12:26 16 февраля
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Заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 завершены

Новый многоцелевой истребитель МиГ-35 завершил заводские испытания, сообщили ТАСС в Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ"

Завершены заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35, произведенного в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Акт о завершении испытаний подписан в декабре 2017 года
- сказали в пресс-службе.

Заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 завершены



По своим боевым возможностям, объему решаемых задач и соотношению цена-качество МиГ-35 является совершенной боевой машиной для работы в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Самолет использует весь спектр существующего и перспективного вооружения - в том числе из арсенала тяжелых истребителей
- отметил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

Как уточнили в РСК "МиГ", в ходе испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование, прицельно-навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы самолета. Работа проводилась в течение 2017 года при участии летчиков-испытателей Минобороны РФ.

Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей
- добавил Тарасенко.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах Российского инвестиционного форума, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.

Использованы фотографии: http://www.migavia.ru/
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Комментарии 36

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  1. новичок Сегодня, 10:18
    приятно читать сие.
    новичок
    1. роман66 Сегодня, 10:27
      Гарик! hi рановато! когда в войсках увидим, вот тогда и drinks
      роман66
      1. новичок Сегодня, 10:34
        Роман, приветствую. да пора б. я лично за насыщение ими ВКС, иные за экспорт. так в любом случае, чем быстрее пойдут в ВКС, тем “вкуснее“ он будет для инозаказчиков.
        новичок
        1. Хагалаз Сегодня, 11:16
          Вот были споры, с какой РЛС и куда поидёт миг35й. Я, често говоря пропустил, к чему чаша склонилась. Но щелевых антенн к Жуку наклепали уже прилично. Задел? Или куда то ещё его ставят?
          Хагалаз
          1. NEOZ Сегодня, 11:20
            Щелевые? там разве не АФАР?
            NEOZ
          2. новичок Сегодня, 11:20
            да там конструктор_ хочешь полный фарш: АФАР, ОВТ и т.д.), хочешь выбирай по карману.
            новичок
      2. влад66 Сегодня, 10:39
        Цитата: роман66
        Гарик! hi рановато! когда в войсках увидим, вот тогда и drinks

        Роман вроде как и войсковые испытания должны быть, а потом уж и контракт на поставку серии. hi
        влад66
        1. роман66 Сегодня, 11:30
          некогда! враг не дремлет! войсковые испытания совместить со внедрением hi
          роман66
          1. Ил-18 Сегодня, 11:42
            Да, ладно. Внутренний враг усыплён. Года три назад был уверен, что МиГ либо совсем сольют, либо с Сухим сольют. А тут заводские испытания провел.
            Ил-18
    2. сибиралт Сегодня, 10:28
      Цитата: новичок
      приятно читать сие.

      А уж как приятно это китайцам - отдельная тема. winked
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 10:35
        могли бы вы развернуть вашу мысль? интересная точка зрения.
        новичок
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:36
        Ждём теперь массовых поставок в наши войска, теперь очередь за морским вариантом самолёта.
        Гигант мысли
    3. Самаритянин Сегодня, 10:47
      Неужели дождались! drinks drinks drinks
      Думаю будут на экспорт гнать, изначально совместный с Индией проект… Хотя то же СУ-35 уже идёт request request request
      В СССР, то СУ-27 от НАТО подальше держали, а МиГ на экспорт шёл… будем следить, интересный триллер намечается...
      Однозначно good good good
      Самаритянин
      1. Самаритянин Сегодня, 11:04
        Небольшое сравнение, на экспорт так и просится:
        Самаритянин
    4. Владыка Ситх Сегодня, 11:29
      Отлично, в этом году вроде в программе ГОЗ будут поставки.
      Владыка Ситх
  2. Egorovich Сегодня, 10:25
    Заводские испытания прошли успешно!!! Теперь ждем успешных государственных!!!
    Egorovich
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:28
    Завершены заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35
    Что можно сказать, остается только поздравить.
    rotmistr60
    1. assa67 Сегодня, 11:05
      Гена,приветствую hi ...новость приятная,безусловно...но не упомянули о количестве поставок в ВКС.....хотя бы на страх врагам закинули инфу о тысячи
      assa67
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:10
        Приветствую, Андрей! hi Так они еще договор с МО только планируют подписывать. А там очевидно будут исходя из своих возможностей и запроса МО РФ оговаривать количество.
        rotmistr60
        1. assa67 Сегодня, 11:17
          хочется много и быстро laughing ...понимаю,что так не бывает,но........
          assa67
          1. Ил-18 Сегодня, 11:52
            Ерунда! Пару сотен аэродромов построить осталось. hi
            Ил-18
        2. НЕКСУС Сегодня, 12:24
          Цитата: rotmistr60
          Так они еще договор с МО только планируют подписывать

          Проект МИГ-35 видимо весьма приоритетен,глядя как его продавливали все это время. А посему ,думаю,контракт на закупку не заставит себя ждать.
          НЕКСУС
      2. новичок Сегодня, 11:12
        да вроде как обещано 50шт. по первому контракту. хотя, могут быть сдвиги больше/меньше. для меня вообще стало сюрпризом ввод в оборон.заказ 18/27 создание СВВП.
        новичок
        1. NEOZ Сегодня, 11:25
          думаю СВВП это деза... их даже разместить не где!!! а если даже и есть (будет) где, то он будет ущербнее чем МиГ29К...
          NEOZ
          1. новичок Сегодня, 11:33
            это мы узнали из рассуждений Пескова на тему оборонзаказа(если не путаю, на ВО тоже была инфа). да, кстати, если НИОКР заложены в этом госзаказе, то создание машины может в аккурать подоспеть к появлению вертолётоносца “Прибой“, или авианосца “Шторм“. второй может явиться в свет в облегчённом варианте.
            новичок
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:29
    Красивый. Ну и летать должен красиво.
    Горный стрелок
  5. Stas157 Сегодня, 10:47
    По своим боевым возможностям, объему решаемых задач и соотношению цена-качество МиГ-35 является совершенной боевой машиной
    - отметил Илья Тарасенко.

    Ну, чиновники! Всегда поражался их обыкновению что то сказать, но при этом ничего не сказать. Так самолет совершенный или самый лучший по цене и качеству? Ставится ли на новую машину АФАР?
    Stas157
    1. Ратник-80 Сегодня, 11:01
      В описании написано афар жук-ам , стал намного экономичнее миг-29, вырасла практическая дальность действия , стоимость полета часов упала почти в два раза, срок службы 40 лет
      Ратник-80
      1. Stas157 Сегодня, 11:10
        МиГ-35 с АФАР, по цене ранее определяли очень дорого, дороже чем Су-30, сравнимо с Су-35. Поэтому была дискуссия зачем нам такой дорогой МиГ-35, если у нас есть Су-35. Про закупочную цену МиГ-35 ничего не известно?
        Stas157
        1. новичок Сегодня, 11:17
          его пока нет_МИГа35го, отсюда и результаты расчётов. да и АФАРА на СУ35 нет (а жаль). чем скорее пойдёт в серию МИГ35, тем дешевле будет, да и экспорт не за горами.
          новичок
  6. rocket757 Сегодня, 10:49
    Красивый эт замечательно, летун хороший будет, тож важно!
    Только не опоздать бы с созданием современной (новой) системы организации воздушного боя и ваще новой системы работы авиации!
    Янки с васссс-союзниками большие денешки на это потратить готовы. Им же нужно рационально, эффективно вписать новую авиационную технику в картину\ систему. Летун их новый не ах, да и других косяков пока хватает ... так, что логично создать новую систему в которой имеющиеся у него преимущества будут позволять ему работать эффективно.
    Если мы не имеем подобного, то хотя бы подготовить наших крылатых эффективно противодействовать тактическим задумкам противника. Хотя надо создавать полноценную систему противодействия, т.е. комплексный подход.
    Не хочется иметь повторения былых ... неудач, ведь это жизнь наших людей, защитников Родины!!!
    rocket757
    1. assa67 Сегодня, 11:10
      Виктор hi .....ПВО у нас достаточно эффективны,не мне тебе рассказывать....а МиГ все =таки как средство противодействия и нападения разработан....высокого ему неба и четкой посадки soldier
      assa67
    2. NEOZ Сегодня, 11:28
      думается чтоб эффективно противостоять картине/системе... надо разрушить связи в этой системе! не обязательно отвечать симметрично.
      NEOZ
      1. rocket757 Сегодня, 12:06
        Да, не симметрично эт у нас получается ... самое такое верное, не симметричное эт бахнуть по аэродрому противника спецбоеприпасом и ... хотел бы сказать, что тишина, но что то сомнения великие меня гложут!
        Готовиться надо, эт однозначно. Опять же, ПВО эт средство сдерживания, а если ворога требуется громить в его же логове, по тылам его прошерстить ... всякое могёт быть!
        rocket757
  7. Lone gunman Сегодня, 11:27
    Если старичку сделать "пластику", подлечится, кое-какие "органы" нафиг поменять, вставить новые "зубы" и обучить "компьютерной" и не только грамотности, то он, старичок снова как в былые годы будет оплодотворять инстаграмщиц...

    Чтоб мне так жить... bully
    Lone gunman
    1. Ил-18 Сегодня, 12:00
      Этот бенгальский конь разорился. Овес нынче дорог crying
      Ил-18
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