12:30 16 февраля

Что израильские ВВС уничтожили в Сирии?

Недавний налет израильской авиации на объекты сирийской и иранской военной инфраструктуры на территории Сирии до сих пор вызывает ряд вопросов. Ни сирийская, ни израильская сторона не раскрывают данных о потерях.

Согласно некоторым источникам, помимо сбитого истребителя F-16, ВВС ЦАХАЛа "временно" лишились еще двух самолетов F-15, которые получили повреждения, но все же смогли вернуться на свои авиабазы. Эту информацию в израильской армии опровергли.

В свою очередь, Минобороны Израиля заявляет об уничтожении половины всей противовоздушной обороны Сирии. Согласно опубликованным военным ведомством данным, израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям ЗРК С-200 и "Бук". Сирийцы эту информацию отвергли, заявляя, что почти все ракеты были сбиты.


На лицо - информационная война, и кому верить в ней - решать каждому за себя.



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Комментарии 2

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  1. Арон Заави Сегодня, 11:53
    Откуда F-15 request там взялись. Работали только F-16I.
    Арон Заави
  2. Ураган70 Сегодня, 12:20
    Цитата: Арон Заави
    Откуда F-15 request там взялись. Работали только F-16I.

    Не судите его строго, Аарон. В спешке перепутал автор, торопился выложить! negative . А то ваш Профессор раньше успеет, попробуй его потом перебодай! yes
    Ураган70
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