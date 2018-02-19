Почему США прессуют Россию
Яйца современной геополитики США несет курица американского военно-промышленного бизнеса, на процветание которого сделала главную ставку нынешняя администрация Белого дома
Не проходит и недели без сообщений о беспрецедентном давлении США на тех из своих зарубежных партнеров, которые удумали покупать оружие у России. Буквально только что свое «Фэ!» по этому поводу озвучил американский госдеп. Его представитель Хэзер Науэрт весьма прозрачно намекнула на недовольство Вашингтона российско-турецкой сделкой о поставке Турции ЗРК С-400. Науэрт сказала, что Анкара, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО. В Госдепе подчеркнули, что С-400 таковыми не являются.
На прошлой неделе аналогичный случай имел место в Индонезии. Эта страна решила приобрести у России современные истребители СУ-35. И тут же последовал окрик из Вашингтона. Как сообщает осведомленное в военно-промышленных вопросах издание БМПД, в ходе визита в эту страну министра обороны США Джеймса Мэттиса до сведения индонезийской стороны было доведено, что в случае приобретения российских ВВТ Индонезия вновь может столкнуться с эмбарго на поставку американских вооружений, как это уже было в 1997 году. Одновременно Индонезии была предложена поставка американских истребителей F-16.
А вот еще – из той же «оперы». Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.
Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия и начать закупать американские вооружения — отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США.
Вьетнам это, кстати, особенно показательно. Ибо предельную настырность Штаты проявляют именно в отношении тех стран, которые являются базовыми партнерами России на рынке вооружений. Например – Индии. Вашингтон буквально из кожи вон лезет, что по максимуму «монетизировать» благоприятную для него геополитическую ситуацию в Южной Азии. Которая характеризуется растущим антагонизмом между Индией и Китаем. Резко участившиеся в последнее время американо-индийские политические и военные контакты сводятся к одному общему знаменателю. США настойчиво предлагают себя Индии в качестве нового главного поставщика вооружений в эту страну вместо России. И делают это не без успеха. Чему благоприятствует антикитайская политика самого Вашингтона, в которой Нью-Дели усматривает некие гарантии прочности и долговечности своей геополитической связки с США.
Конечно, при желании, можно увидеть во всей этой американской гиперактивности сугубо антироссийскую мотивацию. Тем более, что сами США обозначают РФ в своей официальной военной доктрине как одну из главных угроз.
Однако, на мой взгляд, было бы неправильно сводить всё только к этому. Более того, готов допустить, что и сама антироссийская мотивация является для США сугубо служебной величиной и уж точно не является для них самоцелью. Как, впрочем, и вся нынешняя антироссийская истерия.
В этой связи стоит напомнить о том, с чего все начиналось. А начиналось с того, что новый американский президент Дональд Трамп, едва успев заселиться в Белый дом, тут же провозгласил главной целью своего президентства возвращение США мирового лидерства на основе восстановления производительного потенциала американской экономики. Иными словами речь шла о том, чтобы раз и навсегда отказаться от прежнего дрейфа по течению, в ходе которого реальный сектор экономики вымывался с территории США и откочёвывал на Дальний Восток, и создать условия для его возвращения на «историческую родину».
И это сверхзадача администрации Трампа, несмотря на ожесточенное противодействие достаточно могущественных глобалистских сил, для которых сама Америка не более, чем разменная монета, насколько можно судить, выполняется весьма энергично. Особенно в тех отраслях экономики, в которых влияние государства является определяющим. А это, прежде всего - военно-промышленный комплекс.
Примеров того, как именно американские власти его возрождают более чем достаточно. И делают они это всеми правдами и неправдами, абсолютно игнорируя какие-либо правила и условности.
В ход идет буквально всё. От глобального переформатирования геополитической ситуации, путем продолжения неплохо зарекомендовавшей себя для этих целей «стратегии управляемого хаоса», применяемой по всему миру, за исключением, разумеется, США, которым в этом сценарии отведена роль привлекательного для мирового бизнеса «оазиса тишины и спокойствия». До столь же радикального переформатирования отношений с Китаем, которому американцы пытаются создать как можно больше проблем и ущемлений, за счет активации вокруг него пояса нестабильности, с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему оттоку экономических активов в восточном направлении.
И все это у Трампа надо признать неплохо получается. Например, всячески поддерживая бесконечную бузу на Ближнем Востоке, он уже обеспечил американскую военную промышленность новыми заказами на сотни миллиардов долларов только за счет аравийских монархий. А его милитаристский кордебалет вокруг Северной Кореи (одной из точек раздражения ситуации вокруг Китая) привел к резкому буму военных приготовлений в странах данного региона. И, опять же, сильно помог Америке «подгрести» к прежде совсем удаленной от него Индии.
Абсолютно той же цели служит и раздутый до невероятных масштабов жупел «российской военной угрозы». Под это дело Трамп уже добился существенного увеличения военных расходов своих союзников по НАТО. Которые, тут и к гадалке ходить не надо, прольются золотым дождем, главным образом, в карманы того же американского ВПК.
И процесс уже пошел. Причем американцы действительно никого и ничего не стесняются, буквально выламывая из числа возможных конкурентов даже своих ближайших союзников. Типична в этом смысле история с волюнтаристским «нагибом» Польши, которая вздумала было обидеть американскую фирму «Боинг», закупив большую партию транспортно–боевых вертолетов у Франции. Но в Вашингтоне тут же сделали страшные глаза. Грозно повращали ими перед лицом срочно вызванных на ковер польских «самостийников». И те моментально передумали. И вот уже горемычным французам, с их подписанным официальным контрактом, Варшава дала от ворот поворот, зато американские вертолеты «Блэк хок», от так и не данного в обиду «Боинга», уже благополучно рассекают просторы Польши.
Да что там Польша, если Штаты нагнули даже самих французов, навязав им в качестве самолетов –заправщиков свои допотопные С-130, при том, что у французов имеются собственные новейшие транспортники А-400! Но внезапно выяснилось, что у этих А-400 спутная струя «не того калибра», или как-то не так дует. В общем – ну никак они не могут заправлять в воздухе французскую авиацию. И баста!
Про эпическую историю с массовой распродажей, читай беспардонным впариванием всем подряд платежеспособным вассалам, еще толком не принятого даже на вооружение самих США недоделанного «суперистребителя» Ф-35 даже напоминать неудобно. Настолько это уже стало притчей во языцех. Союзничков нагибают по этому поводу вообще без всяких дискуссий. В НАТО вброшен такой себе вполне комсомольский призыв – «Все кто может, должен скинуться и помочь Америке!» Где два миллиардика под этого дело нацыганят, где все двадцать на бедность соберут. С миру по нитке, как говорится…. Хотя те же израильские летчики уже буквально воют от такого американского «подарка» и слезно просят свое командование дать им еще немного полетать на стареньких, но не настолько непредсказуемых Ф-15.
А теперь о том, при чем тут Россия. А вот при чем. На фоне всей этой геополитической и военно-промышленной благодати, Россия для американцев остается бельмом на глазу. От которой и только от которой они могут ожидать самых неприятных сюрпризов. Причем в самой чувствительной сфере, на которую они сделапи главную ставку - на впаривании всему миру своего далеко не всегда совершенного оружия и на этой основе повышения собственного благосостояния.
Проблема для США заключается в том, что Россия – единственная в мире страна за пределами их сферы глобального контроля, которая сохранила потенциал инновационных решений именно в сфере военно-промышленных технологий. И не просто сохранила, но продолжает его наращивать. И по некоторым направлениям определенно уходит вперед. Как по степени научно-технической прорывности своих «ноу-хау», так и по ключевому для мирового рынка критерию «стоимость-эффективность».
Проще говоря, современные российские танки, подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы лучше стреляют и попадают, чем американские. И при этом, они в разы меньше стоят. То есть в условиях реальной конкуренции на хотя бы относительно свободном рынке эти системы обречены на массовый спрос. Отдельные вспышки которого наблюдаются уже сегодня.
А вот это уже для американцев все равно, что серпом по их драгоценным «фаберже». Потому что это не просто конкурентные трудности, а покушение на саму основу основ нынешнего курса на «экономическое возрождение» США. В Вашингтоне могут как угодно относиться к России, но одного простить ей точно не смогут. Если она своими прорывными военными технологиями попытается переманить к себе потенциальных американских покупателей.
Именно поэтому США, будучи зачастую не состоянии противопоставить что-либо действительно равноценное самым передовым российским боевым системам, начинают использовать любые приемы для того, чтобы сохранить за собой эту «поляну» и не допустить Россию на критически важный для Америки мировой рынок вооружений. В ход идут любые средства – от прямого давления на не вполне устойчивых российских партнеров, до раскрутки всевозможных геополитических комбинаций, будь то на Ближнем или Дальнем Востоке. С единственной целью – не мытьем, так катаньем устранить опасного российского конкурента. Кстати и санкции против российской оборонки преследуют ту же самую шкурную цель – ослабить экспортные возможности ОПК РФ и, соответственно, нарастить собственные.
Ничего личного – только бизнес! Похоже, именно этот незамысловатый принцип лежит в основе современной американской геополитики и всей глобальной стратегии США. И в этом смысле не скажешь, что нынешний президент этой страны Дональд Трамп такой уж беспросветный неудачник.
Не проходит и недели без сообщений о беспрецедентном давлении США на тех из своих зарубежных партнеров, которые удумали покупать оружие у России. Буквально только что свое «Фэ!» по этому поводу озвучил американский госдеп. Его представитель Хэзер Науэрт весьма прозрачно намекнула на недовольство Вашингтона российско-турецкой сделкой о поставке Турции ЗРК С-400. Науэрт сказала, что Анкара, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО. В Госдепе подчеркнули, что С-400 таковыми не являются.
На прошлой неделе аналогичный случай имел место в Индонезии. Эта страна решила приобрести у России современные истребители СУ-35. И тут же последовал окрик из Вашингтона. Как сообщает осведомленное в военно-промышленных вопросах издание БМПД, в ходе визита в эту страну министра обороны США Джеймса Мэттиса до сведения индонезийской стороны было доведено, что в случае приобретения российских ВВТ Индонезия вновь может столкнуться с эмбарго на поставку американских вооружений, как это уже было в 1997 году. Одновременно Индонезии была предложена поставка американских истребителей F-16.
А вот еще – из той же «оперы». Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.
Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия и начать закупать американские вооружения — отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США.
Вьетнам это, кстати, особенно показательно. Ибо предельную настырность Штаты проявляют именно в отношении тех стран, которые являются базовыми партнерами России на рынке вооружений. Например – Индии. Вашингтон буквально из кожи вон лезет, что по максимуму «монетизировать» благоприятную для него геополитическую ситуацию в Южной Азии. Которая характеризуется растущим антагонизмом между Индией и Китаем. Резко участившиеся в последнее время американо-индийские политические и военные контакты сводятся к одному общему знаменателю. США настойчиво предлагают себя Индии в качестве нового главного поставщика вооружений в эту страну вместо России. И делают это не без успеха. Чему благоприятствует антикитайская политика самого Вашингтона, в которой Нью-Дели усматривает некие гарантии прочности и долговечности своей геополитической связки с США.
Конечно, при желании, можно увидеть во всей этой американской гиперактивности сугубо антироссийскую мотивацию. Тем более, что сами США обозначают РФ в своей официальной военной доктрине как одну из главных угроз.
Однако, на мой взгляд, было бы неправильно сводить всё только к этому. Более того, готов допустить, что и сама антироссийская мотивация является для США сугубо служебной величиной и уж точно не является для них самоцелью. Как, впрочем, и вся нынешняя антироссийская истерия.
В этой связи стоит напомнить о том, с чего все начиналось. А начиналось с того, что новый американский президент Дональд Трамп, едва успев заселиться в Белый дом, тут же провозгласил главной целью своего президентства возвращение США мирового лидерства на основе восстановления производительного потенциала американской экономики. Иными словами речь шла о том, чтобы раз и навсегда отказаться от прежнего дрейфа по течению, в ходе которого реальный сектор экономики вымывался с территории США и откочёвывал на Дальний Восток, и создать условия для его возвращения на «историческую родину».
И это сверхзадача администрации Трампа, несмотря на ожесточенное противодействие достаточно могущественных глобалистских сил, для которых сама Америка не более, чем разменная монета, насколько можно судить, выполняется весьма энергично. Особенно в тех отраслях экономики, в которых влияние государства является определяющим. А это, прежде всего - военно-промышленный комплекс.
Примеров того, как именно американские власти его возрождают более чем достаточно. И делают они это всеми правдами и неправдами, абсолютно игнорируя какие-либо правила и условности.
В ход идет буквально всё. От глобального переформатирования геополитической ситуации, путем продолжения неплохо зарекомендовавшей себя для этих целей «стратегии управляемого хаоса», применяемой по всему миру, за исключением, разумеется, США, которым в этом сценарии отведена роль привлекательного для мирового бизнеса «оазиса тишины и спокойствия». До столь же радикального переформатирования отношений с Китаем, которому американцы пытаются создать как можно больше проблем и ущемлений, за счет активации вокруг него пояса нестабильности, с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему оттоку экономических активов в восточном направлении.
И все это у Трампа надо признать неплохо получается. Например, всячески поддерживая бесконечную бузу на Ближнем Востоке, он уже обеспечил американскую военную промышленность новыми заказами на сотни миллиардов долларов только за счет аравийских монархий. А его милитаристский кордебалет вокруг Северной Кореи (одной из точек раздражения ситуации вокруг Китая) привел к резкому буму военных приготовлений в странах данного региона. И, опять же, сильно помог Америке «подгрести» к прежде совсем удаленной от него Индии.
Абсолютно той же цели служит и раздутый до невероятных масштабов жупел «российской военной угрозы». Под это дело Трамп уже добился существенного увеличения военных расходов своих союзников по НАТО. Которые, тут и к гадалке ходить не надо, прольются золотым дождем, главным образом, в карманы того же американского ВПК.
И процесс уже пошел. Причем американцы действительно никого и ничего не стесняются, буквально выламывая из числа возможных конкурентов даже своих ближайших союзников. Типична в этом смысле история с волюнтаристским «нагибом» Польши, которая вздумала было обидеть американскую фирму «Боинг», закупив большую партию транспортно–боевых вертолетов у Франции. Но в Вашингтоне тут же сделали страшные глаза. Грозно повращали ими перед лицом срочно вызванных на ковер польских «самостийников». И те моментально передумали. И вот уже горемычным французам, с их подписанным официальным контрактом, Варшава дала от ворот поворот, зато американские вертолеты «Блэк хок», от так и не данного в обиду «Боинга», уже благополучно рассекают просторы Польши.
Да что там Польша, если Штаты нагнули даже самих французов, навязав им в качестве самолетов –заправщиков свои допотопные С-130, при том, что у французов имеются собственные новейшие транспортники А-400! Но внезапно выяснилось, что у этих А-400 спутная струя «не того калибра», или как-то не так дует. В общем – ну никак они не могут заправлять в воздухе французскую авиацию. И баста!
Про эпическую историю с массовой распродажей, читай беспардонным впариванием всем подряд платежеспособным вассалам, еще толком не принятого даже на вооружение самих США недоделанного «суперистребителя» Ф-35 даже напоминать неудобно. Настолько это уже стало притчей во языцех. Союзничков нагибают по этому поводу вообще без всяких дискуссий. В НАТО вброшен такой себе вполне комсомольский призыв – «Все кто может, должен скинуться и помочь Америке!» Где два миллиардика под этого дело нацыганят, где все двадцать на бедность соберут. С миру по нитке, как говорится…. Хотя те же израильские летчики уже буквально воют от такого американского «подарка» и слезно просят свое командование дать им еще немного полетать на стареньких, но не настолько непредсказуемых Ф-15.
А теперь о том, при чем тут Россия. А вот при чем. На фоне всей этой геополитической и военно-промышленной благодати, Россия для американцев остается бельмом на глазу. От которой и только от которой они могут ожидать самых неприятных сюрпризов. Причем в самой чувствительной сфере, на которую они сделапи главную ставку - на впаривании всему миру своего далеко не всегда совершенного оружия и на этой основе повышения собственного благосостояния.
Проблема для США заключается в том, что Россия – единственная в мире страна за пределами их сферы глобального контроля, которая сохранила потенциал инновационных решений именно в сфере военно-промышленных технологий. И не просто сохранила, но продолжает его наращивать. И по некоторым направлениям определенно уходит вперед. Как по степени научно-технической прорывности своих «ноу-хау», так и по ключевому для мирового рынка критерию «стоимость-эффективность».
Проще говоря, современные российские танки, подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы лучше стреляют и попадают, чем американские. И при этом, они в разы меньше стоят. То есть в условиях реальной конкуренции на хотя бы относительно свободном рынке эти системы обречены на массовый спрос. Отдельные вспышки которого наблюдаются уже сегодня.
А вот это уже для американцев все равно, что серпом по их драгоценным «фаберже». Потому что это не просто конкурентные трудности, а покушение на саму основу основ нынешнего курса на «экономическое возрождение» США. В Вашингтоне могут как угодно относиться к России, но одного простить ей точно не смогут. Если она своими прорывными военными технологиями попытается переманить к себе потенциальных американских покупателей.
Именно поэтому США, будучи зачастую не состоянии противопоставить что-либо действительно равноценное самым передовым российским боевым системам, начинают использовать любые приемы для того, чтобы сохранить за собой эту «поляну» и не допустить Россию на критически важный для Америки мировой рынок вооружений. В ход идут любые средства – от прямого давления на не вполне устойчивых российских партнеров, до раскрутки всевозможных геополитических комбинаций, будь то на Ближнем или Дальнем Востоке. С единственной целью – не мытьем, так катаньем устранить опасного российского конкурента. Кстати и санкции против российской оборонки преследуют ту же самую шкурную цель – ослабить экспортные возможности ОПК РФ и, соответственно, нарастить собственные.
Ничего личного – только бизнес! Похоже, именно этот незамысловатый принцип лежит в основе современной американской геополитики и всей глобальной стратегии США. И в этом смысле не скажешь, что нынешний президент этой страны Дональд Трамп такой уж беспросветный неудачник.
Автор: Юрий Селиванов