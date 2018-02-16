Мощь российских танков доказана в Сирии

На протяжении полувека традиционным врагом Сирии был Израиль. Поэтому Дамаск строил такие Вооруженные силы, которые могли эффективно противостоять израильской армии на земле. Особое внимание уделялось танковым войскам.



В сирийском конфликте, начиная с 2011 года, всеми сторонами активно использовались танки. В подавляющем большинстве это машины, созданные в СССР и современной России. До войны в составе сирийской армии было шесть танковых дивизий. Самые современные модификации боевых машин доставались Республиканской гвардии.



На 2010 год ВС Сирии располагали 2,5 тысячами танков. Почти половину из них составляли старые Т-55, еще около 500 единиц - танки Т-62. Самыми современными были уральские Т-72 в количестве около 700 штук.





В "закромах" находилось еще около тысячи танков Т-54 разных модификаций. Все они были расконсервированы с началом конфликта.









