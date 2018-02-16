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В Госдуме прокомментировали требование Киева отремонтировать оставшийся в Крыму флот
Депутаты Госдумы ответили на требование Киева отремонтировать оставшиеся в Крыму украинские корабли, прежде чем возвращать их владельцу, передает РИА Новости.
Россия в этом вопросе «никому ничего не должна», ее готовность вернуть Украине корабли – это «жест доброй воли», отметил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
В свою очередь депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Россия ремонтировать технику не будет.
Напомним, ранее генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Москва «по-пиратски захватила и раздербанила» украинские корабли. По его словам, Москва должна ответить за это в международном суде. Генерал подчеркнул, что российская сторона отремонтирует и отдаст корабли в судебном порядке.
О готовности передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин.
Россия в этом вопросе «никому ничего не должна», ее готовность вернуть Украине корабли – это «жест доброй воли», отметил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
Если они эту технику не хотят брать – ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем,добавил он.
В свою очередь депутат от Крыма Руслан Бальбек отметил, что Россия ремонтировать технику не будет.
Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, – это страсть к дармовщине. Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине",заявил он.
Россия в подобных "субботниках" принимать участия не будет,добавил Бальбек.
Напомним, ранее генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины в 2014 году, заявил, что Москва «по-пиратски захватила и раздербанила» украинские корабли. По его словам, Москва должна ответить за это в международном суде. Генерал подчеркнул, что российская сторона отремонтирует и отдаст корабли в судебном порядке.
О готовности передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин.
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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