12:47 19 февраля

Почему США прессуют Россию

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Яйца современной геополитики США несет курица американского военно-промышленного бизнеса, на процветание которого сделала главную ставку нынешняя администрация Белого дома



Не проходит и недели без сообщений о беспрецедентном давлении США на тех из своих зарубежных партнеров, которые удумали покупать оружие у России. Буквально только что свое «Фэ!» по этому поводу озвучил американский госдеп. Его представитель Хэзер Науэрт весьма прозрачно намекнула на недовольство Вашингтона российско-турецкой сделкой о поставке Турции ЗРК С-400. Науэрт сказала, что Анкара, согласно договоренностям, должна приобретать «вооружения, которые оперативно совместимы» с системами НАТО. В Госдепе подчеркнули, что С-400 таковыми не являются.


На прошлой неделе аналогичный случай имел место в Индонезии. Эта страна решила приобрести у России современные истребители СУ-35. И тут же последовал окрик из Вашингтона. Как сообщает осведомленное в военно-промышленных вопросах издание БМПД, в ходе визита в эту страну министра обороны США Джеймса Мэттиса до сведения индонезийской стороны было доведено, что в случае приобретения российских ВВТ Индонезия вновь может столкнуться с эмбарго на поставку американских вооружений, как это уже было в 1997 году. Одновременно Индонезии была предложена поставка американских истребителей F-16.

А вот еще – из той же «оперы». Соединенные Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента.
Мы предлагаем им диверсифицировать поставщиков оружия и начать закупать американские вооружения — отметил представитель ведомства. По его словам, это позволит Вьетнаму усилить военный потенциал и укрепить партнерство с США.

Вьетнам это, кстати, особенно показательно. Ибо предельную настырность Штаты проявляют именно в отношении тех стран, которые являются базовыми партнерами России на рынке вооружений. Например – Индии. Вашингтон буквально из кожи вон лезет, что по максимуму «монетизировать» благоприятную для него геополитическую ситуацию в Южной Азии. Которая характеризуется растущим антагонизмом между Индией и Китаем. Резко участившиеся в последнее время американо-индийские политические и военные контакты сводятся к одному общему знаменателю. США настойчиво предлагают себя Индии в качестве нового главного поставщика вооружений в эту страну вместо России. И делают это не без успеха. Чему благоприятствует антикитайская политика самого Вашингтона, в которой Нью-Дели усматривает некие гарантии прочности и долговечности своей геополитической связки с США.

Конечно, при желании, можно увидеть во всей этой американской гиперактивности сугубо антироссийскую мотивацию. Тем более, что сами США обозначают РФ в своей официальной военной доктрине как одну из главных угроз.

Однако, на мой взгляд, было бы неправильно сводить всё только к этому. Более того, готов допустить, что и сама антироссийская мотивация является для США сугубо служебной величиной и уж точно не является для них самоцелью. Как, впрочем, и вся нынешняя антироссийская истерия.

В этой связи стоит напомнить о том, с чего все начиналось. А начиналось с того, что новый американский президент Дональд Трамп, едва успев заселиться в Белый дом, тут же провозгласил главной целью своего президентства возвращение США мирового лидерства на основе восстановления производительного потенциала американской экономики. Иными словами речь шла о том, чтобы раз и навсегда отказаться от прежнего дрейфа по течению, в ходе которого реальный сектор экономики вымывался с территории США и откочёвывал на Дальний Восток, и создать условия для его возвращения на «историческую родину».

И это сверхзадача администрации Трампа, несмотря на ожесточенное противодействие достаточно могущественных глобалистских сил, для которых сама Америка не более, чем разменная монета, насколько можно судить, выполняется весьма энергично. Особенно в тех отраслях экономики, в которых влияние государства является определяющим. А это, прежде всего - военно-промышленный комплекс.

Примеров того, как именно американские власти его возрождают более чем достаточно. И делают они это всеми правдами и неправдами, абсолютно игнорируя какие-либо правила и условности.

В ход идет буквально всё. От глобального переформатирования геополитической ситуации, путем продолжения неплохо зарекомендовавшей себя для этих целей «стратегии управляемого хаоса», применяемой по всему миру, за исключением, разумеется, США, которым в этом сценарии отведена роль привлекательного для мирового бизнеса «оазиса тишины и спокойствия». До столь же радикального переформатирования отношений с Китаем, которому американцы пытаются создать как можно больше проблем и ущемлений, за счет активации вокруг него пояса нестабильности, с тем, чтобы воспрепятствовать дальнейшему оттоку экономических активов в восточном направлении.

И все это у Трампа надо признать неплохо получается. Например, всячески поддерживая бесконечную бузу на Ближнем Востоке, он уже обеспечил американскую военную промышленность новыми заказами на сотни миллиардов долларов только за счет аравийских монархий. А его милитаристский кордебалет вокруг Северной Кореи (одной из точек раздражения ситуации вокруг Китая) привел к резкому буму военных приготовлений в странах данного региона. И, опять же, сильно помог Америке «подгрести» к прежде совсем удаленной от него Индии.

Абсолютно той же цели служит и раздутый до невероятных масштабов жупел «российской военной угрозы». Под это дело Трамп уже добился существенного увеличения военных расходов своих союзников по НАТО. Которые, тут и к гадалке ходить не надо, прольются золотым дождем, главным образом, в карманы того же американского ВПК.

И процесс уже пошел. Причем американцы действительно никого и ничего не стесняются, буквально выламывая из числа возможных конкурентов даже своих ближайших союзников. Типична в этом смысле история с волюнтаристским «нагибом» Польши, которая вздумала было обидеть американскую фирму «Боинг», закупив большую партию транспортно–боевых вертолетов у Франции. Но в Вашингтоне тут же сделали страшные глаза. Грозно повращали ими перед лицом срочно вызванных на ковер польских «самостийников». И те моментально передумали. И вот уже горемычным французам, с их подписанным официальным контрактом, Варшава дала от ворот поворот, зато американские вертолеты «Блэк хок», от так и не данного в обиду «Боинга», уже благополучно рассекают просторы Польши.

Да что там Польша, если Штаты нагнули даже самих французов, навязав им в качестве самолетов –заправщиков свои допотопные С-130, при том, что у французов имеются собственные новейшие транспортники А-400! Но внезапно выяснилось, что у этих А-400 спутная струя «не того калибра», или как-то не так дует. В общем – ну никак они не могут заправлять в воздухе французскую авиацию. И баста!

Про эпическую историю с массовой распродажей, читай беспардонным впариванием всем подряд платежеспособным вассалам, еще толком не принятого даже на вооружение самих США недоделанного «суперистребителя» Ф-35 даже напоминать неудобно. Настолько это уже стало притчей во языцех. Союзничков нагибают по этому поводу вообще без всяких дискуссий. В НАТО вброшен такой себе вполне комсомольский призыв – «Все кто может, должен скинуться и помочь Америке!» Где два миллиардика под этого дело нацыганят, где все двадцать на бедность соберут. С миру по нитке, как говорится…. Хотя те же израильские летчики уже буквально воют от такого американского «подарка» и слезно просят свое командование дать им еще немного полетать на стареньких, но не настолько непредсказуемых Ф-15.

А теперь о том, при чем тут Россия. А вот при чем. На фоне всей этой геополитической и военно-промышленной благодати, Россия для американцев остается бельмом на глазу. От которой и только от которой они могут ожидать самых неприятных сюрпризов. Причем в самой чувствительной сфере, на которую они сделапи главную ставку - на впаривании всему миру своего далеко не всегда совершенного оружия и на этой основе повышения собственного благосостояния.

Проблема для США заключается в том, что Россия – единственная в мире страна за пределами их сферы глобального контроля, которая сохранила потенциал инновационных решений именно в сфере военно-промышленных технологий. И не просто сохранила, но продолжает его наращивать. И по некоторым направлениям определенно уходит вперед. Как по степени научно-технической прорывности своих «ноу-хау», так и по ключевому для мирового рынка критерию «стоимость-эффективность».

Проще говоря, современные российские танки, подводные лодки, зенитно-ракетные комплексы лучше стреляют и попадают, чем американские. И при этом, они в разы меньше стоят. То есть в условиях реальной конкуренции на хотя бы относительно свободном рынке эти системы обречены на массовый спрос. Отдельные вспышки которого наблюдаются уже сегодня.

А вот это уже для американцев все равно, что серпом по их драгоценным «фаберже». Потому что это не просто конкурентные трудности, а покушение на саму основу основ нынешнего курса на «экономическое возрождение» США. В Вашингтоне могут как угодно относиться к России, но одного простить ей точно не смогут. Если она своими прорывными военными технологиями попытается переманить к себе потенциальных американских покупателей.

Именно поэтому США, будучи зачастую не состоянии противопоставить что-либо действительно равноценное самым передовым российским боевым системам, начинают использовать любые приемы для того, чтобы сохранить за собой эту «поляну» и не допустить Россию на критически важный для Америки мировой рынок вооружений. В ход идут любые средства – от прямого давления на не вполне устойчивых российских партнеров, до раскрутки всевозможных геополитических комбинаций, будь то на Ближнем или Дальнем Востоке. С единственной целью – не мытьем, так катаньем устранить опасного российского конкурента. Кстати и санкции против российской оборонки преследуют ту же самую шкурную цель – ослабить экспортные возможности ОПК РФ и, соответственно, нарастить собственные.

Ничего личного – только бизнес! Похоже, именно этот незамысловатый принцип лежит в основе современной американской геополитики и всей глобальной стратегии США. И в этом смысле не скажешь, что нынешний президент этой страны Дональд Трамп такой уж беспросветный неудачник.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 23
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  1. сибиралт Сегодня, 06:55 Новый
    Ага. Кто бы поверил в смертельную угрозу США, не будь России?
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    сибиралт
    1. Ye Hua Сегодня, 09:24 Новый
      В Китае все любят СССР
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      Ye Hua
  2. рюрикович Сегодня, 07:10 Новый
    Гм... what ...
    Не мешало бы "вой" израильских пилотов подтвердить документально,наглядно так сказать feel А то это как-то не стыкуется с мнениями наших израильских друзей о летающих "брЫллиантах" Фи-35 lol request
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    рюрикович
  3. Altona Сегодня, 07:12 Новый
    Хотелось бы, чтобы наша "элита" поменьше оглядывалась на эти пресловутые США и сама бы принимала самостоятельные решения. А то все успешные и смелые начинания потом постепенно дезавуируются.
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    Altona
    1. To be or not to be Сегодня, 09:01 Новый
      Есть понятие национальная честь .национальная гордость,
      национальное достоинство...
      ﻿
      "Национальная гордость-
      Чувство, лежащее в основе социально-психологического явления, в котором аккумулируются:
      1) национальное достоинство;
      2) осознание исторического вклада своей нации;
      3) высокая оценка своих национально-культурных ценностей, включая родной язык и литературу."

      (Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. — Назрань: Изд-во "Пилигрим". Т.В. Жеребило. 2010.

      "Национальная честь — а) нравственная оценка достоинства нации как ею самой, так и представителями других этнических общностей; б) сильный побудительный мотив к дальнейшему самосовершенствованию и самоутверждению нации, наращиванию ее духовного потенциала"

      "Национальное достоинство
      осознание личностью своей национальной принадлежности, идентификация себя со своим народом, его историей и культурой, признание своих национальных традиций, обычаев. Национальное достоинство – это понимание места и роли своей нации в развитии других культур и мировой цивилизации. Выражается как чувство гордости за свой народ, любовь к своей культуре и истории, ответственность за настоящее и будущее своей нации, способность представлять свою нацию перед другими народами."
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      To be or not to be
    2. andrej-shironov Сегодня, 09:54 Новый
      Цитата: Altona
      Хотелось бы, чтобы наша "элита" поменьше оглядывалась на эти пресловутые США и сама бы принимала самостоятельные решения. А то все успешные и смелые начинания потом постепенно дезавуируются.

      Это нереально! Это не наша элита, это уже давно глобализованная элита Запада.
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      andrej-shironov
      1. BerBer Сегодня, 11:16 Новый
        И это наш главный проигрыш. Нет национальной элиты, мы для них совок.
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        BerBer
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:35 Новый
    Ну, когда конкуренция идёт на такие величины, борьба с конкурентом становится "не парламентской" по определению.
    Кстати, вроде никакого отрицательного отношения израильтян к F-35 не "просматривалось". Хотя может "дареному коню'? Израиль, насколько помню, не сильно много заплатил за них... Да ещё и программное обеспечение к ним "модернизирует" под себя. wassat
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    Горный стрелок
  5. akunin Сегодня, 07:46 Новый
    нам нужен грамотный менеджер,а не "птица - говорун",который возродит лозунг"народ и партия едины"(«Правда» 8 марта 1953 года).надо россию поднимать ,а не мазать дерьмом штаты.экономика во главе угла и трамп это понимает, а наш или не понимает или ни чего не делает(что одинаково).у нас даже нет национальной идеи,нет вектора куда идет страна,нет цели.
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    akunin
    1. Rey_ka Сегодня, 08:02 Новый
      А Вы все еще в социализме живете? Так то сейчас дикий капитализм и свободное предпринимательство. Только сейчас подросло поколение не учившееся в советских школах правда и без соответствующей морали
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      Rey_ka
    2. Огонёк Сегодня, 08:04 Новый
      Название страны "Россия" пишется с заглавной буквы! И вы можете дерьмом не Штаты, а Россию! Если у вас нет национальной идеи и вектора развития, и ваш президент ничего не понимает и не хочет - это только ваше понимание ситуации и ваши проблемы.
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      Огонёк
    3. astronom1973n Сегодня, 09:11 Новый
      Цитата: akunin
      нам нужен грамотный менеджер,а не "птица - говорун"

      И этот лидер ...Фамилию в студию! fellow
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      astronom1973n
  6. Bastinda Сегодня, 07:56 Новый
    Вывод из статьи: НАТО(США) совсем не интересуют наши инновационные технологии. Не С-400, не Су-35, а ведь обещали продать даже с технологиями. Странно почему? Во времена СССР и самолеты угоняли, и подлодки поднимали. А сейчас вдруг интерес пропал?
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    Bastinda
    1. Strashila Сегодня, 08:29 Новый
      "А сейчас вдруг интерес пропал?"... нет, не пропал... часть информации они получили бесплатно на Украине и бывших соцстранах... передали Индии подлодку, они устроили экскурсию американцам... поставим танки Ираку... они спокойно с чувством, толком и расстановкой за чашкой вискаря с ними ознакомятся... сравнят с тем что захватывали террористы, да и с элементами СУ-25 они явно то же ознакомились. Война это колоссальный источник информации... там многое списывается на боевые действия.
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      Strashila
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:07 Новый
    Россия для американцев остается бельмом на глазу.
    А бельмо вечно и удалить его можно только с глазом. Поэтому американцам придется смириться с ситуацией. Хотя ради исчезновения России они готовы лишить себя не только зрения. но и жизни. Клиника.
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    rotmistr60
  8. LeftPers Сегодня, 08:21 Новый
    "..Штаты пытаются убедить Вьетнам отказаться от закупок российского оружия и перейти на вооружение американского производства...." Удивляют меня вьетнамцы, как можно, после всего, что пин-до-сы там натворили, еще разговаривать с ними. Гнали бы их пинками.
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    LeftPers
    1. astronom1973n Сегодня, 09:12 Новый
      Цитата: LeftPers
      Удивляют меня вьетнамцы

      Японцы вот им и Хиросиму с Нагасаки и не вспоминают!Так что так...
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      astronom1973n
  9. Лесс Сегодня, 08:25 Новый
    Примеров того, как именно американские власти его возрождают более чем достаточно. И делают они это всеми правдами и неправдами, абсолютно игнорируя какие-либо правила и условности.
    Причем американцы действительно никого и ничего не стесняются, буквально выламывая из числа возможных конкурентов даже своих ближайших союзников.
    Иногда я даже завидую их цинизму и двуличности...
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    Лесс
  10. NKVD Сегодня, 08:32 Новый
    Мало бомбили этот Въетнам
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    NKVD
  11. ltc35 Сегодня, 09:39 Новый
    Если вьтнамцы поведутся на штатовские посылы, то я вообще ничего не понимаю... Мне всегда казалось, что Вьетнам получил пожизненную прививку от той жуткой войны, от которой до сих пор рождаются покалеченные американской химией дети, а в джунглях подрываются крестьяне на минах...
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    ltc35
  12. Evgeniy667b Сегодня, 09:42 Новый
    И куда России с ее остатками былого Советского могущества лезть куда-то, если в своем доме хватает нерешенных вопросов? Какой прок от поставок в тот же Вьетнам тех же "Варшавянок", если ТОФ еле концы с концами сводит. Штатники много продают оружия главным образом по периметру России, и неужели для развития туризма или еще чего-то подобного? Рано или поздно-многое попрет на нас. А чем крыть-то будем? Ни Индия, ни Вьетнам,...ни Сирия с Египтом даже не пошевелятся, чтобы помочь. Да пострадают бизнес-проекты, от которых большинству россиян-ни жарко, ни холодно. Да и куда пойдет весь приход? Легким росчерком пера Эльвиры Набиуллиной в гос. облигации США или другие авантрные дела, но никак не на восстановление порушенной экономики.
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    Evgeniy667b
  13. andrej-shironov Сегодня, 09:52 Новый
    Юрий так и надо писать, что идёт не ВОЙНА, а СПОР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ! Войны нет и в помине, всего лишь борьба за ресурсы. А многие здесь уверены что мы прям воюем и нас хочет захватить Госдеп.
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    andrej-shironov
  14. мерцание Сегодня, 12:17 Новый
    А начиналось с того, что новый американский президент Дональд Трамп, едва успев заселиться в Белый дом, тут же провозгласил главной целью своего президентства возвращение США мирового лидерства на основе восстановления производительного потенциала американской экономики.

    И это сверхзадача администрации Трампа, несмотря на ожесточенное противодействие достаточно могущественных глобалистских сил, для которых сама Америка не более, чем разменная монета, насколько можно судить, выполняется весьма энергично. Особенно в тех отраслях экономики, в которых влияние государства является определяющим. А это, прежде всего - военно-промышленный комплекс.
    Внутри США наблюдаются столкновения двух мощных сил: финансовой элиты (долгие годы рулившей США) и военной, Трамп опирается на военную, финансовая через СМИ атакует Трампа. На лицо раскол правящей элиты США. Для нас не подарок ни те ни другие. Но с Пентагоном возможно сможем договорится, а с финансистами, похоже, нет.
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    мерцание
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