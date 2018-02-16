12:22 16 февраля
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Вашингтон обвинил Москву в кибератаке с использованием вируса Petya

Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне прошлого года, передает РИА Новости.



В июне 2017 российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Хакерская атака с помощью вируса NotPetya быстро распространился по всему миру, вызвав убытки в миллиарды долларов и принеся ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке,
говорится в заявлении американской администрации.


Утверждается, что вирус стал «частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте».

На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ,
заявили в Белом доме.

Накануне в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya обвинил Москву МИД Великобритании. При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.

В Кремле категорически отвергли данные обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 10:18
    Не... это не наше... наше бы им так просто с рук не сошло бы...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 10:19
      Подтверждаю атаку - мимо нас всю ночь шли в сторону Европы эшелоны с вирусом smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 10:40
        Что они до нас прикопались? Вирус как называется?- NotPetya! Петр - Библейское, еврейское имя... Всё вопросы к Израилю!
        Logall
        1. Лелёк Сегодня, 11:07
          Цитата: Logall
          Что они до нас прикопались?


          Привет, Александр.
          А что, Вам не известно, что мешает танцору? Чтобы отвлечь электорат от собственных внутренних проблем, обозначь наружного врага. Извечная истина.
          Лелёк
          1. Logall Сегодня, 11:20
            Лев, приветствую!
            У этого "танцора" целая корзина "проблем"... И их ("проблем") с каждым годом отрастает все больше и больше! Больше и больше...
            Поможет только кастрация!
            Logall
            1. Лелёк Сегодня, 11:32
              Цитата: Logall
              И их ("проблем") с каждым годом отрастает все больше и больше!


              Эта вороватая страна преуспела в перекладывании своих проблем на чужие плечи, причём с "моржой" для себя любимых. Так-что (ИМХО) пока будет жужжать печатный станок, воспроизводящий тоннами клонов зелёного цвета, "мерка" будет в шоколаде, а должники и вассалы в отрепьях. yes
              Лелёк
        2. pvv113 Сегодня, 11:10
          Цитата: Logall
          Всё вопросы к Израилю!

          Александр, а может к президенту 404-й?
          pvv113
          1. Logall Сегодня, 11:17
            Там нет президента! Хунта только...
            Привет, Володя! hi
            Logall
            1. pvv113 Сегодня, 11:19
              А, ну да! Так вот, диктатора хунты тоже Петей кличут wink
              pvv113
              1. Logall Сегодня, 11:22
                Цитата: pvv113
                диктатора хунты тоже Петей кличут

                А я думал, что Дональдом request
                Logall
        3. мерцание Сегодня, 11:39
          Библейское, еврейское имя... Всё вопросы к Израилю!
          Если бы Израиль, то вирус бы назывался "Мойша", если бы американцы, то "Джон" итд. ...а если "Петя", то только русские smile
          мерцание
      2. Сержант71 Сегодня, 11:10
        Ага. По новой дороге в обход Украины )))))
        Сержант71
    2. Kars Сегодня, 10:27
      Надо на опережение работать-сразу обвинять США в любых кибер атаках,все равно доказательств никому не надо.
      Kars
      1. Гигант мысли Сегодня, 10:33
        Опять завели матрасники старую пластинку, и не надоело же им, хоть бы что-нибудь новое придумали, а то их шаблоны уже набили всем оскомину.
        Гигант мысли
        1. Logall Сегодня, 10:36
          Цитата: Гигант мысли
          Опять завели матрасники старую пластинку

          При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.

          "Пробирки" Forever!
          Logall
        2. LSA57 Сегодня, 10:37
          Цитата: Гигант мысли
          Опять завели матрасники старую пластинку, и не надоело же им, хоть бы что-нибудь новое придумали, а то их шаблоны уже набили всем оскомину.

          мне кажется уже пора на ВО заводить новую рубрику под названием "Фашингтон заявил..."
          LSA57
      2. влад66 Сегодня, 11:05
        На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ,

        Голую задницу что ли покажут. what
        влад66
    3. LSA57 Сегодня, 10:41
      Цитата: Vard
      Не... это не наше... наше бы им так просто с рук не сошло бы...

      наши по другому работают
      LSA57
    4. сибиралт Сегодня, 10:58
      Вирус "Не Петя"? Хорошо еще , что "Не Вова". belay
      сибиралт
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 10:20
    То есть, кроме России кибератаками заниматься некому? Истерика продолжается...
    КОТ БАЮН
    1. LSA57 Сегодня, 10:38
      Цитата: КОТ БАЮН
      То есть, кроме России кибератаками заниматься некому

      а у всех других компы не той системы
      LSA57
  3. Lenivets2 Сегодня, 10:21
    Ну прям как дети. request
    Зачем же так убого и примитивно работать?
    Придумали бы для страшилок своей ботвы что-нибудь пореальнее и пострашнее. bully
    Lenivets2
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:24
    российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории
    Как звучит-то! Англосаксонский обыватель в шоке - опять эти русские. Чувствуется, что вот-вот их компьютерные компании предложат какой-то продукт, который на 99,9% защитит от кибератак русских любой англосаксонский компьютер. Конгресс и палата лордов примет новые санкции , ну и т.д.
    На эту опрометчивую кибератаку будет дан международный ответ
    Вот в этом ни кто не сомневался. Главное желание, а причину всегда можно найти.
    rotmistr60
    1. rocket757 Сегодня, 10:27
      Понеслась коза по кочкам!
      Похоже наши ПЕТИ уже и грамотку с премией заслужили!
      Ещё немного подождём и на медаль согласные будем!
      rocket757
  5. Alex DHG Сегодня, 10:28
    1. ЦРУ пишет вирус
    2. Запускает вирус
    3. Обвиняет Россию
    4. Вводит новые санкции
    5.?????
    6. PROFIT!!!
    Не удивили, все как обычно...
    Alex DHG
  6. devis Сегодня, 10:31
    Нет вируса Петя,есть вирус Пеця и живёт он как раз на,в Украине. Там зараза с 1991 г. И причём здесь хакеры ?
    devis
  7. Жаждущий ветра Сегодня, 10:43
    Вангую: лет через 10 какой нить вышедший на пенсию госдеповец, замаливая грехи перед последним вдохом признается, что на самом деле вирус запустили бритоамерикосы из спецслужб. и все будут восторгаться какой он честный "человек".
    Жаждущий ветра
  8. Николай Фёдоров Сегодня, 10:57
    - Какие будут ваши доказательства?
    - Кокаинум.
    (х/ф "Красная жара")
    Николай Фёдоров
  9. svp67 Сегодня, 11:01
    Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне прошлого года, передает РИА Новости.
    И это не все, с похожими обвинениями уже выступили Дания и Австралия... А мы всё в "глухой обороне". Так войны НЕ ВЫИГРЫВАЮТ.
    svp67
  10. Lone gunman Сегодня, 11:02
    Хохловирус "петя" может и "написал" русский, но он точно не с России, распространение началось именно с Нежалежалой.
    Lone gunman
  11. Сержант71 Сегодня, 11:08
    Не Petya! PUTYA ! ))
    Сержант71
  12. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:09
    США Нас так и дальше будут постоянно обвинять во всех смертных грехах, пока мы не ответим. Классическая схема: хулиган отстанет от тебя только тогда, когда ты решишься врезать ему по морде. Наши же взяли на вооружение тактику отмалчивания и озабоченнности. Может пора перестать быть котом Леопольдом?!
    ALEX_SHTURMAN
  13. мерцание Сегодня, 11:32
    Накануне в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya обвинил Москву МИД Великобритании. При этом каких-либо доказательств предъявлено не было.
    Ну как никаких доказательств не предъявлено? Предъявлено, вирус ПЕТЯ, а раз Петя значит русские. Все убедительно. laughing
    мерцание
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