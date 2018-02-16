12:29 16 февраля
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Финнов встревожили испытания разведывательного судна "Иван Хурс"

Финские военные эксперты оказались встревожены проходящими на Балтике испытаниями новейшего российского корабля-разведчика "Иван Хурс". Они полагают, что судно связи, так официально называется корабль, способно не только проводить радиоэлектронную разведку, но и подавлять GPS-сигналы навигации ракет НАТО. Об этом сообщает крупнейшая финская газета Ilta-Sanomat.

Финнов встревожили испытания разведывательного судна "Иван Хурс"


Однако профессор Национального университета обороны Финляндии Петтери Лалу считает, что "Иван Хурс" призван прежде всего собирать данные об обмене информацией между вооруженными силами других стран, а также узнавать характеристики радиоэлектронного оборудования. Тем не менее, он не исключает, что российские конструкторы разрабатывают систему для создания помех у ракет.


Вполне возможно, что у "Ивана Хурса" и корабля того же класса есть такие системы радиопротиводействия. Однако системы вооружения, которые используют GPS, делают устойчивыми к помехам, и воздействовать на ракеты инерциальной навигации невозможно
− цитирует издание Петтери Лалу.

Он также уверен, что корабль-разведчик не создаст помех во время проведения тестовых испытаний в Балтийском море.

Напомним, корабль-разведчик проекта 18280 "Иван Хурс" является первым серийным кораблем в серии. Судно связи было заложено в 2013 году и спущено на воду в мае 2017 года.

В проект судна связи заложены характеристики по целому ряду корабельных систем жизнеобеспечения, включая экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, что позволяет иметь требуемую автономность плавания. Большинство процессов управления штатными техническими средствами и бортовым вооружением автоматизированы
- сообщает Минобороны РФ.

Водоизмещение корабля - около четырех тысяч тонн. Длина - около ста метров. Дальность плавания свыше 8 000 морских миль при скорости в 16 узлов. Экипаж морского разведчика составляет 131 человек, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11

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  1. ВохаАхов Сегодня, 12:01
    Фины не бойтесь, корабль в этом году, после испытаний уйдёт на ЧФ.
    ВохаАхов
  2. Самаритянин Сегодня, 12:01
    но и подавлять GPS-сигналы навигации ракет НАТО

    Как же до финнов медленно доходит... Типа, "а такое возможно" wassat Сидят там "охают" :)
    Самаритянин
  3. Anarchist Сегодня, 12:02
    Финнов встревожили испытания разведывательного судна "Иван Хурс"

    Американцев они встревожили! А точнее дали повод надавить на сателлитов из Суоми, чтоб те в свою очередь начали негодовать...
    Тянут Финляндию в НАТО всеми правдами и неправдами!
    Anarchist
  4. Vard Сегодня, 12:03
    Кафедра РТУ Самарского политеха... ещё в семидесятые одну штуку там включили и по всей Самаре всё упало... от радио... до военных раций...
    Vard
  5. новичок Сегодня, 12:04
    пущай ношпу валерианкой запивают, горячие финские парни laughing
    новичок
  6. Lenivets2 Сегодня, 12:05
    "Они полагают, что судно связи, так официально называется корабль, способно не только проводить радиоэлектронную разведку, но и подавлять GPS-сигналы навигации ракет НАТО. Об этом сообщает крупнейшая финская газета Ilta-Sanomat."
    Так финны, пока не входят в НАТО.
    Или я ошибаюсь? recourse
    Lenivets2
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 12:06
    Они полагают, что судно связи, так официально называется корабль, способно не только проводить радиоэлектронную разведку, но и подавлять GPS-сигналы навигации ракет НАТО. Об этом сообщает крупнейшая финская газета Ilta-Sanomat.
    А если б знали все возможности ? Сон бы потеряли .. А так , меньше знаешь , лучше спишь..
    КВУ-НСвД
  8. taiga2018 Сегодня, 12:10
    финские военные тоже хотят больше бюджета,а чем они хуже других...
    taiga2018
  9. NordUral Сегодня, 12:14
    Успокойтесь, соседи, жили хорошими соседями в о времена СССР, давайте и дальше соседствовать, а не враждовать. На Балтике, к сожалению, кроме вас еще много соседей имеется, которых науськивает на вражду с нами главнейший "партнер" из-за Атлантики.
    NordUral
  10. askort154 Сегодня, 12:16
    Их больше всего напугала вышка на корме, красно-белого цвета. crying
    askort154
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    Финские военные эксперты оказались встревожены
    Ну ребята, а вы что хотели? Вас за уши тянут в НАТО, который в Прибалтике, как у себя дома и при этом Россия не должна ничего этому противопоставить? Конечно больше это волнует не так финнов, как американцев.
    rotmistr60
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