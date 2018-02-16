00:24 17 февраля
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В Турции потерпел крушение военный тренировочный самолёт

Информационное агентство CNN Turk сообщает о крушении военного тренировочного самолёта в Турции. По последним данным, самолёт упал в провинции Измир. Оба лётчика, по данным упомянутой информационной службы, погибли.

Самолёт потерпел крушение практически сразу же после взлёта. На месте крушения тренировочного самолёта ВВС Турции работают пожарные команды. На текущий момент о модели разбившегося самолёта не сообщается.

В Турции потерпел крушение военный тренировочный самолёт



По сообщениям турецких источников, самолёт потерпел крушение, вероятно, из-за технических неполадок или ошибки пилотирования. О нанесении удара по самолёт с земли речи не идёт.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. солдатъ Вчера, 12:42
    Людей жаль
    Плакать не будем
    солдатъ
    1. Muvka Вчера, 12:52
      Может Яки у нас закажут? В свете последних событий)
      Muvka
      1. солдатъ Вчера, 14:35
        Было бы неплохо
        солдатъ
      2. Sefevi Вчера, 15:07
        Упал SF-260D . А "Яки" туркам не нужны. Купили 50 пакистанских "Супер Мушак". Они на базе шведского самолёта SAAB . И кажется мотор шведский. Хороший самолёт.
        Sefevi
    2. влад66 Вчера, 12:57
      Сочувствуем родным погибших пилотов, самолет не жаль.
      влад66
      1. Гигант мысли Вчера, 13:12
        К сожалению, такие происшествия происходят во всех армиях мира, некая могущественная сила собирает свой налог.
        Гигант мысли
      2. Angel_and_Demon Вчера, 13:12
        Цитата: влад66
        Сочувствуем родным погибших пилотов, самолет не жаль.

        да и после нашего самолета в сирии и по пилотам особо не тоскую hi
        Angel_and_Demon
        1. ASed Вчера, 13:34
          И мне жалко.
          Если все самолеты НАТО вдруг попадают - трех дневную пьян... траур закачу.
          ASed
          1. Angel_and_Demon Вчера, 15:23
            Цитата: ASed
            И мне жалко.
            Если все самолеты НАТО вдруг попадают - трех дневную пьян... траур закачу.

            с удовольствием присоединюсь
            Angel_and_Demon
  2. rotmistr60 Вчера, 12:46
    Остается только выразить соболезнования.
    rotmistr60
  3. предки с Дона Вчера, 12:47
    Бывает, техника не всегда надежна как российская катапульта.
    предки с Дона
  4. Alex-a832 Вчера, 12:51
    Хоть бы указали, что за самолёт и статистику по нему. Пустая заметка.
    Alex-a832
    1. ul_vitalii Вчера, 12:59
      Застолбили информацию, завтра выложут подробнее, но силы кончатся уже после сегодняшнего обсуждения.
      ul_vitalii
      1. Alex-a832 Вчера, 13:10
        hi
        Бракоделы-пустомели.
        Alex-a832
    2. Yujanin. Вчера, 13:10
      Хоть бы указали, что за самолёт и статистику по нему.

      модель учебного самолета SF-260D


      SIAI-Marchetti SF-260 – лёгкий трёхместный многоцелевой итальянский самолёт, разработанный авиастроительной компанией «SIAI-Marchetti» в 1964 году.

      Проектирование многоцелевого летательного аппарата началось итальянскими авиаразработчиками в 1960 году, при этом, воздушное судно предполагалось к выпуску исключительно как учебно-тренировочный самолёт, пригодный помимо прочего для осуществления спортивных полётов, однако, в действительности, благодаря высоким лётно-техническим показателям данной модели, данный летательный аппарат оказался очень популярным, ввиду чего производство самолётов SIAI-Marchetti SF-260 продолжается и по сегодняшний день.

      Основной причиной для высокого уровня популярности летательного аппарата модели SIAI-Marchetti SF-260 является широкая сфера его применимости, в частности, данный самолёт может использоваться как частное воздушное средство, как средство аэротакси, как спортивное воздушное судно, применяться в учебно-тренировочных целях, в качестве туристического транспортного средства и т.д. Помимо гражданской сферы авиации, это воздушное судно также весьма активно зарекомендовало себя и в военной сфере, где нашло применение исключительно как учебно-тренировочный летательный аппарат, а также в качестве патрульного средства.
      Подробнее на: http://avia.pro/blog/siai-marchetti-sf-260-tehnic
      heskie-harakteristiki-foto
      Yujanin.
      1. Angel_and_Demon Вчера, 13:16
        а они что? трехместные?
        Angel_and_Demon
  5. Геркулесыч Вчера, 13:38
    Там еще пара истребителей должна упасть -это только за крыло первой нашей "сушки "возмездие! А за весь самолет турки должны потерять 30 своих самолетов и вертолетов!
    Геркулесыч
  6. zivXP Вчера, 13:40
    О нанесении удара по самолёт

    В русском языке существуют окончания.
    ЗЫ: был у нас один литовец, так он говорил: один тарелка, один ложка. У них так мышление упрощено устроено.
    zivXP
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