Что израильские ВВС уничтожили в Сирии?

Недавний налет израильской авиации на объекты сирийской и иранской военной инфраструктуры на территории Сирии до сих пор вызывает ряд вопросов. Ни сирийская, ни израильская сторона не раскрывают данных о потерях.



Согласно некоторым источникам, помимо сбитого истребителя F-16, ВВС ЦАХАЛа "временно" лишились еще двух самолетов F-15, которые получили повреждения, но все же смогли вернуться на свои авиабазы. Эту информацию в израильской армии опровергли.



В свою очередь, Минобороны Израиля заявляет об уничтожении половины всей противовоздушной обороны Сирии. Согласно опубликованным военным ведомством данным, израильские самолеты нанесли ракетные удары по позициям ЗРК С-200 и "Бук". Сирийцы эту информацию отвергли, заявляя, что почти все ракеты были сбиты.





На лицо - информационная война, и кому верить в ней - решать каждому за себя.









