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Хочешь жить в Польше – прояви «национальное самосознание»
С недавнего времени польских пограничников обязали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение газеты Rzeczpospolita.
Издание утверждает, что для прохождения польской границы «украинцам на собеседовании необходимо четко высказать свое осуждение деятельности Бандеры и ОУН». Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в страну.
По данным газеты, один заявитель «получил отказ, несмотря на наличие у его отца и деда польского гражданства». Дело в том, что на собеседовании он заявил: «Я никогда не вникал в историю ОУН и не знаю, кто виноват в Волынской резне».
В администрации Мазовецкого воеводства журналистам пояснили, что таким образом «мужчина пытался избежать осуждения организации, которую Варшава считает преступной». Там отметили, что для проживания в стране «необходимо иметь национальное самосознание, которое несовместимо с идеологией украинских националистов».
Напомним, ранее в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.
Издание утверждает, что для прохождения польской границы «украинцам на собеседовании необходимо четко высказать свое осуждение деятельности Бандеры и ОУН». Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в страну.
По данным газеты, один заявитель «получил отказ, несмотря на наличие у его отца и деда польского гражданства». Дело в том, что на собеседовании он заявил: «Я никогда не вникал в историю ОУН и не знаю, кто виноват в Волынской резне».
В администрации Мазовецкого воеводства журналистам пояснили, что таким образом «мужчина пытался избежать осуждения организации, которую Варшава считает преступной». Там отметили, что для проживания в стране «необходимо иметь национальное самосознание, которое несовместимо с идеологией украинских националистов».
Напомним, ранее в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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