12:22 16 февраля
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В Госдуме прокомментировали требование Киева отремонтировать оставшийся в Крыму флот

Депутаты Госдумы ответили на требование Киева отремонтировать оставшиеся в Крыму украинские корабли, прежде чем возвращать их владельцу, передает РИА Новости.

В Госдуме прокомментировали требование Киева отремонтировать оставшийся в Крыму флот


Россия в этом вопросе «никому ничего не должна», ее готовность вернуть Украине корабли – это «жест доброй воли», отметил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.


Если они эту технику не хотят брать – ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем,
добавил он.

В свою очередь депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Россия ремонтировать технику не будет.

Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, – это страсть к дармовщине. Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине",
заявил он.

Россия в подобных "субботниках" принимать участия не будет,
добавил Бальбек.

Напомним, ранее генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Москва «по-пиратски захватила и раздербанила» украинские корабли. По его словам, Москва должна ответить за это в международном суде. Генерал подчеркнул, что российская сторона отремонтирует и отдаст корабли в судебном порядке.

О готовности передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин.

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментарии 65

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  1. Logall Сегодня, 09:53
    Россия в этом вопросе «никому ничего не должна»

    Давно уже никому ничего не должны! А если чего-то хотят, то пусть вернут компенсации за отданные долги Россией за все бывшие республики СССР. А потом и поговорим...
    Logall
    1. pjastolov Сегодня, 09:59
      Цитата: Logall
      Давно уже никому ничего не должны!

      еще и встречные требования по долгам можно предьявить
      pjastolov
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:02
        Губозакаточную машинку выслать Украине посылкой.
        Гигант мысли
        1. Logall Сегодня, 10:04
          На это нужно деньги тратить - на посылку, на машинку... Фото через нет - дёшево и сердито!
          Logall
        2. pjastolov Сегодня, 10:12
          нет - только инструкцию по электронке laughing
          pjastolov
        3. LSA57 Сегодня, 10:17
          Цитата: Гигант мысли
          Губозакаточную машинку выслать Украине посылкой.

          да запросто laughing
          LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 10:16
        Цитата: pjastolov
        еще и встречные требования по долгам можно предьявить

        а их там немерянно
        LSA57
        1. Alena Frolovna Сегодня, 11:16
          окраина потребовала от России отремонтировать и вернуть корабли из Крыма



          ... ничего не ответила Золотая Рыбка, только хвостом своим махнула, и исчезла в Синем (Чёрном) море.
          Alena Frolovna
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:18
            отремонтировать мы можем только мозги(вправить)и то за наличный расчет,но судя по подобным требованиям вправлять надо срочно))
            Ратник с пулеметом
    2. RASKAT Сегодня, 10:11
      Давно бы уже порезали на металлолом и забыли про эти корабли. А если украина что то хочет за них предъявить, можно например напомнить свидомым про ТУ-160 и Ту-22 которые они резали за американские деньги.
      RASKAT
      1. Ныробский Сегодня, 10:51
        Цитата: RASKAT
        Давно бы уже порезали на металлолом и забыли про эти корабли. А если украина что то хочет за них предъявить,
        А что они нам могут предъявить? На кой им корабли, если них скоро выхода к морю не будет?

        От этой карты скоро поляки ещё и Львов отгрызут)))
        Ныробский
    3. loginovich Сегодня, 10:11
      Цитата: Logall
      Россия в этом вопросе «никому ничего не должна»

      Давно уже никому ничего не должны! А если чего-то хотят, то пусть вернут компенсации за отданные долги Россией за все бывшие республики СССР. А потом и поговорим...

      Вы о не выплате заработной платы на космодроме Восточный?
      loginovich
      1. влад66 Сегодня, 10:35
        Цитата: loginovich
        Вы о не выплате заработной платы на космодроме Восточный?

        Ути пути Соседушко laughing вам про фому, вы нам про ерему впариваете, laughing при чем тут Восточный космодром и Украина, совершенно ни причём, а вот долг то висит мил человек, Россия от себя отрывала и платила и долг СССР, а долг януковичу не считаем а? Ну точно, халявская психология, губенку закатайте или забирайте свои корабли, правильно вам ответили
        Хотят въехать в рай на чужой спине",

        Ну ну.
        влад66
        1. LSA57 Сегодня, 10:48
          Цитата: влад66
          при чем тут Восточный космодром и Украина, совершенно ни причём,

          оказывается при чём laughing
          LSA57
          1. влад66 Сегодня, 10:55
            Цитата: LSA57
            оказывается при чём

            Вон оно чего. belay
            влад66
            1. LSA57 Сегодня, 11:07
              Цитата: влад66
              Вон оно чего.

              это ещё мелочь, главное в космосе lol
              Привета hi
              LSA57
            2. БАРХАН Сегодня, 11:44

              Вот читаю комментарии и чувствую зависть к шумерам в каждом слове...
              БАРХАН
    4. Аскет Сегодня, 10:12
      Цитата: Logall
      вернут компенсации за отданные долги Россией за все бывшие республики СССР

      Нечем им возвращать,если только натурой feel Но это к гейропейцам, Цэ Еуропа же
      Аскет
    5. oldseaman1957 Сегодня, 10:13
      Цитата: Logall
      А если чего-то хотят,
      - А хотят они: чтобы Россия отремонтировала, им вернула, а они потом ЭТО - на металлолом. Типа: "Нам от вас ничё не надо". Хохлы, однако...
      oldseaman1957
      1. LSA57 Сегодня, 10:49
        Цитата: oldseaman1957
        Хохлы, однако...

        LSA57
    6. сибиралт Сегодня, 10:23
      М-да. Если бы не наши депутаты, то кто бы узнал о потешных требованиях некоторых украинцев. winked
      А, после думского буфета, слугам народа не грех и свежие комиксы пообсуждать. lol
      сибиралт
    7. assa67 Сегодня, 10:39
      Александр,надо не ремонтников отравлять,а десант психиатров.....и лечить,лечить,лечить negative
      assa67
      1. БАРХАН Сегодня, 11:46
        Цитата: assa67
        Александр,надо не ремонтников отравлять,а десант психиатров.....и лечить,лечить,лечить negative

        Нужно просто всем скинуться...особенно последнее поможет....
        БАРХАН
        1. LSA57 Сегодня, 12:18
          Цитата: БАРХАН
          Нужно просто всем скинуться...

          я готов помочь макулатурой
          LSA57
      2. Лелёк Сегодня, 12:13
        Цитата: assa67
        надо не ремонтников отравлять,а десант психиатров.

        hi
        И чтобы чернокожих из голодающего племени Ки-ка-пу. Но даже это некоторых не переформатирует.
        Лелёк
    8. Наемник Сегодня, 11:06
      Они 3 лярда по облигациям России должны, а Вы вспомнили про СССР?!
      А корабли вытащить на средину Чёрного моря потренироваться " Балами", "Калибрами", "Бастионами". Ещё парочка останется авиации на потеху.
      Наемник
    9. Spartanez300 Сегодня, 11:23
      Как уверенно говорит что Россия отремонтирует и отдаст их через суд , даже дух захватывает и коленки дрожат , а новые им не построить вместо этих wassat
      Spartanez300
      1. LSA57 Сегодня, 11:33
        Цитата: Spartanez300
        а новые им не построить вместо этих

        ну если только плоты
        LSA57
        1. Лелёк Сегодня, 12:00
          Цитата: LSA57
          ну если только плоты

          hi
          Некогда на эту муру время тратить. Переправа на подходе.
          Лелёк
  2. dm_Россия Сегодня, 09:53
    Правильно: идите лесом и морем ...
    dm_Россия
    1. LSA57 Сегодня, 10:18
      Цитата: dm_Россия
      Правильно: идите лесом и морем ...

      а лучше по дну моря
      LSA57
  3. Teberii Сегодня, 09:53
    Иголки вернуть,новые и красиво упакованные.Пусть штопают, что осталось
    Teberii
    1. LSA57 Сегодня, 10:25
      Цитата: Teberii
      Пусть штопают, что осталось

      могу свои послать

      23 февраля жду обратно
      LSA57
      1. роман66 Сегодня, 10:30
        нельзя, это в музей Советской Армии
        роман66
        1. assa67 Сегодня, 10:43
          Рома,приветствую hi ...да ладно,неужели зажмем?...пусть пороху шарфик будет,а мишико новый галстук lol
          assa67
          1. роман66 Сегодня, 11:27
            добрейшего hi доля мишико не жалко, не все же безвкусный галстук жевать
            роман66
            1. Лелёк Сегодня, 12:08
              Цитата: роман66
              доля мишико не жалко, не все же безвкусный галстук жевать

              hi
              Ёрник Вы. Так чернить отборный украинский "истеблишмент" грузинского разлива... . Намедни ещё один выходец из "Джорджии-2" отметился в Руине возле памятника своего кумира. А ведь его дед когда-то освобождал эту самую Руину.
              Лелёк
        2. LSA57 Сегодня, 10:51
          Цитата: роман66
          нельзя, это в музей Советской Армии

          я служил в портянках...
          LSA57
          1. роман66 Сегодня, 11:29
            на сборах перед присвоением выдали нам портянки, до сих пор на даче храню, по праздникам наматываю скоро 30 лет будет
            роман66
            1. LSA57 Сегодня, 11:34
              Цитата: роман66
              до сих пор на даче храню, по праздникам наматываю скоро 30 лет будет

              не сохранил smile в ноябре 40 лет будет как снял smile
              LSA57
          2. БАРХАН Сегодня, 11:31
            Цитата: LSA57
            я служил в портянках...

            А с бумерангами этими химическими значит только в атаку ходить...лишь бы не возвращались...
            БАРХАН
            1. LSA57 Сегодня, 11:52
              Цитата: БАРХАН
              ..лишь бы не возвращались...

              не успеют, рассыпятся на гнилые ниточки lol
              LSA57
          3. assa67 Сегодня, 11:33
            Сергей hi ...портяночки были из натурального сырья,теплые....
            Цитата: роман66
            на сборах перед присвоением выдали нам портянки, до сих пор на даче храню, по праздникам наматываю скоро 30 лет будет

            а я внуков учу наматывать good
            assa67
            1. роман66 Сегодня, 11:41
              при ходьбе на дальние расстояния по лесу - однозначно удобнее
              роман66
              1. LSA57 Сегодня, 11:59
                Цитата: роман66
                при ходьбе на дальние расстояния по лесу - однозначно удобнее

                да и не только по лесу. можно сказать, внедорожники smile
                LSA57
            2. LSA57 Сегодня, 11:58
              Цитата: assa67
              ...портяночки были из натурального сырья,теплые....

              Привета hi зимой незаменимы. если правильно намотал, никаких проблем
              LSA57
  4. pvv113 Сегодня, 09:54
    это страсть к дармовщине

    Халява - основной признак национального самосознания 404-й
    pvv113
    1. pjastolov Сегодня, 10:10
      Цитата: pvv113
      Халява - основной признак национального самосознания 404-й

      ну это наследственное
      pjastolov
    2. LSA57 Сегодня, 10:27
      Цитата: pvv113
      Халява - основной признак национального самосознания 404-й

      LSA57
  5. ul_vitalii Сегодня, 09:55
    На бельмо в глазу Украине указали, так они в благодарность лечить заставляют. smile
    ul_vitalii
  6. massad1 Сегодня, 10:00
    он там еще про Ольшанский тявкал, что тот , мол, в СРЕДИЗЕМКУ бегает laughing . Так хочется напомнить "пану" генералу, шо его же бравые воены угробили на нем машину, когда за ними гонялись по Донузлаву, а именно насыпали туда цемент. Так что если хочет, пусть берет кувалду, зубило и ремонтирует. Воистину, наглость копателей Черного моря не знает границ!!!
    massad1
    1. LSA57 Сегодня, 10:28
      Цитата: massad1
      Воистину, наглость копателей Черного моря не знает границ!!!

      ну что поделаешь, шумеры...
      LSA57
  7. Victor_B Сегодня, 10:02
    Вот прямо щас!
    Только шнурки погладим и сразу же ремонтировать кинемся.
    И за простой заплатим. Много. Ушами. От осла. Дохлого.
    Victor_B
  8. Alex-a832 Сегодня, 10:02
    Если я не ошибаюсь, то Коваль разразился этим словоблудием на допросе, а не в официальном заявлении. Ну не признавать же ему импотенцию ВСУ и своё участие в этом недуге. Как обычно - во всём виновна коварная Россия.
    Получается, что это чисто кулуарный обмен мнениями.
    Alex-a832
  9. Горный стрелок Сегодня, 10:04
    Разделать на металл, и сказать - ну что же вы хотите, ну не умеем же ничего... А вы не помогали wassat вот и не получился ремонт...
    Горный стрелок
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Украинские требования и угрозы уже можно издавать отдельной книгой "Украинские маразмы" и предложить украинскому МИД, "боевым" генералам и политикам в качестве настольной.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 10:29
      Цитата: rotmistr60
      Украинские требования и угрозы уже можно издавать отдельной книгой "Украинские маразмы" и предложить украинскому МИД, "боевым" генералам и политикам в качестве настольной.

      а ещё отдельный сайт открыть
      LSA57
  11. Altona Сегодня, 10:15
    У Пети есть судостроительный заводик, пусть сам там чинит.
    Altona
  12. Иван Сусанин_2 Сегодня, 10:23
    [b][/b] как то так
    Иван Сусанин_2
  13. 3officer Сегодня, 10:38
    А не надо было изначально озвучивать всю ту чушь- типа "давайте вернем технику уважаемым украинским пааартнерам,очередной жест доброй воли и тд. и ТП". "партнеры" ожидаемо протролили,а думовцы опять же ожидаемо раскудахтались.
    3officer
  14. sgr291158 Сегодня, 10:53
    От дохлого осла уши.
    sgr291158
  15. Berkut24 Сегодня, 11:00
    А выставить этой борзоте счёт за швартовку и обслуживание в российском порту?
    Berkut24
  16. проходящий Сегодня, 11:24
    а штраф? иностранные корабли стоят у нашей стенки бесплатно! Штраф стоянка должна оплачиваться,дольше стоят ,больше должны
    проходящий
  17. Nikolaevich I Сегодня, 11:26
    Галстук им в томатном соусе ! Чтоб вкуснее было !
    Nikolaevich I
  18. bumerang. Сегодня, 11:50
    А корабли точно украинские, а может они крымские? Если крымские, то принадлежат жителям Крыма, а не Украине.
    Пенсии Украина не выплачивает жителям Крыма, а это огромные деньги.

    Когда по результатам референдума, жители Саарланда в 1957 году выразили желание присоединиться к Германии, то они ушли со всем, тем что было и них. Военных не называли предателями. Это было желание большинства народа. Но почему то в Германии об этом забывают. Там преподают на двух языках французском и немецком. И никто не возмущается, так как бандеровцы, только на украинском должны говорить.
    А также историю Эльзаса, там в школах и сейчас преподают на немецком, хотя в других местах Франции, немецкий не в почете.
    bumerang.
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