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В Турции потерпел крушение военный тренировочный самолёт
Информационное агентство CNN Turk сообщает о крушении военного тренировочного самолёта в Турции. По последним данным, самолёт упал в провинции Измир. Оба лётчика, по данным упомянутой информационной службы, погибли.
Самолёт потерпел крушение практически сразу же после взлёта. На месте крушения тренировочного самолёта ВВС Турции работают пожарные команды. На текущий момент о модели разбившегося самолёта не сообщается.
По сообщениям турецких источников, самолёт потерпел крушение, вероятно, из-за технических неполадок или ошибки пилотирования. О нанесении удара по самолёт с земли речи не идёт.
Самолёт потерпел крушение практически сразу же после взлёта. На месте крушения тренировочного самолёта ВВС Турции работают пожарные команды. На текущий момент о модели разбившегося самолёта не сообщается.
По сообщениям турецких источников, самолёт потерпел крушение, вероятно, из-за технических неполадок или ошибки пилотирования. О нанесении удара по самолёт с земли речи не идёт.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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