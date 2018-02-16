Заводские испытания нового многоцелевого истребителя МиГ-35 завершены

Завершены заводские испытания многофункционального истребителя МиГ-35, произведенного в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Акт о завершении испытаний подписан в декабре 2017 года

По своим боевым возможностям, объему решаемых задач и соотношению цена-качество МиГ-35 является совершенной боевой машиной для работы в вооруженных конфликтах высокой интенсивности. Самолет использует весь спектр существующего и перспективного вооружения - в том числе из арсенала тяжелых истребителей

Самолет позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного вооружения, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей

Новый многоцелевой истребитель МиГ-35 завершил заводские испытания, сообщили ТАСС в Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ"- сказали в пресс-службе.- отметил генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.Как уточнили в РСК "МиГ", в ходе испытаний были проверены бортовое радиоэлектронное оборудование, прицельно-навигационный комплекс, радиолокационная станция, двигатели и другие системы самолета. Работа проводилась в течение 2017 года при участии летчиков-испытателей Минобороны РФ.- добавил Тарасенко.МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Как сообщил в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в кулуарах Российского инвестиционного форума, контракт на поставку ВКС России истребителей МиГ-35 может быть подписан в этом году.