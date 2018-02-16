Ростех прокомментировал заявления о плагиате экипировки "Солдата будущего"

Реакцию отдельных пользователей социальных сетей на публикацию изображения экипировки «Солдата будущего» пришлось комментировать официальным лицам Ростеха. Напомним, что после публикации изображения в микроблоге вице-премьера Дмитрия Рогозина, пользователи заявили о «плагиате» экипировки, указав на определённого рода схожесть с экипировкой виртуальных бойцов в одной из компьютерных игр. Было обращено внимание на то, что даже ракурс «Солдата будущего» схож с ракурсом компьютерной игровой презентации."Российская газета" публикует заявления представителя пресс-службы "Ростеха". Из заявления:Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике - это тот идеал, к которому движутся абсолютно все, и который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности. Разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться. Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах.Речь в данном случае идёт о схожести экипировки с графикой компьютерной игры "Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier".При этом в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки, а её реальный внешний вид и подробный "состав" на данный момент засекречены.