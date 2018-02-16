12:24 16 февраля

«Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»

15 февраля, в Москве, в Храме Христа Спасителя прошел первый Большой круг российского казачества, заявленной целью которого заявлено воссоединение казаков России.

«Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»Приветствие участникам и гостям Большого круга направил президент России Владимир Путин. О целях Большого круга и о задачах сегодняшнего казачества рассказывает атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, депутат Законодательного собрания Краснодарского края, Герой Кубани, полковник Иван Безуглый.

- Какой главной целью Вы видите главную цель состоявшегося Большого круга?


- В настоящий момент сложилась такая ситуация, что некоторые казачьи войска успешно и динамично развиваются, двигаются вперед. В то же самое время некоторые другие войсковые сообщества затормозились в своем развитии и прибывают в стагнации. Но если не двигаться вперед, рано или поздно откатишься назад. Мы, на Кубани неоднократно обсуждали складывающуюся ситуацию, и пришли к выводу о необходимости создания единого Российского казачьего войска под руководством Верховного атамана, утверждения единых законов, единых правил и единых стандартов. Конечно, с сохранением существующих войск и их исторических традиций. Для обсуждения этой инициативы в Краснодаре был созван совет атаманов казачьих войск. И идея была поддержана. Необходимость координация усилий на общероссийском уровне, в том числе и для тех войсковых обществ, которые в ней нуждаются, очевидна. Создание такой объединяющей структуры, несомненно, даст новый импульс развития возрожденного казачества. И работа начатая прошедшим Большим кругом будет продолжена.

- Как известно, создание Государственного реестра казачьих обществ вызвало немалую критику казаков – «общественников» в него не вошедших, считавших, что это ведет к расколу казачества. Насколько эта проблема актуальна сегодня и является ли прошедший Круг шагом к ее преодолению?

- Я могу сказать, что с огромным уважением отношусь к тем, кто участвует в казачьем движении на общественных началах. Мы и сами начинали, как общественники, без какой либо государственной поддержки. Но если говорить о сегодняшнем дне, то численность общественных объединений казаков часто бывает преувеличена. Что касается Кубанского войска, то здесь больше 90 процентов казаков входят в государственный реестр. Я представляю себе ситуацию и в других войсках, и она похожа. Но вне зависимости от численности обществ, не входящих в государственный реестр, там тоже казаки, и нашей целью является достичь с ними единства. И прошедший Большой круг, в работе которого так же участвовали и «общественники» - это серьезный шаг в этом направлении. Хотя хочу отметить, что есть еще и феномен «атаманов», которые не представляют никого кроме самих себя, и используют присвоенный себе статус для реализации своих личных интересов и амбиций. Установить единство с такими «атаманами» нам будет нелегко, да и неинтересно.

- Нынешнее время все чаще называют предвоенным. Разгораются конфликты в ближнем и дальнем зарубежье, затрагивающие интересы и безопасность нашей страны. Как эти процессы затрагивают жизнь современных казаков?

- Все эти грозные события не только нас настораживают, но и воодушевляют. Растущие угрозы нас объединяют и сплачивают. Так, некоторые казаки ранее отошедшие, в силу целого ряда причин, от дел, сегодня возвращаются в казачьи общества, поскольку над Россией сгущаются тучи. Мы хорошо знаем из истории, что всегда, когда наша страна оказывалась в угрожающем положении, казаки поднимались на ее защиту. Вот и сегодня многие казаки Таманского отдела уже приняли участие в защите мирного населения Донбасса от бандеровских бандформирований, сражались и сражаются с террористами на Ближнем Востоке.

Напомню что в Таманском отделе Кубанского казачьего войска создано первое в России территориальное соединение самообороны - 1-я Таманская казачья дивизия, в составе которой казаки отдела оттачивают боевое мастерство, готовясь к защите Родины. Регулярно проводятся полевые занятия, командно-штабные учения дивизионные сборы. Вначале в Таманском отделе был создан полк, затем бригада, и наконец – дивизия, которая в ближайшее время, как мы надеемся, будет развернута в корпус. Когда Николай Александрович Далуда стал войсковым атаманом Кубанского войска, он наш опыт в обязательном порядке распространил на все кубанские отделы, где созданы территориальные полки, способные сегодня решить любые поставленные задачи. И теперь там проводятся военно-полевые сборы. Эти наработки нам очень помогли в 2014 году в деле обеспечения безопасности Крымского полуострова при проведении референдума.

Накопленным опытом мы готовы поделится и с другими казачьими войсками и обществами, и, я надеюсь, что объединительная работа, начатая на Большом Круге, этому поможет. Я не сомневаюсь, что казаки России все как один, в случае необходимости, встанут на защиту нашей страны, но необходимо, чтобы все они были подготовленными, профессиональными бойцами. А в боевом духе казачества я не сомневаюсь – мы видели на боевых позициях Донбасса 70-летних старых казаков, сражавшихся наравне с молодежью. Верховный главнокомандующий может положиться на нас, и опереться на казаков. Мы не сдадим Россию никогда и некому.

- Не секрет, что помимо внешних угроз есть опасные тенденции и во внутриполитической жизни страны. Есть силы, которые стремятся использовать выборы президента для дестабилизации обстановки. При этом они стремятся втянуть казаков в политические игры...

- Проверять на прочность казаков не надо. Мы, как и наши деды, твердо выступаем за Единую и Неделимую Россию, и расшатывать ситуацию мы никому не позволим. И если кто-то попытается это сделать, то мы его поправим. Для этого есть у нас и возможности, и желания. Нам нужна сильная Россия с сильным лидером во главе.
Автор: Беседовал Борис Джерелиевский

Использованы фотографии: Сегодня.ру
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:14
    прохладно к ряженым отношусь...
    андрей юрьевич
    1. lis-ik Сегодня, 06:36
      Цитата: андрей юрьевич
      прохладно к ряженым отношусь...

      Аналогично,всегда мучал вопрос кто им звания присваивает, откуда награды и чем вообще они реально занимаются, кроме как красоваться на публике павлинами?
      lis-ik
      1. 210окв Сегодня, 06:56
        Звания с армейской службы.А насчёт павлинов.Ну в свое время помните было ДНД.Вот этим и занимаются.
        Цитата: lis-ik
        Цитата: андрей юрьевич
        прохладно к ряженым отношусь...

        Аналогично,всегда мучал вопрос кто им звания присваивает, откуда награды и чем вообще они реально занимаются, кроме как красоваться на публике павлинами?
        210окв
      2. lwxx Сегодня, 07:01
        Дед -казак, отец сын казачий , ну а эти .... собачий. Вот и весь сказ про ряженных. Спору нет- есть и среди них настоящие, только они тихо молча делают свое дело.
        lwxx
        1. ротмистр Сегодня, 10:30
          Цитата: lwxx
          Дед -казак, отец сын казачий , ну а эти .... собачий. Вот и весь сказ про ряженных. Спору нет- есть и среди них настоящие, только они тихо молча делают свое дело.

          А те кубанские казаки для вас х... собачьи, которые держали крымский перешеек до подхода нашего спецназа? Ууу потомки бланка и Троцкого.
          ротмистр
          1. Ольгович Сегодня, 11:43
            Цитата: ротмистр
            А те кубанские казаки для вас х... собачьи, которые держали крымский перешеек до подхода нашего спецназа? Ууу потомки бланка и Троцкого.

            Уважаемый Юрий, эти русофобы устроили геноцид казаков, а сами оказались НЕСПОСОБНЫМИ выполнить их функции по охране, сбережению русских земель и русского народа. о
            Русская Чечня ими совместно с "красными горцами" была вырезана сто лет назад, сами они там не живут, бегут и только умеют стонать о понаехавших.
            1920 г , телеграмма из Чечни: "Чеченцы БЕЗМЕРНО РАДЫ передаче им станичных земель"
            24 января-День памяти жертв геноцида казачества.
            27 марта-День памяти жертв геноцида Терского казачьего войска

            Казачеству России-слава и уважение!
            Ольгович
    2. Злой543 Сегодня, 08:47
      Как говорят есть кубанцы, а есть кубаноиды.
      Злой543
    3. ротмистр Сегодня, 10:28
      Цитата: андрей юрьевич
      прохладно к ряженым отношусь...

      Ну для вас краснофлажковых , казаки всегда были врагами. Однако еще до ввода наших спецназовцев в Крым, перешеек держали кубанские казаки. Они участвовали в блокировании воинских частей. И погиб при захвате одной из частей казак из Волгоградской обл. Коммунисты только раздавали русскую землю, а отвоевать ее у них желание нет. Вам и вам подобным плевать на русских людей и земли дарила ваша братия кому угодно, только не русским.
      ротмистр
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:35
        Цитата: ротмистр
        Коммунисты только раздавали русскую землю, а отвоевать ее у них желание нет.
        что это написЯно ??? belay
        андрей юрьевич
    4. РУСС Сегодня, 11:38
      Цитата: андрей юрьевич
      прохладно к ряженым отношусь...

      В России есть реестровые казаки и скажем так все остальное , так вот эти "остальные" и есть в бОльшей массе ряжаные.
      И ещё вы знаете что в российской армии есть казачьи части? Причем это части именно министерства обороны.
      Так же сейчас казаки охраняют границы с пограничниками "В 2017 году совместно с пограничной службой ФСБ казачьи войска начнут охранять государственную границу на Дальнем Востоке и в европейской части России. Вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал соответствующее поручение."
      В России существуют ряд казачьих кадетских корпусов и они между прочим в лидерах среди подобных училищ ,итд
      Так ,что оставьте штампы 90-х о ряжаные казаках....
      РУСС
      1. РУСС Сегодня, 12:00
        Современность:
        В/ч 54801 — это 247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк, Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ. Войсковая часть 54801 — боевая. Дислоцируется в г. Ставрополь.
        7 -ая отдельная танковая гвардейская казачья бригада г.Чебаркуль.
        23-ая отдельная мотострелковая казачья бригада г. Волгоград.
        205 -ая отдельная мотострелковая казачья бригада г.Буденовск.
        Итд.....
        РУСС
    5. Лексус Сегодня, 11:53
      Цирк уехал, а клоуны остались

      Видимо, и про этих сказано. В 90-е самые никчёмные "отставники" как раз в казачество и "ударились".
      Лексус
  2. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 06:26
    Интересно, а каков процент людей в в самых разных военных и полувоенных погонах погонах по отношению к взрослой части гражданского населения? А ведь они будут голосовать понятно, за кого.
    ШУРУМ -БУРУМ
    1. Serg65 Сегодня, 08:36
      Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
      А ведь они будут голосовать понятно, за кого.

      laughing Вас это сильно напрягает?
      Serg65
  3. Mole Сегодня, 06:27
    Пережиток прошлого. Только бла, бла, бла, да "любо" кричать!
    Mole
    1. kepmor Сегодня, 07:59
      бла-бла-бла из тебя льётся...аки помои...
      эти "пережитки" с Дона, Кубани и Терека сотнями воевали на Донбассе, когда такие "умные и современные" на клавах, здесь на ВО, звания себе зарабатывали...
      у самого племянник погиб под Луганском... из казаков...
      на Ставрополье сейчас хоть как-то противостоят захвату земель дагестанцами только терские казаки...остальные или куплены или запуганы...
      по поводу их званий....на свои здесь посмотрите сперва...
      kepmor
      1. Василенко Владимир Сегодня, 08:36
        Цитата: kepmor
        огда такие "умные и современные" на клавах, здесь на ВО, звания себе зарабатывали...

        там были одни казаки?!
        Василенко Владимир
        1. kepmor Сегодня, 11:20
          так речь не об"отпусниках" идёт, а о добровольцах...среди них именно казаков и было большенство...
          kepmor
      2. andrej-shironov Сегодня, 08:49
        Стесняюсь спросить: а землю то отжимают точно дагестанцы? Не крупные ли агрохолдинги с подачи Ткачёва это делают?
        andrej-shironov
        1. kepmor Сегодня, 11:17
          а вы у жителей нефтекумского и курского районов Ставрополья спросите...кто,когда и чего....и кто их крышует...
          kepmor
    2. РУСС Сегодня, 11:45
      Цитата: Mole
      Пережиток прошлого. Только бла, бла, бла, да "любо" кричать!

      А те казаки которые воевали в Югославии, Преднестровье , Абхазии ,Чечне , Донбассе тоже пережиток? Да они носят форму казачью и что они ряжаные? Например в ЛНР есть Отдельный казачий мотострелковый полк имени Атамана Платова , бойцы в папахах они тоже ряжаные?
      Или казаки на параде в Москве 1945 года тоже ряжаные? Вы ведь говорите и вам подобные ,что это пережиток? Что нет казаков после Гражданской? А к примеру про атаку в Кущевской знаете , что-то?
      РУСС
  4. Адьютант Сегодня, 06:33
    Бывшие сексоты и чиновники переоделись
    Казачество уничтожено, когда-то
    Новомодные игры
    Адьютант
    1. ротмистр Сегодня, 10:33
      Цитата: Адьютант
      Бывшие сексоты и чиновники переоделись
      Казачество уничтожено, когда-то
      Новомодные игры

      А кто уничтожил? Не побоитесь назвать? КАкая партия это дело устроило и кто стоял у истоков этого уничтожения?
      ротмистр
      1. kepmor Сегодня, 11:29
        "коммунисты богоизбранные" из опломбированного вагона во главе с Троцким....
        kepmor
      2. Sovetskiy Сегодня, 11:49
        Цитата: ротмистр
        Цитата: Адьютант
        Бывшие сексоты и чиновники переоделись
        Казачество уничтожено, когда-то
        Новомодные игры

        А кто уничтожил? Не побоитесь назвать? КАкая партия это дело устроило и кто стоял у истоков этого уничтожения?

        Я скажу какая. Коммунистическая партия СССР.
        Только вот вы уточните каких уничтожили и к каким казакам вы относитесь, раз так тут голосите об "уничтожении"? lol
        Этих, воевавших в составе Армий так вами ненавистных коммунистов?

        Или этих?

        Так вы за каких тут распинаетесь? lol
        У меня вся родня из казаков с Кубани, но я этим не кичусь и в балаганах не участвую. И кстати родня как то дожила до ваших перестроечных времен без "уничтожений", чему я свидетель.
        Sovetskiy
    2. РУСС Сегодня, 11:47
      Цитата: Адьютант
      Бывшие сексоты и чиновники переоделись
      Казачество уничтожено, когда-то
      Новомодные игры

      Казак это не нация, у казаков были и мусульмане и буддисты , в казаки могли принять и иногородних. Так что не нужно искать у всех сегодняшних казаков казачьи корни.
      На Дон кто только не бежал в последствии становясь казаком....
      РУСС
    3. Ольгович Сегодня, 11:56
      Цитата: Адьютант
      Бывшие сексоты и чиновники переоделись

      Казаки воюют уже 28 лет-В Осетии, в Чечне, Приднестровье, Донбассе-везде, где нужна защита русских людей.
      Много погибших, много героев.
      Их-нет?
      Ольгович
  5. samarin1969 Сегодня, 07:13
    Пусть "ряженные", но в казачестве есть лучшая альтернатива либеральной идее. Уважаю и канувших в историю, и тех кто был в Крыму и на Донбассе.
    samarin1969
  6. Доктор Зло Сегодня, 07:33
    Цитата: 210окв
    Звания с армейской службы.А насчёт павлинов.Ну в свое время помните было ДНД.Вот этим и занимаются.
    Цитата: lis-ik
    Цитата: андрей юрьевич
    прохладно к ряженым отношусь...

    Аналогично,всегда мучал вопрос кто им звания присваивает, откуда награды и чем вообще они реально занимаются, кроме как красоваться на публике павлинами?

    Если бы армейские. Знаю одного козакена. На срочной был ефрейтором, потом бац, уже в погонах сотника. Как бы офицер в собственных глазах. Постоянно сотыжку на шкалик клянчил. Клоун.
    Доктор Зло
    1. parusnik Сегодня, 08:28
      Знаю одного козакена. На срочной был ефрейтором
      ...Аналогично.Помню еще армейским прапорщиком, сигареты стрелял, сейчас сотник, "стреляет" по прежнему...
      parusnik
  7. Василенко Владимир Сегодня, 08:35
    прошел первый Большой круг российского казачества
    на 99% ряженные с латунными крестами и непонятными званиями
    Василенко Владимир
  8. тасха Сегодня, 08:46
    Современное казачество может стать одним из стержней государства при условии полной переаттестации и избавления от т.н. "ряженых".
    тасха
    1. uskrabut Сегодня, 09:08
      Только должно быть чёткое и однозначное юридическое толкование термина казачество, с указанием их прав, обязанностей, источников финансирования.
      uskrabut
      1. тасха Сегодня, 09:43
        А термин этот прописан в законе 154-ФЗ
        "казачье общество - добровольное объединение граждан Российской Федерации в форме некоммерческой организации, образованное в соответствии с федеральным законодательством, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и члены которого в установленном порядке приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы;"

        Только обязательства участников должны быть прописаны пожёстче. И Уставы...
        тасха
    2. Ромей Сегодня, 09:57
      Цитата: тасха
      Современное казачество может стать одним из стержней государства при условии полной переаттестации и избавления от т.н. "ряженых".

      Не надо меня переаттестовывать... laughing Вообще то, казак понятие этническое, насчет этноса или субэтноса, пусть разбирается наука. Для того, чтобы быть казаком нужно выполнить два достаточно скромных условия. 1. Родиться им. 2. Знать и чтить своих предков, станицу, войско уважать прошлое. И не надо никакой переаттестации и прочих "служб". Для этого есть армия, полиция и т. п.
      Ромей
      1. тасха Сегодня, 10:04
        казак понятие этническое

        Категорически с Вами не согласен. Дискутируют по этому поводу давно и долго, так что давайте не будем начинать, ага?
        Для того, чтобы казачество стало именно одним из стержней государства ни о каком "1.Родиться им" и речи быть не может.
        Отец - казак, родил сына, воспитал.. В какой-то момент сын проходит аттестацию ли, экзамен ли, обряд инициации и его принимают в казаки. Только так.
        тасха
        1. Ромей Сегодня, 10:16
          Извините, но с какой стати казаки должны быть стержнем? Чтобы опять на нас повесили ярлык псов режима? Не понимаю в чем проблема? Хочешь служить - иди в армию, в полицию, МЧС наконец, и будет тебе счастье без всяких там инициаций и вступлений как в дерьмо. Да и нет казаков, какими они были 100 лет назад. Причем нет уже давным давно. Всего по переписи 10 года нас осталось 48 тыс. человек обеих полов. Не считаете казаков этносом? Так на здоровье и не настаиваем, ибо незачем. Пожелание будет только одно: перестать дискредитировать наше имя всякими бредовыми идеями, придумыванием служб и не препятствовать возникновению национально-культурных автономий в местах где казаки есть коренные жители, под видом борьбы с каким то там "сепаратизмом". А то найдут полтора сумашедших и начинают устраивать истерику.
          Ромей
          1. тасха Сегодня, 10:30
            Значит так. Поскольку Вы твёрдо убеждены, что казаки - это отдельный этнос - спорить не буду.
            Давайте только просто отделим Этнических казаков от Казаков - участников казачьих обществ как добровольных объединений граждан Российской Федерации. И мои комментарии и предложения относятся к ним, вторым. А Вы просто постойте в сторонке, с моим несомненным уважением как к одному из малых народов (нас, кстати, чуточку больше wink ).
            тасха
  9. andrej-shironov Сегодня, 08:47
    Для начала предложу этим казакам порешать проблему с отжатием земли на Ставрополье крупными агрохолдингами у мелких собственников! Так скать поработать на своём поле. Ну а потом пусть приступают к поправлению власти, потому как ничто так не расшатывает Россию, как компрадорская власть!
    andrej-shironov
  10. Лесс Сегодня, 08:52
    До сих пор не могу понять кто такие казаки: ЧОП, ЧВК, ополчение, клуб по интересам? Не понимаю их роли... Согласен, что на местах они могут поддерживать порядок на улицах, но для такой роли у них слишком раздутая структура... У них полки, дивизии... Кто их финансирует? В принципе, нейтрально к ним отношусь, просто понять не могу...
    Лесс
  11. Житель Урала Сегодня, 08:59
    Казачество еще с советских времен как класс уничтожено, а вообще в царское время это была сила на Кавказе. Русских с Кавказа вытесняют, если казачество сможет этому противостоять, то только за. Во всяком случае в Краснодарском крае, где казаки на побережье территорию держат, там всякие "горные архары" не носятся и можно спокойно с женой и детьми отдохнуть.
    Житель Урала
  12. uskrabut Сегодня, 09:05
    А вот интересно, согласно законам РФ казачество это что? Незаконное вооруженное формирование? ЧВК? Некоммерческая общественная организация? Из 154-ФЗ ничего не понятно, одни общие фразы. Вроде намекают, что это госслужба, но о госслужбе конкретно написано в 79-ФЗ, и там ни о каких казачьих обществах ни слова. С юридической стороны вопроса казачество это ни о чём. Больше похоже на бандформирование, к которому власть пока не имеет претензий.
    uskrabut
    1. Krasnodar Сегодня, 09:12
      Цитата: uskrabut
      А вот интересно, согласно законам РФ казачество это что? Незаконное вооруженное формирование? ЧВК? Некоммерческая общественная организация? Из 154-ФЗ ничего не понятно, одни общие фразы. Вроде намекают, что это госслужба, но о госслужбе конкретно написано в 79-ФЗ, и там ни о каких казачьих обществах ни слова. С юридической стороны вопроса казачество это ни о чём. Больше похоже на бандформирование, к которому власть пока не имеет претензий.

      Раньше в центре Краснодара патрулировали вместе с полисменами. Последние несколько месяцев их че то не видно
      Krasnodar
      1. uskrabut Сегодня, 09:22
        Ага, добровольная народная дружина, наряженная в театральные кустюмы, похожие на казачью форму.
        uskrabut
  13. Гардамир Сегодня, 09:41
    Проверять на прочность казаков не надо
    Они хотя бы примерно знают что такое казаки?
    Гардамир
  14. Ромей Сегодня, 09:46
    Позорище и клоунада. Говорю это с болью в сердце, как прямой потомок донских и кубанских казаков. Напялили черкески, шаровары с лампасами, навешали медалей и погонов и айда на вокзалы бабок гонять... Да больше половины из этих самых, к казакам вообще никого отношения. Спрашиваю одного такого: кто таков по фамилии, роду, из какой станицы? А он мне, мол у нас нет станиц, я костромской. Я ему дальше: а тогда почему ты казак? Он мне: вступил... Как в одну известную субстанцию.
    Ромей
  15. басмач Сегодня, 10:00
    Прочитал про ...как казаки всегда поднимались на защиту и стало смешно и противно. Как 100 лет назад в виде 19 создавали казацкие республики на дону, как Краснов и Шкуро создавали казачьи дивизии и воевали за немцев, как в 612 казаки с поляками под Москвой стояли. Спасители
    басмач
    1. ротмистр Сегодня, 10:51
      Цитата: басмач
      Прочитал про ...как казаки всегда поднимались на защиту и стало смешно и противно. Как 100 лет назад в виде 19 создавали казацкие республики на дону, как Краснов и Шкуро создавали казачьи дивизии и воевали за немцев, как в 612 казаки с поляками под Москвой стояли. Спасители

      Поди газком пользуешься , рыбку красную трескаешь и зарплату или пенсию получаешь? Напоминаю читателю Краткого курса ВКП(б); Сибирь, Дальний Восток к России присоединили казаки. Такие как Ермак, Хабаров, Дежнев и др. То, что произошло в 1918г -это трагедия для РУССКОГО народа и в том числе для казачества. Не надо было Ленину, Троцкому и особенно Урицкому со Свердловым устраивать рассказачивание, причем кровавое. Ну по поводу дивизий казачьих; Их было две и бригада в 15 казачьем кав.корпусе СС. Так в армии Власова пехотных было 3, это в несколько раз больше по численности . Ну а ваши любимцы ( для коммунистов латышские стрелки были спасителями) латыши дали Гитлеру аж 2 пехотные дивизии СС. Ни одна республика не дала столько эсесовцев, как ваши спасители. Вы так ненавидите все русское, что хвалите латышей, за их особое усердие в уничтожении русских. Проклятые русофобы.
      ротмистр
      1. Alexey RA Сегодня, 11:10
        Цитата: ротмистр
        То, что произошло в 1918г -это трагедия для РУССКОГО народа и в том числе для казачества. Не надо было Ленину, Троцкому и особенно Урицкому со Свердловым устраивать рассказачивание, причем кровавое.

        Не надо было русскому офицеру, генералу Краснову, во время ещё идущей Первой Мировой писать письмо императору Вильгельму: о признании сепаратистского государства Войска Донского, о выходе этого государства из войны и его нейтралитете и о готовности снабжать Германию продовольствием, в обход блокады Антанты - в обмен на помощь Германии в расширении границ Войска Донского за счёт земель России.
        Единая и неделимая Россия? Нее, не слышали... поэтому казачков мы у Деникина отберём - нечего им воевать вместе с Добровольцами за какую-то там Россию. И отряд Дроздовского тоже попробуем себе подчинить. А самого Деникина попробуем отправить брать Царицын для Войска Донского.
        И эти люди ещё что-то говорят про похабный Брестский мир и разбазаривание красными земель Империи. smile
        Alexey RA
        1. Ольгович Сегодня, 12:18
          Цитата: Alexey RA
          Не надо было русскому офицеру, генералу Краснову, во время ещё идущей Первой Мировой писать письмо императору Вильгельму: о признании сепаратистского государства Войска Донского,

          Какой войны, уважаемый? Мир с Германией был заключен еще в МАРТЕ!
          И от бандитов, захвативших власть и шедших войной с Севера, надо было защищаться.
          Цитата: Alexey RA
          в обмен на помощь Германии в расширении границ Войска Донского за счёт земель России.

          Не помощь, а признание
          Цитата: Alexey RA
          И эти люди ещё что-то говорят про похабный Брестский мир и разбазаривание красными земель Империи

          А что неправильно? Все верно-сегодняшняя граница России с Запада-это примерно Брестский мир-как отдали тогда Россию, так и осталось.
          Ольгович
        2. ротмистр Сегодня, 12:24
          Цитата: Alexey RA
          Цитата: ротмистр
          То, что произошло в 1918г -это трагедия для РУССКОГО народа и в том числе для казачества. Не надо было Ленину, Троцкому и особенно Урицкому со Свердловым устраивать рассказачивание, причем кровавое.

          Не надо было русскому офицеру, генералу Краснову, во время ещё идущей Первой Мировой писать письмо императору Вильгельму: о признании сепаратистского государства Войска Донского, о выходе этого государства из войны и его нейтралитете и о готовности снабжать Германию продовольствием, в обход блокады Антанты - в обмен на помощь Германии в расширении границ Войска Донского за счёт земель России.
          Единая и неделимая Россия? Нее, не слышали... поэтому казачков мы у Деникина отберём - нечего им воевать вместе с Добровольцами за какую-то там Россию. И отряд Дроздовского тоже попробуем себе подчинить. А самого Деникина попробуем отправить брать Царицын для Войска Донского.
          И эти люди ещё что-то говорят про похабный Брестский мир и разбазаривание красными земель Империи. smile

          А может не надо было Ленину помогать немцам в 1914-18гг?
          "Для нас, русских, с точки зрения интересов трудящихся масс и рабочего класса России, не может подлежать ни малейшему, абсолютно никакому сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и тотчас - поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже КАЙЗЕРИЗМА..." (Ленин, "Письмо Шляпникову 17.10.14".) Обратите внимание на год написания.
          ротмистр
  16. Anyone Сегодня, 11:23
    Цитата: ротмистр
    [ Коммунисты только раздавали русскую землю, а отвоевать ее у них желание нет. Вам и вам подобным плевать на русских людей и земли дарила ваша братия кому угодно, только не русским.

    Ага. Вот эти очевидно "отвоевывали русскую землю" во воемя ВОВ, пока "проклятые коммуняки", как Вы поете тут, раздавали землю русскую врагу:
    Anyone
  17. tsvetkov1274 Сегодня, 11:27
    у нас есть награда"Герой Кубани"???!!!
    прочитал все комменты-никто так и не пояснил:кто,как,за что выдают медали,ордена,звания казакам??????
    tsvetkov1274
  18. Geronimo73 Сегодня, 11:33
    тяга взрослых мужчин к переодеваниям настораживает.
    Шли бы работать
    Geronimo73
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