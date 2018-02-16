Если в Киеве произойдет переворот, спасать Украину будет Донбасс
В 2014 году, когда харьковчане Андрей Билецкий и Арсен Аваков создавали батальон «Азов», состоящий из русских, украинских и прочих сторонников превосходства белой расы, мало кто предполагал, что именно это образование сможет не только стать одним из самых боеспособных подразделений киевского режима, но и со временем трансформируется в мощнейшее нацистское объединение в Европе, способное сегодня даже взять на Украине власть в свои руки.
Внутренняя слабость режима Порошенко
Да, сегодня все именно так и есть. Если для Вашингтона сложится удобная ситуация или он решит, что перед уходом надо Украину разрушить до основания, «онижефашисты» Андрея Билецкого свергнут Порошенко, и никто внутри Украины не сможет им в этом помешать.
А как может помешать чему-то Петр Порошенко, если сегодня украинские так называемые патриоты могут совершенно свободно убивать людей на улицах, распускать местные органы власти и безнаказанно бить полицию? Нет, безобидного Мишу Саакашвили раскатать на Майдане проблем нет, но здесь основным оружием Порошенко является нежелание США свергать очередного президента Украины при помощи майдана. Пока США надеются закрепиться на Украине, Порошенко для них недосягаем. До выборов, конечно.
Как бы там ни было, но уровень поддержки населением нынешнего режима находится где-то в районе плинтуса, и тех немногих граждан Украины, кто его еще поддерживает, мирит с ним только то, что они боятся, что при нацистах жить будет еще хуже. А остальные просто устали. Устали от наступившей «гидности» и побежали кто куда.
Как вы думаете, будет кто-нибудь в такой ситуации рисковать жизнью и защищать Порошенко от нацистов? По-моему, ответ очевиден. Киевский режим прогнил, и держит его на плаву пока только нежелание Вашингтона и Москвы разрушить сложившийся статус-кво.
Шакалы ждут удобного момента
А вот остальные соседи Украины готовы хоть завтра помочь нацистам прийти к власти. Почему? Потому как нацистский переворот будет обозначать очень скорый развал Украины, после которого Польша, Румыния и Венгрия попытаются вернуть себе земли, утраченные ими по итогу Второй мировой войны.
Как мы недавно уже говорили, рассматривая подготовительные действия Польши, у Варшавы, все уже готово к возврату украинской части Восточных кресов. Население Галиции морально готово стать поляками, а польская миротворческая бригада ждет только удобного момента, чтобы «спасти» ее население от будущих проблем.
Румыния в 2017 году также резко активизировала свои усилия по возврату территории Бессарабии/Молдавии и северной Буковины. Последний демарш президента страны Траяна Бэсеску с требованием денонсации пакта Молотова-Риббентропа говорит о сумбурности румын, но в то же время очень характерен. Сотни тысяч румынских паспортов на руках украинских граждан и угроза им со стороны киевских нацистов наверняка заставят Бухарест вмешаться при удобном случае. Причем из самых, как мы понимаем, что ни на есть гуманных соображений. Точно так же как и в 1917 году, когда румынские войска якобы из сострадания к местному населению вторглись в русскую Молдавию. Правда, выгнать их потом будет оттуда очень трудно. У СССР это заняло целых 22 года.
У Венгрии и Закарпатья при этом, как мы понимаем, просто не останется вариантов, кроме как броситься в объятья друг друга. Да и готово у них к этому все уже давно. И единственный, кто пока мешает такому сценарию, это Россия, которая еще в 2014 году заявила, что она будет последовательно отстаивать украинскую территориальную целостность, в границах 2014 года.
Итак, мы видим, что нацистский переворот очень на руку так называемым европейским «союзникам» Украины, а потому они сегодня делают все, чтобы идеи украинского нацизма развивались и стали на Украине доминирующими. Именно поэтому Польша, Румыния и Венгрия постоянно делают громкие антиукраинские заявления. Они уже открыто намекают на свои территориальные претензии и очень хотят, чтобы Москва также пришла к выводу, что другого способа решения украинской проблемы у нее нет.
В общем, наблюдаем за развитием событий. Самым удобным временем для нацистского переворота будет период от сегодня до президентских выборов 2019 года. А это не более года. И если за это время Вашингтон и Москва посчитают, что такой вариант для них приемлем, то на целостность Украины я не поставлю и ломаного гроша. Причем главными сепаратистами в этом случае станут галицкие националисты, а спасать страну будут те, кого сегодня называют донецкими или ватниками.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)
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