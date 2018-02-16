12:27 16 февраля

Мощь российских танков доказана в Сирии

На протяжении полувека традиционным врагом Сирии был Израиль. Поэтому Дамаск строил такие Вооруженные силы, которые могли эффективно противостоять израильской армии на земле. Особое внимание уделялось танковым войскам.

В сирийском конфликте, начиная с 2011 года, всеми сторонами активно использовались танки. В подавляющем большинстве это машины, созданные в СССР и современной России. До войны в составе сирийской армии было шесть танковых дивизий. Самые современные модификации боевых машин доставались Республиканской гвардии.

На 2010 год ВС Сирии располагали 2,5 тысячами танков. Почти половину из них составляли старые Т-55, еще около 500 единиц - танки Т-62. Самыми современными были уральские Т-72 в количестве около 700 штук.


В "закромах" находилось еще около тысячи танков Т-54 разных модификаций. Все они были расконсервированы с началом конфликта.



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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 10:23
    Знают истину танки... Война в Сирии показала что при грамотном использовании, танки отличное средство подавления любых вооружений противника... От снайперов... до джихад мобилей...
    Vard
  2. BRONEVIK Сегодня, 10:51
    Оно в доказательствах не нуждается good
    BRONEVIK
  3. Салют Сегодня, 11:04
    годная техника со своими недостатками
    Салют
  4. НЕКСУС Сегодня, 12:21
    Советские танки -самые воюющие танки в мире,а 72-й в этом вопросе вообще не имеет конкурентов.
    НЕКСУС
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