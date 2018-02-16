«Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»

15 февраля, в Москве, в Храме Христа Спасителя прошел первый Большой круг российского казачества, заявленной целью которого заявлено воссоединение казаков России.Приветствие участникам и гостям Большого круга направил президент России Владимир Путин. О целях Большого круга и о задачах сегодняшнего казачества рассказывает атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Герой Кубани, полковник Иван Безуглый.- В настоящий момент сложилась такая ситуация, что некоторые казачьи войска успешно и динамично развиваются, двигаются вперед. В то же самое время некоторые другие войсковые сообщества затормозились в своем развитии и прибывают в стагнации. Но если не двигаться вперед, рано или поздно откатишься назад. Мы, на Кубани неоднократно обсуждали складывающуюся ситуацию, и пришли к выводу о необходимости создания единого Российского казачьего войска под руководством Верховного атамана, утверждения единых законов, единых правил и единых стандартов. Конечно, с сохранением существующих войск и их исторических традиций. Для обсуждения этой инициативы в Краснодаре был созван совет атаманов казачьих войск. И идея была поддержана. Необходимость координация усилий на общероссийском уровне, в том числе и для тех войсковых обществ, которые в ней нуждаются, очевидна. Создание такой объединяющей структуры, несомненно, даст новый импульс развития возрожденного казачества. И работа начатая прошедшим Большим кругом будет продолжена.- Я могу сказать, что с огромным уважением отношусь к тем, кто участвует в казачьем движении на общественных началах. Мы и сами начинали, как общественники, без какой либо государственной поддержки. Но если говорить о сегодняшнем дне, то численность общественных объединений казаков часто бывает преувеличена. Что касается Кубанского войска, то здесь больше 90 процентов казаков входят в государственный реестр. Я представляю себе ситуацию и в других войсках, и она похожа. Но вне зависимости от численности обществ, не входящих в государственный реестр, там тоже казаки, и нашей целью является достичь с ними единства. И прошедший Большой круг, в работе которого так же участвовали и «общественники» - это серьезный шаг в этом направлении. Хотя хочу отметить, что есть еще и феномен «атаманов», которые не представляют никого кроме самих себя, и используют присвоенный себе статус для реализации своих личных интересов и амбиций. Установить единство с такими «атаманами» нам будет нелегко, да и неинтересно.- Все эти грозные события не только нас настораживают, но и воодушевляют. Растущие угрозы нас объединяют и сплачивают. Так, некоторые казаки ранее отошедшие, в силу целого ряда причин, от дел, сегодня возвращаются в казачьи общества, поскольку над Россией сгущаются тучи. Мы хорошо знаем из истории, что всегда, когда наша страна оказывалась в угрожающем положении, казаки поднимались на ее защиту. Вот и сегодня многие казаки Таманского отдела уже приняли участие в защите мирного населения Донбасса от бандеровских бандформирований, сражались и сражаются с террористами на Ближнем Востоке.Напомню что в Таманском отделе Кубанского казачьего войска создано первое в России территориальное соединение самообороны - 1-я Таманская казачья дивизия, в составе которой казаки отдела оттачивают боевое мастерство, готовясь к защите Родины. Регулярно проводятся полевые занятия, командно-штабные учения дивизионные сборы. Вначале в Таманском отделе был создан полк, затем бригада, и наконец – дивизия, которая в ближайшее время, как мы надеемся, будет развернута в корпус. Когда Николай Александрович Далуда стал войсковым атаманом Кубанского войска, он наш опыт в обязательном порядке распространил на все кубанские отделы, где созданы территориальные полки, способные сегодня решить любые поставленные задачи. И теперь там проводятся военно-полевые сборы. Эти наработки нам очень помогли в 2014 году в деле обеспечения безопасности Крымского полуострова при проведении референдума.Накопленным опытом мы готовы поделится и с другими казачьими войсками и обществами, и, я надеюсь, что объединительная работа, начатая на Большом Круге, этому поможет. Я не сомневаюсь, что казаки России все как один, в случае необходимости, встанут на защиту нашей страны, но необходимо, чтобы все они были подготовленными, профессиональными бойцами. А в боевом духе казачества я не сомневаюсь – мы видели на боевых позициях Донбасса 70-летних старых казаков, сражавшихся наравне с молодежью. Верховный главнокомандующий может положиться на нас, и опереться на казаков. Мы не сдадим Россию никогда и некому.- Проверять на прочность казаков не надо. Мы, как и наши деды, твердо выступаем за Единую и Неделимую Россию, и расшатывать ситуацию мы никому не позволим. И если кто-то попытается это сделать, то мы его поправим. Для этого есть у нас и возможности, и желания. Нам нужна сильная Россия с сильным лидером во главе.