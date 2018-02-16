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Возгорание на корабле ТОФ "Маршал Шапошников"
Главное управление МЧС РФ по Приморскому краю сообщает о пожаре, произошедшем на одном из кораблей Тихоокеанского флота. Речь идёт о большом противолодочном корабле ТОФ «Маршал Шапошников», который на данный момент проходит ремонтные процедуры в центре судоремонта «Дальзавод». Корабль находится у 33 причала Владивостока.
В ГУ МЧС по Приморскому краю отмечают, что сотрудники противопожарной службы помогают военнослужащим и заводчанам тушить пожар. По неподтверждённом официальными источниками информации, при возгорании пострадали по меньшей мере 2 человека.
По сообщениям РИА Новости, возгорание произошло в машинном отделении корабля ТОФ. По другим данным, загорелась судовая надстройка.
Местный портал Vladivostok City пишет о возможной причине возникновения пожара. По материалам портала, причиной возгорания могли стать нарушения техники безопасности при резке металла или проведении сварочных работ.
БПК «Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1985 году, с 1986 года вошёл в состав ТОФ СССР. На ремонт и модернизацию был поставлен в 2016 году. Корабль должен получить РК «Уран» и систему управления огнём корабельной артиллерии «Багира».
В ГУ МЧС по Приморскому краю отмечают, что сотрудники противопожарной службы помогают военнослужащим и заводчанам тушить пожар. По неподтверждённом официальными источниками информации, при возгорании пострадали по меньшей мере 2 человека.
По сообщениям РИА Новости, возгорание произошло в машинном отделении корабля ТОФ. По другим данным, загорелась судовая надстройка.
Местный портал Vladivostok City пишет о возможной причине возникновения пожара. По материалам портала, причиной возгорания могли стать нарушения техники безопасности при резке металла или проведении сварочных работ.
БПК «Маршал Шапошников» был спущен на воду в 1985 году, с 1986 года вошёл в состав ТОФ СССР. На ремонт и модернизацию был поставлен в 2016 году. Корабль должен получить РК «Уран» и систему управления огнём корабельной артиллерии «Багира».
Использованы фотографии: YouTube/Максим Шпак
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