Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года

Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня. Были, конечно, всякие отморозки, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть.

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о том, что публикация нацистской символики не в пропагандистских целях не может рассматриваться как повод для уголовного или административного преследования. Такой законопроект появился после инцидента в Архангельской области, где Исакогорским райсудом был оштрафован местный житель, опубликовавший фотографию Парада Победы 1945 года на своей странице в социальной сети. На известной фотографии – советские воины-победители готовятся бросать к Мавзолею знамёна и штандарты поверженных немецко-фашистских соединений.Чуть больше месяца назад житель Архангельска Михаил Листов был оштрафован по ст.20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Суд посчитал, что фото с Парада Победы 1945 года является именно такого рода пропагандой.В местных блогах прошла информация о то, что М.Листов оштрафован якобы за то, что проявлял активность при протестах А.Навального. Однако в итоге выяснилось, что штраф был назначен именно за публикацию фотографии с парада в Москве.Архангельский суд после резонанса в СМИ и социальных сетях отменил решение Исакогорского районного суда по якобы пропаганде нацистской символики». Сам Михаил Листов прокомментировал итоговое решение порталу «29.ru».Сам факт того, что суды на данный момент, по сути, могут привлечь любого россиянина за то, что он опубликует в соцсети, к примеру, историческое фото с поверженными солдатами вермахта (так как на их форме – нацистская символика), уже выглядит, мягко говоря, странно. Получается, что даже телеканалы, ставящие в эфирную сетку фильм «Семнадцать мгновений весны», суды на данный момент по букве закона готовы штрафовать за «демонстрацию нацистской символики».