12:27 16 февраля
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Возгорание на корабле ТОФ "Маршал Шапошников"

Главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщает о пожаре, произошедшем на одном из кораблей Тихоокеанского флота. Речь идёт о большом противолодочном корабле ТОФ «Маршал Шапошников», который на данный момент проходит ремонтные процедуры в центре судоремонта «Дальзавод». Корабль находится у 33 причала Владивостока.

В ГУ МЧС по Приморскому краю отмечают, что сотрудники противопожарной службы помогают военнослужащим и заводчанам тушить пожар. По неподтверждённом официальными источниками информации, при возгорании пострадали по меньшей мере 2 человека.

По сообщениям РИА Новости, возгорание произошло в машинном отделении корабля ТОФ. По другим данным, загорелась судовая надстройка.


Местный портал Vladivostok City пишет о возможной причине возникновения пожара. По материалам портала, причиной возгорания могли стать нарушения техники безопасности при резке металла или проведении сварочных работ.



БПК «Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1985 году, с 1986 года вошёл в состав ТОФ СССР. На ремонт и модернизацию был поставлен в 2016 году. Корабль должен получить РК «Уран» и систему управления огнём корабельной артиллерии «Багира».

Использованы фотографии: YouTube/Максим Шпак
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Комментарии 34

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  1. 1vlad19 Сегодня, 05:59
    32 года "Шапке". Пусть включают станцию ОХТ, рабочие и моряки с ИПами должны быть, выйдут.
    1vlad19
    1. лысова Сегодня, 06:10
      По месту сообразят. Я бы не стал свой корабль, обзывать корабль грубо " Шапке " - " Шапочке " другое дело, обидеться может.
      лысова
      1. insular Сегодня, 06:16
        Цитата: лысова
        обзывать корабль грубо " Шапке " - " Шапочке " другое дело

        Тогда уж не корабль, а кораблик...
        Да и адмирал не адмирал, а адмиральчик... У нас все обидчивые.
        insular
      2. 1vlad19 Сегодня, 06:17
        Сленг такой был когда я служил, "Шапка", "Пантелей", "Виноград".
        1vlad19
        1. лысова Сегодня, 06:22
          Сам понимаешь - суеверие (приметы), как бы мы не хотели, а уже на автомате приходится соблюдать и не только в армии. Не в обиду. Информации ноль - говорят может в машинном - дым не чёрный.
          лысова
        2. tsvetkov1274 Сегодня, 08:22
          напротив вас стояли-10 ОБрСКР hi
          tsvetkov1274
    2. annodomene Сегодня, 07:53
      Наверное, с ПДА, ИП-6 таскать постоянно с собой не очень-то приятно...
      annodomene
      1. 1vlad19 Сегодня, 09:57
        Немного подзабыл, у нас вроде ИП-2 были. Чуть больше чем обычный противогаз.
        1vlad19
    3. Fornit Сегодня, 09:34
      Цитата: 1vlad19
      Пусть включают станцию ОХТ, рабочие и моряки с ИПами должны быть, выйдут


      Какую ОХТ?! Там всё разгерметизировано - вырезов куча и тележка впридачу...
      Fornit
      1. 1vlad19 Сегодня, 10:05
        Да? Стоит не в доке, у причала, БЗЖ еще ни кто не отменял. Пожар был в машинном, уже написали. Я не думаю, что нельзя было изолировать насколько помещений.
        1vlad19
  2. Бензорез Сегодня, 06:03
    Ну так его потушили, или он по сей день горит?..
    Бензорез
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:51
      Пожар потушен, слегка пострадали два матроса, угорели (надышавшись). Возгорание произошло в нескольких помещениях надстройки, площадь возгорания незначительная, предположительно, горела обшивка или какой-то ремонтный инвентарь, которые загорелись во время сварочных работ. Думаю ничего серьезного и на дальнейшую службу корабля это не как не скажется.

      Аристарх Людвигович
      1. 30 вис Сегодня, 08:13
        В Севастополе тоже были незначительные возгорания на БПК " КЕРЧЬ " ... пару лет назад . БПК Керчь выводят из состава флота Во время ремонта, 4 ноября 2014 года, на БПК «Керчь» произошёл пожар, повредивший ряд кормовых отсеков [4][5]. По результатам работы комиссии, расследовавшей происшествие, принято решение о списании и утилизации корабля в 2015 году[6]. .. Зачастили в пожарами ! То подводная атомная лодка горит ! То БПК возгорается ... Так ли уж это халатность ?! Скорее уничтожение флота ....Очень хорошо продуманное . И.В. Сталин вздёрнул бы на реи старших и младших начальников !
        30 вис
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:18
          У БПК " КЕРЧЬ " полностью выгорело кормовое машинное отделение. И на момент пожара кораблю уже было 40 лет. Все корабли этого проекта уже списаны. Насколько я понимаю, его держали в составе флота только чтобы подменить крейсер "Москва" во время предстоящего ремонта. То есть через несколько лет его бы все равно списали. Строить нужно современные корабли - а не латать десятилетиями советское наследие....
          Аристарх Людвигович
          1. 30 вис Сегодня, 12:18
            Любой корабль спишут . Время пройдёт и порежут . Так , что теперь жечь корабли бездумно ! Типа -"Эх , всё равно когда нибудь в утиль! Поджигай ! "
            30 вис
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:05
    Так все корабли пожгем, не враг, так разгельдяйский ремонт. Наряд на проведение огневых работ для кого оформляется и выдаётся?
    ul_vitalii
    1. Jovanni Сегодня, 07:24
      По ходу буржуины против Флота нашего пятую колонну пустили, - сварщиков! Что ни день, то корабль запаливают...
      Jovanni
      1. Звездочка Сегодня, 07:47
        Пора заканчивать с не квалифицированным трудом и разгильдяйством.
        Жду шапочного разбора с решетчатым результатом.
        Звездочка
      2. влад66 Сегодня, 12:21
        Цитата: Jovanni
        По ходу буржуины против Флота нашего пятую колонну пустили, - сварщиков! Что ни день, то корабль запаливают...

        Наверное, наверное yes hi
        влад66
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:14
    Не враги -сами свой флот унечтожаем! Потому-что разучились работать руками, нету должного контроля на местах, нет хороших специалистов.
    Геркулесыч
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:08
      Знаете Вы правы. В моей последней коммандировке, мне случайно довелось побывать на одном крупном караблестроительном предприятии(всего на пару часов), где я когда-то давно работал. И меня неприятно поразило настроение людей там работающих. Помню в мою бытность в конце рабочего дня всее были веселые, хоть и уставшие, рабочие спешили сдать инструмент, приспособы, останавливались перекинуться парой слов и пр. в общем чувствовался "настрой" людей, делавших общее, нелегкое дело. Сейчас же-кругом угрюмые, серые лица, никто ни с кем не разговаривает, а если и общаются, то только по-делу, практически всегда раздраженно, у всех такое выражение-буд-то они постоянно в напряжении в ожидание неприятности или подвоха-какая-то общая тягостная атмосфера, неесмотря на то, что работы на верфи полно и она движется.... Может, просто показалось..
      Monster_Fat
      1. техник72 Сегодня, 08:24
        у нас работа - постылая обязанность за небольшие деньги без какого-нибудь стимула сделать хорошо.
        техник72
        1. НасРать Сегодня, 08:42
          А главное - нет перспектив на будущее ... непролазная безнадега... вот если бы вы пришли к артистам-футболистам-юмористам - там позитивный настрой, вера в наступившее чудо и море перспектив !!!

          https://vitus.livejournal.com/2832946.html
          НасРать
          1. Monster_Fat Сегодня, 09:12
            ....артистам-футболистам-юмористам - там позитивный настрой, вера в наступившее чудо и море перспектив !!!

            Ну, в принципе это логично, именно этот "развлекательный сектор" и интересует власть и тех кого эта власть обслуживает: им ведь нужны "развлечения", после "трудов праведных" в кабинетах, в кажаных креслах и пр, а булки, сапоги и пр. для них "на деревьях растут"-вон-из Европы "выпишем", если что..
            Monster_Fat
      2. Fornit Сегодня, 09:36
        Мне сдаётся, что, несмотря на потуги правительства, настроение у всей страны такое...
        Наверное, все к выборам готовятся... request
        Fornit
  5. antiamerikan Сегодня, 06:32
    лучший способ замести следы растрат налево
    antiamerikan
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    Что тут скажешь. Не понос, так золотуха. request
    rotmistr60
  7. Victor_B Сегодня, 07:32
    Хорошо горит...
    Как-то я видел, прямо напротив,через бухту, на ВСРЗ в плавдоке горел БМРТ.
    По дыму также выглядело. Тоже густо было. В итоге притопили док (борта порезаны были) да и потушили, путем затопления.
    Как бы не выгорел серьезно корабль...
    Вплоть до "гвоздей"...
    Victor_B
    1. dsk Сегодня, 07:43
      Как стало известно по результатам начавшейся расшифровки записи, сделанной бортовым самописцем разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, в начале критической ситуации пилоты читали вслух контрольную карту. Контрольная карта - список различных приборов и механизмов, которые необходимо приводить в действие или проверять по ходу летного процесса. Как выяснилось, пилоты не включили обогрев приемников полного давления, служащих для подачи сигналов на датчики скорости, хотя это действие включено в контрольную карту. После взлета пилоты обнаружили критически низкие показания скорости, отличающиеся от показаний на приборах. Громко ругаясь, пилоты попытались решить возникшую проблему, однако самолет только увеличил скорость и угол наклона к земле. Вскоре этого произошла катастрофа, которой предшествовали нечленораздельные крики пилотов.Об этом сообщает "Коммерсантъ".16/02/18.
      dsk
      1. Victor_B Сегодня, 09:48
        ...и разбились об борт "Шапошникова".
        Так вот она причина пожара!
        Если что, то это просто черный юмор. Понятно, что человек не туда залетел.
        А людям - земля пухом...
        Victor_B
      2. donavi49 Сегодня, 09:53
        Ну после того как в трубках Пито свили гнездо Осы и самолет упал. Там выпустили бюллетень действий для всех АК. Там среди пунктов было - не снижать работу двигателей, сверять данные и руководствоваться 2 и более источниками, немедленно докладывать диспетчеру. Также данная ситуация была переведена из неопасных (продолжать полет по маршруту) в требующую немедленной посадки.
        donavi49
  8. Лексус Сегодня, 09:01
    "Неустрашимый"... "Шапошников"... Что-то зачастили. recourse
    Лексус
  9. Berkut154 Сегодня, 09:16
    Это называется низкая организация огневых работ!!!! Виноват экипаж 100%!!!
    Berkut154
    1. Fornit Сегодня, 09:38
      Соглашусь с Вами на 100%. Лишить всех премий к чертям собачьим!
      Контракт рулИт!
      Fornit
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