Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Ростех прокомментировал заявления о плагиате экипировки "Солдата будущего"
Реакцию отдельных пользователей социальных сетей на публикацию изображения экипировки «Солдата будущего» пришлось комментировать официальным лицам Ростеха. Напомним, что после публикации изображения в микроблоге вице-премьера Дмитрия Рогозина, пользователи заявили о «плагиате» экипировки, указав на определённого рода схожесть с экипировкой виртуальных бойцов в одной из компьютерных игр. Было обращено внимание на то, что даже ракурс «Солдата будущего» схож с ракурсом компьютерной игровой презентации.
"Российская газета" публикует заявления представителя пресс-службы "Ростеха". Из заявления:
Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике - это тот идеал, к которому движутся абсолютно все, и который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности. Разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться. Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах.
Речь в данном случае идёт о схожести экипировки с графикой компьютерной игры "Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier".
При этом в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки, а её реальный внешний вид и подробный "состав" на данный момент засекречены.
"Российская газета" публикует заявления представителя пресс-службы "Ростеха". Из заявления:
Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике - это тот идеал, к которому движутся абсолютно все, и который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности. Разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться. Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах.
Речь в данном случае идёт о схожести экипировки с графикой компьютерной игры "Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier".
При этом в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки, а её реальный внешний вид и подробный "состав" на данный момент засекречены.
Использованы фотографии: Твиттер/@radistkakeht
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти