана из Сирии, а руководство привлечено в соответствии с законом.5 Касается МО как можно допустить,что в зоне проведения военных операций вооруженная группа людей(и не маленькая) делала то что ей захочется, без согласования со штабом.
        Lars971A
      4. игорка357 Сегодня, 12:11
        Где...где плюсы за грамотный и взвешенный комментарий!!!????
        игорка357
    2. Petr1968 Сегодня, 12:19
      Цитата: Мар.Тира
      Они на нашей стороне.Прилепин правильно сказал.Они тянут две войны.И на Донбассе,и в Сирии.

      Откуда данные, что они на нашей стороне?
      Из статьи я понял:
      1) не взаимодействуют с МО России
      2) много украинцев (та еще наша сторона)
      3) работают по целям по приказу их работодателя, а не Российского правительста
      И теперь скажите, с чего вдруг наемники со всему мира (большая часть враги России вдруг будут воевать за интересы России, которая им НЕ ПЛАТИ, не снабжает оружием и вообще НЕ ПРИЗНАЕТ???
      Petr1968
  3. elenagromova Сегодня, 06:54
    Вечная память всем павшим при агрессии.
    elenagromova
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:07
      Цитата: elenagromova
      Вечная память всем павшим при агрессии.

      безусловно... но согласитесь Лена,есть морально-этическая оборотная сторона этой "медали"...-наёмники,деньги...как быть с этим? люди взявшие в руки оружие за деньги,знают на что идут, от них могут отказаться,их могут не похоронить,и так далее...
      андрей юрьевич
      1. Комментарий был удален.
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:25
          Цитата: elenagromova
          Наемники воюют в антисирийской "оппозиции". Те, кто сражается за интересы России - это добровольцы, интернационалисты, ополченцы. Нельзя наших сограждан называть столь грубым словом.

          о как...однако... двойные стандарты?ну ладно... соглашусь,под определение не подпадают,но суть то?
          андрей юрьевич
          1. elenagromova Сегодня, 07:28
            Если у США есть отряды, которых "как бы нет", - как можно от них отставать? Мы будем всегда все такие честные, а наших воинов и наших союзников будут громить... непонятно, кто. Если враг использует грязноватые методы, то нельзя с ним воевать с абсолютно чистыми руками.
            elenagromova
            1. андрей юрьевич Сегодня, 07:41
              брать дурной пример-дурной тон... по моему так. request нас правительство Сирии официально попросило о помощи? зачем тогда эти извращения? добровольцев не найдётся? ещё как найдутся. афган-пример.
              андрей юрьевич
              1. elenagromova Сегодня, 07:44
                Мне на самом деле очень хотелось бы красивой и чистой войны (с нашей стороны). Но... В односторонней красивой и чистой войне проиграла Югославия... Проиграл Ирак. Проиграла Ливия. Приходится брать "дурной пример", если это надо.
                elenagromova
                1. андрей юрьевич Сегодня, 07:50
                  ну-ну-ну..."ЧВК" там не работали скорее грабили музеи... (Ирак) а Югославию и Ливию с воздуха "демократизировали",тоже никак не ЧВК",нет логики Лена у вас,уж извините. hi
                  андрей юрьевич
              2. Мар.Тира Сегодня, 07:57
                Вот на этом и играют американцы.Мы говорят не скрываемся в открытую себя показываем в Сирии,вот красная черта,за которую не заступайте.Мы полезли,получили по соплям.Как,каким образом так получилось,это пусть аналитики ГРУ ,и Генштаба думаю?Но получается так,что мы со своими нелегальными подразделениями оказались вне закона .Следовательно и законной поддержки эти подразделения от ВКС РФ получить не могли.Полосатики тоже учатся,и уроки Крыма,и Донбасса извлекли.Раз "их там нет",следовательно пеняйте на себя.Вот в чём трагедия этого боя!
                Мар.Тира
                1. domokl Сегодня, 08:14
                  Какие к черту нелегальные подразделения? ЧВК работают на бизнес. И охраняют бизнес. Куда шла колонна, которую разбили? освобождать людей или захватывать нефть?
                  domokl
                  1. Мар.Тира Сегодня, 08:39
                    А это смотря чьей информации СМИ вы верите?Я вот например верю МО РФ,вы судя по всему нет. 40 сирийцев из местных племен, 14 сирийских военных, 1 сирийский бригадный генерал, 20 бойцов "Охотников на ИГИЛ" и несколько сотрудников ЧВК погибших.На хозяина нефтяного магната видать работали?
                    Мар.Тира
                    1. domokl Сегодня, 09:04
                      Так куда направлялась колонна то? В какой район? Кто контролирует этот район и что там есть? И почему американцы так отреагировали? Не надо "спрыгивать с вагона"...
                      domokl
                      1. Мар.Тира Сегодня, 09:41
                        Это уже не вагон,а целый состав.Чувствуется,что на этом тема не закроется.Поторопились авторы.Поэтому достоверно точно знают только в МО РФ.Но они молчат.И правильно делают.Вот почитайте одну из версий.http://www.mk.ru/politics/2018/02/14/za-ch
                        to-pogibli-boycy-chvk-vagnera-zagadka-zavoda-cono
                        co.html
                        Мар.Тира
                    2. Lars971A Сегодня, 11:25
                      А я ни кому уже не верю.Сначала господин Лавров сказал что ничего не знает, Песков добавил что Кремль не располагает , и наконец госпожа Захарова выдала на гора что все таки 5 граждан России погибли
                      Lars971A
              3. Esoteric Сегодня, 11:08
                Цитата: андрей юрьевич
                добровольцев не найдётся? ещё как найдутся. афган-пример.

                Андрей Юрьевич, а, если этих молодцов-добровольцев ещё и вооружать так, чтобы они могли противостоять любой угрозе, через ВПК? Или нет тяма наладить выпуск обезличенного оружия? Люди, умеющие воевать, не должны измерять своё мастерство только высокой оплатой. Моральный аспект здесь важен не меньше. А именно, - цели, за которые воюют.
                Esoteric
        2. Dr_Engie Сегодня, 08:10
          Добровольцы - это не те, кто за сотни тысяч сражается. Вы бы хоть в словарик заглянули.
          Dr_Engie
      2. Sovetskiy Сегодня, 09:04
        Цитата: андрей юрьевич
        есть морально-этическая оборотная сторона этой "медали"...-наёмники,деньги...как быть с этим?

        Не сильно настаиваю на своем мнении, так как не знаю нынешних порядков в ВС РФ, но раньше был призыв, присяга, долг каждого гражданина....Сейчас - контракт. Как быть с этим? Тут не за деньги, хоть и через официальный договор с государством?
        Если так, то все упирается в официальный договор, которого не может быть, так как не утвержден законодательно?
        Sovetskiy
  4. Шурале Сегодня, 06:56
    По моему основная проблема, которая поднимает волну обсуждений - это заявление наших генералов, в ответ на запрос американцев - что за хрень происходит и кто обстреливает наших солдат? - российских военнослужащих там нет! После чего и последовал обстрел со смертями. А нас старательно пытаются заставить переключить внимание на всякую хрень, политику, судебные разбирательства и якобы вранье либералов...
    КТО ЗАЯВИЛ АМЕРИКАНЦАМ ЧТО ТАМ НЕТ НАШИХ ЛЮДЕЙ??????? ИМЯ СЕСТРА! ИМЯ!
    Шурале
    1. domokl Сегодня, 07:09
      Сотрудники ЧАСТНЫХ военных компаний не являются военнослужащими. Генералы наврали?
      domokl
      1. Шурале Сегодня, 07:14
        Вот так женам и детям этих россиян и ответите... Я вижу по званию вы генерал, своих защищаете? )))))
        Шурале
        1. domokl Сегодня, 08:33
          Цитата: Шурале
          Вот так женам и детям этих россиян и ответите.

          До генерала не дослужился((((Ума не хватило. А погоны на сайте всего лишь показатель активности.
          А по поводу детей погибших. Когда они заключали контракт на участие в войне за большие деньги детей-то спрашивали? а жен? Или не знали, что когда стреляешь ты, то жди, что будут стрелять в тебя. кстати, у тех, кого убивали они тоже есть жены и дети...
          Гражданская война, где у каждого своя правда
          domokl
          1. Гардамир Сегодня, 10:30
            Когда они заключали контракт на участие в войне за большие деньги детей-то спрашивали? а жен?
            выбор небольшой или безработица или риск...
            Гардамир
            1. domokl Сегодня, 10:48
              Цитата: Гардамир
              выбор небольшой

              Я как-то смотрел передачу про проституток. Там как раз эти слова и были лейтмотивом. В деревне две сотни женщин и только у одной был такой же выбор...
              domokl
              1. Гардамир Сегодня, 11:35
                передачу про проституток
                передача из 90х. Все выживают, как могут. Судя по тем пятерым, никто из них не был спецом военного дела.
                Гардамир
        2. Servisinzhener Сегодня, 08:40
          Во первых все ли они были гражданами России? Во вторых они сами и их родные разве не знали на какую работу они устраиваются? И какая специфика у этой работы?
          Servisinzhener
          1. domokl Сегодня, 09:06
            Цитата: Servisinzhener
            все ли они были гражданами России?

            Не все. В такие структуры идут все, кто имеет боевой опыт или опыт участия в военных конфликтах. В частности граждане Украины, которые воевали на Донбассе.
            domokl
      2. Ингвар 72 Сегодня, 07:18
        Цитата: domokl
        Сотрудники ЧАСТНЫХ военных компаний не являются военнослужащими.

        Но являются гражданами России, которые выполняют там ГОСУДАРСТВЕННЫЕ задачи. Вы же не думаете, что им задачи Асад ставит? wink
        А еще к Вам вопрос Саша - какие бы действия предприняли США, если бы наша авиация "накрыла" подразделение ЧВК Academi ( Blackwater)? Чисто Ваши предположения? hi
        Ингвар 72
        1. domokl Сегодня, 08:15
          Цитата: Ингвар 72
          Но являются гражданами России,

          А те, которые в составе боевиков не граждане России? Так может и за этих поплачем?
          domokl
          1. Ингвар 72 Сегодня, 11:06
            Цитата: domokl
            А те, которые в составе боевиков не граждане России?

            А тем то же платит и задачи ставит государство? wink
            Саш, не уходите от вопроса. hi
            Ингвар 72
        2. влад66 Сегодня, 08:32
          Цитата: Ингвар 72
          еще к Вам вопрос Саша - какие бы действия предприняли США, если бы наша авиация "накрыла" подразделение ЧВК Academi ( Blackwater)? Чисто Ваши предположения?

          По тихому бы закрыли вопрос, на неофициальном уровне, если бы были ВС США была бы война, ЧВК(ЧАСТНАЯ Военная Компания)
          Цитата: Ингвар 72
          Но являются гражданами России, которые выполняют там ГОСУДАРСТВЕННЫЕ задачи

          Не только граждане России, но и много других граждан yes РАЗВЕ ГОСУДАРСТВО ИХ НАНИМАЛО? Какие задачи они выполняют? Кто ставит им задачу? Патриотизм патриотизмом, но за патриотизм они работать не будут, только за деньги, если у вас есть деньги, вы так же можете нанять что бы разобраться с соседями, кто платит, тот и танцует, так что Коллега какие это были государственные задачи? Отжать завод? И да не верьте гиркиным, за толику малую всю Россию похоронят и глазом не моргнут. hi
          влад66
          1. Ингвар 72 Сегодня, 11:09
            Цитата: влад66
            По тихому бы закрыли вопрос, на неофициальном уровне
            Сомневаюсь очень.
            Цитата: влад66
            РАЗВЕ ГОСУДАРСТВО ИХ НАНИМАЛО? Какие задачи они выполняют? Кто ставит им задачу?

            Угадайте с трех раз. wink
            Ингвар 72
        3. Servisinzhener Сегодня, 08:37
          Вот только на 100% ли там граждане России или русские в понимании американцев?
          Servisinzhener
          1. куртка бейна Сегодня, 09:00
            Цитата: Servisinzhener
            Вот только на 100% ли там граждане России или русские в понимании американцев?

            На 100 процентов "русские". Американцы (да и европейцы) не заморачиваются такими тонкостями, как: кто эти люди по национальности, паспорт какого государства был у них и т.д. Им достаточно того, что компания была российская, командира принимали и награждали в Кремле и действовали они в интересах России. В отличии от тех же россиян которые воюют на стороне террористов, которых уничтожают при первой возможности и командиров которых в Кремле не принимают.
            Многие "тупые американцы" в твиттере, на форумах и в СМИ в которых есть комментарии (как например в WP) на полном серьёзе не верят, что русские после того, как американцы сообщили что собираются бомбить колонну - ничего не сделали для спасения своих граждан и просто отказались от них.
            Кстати, на том же WP, в теме про эту заваруху было очень много людей (чуть опять не написал, русских) с русскими никами, которые объясняли "тупым американцам" что это фейк и вброс. С "авторитетными" ссылками.

            https://cont.ws/@alex581210/850782
            куртка бейна
        4. domokl Сегодня, 09:11
          Цитата: Ингвар 72
          которые выполняют там ГОСУДАРСТВЕННЫЕ задачи.

          Откуда вы это взяли? Какое государство поставило им эти задачи? Россия? Сирия? Они заключили контракт с частным лицом и задачи им ставит тоже частное лицоэ
          По поводу черноводцев. Американцы в таких случаях поступают ровно так же. Я не я и лошадь не моя. Бизнес, ничего личного. Есть множество примеров из истории США, когда ЧВК просто бросали на произвол судьбы. Это частое дело частной компании и американский народ не обязан платить непутевым бизнесменам за их ошибки в ведении бизнеса.
          domokl
          1. Ингвар 72 Сегодня, 11:20
            Цитата: domokl
            Они заключили контракт с частным лицом
            Конечно! good
            Ингвар 72
    2. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
      Цитата: Шурале
      А нас старательно пытаются заставить переключить внимание на всякую хрень, политику, судебные разбирательства и якобы вранье либералов...

      нас по тихому,заставляют жить "по понятиям" : не верь,не бойся,не проси...
      андрей юрьевич
      1. midivan Сегодня, 08:49
        Цитата: андрей юрьевич
        нас по тихому,заставляют жить "по понятиям" : не верь,не бойся,не проси...

        yes Кстати работает, лично проверял, только для начала приходится попотеть winked Приветствую Юрьевич hi
        midivan
    3. Рысь33 Сегодня, 07:17
      А кто в соцсетях хвастался, что при захвате этого нефтеперерабатывающего завода Вагнеровцы положили курдов и американцев? Ну вот и получили ответку. Прилетели и покрошили.
      Рысь33
    4. Алекс2048 Сегодня, 07:23
      А Вы предлагаете чтоб генералы из министерства обороны РФ покрывали сотрудников ЧОП? Не согласен работники ЧВК в Сирию ехали не на пикник, а ехали в людей из оружия стрелять и если из них кто-то не осознавал рисков тот просто . Не стоит официальные органы превращать в крышу для ЧОП.
      Алекс2048
      1. Ингвар 72 Сегодня, 11:14
        Цитата: Алекс2048
        А Вы предлагаете чтоб генералы из министерства обороны РФ покрывали сотрудников ЧОП?

        Круто! Значит платить и задачи ставить(вы же не думаете, что они сами задачи выдумывают?) ЧОПу "генералы" могут, а прикрывать нет? fool
        Ингвар 72
    5. КОСМОС Сегодня, 08:01
      Цитата: Шурале
      По моему основная проблема, которая поднимает волну обсуждений - это заявление наших генералов, в ответ на запрос американцев

      Основная проблема, которая подымает волну обсуждений, это толпа слишком доверчивых и легковозбудимых идитов, которая верит во что угодно, всему что написано, услышано, увидено, от забора до американцев на луне. С другой стороны СМИ это самый бюджетный инструмент подчинения и управления, по большей части, толпами дураков, всех ведь силой не заставить и не купить, дорого.
      Враньём может быть и запрос американцев и заявление генералов, как по факту, так и по утверждениям что такой диалог вообще был и даже ваши слова.
      Вера с первого взгляда, это детская наивность. Если нет никаких иных и прочих источников подтверждения, а значит нет пока этому веры, а значит не было этого, а значит не о чем говорить. Ну разве что иметь ввиду или от нечего делать.
      КОСМОС
      1. Paranoid50 Сегодня, 11:17
        Цитата: КОСМОС
        это толпа слишком доверчивых и легковозбудимых идитов, которая верит во что угодно, всему что написано, услышано, увидено, от забора до американцев на луне.

        Кто-то и вовсе скатывается до банального трупоедства. Для них уже и война - не война,если нет сотен или тысяч "двухсотых", - даёшь зарубу,ага. И,ведь,упираются,брызгают слюной,доказывая наличие множества потерь, только потому,что им этого подсознательно хочется.По их мнению,так просто ДОЛЖНО БЫТЬ и всё тут. А факты и элементарную логику - в топку. Для кого-то ещё прекрасная возможность "пошатать режим", как же без этого. И когда всё это собирается в одно время, в одном месте, то получается дикая оргия с плясками на костях. Тьфу,мерзость. am
        Paranoid50
  5. Рысь33 Сегодня, 07:14
    И что? Кому то непонятно, за что погиб их муж и брат? За желание получить нефтяной компанией прибыль. Сколько им там премию пообещали за отбитый у американцев нефтяной завод, на гроб хватило? Американцы теперь зубами будут за нефть и её переработку держатся. Возмите стандартный договор бойца ЧВК, что там в договоре написано? Охрана нефтяных объектов. И нечего скулеть, они знали на что подписывались.
    Рысь33
    1. Егорчик Сегодня, 09:51
      За желание получить прибыль не просто нефтяной компании а одним конкретным владельцем этой компании. Кто он этот мистер икс? Это человек который смог создать ЧВК в России когда даже закона о ЧВК нет, который смог обучать этих людей на базах МО РФ и финансировать их деньгами МО РФ, отмывание денег происходило через компанию зарегестрированную на мать друга путина Евгения Пригожина, вооружить этих людей танками и артиллерией все это сделать мог только один человек-президент РФ путин, он и являет настоящим владельцем ЧВК и именно для его нефтяных компаний эти люди должны были отвоевать месторождения у курдов.И менно жадность этого человека, известного во время работы на Собчака под прозвищем Моль, привела к гибели бойцов ЧВК.
      Егорчик
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:21
    истерика продолжается
    Правы авторы - продолжается и пока не утихает. Ведь впереди выборы, а это такой "подарок" для оппозиции, которого она из рук не выпустит. Что наблюдается и на сайте, когда при обсуждении темы далекой от Сирии находится кто-то кто обязательно влезет с этим. Надеюсь, что точка поставлена, а те кому нужно по службе сделают необходимые выводы.
    rotmistr60
  7. Victor_B Сегодня, 07:26
    Мутные это "войска".
    Чем они принципиально отличаются от ЧОП-ов? Прежде всего масштабом и доступом и возможности применения современного (и нет) боевого АРМЕЙСКОГО оружия.
    Полагаю, что применение ЧВК предполагается только вне территории России. Или внутри границ тоже? К примеру, ваххабитов по горам погонять?
    А что, заплатили бабки какому-нибудь Вагнеру и только результаты подсчитывай да отчитывайся в успехах, а ежели провал с жертвами - "мы в домике", военнослужащие не пострадали.
    Какой-нибудь "мэр Махачкалы" или "президент свободной Ичкерии" уже сейчас такие миниармии имеет. Но незаконно. А будет иметь законно.
    Вопросов намного больше, чем ответов.
    Victor_B
  8. Комментарий был удален.
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 08:20
      Все время печатают этих авторов в рубрике Аналитика..
      Хотя учитывая их эмоции, им место в разделе Мнения.
      Razvedka_Boem
      1. Stas157 Сегодня, 08:32
        Цитата: Razvedka_Boem
        Все время печатают этих авторов в рубрике Аналитика..
        Хотя учитывая их эмоции, им место в разделе Мнения.

        Да и стиль написания, такой заносчивый, поучительный. Ощущение было, как будто комментарий Джека Голована читаешь.
        Stas157
      2. rait Сегодня, 11:31
        И данные граждане ну очень обидчивые и боятся справедливой пусть и местами жестковатой критики. Сообщение удалили,мне вынесли предупреждение за мнимое оскорбление хотя лично я никого из авторов статьи не оскорблял и никак не называл,я высказал свое мнение только по существу статьи.

        Свобода слова,что тут сказать.
        rait
    2. domokl Сегодня, 08:26
      Так кому принадлежат сотрудники ЧВК? России как государству или бизнесмену, который решает собственные задачи по зарабатыванию денег? С кем контракт-то подписывают? Перед кем ответственность несут. в случае срыва задачи? И наконец,, кому подчиняются эти формирования? МО или кому-то ещё?
      domokl
      1. rait Сегодня, 11:30
        ЧВК принадлежат иностранному юр.лицу,то есть как вы верно заметили бизнесмену. И он да,решает задачи по зарабатыванию денег. Подписывают контракт с другой стороной,это может быть почти кто угодно,компания которая владеет судном которому надо пройти через пиратоопасный район,государства различных стран и тд. Ответственность несут скорее всего перед ним же. Подчиняются данные формирования своему начальству,к нашему МО известные мне ЧВК отношения не имеют. В США вроде как есть относящиеся к таковым.

        А если вы про наемников Вагнера,то они не ЧВК,а наемники,самые настоящие. С кем конкретно они связаны и как,кому подчиняются и тд. тайна покрытая мраком без четких и однозначных ответов,а я спекуляции и додумывания не люблю. Потому что везде пишут что они связаны с Министерством Обороны,а на деле окажется что к примеру с СВР. Откуда же я знаю наверняка?
        rait
  9. Лесс Сегодня, 08:08
    Не ожидал от этих авторов подобной статьи, честное слово - не ожидал. Могут ведь проводить анализ ситуации, когда захотят. И по поводу:
    Между прочим, эта же статья висит и над множеством обществ ветеранов гражданской войны на Донбассе.
    Вроде бы получается действительно, что раз ты "наёмник" - "твой дом тюрьма". Но государство их не трогает. Значит не всё так плохо у нас во власти. Главное, чтобы "наёмник", зарабатывая деньги, действовал в интересах государства.
    Лесс
  10. Tatanka Yotanka Сегодня, 08:52
    че то я не пойму-чвк,наемники, не имеют отношения,охраняют бизнес,а государственные награды до 14 года чтоли получены?
    Tatanka Yotanka
    1. domokl Сегодня, 09:15
      Награды получены в период прохождения военной службы...Кстати, Вагнер -Герой России. Краповый берет...После увольнения организовал ЧОП...Только и всего. Но это сведения из инета. За что купил...
      domokl
      1. Tatanka Yotanka Сегодня, 09:56
        что он герой- нигде не нашел,
        «Я не знаю, как он известен, Дмитрий действительно был. Он кавалер орденов Мужества, он был от Новгородской области», — ответил Песков​​​ на вопрос журналистов.
        про остальных вещает только фонтанка http://www.fontanka.ru/2017/08/18/103/
        если госнаграды получены и за Сирию почему стараются от них открестится?
        кстати с прошедшим Вас soldier
        Tatanka Yotanka
        1. domokl Сегодня, 10:51
          Спасибо. Награды не за Сирию. Из армии работники ЧВК уволись. причем не только из российской или днэровской...
          domokl
          1. Tatanka Yotanka Сегодня, 11:15
            Цитата: domokl
            Награды не за Сирию

            позвольте,но
            Выпускник Ленинградского артиллерийского училища, Андрей Трошев командовал самоходно-артиллерийской батареей в Афганистане в середине восьмидесятых.
            Уволившись из армии, продолжил службу в петербургском ОМОНе и СОБРе ГУ МВД по Северо-Западу. Участник войны в Чечне. Кавалер двух орденов Красной Звезды и двух орденов Мужества.
            получил героя в 2016 ,будучи уволеным из гос структур,как и Богатов-крайний слева,потерявший руку в Сирии, на тот момент командир 4-й разведывательно-штурмовой роты в чвк Вагнера
            Tatanka Yotanka
  11. andj61 Сегодня, 08:56
    Цитата: андрей юрьевич
    ну-ну-ну..."ЧВК" там не работали скорее грабили музеи... (Ирак) а Югославию и Ливию с воздуха "демократизировали",тоже никак не ЧВК",нет логики Лена у вас,уж извините. hi

    Согласен. drinks Но в Ливии ЧВК - французские и британские - всё-таки отметились - и боевиков готовили, и спецоперации проводили. hi
    andj61
    1. domokl Сегодня, 09:18
      В Африке их было в каждой стране по несколько штук. Но страны за них не отвечали. Их просто нанимали то одни, то другие...Некоторые живы до сих пор. Это просто категория людей такая-игроманы. Им не важен результат. Важен процесс. Редко кто после одной-двух операций уходит. Затягивает игра со смертью
      domokl
  12. andrej-shironov Сегодня, 09:01
    Роман, вопросы подняты правильные. Но вот у меня лично не совсем хорошее отношение к наёмникам. Конечно можно вспомнить пушкинское: не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать. Однако что то не даёт мне относиться в наёмкам как к военнослужащим, особенно по призыву.
    andrej-shironov
  13. Алекс2048 Сегодня, 09:11
    Начало у статьи было такое хорошее, а вот концовка подкачал... Автор постеснялся назвать вещи своими именами. Итак по порядку.
    Закон о ЧВК действительно необходим, но всяких глупостей о социальной защите сотрудников ЧВК в нем быть не должно и быть не может. ЧВК это изначально коммерческий проект и кстати надо допускать вариант его банкротства, а что будет если сотрудников ЧВК из России мы увидим не в Сирии и Украине, а скажем в Афганистане или южной Америке? А ещё вопросы возникают по эвакуации сотрудников такого обонкротившегося ЧВК из страны в которых по сути идёт война, какими силами и за чей счёт проводить такие операции? Я вот как гражданин РФ не согласен оплачивать эвакуации всяких идиотов которые не удачно заключили контракт хотев срубить бабла и кстати я как гражданин РФ не согласен с тем чтоб мои дети проходящие воинскую службу в ВС РФ рисковали жизнью в подобных операциях. А чего делать с таким наемником который где-то за рубежом исполняя контракт убил мирное население или не исполняя контракт, а напился и кого-то убил? Ну и так далее вопросов масса, это к слову о социальной защите. Нужно чётко понимать и отделять деятельность ЧВК от деятельности министерства обороны РФ, но тут возникает другие вопросы, а как вам ситуация если с таким ЧВК заключат договор противники министерства обороны РФ и сойдутся на поле боя солдат РФ и сотрудник ЧВК РФ? Но это ещё все в норме, а вот куда проблемнее сотрудник ЧВК РФ против представителя ООН, кто будет слушать оправдания РФ про то что мы не мы и так далее? Есть ещё аспект чем ЧВК лучше чем наемники которых предоставляет ИГИЛ, Аль каида и прочие?
    А возвращаясь к теме статьи о закрытии вопроса по потерям ЧВК Вагнер в Сирии изначально госорганы РФ повели себя не верно просто умалчивая о ситуации, а в первичных комментариях когда начали говорить про то что потерь у министра обороны РФ нет только сделали ещё хуже. Ну и сказали бы прямо что потери есть но в ЧВК, а за них мы не отвечаем.
    Алекс2048
  14. Anyone Сегодня, 09:22
    Сколько раз было говорено, что сотрудники ЧВК не относятся в вооруженным силам? Сотни? Тысячи?

    Не знал, что наши ВС теперь защищают только самих себя. Не состоишь, типа, в ВС - пусть выпиливают все кому ни лень. Автора реально заносит.
    Более того, в самой фирме нет национального деления. Наши знакомые "из бывших" как раз не россияне. Бывшие украинцы, граждане непризнанных республик.

    А это вообще какой-то отвратительный перл. Типа "бывшие украинцы" и "граждане непризнанных республик" - это третий сорт граждан, которых не жалко помножить на ноль?
    З.Ы. Статейка какая-то гадкая.
    Anyone
  15. Опер Сегодня, 09:31
    Странно мне это все читать честное слово! Ну наверное всем уже стало понятно, что никакой речи о сотнях и даже десятке погибших наших соотечественников не идет?! Или еще не ясно?! Потом жутко мне прям интересно читать про якобы вранье!!! Скажите, те кто об этом пишут такие глупые или такие лукавые?! Скажите пожалуйста вот например у нас в различных ведомствах не гражданских есть такие приказы номера которых начинаются скажем с цифр 00... Кто знает тот поймет. Так у меня вопрос к моралистам которые жить теперь от "вранья" не могут - такие официальные приказы это вранье?! Или может быть это просто не вашего ума дело?! Скажите, а вербовка агентуры - резидентуры, а негласные мероприятия под прикрытием (спецмероприятия и т.д.) это тоже вранье?! Все это подробно власть должна доносить до некоторых особо сердобольных и неуравновешенных читателей ВО иначе им (читателям) жить не хочется?! Так что ли?!Ну я понимаю панику поднимают те кому положено это делать и тоже уверен не бесплатно, но вы то мужики служившие и служащие чего?! ЧВК не ЧВК, добровольцы, наемники, дикие гуси... Вопрос к некоторым товарищам - скажите, а в Корее в свое время у нас кто воевал?! ЧВК, добровольцы, революционные романтики, СА или еще кто то?! А вы сейчас все знаете про операции там проведенные и блестящие и не очень?! А где еще были наши добровольцы и "добровольцы"?! А потери были?! Так что же вы себя такими простыми здесь как карандаши выставляете?! Вот читаю комментарии читаю и поражаюсь болезнь глупости какая то что ли или все таки лукавство?!
    Опер
    1. Anyone Сегодня, 10:09
      Статья называется
      Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"

      В действительности, данная статья преследует как раз противоположную цель: не "закрыть тему ЧВК и реакции на события", а не дать ее закрыть. Ибо начали уже что-то подзабывать тему, и хайп пошел на спад. А ВО, если что, является обычным СМИ, которому важен рейтинг, посещаемость и кол-во комментов. Так что, еще моного раз мы увидем тут статьи, якобы, стаявящие "точки в случае с ЧВК Вагнера". Вангую, что еще минимум полдюжины заметок будет точно ))
      Anyone
      1. Опер Сегодня, 10:13
        Возможно и так, но здесь и без рейтингов некоторые преследуют совершенно другие цели! Разве вы этого не видите?
        Опер
  16. sib.ataman Сегодня, 09:37
    Виртуозно вертеть задом, стараясь уйти от решения вопроса о ЧВК-равносильно страусиному запихиванию головы в песок.
    ЧВК это точно такой же бизнес, как и торговать колбасой, самолетами или отправлять Большой театр на гастроли в Лондон. И конкуренцию, и столкновение интересов на рынке тоже никто не отменял. А как защищать интересы своих коммерсов на международном рынке-сразу начинать боевые действия ВС РФ? Или нанять иностранную компанию (адвокатов же нанимаем защищать там разных олимпийцев, "наклепав" своих юристов как грязи)? Ну, нашим, ведь, не нужна высокооплачиваемая работа, да еще и за бугром. Пусть наши "заклятые партнеры используют все инструменты, а мы выше этого-мы в белом, хоть и грудь вся в кровавых соплях, мы еще и руки засунем подальше в карманы!
    Ну а политика на международной арене, это такой же бизнес, как и все остальное, особенно когда перекупают чиновников, военных или иных иностранных спецов.
    Так что вопрос о ЧВК назрел, и не решать - его, что крутить собственные Фаберже!9
    sib.ataman
  17. Житель Урала Сегодня, 09:38
    Написано в принципе убедительно, но...
    Все равно действует старая поговорка "нет дыма без огня".
    ЧВК конечно частная структура, но явно сделанная "приближенными" к богам и для решения тех задач, которые армия официально решать не должна. Сомневаюсь, что, например я или кто-то другой так запросто может создать ЧВК и поехать воевать в Сирию. Оружие то где брать?- тут явно спецслужбы стоят.
    Поэтому сейчас понятно, что ЧВК в наше время гибридных войн и ихтамнетов решает и государственные задачи.
    Связь с МО очевидна.
    То что разгром и поражения ЧВК было - это очевидно и это несет дальнейшие риски.
    Одно дело погибнуть в бою, победив или проиграв, другое дело, когда тебя громили как мясо, и никто не прикрывал. К тому же там очень не мало именно защитников Новороссии.
    Сейчас возможен отток людей и дискредитация частных армий и это на фоне обострения на Донбассе и в Сирии.
    Означает это лишь то, что Россия при наступлении укровойск не сможет уже использовать "Ихтамнетов", а придется вмешиваться официально, а это уже совсем другой политический расклад.
    Думаю, американцы специально выискивали и провоцировали для этого момент- они мастера одним выстрелом убивать сразу несколько зайцев.
    Житель Урала
  18. Гардамир Сегодня, 09:46
    наше оборонное ведомство повело себя правильно, не скатившись до свары с суперпатриотами и радетелями земли русской

    А так

    Еще долго будут идти споры о количестве и происхождении погибших в этой ужасной бойне. Но основные моменты трагедии, думаю, уже никто отрицать не сможет. Кто-то послал ребят на заведомую гибель. По рассказам выживших бойцов была обещана поддержка ПВО (?!). Естественно, никто не собирался эту поддержку оказывать. Ребят убивали несколько часов. Обстоятельно, не торопясь добивая выживших. И за все эти долгие часы, зная, что происходит, "победители" из МО не нашли у себя "яиц" даже на то, чтобы хотя бы поставить РЭБ-помехи, не говоря уже о том, чтобы поднять авиацию, развернуть ПВО, не сбивать американсие самолеты, но хотя бы продемонстрировать решимость сделать это.

    Увы цифра в 300 человек не фейк.
    А насчёт наёмничества, если останется тот кто полез в Сирию, то он и статью за наёмничество отменит. Переписали же коллекторов.
    Гардамир
    1. Опер Сегодня, 09:55
      Цитата: Гардамир
      Увы цифра в 300 человек не фейк.

      А я вам говорю, что не то, что фейк а наглейшее вранье! И?
      Опер
      1. Гардамир Сегодня, 10:20
        А я вам говорю, что не то, что фейк а наглейшее вранье! И?
        Приводите свои данные.
        Сначала было, Если кто забыл, что "пьяные" сирийцы сами ломанулись в атаку и их там постреляли. Так было несколько дней, разговоры про то что там могли быть в принципе русские,не то что ЧВК. Кстати также было со сбитым лётчиком, с погибшим самолётом в подмосковье. Но всегда под давлением доказательств власть вынуждена была признать. Вот и вчера некая в лабутенах из Мо признала гибель пока только пятерых. Почему молчали российские власти понятно, а вот почему молчат американцы не понятно. Всё равно Кремль никаких претензий не предьявит. извинятся и деньги заплатят.
        Гардамир
        1. Опер Сегодня, 10:53
          Ну вот видите!) Здесь обсуждается конкретная ситуация в Сирии, а у вас и подвиг майора Филипова и катастрофа с гражданским самолетом все в куче! При чем здесь это? В чем вас опять обманули? И все - власть, власть, власть!!!! Ну не нравится вам власть так уж как то умнее оппонируйте! Вы здесь под флажком СССР! Честно говоря не думаю, что искренне. Или вам больше нравилось читать в газете Правда, как наши воины интернационалисты озеленением в Кабуле занимаются и строительством школ исключительно! Кстати и тогда вражеские СМИ сотнями "уничтожали" наших бойцов регулярно! Забыли?
          Опер
          1. Гардамир Сегодня, 11:29
            Здесь обсуждается конкретная ситуация в Сирии, а у вас и подвиг майора Филипова и катастрофа с гражданским самолетом все в куче!
            да не в куче. Вы опер или тролль? Если бы не доказали, гибель майора, то так бы про него никто и не вспомнил. Вот и сейчас молчали почти десять дней, вдруг признали пять человек. а ведь вчера утром многие доказывали, что ни одного. Возможно к вечеру вы поменяете своё мнение.
            Гардамир
            1. Опер Сегодня, 11:45
              Ну зачем же вы товарищ Гардамир так сразу сдаетесь то и на личности переходите?! Вы уж по-сопротивляйтесь! Все ведь знают если в споре человек на личности переходит это последний аргумент слабых. Впрочем у вас еще конечно есть в запасе - сам д...к !)))))))) Такие оппоненты власти это находка для нее!))))) Скажите а кто опровергал гибель нашего пилота, что ее надо было кому то доказывать? И кто доказал? И напомню вам - вот вчера как раз многие доказывали, что "погибших" до 600!!! Вот и вы сейчас еще про 300 говорите! Теперь давайте так, если вы человек взрослый не тролль, а настоящий Гардамир обменяемся источниками информации! Вот у меня есть официальный источник МИД России назвавший цифру погибших граждан России не являющимися военнослужащими российской армии. Слушаю вас. Раскройте ваш источник о 300 погибших?! Весь внимание?
              Опер
        2. Servisinzhener Сегодня, 10:55
          И что по самолёту в подмосковье? До расшивровки "черных ящиков" были только домыслы.
          Servisinzhener
          1. Опер Сегодня, 11:50
            Да не нужны им расшифровки. Повод нужен - самолет разбился! Далее по программе - власть плохая - Путин виноват!
            Опер
      2. Sapiens 63 Сегодня, 10:48
        И.... значит что вы троль на зарплате или жертва пропаганды, в которой мы побеждаем амеров всегда и везде, а если нет ,то это новый гениальный план ктоеслинеона
        Sapiens 63
  19. Опер Сегодня, 09:58
    Цитата: Гардамир
    По рассказам выживших бойцов была обещана поддержка ПВО (?!). Естественно, никто не собирался эту поддержку оказывать.

    И вы это вранье продолжаете с упорством тиражировать! С какой целью ответьте?!
    Опер
    1. Servisinzhener Сегодня, 10:42
      Полностью согласен. Как всегда история начинает обрастать псевдоподробностями из якобы осведомленных источников. Теперь вот обещание ПВО данное неизвестно кем неизвестно кому. Такие заявления может написать любой. Но вот насколько они правда?
      Servisinzhener
      1. Опер Сегодня, 11:28
        Главным каноном геббельсовской пропаганды была самая наглая и невероятная дезинформация вбрасываемая массово! Облили грязью и пусть они потом оправдываются! При этом всегда найдутся желающие "открыть глаза" как комментатор внизу! Он разве заморачивается поиском первоисточников этой "правды"?! Ну что вы?! Какие мелочи! Этот офтальмолог глаза людям видите ли открывает!)))))
        Опер
    2. Sapiens 63 Сегодня, 10:51
      С целью хотя бы нескольким читателям открыть глаза на правду, про вас речи нет вы на зарплате или адепт секты емунетальтернативы
      Sapiens 63
      1. Б.Т.В. Сегодня, 11:32
        Цитата: Sapiens 63
        С целью хотя бы нескольким читателям открыть глаза на правду, про вас речи нет вы на зарплате или адепт секты емунетальтернативы


        А, Вы, " адепт" какой секты, или тоже " на зарплате"?
        Б.Т.В.
  20. Lnglr Сегодня, 10:19
    Касаемо закона о ЧВК. Может быть, у нас уже достаточно силовых структур? Зачем еще частные плодить? Кому выгодно иметь карманные армии? Народу? Не думаю....
    И давайте, наконец, отделим мух от котлет. Добровольцы - это добровольцы. А наемники - это наемники.
    Lnglr
    1. sib.ataman Сегодня, 11:45
      А добровольцы должны свои головы за так складывать, пока там боги на Олимпе свои делишки варганят и сливки снимают? Или большая политика всегда делается исключительно из благородных побуждений?
      Просто всякому овощу свой сезон. В советские времена представить себе ЧОПы было немыслимо! Никто кроме МВД! А сегодня без них некоторые отрасли даже функционировать не могут. Теперь очередь ЧВК. А кто будет открывать-вопрос чисто технический. Государство от контроля точно не откажется. Так что никаких вам частных армий! Мы не в Гондурасе!
      sib.ataman
    2. axxmanm Сегодня, 11:52
      Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества,что совершенно недопустимо.
      Наоборот - надо строго настрого запретить ЧВК в любых формах,
      и объявить на весь мир , что любой член ЧВК(по сути наемник) любой страны ,
      а тем более организатор и выгодо-приобретатель становиться военным преступником по факту и подлежит строжайшему неотвратимому наказанию без срока давности .
      axxmanm
  21. Arabfun Сегодня, 10:38
    Цитата: Tatanka Yotanka
    че то я не пойму-чвк,наемники, не имеют отношения,охраняют бизнес,а государственные награды до 14 года чтоли получены?
    да какая разница, нас окружают, мы все уже скоро чвк будем "США к 2017 году разместили подразделения сил специальных операций в 149 из 190 стран на планете" https://michael-ky.livejournal.com/131373.html
    Arabfun
  22. слава1974 Сегодня, 10:59
    наше оборонное ведомство повело себя правильно, не скатившись до свары с суперпатриотами и радетелями земли русской. Заявления были сделаны по делу и очень профессионально.

    МО сначала молчало, потом делало удивленный вид, а в конце-концов МИД признал гибель 5 россиян. Мин.обороны до сих пор молчит. В чем правильность?
    Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

    1.Если бесплатно воюет, то не наемник.
    2.Россия участвует в вооруженном конфликте. следовательно ее граждане имеют право там находиться.
    3. граждане, участвующие в конфликте на строне законного правительства это добровольцы, получающие зарплату.
    Поэтому россиянене могут относиться к наемникам.
    Погибли россияне, а мы говорим , что они сами виноваты.Поэтому американцы имеют право их убивать, хватать в разных странах, вести к себе в США , судить и сажать в тюрьмы. А мы только выражаем озабоченность и говорим сами виноваты......
    Хорошенький вывод.
    Напоминает знаменитое после Афгана: "Я вас туда не отправлял"
    Или когда русскихв Чечне убивали: " Надо было уехать в Россию".
    Вобщем статья " с душком". Жирный минус.
    слава1974
    1. Servisinzhener Сегодня, 11:18
      Может потому что из погибших только 5 граждан РФ, причем не относящихся к нашему МО.
      Servisinzhener
    2. axxmanm Сегодня, 11:54
      ...в Сирию едут воевать из Донбасса просто из нищеты. Ибо в Сирии (жалованье плюс боевые) в ЧВК - примерно 240 тысяч рублей в месяц. А в республиках Донбасса - все те же 15-16 тысяч рублей в месяц. Причем в условиях жизни под титушечным криминалитетом, в настоящем гетто, которое Москва (в отличие от Абхазии и Юго-Осетии) не признает. В особо ужасающем положении оказались те, чьи дома и родственники остались на территории, контролируемой Украиной. В ЛДНР у них - ни кола и ни двора, никаких перспектив. Одна нищета. А в РФ бежать - так оттуда миграционная служба может выдать Киеву на верную смерть. Слишком дорого обошлось вера в слова Кремля о том, что русские своих не бросают.
      Вот и подаются русские Новороссии, превращенные в изгоев, в Сирию. Поливать своей кровью чужбину.
      axxmanm
  23. axxmanm Сегодня, 11:49
    Пусть жираф был не прав,
    Но виновен не жираф.
    А тот, кто крикнул из ветвей:
    «Жираф большоооой — ему видней!»..
    axxmanm
  24. andrew42 Сегодня, 11:59
    Никаких реально существующих ЧВК нам не нужно. Боже упаси! У ЧВК всегда есть "хозяева", и вот контролировать этих "хозяев" для государства это головная боль, ибо реальная ЧВК - это и есть консорция наемников во все времена.
    Один из древнейших примеров, - бритты пригласили дружину саксов в качестве "ЧВК темных веков". - закончилось очень плохо. Нам нужны "липовые" ЧВК, и такой же "липовый" закон по ним, не работающий реально. Нам просто нужно иметь возможность действовать под чужим флагом как и наши противники. Но в реале все сотрудники ЧВК должны быть сотрудниками военной разведки, на полном обеспечении МО, и только под контролем МО. Были бы у Ельцина с Гайдаром "дикие гуси", - разрушение страны произошло бы года за три, без необходимости в долговременных политических спектаклях. Реальны ЧВК - это не палка о двух концах, это обух который выбъет дух из любого государства.
    andrew42
  25. axxmanm Сегодня, 12:06
    Написано год назад Гиркиным..
    Очень хорошо накладывается на текущие "успехи"..
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    ...Немного "свежего" о нынешнем состоянии "Вагнера"в Сирии (в порядке вразумления тех, кто подумывает продаться в наёмники). Информация "из первых уст" от человека, только-только вернувшегося из Сирии.
    1. Все "сказочки" Бориса Рожина про доблести Сирийской арабской армии при отражении атаки на Хомс и контрнаступлении совершенно игнорируют участие в нем "Вагнера". Между тем, данное ЧВК сыграло в контратаках очень серьезную роль и понесло очень серьезные потери.
    - Как говорит источник - "под Хомсом реально воевали только мы и "Хезболла".
    2. В связи с большими потерями все серьезнее сказывается нежелание многих опытных бойцов возвращаться в Сирию на новые сроки контракта. В данной связи, во-первых, задержки в ротации достигают уже до 3 месяцев.Во-вторых, прежний "элитный набор" давно закончился - "гребут под гребенку" всех, кого удается завербовать - в том числе алкоголиков, наркоманов и т.п. "публику". Что, опять же, негативно сказывается на мотивации "кадрового костяка".
    3. Резко ухудшилось качество снабжения. Со слов человека" - "теперь всё как у нас (на Донбассе) в 14-м". Не стреляющие РПГ-18, ржавые боеприпасы, лежалая форма и снаряжение, отвратительная кормежка.
    4. При легких ранениях в тыл не эвакуируют - в полевой санроте накладывают швы и, при необходимости, оставляют на несколько дней - потом возвращают в подразделение. Эвакуируют только тяжелораненых, но отношение к ним "наплевательское" - при серьезных ранениях руки-ноги режут даже тогда, когда их вполне можно сохранить при нормальном лечении.
    5. Не смотря на серьезное повышение "расценок" - до 260 тыс. р. в месяц - платят их теперь крайне неаккуратно. Если раньше "кидали" на премиальные, то теперь могут кинуть на половину и больше положенного по контракту.
    6. Массовое дезертирство - новоприбывшие в Сирию, осмотревшись и поняв, куда они попали - рвут контракты в первые же дни. Опять же (со слов) - иногда до половины уезжают, даже не побывав ни в одном бою.
    7. Кадровые российские военные среднего и низшего звена, вынужденные воевать в Сирии по долгу службы (т.е. не жирные полковники, ошивающиеся дикими толпами в штабах в полной безопасности) уверены, что "нечего нам в Сирии делать". В успех войны не верят, а потери тоже серьезные.
    П.С. Сам источник, к сожалению, после излечения от ранения намерен вернуться в Сирию. Такой уж человек.
    Ещё из рассказов - боеспособность САА остается на крайне низком уровне. Численность наращивают за счет сдавшихся боевиков, но боеспособность их - "ниже нуля" - то есть они воевать не хотят совсем (множество "обратных перебежчиков"), командиров убивают в спину, но кормежки и снабжения требуют исправно...
    axxmanm
  26. Petr1968 Сегодня, 12:11
    А почему бы бывшим военнослужащим, бывшим ополченцам, оставшимся не у дел в корпусе, не подзаработать таким образом?

    Не понял, а разве на Донбассе не шахтеры воюют и после боев разве не в забой идут???? Все вранье, 1000 говорили, что Россия вообще никаким боком к Донбассу, там трактористы и проходчики. Точка. Где доказательства!!!!
    И кто им платит??? Там денег нет, предприятия стоят, люди БЕСПЛАТНО землю от ФАШИСТОВ защищают. Так что все вранье, дальше не читал. Точка.
    Petr1968
Картина дня