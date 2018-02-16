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Вашингтон обвинил Москву в кибератаке с использованием вируса Petya
Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне прошлого года, передает РИА Новости.
Утверждается, что вирус стал «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте».
Накануне в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya обвинил Москву МИД Великобритании. При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.
В Кремле категорически отвергли данные обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными.
В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке,говорится в заявлении американской администрации.
Утверждается, что вирус стал «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте».
На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ,заявили в Белом доме.
Накануне в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya обвинил Москву МИД Великобритании. При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.
В Кремле категорически отвергли данные обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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