12:27 16 февраля
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Ситуация в Сирии

Миллионы жителей остались без электричества в результате обстрелов террористами города Мхарде в Хаме. Население Алеппо вышло на митинг, требуя США покинуть САР. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки стало известно о том, что боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) преуспели в столкновениях с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) к югу от города Дамаск. В результате боев большая часть лагеря «Аль-Ярмук» оказалась под контролем игиловцев. Вновь отмечались перестрелки в Восточной Гуте. Опорные пункты радикалов подверглись обстрелам правительственной армии, а также авиаударам ВВС Сирии в окрестностях городов Ирбин и Дума. Во второй половине дня на северо-восток Дамаска было переброшено подкрепление.


В столице провинции Тартус произошло неожиданное нападение на трех командиров Сирийской арабской армии (САА). Неизвестный боевик открыл огонь по автомобилям, в которых находились военнослужащие. Хотя нападавшему не удалось достичь намеченной цели, командиры получили ранения. Неизвестно, какая из террористических группировок несет ответственность за атаку, однако по сообщениям местных активистов, вероятно, в регион пробрались боевики «ан-Нусры», дислоцирующиеся в северной части провинции Хомс.

На северо-западе Сирии продолжились ожесточенные бои между Отрядами народной самообороны (YPG) и силами Сирийской свободной армии (ССА), выступающей при поддержке турецких ВС. Столкновения отмечались на севере кантона Африн в районе города Бюльбюль. Под контроль протурецких отрядов перешли населенные пункты Дурга и Дуракли (провинция Алеппо). Позднее отряды ССА также захватили деревни Шарбанлы, Джукалы Тахтани, Хараб Сулук и Кары и ряд высот вблизи них. Жители столицы региона вышли на митинги, осудив военное присутствие США на территории САР. Люди требуют у Вашингтона вывести войска из Сирии, поскольку США действует в САР незаконно.



В южной части Идлиба недалеко от границы с соседней Хамой отмечались вооруженные столкновения между террористическим альянсом, возглавляемым «ан-Нусрой», и правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС. Напомним, Сирийская арабская армия (САА) приостановила крупномасштабное наступление в регионе после взятия населенного пункта Абу Духур. В течение дня войска САР вели артподготовку по позициям исламистов. Одновременно с этим военные самолеты ВКС РФ ударили по военным объектам радикалов в окрестностях города Хан Шейхун и военного аэропорта «Тафтаназ».

Накануне «ан-Нусры» в очередной раз обстреляли христианский город Мхарде и вывели из строя электростанцию. Это привело к тому, что миллионы сирийских граждан в Хаме, Тартусе и Латакии остались без света. Более того, еще несколько часов ремонтные бригады не могли подобраться к станции вследствие непрекращающегося огня радикалов. Также боевики нанесли удары по городу Сальхаб. В качестве ответных действий самолеты ВКС РФ осуществили боевые вылеты в зонах дислокации отрядов и военной техники террористов недалеко от населенных пунктов Аль-Латамина, Дейр Санбуль, Сухьян и Джебаль Шахшабу. В свою очередь дивизионы САР провели ответные обстрелы опорных пунктов исламистов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, Федеральное агентство новостей
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Комментарии 21

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  1. Кроу Сегодня, 09:36
    боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) преуспели в столкновениях с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) к югу от города Дамаск. В результате боев большая часть лагеря «Аль-Ярмук» оказалась под контролем игиловцев.

    Как так? Победу уже отпраздновали? А кого тогда победили?
    Вот вам и пиар-ход от МО.
    Кроу
    1. ul_vitalii Сегодня, 09:41
      Побежденные между собой долбятся, значит скоро появится новый победитель и по новой... smile
      ul_vitalii
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:55
      Кроу
      Вот вам и пиар-ход от МО
      А причем в данном случае МО РФ и тем более пиар? Правильно выше вам ответили, что две террористические группировки делят между собой непонятно что (скорее ресурсы) и колошматят друг друга. Так это только на пользу как сирийской армии, так и нашим. И, к слову, полную победу ни кто не праздновал. Было официально заявлено, что ИГИЛ как единая группировка разбита.
      rotmistr60
      1. Кроу Сегодня, 10:09
        Так ИГИЛ победили. Вы не знали? МО вещало на весь мир. Только игиловцам забыли сказать! Они по незнанию себе территории отвоёвывать вздумали.
        Вот в этом и был пиар. Сказали "гоп", а ноги всё ещё по разные стороны забора!
        Кроу
      2. Лелёк Сегодня, 11:24
        Цитата: rotmistr60
        rotmistr60

        hi
        Всё правильно. И, если бы не вмешательства звёздно-полосатых и турок, то многие кланы на территории Сирии давно пришли бы к согласию. Курды уже это начинают понимать и идут на переговоры с САА.

        А вот америкосы восстанавливают, формируют, тренируют и вооружают недобитков ИГИЛ и гребут жар войны их руками.
        Лелёк
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:30
          Приветствую! hi Все правильно, но вот только курды побежали на переговоры только тогда, когда турки начали их чувствительно долбить. А пока как были на поводу у американцев, так и остались. И заточены американцами на противодействие сирийской армии.
          rotmistr60
    3. сибиралт Сегодня, 10:07
      В России полстраны живут без газа, горячей воды, теплых туалетов и канализации. Но никто об этом на весь мир не кричит. belay Поскромнее надо быть, тем более, когда война идет.
      сибиралт
      1. Esoteric Сегодня, 10:19
        Для России такая победа над ИГИЛ - Пиррова победа. В свете последних выступлений Тиллерсона и праве США применить силу против тех, кто применит химическое оружие, ждите хим.атаки и воя "белых касок".
        В начале апреля 2017 года Вооруженные силы США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химического оружия в провинции Идлиб. Руководство США тогда утверждало, что с того аэродрома была начата химатака.

        Сейчас всё может оказаться много печальнее. Надо было не рапортовать, а зачищать до полного отсутствия кого бы то ни было...А, уж потом рапортовать о победе... request
        Esoteric
      2. Викторио Сегодня, 10:43
        Цитата: сибиралт
        В России полстраны живут без газа, горячей воды, теплых туалетов и канализации. Но никто об этом на весь мир не кричит. belay Поскромнее надо быть, тем более, когда война идет.

        ====
        не стыдно такой бред писать, вы что считали все туалеты?! нет, тогда посчитайте, будет вам достойное занятие
        Викторио
        1. сибиралт Сегодня, 11:01
          Все вопросы к Госстату. По его данным так живут 64% россиян. hi Я живу в Сибири и это вижу своими глазами, отчего нам то стыдится? Пусть будет стыдно "перестройщикам" и "оптимизаторам". В моем городе было произведено более миллиона сельхоз тракторов, и их продавали в более чем 40 стран мира. А люди жили в бараках. Теперь же мы гордимся продажей пушек и жителями Рублевки.
          сибиралт
        2. volot-voin Сегодня, 11:01
          Цитата: Викторио
          не стыдно такой бред писать, вы что считали все туалеты?! нет, тогда посчитайте, будет вам достойное занятие

          Цитата: сибиралт
          В России полстраны живут без газа, горячей воды, теплых туалетов и канализации.
          Человек правду пишет. Встречаются даже села без электричества(19 век)......и даже Ленинградской области.....И отнюдь не в матрасах тут дело, а в"эффективности менеджмента эфективных менеджеров" которых власть бережет.
          volot-voin
  2. assa67 Сегодня, 09:39
    одни упыри долбят других...приветствуется yes ..бабосики матрасные не поделили
    assa67
  3. Сержант71 Сегодня, 09:40
    Правильно. Пусть змеи друг-друга жалят! Быстрее передохнут!))
    Сержант71
  4. Romka47 Сегодня, 09:42
    Вроде разобрался кто за кого и кто против кого, а что не поделили (YPG) и ССА как то упустил, объясните пожалуйста.
    Romka47
  5. Стрелецкос Сегодня, 10:13
    Ох уж эта Сирия
    Скоро сниться будет
    Непобежденная
    Стрелецкос
    1. Esoteric Сегодня, 10:32
      Цитата: Стрелецкос
      Ох уж эта Сирия
      Скоро сниться будет

      Самое печальное, в Сирии больше интересов Газпрома, чем России. И я готов плюнуть в лицо тому, кто станет утверждать, что именно по воле Газпрома сбылись мечты большинства россиян. А вы и дальше толкуйте об интернациональном долге и о том, что если бы не мы, то ИГИЛ уже была в России. stop fool Когда про ИГИЛ ничего не знали боевики Хаттаба резали и убивали наших граждан...
      Esoteric
      1. Romka47 Сегодня, 11:21
        А Албанцы Сербов, еще раньше, и во всем виноват Газпром. И в Афган мы из за проклятого Газпрома вошли, будь он неладен.
        Romka47
  6. GABALIS Сегодня, 10:42
    В каждой теме про Сирию первый коммент должен быть - а-ля просралиполимеры, хотя ошибаюсь в каждой теме так:))
    GABALIS
  7. rpuropuu Сегодня, 11:17
    Цитата: Кроу
    боевики ИГ (группировка запрещена в РФ) преуспели в столкновениях с исламистами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) к югу от города Дамаск. В результате боев большая часть лагеря «Аль-Ярмук» оказалась под контролем игиловцев.

    Как так? Победу уже отпраздновали? А кого тогда победили?
    Вот вам и пиар-ход от МО.

    Если бы Вы внимательно читали то таких вопросов не возникало бы belay
    rpuropuu
  8. rpuropuu Сегодня, 11:33
    Цитата: Esoteric
    Цитата: Стрелецкос
    Ох уж эта Сирия
    Скоро сниться будет

    Самое печальное, в Сирии больше интересов Газпрома, чем России. И я готов плюнуть в лицо тому, кто станет утверждать, что именно по воле Газпрома сбылись мечты большинства россиян. А вы и дальше толкуйте об интернациональном долге и о том, что если бы не мы, то ИГИЛ уже была в России. stop fool Когда про ИГИЛ ничего не знали боевики Хаттаба резали и убивали наших граждан...

    Кто то может и не знал ( в странах где любят "демократию" ), но думаю граждане РФ знают, что от смены названия суть не меняется, будь то ИГИЛ, Аль-Каеда\Нусра, Боко Харам или борцы за свободную Ичкерию belay
    rpuropuu
  9. Алекс2048 Сегодня, 11:50
    Крайне редко читаю эту рубрику... Ну вот, в очередной раз почитал... Суть статьи так и осталась загадкой... Как боевик посмотрел... где все бегают и стреляют... люди из-за кадра выбегают побегают в кадре и.. и... всё... выбежали из кадра и сколько их за кадром не ясно, а судя по повествованию статьи такую кинуху паралитик с трясущимися руками снимал и периодически камеру то включал то выключал... и в кадр то люди в Африне, то самолёты ВКС то демонстранты попали... Кто наступал и оборонялся не ясно... Даже не ясно кто и в каком количестве и куда летал... В общем видимо все бои местного значения... А в целом видимо в Богдаде все спокойно. laughing
    Алекс2048
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