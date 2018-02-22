13:17 22 февраля

Гвардейская собственность

Первая мировая война стала свидетелем уникального явления – когда боевые трофеи даровались в собственность захвативших их частей Русской Императорской армии. Нам достоверно известно о двух таких случаях – о них мы и хотим рассказать.

Первый из них произошел 6 августа 1914 г.

В этот день состоялся бой при Каушене – когда спешенные эскадроны русской гвардейской кавалерии вступили в бой с частями германской 2-й ландверной бригады, поддержанной 3 эскадронами и 12 орудиями. Силы русской конницы численно не превышали состава 4-х германских батальонов, тогда как противник у Каушена располагал 6-ю батальонами, занимавшими оборонительную позицию, при поддержке артиллерии.


Фронтальное наступление спешенной кавалерии проходило сложно – но переломить бой позволили поддержка Гвардейский Конной артиллерии и атака в конном строю 3-го эскадрона Конной гвардии под командованием ротмистра барона П. Н. Врангеля.

Гвардейская собственность
1. Ротмистр П. Н. Врангель.

Эскадрон ринулся галопом на действующие орудия противника – и, несмотря на потери, захватил 2 полевые пушки, 4 зарядных ящика и вышку. Причем последним выстрелом германского орудия под комэском была убита лошадь. Ротмистр был удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени.


2. Летопись войны 1914-15-16 гг. № 104.

В этом бою солдатами и офицерами конного отряда был проявлен выдающийся боевой порыв, стоивший лишь конногвардейцам 13-ти офицеров (из них 6 убитых, а среди раненых находился командующий полком полковник Гартман – причем он был дважды ранен) и 38 нижних чинов (из них 18 убитыми). 2-й батальон 4-го ландверного полка, сражавшийся против частей 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, потерял всех офицеров (13 человек) и 219 нижних чинов.


3. Летопись войны 1914 года. № 15.

Успех конногвардейцев стал переломным – германцы стали отступать, а русские захватили переправы через р. Инстер.

И в память славного боя и ознаменование подвига конногвардейцев 2 трофейных германских 77-мм орудия, 4 зарядных ящика и вышка Высочайшим повелением были пожалованы в собственность («в дар») лейб-гвардии Конному полку. И были перевезены в Санкт-Петербург – в казармы полка, «для хранения».


4. 77-мм полевая пушка, одно из 2-х орудий, захваченных конногвадейцами в каушенском бою - собственность лейб-гвардии Конного полка.

Второй случай - эпизод истории 2-й роты лейб-гвардии 3-го Стрелкового Его Величества полка.

За бой 27 августа у Нешавы, приказом по полку, рота получила наименование «Боевая» - и, как отмечал ротный командир штабс-капитан Христофор Ауэ, - «мы все были очень горды». За боевые отличия в боях под Нешавой Х. Ауэ становится кавалером Гергиевского оружия: за то, что в этом бою под губительным огнем противника рота захватила австрийский окоп, в котором потом обнаружили около сотни трупов солдат противника. Рота Х. Ауэ в этом бою потеряла убитыми и ранеными более 50 человек.

«Боевой» рота осталась в ходе всей войны – позднее приобретя следующий трофей.

В одном из своих писем последний Начальник Гвардейской Стрелковой дивизии барон Н. И. Штакельберг писал, что как-то обратил внимание на тот факт, что 2-я рота 3-го полка единственная в дивизии имела собственные пулеметы – 2 германских пулемета на двуколках. Командир полка рассказал начдиву, что в ходе ночной атаки у Ломжи в феврале 1915 г. 2-я рота Х. Ауэ захватила эти пулеметы – причем к последним были прикованы никелированными цепочками германские унтер-офицеры. Пулеметы были переделаны под русский патрон, и Х. Ауэ сформировал собственный (ротный!) пулеметный взвод – а приказом по полку пулеметы были поименованы как неприкосновенная собственность Второй Боевой. Причем завет Х. Ауэ, когда он сдавал роту, гласил: ни при каких обстоятельствах не paсставаться с этими пулеметами, доставив их на квартиры мирного времени - в Царское Село. Н. И. Штакельберг отмечал, что видел эти 2 пулемета в Царском Селе - в помещении 2-й роты, а при расформировании полка они были сданы вместе с полковым имуществом в Интендантство.

А штабс-капитан Христофор Ауэ после боя под Ломжей стал кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени - за то что в ночь на 20-е февраля 1915 г. в ходе боя у дер. Карвово за высоту 85,0 во время штыковой атаки во главе своей роты выбил германцев из окопов, захватив пленных и два действовавших пулемета.


5. Христофор Александрович Ауэ.

Всего же в том бою за выс. 85,0 у дер. Високе и Мале Дуже гвардейскими стрелками, нанесшими поражение частям германских 41-й пехотной и 1-й ландверной дивизий, было захвачено 5 пулеметов. Атака частей лейб-гвардии 3-го Стрелкового полка была отмечена в сводке Ставки и на страницах германского Рейхсархива.

Подвиги частей и подразделений Русской Императорской армии поощрялись и таким образом: путем пожалования им в собственность ценного трофея, добытого в бою – как это имело место в истории лейб-гвардии Конного и лейб-гвардии 3-го Стрелкового полков. Это должно было стать зримым воплощением подвига, предметом гордости солдат и офицеров, добывших своей кровью ценный трофей. А после войны – важным экспонатом в полковом музее. Возможно, имеет смысл воскресить эту традицию и в современной российской армии.


6. Один из первых трофейных германских пулеметов.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 10

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  1. Адьютант Сегодня, 06:29
    Красивая традиция
    Действительно олицетворение подвига
    И его результата
    Адьютант
  2. Ольгович Сегодня, 06:45
    Врангель, Оуэ-какие замечательные люди, настоящие герои.
    Что стало с упомянутыми наградными трофеями, с полковыми музеями, самими частями , их традициями?
    Риторический вопрос....
    Ольгович
    1. BRONEVIK Сегодня, 09:03
      Вы подняли очень интересный вопрос
      Вопрос преемственности армейских традиций
      Остается позавидовать британской армии, в которой многие полки существуют сотни лет, имеют свои традиции, талисманы и т.д. и т.п.
      У нас, к сожалению, преемственность неоднократно прерывалась. Императорские, а затем и советские части и соединения расформировывались - причем без правопреемства. К сожалению.
      По поводу имущества - при расформировании в январе-апреле 1918 г. имущество частей старой армии сдавалось в Интендантство. Кстати во время ПМВ создавался Музей Великой войны, его дополнением должны были стать полковые музеи.
      Во время ярославского пожара 1918 г. много что сгорело, вкл. много трофейных знамен. Гражданская война разрушает и историю, так вот.
      BRONEVIK
      1. Rotmistr Сегодня, 10:45
        Расформировывая в частности кавалерийские части в 1947 году об этом не подумали.
        Англичане пошли другим путем - у них ряд кавалерийских частей был преобразован в танковые, исторические названия и традиции были сохранены.
        Rotmistr
      2. Монархист Сегодня, 11:48
        Броневик, согласен с Вами:"приемственность неоднократно прерывалась",а приемственность боевых традиций очень много значит. Игнатьев в " Пятьдесят лет в строю"рассказывает как в старой армии передавались традиции::во время парадного марша солдаты одного из полков прроходили с ружьями на изготов- это в память о массовом подвиге солдат полка в Прусскую войну ,гвардейские уланы с пиками на изготовь, когда-то они в такой атаке хорошо наклали Наполеону.
        Деникина в книге"Путь русского офицера" также рассказывал о том как передавались традиции.
        А у нас многие прославленные в ВОВ части были расформирован, а фельдмаршал Табуреткин со своей реформой превзошел" кукурузника":прославленный части расформировали и лишили их имен,а в замен были сформулированы какие-то безликип бригады. У Драбкина читал рассказ гвардейская дивизия в Белоруссии по глупому потеряла своё знамя,а в Москву сообщили: так и так машина с знаменем сгорела и горсть земли приложили. После Победы вышестоящие команандование узнало и дивизию расформировали,но тут , что заслужили то и получили, а Табуреткин расформировывал наиболее прослпвленные
        Монархист
  3. XII легион Сегодня, 07:01
    Очень интересная традиция
    Люди, трофеи
    Ольгович задал очень интересный риторический вопрос
    Герои подвигов оказались за рубежом - Петр Николаевич Врангель упокоился в Брюсселе, Христофор Александрович Ауэ - в Сиднее.
    Судьба разбросала действительно ГЕРОЕВ. Вот например награды Ауэ.
    Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 22.11.1914);
    Георгиевское оружие (ВП 3.01.1915);
    Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 12.02.1915);
    Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 3.03.1915);
    Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 8.04.1915);
    Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 30.04.1915);
    Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 29.05.1915).
    ВСЕ боевые.
    От частей остались только полковые объединения за рубежом, традиции, которые помним и история - которую чтим
    XII легион
  4. parusnik Сегодня, 08:02
    Интересные факты ,спасибо...
    parusnik
  5. kvs207 Сегодня, 08:59
    Цитата: Ольгович
    Что стало с упомянутыми наградными трофеями, с полковыми музеями, самими частями , их традициями?
    Риторический вопрос....

    А что стало со стрелецкими полками, громившими супостатов в 16 и 17 веках? Тоже риторический вопрос.
    kvs207
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:16
      Многие из них потом были переведены в мушкетёрские. Бутырский стрелецкий полк, сформированный в 1642 году существовал до 1918 года под этим названием—как 66-й Бутырский пехотный полк.
      ПоручикТетеринъ
  6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:14
    Прекрасная статья! И традиция действительно славная—сохранять трофеи армейских частей как прямое свидетельство героических дел ее офицеров и нижних чинов. Автору—моя благодарность за проделанный труд!
    ПоручикТетеринъ
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