12:24 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Хочешь жить в Польше – прояви «национальное самосознание»

С недавнего времени польских пограничников обязали спрашивать у украинцев, планирующих получить право на проживание в Польше, про их отношение к Степану Бандере и «Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение газеты Rzeczpospolita.



Издание утверждает, что для прохождения польской границы «украинцам на собеседовании необходимо четко высказать свое осуждение деятельности Бандеры и ОУН». Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в страну.


По данным газеты, один заявитель «получил отказ, несмотря на наличие у его отца и деда польского гражданства». Дело в том, что на собеседовании он заявил: «Я никогда не вникал в историю ОУН и не знаю, кто виноват в Волынской резне».

В администрации Мазовецкого воеводства журналистам пояснили, что таким образом «мужчина пытался избежать осуждения организации, которую Варшава считает преступной». Там отметили, что для проживания в стране «необходимо иметь национальное самосознание, которое несовместимо с идеологией украинских националистов».

Напомним, ранее в Польше приняли закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в период Второй мировой войны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 09:03
    Первое,что спрашивают польские погранцы на границе это " слава украине?" ! Если укро-шумер отвечает "героям слава" ,то сразу подача ссаной тряпкой по пятачку и назад в свинварник........
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:14
      Слава hi Это ещё что ! Вчера была инфа что поленьев , вернувшихся из-за бугра могут обязать докладывать об отношении к Польше в стране , из которой прибыл . belay
      bouncyhunter
      1. pjastolov Сегодня, 09:31
        что для проживания в стране «необходимо иметь национальное самосознание, которое несовместимо с идеологией украинских националистов».
        и что в этом плохого?
        могут обязать докладывать об отношении к Польше в стране , из которой прибыл .
        тоже правильно - зачем ездить туда где тебя не уважают, я вот не понимаю наших - которые едут в скакуасию отдыхать, а потом жалуются что их там гнобили и заставляли кричать героям слава fool
        pjastolov
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
          Цитата: pjastolov
          я вот не понимаю наших - которые едут в скакуасию отдыхать, а потом жалуются что их там гнобили и заставляли кричать героям слава

          Мне такой мазохизм тоже не понятен , но тут уж каждый извращается как умеет . request
          bouncyhunter
          1. pjastolov Сегодня, 09:41
            Цитата: bouncyhunter
            но тут уж каждый извращается как умеет .

            вот - нормальных предупредить, а остальных пускай извращают, что бы даже потомства не оставили
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
              Володя , так нормальные по своей воле туда и не ездят . yes
              bouncyhunter
              1. pjastolov Сегодня, 09:56
                Цитата: bouncyhunter
                нормальные по своей воле туда и не ездят .

                нормальные - да, вот таких и надо предупреждать
                pjastolov
            2. dik-nsk Сегодня, 09:44
              молодцы пшеки - отличный фейс контроль придумали
              dik-nsk
              1. Мар.Тира Сегодня, 09:53
                Современный украинец может на дню несколько раз поменять свою идеологию.Сам с этим сталкивался.При встрече с закардонниками с Украины начинал разговаривать с ними.Как узнавали что у меня украинские корни начинали петь про самостийность,и клятых москалей и Путина.Когда ставил их на место,тут же меняли ориентацию,что дескать их поставили в такие условия выживания.Так что этим опросом их не удивишь.
                Мар.Тира
                1. dik-nsk Сегодня, 11:20
                  ту не в этом дело, повод, чтобы передрались, ведь теперь любому нацику товарищ по партии может предъявить - пересёк границу, значит бандеру ругал laughing да и нормальным людям повод поглумиться))
                  dik-nsk
        2. Антарес Сегодня, 12:16
          Цитата: pjastolov
          которые едут в скакуасию отдыхать, а потом жалуются что их там гнобили и заставляли кричать героям слава

          все полтора миллиона (1.7 млн за 2017) все пожаловались? laughing
          Антарес
      2. assa67 Сегодня, 10:17
        Паша,доброго дня hi ....радует,что у посполитов появился проблеск разума...хоть маленький,но проявился
        assa67
    2. Сахалинец Сегодня, 09:15
      laughing нацтоящий щирый в шароварах цветов флага движения даунов на такую провокацию со стороны польской погранстражы громко проорёт как дурной "Ще згинела ржечь посполита и буде вона от можа до можа!!!" laughing
      Сахалинец
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:20
        Всё правильно делает Польша, отбросив европейскую толерантность, им украинские отморозки на их территории не нужны, собственная безопасность для поляков важнее.
        Гигант мысли
    3. василий50 Сегодня, 09:17
      Ну что же Вы на поляков наговариваете.
      Они не снисходят до тряпочек по рылу свидомитам. Они их выращивали, кормили-поили, обучали и требуют подчинения, и только.
      Кстати и это уже было в истории поляков в прошлом веке, когда они кормили-поили обучали и натаскивали бандеровцев. Что из этого получилось знают все, но полякам урок в прок не пошёл. Они повторили всё то же самое с выкармливанием и прикормом бандеровцев.
      василий50
    4. LSA57 Сегодня, 09:20
      Цитата: Чёрный
      Первое,что спрашивают польские погранцы на границе это " слава украине?" ! Если укро-шумер отвечает "героям слава" ,то сразу подача ссаной тряпкой по пятачку и назад в свинварник........

      вот тебе бабушка и Юрьев день, безвиз называется laughing
      LSA57
    5. ul_vitalii Сегодня, 09:49
      Фейсконтроль в действии, только не в ночной клуб, а в Польшу. smile
      ul_vitalii
    6. Northern warrior Сегодня, 09:55
      России следует перенять польский опыт в отношении "шумеров".
      Northern warrior
    7. Венд Сегодня, 10:47
      Наивные поляки, свидомым соврать, как два пальца.
      Венд
    8. влад66 Сегодня, 11:21
      Если заявитель отказывается отвечать на вопросы или пытается от них уклониться, пограничники отказывают ему во въезде в страну.

      Пусть скажут спасибо, что в морду сразу не дают. laughing
      влад66
  2. seregatara1969 Сегодня, 09:04
    уважай страну пребывания !
    seregatara1969
    1. Чёрный Сегодня, 09:10
      Цитата: seregatara1969
      уважай страну пребывания !

      Чей Львов на собеседовании тоже спрашивать будут не? wassat
      Чёрный
      1. LSA57 Сегодня, 09:20
        Цитата: Чёрный
        Чей Львов на собеседовании тоже спрашивать будут не?

        и до этого дойдёт скоро
        LSA57
      2. Аскет Сегодня, 09:53
        Цитата: Чёрный
        Чей Львов на собеседовании тоже спрашивать будут не?

        А это в полонии даже не обсуждается...В Польше активно продают желающим справки и документы на земли и недвижимость в украинских восточных кресах за 10 тыс.евро. Ляхи мечтают получив амерский зонтик вплоть до размещения ЯО и другого американского железа, вернуть "утраченные земли" и стать первым парнем в европейской деревне. «Польска от можа до можа»
        Аскет
      3. Станислав Сегодня, 09:59
        Цитата: Чёрный
        Чей Львов на собеседовании тоже спрашивать будут не?
        Конечно. Чтобы путинские шпионы пробрались на Запад, им надо знать отзывы на 2 пароля: "чей Крым?" на российско-украинской границе и "чей Львов" на украинско-польской. 76% шпионов на этих этапах прокалываются. Проникают только русские хакеры, но эти попадаются при попытке взломать вай-фай в испанских мак-дональдсах )).
        Станислав
    2. Хагалаз Сегодня, 09:13
      Скажу по другому. Вьезжая в чужую страну, будь готов к тому, что потребуют прогнуться. Только у нас миндальничают. Я бы ещё и контроль на предмет нацистких татуировок устроил.
      Хагалаз
      1. LSA57 Сегодня, 09:21
        Цитата: Хагалаз
        Я бы ещё и контроль на предмет нацистких татуировок устроил.

        хорошая идея good
        LSA57
      2. Антарес Сегодня, 12:21
        Цитата: Хагалаз
        Вьезжая в чужую страну, будь готов к тому, что потребуют прогнуться

        абсолютно верно. Каждый монастырь со своим уставом.Потребуют чтобы жил именно по нему.Если даже был против него вне страны-будь здоров.ЕС, США, Канада и пр...частенько отказывают в этом случаи.
        РФ не миндальничает-у нее индивидуальный подход...там другая идеология...порой зеленая такая. А вот к русским закон во всей строгости.
        Антарес
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 09:08
    Так себе меры... Для галочки. Ну будут врать свидомиты - это не сложно. А Польша, как бы не пыталась отказаться от гастарбайтеров из незалежной - никогда этого не сделает. Ей это выгодно. А эти опросы на границе... Да боже мой, кого они когда смущали?
    КОТ БАЮН
    1. Чёрный Сегодня, 09:09
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну будут врать свидомиты - это не сложно

      При таком раскладе у шумеров когнитивный диссонанс приключится laughing , запутаются где что кричать, слава бандере или ганьба, издевательство какое то.. laughing
      Чёрный
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:19
        При таком раскладе у шумеров когнитивный диссонанс приключится

        Не исключено laughing
        Но по моему мнению, когнитивный диссонанс это их стабильное состояние.. Я бы им рекомендовал перейти на какие-нибудь обезличенные кричалки. Типа обезьяньих. Без слов и смысла. И им спокойнее (сохранят нервную систему от потрясений) и окружающем понятнее (кто именно перед ними находится).
        КОТ БАЮН
    2. avt Сегодня, 09:28
      Цитата: КОТ БАЮН
      Так себе меры... Для галочки.

      bully Э-э-э-э нет !Это маленький шаг для шумероукра, но великий для всего Ляхистана!Это введение рагулей в состояние гомеостаза , по методе отработанной на собаках Павловым . Помятуй чужинец-вукраинець , пан тут един -поляк. На уровне рефлекса должно знать куда и как пан в стойло поставит. Следующий шаг - увеличение ареала действия условных рефлексов , а именно -реституция Всходних кресов.,,Гиена Европы" почувствовала запах гниения и начинает планомерно покусывать жертву .А с учётом того кому ещё из независимых ноне государств экс советских республик прирезал землицу товарищ Сталин - мотайте на ус и даже не заморачивайтесь кричалками -,,с нами так не пройдёт" . Просто внима-а-ательно смотрите на то , что собственно территориально по ляхистански означают эти самыйе Всходни кресы. Да и нам с Калиниградом щёлкать сёмочки не надо - Восточную Пруссию Сталин вообще то по широте души разделил с Польшей.
      avt
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:33
        Следующий шаг - увеличение ареала действия

        Морда треснет у поленьев.
        Еще кусок от Юкрейн откусить могут (бардак, реституция) и то не факт.. А вот далее.. Не по зубам. Но бдить необходимо. Я согласен.
        КОТ БАЮН
  4. Лесс Сегодня, 09:21
    Прикольно придумано... Теперь получается, если украинца пустили в Польшу, то он однозначно враг народа, и обратно ему лучше не появляться...
    Лесс
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:31
      К стати говоря, ДА! И это самый забавный момент! laughing
      КОТ БАЮН
  5. Dzmicer Сегодня, 09:23
    Или пример того, как нужно относиться у украиствующим. Холопы любят плетку.
    Dzmicer
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:46
    То, что поляки не желают видеть у себя бандеровцев похвально. Еще бы полностью перестали поддерживать нынешнюю Украину морально и политически. С другой стороны осуждая бандеровцев Польша ведет активную русофобскую компанию против России. Может нам на границе тоже начать спрашивать как вы относитесь к России (шутка)? Одиозные личности занесены в специальный список.
    rotmistr60
  7. Дормидонт Сегодня, 09:59
    И записи отречения свидомитов от светоча укросамостийности - бандерки выкладывать в инете. Пусть потом между собой грызутся
    Дормидонт
  8. Антарес Сегодня, 12:14
    Хмм, в РФ они запрещены, Варшава тоже считает необходимым избежать такого. Ничего удивительного.
    Что странно-насчет отношение к Бандере у меня подходящее для поляков-но по Волынской резне(любой геноцид я осуждаю-но тут взаимный геноцид на протяжении столетий)
    обязательно бы вспомнил предысторию. А она полякам точно не понравиться...
    Забавный ролик.
    В этом поляки и россияне тролят украинцев одинаково(если ты не с нами-то потеряешь все)
    Антарес
Картина дня