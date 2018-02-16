12:31 16 февраля
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Ростех прокомментировал заявления о плагиате экипировки "Солдата будущего"

Реакцию отдельных пользователей социальных сетей на публикацию изображения экипировки «Солдата будущего» пришлось комментировать официальным лицам Ростеха. Напомним, что после публикации изображения в микроблоге вице-премьера Дмитрия Рогозина, пользователи заявили о «плагиате» экипировки, указав на определённого рода схожесть с экипировкой виртуальных бойцов в одной из компьютерных игр. Было обращено внимание на то, что даже ракурс «Солдата будущего» схож с ракурсом компьютерной игровой презентации.

Ростех прокомментировал заявления о плагиате экипировки "Солдата будущего"


"Российская газета" публикует заявления представителя пресс-службы "Ростеха". Из заявления:


Говоря упрощенно, образы солдат будущего, которые мы видим сейчас в фантастике - это тот идеал, к которому движутся абсолютно все, и который в перспективе будет воплощен не в 3D-графике, а в реальности. Разрабатываемая в разных странах экипировка призвана решать одни и те же задачи: хорошо защищать бойца, умножать его возможности на поле боя, позволять ему лучше слышать, видеть и ориентироваться. Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов снаряжения. Он повторяется не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах.

Речь в данном случае идёт о схожести экипировки с графикой компьютерной игры "Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier".

При этом в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки, а её реальный внешний вид и подробный "состав" на данный момент засекречены.

Использованы фотографии: Твиттер/@radistkakeht
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Комментарии 34

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  1. 210окв Сегодня, 06:26
    Откуда!?Из игрушки!?Вот точно-мечту в жизнь!
    210окв
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:30
      Главное как и из чего сделан, какие требования к нему предъявлены и т.д. и т.п. а по весёлым картинкам сравнивать глупо, как говорят наши партнёры: "непрофессионально". hi
      ul_vitalii
      1. insular Сегодня, 06:44
        Цитата: ul_vitalii
        а по весёлым картинкам сравнивать глупо

        Что то не думаю, что кто-то "разрабатывал" облик экипировки "Солдата будущего" бесплатно... Но как говорится - "Главное как и из чего сделан, какие требования к нему предъявлены", а не сколько на лажу спустили средств...

        Кстати, а из чего сделана эта картинка? И какие требования к ней предьявлены? Давайте профессионально расскажите.
        insular
        1. Лексус Сегодня, 12:08
          Что нам стоит дом построить,
          Нарисуем, будем жить.(Стихотворение)

          "Ростех" уже давно превратился в "студию вольных художников", которые, кроме рисунков в стиле "фэнтези", ещё и неприличные зарплаты любят себе "рисовать".
          Лексус
      2. Гильятон Сегодня, 08:36
        Партнеры только так и поступают, ищут картинки и звиздят на весь Мир! lol
        Гильятон
      3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:41
        Да какой сделан, они даже концепт этой экипировки нарисовать не смогли, украли изображение их игрушки!!! Это просто мегапозор... Бездари... Рогозина давно пора вышвырнуть с госслужбы и сынка его из Илюшина!!! Только языком трепится, а сделать ничего не может...
        Слов нет, позорище...
        Ratmir_Ryazan
    2. Маз Сегодня, 08:57
      Ну, дай бог нашему теляти, да волка забодать
      Маз
  2. sabotage Сегодня, 06:27
    При этом в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки, а её реальный внешний вид и подробный "состав" на данный момент засекречены.


    Хорошо прикрывать секретностью то, чего нет и не будет.
    sabotage
  3. Адьютант Сегодня, 06:28
    А может наоборот - компьютерная игра "плагиат" экипировки солдата будущего, на основе утечки так сказать информации)?
    Адьютант
    1. insular Сегодня, 06:32
      Цитата: Адьютант
      А может наоборот - компьютерная игра "плагиат" экипировки солдата будущего, на основе утечки так сказать информации)?
      5 лет как "утечка" вышла в продажу в виде игры, а сколько еще создавалась.. 2-3 года?
      В те годы еще и Ратник то даже в концепции не был.
      insular
      1. Адьютант Сегодня, 06:35
        Да я пошутил
        Такой ведь значок поставил - )
        Адьютант
        1. sogdy Сегодня, 06:47
          А зря пошутили. Концепт "Солдат-2000" представлен в 1987 году на базе уже используемых разработок.
          Так шта все рассуждизмы о плагиате - для особо безграмотных.
          sogdy
          1. insular Сегодня, 06:58
            Цитата: sogdy
            Концепт "Солдат-2000"

            Солдат / Solder (2000) описание фильма
            Алиса – двенадцатилетняя девочка, которая решила рассказать полицейским об ужасных, кровавых преступлениях своей родной матери. Анита Старо инспектор полицейского участка решает помочь девочке. Но не так то легко улучить мать Еву Кристенсен в преступлении, так как женщина имеет "крышу".
            Подручные матери Алисы, хотят убить информатора. Для этого убийства нанят наемный убийца Гюго, но все меняет встреча преступника и девочки. Гюго становится ее защитником. Алиса собирается покинуть Париж и переехать в Португалию к родному отцу. Путешествие в другую страну с преследующими преступниками – опасно и непредсказуемо.
            Автор идеи: Оливье Мегатон

            Вы про этот французский фильм? wassat
            insular
            1. sogdy Сегодня, 12:02
              Нет, я про выставку вооружений 1987 года.
              sogdy
      2. Fil743 Сегодня, 07:05
        А вы из команды разработчиков Ратника? Откуда "дровишки"?
        Fil743
        1. insular Сегодня, 07:19
          Цитата: Fil743
          А вы из команды разработчиков Ратника? Откуда "дровишки"?

          А вы недавно окно в интернет прорубили?
          «Ратник» разрабатывался на основе экипировки «Бармица». Впервые перспективную экипировку показали на авиасалоне МАКС-2011, а испытания состоялись годом позже на полигоне Алабино.

          Бармица это фактически попытка догнать "уходящий поезд", того, что уже было в войсках по всему миру и к моменту начала разработки Ратника - весьма устарели.
          insular
  4. lis-ik Сегодня, 06:33
    МО не "парясь" вставила заставку из игрухи,думали проскочит, ан нет школьники внимательные попались.
    lis-ik
    1. MMX Сегодня, 06:43
      Цитата: lis-ik
      МО не "парясь" вставила заставку из игрухи,думали проскочит, ан нет школьники внимательные попались.


      Часть этих школьников сейчас в Ростехе как раз сидит и стряпает красивую "обёртку" для освоения бюджета, а также создания показухи из разряда "могём!".
      MMX
    2. sogdy Сегодня, 06:50
      Думаю, Вас тоже включу в свой список мелких гоблинов. Таки советую в школе учиться, а не уроки прогуливать.
      sogdy
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:53
    Странно, что "Ростех" оправдывается перед пользователями соц сетей. Мало ли на что похожа, главное, чтобы стала функциональной и действительно защищала бойца. Осталось перед бабушками на лавочках оправдываться за бряцанье "доспехов".
    rotmistr60
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:37
      Действительно, чего это еще создатели игры не засудили Рогозина и Ростех... Вот подадут иски в суд - вот будет позорище на весь мир, Россия ничего умнее не придумала как срисовать экипировку из компьютерной игры?! Это говорит о много и об уровне руководства Ростехом и об уровне тех тко там разрабатывается проектированием всего и производством... Позорники конченные!!!
      Ratmir_Ryazan
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:55
    А какая по большому счету, разница? Главное, чтобы солдату было удобно, технологично, и по цене приемлемо!
    Геркулесыч
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:35
      Разница?! Эти бездари даже сами нарисовать не могут проект, а вы думаете, что они там что-то создадут реально нужное?! Позорники просто, слов нет... Надеюсь создатели этой игры засудят и Ростех и лично Рагозина, чтобы его вышвырнули уже с госдолжности, и сынка его из Илюшина, пока и там все не похоронили...
      Ratmir_Ryazan
  7. nemec55 Сегодня, 07:07
    Вообще не понимаю претензии к ростеху
    Да картинку пусть постят хоть откуда
    Главное что бы защита у солдата была на уровне а как известно картинка уровень и степень защиты не передает
    Да вообще беред-новость
    nemec55
  8. cariperpaint Сегодня, 07:22
    да тупость. ну стоял бы в другой позе тоже можно найти похожую картинку. концепция то от того не меняется.
    cariperpaint
  9. insular Сегодня, 07:30
    И почему для статьи нельзя использовать изображение считаемым текстом?
    insular
  10. AID.S Сегодня, 07:54
    Опять Рогозин зашевелился в соцсетях.Время свободное появилось?
    AID.S
  11. Lacoste Сегодня, 08:24
    что за страна)) ничего оставить нельзя, все с...издят))
    Lacoste
  12. Azazelo Сегодня, 08:46
    Я бы на месте Ростеха вообще игнорил бы всякие подобные поползновения. Есть что предъявить - подавайте в суд, проигрывайте и рассчитывайтесь за пустой трёп рублём. А так тратить время на всяких никому не нужных тявкалок....вот ещё.
    Azazelo
  13. g1washntwn Сегодня, 08:47
    Из разряда анекдота про мальчика, который откусил яблоко и его тут же засудил Эйпл.
    g1washntwn
  14. Житель Урала Сегодня, 08:50
    Рогозин из игрушек не вылазит видимо, реальность со снами перемешались.
    Житель Урала
  15. san4es Сегодня, 09:27
    в "Ростехе" добавляют, что на самом деле опубликован лишь концепт экипировки
    soldier
    san4es
  16. Dzmicer Сегодня, 09:32

    В игре еще и сюжет довольно интересный
    Dzmicer
  17. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:32
    Бездари что ли одни там работают?! Ну на сколько надо быть тупым, чтобы представить концепт просто перерисовав его из компьютерной игры?! Они что думали, что одни в нее играют?! )))

    Рогозин уже начинает сильно надоедать своей тупостью, зато сынка пристроил в госкорпарацию Ил - гендиректор в 34 года... Как же достали эти блатные бездари, а потом удивляемся ракеты не летают и самолеты падают...

    Господи спаси Россию от дураков, с врагами мы сами справимся...
    Ratmir_Ryazan
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