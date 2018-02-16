12:29 16 февраля

Если в Киеве произойдет переворот, спасать Украину будет Донбасс

Если в Киеве произойдет переворот, спасать Украину будет Донбасс


В 2014 году, когда харьковчане Андрей Билецкий и Арсен Аваков создавали батальон «Азов», состоящий из русских, украинских и прочих сторонников превосходства белой расы, мало кто предполагал, что именно это образование сможет не только стать одним из самых боеспособных подразделений киевского режима, но и со временем трансформируется в мощнейшее нацистское объединение в Европе, способное сегодня даже взять на Украине власть в свои руки.

Внутренняя слабость режима Порошенко


Да, сегодня все именно так и есть. Если для Вашингтона сложится удобная ситуация или он решит, что перед уходом надо Украину разрушить до основания, «онижефашисты» Андрея Билецкого свергнут Порошенко, и никто внутри Украины не сможет им в этом помешать.

А как может помешать чему-то Петр Порошенко, если сегодня украинские так называемые патриоты могут совершенно свободно убивать людей на улицах, распускать местные органы власти и безнаказанно бить полицию? Нет, безобидного Мишу Саакашвили раскатать на Майдане проблем нет, но здесь основным оружием Порошенко является нежелание США свергать очередного президента Украины при помощи майдана. Пока США надеются закрепиться на Украине, Порошенко для них недосягаем. До выборов, конечно.

Как бы там ни было, но уровень поддержки населением нынешнего режима находится где-то в районе плинтуса, и тех немногих граждан Украины, кто его еще поддерживает, мирит с ним только то, что они боятся, что при нацистах жить будет еще хуже. А остальные просто устали. Устали от наступившей «гидности» и побежали кто куда.



Как вы думаете, будет кто-нибудь в такой ситуации рисковать жизнью и защищать Порошенко от нацистов? По-моему, ответ очевиден. Киевский режим прогнил, и держит его на плаву пока только нежелание Вашингтона и Москвы разрушить сложившийся статус-кво.

Шакалы ждут удобного момента

А вот остальные соседи Украины готовы хоть завтра помочь нацистам прийти к власти. Почему? Потому как нацистский переворот будет обозначать очень скорый развал Украины, после которого Польша, Румыния и Венгрия попытаются вернуть себе земли, утраченные ими по итогу Второй мировой войны.



Как мы недавно уже говорили, рассматривая подготовительные действия Польши, у Варшавы, все уже готово к возврату украинской части Восточных кресов. Население Галиции морально готово стать поляками, а польская миротворческая бригада ждет только удобного момента, чтобы «спасти» ее население от будущих проблем.



Румыния в 2017 году также резко активизировала свои усилия по возврату территории Бессарабии/Молдавии и северной Буковины. Последний демарш президента страны Траяна Бэсеску с требованием денонсации пакта Молотова-Риббентропа говорит о сумбурности румын, но в то же время очень характерен. Сотни тысяч румынских паспортов на руках украинских граждан и угроза им со стороны киевских нацистов наверняка заставят Бухарест вмешаться при удобном случае. Причем из самых, как мы понимаем, что ни на есть гуманных соображений. Точно так же как и в 1917 году, когда румынские войска якобы из сострадания к местному населению вторглись в русскую Молдавию. Правда, выгнать их потом будет оттуда очень трудно. У СССР это заняло целых 22 года.



У Венгрии и Закарпатья при этом, как мы понимаем, просто не останется вариантов, кроме как броситься в объятья друг друга. Да и готово у них к этому все уже давно. И единственный, кто пока мешает такому сценарию, это Россия, которая еще в 2014 году заявила, что она будет последовательно отстаивать украинскую территориальную целостность, в границах 2014 года.

Итак, мы видим, что нацистский переворот очень на руку так называемым европейским «союзникам» Украины, а потому они сегодня делают все, чтобы идеи украинского нацизма развивались и стали на Украине доминирующими. Именно поэтому Польша, Румыния и Венгрия постоянно делают громкие антиукраинские заявления. Они уже открыто намекают на свои территориальные претензии и очень хотят, чтобы Москва также пришла к выводу, что другого способа решения украинской проблемы у нее нет.

В общем, наблюдаем за развитием событий. Самым удобным временем для нацистского переворота будет период от сегодня до президентских выборов 2019 года. А это не более года. И если за это время Вашингтон и Москва посчитают, что такой вариант для них приемлем, то на целостность Украины я не поставлю и ломаного гроша. Причем главными сепаратистами в этом случае станут галицкие националисты, а спасать страну будут те, кого сегодня называют донецкими или ватниками.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 07:00
    Ну,во первых.Уровень поддержки не ниже плинтуса.Особенно в среде тех кому меньше сорока.А во вторых-переворота в Киеве не будет.Как то так.Да.И в третьих.Т.н." донецкие ватники"эту "страну"спасать не будут.Им бы свою территорию отстоять,..
    210окв
    1. inkass_98 Сегодня, 07:14
      Поддержу в главном, хотя Билецкий пика еще вещь в себе, рвануть новый фюрер может внезапно при наличии соответствующего спонсирования. От себя добавлю, что ЛДНР если и будут что-то спасать, то уж точно не б/У в ее нынешнем формате. Скорее это будет все-таки неоднократно объявленная Малороссия.
      inkass_98
    2. Maverick78 Сегодня, 08:57
      У Пети есть определённая поддержка в Киеве, и , возможно, в Виннице. .. основная масса населения его ненавидит или презирает
      Maverick78
      1. atos_kin Сегодня, 10:53
        Цитата: Maverick78
        У Пети есть определённая поддержка в
        Москве.
        И эта волынка может протянуться (не дай господи) ещё шесть лет.
        atos_kin
        1. BerBer Сегодня, 12:25
          Да, вы правы. Петя нужен Москве. Но этому есть объяснение. Он конечно моральный, но в его интересы не входит полноценная бойня на Донбасе.
          BerBer
  2. andrewkor Сегодня, 07:03
    А зачем Донбассу спасать Украину ? За кого кровь проливать?Скорее всего,если совершится такой сценарий,описанный автором статьи,то Донбасс трансформируется в Малороссию в её исторических границах(на выбор читателей ВО).Вот за это стоит Донбассу вмешаться в конфликт в "Незалежной".А декларации России о якобы единой Руине есть только декларации по законам дипломатии,когда за декларациями скрываются намерения.Главная промашка в том ,что неведомые мне силы тормознули в 2014г. наступление ополченцев по всем фронтам.Теперь имеем то,что имеем!
    andrewkor
    1. baudolino Сегодня, 07:18
      Кроме небольшого мизера отморозков в нынешней Укропии живут миллионы нормальных людей. Главное, чтобы сейчас они вполне "насладились" незалежностью. А потом русификация бывших русских пойдёт быстро.
      baudolino
    2. avt Сегодня, 09:47
      Цитата: andrewkor
      А зачем Донбассу спасать Украину ?

      good Именно !
      Цитата: baudolino
      в нынешней Укропии живут миллионы нормальных людей.

      И каждый день выходят на околицу и смотрят - ,,Не идёт ли Красная Армия?" bully
      Цитата: baudolino
      А потом русификация бывших русских пойдёт быстро.

      wassat Вы походу просто не представляете объёма созданных украинизацией проблем .По факту даже переформатизация в федерацию уже опоздала на 20 лет . Можно конечно было бы оформить конфедерацию, но на неё никто не пойдет. Украина по факту становится хирургическим отходом , причём кромсает себя сама . Ну так просто , пока есть возможность, не надо мешать.А то нарвётесь от ,,освобождённых" на проклятия -,,Опять ,,донецкие".
      avt
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Пусть спасают если смогут себя сами. Я думаю, что ЛДНР будет достаточно территории в административных границах этих областей. Кто возьмет на себя ответственность за то, что сделано на Украине, а тем более тянуть лямку по исправлению ситуации?
    rotmistr60
    1. БЛОНДИН Сегодня, 07:54
      Я думаю, что ЛДНР будет достаточно территории в административных границах

      Согласен, но много областей под гнётом фашистов...
      И они должны пройти освобождение САМИ, а потом присоединяться. Поэтому ЛДНР и не в России до сих пор, другой логики не вижу. Мы помочь можем, но не освобождать
      БЛОНДИН
      1. BecmepH Сегодня, 08:26
        Цитата: БЛОНДИН
        Согласен, но много областей под гнётом фашистов...
        И они должны пройти освобождение САМИ, а потом присоединяться. Поэтому ЛДНР и не в России до сих пор, другой логики не вижу. Мы помочь можем, но не освобождать

        Всё верно. Только сунемся, сразу всех собак на нас повесят.
        BecmepH
    2. avt Сегодня, 10:48
      Цитата: rotmistr60
      Я думаю, что ЛДНР будет достаточно территории в административных границах этих областей.

      Недостаточно. Максимально по возможности войти в границы Донецко-криворожской республики. Благо в соответствии с действующим нынешним УКРАИНСКИМ законодательством юридическя база уже есть. Спасибо Раде во главе с Па"убиём , на государственном уровне реанимировавшим ДКРbully Теперь бы ЛДНР клювом не щёлкать и продвинуть со своей стороны нормативную юридическую базу. Пусть будет Новороссия , как правоприемник ДКР
      avt
  4. AID.S Сегодня, 07:59
    Ничего не произойдёт, никаких переворотов, всех все устраивает.
    AID.S
    1. Ромей Сегодня, 08:49
      Луч разума в беспросветной тьме наивности и пардон, глупости! Но боюсь, что вы тут одиноки, ибо скоро набегут ребята с воплями: "Шойгу, веди нас!", что впрочем не помешает им где нибудь на другой ветке восхвалить безальтернативный "Минск", который принес мир Донбассу (кстати, это слова автора статьи. датированные мартом 2015 года, на одном стриме с "Антимайданом"). Не знаю, почему, но почему то у нас большинство уверено, что украинские города, что то вроде блокадного Ленинграда и население готово немедленно взбунтоваться. Могу сказать однозначно: там живут не богаче, но и не беднее нас. И уж поверьте на слово, после кидалова 2014 года там не ждут уже ни нас (а ведь действительно ждали...), ни тем более захарченок с колыванами. И не осознавать этот факт значит не дружить с реальностью. Украину мы потеряли навсегда.
      Ромей
      1. avt Сегодня, 10:39
        Цитата: Ромей
        Украину мы потеряли навсегда.

        bully Эту мантру свидомую от трюханов и наших эхомосковских втюхивайте лохам педальным. А если хотите лирики , так это Украина потеряла Россию и надеюсь навсегда . Нам эта канцерогенная свидомия нахрен не сдалась.Пусть варятся в своём котле , пока не выварятся и зашкварятся. Потом посмотрим .Ну как котелок зачистить.
        avt
        1. Ромей Сегодня, 10:58
          Цитата: avt
          Цитата: Ромей
          Украину мы потеряли навсегда.

          bully Эту мантру свидомую от трюханов и наших эхомосковских втюхивайте лохам педальным. А если хотите лирики , так это Украина потеряла Россию и надеюсь навсегда . Нам эта канцерогенная свидомия нахрен не сдалась.Пусть варятся в своём котле , пока не выварятся и зашкварятся. Потом посмотрим .Ну как котелок зачистить.

          Вот так! Знай наших! Это оказывается Украина потеряла Россию. Нам эта канцерогенная свидомия нахрен не сдалась! И натовские базы под Харьковом и Сумами тоже фигня, ведь матрасники без пипифакса не воюют, а то, что днями положили энное число наших. так то брехня агентов госдепа. Друг мой! А, что если внезапно ваш дядя Вова скажет, шо Крым це Украина, а Курилы Япония, а Калининград це Германия,то как переобуваться будем? Скажем, фу, нехай япошки подавятся, от нас не убудет, в Крыму обнаружатся новые залежи ленивых каклов, а Калининград вообще мегадиверсия и суперХПП по разорению ФРГ ибо финансово потянуть немцы этот бардак будут якобы не в состоянии?
          Ромей
          1. avt Сегодня, 11:34
            Цитата: Ромей
            Друг мой!

            Для начала - что то я таких друзей не помню.
            Цитата: Ромей
            И натовские базы под Харьковом и Сумами тоже фигня

            Мрии свои виртуальные другим не приписывайте и в навоз головой кидайтесь в одиночку.
            Цитата: Ромей
            ваш дядя Вова скажет,

            НАШ Дядя Вова , в отличии от ваших говорит мало , но смачно и исключительно по делу . А истерику свою за
            Цитата: Ромей
            Курилы Япония, а Калининград це Германия

            своим друзьям мастерите . А про Руину свою крепко помятуйте слова Гоголем персонажу вложенные -,,Ну что сынку? Помогли тебе твои ляхи ?" Хватит . С момента присоединения Донецко-Криворожской республики , на правах ФЕДЕРАТИВНОЙ и с двуязычием кстати, уже строили вам Украину с тотальной украинизацией. Теперь нема ни голых ни дурных- парьтесь с новыми хозяевами сами , одни ...без ансамбля.Ну а
            Вот так!
            Да - так.
            Знай наших!
            НАШИХ по делам узнаём .
            avt
  5. BAI Сегодня, 09:24
    И единственный, кто пока мешает такому сценарию, это Россия, которая еще в 2014 году заявила, что она будет последовательно отстаивать украинскую территориальную целостность, в границах 2014 года.

    1. Никакого развала не будет.
    2. Если развал все таки произойдет, для России целесообразнее по сценарию 1939 года забрать приграничные (до 1922 года русские) территории. А любители партизанской войны в Закарпатье пусть сами решают свои проблемы.
    BAI
  6. Сержант71 Сегодня, 09:35
    Очередной набор фраз от данного автора.
    Сержант71
  7. Сержант71 Сегодня, 09:44
    Спасать Украину должны говорящие головы, вроде автора этой статьи, участвовавшего в первом майдане. Донбассу уже хватит. А вот таких штатных болтунов, собрать и на фронт!
    Сержант71
  8. Kars Сегодня, 10:29
    Никто спасать не будет.признают так же как и власть турчинова в 2014
    Kars
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