Рады бы повоевать, но Россия не позволит

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки».



«У нас нет военных средств, чтобы противостоять такому ядерному государству, как Россия, в случае применения им всего арсенала оружия… Мы не можем объявить войну агрессору, потому что РФ — ядерное государство», -



«Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов нет»,



Один из наиболее одиозных деятелей Украины - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов — в последнее время сыплет и сыплет заявлениями. Одно воинственнее другого.В своем интервью «Громадське ТВ» он говорил такие вещи, словно сам вот-вот выйдет из студии и поедет завоевывать ДНР и ЛНР. Коснувшись закона о так называемой реинтеграции Донбасса, Турчинов заявил:Выходит, он прямо признал то, что ранее объявлялось лишь «российской пропагандой»: пресловутый закон о реинтеграции действительно может привести к срыву Минских договоренностей и к полномасштабной войне с Народными Республиками.Можно, конечно, сказать, что это — частное мнение одного-единственного лица. Но, поскольку это лицо далеко не рядовое, вывод следует другой — есть на Украине силы, усиленно толкающие к новой войне.К сожалению, трудно говорить о том, что в украинском обществе сильны те, кто войны не хочет. Скорее, идет противостояние между «партией отложенной войны» и «партией немедленной войны». И, если г-н Порошенко достаточно осторожен, хотя тоже порой делает заявления в стиле «Мальбрук в поход собрался», - то Турчинов настроен более радикально. Не стоит забывать, что именно он отдал приказ о начале так называемой «АТО», за что его справедливо прозвали кровавым пастором. Но и он еще далеко не самый воинственный во всей этой кунсткамере.Как ни странно, у «кровавого пастора» есть и более трезвые, прагматичные суждения. Несмотря на его явное желание немедленно захватить Донбасс, он понимает, что не все так просто.заявил он, отвечая на вопрос защитников Януковича, почему Украина не воспрепятствовала тому, что Крым отошел России.Главный вопрос, начнется ли полномасштабная война на Донбассе, зависит от того, насколько Киев сочтет опасной для себя Россию. То, что Россия — ядерное государство — будет отстаивать Крым, понятно не только г-ну Порошенко, но и более радикально настроенному Турчинову.Впрочем, даже в случае Крыма не у всех присутствует такое понимание. Некоторые депутаты Верховной рады готовы «идти в поход», как тот Мальбрук из шуточной песни. К числу таких относится, в частности, парламентарий фракции «Народный фронт» Юрий Береза. В эфире канала «112» он выдал, что украинская армия - «одна из сильнейших в Европе», и ее сил якобы достаточно для того, чтобы забрать Крым.- сказал он.Эта позиция входит в некоторое противоречие с позицией Турчинова, который хотя бы понимает, что у России имеется ядерное оружие. Эти «деятели» едины в главном — они рады хоть сейчас покарать и крымчан, и дончан, и луганчан одинаковой карой. Только один отдает себе отчет в том, что Россия не позволит захватить Крым, а другой не понимает даже этого. К сожалению, Береза далеко не один такой.Во всяком случае, они едины и еще в одном — в Крыму Украине точно ничего не светит. А вот что касается Донбасса… Здесь у них надежд больше. Они постоянно «прощупывают» позицию России, гадая, даст она слабину или нет.К сожалению, на Донбассе каратели продолжают отыгрываться. Так, 14 февраля ВСУ подвергли обстрелу школу в Докучаевске, а также жилые дома в этом городе. Причем, школа была обстреляна в тот момент, когда в ней находились дети. К счастью, благодаря действиям сотрудников никто не пострадал. Но факт остается фактом: обстановка вокруг ДНР (и ЛНР) накаляется.. Все-таки только самые «отмороженные» вояки — да и те в парламенте — делают вид, что не опасаются решительности Москвы.