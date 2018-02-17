12:34 17 февраля

Рады бы повоевать, но Россия не позволит

Один из наиболее одиозных деятелей Украины - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов — в последнее время сыплет и сыплет заявлениями. Одно воинственнее другого.

В своем интервью «Громадське ТВ» он говорил такие вещи, словно сам вот-вот выйдет из студии и поедет завоевывать ДНР и ЛНР. Коснувшись закона о так называемой реинтеграции Донбасса, Турчинов заявил:




«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки».

Выходит, он прямо признал то, что ранее объявлялось лишь «российской пропагандой»: пресловутый закон о реинтеграции действительно может привести к срыву Минских договоренностей и к полномасштабной войне с Народными Республиками.

Можно, конечно, сказать, что это — частное мнение одного-единственного лица. Но, поскольку это лицо далеко не рядовое, вывод следует другой — есть на Украине силы, усиленно толкающие к новой войне.

К сожалению, трудно говорить о том, что в украинском обществе сильны те, кто войны не хочет. Скорее, идет противостояние между «партией отложенной войны» и «партией немедленной войны». И, если г-н Порошенко достаточно осторожен, хотя тоже порой делает заявления в стиле «Мальбрук в поход собрался», - то Турчинов настроен более радикально. Не стоит забывать, что именно он отдал приказ о начале так называемой «АТО», за что его справедливо прозвали кровавым пастором. Но и он еще далеко не самый воинственный во всей этой кунсткамере.

Как ни странно, у «кровавого пастора» есть и более трезвые, прагматичные суждения. Несмотря на его явное желание немедленно захватить Донбасс, он понимает, что не все так просто.

«У нас нет военных средств, чтобы противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия… Мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство», -

заявил он, отвечая на вопрос защитников Януковича, почему Украина не воспрепятствовала тому, что Крым отошел России.

Главный вопрос, начнется ли полномасштабная война на Донбассе, зависит от того, насколько Киев сочтет опасной для себя Россию. То, что Россия — ядерное государство — будет отстаивать Крым, понятно не только г-ну Порошенко, но и более радикально настроенному Турчинову.

Впрочем, даже в случае Крыма не у всех присутствует такое понимание. Некоторые депутаты Верховной рады готовы «идти в поход», как тот Мальбрук из шуточной песни. К числу таких относится, в частности, парламентарий фракции «Народный фронт» Юрий Береза. В эфире канала «112» он выдал, что украинская армия - «одна из сильнейших в Европе», и ее сил якобы достаточно для того, чтобы забрать Крым.

«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет»,

- сказал он.

Эта позиция входит в некоторое противоречие с позицией Турчинова, который хотя бы понимает, что у России имеется ядерное оружие. Эти «деятели» едины в главном — они рады хоть сейчас покарать и крымчан, и дончан, и луганчан одинаковой карой. Только один отдает себе отчет в том, что Россия не позволит захватить Крым, а другой не понимает даже этого. К сожалению, Береза далеко не один такой.

Во всяком случае, они едины и еще в одном — в Крыму Украине точно ничего не светит. А вот что касается Донбасса… Здесь у них надежд больше. Они постоянно «прощупывают» позицию России, гадая, даст она слабину или нет.

К сожалению, на Донбассе каратели продолжают отыгрываться. Так, 14 февраля ВСУ подвергли обстрелу школу в Докучаевске, а также жилые дома в этом городе. Причем, школа была обстреляна в тот момент, когда в ней находились дети. К счастью, благодаря действиям сотрудников никто не пострадал. Но факт остается фактом: обстановка вокруг ДНР (и ЛНР) накаляется. И лишь решительная позиция России может остановить агрессора. Все-таки только самые «отмороженные» вояки — да и те в парламенте — делают вид, что не опасаются решительности Москвы.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 17

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  1. ul_vitalii Сегодня, 05:53
    Не буди лихо, пока оно тихо. Назвались врагом, будьте готовы испытать это на своей шкуре сполна.
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 07:58
      Они в итоге начнут войну.И это будет напрямую зависить от политики нашего руководства.Пудем жёстко вести с недоумка р-не рискнут.Сопли будем жевать-потеряем все.
      Цитата: ul_vitalii
      Не буди лихо, пока оно тихо. Назвались врагом, будьте готовы испытать это на своей шкуре сполна.
      210окв
  2. андрей юрьевич Сегодня, 05:55
    И лишь решительная позиция России может остановить агрессора.
    все "политики" украины вопят о Российской агрессии,требуют вывести наши войска с территории ЛНР ДНР. ну так нужно тогда сначала их туда ввести,и очистить периметр республик,обезопасив жизнь людей.- вот это будет "решительная позиция".а остальное-словоблудие.
    андрей юрьевич
  3. сибиралт Сегодня, 05:56
    У Украины не осталось ни одного соседнего дружественного государства. Всё идет к тому, что её саму защитить могут только Донбасс и Россия.
    сибиралт
    1. 210окв Сегодня, 10:32
      А ОНО нам надо?Я про Украину руководимую этими негодниками..А не про простых людей.
      Цитата: сибиралт
      У Украины не осталось ни одного соседнего дружественного государства. Всё идет к тому, что её саму защитить могут только Донбасс и Россия.
      210окв
  4. Humans War Сегодня, 06:10
    Черти безумные, какой там суверенитет у вас его нет просто, ни суверенитета ни чести, если на детях отыгрывайтесь, безумие и тупость.
    Humans War
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
    А чего ему ещё заявлять? Вот так и будет бубанеть, пока не свергнут. Они все должны знать и помнить даже во сне - возмездие будет однозначно. angry
    a.s.zzz888
    1. megavolt823 Сегодня, 11:23
      Не пытаюсь не кого осуждать , ибо и сам в сердцах пишу не разумом а чувством . yes Если вы думаете что всё что заявляют эти кукольные политики разделяет большинство в юкрейн , вы заблуждаетесь . belay Есть гон про ужас , убитых и убийц , назначение и топтание . Если чуть остыть и посмотреть из далека , то можно увидеть режиссуру . Не буду учить как и кому жить , но обратить внимание считаю нужным . Не надо путать кучку купленных и кучку отчаянных на оба полушария , с мнением народа . У нас в 90е тоже кричали разное . Ну и давление масмедиа не исключайте . Горячие сердце - холодный разум !!!! hi
      megavolt823
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:31
        megavolt823 Сегодня, 11:23 Если вы думаете что всё что заявляют эти кукольные политики разделяет большинство в юкрейн , вы заблуждаетесь .

        Благодарю за добрый совет, тем более что я так не думаю. hi
        a.s.zzz888
  6. Влад Морозов Сегодня, 09:11
    Даже могу представить как это будет. В случае полномасштабной агрессии, Россия даст 24 часа, чтоб убрались. Если не отреагируют, то начнётся полномасштабная могилизация укрофашистов! Как то так. Слава воинам Донбасса!
    Влад Морозов
  7. Туз Бубен Сегодня, 09:40
    Да ну.....Тратить дорогой ядерный боеприпас на свинорылых.?..Хватит утилизационных запасов ВВ...поди на складах ещё и ППШ можно найти
    Туз Бубен
  8. Хаос Сегодня, 09:55
    Меркель поговорила с ВВП, потом начала грязь лить как на Президента так и на нашу страну. Собчак поговорили с ВВП и начала резко критиковать политику Президента. Порошенко поговорил с ВВП и призвал запретить Российский флаг во всем мире. Почему у Президента нет грамотных советников, способных обучить его воздействию на собеседника через слова, после которых собеседник встает на его сторону, а не наоборот.
    Хаос
  9. ангел-истребитель Сегодня, 10:32
    Подумать только, а ведь "жопаликий" когда-то был комсомольским вожаком...Этож как надо было голову "переформатировать". Мерзкая гадина.
    ангел-истребитель
  10. andrew 07 Сегодня, 10:46
    Когда же мы покажем свою решительность? Они все время, пусть медленно, но продвигаются.
    andrew 07
    1. Бо Ярий Сегодня, 11:00
      да уж...и никто не возмущается в мире, никто...
      Бо Ярий
  11. ротмистр Сегодня, 10:59
    Не хочется обижать автора, но решительной позиции у России пока нет. Все пытаемся решить по хорошему, а по хорошему можно решить , когда нас боятся. А боятся будут , когда будем иметь экономику, и когда у нас в России будет доход на душу, как в Швеции.
    ротмистр
    1. elenagromova Сегодня, 11:34
      Во-первых, обидеть могут грубые неспровоцированные "наезды", а не здоровая дискуссия. Во-вторых, я с Вами почти во всем совершенно согласна. В-третьих, пусть даже такую Россию опасаются. Хотелось бы, чтобы позиция наших верхов была порешительнее. Но даже сейчас они все-таки понимают, что у России есть то, чего нет у них. Главное, чтобы там страх оказался сильнее желания повоевать.
      elenagromova
  12. Комментарий был удален.
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