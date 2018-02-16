Опровергнута причастность итальянских диверсантов к гибели линкора «Новороссийск»

Документы президентского архива, опубликованные в спецвыпуске, позволяют «разобраться со многими вульгарными версиями, которые гуляют в желтой прессе и интернете, включая итальянскую версию,

Взорвалась ржавая немецкая мина времен войны. Экипаж ее не заметил, а после взрыва растерялся,