В Госдуме прокомментировали требование Киева отремонтировать оставшийся в Крыму флот

Если они эту технику не хотят брать – ну не хотят, это их вопросы. Заставлять насильно мы их не будем,

Все угрозы, связанные с необходимостью России чинить украинские корабли, – это страсть к дармовщине. Как говорится: "Хотят въехать в рай на чужой спине",

Россия в подобных "субботниках" принимать участия не будет,