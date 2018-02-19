Почему США прессуют Россию

Не проходит и недели без сообщений о беспрецедентном давлении США на тех из своих зарубежных партнеров, которые удумали покупать оружие у России. Буквально только что свое «Фэ!» по этому поводу озвучил американский госдеп. Его представитель Хэзер Науэрт весьма прозрачно намекнула на недовольство Вашингтона российско-турецкой сделкой о поставке Турции ЗРК С-400. Науэрт сказала, что Анкара, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО. В Госдепе подчеркнули, что С-400 таковыми не являются.На прошлой неделе аналогичный случай имел место в Индонезии. Эта страна решила приобрести у России современные истребители СУ-35. И тут же последовал окрик из Вашингтона. Как сообщает осведомленное в военно-промышленных вопросах издание БМПД, в ходе визита в эту страну министра обороны США Джеймса Мэттиса до сведения индонезийской стороны было доведено, что в случае приобретения российских ВВТ Индонезия вновь может столкнуться с эмбарго на поставку американских вооружений, как это уже было в 1997 году. Одновременно Индонезии была предложена поставка американских истребителей F-16.А вот еще – из той же «оперы». Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия и начать закупать американские вооружения — отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США.Вьетнам это, кстати, особенно показательно. Ибо предельную настырность Штаты проявляют именно в отношении тех стран, которые являются базовыми партнерами России на рынке вооружений. Например – Индии. Вашингтон буквально из кожи вон лезет, что по максимуму «монетизировать» благоприятную для него геополитическую ситуацию в Южной Азии. Которая характеризуется растущим антагонизмом между Индией и Китаем. Резко участившиеся в последнее время американо-индийские политические и военные контакты сводятся к одному общему знаменателю. США настойчиво предлагают себя Индии в качестве нового главного поставщика вооружений в эту страну вместо России. И делают это не без успеха. Чему благоприятствует антикитайская политика самого Вашингтона, в которой Нью-Дели усматривает некие гарантии прочности и долговечности своей геополитической связки с США.Конечно, при желании, можно увидеть во всей этой американской гиперактивности сугубо антироссийскую мотивацию. Тем более, что сами США обозначают РФ в своей официальной военной доктрине как одну из главных угроз.Однако, на мой взгляд, было бы неправильно сводить всё только к этому. Более того, готов допустить, что и сама антироссийская мотивация является для США сугубо служебной величиной и уж точно не является для них самоцелью. Как, впрочем, и вся нынешняя антироссийская истерия.В этой связи стоит напомнить о том, с чего все начиналось. А начиналось с того, что новый американский президент Дональд Трамп, едва успев заселиться в Белый дом, тут же провозгласил главной целью своего президентства возвращение США мирового лидерства на основе восстановления производительного потенциала американской экономики. Иными словами речь шла о том, чтобы раз и навсегда отказаться от прежнего дрейфа по течению, в ходе которого реальный сектор экономики вымывался с территории США и откочёвывал на Дальний Восток, и создать условия для его возвращения на «историческую родину».И это сверхзадача администрации Трампа, несмотря на ожесточенное противодействие достаточно могущественных глобалистских сил, для которых сама Америка не более, чем разменная монета, насколько можно судить, выполняется весьма энергично. Особенно в тех отраслях экономики, в которых влияние государства является определяющим. А это, прежде всего - военно-промышленный комплекс.Примеров того, как именно американские власти его возрождают более чем достаточно. И делают они это всеми правдами и неправдами, абсолютно игнорируя какие-либо правила и условности.В ход идет буквально всё. От глобального переформатирования геополитической ситуации, путем продолжения неплохо зарекомендовавшей себя для этих целей «стратегии управляемого хаоса», применяемой по всему миру, за исключением, разумеется, США, которым в этом сценарии отведена роль привлекательного для мирового бизнеса «оазиса тишины и спокойствия». До столь же радикального переформатирования отношений с Китаем, которому американцы пытаются создать как можно больше проблем и ущемлений, за счет активации вокруг него пояса нестабильности, с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему оттоку экономических активов в восточном направлении.И все это у Трампа надо признать неплохо получается. Например, всячески поддерживая бесконечную бузу на Ближнем Востоке, он уже обеспечил американскую военную промышленность новыми заказами на сотни миллиардов долларов только за счет аравийских монархий. А его милитаристский кордебалет вокруг Северной Кореи (одной из точек раздражения ситуации вокруг Китая) привел к резкому буму военных приготовлений в странах данного региона. И, опять же, сильно помог Америке «подгрести» к прежде совсем удаленной от него Индии.Абсолютно той же цели служит и раздутый до невероятных масштабов жупел «российской военной угрозы». Под это дело Трамп уже добился существенного увеличения военных расходов своих союзников по НАТО. Которые, тут и к гадалке ходить не надо, прольются золотым дождем, главным образом, в карманы того же американского ВПК.И процесс уже пошел. Причем американцы действительно никого и ничего не стесняются, буквально выламывая из числа возможных конкурентов даже своих ближайших союзников. Типична в этом смысле история с волюнтаристским «нагибом» Польши, которая вздумала было обидеть американскую фирму «Боинг», закупив большую партию транспортно–боевых вертолетов у Франции. Но в Вашингтоне тут же сделали страшные глаза. Грозно повращали ими перед лицом срочно вызванных на ковер польских «самостийников». И те моментально передумали. И вот уже горемычным французам, с их подписанным официальным контрактом, Варшава дала от ворот поворот, зато американские вертолеты «Блэк хок», от так и не данного в обиду «Боинга», уже благополучно рассекают просторы Польши.Да что там Польша, если Штаты нагнули даже самих французов, навязав им в качестве самолетов –заправщиков свои допотопные С-130, при том, что у французов имеются собственные новейшие транспортники А-400! Но внезапно выяснилось, что у этих А-400 спутная струя «не того калибра», или как-то не так дует. В общем – ну никак они не могут заправлять в воздухе французскую авиацию. И баста!Про эпическую историю с массовой распродажей, читай беспардонным впариванием всем подряд платежеспособным вассалам, еще толком не принятого даже на вооружение самих США недоделанного «суперистребителя» Ф-35 даже напоминать неудобно. Настолько это уже стало притчей во языцех. Союзничков нагибают по этому поводу вообще без всяких дискуссий. В НАТО вброшен такой себе вполне комсомольский призыв – «Все кто может, должен скинуться и помочь Америке!» Где два миллиардика под этого дело нацыганят, где все двадцать на бедность соберут. С миру по нитке, как говорится…. Хотя те же израильские летчики уже буквально воют от такого американского «подарка» и слезно просят свое командование дать им еще немного полетать на стареньких, но не настолько непредсказуемых Ф-15.А теперь о том, при чем тут Россия. А вот при чем. На фоне всей этой геополитической и военно-промышленной благодати, Россия для американцев остается бельмом на глазу. От которой и только от которой они могут ожидать самых неприятных сюрпризов. Причем в самой чувствительной сфере, на которую они сделапи главную ставку - на впаривании всему миру своего далеко не всегда совершенного оружия и на этой основе повышения собственного благосостояния.Проблема для США заключается в том, что Россия – единственная в мире страна за пределами их сферы глобального контроля, которая сохранила потенциал инновационных решений именно в сфере военно-промышленных технологий. И не просто сохранила, но продолжает его наращивать. И по некоторым направлениям определенно уходит вперед. Как по степени научно-технической прорывности своих «ноу-хау», так и по ключевому для мирового рынка критерию «стоимость-эффективность».Проще говоря, современные российские танки, подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы лучше стреляют и попадают, чем американские. И при этом, они в разы меньше стоят. То есть в условиях реальной конкуренции на хотя бы относительно свободном рынке эти системы обречены на массовый спрос. Отдельные вспышки которого наблюдаются уже сегодня.А вот это уже для американцев все равно, что серпом по их драгоценным «фаберже». Потому что это не просто конкурентные трудности, а покушение на саму основу основ нынешнего курса на «экономическое возрождение» США. В Вашингтоне могут как угодно относиться к России, но одного простить ей точно не смогут. Если она своими прорывными военными технологиями попытается переманить к себе потенциальных американских покупателей.Именно поэтому США, будучи зачастую не состоянии противопоставить что-либо действительно равноценное самым передовым российским боевым системам, начинают использовать любые приемы для того, чтобы сохранить за собой эту «поляну» и не допустить Россию на критически важный для Америки мировой рынок вооружений. В ход идут любые средства – от прямого давления на не вполне устойчивых российских партнеров, до раскрутки всевозможных геополитических комбинаций, будь то на Ближнем или Дальнем Востоке. С единственной целью – не мытьем, так катаньем устранить опасного российского конкурента. Кстати и санкции против российской оборонки преследуют ту же самую шкурную цель – ослабить экспортные возможности ОПК РФ и, соответственно, нарастить собственные.Ничего личного – только бизнес! Похоже, именно этот незамысловатый принцип лежит в основе современной американской геополитики и всей глобальной стратегии США. И в этом смысле не скажешь, что нынешний президент этой страны Дональд Трамп такой уж беспросветный неудачник.