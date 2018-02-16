12:31 16 февраля
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Турчинов рассказал, почему не объявил "АТО" в Крыму

Чем ближе очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией, тем большее число украинских чиновников пытаются оправдаться в связи с тем, что фактически напрямую связаны с потерей части территории в результате антиконституционного госпереворота. Так, на днях о причинах потери Крыма высказался замсекретаря СНБО Украины г-н Коваль, объявивший, что «виновата Россия, так как на фоне подготовки к Олимпиаде наводнила Крым предателями украинских интересов».

Теперь примерно в том же ключе высказывается и нынешний непосредственный начальник г-на Коваля г-н Турчинов.

Из заявлений секретаря СНБО Украины:
СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предатели. При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО.



Турчинов рассказал, почему не объявил "АТО" в Крыму


Ранее Турчинов, отвечая на вопросы судьи по «делу Януковича», заявил о том, что Украина не объявила в 2014 году России из-за Крыма по той причине, что у России есть ядерное оружие.

Напомним, что 18 марта Россия отметит 4-ю годовщину воссоединения с Крымом.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 30

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:15
    Значит так сильно хотели, удовлетворились достигнутым в ходе переворота, да и команды из-за бугра не поступило, все были в ступоре.
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:22
      Каждый бездарь своей бездарности легко находит оправдания !Трупчинов из тех, кто даже благое дело быстро испохабит и извратит!
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 06:27
        Если нету в Фаберже мочи..Не помогут даже Сочи..
        210окв
        1. влад66 Сегодня, 12:24
          Да засцала куриная задница. yes
          влад66
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:32
      Потому что кишка тонка потому и не объявил, отмазки сейчас лепит .
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:19
    Да ты что! Кругом шпигуны, да вороги, а сам то сплошь добродетель? am Веревка и пуля его давным -давно ищут, и никак к сожалению, с ним не встретятся! Из ада жалобы пишут, о его прогулах, черти заждались уже! !!
    Геркулесыч
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:20
    Да просто врЕмени им не хватило. Пока власть делили, пока в кресла усаживались, Крым уже в России, а войска разоружены... Их и на Донбасс не хватило, не то что на Россию... прыгать wassat
    Горный стрелок
  4. samarin1969 Сегодня, 06:23
    По открытым источникам того времени первой структурой перешедшей на сторону Аксенова и РФ были МЧСники. И тут же офицерское собрание крымского СБУ приняло решение о переходе под знамена РФ....А вот МВД, прокуратура, отдельные армейские части испытывали даже внешне видимые "метания"...
    п.с. Тут пастор особо не врёт.
    samarin1969
    1. 210окв Сегодня, 06:29
      Особо долго "уговаривали"морскую пехоту.
      210окв
      1. samarin1969 Сегодня, 06:39
        Цитата: 210окв
        Особо долго "уговаривали"морскую пехоту.

        Действительно, Феодосия долго упиралась. Жены морпехов вокруг части голосили в истерике...Но тогда обошлось и для наших, и для будущих карателей АТО.
        samarin1969
  5. Александр 3 Сегодня, 06:31
    Вернее сказать не удалось бандерлогам провести террористические акты в Крыму.Не удалось им жечь и убивать свой народ под улюлюканье бандеровцев.
    Александр 3
  6. Алексей N Сегодня, 06:32
    Турчинов отдал приказ стрелять. https://ria.ru/world/20180215/1514712273.html Так что откровенно врет , скотина.
    Но стрелялка стрелять не стала. Пастор обиделся на ВСУ и СБУ и провел бомбардировки городов Донбасса . Чтоб уже наверняка и пути назад по крайней мере у генералов не было. Дальше мы знаем.
    И- да . Оперативных планов по Крыму у супостата очевидно не было и он жидко обделался. Или были , но главная роль была отведена именно ВСУ.
    Сейчас , впрочем , уже не важно..
    Алексей N
  7. andrewkor Сегодня, 06:33
    Не оправдали надежд Дяди Сэма,теперь ищут крайних, а в зеркало посмотреть страшно!
    andrewkor
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:48
    90% предатели
    Оказывается на то время в СБУ было 90% адекватных сотрудников, а всего 10% нациков. Турчинов так обожает черную форму, что можно смело предположить кто является его кумиром.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 07:27
      интересно, какое соотношение сейчас
      роман66
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
        Зеркально противоположное. Но и 10% адекватных не наберется, т.к. хорошо подчистили СБУ в свою пользу.
        rotmistr60
        1. роман66 Сегодня, 07:39
          ну где-то даже хорошо - удобнее будет!
          роман66
  9. ibn.shamai Сегодня, 06:52
    Да потому что забzдели! laughing
    ibn.shamai
  10. ibn.shamai Сегодня, 06:55
    Цитата: ul_vitalii
    Значит так сильно хотели, удовлетворились достигнутым в ходе переворота, да и команды из-за бугра не поступило, все были в ступоре.

    За бугром сами проспали это дело, а потом уже поздно было. ВВ всё чётко сделал! good
    ibn.shamai
  11. loginovich Сегодня, 07:16
    Тут подробней


    loginovich
  12. роман66 Сегодня, 07:29
    все намного проще
    роман66
  13. Балу Сегодня, 08:06
    Трупчинов врет как всегда. Бандерлоги струсили, поняв кто и что их ждет в Крыму, вот и вышли из поезда на ходу.
    Балу
    1. loginovich Сегодня, 10:00
      Цитата: Балу
      Трупчинов врет как всегда. Бандерлоги струсили, поняв кто и что их ждет в Крыму, вот и вышли из поезда на ходу.

      Есть еще такое мнение
      loginovich
  14. sgr291158 Сегодня, 08:19
    Так в чем дело, объявите сейчас и в путь.
    sgr291158
  15. Кент0001 Сегодня, 08:50
    Засцали. Вот и все. Реально можно было выхватить.
    Кент0001
  16. Житель Урала Сегодня, 08:51
    А почему на фото с вертолетом два турчинова? это его двойник или брат близнец?...
    Житель Урала
  17. Горменгаст Сегодня, 09:33
    Украинцы, объясните болезному, что без всякого ЯО (оно не учитывается) Россия идет на 2 месте в рейтинге военной мощи; просто ссыканули в 2014 году. Оно и понятно. Какой Крым? Надо должности расхватать денежные потоки оседлать, население ограбить, Бандеру вызвать из могилы специальными некромантскими заклятиями (СУГС! и так далее).
    Горменгаст
  18. Герман 4223 Сегодня, 10:01
    Да так бы и сказал "сыкотно мне стало", а то предатели у него 90%.
    Герман 4223
  19. Bosch Сегодня, 11:14
    Кровавый пастор не уйдет от возмездия.
    Bosch
  20. AllXVahhaB Сегодня, 12:02
    аявил о том, что Украина не объявила в 2014 году России из-за Крыма по той причине, что у России есть ядерное оружие.

    Не объявила чего???
    AllXVahhaB
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