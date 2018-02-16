12:28 16 февраля
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Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года

В Государственной Думе рассмотрят законопроект о том, что публикация нацистской символики не в пропагандистских целях не может рассматриваться как повод для уголовного или административного преследования. Такой законопроект появился после инцидента в Архангельской области, где Исакогорским райсудом был оштрафован местный житель, опубликовавший фотографию Парада Победы 1945 года на своей странице в социальной сети. На известной фотографии – советские воины-победители готовятся бросать к Мавзолею знамёна и штандарты поверженных немецко-фашистских соединений.

Чуть больше месяца назад житель Архангельска Михаил Листов был оштрафован по ст.20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики». Суд посчитал, что фото с Парада Победы 1945 года является именно такого рода пропагандой.

В местных блогах прошла информация о то, что М.Листов оштрафован якобы за то, что проявлял активность при протестах А.Навального. Однако в итоге выяснилось, что штраф был назначен именно за публикацию фотографии с парада в Москве.


Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года


Архангельский суд после резонанса в СМИ и социальных сетях отменил решение Исакогорского районного суда по якобы пропаганде нацистской символики». Сам Михаил Листов прокомментировал итоговое решение порталу «29.ru».
Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня. Были, конечно, всякие отморозки, но здравый смысл у людей есть. Многие меня поддерживали, спасибо всем. Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть.


Сам факт того, что суды на данный момент, по сути, могут привлечь любого россиянина за то, что он опубликует в соцсети, к примеру, историческое фото с поверженными солдатами вермахта (так как на их форме – нацистская символика), уже выглядит, мягко говоря, странно. Получается, что даже телеканалы, ставящие в эфирную сетку фильм «Семнадцать мгновений весны», суды на данный момент по букве закона готовы штрафовать за «демонстрацию нацистской символики».


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 132

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  1. 210окв Сегодня, 06:46
    Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 06:47
      Всё вопросы к законодателям! Так спешат придумать полезный закон, что забывают о его "оборотной стороне". Хотя, чему удивляться? - пол думы спортсмены и артисты...
      Дмитрий, доброго утра!
      Logall
      1. cariperpaint Сегодня, 07:20
        здесь не в законодателях дело а в исполнителях. для примера -моя мама антиквариатом занимается. много различного холодного оружия. но так как оно с документами и признается исторической ценностью а не оружием то претензий не может быть. но как только обьявляют какую то операцию в МВД у нее проводят закупку а потом месяц она из них его вытягивает.экспертизы идиотские и прочее и то при наличии всех бумаг. они не проверяют как нормальные люди им сам факт изьятия необходим. тупо рубят палки . доходит до смешного что последний раз закупку провели транспортники))) у нас всегда все заморочки из за исполнителей. всегда и всюду
        cariperpaint
        1. Logall Сегодня, 07:23
          Исполнители исполнителями, а создавая закон нужно продумать все последствия! А в думе лишь только теперь думают о поправках...
          Logall
          1. cariperpaint Сегодня, 07:26
            1. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, -
            влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
            2. Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, -
            влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
            и что тут не так?)))
            cariperpaint
            1. Shurik70 Сегодня, 07:40
              Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня

              Думаю, он не прав. За него были 99,9%, просто в письмах к нему оставшийся 0,1% был в 100 раз активней.
              Shurik70
            2. udincev Сегодня, 07:57
              Цитата: cariperpaint

              и что тут не так?)))

              Всё правильно. "17 мгновений весны" - 100% проходит: фильм с черновиками и критикой изъять, Мосфильм и прокатчиков оштрафовать, остальным - 15 суток.
              udincev
              1. cariperpaint Сегодня, 08:07
                именно. только вы забыли опять же про исполнителей . исключения в таком законе делать глупо а вот исполнять его нужно с умом. вполне допускаю что рано или поздно такой деятель найдется. ну как раз для этого суды и существуют.
                cariperpaint
                1. АнпеЛ Сегодня, 09:55
                  На м...ло этих судей - неужели не понимали, что делали. В данном случае смысл такой фотографии как раз в том, что нацизм повержен, побежден. А получается, раз суд назначил наказание за такое фото, то ему (суду, судье) именно такой расклад не нравится.
                  АнпеЛ
              2. LSA57 Сегодня, 08:53
                Цитата: udincev
                Мосфильм и прокатчиков оштрафовать, остальным - 15 суток.

                В 1976 году удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а в 1978 году — премии КГБ СССР. Премиии отобрать.
                LSA57
            3. Logall Сегодня, 08:08
              Цитата: cariperpaint
              публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики

              Вот... Нет оговорок в каких случаях это допустимо! А раз их нет, значит можно всех наказывать на законных основаниях...
              Logall
              1. cariperpaint Сегодня, 08:11
                по моему мнению оговорки в подобном законе недопустимы. ну вот допустим разрешат в кино историческом . я уже представляю пару фильмов которые после этой оговорки не смогут запретить и на них будут смотреть мои дети. оговорки то палка о двух концах.
                cariperpaint
                1. Logall Сегодня, 09:02
                  Цитата: cariperpaint
                  оговорки то палка о двух концах.

                  Тогда и не удивляйтесь, если вас начнут прессовать из-за фото 45х годов размещённых где-нибудь... Или сожжения бандеровского флага...
                  Logall
                  1. cariperpaint Сегодня, 09:17
                    про бандеровский флаг не понял что то...
                    cariperpaint
                    1. Logall Сегодня, 10:01
                      Будете (к примеру) сжигать бандеровский флаг, а Вам скажут, что демонстрировали фашистскую символику... И докажите после этого, что Вы не...
                      Logall
                      1. cariperpaint Сегодня, 10:18
                        ну а зачем мне его сжигать да еще и на публику? это фетиш такой? я вообще не понимаю людей которые что то делают для селфи. захочу сжечь зайду на пустырь и сожгу. хотя сомневаюсь что подобное мне понадобится.
                        cariperpaint
              2. Ст.пропорщик Сегодня, 10:28
                Вся эта история говорит о качестве судебной системы, практика показывает, что судья не является независимым - со всеми вытекающими. Позвоночное право никто не отменял, сколько не искал, нет такого закона.
                Ст.пропорщик
            4. Alexanast Сегодня, 08:41
              Цитата: cariperpaint
              и что тут не так?)))


              Смотря, что считать пропагандой и публичным демонстрированием... hi
              Alexanast
            5. andj61 Сегодня, 12:00
              Цитата: cariperpaint
              и что тут не так?)))

              Пропаганда - это понятно! А публичное демонстрирование?
              Любой фильм про войну содержит признаки "публичного демонстрирования нацистской символики". А как иначе показать врагов, обозначить их и т.д. И что - вместо официального флага Германии - красного, с белым кругом в центре и черной свастикой внутри, который был в 1933-1945 годах, демонстрировать нечто иное? Или писать - прямо по флагу - запрещено законодательством Российской Федерации? До маразма тоже доходить не надо! После слов "публичное демонстрирование" добавить "с целью пропаганды или создания положительного имиджа" - или что-то в этом роде. Тогда всё будет в норме. А у нас частенько маразматики хватает. Кучу людей в своё время оштрафовали за использование государственного флага России - вывесил над домом, взял на демонстрацию или митинг - виновен! Закон подправили. Но вот государственный герб, по-моему, по-прежнему может демонстрировать исключительно государство. hi
              andj61
          2. Алексей 2016 Сегодня, 07:52
            Вы ошибаетесь, они еще думают как поднять себе зарплату и, за что еще с людей снять деньги. За снег, воздух и т.п. request
            Алексей 2016
          3. LSA57 Сегодня, 08:50
            Цитата: Logall
            Исполнители исполнителями, а создавая закон нужно продумать все последствия!

            отвечу вам народной мудростью. на вопрос который задаст мудрец, 100 дураков рано, или поздно ответят. на вопрос который задаст , 100 мудрецов никогда не ответят. так и здесь, как его применять на местах не совсем умные, но услужливые исполнители, предусмотреть невозможно
            LSA57
          4. Ванёк Сегодня, 09:11
            Цитата: Logall
            в думе лишь только теперь думают


            Вот сам себе и ответил...

            hi
            Ванёк
          5. Rostislav Сегодня, 09:18
            Все так. Никогда не хватает времени сделать хорошо, но всегда находится время, чтобы переделать.
            Rostislav
          6. Монос Сегодня, 09:19
            В этой сфере невозможно всё жёстко формализовать. И избежать эксцессов исполнителей тоже невозможно. Здравый смысл должен присутствовать, но здравый смысл и законодательство не совместимы. Увы.
            Ой, забыл поздороваться. smile Доброе утро, Александр hi
            Монос
            1. Svarog51 Сегодня, 10:03
              Виктор, утро доброе hi
              Здравый смысл должен присутствовать, но здравый смысл и законодательство не совместимы. Увы.

              Я вот почему то про реконструкторов подумал. recourse Их чё? Согласно "букве закона" всех поголовно в каталажку? И тех, что в парке "Патриот" Рейхстаг обороняли, тоже? belay
              Svarog51
              1. Paranoid50 Сегодня, 10:59
                Цитата: Svarog51
                Я вот почему то про реконструкторов подумал.

                Вот-вот, и они тоже. Я уже молчу про нашего брата-моделиста. Получается,у меня на полочках потенциально целая статья находится. fellow А,уж, если провести рейд по магазинам моделей, то ого-го... закрывать можно всех. yes
                Paranoid50
        2. тасха Сегодня, 08:20
          тупо рубят палки

          Вопрос мотивации работников, особенно госслужащих, не решён с первобытных времён... И планово-палочная система при всём её несовершенстве - увы, на данный момент единственный способ как-то контролировать и воздействовать на сотрудников...
          тасха
          1. cariperpaint Сегодня, 08:23
            ну тут не согласен) есть много способов мотивации сотрудников. просто они не приживутся у нас как не старайся)особенно в структурах типо МВД)))
            cariperpaint
            1. тасха Сегодня, 08:25
              Разумеется, есть много способов мотивации, но как Вы правильно подметили - просто они не приживутся.
              тасха
        3. Krasnodar Сегодня, 08:36
          Цитата: cariperpaint
          здесь не в законодателях дело а в исполнителях. для примера -моя мама антиквариатом занимается. много различного холодного оружия. но так как оно с документами и признается исторической ценностью а не оружием то претензий не может быть. но как только обьявляют какую то операцию в МВД у нее проводят закупку а потом месяц она из них его вытягивает.экспертизы идиотские и прочее и то при наличии всех бумаг. они не проверяют как нормальные люди им сам факт изьятия необходим. тупо рубят палки . доходит до смешного что последний раз закупку провели транспортники))) у нас всегда все заморочки из за исполнителей. всегда и всюду

          Надеются с Вашей мамы денег сбить.
          Krasnodar
          1. Dym71 Сегодня, 09:43
            Цитата: Krasnodar
            Надеются с Вашей мамы денег сбить.

            С антиквара сбить денег? laughing love
            План они делают, пока по зубам не получат - не отстанут.
            Dym71
            1. Krasnodar Сегодня, 11:50
              Цитата: Dym71
              Цитата: Krasnodar
              Надеются с Вашей мамы денег сбить.

              С антиквара сбить денег? laughing love
              План они делают, пока по зубам не получат - не отстанут.


              А что Вас так веселит - с моих довольно небогатых знакомых, хозяев магазина одежды, бабки сбить пытались таким же макаром. Че то новое? ))))
              Krasnodar
              1. Dym71 Сегодня, 12:26
                Цитата: Krasnodar
                А что Вас так веселит - с моих довольно небогатых знакомых, хозяев магазина одежды

                — То бензин, а то — дети! (с) к/ф "Джентльмены удачи"
                Цитата: Krasnodar
                бабки сбить пытались таким же макаром.

                тоже исторические ценности изъяли? belay Че то новое! love
                p.s. Антиквар это всегда знакомства-связи-деньги. hi
                Dym71
      2. Lexa-149 Сегодня, 11:24
        Законы законами, но наши чиновники-исполнители (судьи, прокуроры, следаки и прочие) в своих инициативах, зачастую, просто, потеряв здравый смысл, удержу не знают! Вот и гребут всех под одну гребёнку не задумываясь!
        Lexa-149
      3. влад66 Сегодня, 11:30
        Цитата: Logall
        Так спешат придумать полезный закон, что забывают о его "оборотной стороне".

        Саня тут скорее исполнители переусердствовали в стремлении лоб расшибить. hi но этот судья толи fool толи заказ исполнял. drinks
        влад66
    2. TIT Сегодня, 06:57
      Цитата: 210окв
      Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..

      нельзя снимать новые выпуски где бы он курил,да и перед фильмами про войну постоянно упоминается ,что там есть сцены пропагандирующие табако курение ,
      а встатье про знамёна просто не упоминается один нюанс человек выложивший фото опозиционер , и был под конттролем некого сотрудника ФСБ ( фамилию можно уточнить ) И ПРи первой оплошности на него была оформлена заява и это не первый случай , была ещё женщина пострадала за фото своего двора в СМОЛЕНСКЕ во время окупации ( но там кажись без политики просто какой то козёл себе плюсик ы личное дело заработал ), в самый разгар на палотнах кукрыниксов стикирами заклеивали
      а фото к данной статье админам поменять бы , а то как то трусовато выходит
      TIT
      1. andj61 Сегодня, 12:04
        [quote=TIT][quote=210окв]
        а фото к данной статье админам поменять бы , а то как то трусовато выходит
        [/quote]
        Вот и Вы законодательство Российской Федерации нарушили... request hi
        andj61
    3. АнтиFREEZ Сегодня, 07:00
      Интересно, судей на адекватность психологи проверяют? Ну вроде как сейчас полицейских при поступлении на службу.
      АнтиFREEZ
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:03
        Цитата: АнтиFREEZ
        Интересно, судей на адекватность психологи проверяют?

        Да ладно вам, им сейчас пьяным за рулем ездить разрешили, а вы про адекватность....
        Ингвар 72
        1. тасха Сегодня, 08:03
          Да ладно вам, им сейчас пьяным за рулем ездить разрешили, а вы про адекватность....

          Вот уж от кого-кого - от Вас не ожидал. Никто никому пьяным ездить не разрешал.. Дискуссия по этому поводу уже была.
          тасха
          1. Ингвар 72 Сегодня, 11:05
            Цитата: тасха
            Никто никому пьяным ездить не разрешал.

            Гаишникам ЗАПРЕТИЛИ оформлять пьяных судей и направлять их на мед освидетельствование. КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ПОТОМ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ОН БЫЛ ПЬЯН ЗА РУЛЕМ? belay Это значит - разрешили! hi
            Ингвар 72
            1. тасха Сегодня, 11:49
              Точно так же сотрудники ДПС не оформляют, например, пьяных дипломатов. Дипломатам можно ездить пьяным? wassat drinks
              Конечно же нет.
              Теперь, остановив на дороге ТС с, как ему может показаться, нетрезвым судьёй, сотрудник ДПС немедленно оповещает дежурного, а сам ждёт пока приедет кавалерия...
              тасха
              1. Ингвар 72 Сегодня, 12:01
                Цитата: тасха
                а сам ждёт пока приедет кавалерия...

                Нет, он может ТОЛЬКО составить рапорт.
                Согласно предыдущей редакции регламента, инспектор мог составить на нарушителя протокол, отправить его на медицинское освидетельствование или отстранить от управления автомобилем.
                Новые поправки это запрещают. Теперь инспектор должен действовать так же, как ранее: в случае нарушения, совершенного прокурором, составить рапорт, описать суть нарушения и направить его руководителю. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

                РИА Новости. wink
                П.С. Сам не дyрак прибухнуть, но что бы пьяным за руль - ни-ни! drinks
                Ингвар 72
                1. тасха Сегодня, 12:12
                  Читайте приказ, а не его трактовки...
                  Оповещает дежурного.
                  И, кроме того,
                  «При наличии достаточных оснований полагать, что судья или прокурор, управляя транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник в целях обеспечения безопасности других лиц принимает меры к прекращению дальнейшего движения транспортного средства до устранения условий, препятствующих дальнейшему движению транспортного средства».
                  Например, блокирует проезд.
                  Ну ёшкин кот... request
                  тасха
            2. AUL Сегодня, 12:07
              А вот мне интересно, КАК мотивировали наши законодатели это положение? Ведь должны же они были хоть как то это обосновать! Было бы интересно почитать эти обоснования. Ну так, чисто поржать...
              AUL
        2. Krasnodar Сегодня, 08:43
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: АнтиFREEZ
          Интересно, судей на адекватность психологи проверяют?

          Да ладно вам, им сейчас пьяным за рулем ездить разрешили, а вы про адекватность....

          Их, как правило, при виде ксивы полисмены не проверяют.
          Krasnodar
    4. Мар.Тира Сегодня, 07:02
      Ведь ходит же среди право охранителей поговорка-"Был бы человек,а статья найдётся".Особенно это изощрённо смотрится на фоне принятия закона,о не прикосновенности пьяных судей.Похоже нам от этого ни когда не избавиться.
      Мар.Тира
      1. тасха Сегодня, 08:22
        закона,о не прикосновенности пьяных суде

        Никто такой закон не принимал. Фильм "Буратино" смотрели?
        тасха
        1. sabakina Сегодня, 08:57
          Цитата: тасха
          закона,о не прикосновенности пьяных суде

          Никто такой закон не принимал. Фильм "Буратино" смотрели?

          Это не закон, это приказ МВД № 948
          Вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения. Дорожно-патрульная служба теперь не имеет права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения судей. Инспекторы также не вправе добиваться в суде административного ареста водителей, отказавшихся предоставлять автомобиль по требованию полицейского.
          https://www.kommersant.ru/doc/3541826
          sabakina
          1. тасха Сегодня, 09:04
            Не хочу повторяться. Читайте приказ целиком, а не его недобросовестные трактовки ... И тоже смотрите фильм "Буратино"... wink
            тасха
    5. Serg65 Сегодня, 07:24
      Цитата: 210окв
      Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет

      Ох. Дмитрий! Не всё так просто в Датском королевстве!!!
      Листова судили не за фото, а за текст написанный под фото...
      „Нашел в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные неумные люди, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 вас расстреляли бы на месте…..».

      https://cont.ws/@redpower/846654
      Хорошо спланированная провокация Навальному удалась!
      Serg65
      1. АнтиFREEZ Сегодня, 08:47
        Цитата: Serg65
        Листова судили не за фото, а за текст написанный под фото...

        Хм...тогда сам заголовок статьи
        Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года
        вызывает вопросы. what
        АнтиFREEZ
        1. Serg65 Сегодня, 08:54
          Цитата: АнтиFREEZ
          Хм...тогда сам заголовок статьи
          Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года
          вызывает вопросы

          Это вопрос к администрации ВО what , что хотели они этим добиться?
          Serg65
      2. сорок восьмой Сегодня, 08:55
        Не хотел, писать, но по каким-то причинам Вы активно пытаетесь дезинформировать народ, поэтому отвечу. Того товарища судили за публичную демонстрацию символики нацизма, то есть за ФОТО, а не за текст, каким бы гнилым он ни был. Поэтому перестаньте вводить народ в заблуждение.
        сорок восьмой
        1. Serg65 Сегодня, 08:57
          Цитата: сорок восьмой
          . Того товарища судили за публичную демонстрацию символики нацизма, то есть за ФОТО, а не за текст

          what Прошу прощение за вашего товарища, но у вас есть первоначальное постановление суда?
          Serg65
          1. сорок восьмой Сегодня, 09:08
            Лично перед ним извинитесь. На сайте суда поищите. Ищущий да обрящет.
            сорок восьмой
            1. Serg65 Сегодня, 09:16
              Цитата: сорок восьмой
              На сайте суда поищите

              Т.е. защита, в вашем лице, оправдательного материала по существу вопроса предоставить не может?
              Serg65
              1. сорок восьмой Сегодня, 09:23
                Защита в лице Архангельского суда уже сделала это за меня. Теперь обоснуйте свою дезинформацию о том, что моя фраза "того товарища" из-под Ваших лживых пальцев трансформировалась в "моего товарища".
                сорок восьмой
      3. Alexey RA Сегодня, 10:43
        Цитата: Serg65
        Листова судили не за фото, а за текст написанный под фото...
        „Нашел в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные неумные люди, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 вас расстреляли бы на месте…..».

        Мва-ха-ха... интересно, Листов вообще в курсе существования Ордена Славы?
        Alexey RA
        1. Serg65 Сегодня, 11:05
          Приветствуем Алексей hi
          Цитата: Alexey RA
          Листов вообще в курсе существования Ордена Славы?

          what А Листову это интересно?
          Serg65
        2. Гордей. Сегодня, 11:57
          Цитата: Alexey RA
          Мва-ха-ха... интересно, Листов вообще в курсе существования Ордена Славы?

          Значит и об этом не в курсе-Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
          Гордей.
    6. saltickov. Сегодня, 07:29
      уже запрещали.
      saltickov.
    7. LSA57 Сегодня, 08:44
      Цитата: 210окв
      Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..

      запрещали
      LSA57
    8. РУСС Сегодня, 08:56
      Цитата: 210окв
      Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..

      Недавно на парня который занимается исторической реконструкцией завели уголовное дело , якобы он сделал пищаль из которой можно стрелять ,проще говоря изготовил огнестрельное оружие , а один из исторических музеев в России от греха подальше убрал подальше от глаз исторические ружья,пищали и мушкеты.....
      РУСС
    9. Ныробский Сегодня, 09:40
      Цитата: 210окв
      Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..
      "Нет ничего хуже, чем исполнительный дур ак. Поручи оному саженец в саду посадить, так он от усердия десять яблонь плоды дающих вокруг себя изломает" - (фраза которую приписывают Петру-1)
      Ныробский
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
    Суд отменил странный штраф за публикацию фотографии с Парада Победа 1945 года
    андрей юрьевич
    1. Егорчик Сегодня, 08:55
      Давят активных людей, давайте не врать сами себе, судья не был идиотом, он видел что за фото перед ним и оштрафовал человека не за фото, а именно за активное участие в протестах, а фото выступило просто зацепкой для карательной системы.
      Егорчик
  3. кипеж Сегодня, 06:50
    Много у нас абсурда
    Что ни говори
    Зато других критикуем очень активно
    кипеж
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:59
    Полна страна idiots, s ! fool Вот такие власти и будут переверать законы и указы как они их понимают, с выгодой для своего кормана! ! fool Нужно было их обязать перед человеком публично извинится! !!
    Геркулесыч
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:02
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно было их обязать перед человеком публично извинится! !!

      большими деньгами...-другого не поймут.
      андрей юрьевич
      1. BecmepH Сегодня, 07:09
        Цитата: андрей юрьевич
        большими деньгами...-другого не поймут.

        Верно. У них всё деньгами меряется
        BecmepH
    2. Serg65 Сегодня, 07:26
      Цитата: Геркулесыч
      Полна страна idiots, s !

      Вы сперва разберитесь в сущности вопроса, а потом стучите себя по голове!
      https://cont.ws/@redpower/846654
      Serg65
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:41
        Serg65 -и что не слава Богу? am
        Геркулесыч
        1. Serg65 Сегодня, 07:51
          Цитата: Геркулесыч
          Serg65 -и что не слава Богу?

          Вы внимательно читали? Или с наскоку?
          Акцентирую ваше внимание...
          Навальный выложил акт осмотра страницы Листова, составленный Я. Н. Архирейским. Желтым фломастером подчёркнута фраза: «К записи прикреплены 5 фотографий, на одной из которых изображены солдаты держащие в руках знамена с изображениями нацистской символики». Но внимательному зрителю нетрудно прочитать фразу повыше из того же абзаца: «Текстовая запись „Нашел в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные неумные люди, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 вас расстреляли бы на месте…..».

          Выделенным является подпись Листова под фотографиями! И именно за эти слова суд пытался оштрафовать этого, с позволения сказать, человека!
          Вы лично поддерживаете Листова в его словах????
          Serg65
          1. TIT Сегодня, 08:05
            Цитата: Serg65
            Вы лично поддерживаете Листова в его словах????

            можно пойти ирожу ему набить при встрече , но эти слова не должны отвлекать сотрудников и суды отих проф деятельности по защите своего народа включая всех кто за навального от преступников всех мастей
            TIT
            1. Serg65 Сегодня, 08:18
              Цитата: TIT
              эти слова не должны отвлекать сотрудников

              Т.е, мели Емеля, твоя неделя? В таком случае я могу спокойно, не боясь последствий пройтись по вашей родне????
              Serg65
          2. Мур Сегодня, 08:05
            Эта бледная слизь сподлючила в стиле навальновских недоумков, да собственно, и для тех, которым не хватает мозгов посмотреть другие фотографии с того же парада Победы.


            А провокация да, удалась
            Мур
  5. elenagromova Сегодня, 07:03
    Навальниста не жаль. Но штраф неправильный - эта картинка пропагандирует не нацизм, а борьбу с ним
    elenagromova
    1. TIT Сегодня, 07:12
      Цитата: elenagromova
      Но штраф неправильный - эта картинка пропагандирует не нацизм, а борьбу с ним

      ну там ещё много судов сверху как скажут так и будет , а вам бы над своей опозицией разобраться , а то дом " учителей" поди ещё держится
      TIT
    2. Егорчик Сегодня, 09:03
      Цитата: elenagromova
      Навальниста не жаль.

      Люди идут к навальному потому что реальную оппозицию давят, все кто реально выступал против путина в тюрьмах, от Квачкова до Кирилла Барабаша и на инфополе болтается только навальный. От того люди и становятся его сторонниками. Такчто незачем всех кто участвует в протестах организованых навальным мести под одну гребенку.
      Егорчик
  6. Шурале Сегодня, 07:07
    Приговор не странный а страшный!
    Этот случай - яркое доказательство того что наше государство - полицейские государство. Делайте выводы сами. Если мы это не изменим, дальше будет хуже, как в самых страшных американских книгах про тоталитаризм.
    Шурале
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:13
      Цитата: Шурале
      Приговор не странный а страшный!
      Этот случай - яркое доказательство того что наше государство - полицейские государство. Делайте выводы сами. Если мы это не изменим, дальше будет хуже, как в самых страшных американских книгах про тоталитаризм.

      английские не хуже...Джоржд Оруэлл и его бессмертные произведения «Скотный двор» («Звериная ферма») и «1984» – настоящие памятники тоталитаризму. содрогаюсь до сих пор...
      андрей юрьевич
      1. Муссаси Сегодня, 07:35
        Отличные произведения , не более того.
        Муссаси
  7. Altona Сегодня, 07:10
    Цитата: кипеж
    Много у нас абсурда

    --------------------------------
    Мне кажется, что этот абсурд нам навязывают специально. На таком "абсурде" можно каждого записать в виноватые. Насчет оппозиционеров и прочего, то оппозиция здравая и разумная должна в стране быть, а не карикатурная и ручная. Тем более странно, если один либерал воюет с другим либералом. Либералы Навальный, Явлинский и Собчак воюют с либералом Путиным, вот уж действительно мегаабсурд. А насчет нацистской символики и прочего. Тут у нас один мундеп уже отменил День Победы в Ломоносовском районе города Москвы. На открытках ко Дню Победы почему-то все чаще мелькают нацистские солдаты на нацистских же танках или лётчики в кабине Хеншеля. Но это никого из прокуратуры и других правоохранительных органов не смущает. У нас при Ельцине военным даже фуражки пошили с высокой тульей как у вермахта или СС. И ничего. На сайте Минобороны вывешиваются фото, где девушки носят фельдмютце (солдатское кепи) или прикалывают на берет егерский эдельвейс (ну ведь знак любви в Баварии вроде как). Вот такой у нас абсурд.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:32
      Altona ,жаль "плюс" один раз можно... hi
      андрей юрьевич
  8. savage1976 Сегодня, 07:15
    Увы, наши законотворцы не особо умом блещут и суды не особо независимы, чтоб здравым смыслом руководствоваться при определении наказаний.
    savage1976
  9. Салют Сегодня, 07:30
    Цитата: TIT
    а фото к данной статье админам поменять бы , а то как то трусовато выходит

    вы смелый человек, рвение чиновников слепо и абсурдно, даже страшно как то от этого
    Салют
    1. TIT Сегодня, 07:41
      Цитата: Салют
      вы смелый человек,

      feel
      я просто отморозок ,Скоморохов может подтвердить
      TIT
  10. AVGUST Сегодня, 07:33
    Прекратите панику, я согласен, что суд вынес неправильное решение, которое потом было опротестовано, ведь в этом тоже есть плюсик, дело в том, что это будет предпосылкой для вынесения Верховным Судом Российской Федерации - постановления Пленума ВС РФ, примерное название будет звучать так : "О некоторых вопросах применения законодательства Российской Федерации по делам о борьбе с пропагандой нацизма", где будут разжёваны все тонкие моменты законодательства....... и это станет обязательным для нижестоящих судов , т.е. для ВСЕХ федеральных судов и судей
    AVGUST
    1. DPN Сегодня, 07:53
      Не рассказывайте сказки.
      DPN
      1. AVGUST Сегодня, 08:12
        Даже не пытаюсь, просто знаю практику, т.к. являюсь практикующим юристом, так что, если есть прецедент, тем более апеллированный, то суд потом вынесет данное постановление Пленума
        AVGUST
    2. CooL_SnipeR Сегодня, 09:20
      Хорошие у нас судьи, которым нада все расжОвывать ... может еще в рот положить? Как взятки брать, да в сауну с девочками - учить не нада
      CooL_SnipeR
      1. AVGUST Сегодня, 09:38
        Каждый сам пиСец своего счастья, за каждого человека не берусь судить, а вот если из практики, то в большинстве случаев судьями у нас становятся девушки (женщины), потому что , учась в юридическом ВУЗе, сначала выполняют всю грязную и низкооплачиваемую работу за судей , такую , как написание описательной и мотивировочной части решений, всяческие запросы и подобное (не буду грузить) , а потом, когда давно уже закончен ВУЗ , уже есть дети, когда освободится место (распределено уже на годы вперёд) , тогда она и становится судьёй, а мужчины просто напросто не могут столько ждать, ведь хочется и девушку куда то пригласить (ресторан, кино) , а потом и семью кормить на что то надо , а им платят по 15 т.р. ........., печально однако.
        AVGUST
  11. Jovanni Сегодня, 07:34
    Ещё бы принять какой-нибудь закон против судейского идиотизма и безнаказанности. То им фотографии с Парада Победы не нравятся, то защитников Донбасса норовят выслать на растерзание бандерам... Как тут Грибоедова не вспомнить - "... а судьи кто???"
    Jovanni
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 08:06
      судьи у нас ветвь власти,одна из гнилых голов ,хахалева,сочинские махинации на 100 млн дол с участием неимоверного количества судей,или приговор Леониду Хабарову-«в неустановленном следствием месте, в неустановленное время вступил в связь с неустановленными лицами»
      Tatanka Yotanka
  12. Stas157 Сегодня, 07:38
    Чуть более 100 лет назад, известный юрист Кони, ровно про этот случай сказал(по памяти): "Между двумя точками, кратчайшее расстояние, это прямая линия. Но, в жизни мы добирается из одной точки в другую не кратчайшим путем, по прямой, а огибая горы и овраги. Так и любой закон не приправленный здравым смыслом, а выполненный прямолинейно, может стать беззаконием."
    Архангельский судья явно не знаком с трудами выдающегося российского юриста дореволюционной России.
    Stas157
  13. Vard Сегодня, 07:43
    По положению судья принимает решение руководствуясь в том числе и "внутренними убеждениями" ... и здесь к сожалению есть явление что квалификации судьи элементарно не хватает что бы судить.... причём вопрос привлечения экспертов то же отдан на усмотрение судьи...
    Vard
  14. Serg65 Сегодня, 07:44
    what Ну что могу сказать, друзья мои, ....очередной матч Навального против государства закончился 1-0 в пользу Навального! Интернетнарод, как и предполагал мальчик Лёша, съест этот фейк и даже не задумается. что он проглотил!
    Цитата: 210окв
    Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.


    Цитата: TIT
    а встатье про знамёна просто не упоминается один нюанс человек выложивший фото опозиционер , и был под конттролем некого сотрудника ФСБ ( фамилию можно уточнить ) И ПРи первой оплошности на него была оформлена заява и это не первый случай

    Цитата: АнтиFREEZ
    Интересно, судей на адекватность психологи проверяют?

    Цитата: Мар.Тира
    Ведь ходит же среди право охранителей поговорка-"Был бы человек,а статья найдётся".

    Цитата: Геркулесыч
    Полна страна idiots, s !

    Цитата: андрей юрьевич
    большими деньгами...-другого не поймут.

    Цитата: BecmepH
    Верно. У них всё деньгами меряется

    А вот слова "хорошего человека, у которого на войне погибло 2 деда"
    „Нашел в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные неумные люди, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 вас расстреляли бы на месте…..».

    «Не верь глазам своим. Ибо глазам видны лишь ограничивающие нашу свободу оковы. Чтобы рассмотреть главное, нужно пользоваться пониманием.»
    Serg65
    1. TIT Сегодня, 07:58
      Цитата: Serg65
      А вот слова "хорошего человека, у которого на войне погибло 2 деда"


      Полина Данилевич: «Таких фотографий в Интернете великое множество. Эту я нашла на одном из смоленских форумов и, узнав на фото свой двор и свой дом, решила поделиться фотографией с друзьями».

      Фотографию из соцсети Полина пока так и не удалила, отметив, что в суде ей не сказали, надо ли это делать, передает ТАСС.

      и причём тут Навальный


      ( да ии вообще мое мнение НАВАЛЬНЫЙ проект кремля для устранения любой другой здравой опозиции )
      TIT
      1. Serg65 Сегодня, 08:16
        Господин ТТТ, не виляйте хвостом! Листов оправдываясь не слова не сказал о том чего он под фото написал! Вы можете предоставить первоначальный пост Данилевич?
        Цитата: TIT
        да ии вообще мое мнение НАВАЛЬНЫЙ проект кремля для устранения любой другой здравой опозиции

        А здравая оппозиция - это кто?
        Serg65
        1. Егорчик Сегодня, 09:13
          Цитата: Serg65

          А здравая оппозиция - это кто?

          Соколов, Барабаш, Квачков только они почемуто все в тюрьме сидят, а леха навальный говорит что хочет и на свободе.
          Егорчик
  15. DPN Сегодня, 07:50
    Похоже у нас люди благодаря ЕГ сильно переучились ,если не могут отличить рекламу свастики ,от поверженных знамён брошенных к подножью ЛЕНИНСКОГО Мавзолея. Наверняка Российской буржуазии не нравится Мавзолей по этому и прицепились к фотографии. Они забывают что народ России сейчас объединяет только ПОБЕДА 1945 года и больше НИЧЕГО.
    DPN
    1. Stas157 Сегодня, 08:45
      Цитата: DPN
      Похоже у нас люди благодаря ЕГ сильно переучились ,если не могут отличить рекламу свастики ,от поверженных знамён брошенных к подножью ЛЕНИНСКОГО Мавзолея. Наверняка Российской буржуазии не нравится Мавзолей по этому и прицепились к фотографии. Они забывают что народ России сейчас объединяет только ПОБЕДА 1945 года и больше НИЧЕГО.

      Так дети скоро, что такое Мавзолей на Красной Площади знать перестанут! Не зря же кремлевские его старательно фанерой закрывают на значимые праздники.
      Stas157
  16. sib.ataman Сегодня, 07:54
    А никому не приходила мысль в голову, что дубовость и однозначность в формулировании самого закона и такой же подход в судебной практике по его соблюдению, это такая по-иезуитски мерзкая подрывная деятельность со стороны представителей пятой колонны, маскирующейся под шибко патриотов.
    sib.ataman
  17. asv96 Сегодня, 07:56
    Цитата: 210окв
    Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..

    Опоздал. Давно запретили.
    asv96
  18. sgapich Сегодня, 08:00
    Цитата: Serg65
    Цитата: 210окв
    Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет

    Ох. Дмитрий! Не всё так просто в Датском королевстве!!!
    Листова судили не за фото, а за текст написанный под фото...
    „Нашел в сети фотографии дедов, которые действительно воевали. Ватные неумные люди, найдите на них ХОТЬ ОДНУ георгиевскую ленточку! Пропитанный ботоксом недомерок выдрессировал вас как собаку Павлова. Вы начинаете идиотское камлание при одном виде полосатой тряпки, за которую в 1945 вас расстреляли бы на месте…..».

    https://cont.ws/@redpower/846654
    Хорошо спланированная провокация Навальному удалась!


    То есть, Листов пытается доказать, что среди участников Парада Победы 24 июня 1945 года, не было ни одного награждённого Орденом Славы или медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»? Или, что награждённых Орденом Славы не было в составе группы, бросавшей фашистские флаги к подножию мавзолея?
    sgapich
    1. Serg65 Сегодня, 08:27
      Цитата: sgapich
      То есть, Листов пытается доказать

      Листов пытается доказать что, все кто помнит и чтит своих дедов победителей просто полные !!!!!
      Serg65
      1. mihey Сегодня, 09:02
        Пишу под Вашим крайним постом, прочитав все предыдущие.
        Как-то странно, что народ у нас, действительно, бросается комментировать не зная сути всего дела. Вы правы, что суд был по поводу подписи к фото, а перевернули все на фотографию. И здесь мало кто на это обратил внимание, продолжая гнать волну, грозясь смести все и вся...Вот так и живем в мире перевернутом с ног на голову. Печально...
        mihey
        1. Serg65 Сегодня, 09:13
          Цитата: mihey
          Как-то странно, что народ у нас, действительно, бросается комментировать не зная сути всего дела

          Вы правы. кого то упоминание о фото задело за живое, кровь к голове и понеслось!!! И я таких людей понимаю, сам первоначально за кинжял схватился, но увидев фамилию Навальный, решил проверить...
          А кто то на этом фейке пытается очки заработать, а за одно и власть очередной раз пнуть, тем более сейчас это очень модный поступок!
          Serg65
          1. mihey Сегодня, 09:27
            Цитата: Serg65
            на этом фейке

            К сожалению, это не фейк, факт с фото и подписью был, суд тоже был, было его решение. Потом решение отменили, приняв во внимание только фото, но не подпись. В общем все извратили. Этот Листов коммент потер. Формулировка вердикта суда "За пропаганду нацисткой символики..." - вот, что тупо. Там нет пропаганды, и судить надо было именно за комментарий, но у нас такое законодательство, что под статью это не подвести. А жаль.
            mihey
  19. Altona Сегодня, 08:07
    Цитата: Stas157
    Чуть более 100 лет назад, известный юрист Кони, ровно про этот случай сказал(по памяти): "Между двумя точками, кратчайшее расстояние, это прямая линия. Но, в жизни мы добирается из одной точки в другую не кратчайшим путем, по прямой, а огибая горы и овраги. Так и любой закон не приправленный здравым смыслом, а выполненный прямолинейно, может стать беззаконием."

    ------------------------------
    Формально вроде бы все правильно, а по сути издевательство. Дух закона был искажен донельзя.
    Altona
  20. Million Сегодня, 08:41
    Дураков на Руси на 100 лет припасено.
    Million
  21. andrej-shironov Сегодня, 08:43
    Да дураков во всех трёх ветвях нынешней российской власти не мало! Клонируют их там что ли, или только такие приживаются?
    andrej-shironov
  22. Servisinzhener Сегодня, 08:45
    Интересно как долго бы такой судья пробыл на свободе после того как товарищу Сталину доложили что показ кинохроники запрещён постановлением этого судьи из за демонстрации на ней нацистской символики?
    Servisinzhener
  23. BAI Сегодня, 08:51
    Дураки во власти - это страшная сила!
    BAI
  24. pafegosoff Сегодня, 08:55
    Суды у нас .... тому есть тысячи примеров. Помните, как где-то на юге группа силовиков держала в кабале и убивала жителей. Так вот, всё отнятое судьи присудили семье убийц. Почему? А вот громкий случай с судьёй-мамой на миллиардной свадьбе. Причем, оказалось, она купила диплом. Здесь же, похоже на случай, когда нужно было показать принципиальность суда и отыграться на "колхознике", прикрыв этим несколько "блатных" дел с оправданием реальных преступников. Это когда за мешок сена или ведро картошки дают четыре года усиленного (в царское время - розги у позорного столба), а педофила-насильника или серийного убийцу - выпускают (если у того - прикрытие в виде власти и денег (прежде - каторга или публичный позор, когда до суда виновник стреляется - помните "Вассу Железнову"?.И припомните многочисленные случаи убийств пешеходов мажорными автомобилистами...
    Законодатели? Н-да... Ну что ж... подождем очередной войны. Она расчистит лет на двадцать и пространство и общество. А война будет. Мир сходит с ума. Население Земли зомбировано . Нечто похожее было в Евразии, начиная с 1904 и с 1936. Причем, у населения проявляется отсутствие логического мышления, "клиповая" память (большинство забывает, что было неделю назад), отсутствие реального образования подменяется педологией, подмена реальных ценностей человека в обществе на некие "толерантные", условные (вот и этот случай с Парадом Победы - настоящий пример либерально-извращённых ценностей, проедающих, подобно раку, метастазами западный мир и, как видим - порядком заразившими Россию - вспомните "Ельцин-центр") Эти люди в открытую хохочут на подвигом летчика, подорвавшего себя гранатой или спецназовца, вызвавшего огонь на себя в Пальмире. Доктор Мясников был ошарашен, увидев, как много таких людей в России (четверг, Мясников на радио "Вести ФМ).
    pafegosoff
  25. demo Сегодня, 08:56
    Вот интересный народ собрался на сайте.
    Вы комментарии друг друга читаете?
    Одни хают судью и несут вздор про полицейское государство.
    Другие вываливают массу эмоций и несущественных данных.

    Но судья оштрафовал какого-то барбоса по формальному признаку - демонстрация и пропаганда нацисткой символики.
    А реально он придавил гаденыша за то, что он всех вас и меня, в том числе, приписал к "ватникам", указал на наше зомбирование "ботексным коротышкой", и предложил не камлаться при виде "георгиевской тряпки".
    У судьи иного варианта не было привлечь нелюдь.

    И законы у нас всегда пишутся так, чтобы его можно было применять "универсально".

    Что есть, то есть.
    demo
  26. CooL_SnipeR Сегодня, 09:02
    Суд списком уволить...дармоеды...что теперь танки, корабли, всякие ватундеры заблочить? Там куча символики! Сайт заблочить, тут же хотя бы свастики на танках и т.д. Я просто не могу понять как??? Были люди как люди и вдруг стали дибилами... парадокс (с) Брат 2
    CooL_SnipeR
  27. урман Сегодня, 09:07
    Цитата: 210окв
    Вот скажи дураку,он и лоб себе расшибет.Еще и "Ну погоди" необходимо запретить..Там волк курит..

    А кто сейчас работает в правоохранительной системе?
    Недоучки прочие решалы
    Вспомните, возбуждённое против директора школы, уголовное дело,
    за то что какой то спонсор оборудовал комп класс левым виндосом.
    И ТУ МОЛОДУЮ СЛЕДАЧКУ КОТОРАЯ , с непроницаемым видом,
    доказывала что она борется с контрофактом- пиратством
    Вот так у нас везде и идёт борьба якобы правоохранителей с нарушением законности.
    Глубже они не копнут , лень им да страшно, и умишка не хватит. .
    урман
  28. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:09
    Это называется манипулирование сознанием – подмена понятий. Нет как таковой нацистской символики – есть арийская символика, элементы которой использовали нацисты для:
    1. Подтверждения своей богоизбранности (а что идеям можно – а тевтонам нельзя?)
    2. Стирания целого пласта исторической памяти у славянских народов (брать в поисковике – арийская символика у славян)
    В Индии, например, за такие манипуляции, скажут вы неадекватны – у них эта символика в почете и нацисткой они ее не считают – у самого дома статуэтки индийских божков с элементами этой так называемой «нацисткой» символики.
    МИМО ПРОХОДИЛ
  29. ваняватный Сегодня, 09:15
    животное, по недомыслию именуемое судьей , даже на алкотестере не проверить ... моя страна смертельно больна , опять , вместо законов , статистики , цели , взамен всего терриконы мусорной бумаги , а за точностью исполнения написанного бреда следят разожравшиеся и смердящие благополучием толпы судей , чиновников , прокуроров ... говорят , что Советский Союз был колоссом на глиняных ногах , а сейчас мы кто? все эта вертикаль власти , которой очень гордится один очень хороший человек сильно напоминает сочащийся гноем столб , облепленный несчислимым количеством никчемной бумаги и пустыми лозунгами и несемся мы все на этом столбе , как в японской забаве , вниз , с горы , хотя у рулевых , конечно есть никчемная бумажка о том , что мы едем на этом самокате в гору ...и я не об этом конкретном примере идиотства , я о безнаказанности , безответственности , глупости , дважды за сто лет убивавших страну
    ваняватный
    1. куртка бейна Сегодня, 09:32
      Цитата: ваняватный
      животное, по недомыслию именуемое судьей , даже на алкотестере не проверить ... моя страна смертельно больна , опять , вместо законов , статистики , цели , взамен всего терриконы мусорной бумаги , а за точностью исполнения написанного бреда следят разожравшиеся и смердящие благополучием толпы судей , чиновников , прокуроров ... говорят , что Советский Союз был колоссом на глиняных ногах , а сейчас мы кто? все эта вертикаль власти , которой очень гордится один очень хороший человек сильно напоминает сочащийся гноем столб , облепленный несчислимым количеством никчемной бумаги и пустыми лозунгами и несемся мы все на этом столбе , как в японской забаве , вниз , с горы , хотя у рулевых , конечно есть никчемная бумажка о том , что мы едем на этом самокате в гору ...и я не об этом конкретном примере идиотства , я о безнаказанности , безответственности , глупости , дважды за сто лет убивавших страну

      Добавлю от себя

      https://twitter.com/VRSoloviev/status/96410364839
      2425473
      куртка бейна
  30. Лесс Сегодня, 09:17
    Вот так и получается что закон и справедливость вещи по сути разные... Хотели как лучше, а получилось как всегда...
    Лесс
  31. Горменгаст Сегодня, 09:28
    Судья если и виноват, то только частично. И то, потому, что мог истолковать так, как апелляция написала.

    А вот те неумные люди, которые за дикие деньги принимают дебильные законы - те виноваты.
    Но более всех виноват тот, кто составлял административный протокол Судья - подневольный, у него дело в производстве. Но никто не заставлял некоего борца с фашизмом составлять протокол именно в этом случае. Он прекрасно понимал, что творит. Это явно национал-предатель.
    Горменгаст
    1. Bulrumeb Сегодня, 09:52
      Судья - подневольный

      да ну, это с какого же перепуга судья подневольный? кто приневолил-то такое решение принять?
      Bulrumeb
  32. zivXP Сегодня, 09:34
    Предлагаю таких судей сразу лишать возможности далее занимать гос.посты. Только так есть какой-то шанс от дальнейшего застаивания государства.
    zivXP
    1. uskrabut Сегодня, 09:58
      Суд - одна из трёх ветвей власти. Только почему-то судей народ не избирает, отсюда и чванство, и безграмотность, и откровенное не соблюдение законов такими назначенными псевдосудьями. Не все такие, знаю многих весьма достойных, но уж слишком часто стали встречаться недосудьи, это опасно для страны.
      uskrabut
  33. uskrabut Сегодня, 09:42
    Огромная беда, когда на ответственных постах оказываются откровенные тупицы. А таких в последнее время всё больше, это настораживает.
    uskrabut
    1. ваняватный Сегодня, 12:15
      угу , Штирлиц ( штандартенфюрер со свастикой) шел с Кэт по улице , раздался выстрел , Кэт упала ,. штирлиц насторожился ...от этой кастовости , кумовства и беспредела уже паниковать пора , а не настораживаться , когда гарант произносит вслух : я иногда не знаю, что с этим делать ,, имея в виду кодлу в погонах , то тут настораживаться уже поздно , пора действовать , хотя политота говорит , что вот он ждал 20 лет и сейчас кааак даст всем по лбу ...
      ваняватный
  34. Bulrumeb Сегодня, 09:50
    Сам факт того, что суды на данный момент, по сути, могут привлечь любого россиянина за то, что он опубликует в соцсети, к примеру, историческое фото с поверженными солдатами вермахта (так как на их форме – нацистская символика), уже выглядит, мягко говоря, странно.

    Совсем офонарели уже, над гейропейцами с их толерантностью смеемся, а сами то что делаем?
    Bulrumeb
  35. PValery53 Сегодня, 10:01
    Если судьи "не могут"(не хотят) отличить «демонстрацию нацистской символики» от антифашистских акций и произведений искусства(х. от п.), то их НЕОБХОДИМО отстранять от их работы за профессиональную непригодность.
    PValery53
  36. дед_Костя Сегодня, 10:53
    Ещё одно подтверждение- по "законам" жить нельзя! Можно только с преступниками разбираться.
    дед_Костя
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