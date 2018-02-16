О чём молчат ВВС Израиля? Жаркая встреча с лайт-версией российской ПВО: в Европе «щупают», а в Сирии «получают»

— 52-е тактическое истребительное авиакрыло ВВС США;

— 48-е тактическое истребительное авиакрыло ВВС США в Лейкенхесе,

— 2-е тактическое авиакрыло ВВС Польши,

Датчики комплекса обнаружения атакующих ракет Elisra PAWS-2 правой полусферы на южнокорейском УБС FA-50

Источники информации:

https://militarizm.livejournal.com/120630.html

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4948918

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19532

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c200/c200.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/pechora_2/pechora_2.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kub/kub.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-558.html

Через густую пелену тревожных и порой трагических событий, накатившихся на наш народ с февраля 2018 года, начинает всё более отчетливо просматриваться сценарий того финального раунда, фундамент которого готовился нашими заокеанскими и западноевропейскими «партнёрами» ещё с 4 апреля 1946 года, когда спасшей мир от фашизма сверхдержаве был незамедлительно противопоставлен крупнейший в современной военной истории военно-политический блок — Организация Североатлантического договора (НАТО), переформатировавший послевоенный мир в то поле предэскалационной напряжённости и абсурда, которое мы наблюдаем уже на протяжении 72 лет. На сегодняшний день Европейское командование ВС США, а также Стратегическое командование операций ОВС НАТО (в структуру последнего входит большинство ГШ армий западноевропейских стран-участниц альянса) практически завершили формирование ударных «кулаков» сразу на нескольких операционных направлениях, включая черноморское, балтийское и карельское. Головными воздушными компонентами для проведения стратегической воздушно-космической наступательной операции против военно-промышленных объектов и средств ПВО ВКС России в Южном и Западном военных округах на сегодняшний день являются:имеет опыт оперативной переброски с немецкой авиабазы Спангдалем на польскую АвБ Редзиково и представлено эскадрильей из 25 F-16C/D Block 50, а также 2 РЛС дальнего радиолокационного обнаружения AN/TPS-75 «Типси» для более эффективного выполнения задач по завоеванию господства в воздухе и контроля тактической воздушной обстановки; также специализируется в задачах подавления ПВО и уничтожения стратегически важных наземных объектов противника с помощью противорадиолокационных ракет AGM-88E AARGM и AGM-158B JASSM-ER соответственно;представленное двумя эскадрильями модернизированных тактических истребителей F-15E «Strike Eagle», недавно получившими способность использовать всё те же ракеты класса «воздух-земля» большой дальности JASSM-ER и давно адаптированными к применению тактических ракет AGM-84H SLAM-ER, оснащённых продвинутой помехозащищённой ИКГСН, использующей корреляционный метод наведения на цель ATA («Atomatic Tagerting Acquisition»), отличающийся повышенной помехозащищённостью, которая вынуждает по максимуму насыщать танковые и мотострелковые подразделения войсковыми самоходными ЗРК нового поколения и комплексами активной защиты, ведь «снаряжение» SLAM-ER предусматривает применение соприцеливающихся боевых элементов BAT;состоящее из 36 усовершенствованных многоцелевых истребителей F-16C Block 52+ и 12 двухместных машин аналогичной версии F-16D Block 52+, дислоцированное одновременно на 2-х авиабазах (Познань и Ласк); в первую половину 20-х годов эти машины получат 70 крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158B по линии иностранных военных продаж (FMS) от Агентства Министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA); в январе 2017 года, на вооружение 31-й тактической авиабазы в Познани поступили первые варианты JASSM с дальностю в 370 км.Вышеперечисленные элементы Объединённых ВВС НАТО не являются единственными компонентами в рассматриваемом массированном ракетном ударе по нашим военной, энергетической и промышленной инфраструктурам. Здесь также рассматривают задействование американских эсминцев УРО класса «Arleigh Burke», «заряженных» боекомплектами RGM-109E «Tomahawk Block IV», а также ударных модификаций атомных подлодок «Огайо» — SSGN, оснащённых боекомплектами из 154 стратегических крылатых ракет «Томагавк» каждая. И это описана лишь малая часть тех средств воздушного нападения, которые ОВС НАТО могут использовать в случае эскалации регионального конфликта с Россией, ведь есть ещё и Военно-воздушные силы Германии, на вооружении которых состоят многоцелевые истребители «Тайфун», оснащённые высокоточными крылатыми ракетвами KEPD 350 TAURUS. Грядущая попытка агрессии со стороны Североатлантического альянса также просматривается в «накачке» Восточноевропейского условного ТВД наземными средствами противоракетной обороны для парирования ответного удара ракетами Х-101 и 3М14К/Т со стороны ВМФ и ВКС России.Самым неприятным моментом здесь является то, что, к примеру, Минобороны Румынии заключили со штатовскими компаниями «Raytheon» и «Lockheed Martin» 3,9-миллиардный контракт на закупку 7 противоракетных комплексов «Patriot PAC-3» и 168 ракет-перехватчиков MIM-104F в качестве боекомплекта. Данные зенитные управляемые ракеты оснащены активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового Ka-диапазона, в связи с чем прорвавшиеся в воздушное пространство стран НАТО крылатые ракеты Х-101 могут быть перехвачены даже за пределами радиогоризонта; ведь получение целеуказания происходит не не только от батарейного пункта боевого управления, но и от сторонних средств ДРЛОиУ воздушного базирования по радиоканалу «Link-16». В зенитных ракетах дальнего радиуса действия 9М82МВ (комплекс С-300В4) реализация работы по загоризонтным целям со сторонним целеуказанием теоретически хоть и возможна, на практике так и не подтверждена, что можно сказать и о ракетах 9М96Е/Е2 комплекса С-400.Если на Европейском театре военных действий наш оборонительный потенциал пока только лишь «прощупывают» в ходе участившихся разведывательных полётов «Глобал Хоуков» и самолётов стратегической РЭР RC-135V/W «Rivet Joint», отводя командованию ВКС время на принятие контрмер, то на Ближневосточном ТВД Воздушно-космические силы России и дружественные подразделения сирийской армии проверяются на дееспособность в кризисных ситуациях «по полной программе», и не с помощью разведывательных инструментов, а агрессивными силовыми методами. Одним из таких инцидентов можно считать недавний массированный ракетно-авиационный удар ВВС Израиля (Хель Хаавир) по стратегически важным объектам Сирийской Арабской Армии (включая авиабазу «Т4», на которой развёрнуто иранское авиакрыло БПЛА, в своё время принимавших участие в оптико-электронной разведке формирований ИГ), подразделениям движения «Хезболла», а также по объектам Корпуса Стражей Исламской Революции.Это далеко не первая воздушная ударная операция израильских тактических истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» против правительственных сил Сирии и переброшенных для борьбы с псевдохалифатом подразделений КСИР, ведь ещё летом 2016 года, в ходе Международной Герцлийской Конференции, руководитель военной разведки Израиля генерал-майор Герци Халеви указывал на неоспоримые плюсы для Тель-Авива от действий ИГИЛ в Сирии, в то время как любые наиболее боеспособные иранские и проиранские силы (КСИР и «Хезболла») лишь ускоряли падение игиловских анклавов. Несмотря на то, что никаких массированных ракетных ударов по территории Израиля ракетами типов «Fatech-110» и «Fatech-313» со стороны КСИР в Сирии не было, Тель-Авив первым прибегал и прибегает к тактике провокационных ударов, и на этот раз серьёзно просчитался.В ответ на якобы нарушение северной воздушной границы Израиля иранским БПЛА, который был сбит ударным вертолётом «Apache» Хель Хаавир 10 февраля, два звена многоцелевых истребителей F-16I «Sufa» (8 машин) вышли на рубежи ракетного пуска по объектам в Сирии не по стандартной хитрой тактике (используя воздушное пространство над горными хребтами Антиливана), а нагло вторгнувшись в сирийское воздушное пространство близ Дамаска и Пальмиры. Очевидно, что расчёт делался на то, что канальность дивизионных радиолокационных средств сопровождения и наведения комплексов «Бук-М1/2Э», С-125 «Печора-2М», С-200 и «Панцирь-С1» будет критически перегружена несколькими десятками запущенных с подвесок F-16I средств высокоточного оружия, и процесс «завязка трасс целей — захват» в прямом смысле этого слова «ляжет» на фоне работы комплексов РЭБ, установленных на «Суфах». Как следствие, израильские лётчики ожидали полной деморализации расчётов сирийских ЗРК, ожидая, что на индикаторах радаров подсвета 9С35М1/2, СНР-125М, 5Н62В, а также 1РС2-1Е «Шлем» вместо маркеров целей будут видны лишь антиналожения и блики от постанавливаемых средствами РЭБ истребителей помех. Но позднее выснилось, что они очень заблуждались!По-видимому, почувствовав себя хозяевами ситуации в сирийском небе, пилоты израильских F-16I «Sufa» решили не придерживаться главного правила воздушных операций XXI века над территориями с развитыми противовоздушными/противоракетными зонами A2/AD — низковысотных полётов в режиме следования рельефу местности. Возможно, что такое решение было принято в связи с опасениями попадания в радиусы действия сирийской зенитной артиллерии и ПЗРК (вспомнился урок 20 ноября 1983 года, когда посредством зенитно-артиллерийского комплекса был перехвачен «Kfir C.2»). В этот раз израильтяне целиком и полностью доверили свою судьбу бортовому комплексу РЭП и индивидуальной защиты SPJ-40 «Elisra», современной всеракурсной станции предупреждения об облучении (СПО) SPS-3000, а также комплексу обнаружения атакующих ракет ИК-диапазона PAWS-2, который должен обнаруживать пуск большинства типов ракет по излучению от факелов сгорающих твердотопливных или жидкостных зарядов. Естественно, дальность пеленгования запущенной ракеты посредством PAWS-2 (фото ниже) зависит в основном от тяги и излучения её двигателя.Как свидетельствуют многочисленные сирийские и израильские источники, одна из машин машин была перехвачена уже после завершения первого массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ). Воздействие мощной осколочно-фугасной боевой части пришлось в заднюю полусферу F-16I (на догонном курсе), в момент выхода из сирийского воздушного пространства (над Голанами). И, опираясь на многочисленные фотографии очевидцев, на которых запечатлены «выгоревшие» разгонные ступени зенитных управляемых ракет 5В27 и обломки ЗУР 3М9, уничтожение истребителя было осуществлено либо модернизированным зенитно-ракетным комплексом С-125 «Печора-2», либо комплексом «Куб» («Квадрат»).Применение С-200В также подтверждается, поскольку на земле был обнаружен и центральный сегмент зенитной ракеты 5В28, но «Суфа» был сбит именно одним из вышеперечисленных комплексов, так как смог преодолеть ещё более 100 км с учётом однодвигательной силовой установки с гораздо меньшей живучестью, чем двухдвигательная у F-15I. Зенитная ракета 5В28 оснащена мощнейшей 217-килограммовой осколочно-фугасной боевой частью со 120-градусным углом разлёта 37000 поражающих элементов, которые напрочь изрешетили бы мотогондолу и весь планер F-16I «Sufa», превратив его в груду металла, но машина уцелела и смогла доставить пилотов аж в район кибуца Хардуф. Очевидно, что рядом с истребителем разорвалась либо 72-килограммовая боевая часть ракеты-перехватчика 5В27 (комплекс «Печора-2»), либо 57-килограммовая БЧ 3Н12 зенитной ракеты 3М9 (войсковой комплекс «Куб»).Ещё более интересной деталью произошедшего в небе над западной частью провинции Дамаск является то, что израильский F-16I был перехвачен не на крайнем рубеже радиусов действия «Печоры» или «Куба» в 15 — 23 км, а на дистанции от 8 до 12 км, поскольку на догонном курсе (с учётом того, что ракеты не столь скоростные: 2М для 3М9 и 2,3М для 5В27) могла быть достигнута лишь такая дальность поражения. Следовательно, для бортового комплекса обнаружения атакующих ракет PAWS-2 сложились благоприятствующие условя: факел стартующей зенитной ракеты мог быть обнаружен буквально мгновенно, но эффективность ИК-датчиков оставляла желать лучшего. Полную недееспособность продемонстрировала и станция предупреждения об облучении SPS-3000, которая либо не смогла оповестить экипаж F-16I о захвате их истребителя посредством радара подсвета «Печоры» или «Куба», либо наведение ракеты осуществлялось по данным оптико-электронного визира в пассивном режиме, не давая возможности SPS-3000 запеленговать факт огневой работы комплекса.Как видите, на лицо комплексные технологические проблемы бортового комплекса обороны (БКО) истребителей F-16I «Sufa», которые привели к невыполнению экипажем заблаговременного противоракетного манёвра. Представители же израильских средств попытались аккуратно обойти острые углы в данной ситуации, заявив, что всему виной неправильная конфигурация применения бортовых средств радиоэлектронной борьбы в ходе первого авиаудара. Но как такое могли допустить наиболее технологически совершенные и опытные военно-воздушные силы в регионе? Ведь отработка тактики прорыва средств противовоздушной обороны в Хель Хаавир ведётся ещё со времён операции по уничтожению иракского ядерного реактора «Озирак»; тем более, что перед недавней операции в Хель Хаавир были отлично осведомлены о структуре и технологических качествах обновлённой ПВО Сирии. Но это ещё не самое интересное.В ходе первого массированного ракетно-авиационного удара по военным объектам на территории Сирийской Арабской Республики звенья F-16I «Sufa» Хель Хаавир применили по меньшей мере 26 тактических ракет класса «воздух-земля», обладающих эффективной отражающей поверхностью в пределах 0,05 м2. И, несмотря на то, что комплексы радиоэлектронного противодействия Elisra SPJ-40 на борту F-16I наверняка были активированы, сирийские средства противовоздушной и противоракетной обороны смогли уничтожить 19 из них. Здесь все заслуги можно смело приписать зенитным ракетно-артиллерийским комплексам «Панцирь-С1», прикрывающим «мёртвые зоны» «Печор» и «Квадратов». Эти комплексы, оснащённые не только радарами наведения X-диапазона 1РС2-1Е «Шлем», но и автономными оптико-электронными модулями 10ЭС1-Е инфракрасного и телевизионного диапазонов визирования, позволяют уничтожать высокоточное оружие противника с ЭПР до 0,01 — 0,02 кв. даже в сложнейшей помеховой установке (при использовании самолётов РЭБ EA-18G «Growler» и т.д.). Не трудно догадаться, что ожидает тактические истребители F-16I в столкновении с более грозными ЗРК типа С-300В4.