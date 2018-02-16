12:29 16 февраля

О чём молчат ВВС Израиля? Жаркая встреча с лайт-версией российской ПВО: в Европе «щупают», а в Сирии «получают»



О ГАЛОПИРУЮЩЕЙ ТЕНДЕНЦИИ УСУГУБЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЗАПАДНЫХ ПОДСТУПАХ К РОССИИ

Через густую пелену тревожных и порой трагических событий, накатившихся на наш народ с февраля 2018 года, начинает всё более отчетливо просматриваться сценарий того финального раунда, фундамент которого готовился нашими заокеанскими и западноевропейскими «партнёрами» ещё с 4 апреля 1946 года, когда спасшей мир от фашизма сверхдержаве был незамедлительно противопоставлен крупнейший в современной военной истории военно-политический блок — Организация Североатлантического договора (НАТО), переформатировавший послевоенный мир в то поле предэскалационной напряжённости и абсурда, которое мы наблюдаем уже на протяжении 72 лет. На сегодняшний день Европейское командование ВС США, а также Стратегическое командование операций ОВС НАТО (в структуру последнего входит большинство ГШ армий западноевропейских стран-участниц альянса) практически завершили формирование ударных «кулаков» сразу на нескольких операционных направлениях, включая черноморское, балтийское и карельское. Головными воздушными компонентами для проведения стратегической воздушно-космической наступательной операции против военно-промышленных объектов и средств ПВО ВКС России в Южном и Западном военных округах на сегодняшний день являются:


— 52-е тактическое истребительное авиакрыло ВВС США; имеет опыт оперативной переброски с немецкой авиабазы Спангдалем на польскую АвБ Редзиково и представлено эскадрильей из 25 F-16C/D Block 50, а также 2 РЛС дальнего радиолокационного обнаружения AN/TPS-75 «Типси» для более эффективного выполнения задач по завоеванию господства в воздухе и контроля тактической воздушной обстановки; также специализируется в задачах подавления ПВО и уничтожения стратегически важных наземных объектов противника с помощью противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM и AGM-158B JASSM-ER соответственно;

— 48-е тактическое истребительное авиакрыло ВВС США в Лейкенхесе, представленное двумя эскадрильями модернизированных тактических истребителей F-15E «Strike Eagle», недавно получившими способность использовать всё те же ракеты класса «воздух-земля» большой дальности JASSM-ER и давно адаптированными к применению тактических ракет AGM-84H SLAM-ER, оснащённых продвинутой помехозащищённой ИКГСН, использующей корреляционный метод наведения на цель ATA («Atomatic Tagerting Acquisition»), отличающийся повышенной помехозащищённостью, которая вынуждает по максимуму насыщать танковые и мотострелковые подразделения войсковыми самоходными ЗРК нового поколения и комплексами активной защиты, ведь «снаряжение» SLAM-ER предусматривает применение соприцеливающихся боевых элементов BAT;

— 2-е тактическое авиакрыло ВВС Польши, состоящее из 36 усовершенствованных многоцелевых истребителей F-16C Block 52+ и 12 двухместных машин аналогичной версии F-16D Block 52+, дислоцированное одновременно на 2-х авиабазах (Познань и Ласк); в первую половину 20-х годов эти машины получат 70 крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158B по линии иностранных военных продаж (FMS) от Агентства Министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA); в январе 2017 года, на вооружение 31-й тактической авиабазы в Познани поступили первые варианты JASSM с дальностю в 370 км.

Вышеперечисленные элементы Объединённых ВВС НАТО не являются единственными компонентами в рассматриваемом массированном ракетном ударе по нашим военной, энергетической и промышленной инфраструктурам. Здесь также рассматривают задействование американских эсминцев УРО класса «Arleigh Burke», «заряженных» боекомплектами RGM-109E «Tomahawk Block IV», а также ударных модификаций атомных подлодок «Огайо» — SSGN, оснащённых боекомплектами из 154 стратегических крылатых ракет «Томагавк» каждая. И это описана лишь малая часть тех средств воздушного нападения, которые ОВС НАТО могут использовать в случае эскалации регионального конфликта с Россией, ведь есть ещё и Военно-воздушные силы Германии, на вооружении которых состоят многоцелевые истребители «Тайфун», оснащённые высокоточными крылатыми ракетвами KEPD 350 TAURUS. Грядущая попытка агрессии со стороны Североатлантического альянса также просматривается в «накачке» Восточноевропейского условного ТВД наземными средствами противоракетной обороны для парирования ответного удара ракетами Х-101 и 3М14К/Т со стороны ВМФ и ВКС России.

Самым неприятным моментом здесь является то, что, к примеру, Минобороны Румынии заключили со штатовскими компаниями «Raytheon» и «Lockheed Martin» 3,9-миллиардный контракт на закупку 7 противоракетных комплексов «Patriot PAC-3» и 168 ракет-перехватчиков MIM-104F в качестве боекомплекта. Данные зенитные управляемые ракеты оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового Ka-диапазона, в связи с чем прорвавшиеся в воздушное пространство стран НАТО крылатые ракеты Х-101 могут быть перехвачены даже за пределами радиогоризонта; ведь получение целеуказания происходит не не только от батарейного пункта боевого управления, но и от сторонних средств ДРЛОиУ воздушного базирования по радиоканалу «Link-16». В зенитных ракетах дальнего радиуса действия 9М82МВ (комплекс С-300В4) реализация работы по загоризонтным целям со сторонним целеуказанием теоретически хоть и возможна, на практике так и не подтверждена, что можно сказать и о ракетах 9М96Е/Е2 комплекса С-400.

КАК ХЕЛЬ ХААВИР НА СИРИЙСКУЮ ПВО «НАПОРОЛИСЬ»...

Если на Европейском театре военных действий наш оборонительный потенциал пока только лишь «прощупывают» в ходе участившихся разведывательных полётов «Глобал Хоуков» и самолётов стратегической РЭР RC-135V/W «Rivet Joint», отводя командованию ВКС время на принятие контрмер, то на Ближневосточном ТВД Воздушно-космические силы России и дружественные подразделения сирийской армии проверяются на дееспособность в кризисных ситуациях «по полной программе», и не с помощью разведывательных инструментов, а агрессивными силовыми методами. Одним из таких инцидентов можно считать недавний массированный ракетно-авиационный удар ВВС Израиля (Хель Хаавир) по стратегически важным объектам Сирийской Арабской Армии (включая авиабазу «Т4», на которой развёрнуто иранское авиакрыло БПЛА, в своё время принимавших участие в оптико-электронной разведке формирований ИГ), подразделениям движения «Хезболла», а также по объектам Корпуса Стражей Исламской Революции.

Это далеко не первая воздушная ударная операция израильских тактических истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» против правительственных сил Сирии и переброшенных для борьбы с псевдохалифатом подразделений КСИР, ведь ещё летом 2016 года, в ходе Международной Герцлийской Конференции, руководитель военной разведки Израиля генерал-майор Герци Халеви указывал на неоспоримые плюсы для Тель-Авива от действий ИГИЛ в Сирии, в то время как любые наиболее боеспособные иранские и проиранские силы (КСИР и «Хезболла») лишь ускоряли падение игиловских анклавов. Несмотря на то, что никаких массированных ракетных ударов по территории Израиля ракетами типов «Fatech-110» и «Fatech-313» со стороны КСИР в Сирии не было, Тель-Авив первым прибегал и прибегает к тактике провокационных ударов, и на этот раз серьёзно просчитался.

В ответ на якобы нарушение северной воздушной границы Израиля иранским БПЛА, который был сбит ударным вертолётом «Apache» Хель Хаавир 10 февраля, два звена многоцелевых истребителей F-16I «Sufa» (8 машин) вышли на рубежи ракетного пуска по объектам в Сирии не по стандартной хитрой тактике (используя воздушное пространство над горными хребтами Антиливана), а нагло вторгнувшись в сирийское воздушное пространство близ Дамаска и Пальмиры. Очевидно, что расчёт делался на то, что канальность дивизионных радиолокационных средств сопровождения и наведения комплексов «Бук-М1/2Э», С-125 «Печора-2М», С-200 и «Панцирь-С1» будет критически перегружена несколькими десятками запущенных с подвесок F-16I средств высокоточного оружия, и процесс «завязка трасс целей — захват» в прямом смысле этого слова «ляжет» на фоне работы комплексов РЭБ, установленных на «Суфах». Как следствие, израильские лётчики ожидали полной деморализации расчётов сирийских ЗРК, ожидая, что на индикаторах радаров подсвета 9С35М1/2, СНР-125М, 5Н62В, а также 1РС2-1Е «Шлем» вместо маркеров целей будут видны лишь антиналожения и блики от постанавливаемых средствами РЭБ истребителей помех. Но позднее выснилось, что они очень заблуждались!

По-видимому, почувствовав себя хозяевами ситуации в сирийском небе, пилоты израильских F-16I «Sufa» решили не придерживаться главного правила воздушных операций XXI века над территориями с развитыми противовоздушными/противоракетными зонами A2/AD — низковысотных полётов в режиме следования рельефу местности. Возможно, что такое решение было принято в связи с опасениями попадания в радиусы действия сирийской зенитной артиллерии и ПЗРК (вспомнился урок 20 ноября 1983 года, когда посредством зенитно-артиллерийского комплекса был перехвачен «Kfir C.2»). В этот раз израильтяне целиком и полностью доверили свою судьбу бортовому комплексу РЭП и индивидуальной защиты SPJ-40 «Elisra», современной всеракурсной станции предупреждения об облучении (СПО) SPS-3000, а также комплексу обнаружения атакующих ракет ИК-диапазона PAWS-2, который должен обнаруживать пуск большинства типов ракет по излучению от факелов сгорающих твердотопливных или жидкостных зарядов. Естественно, дальность пеленгования запущенной ракеты посредством PAWS-2 (фото ниже) зависит в основном от тяги и излучения её двигателя.


Датчики комплекса обнаружения атакующих ракет Elisra PAWS-2 правой полусферы на южнокорейском УБС FA-50


Как свидетельствуют многочисленные сирийские и израильские источники, одна из машин машин была перехвачена уже после завершения первого массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ). Воздействие мощной осколочно-фугасной боевой части пришлось в заднюю полусферу F-16I (на догонном курсе), в момент выхода из сирийского воздушного пространства (над Голанами). И, опираясь на многочисленные фотографии очевидцев, на которых запечатлены «выгоревшие» разгонные ступени зенитных управляемых ракет 5В27 и обломки ЗУР 3М9, уничтожение истребителя было осуществлено либо модернизированным зенитно-ракетным комплексом С-125 «Печора-2», либо комплексом «Куб» («Квадрат»).

Применение С-200В также подтверждается, поскольку на земле был обнаружен и центральный сегмент зенитной ракеты 5В28, но «Суфа» был сбит именно одним из вышеперечисленных комплексов, так как смог преодолеть ещё более 100 км с учётом однодвигательной силовой установки с гораздо меньшей живучестью, чем двухдвигательная у F-15I. Зенитная ракета 5В28 оснащена мощнейшей 217-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью со 120-градусным углом разлёта 37000 поражающих элементов, которые напрочь изрешетили бы мотогондолу и весь планер F-16I «Sufa», превратив его в груду металла, но машина уцелела и смогла доставить пилотов аж в район кибуца Хардуф. Очевидно, что рядом с истребителем разорвалась либо 72-килограммовая боевая часть ракеты-перехватчика 5В27 (комплекс «Печора-2»), либо 57-килограммовая БЧ 3Н12 зенитной ракеты 3М9 (войсковой комплекс «Куб»).

Ещё более интересной деталью произошедшего в небе над западной частью провинции Дамаск является то, что израильский F-16I был перехвачен не на крайнем рубеже радиусов действия «Печоры» или «Куба» в 15 — 23 км, а на дистанции от 8 до 12 км, поскольку на догонном курсе (с учётом того, что ракеты не столь скоростные: 2М для 3М9 и 2,3М для 5В27) могла быть достигнута лишь такая дальность поражения. Следовательно, для бортового комплекса обнаружения атакующих ракет PAWS-2 сложились благоприятствующие условя: факел стартующей зенитной ракеты мог быть обнаружен буквально мгновенно, но эффективность ИК-датчиков оставляла желать лучшего. Полную недееспособность продемонстрировала и станция предупреждения об облучении SPS-3000, которая либо не смогла оповестить экипаж F-16I о захвате их истребителя посредством радара подсвета «Печоры» или «Куба», либо наведение ракеты осуществлялось по данным оптико-электронного визира в пассивном режиме, не давая возможности SPS-3000 запеленговать факт огневой работы комплекса.

Как видите, на лицо комплексные технологические проблемы бортового комплекса обороны (БКО) истребителей F-16I «Sufa», которые привели к невыполнению экипажем заблаговременного противоракетного манёвра. Представители же израильских средств попытались аккуратно обойти острые углы в данной ситуации, заявив, что всему виной неправильная конфигурация применения бортовых средств радиоэлектронной борьбы в ходе первого авиаудара. Но как такое могли допустить наиболее технологически совершенные и опытные военно-воздушные силы в регионе? Ведь отработка тактики прорыва средств противовоздушной обороны в Хель Хаавир ведётся ещё со времён операции по уничтожению иракского ядерного реактора «Озирак»; тем более, что перед недавней операции в Хель Хаавир были отлично осведомлены о структуре и технологических качествах обновлённой ПВО Сирии. Но это ещё не самое интересное.

В ходе первого массированного ракетно-авиационного удара по военным объектам на территории Сирийской Арабской Республики звенья F-16I «Sufa» Хель Хаавир применили по меньшей мере 26 тактических ракет класса «воздух-земля», обладающих эффективной отражающей поверхностью в пределах 0,05 м2. И, несмотря на то, что комплексы радиоэлектронного противодействия Elisra SPJ-40 на борту F-16I наверняка были активированы, сирийские средства противовоздушной и противоракетной обороны смогли уничтожить 19 из них. Здесь все заслуги можно смело приписать зенитным ракетно-артиллерийским комплексам «Панцирь-С1», прикрывающим «мёртвые зоны» «Печор» и «Квадратов». Эти комплексы, оснащённые не только радарами наведения X-диапазона 1РС2-1Е «Шлем», но и автономными оптико-электронными модулями 10ЭС1-Е инфракрасного и телевизионного диапазонов визирования, позволяют уничтожать высокоточное оружие противника с ЭПР до 0,01 — 0,02 кв. даже в сложнейшей помеховой установке (при использовании самолётов РЭБ EA-18G «Growler» и т.д.). Не трудно догадаться, что ожидает тактические истребители F-16I в столкновении с более грозными ЗРК типа С-300В4.

Источники информации:
https://militarizm.livejournal.com/120630.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4948918
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19532
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c200/c200.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/pechora_2/pechora_2.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kub/kub.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-558.html
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 51

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
    из статьи понял:КУБ,ПЕЧОРА-хорошо,F-16i-плохо...
    андрей юрьевич
    1. Titsen Сегодня, 06:55
      Цитата: андрей юрьевич
      из статьи понял:КУБ,ПЕЧОРА-хорошо,F-16i-плохо...


      Ну почему же плохо.

      Не плохо, а ОЧЕНЬ ПЛОХО!
      Titsen
      1. gennady.kazak Сегодня, 12:19
        Если бы Ф 16 были бы плохими истребителями, то их бы сбили все 8. Это ни кудышние операторы сирийских ПВО.
        gennady.kazak
    2. АнтиFREEZ Сегодня, 07:43
      Цитата: андрей юрьевич
      из статьи понял:КУБ,ПЕЧОРА-хорошо,F-16i-плохо...

      Ну...это Даманцев request
      АнтиFREEZ
    3. Bongo Сегодня, 07:51
      Цитата: андрей юрьевич
      из статьи понял:КУБ,ПЕЧОРА-хорошо,F-16i-плохо...

      Только Евгений в очередной раз сам не понимает чего пишет:
      Как следствие, израильские лётчики ожидали полной деморализации расчётов сирийских ЗРК, ожидая, что на индикаторах радаров подсвета 9С35М1/2, СНР-125М, 5Н62В, а также 1РС2-1Е «Шлем» вместо маркеров целей будут видны лишь антиналожения и блики от постанавливаемых средствами РЭБ истребителей помех.

      Существуют "станции подсветки цели", но "радары"? request Кроме того, хотелось бы спросить у автора, что он с помощью СНР-125 собрался "подсвечивать"? wassat Очень многое в публикации написано "для объема", и основано на домыслах. Минус, однозначно! negative
      Bongo
      1. амурец Сегодня, 08:33
        Цитата: Bongo
        Кроме того, хотелось бы спросить у автора, что он с помощью СНР-125 собрался "подсвечивать"?

        Как что? Что светится в луча радара. Для меня тоже шок, подсвечивать цель ракете с радиокомандной системой наведения.
        амурец
        1. Bongo Сегодня, 08:45
          Цитата: амурец
          Как что? Что светится в луча радара. Для меня тоже шок, подсвечивать цель ракете с радиокомандной системой наведения.

          Николай, ты это читал? Современное состояние системы ПВО Сирийской Арабской Республики
          Написано в мае 2016 года, но стой поры ничего в лучшую сторону для сирийцев не изменилось.
          Bongo
          1. амурец Сегодня, 09:14
            Цитата: Bongo
            Николай, ты это читал? Современное состояние системы ПВО Сирийской Арабской Республики

            Конечно. Главное то что электроника ещё может как-то работать. Недавно на свалку выкинули рабочий телевизор "Темп-3" 1962 года выпуска музейный экспонат. Но вот топливо, баки горючего и окислителя,твёрдое топливо, смесевое или пороховые шашки, это надо быть самоубийцей, чтобы использовать такие ракеты. Никто не даст гарантии что не взорвётся на пусковой, не полетит туда куда чёрт направит или правильно сработает стартовый пиропатрон или пироножи.
            амурец
            1. Лопатов Сегодня, 09:54
              Цитата: амурец
              Но вот топливо, баки горючего и окислителя,твёрдое топливо, смесевое или пороховые шашки, это надо быть самоубийцей, чтобы использовать такие ракеты. Никто не даст гарантии что не взорвётся на пусковой, не полетит туда куда чёрт направит или правильно сработает стартовый пиропатрон или пироножи.

              Это всё во многом от правильного обслуживания ракет зависит, от точного выполнения положенного ТО. И если даже у нас с этим большие проблемы (сужу по УАС и ПТУРам), то на более тщательное отношение сирийцев к этому не стоит рассчитывать.
              Лопатов
              1. Bongo Сегодня, 10:04
                Цитата: Лопатов
                Это всё во многом от правильного обслуживания ракет зависит, от точного выполнения положенного ТО. И если даже у нас с этим большие проблемы (сужу по УАС и ПТУРам), то на более тщательное отношение сирийцев к этому не стоит рассчитывать.

                Ну не только в обслуживании и ТО дело. Для ЗУР есть гарантированные сроки хранения и ограничения по нахождению в "горячем режиме". После установки на "пушки", и нахождения там определённого времени, ракеты с ЖРД в обязательном порядке подлежат разборке в техническом дивизионе, со сливом топлива и окислителя и обязательной нейтрализацией баков и трубопроводов. Количество таких операций за срок службы ЗУР жестко лимитировано. С твердотопливными проще, ну и у них есть ограничения по времени нахождения в горячем состоянии. Кроме того не забывайте, что и твёрдое ракетное топливо меняет свои свойства со временем. После выработки гарантийного срока хранения, резко возрастает вероятность того, что ЗУР откажет после запуска.
                Bongo
                1. Лопатов Сегодня, 10:23
                  Цитата: Bongo
                  Ну не только в обслуживании и ТО дело. Для ЗУР есть гарантированные сроки хранения и ограничения по нахождению в "горячем режиме".

                  Это и есть обслуживание и ТО.
                  Мне вообще нравится американское отношение к этому. Не надеются они на своих военных 8))). Лень искать конкретные названия, у них, к примеру, на ТПК "Хелфаеров" есть приборчик, который по своей сути является электронным формуляром. И такие "ресурсные" вещи, как, к примеру, время нахождения ТПК на ПУ или время нахождения ТПК на ПУ летящего вертолёта прописывается в память прибора автоматически.
                  Лопатов
                  1. Bongo Сегодня, 10:32
                    Цитата: Лопатов
                    Это и есть обслуживание и ТО.

                    Не знаю, как дело обстоит с ПТУР, но старые ЗУР эксплуатировать просто опасно. И никакое "обслуживание и ТО" тут не поможет. Кстати на обновлённых ЗУР для "Печёра-2М" ракеты полностью перебирались, с заменой аппаратуры и топливного заряда.
                    Bongo
    4. g1washntwn Сегодня, 07:59
      Вы видите то, что хотите видеть. А смысл в том, что даже устаревшие комплексы ПВО при работе в современной боевой сети представляют существенную угрозу для нападающих и это придется теперь учитывать.
      g1washntwn
      1. Лопатов Сегодня, 09:46
        Цитата: g1washntwn
        А смысл в том, что даже устаревшие комплексы ПВО при работе в современной боевой сети представляют существенную угрозу для нападающих

        Устаревшие комплексы представляют собой существенную угрозу прежде всего для применяющих их.
        Лопатов
    5. Арон Заави Сегодня, 10:34
      Цитата: андрей юрьевич
      из статьи понял:КУБ,ПЕЧОРА-хорошо,F-16i-плохо...

      Тем не менее,что то у нас не сработало.

      Утром 16 февраля в израильских СМИ были опубликованы результаты расследования, проведенного специальной комиссией ВВС ЦАХАЛа по установлению причин крушения истребителя F-16 около недели назад.
      Как подчеркивается в сообщениях на данную тему, и, в частности, на портале Десятого канала ИТВ, израильский военный самолет был сбит устаревшей сирийской ракетой ПВО, защита против которой предусмотрена конструкцией и боевыми возможностями F-16.
      Командование ВВС уже признало, что речь идет о серьезном техническом сбое («такала»), причины которого должны быть тщательно расследованы.«Боевые потери во время военных действий неизбежны, но инцидент в небе над Сирией не должен была закончиться падением самолета», — подчеркивают военные эксперты.





      Арон Заави
      1. avt Сегодня, 11:51
        Цитата: Арон Заави
        Тем не менее,что то у нас не сработало.

        Обнаглели и зарвались. Решили сэкономить на самолётовылетах и нарвались . Прокатили предыдущие налёты и этот по старому шаблону провели. Если бы по полной с серьёзным РЭБ и сменой тактики , ослабленное ПВО сирийкое ничего бы сделать не смогло.Так что это ещё легко отделались - один аэроплан в металлолом превратили.По факту состояния сирийского ПВО ,это не их заслуга , а ваш косяк.
        avt
    6. Absurdidat Сегодня, 10:42
      Щас евреи на своих боевых диванах набегут, все исправят в коментах.
      Absurdidat
  2. Krasnodar Сегодня, 07:13
    Небо Сирии на замке ))))
    Krasnodar
    1. mac789 Сегодня, 08:19
      Может быть я что то путаю, но на один сбитый ф16 пришлось несколько уничтоженных обьектов ПВО Сирии. Так что им ее развивать и развивать.
      mac789
      1. Krasnodar Сегодня, 08:33
        Это был сарказм
        Krasnodar
      2. q75agent Сегодня, 09:19
        конечно путаете , ГДЕ СНИМКИ УНИЧТОЖЕННЫХ ОБЬЕКТОВ Сирийской ПВО ???? меньше надо читать всяких граждан с никами типа "профессор " краснодар" и тому подобных, они 5 я колонна на сайте ВО
        q75agent
        1. Bongo Сегодня, 09:47
          Цитата: q75agent
          конечно путаете , ГДЕ СНИМКИ УНИЧТОЖЕННЫХ ОБЬЕКТОВ Сирийской ПВО ???? меньше надо читать всяких граждан с никами типа "профессор " краснодар" и тому подобных, они 5 я колонна на сайте ВО

          Снимки такие появятся в сети после обновления Google Earth, что происходит примерно раз в полгода.
          Ну а из прошлых, пожалуйста:

          Bongo
          1. shans2 Сегодня, 09:56
            самому не смешно? на картинке С-75, они у сирийцев давно не рабочие), можно было много таких накопать начиная с 13-го года, когда аэродромы были захвачены разными шайками типа ИГИЛ, алькаиды и прочими прокси НАТО, Исраиля и саудитов
            shans2
            1. Bongo Сегодня, 10:06
              Цитата: shans2
              самому не смешно? на картинке С-75, они у сирийцев давно не рабочие)

              А на какую сумму вы готовы поспорить, что это не так?
              Bongo
          2. q75agent Сегодня, 10:01
            так с вами тоже все ясно , за сколько шекелей работаете wink первый снимок с ЗРК -75 давно по сети гуляет , ввс израиля к нему не какого отношения не имеют , брошенные позиции снимали боевики игил hi по поводу раз в пол года , раньше " вояки " профессоры " на 3 й 4 й день быстренько выкладывали результаты ударов . Вывод акеллы израильские промахнулись laughing
            q75agent
            1. Bongo Сегодня, 10:07
              Цитата: q75agent
              так с вами тоже все ясно , за сколько шекелей работаете

              А не подскажете где касса находится где эти шекели получить можно? lol
              Bongo
              1. q75agent Сегодня, 10:15
                вам лучше знать wink
                q75agent
                1. Bongo Сегодня, 10:34
                  Цитата: q75agent
                  вам лучше знать

                  Дык не знаю, подскажите. Может, Вы заплатите?
                  Bongo
                  1. q75agent Сегодня, 10:43
                    по теме есть что сказать ? флудить будите в другом месте
                    q75agent
                    1. Bongo Сегодня, 10:48
                      Цитата: q75agent
                      по теме есть что сказать ? флудить будите в другом месте

                      Так Вы ведь про "шекели" речь завели, а не я! request
                      Bongo
                      1. q75agent Сегодня, 10:54
                        להתראות свой язык то знаете hi
                        q75agent
  3. PVOSV Сегодня, 07:38
    Как следствие, израильские лётчики ожидали полной деморализации расчётов сирийских ЗРК, ожидая, что на индикаторах радаров подсвета 9С35М1/2, СНР-125М, 5Н62В, а также 1РС2-1Е «Шлем» вместо маркеров целей будут видны лишь антиналожения и блики от постанавливаемых средствами РЭБ истребителей помех. Но позднее выснилось, что они очень заблуждались!


    как то коряво написано

    Ещё более интересной деталью произошедшего в небе над западной частью провинции Дамаск является то, что израильский F-16I был перехвачен не на крайнем рубеже радиусов действия «Печоры» или «Куба» в 15 — 23 км, а на дистанции от 8 до 12 км, поскольку на догонном курсе (с учётом того, что ракеты не столь скоростные: 2М для 3М9 и 2,3М для 5В27) могла быть достигнута лишь такая дальность поражения.


    то же не по русски))
    откуда у автора подробности поражения самолета? сам придумал?)))

    PVOSV
    1. zyablik.olga Сегодня, 09:13
      Цитата: PVOSV
      откуда у автора подробности поражения самолета? сам придумал?)))

      Ну данный автор ещё и не на то способен. В одной из своих статей он дописался до того, что у нас на Курилах имеется система ПРО. wassat
      zyablik.olga
      1. амурец Сегодня, 09:52
        Цитата: zyablik.olga
        В одной из своих статей он дописался до того, что у нас на Курилах имеется система ПРО.

        Оля, привет. А зачем на Курилах ПРО? Там что Нью-Москву собрались строить?
        амурец
        1. zyablik.olga Сегодня, 10:14
          Цитата: амурец
          Оля, привет. А зачем на Курилах ПРО? Там что Нью-Москву собрались строить?

          Здравствуйте, Николай! Ну это вопрос не ко мне. request В прошлый раз когда, Даманцеву задали такой вопрос, он начал гнать какую-то патриотическую пургу. wassat Жаль, что он перестал отвечать на комментарии к его статьям. Было очень весело... lol Особенно после того, как он вступал в дискуссию с Антоном или Серёжей.
          zyablik.olga
          1. амурец Сегодня, 10:53
            Цитата: zyablik.olga
            Жаль, что он перестал отвечать на комментарии к его статьям. Было очень весело...

            Не то слово. Можно было на концерты штатных юмористов не ходить. Всё равно про такие чудеса не прочитаешь и не увидишь. Это всё равно что на экране радарного монитора увидеть вместо пачки цели, рожу пилота который этой целью управляет.
            амурец
  4. Victor_B Сегодня, 07:49
    Ну сейчас набегут "братья наши бывшие".
    Любые системы ПВО могут быть прорваны.
    Вопрос лишь в наряде сил, выделяемых для операции и организации оной.
    Панцирям сирийским уже тоже годиков много, устаревают помаленьку.
    А старые 125-е, 75-е, 200-е и Кубы, увы - уже не торт. И особенно против Израиля - едва ли не самой передовой в мире по технологиям армии.
    Victor_B
    1. Romario_Argo Сегодня, 09:48
      2 дивизиона ЗРК С-300ПМУ-1 уже доставлен в Сирию, в составе 10 ПУ с ТПК под 4 ЗУР 9М96_...
      БК 10 ПУ по 4 ТПК Х 4 ЗУР = 160 ЗУР т.е. 80 ЗУР на дивизион с радиусом зоны 100% поражения 100-135 км.
      Romario_Argo
      1. Victor_B Сегодня, 09:54
        С этого места поподробнее. Пожалуйста.
        1. Сирийские или наши?
        2. Куда примерно? (Хотя бы лаптем)
        3. Ну вот теперь "небратья" по полной развлекутся. Ибо терпеть такое они не станут точно. Сил и ракет не пожалеют.
        Victor_B
  5. Monster_Fat Сегодня, 08:33
    Вот за что нравится ВО так это за обилие "икспертов" которые мне-"чайнику" смогут все доходчиво объяснить. Вот и сейчас объяснили как ОДИН случайно сбитый (пролетевший потом фиг знает сколько километров) израильский самолет характеризует полный упадок в Хель Хаавир... Правда автор почему-то упустил то,что свою задачу они выполнили. Прочитав заголовок, я грешным делом подумал, что потери израильтян намного больше одного самолета.... Тут вот недавно, всерьез писалось о том, как во время ВОВ, один герой охотился из.....миномета за надоедливым немецким самолетом-прицелился....из миномета и бац-прямо в самолет! Конечно герой, а то-ж кто-ж.... wink
    Monster_Fat
    1. ангел-истребитель Сегодня, 10:29
      И какую же задачу они выполнили? Написано в статье - из 26 израильских запущенных ракет "воздух-земля" уничтожено 19. "Чайник" он и есть "чайник", хоть "амерский", хоть чей угодно. Читай еще раз, если с первого раза не доходит! Нуууу ТУПЫЫЫЕ...
      ангел-истребитель
      1. Monster_Fat Сегодня, 10:57
        Да ладно....А евреи говорят, что поразили все цели,.... я евреям, почему-то, больше верю (даже не знаю-"почему", наверное из-за того, что "тупой ") wink
        Monster_Fat
        1. Fulcrum29 Сегодня, 12:18
          Ну они Вам расскажут, что одно звено "Адиров" (F-35I) всю ПВО Сирии на лопатки положило..рассказчики и фантазёры великие
          Fulcrum29
  6. shans2 Сегодня, 09:00
    У России лучшее ПВО , этого достаточно, чтобы в Сирии всё было так, как есть), об остальном можно даже не говорить. Потому как в следующий раз уже могут работать не сирийские расчеты ПВО , а самые современные российские ЗРК... Все остальные могут поскулить возле стеночки)
    shans2
    1. zyablik.olga Сегодня, 09:15
      Цитата: shans2
      Потому как в следующий раз уже могут работать не сирийские расчеты ПВО , а самые современные российские ЗРК... Все остальные могут поскулить возле стеночки)

      Российские расчёты ПВО участвуют только в отражении атак на нашу базу. Налётам авиации США и Израиля на сирийские объекты они не противодействуют. no
      zyablik.olga
  7. Авиатор_ Сегодня, 09:01
    [/quote]от факелов сгорающих твердотопливных или жидкостных зарядов.[quote]
    Что этим автор хотел сказать? Он вообще знает отличие двигателя от заряда?
    Авиатор_
  8. tchoni Сегодня, 09:31
    Как то немного за ушки притянуто...
    tchoni
  9. faiver Сегодня, 10:56
    а коэффициенты поражения?
    faiver
  10. Bongo Сегодня, 10:57
    q75agent,

    Цитата: q75agent
    להתראות свой язык то знаете hi


    Переведите пожалуйста, у меня только английский, и то не в совершенстве. recourse
    Bongo
  11. Дормидонт Сегодня, 11:15
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
  12. Curious Сегодня, 12:14
    Создается впечатление, что подбор статей идет по принципу "Чем хуже, тем лучше". Совершенный диллетантизм автора в описываемом вопросе никого не волнует. Главное, он удачно справляется с задачей пропагандистской - нагнетание психоза по теме "НАТО идет и скоро нападет".
    Curious
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