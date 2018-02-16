Вашингтон обвинил Москву в кибератаке с использованием вируса Petya

В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке,

На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ,