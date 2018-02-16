Турчинов рассказал, почему не объявил "АТО" в Крыму

СБУ не выходила с предложением проведения АТО. Я могу объяснить, почему они не выходили с таким предложением. Потому что из работников СБУ, я даю официальные данные, которые есть в деле, в Военной прокуратуре, 90% предатели. При такой тотальной измене не было кому из СБУ проводить в Крыму АТО.

Чем ближе очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией, тем большее число украинских чиновников пытаются оправдаться в связи с тем, что фактически напрямую связаны с потерей части территории в результате антиконституционного госпереворота. Так, на днях о причинах потери Крыма высказался замсекретаря СНБО Украины г-н Коваль, объявивший, что «виновата Россия, так как на фоне подготовки к Олимпиаде наводнила Крым предателями украинских интересов».Теперь примерно в том же ключе высказывается и нынешний непосредственный начальник г-на Коваля г-н Турчинов.Из заявлений секретаря СНБО Украины:Ранее Турчинов, отвечая на вопросы судьи по «делу Януковича», заявил о том, что Украина не объявила в 2014 году России из-за Крыма по той причине, что у России есть ядерное оружие.Напомним, что 18 марта Россия отметит 4-ю годовщину воссоединения с Крымом.