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Ситуация в Сирии
Миллионы жителей остались без электричества в результате обстрелов террористами города Мхарде в Хаме. Население Алеппо вышло на митинг, требуя США покинуть САР. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки стало известно о том, что боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) преуспели в столкновениях с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) к югу от города Дамаск. В результате боев большая часть лагеря «Аль-Ярмук» оказалась под контролем игиловцев. Вновь отмечались перестрелки в Восточной Гуте. Опорные пункты радикалов подверглись обстрелам правительственной армии, а также авиаударам ВВС Сирии в окрестностях городов Ирбин и Дума. Во второй половине дня на северо-восток Дамаска было переброшено подкрепление.
В столице провинции Тартус произошло неожиданное нападение на трех командиров Сирийской арабской армии (САА). Неизвестный боевик открыл огонь по автомобилям, в которых находились военнослужащие. Хотя нападавшему не удалось достичь намеченной цели, командиры получили ранения. Неизвестно, какая из террористических группировок несет ответственность за атаку, однако по сообщениям местных активистов, вероятно, в регион пробрались боевики «ан-Нусры», дислоцирующиеся в северной части провинции Хомс.
На северо-западе Сирии продолжились ожесточенные бои между Отрядами народной самообороны (YPG) и силами Сирийской свободной армии (ССА), выступающей при поддержке турецких ВС. Столкновения отмечались на севере кантона Африн в районе города Бюльбюль. Под контроль протурецких отрядов перешли населенные пункты Дурга и Дуракли (провинция Алеппо). Позднее отряды ССА также захватили деревни Шарбанлы, Джукалы Тахтани, Хараб Сулук и Кары и ряд высот вблизи них. Жители столицы региона вышли на митинги, осудив военное присутствие США на территории САР. Люди требуют у Вашингтона вывести войска из Сирии, поскольку США действует в САР незаконно.
В южной части Идлиба недалеко от границы с соседней Хамой отмечались вооруженные столкновения между террористическим альянсом, возглавляемым «ан-Нусрой», и правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приостановила крупномасштабное наступление в регионе после взятия населенного пункта Абу Духур. В течение дня войска САР вели артподготовку по позициям исламистов. Одновременно с этим военные самолеты ВКС РФ ударили по военным объектам радикалов в окрестностях города Хан Шейхун и военного аэропорта «Тафтаназ».
Накануне «ан-Нусры» в очередной раз обстреляли христианский город Мхарде и вывели из строя электростанцию. Это привело к тому, что миллионы сирийских граждан в Хаме, Тартусе и Латакии остались без света. Более того, еще несколько часов ремонтные бригады не могли подобраться к станции вследствие непрекращающегося огня радикалов. Также боевики нанесли удары по городу Сальхаб. В качестве ответных действий самолеты ВКС РФ осуществили боевые вылеты в зонах дислокации отрядов и военной техники террористов недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина, Дейр Санбуль, Сухьян и Джебаль Шахшабу. В свою очередь дивизионы САР провели ответные обстрелы опорных пунктов исламистов.
В минувшие сутки стало известно о том, что боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) преуспели в столкновениях с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) к югу от города Дамаск. В результате боев большая часть лагеря «Аль-Ярмук» оказалась под контролем игиловцев. Вновь отмечались перестрелки в Восточной Гуте. Опорные пункты радикалов подверглись обстрелам правительственной армии, а также авиаударам ВВС Сирии в окрестностях городов Ирбин и Дума. Во второй половине дня на северо-восток Дамаска было переброшено подкрепление.
В столице провинции Тартус произошло неожиданное нападение на трех командиров Сирийской арабской армии (САА). Неизвестный боевик открыл огонь по автомобилям, в которых находились военнослужащие. Хотя нападавшему не удалось достичь намеченной цели, командиры получили ранения. Неизвестно, какая из террористических группировок несет ответственность за атаку, однако по сообщениям местных активистов, вероятно, в регион пробрались боевики «ан-Нусры», дислоцирующиеся в северной части провинции Хомс.
На северо-западе Сирии продолжились ожесточенные бои между Отрядами народной самообороны (YPG) и силами Сирийской свободной армии (ССА), выступающей при поддержке турецких ВС. Столкновения отмечались на севере кантона Африн в районе города Бюльбюль. Под контроль протурецких отрядов перешли населенные пункты Дурга и Дуракли (провинция Алеппо). Позднее отряды ССА также захватили деревни Шарбанлы, Джукалы Тахтани, Хараб Сулук и Кары и ряд высот вблизи них. Жители столицы региона вышли на митинги, осудив военное присутствие США на территории САР. Люди требуют у Вашингтона вывести войска из Сирии, поскольку США действует в САР незаконно.
В южной части Идлиба недалеко от границы с соседней Хамой отмечались вооруженные столкновения между террористическим альянсом, возглавляемым «ан-Нусрой», и правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приостановила крупномасштабное наступление в регионе после взятия населенного пункта Абу Духур. В течение дня войска САР вели артподготовку по позициям исламистов. Одновременно с этим военные самолеты ВКС РФ ударили по военным объектам радикалов в окрестностях города Хан Шейхун и военного аэропорта «Тафтаназ».
Накануне «ан-Нусры» в очередной раз обстреляли христианский город Мхарде и вывели из строя электростанцию. Это привело к тому, что миллионы сирийских граждан в Хаме, Тартусе и Латакии остались без света. Более того, еще несколько часов ремонтные бригады не могли подобраться к станции вследствие непрекращающегося огня радикалов. Также боевики нанесли удары по городу Сальхаб. В качестве ответных действий самолеты ВКС РФ осуществили боевые вылеты в зонах дислокации отрядов и военной техники террористов недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина, Дейр Санбуль, Сухьян и Джебаль Шахшабу. В свою очередь дивизионы САР провели ответные обстрелы опорных пунктов исламистов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Федеральное агентство новостей
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