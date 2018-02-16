00:34 17 февраля
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Опровергнута причастность итальянских диверсантов к гибели линкора «Новороссийск»

Итальянские диверсанты не имеют отношения к гибели советского линкора «Новороссийск» в 1955 году, приводит РИА Новости заявление главного редактора «Вестника архива президента России» Сергея Кудряшова.



Документы президентского архива, опубликованные в спецвыпуске, позволяют «разобраться со многими вульгарными версиями, которые гуляют в желтой прессе и интернете, включая итальянскую версию,
сказал Кудряшов, выступая в Российском историческом обществе.


Согласно этой версии, линкор взорвали итальянские подводные диверсанты. Теперь «можно "передать привет" итальянским подводникам», так как «Новороссийск» погиб из-за невнимания и неорганизованности экипажа, пояснил он.

Взорвалась ржавая немецкая мина времен войны. Экипаж ее не заметил, а после взрыва растерялся,
отметил он, добавив, что одной из причин гибели линкора стала уверенность экипажа в том, что корабль не затонет.

Агентство напоминает, что корабль советского Черноморского флота «Новороссийск» до 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием «Джулио Чезаре».

«Корабль затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года, жертвами стали более 800 человек. В Италии утверждали, что линкор потопили итальянские диверсанты – экс-глава диверсионной 10-й флотилии штурмовых средств князь Валерио Боргезе якобы поклялся отомстить, когда корабль передавали СССР», – говорится в материале.

Расследованием произошедшего занималась правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 57

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  1. Лексус Вчера, 13:25
    В Италии очень велика вероятность возвращения Берлускони во власть - решили "босячий подгон" сделать, наверное.
    Лексус
    1. Spartanez300 Вчера, 13:30
      Сколько еще гуляет вульгарных версий на разные темы в прессе , опять же и про эту версию можно сказать что это чушь .Из за ржавой мины затонул целый линкор и погибло более 800 человек ,как можно так растеряться request
      Spartanez300
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 13:34
        Черноморский флот постоянно теряет корабли в мутных обстоятельствах. Два линкора, "Императрица Мария" и "Новороссийск" утопили прямо в Севастополе. Пожар в Севастополе на БПК "Керчь", после которого корабль остается только утилизировать.
        Аристарх Людвигович
        1. Shurik70 Вчера, 13:35
          наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина

          Из оперативной сводки о состоянии ЛК "Новороссийск" на 04.00 31.10.55 г.:
          "В носовой части днища в районе 31--55 шпангоутов пробоина длиной 21,6 м, шириной 5,5 метра, площадью около 100 м2 (фактически более поздними обследованиями площадь пробоины будет установлена в 150--175 м2, а принята в документах -- 150 м -- Б. К). Захватывает четыре отсека, включая район 1-й башни. Заусеницы пробоины внутрь корабля. Пробоина расположена вправо от киля. В районе 43--45 шпангоутов киль перебит и пробоина проходит влево от киля длиной 4 метра, шириной 1 метр. В районе поврежденных отсеков в днище имеются трещины и вмятины. В районе 31--37 шпангоутов палуба бака спущена и разорвана заусеницами наружу". см. Б.А Каржавин Тайна гибели линкора "Новороссийск". На основании этого несовпадения пробоин в днище и на палубе часть специалистов делает вывод о наличии внутри линкора второго заряда, сдетонировавшего при взрыве первого заряда под днищем в районе 43-45 шпангоутов

          Так что диверсанты наиболее вероятны
          Shurik70
          1. bouncyhunter Вчера, 13:46
            Цитата: Shurik70
            Так что диверсанты наиболее вероятны

            Поддерживаю такое мнение . А версию про мину пусть толерасты либерастные принимают "на веру" .
            bouncyhunter
            1. Монос Вчера, 13:57
              Паша, приветствую! hi drinks
              наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина

              Линкор потоп из-за взрыва ОДНОЙ "ржавой" мины и так быстро, что погибло 800 человек? Они кого за идиотов считают, себя или нас?
              Монос
              1. Per se. Вчера, 14:03
                Цитата: Монос
                Они кого за идиотов считают, себя или нас?
                Здесь повторю уже однажды сказанное. Если говорить о фантастических гипотезах, то совершенно фантастическая гипотеза, это официальная версия, подрыв на старой немецкой донной мине. Не менее фантастическая, нелепая "месть" итальянских боевых пловцов, которые если кого и должны были ненавидеть, так унизивших Италию англичан, а не русских. Линкор несколько лет простоял на Мальте, после сдачи флота итальянцами, его достаточно хорошо изучили британцы, и уж тем более отлично знали сами итальянцы. При атаке на британские линкоры в Александрии, взрывчатка закладывалась под пороховые погреба, и то, такого эффекта от внешних мин не наблюдалось. "Новороссийск" взрыв пробил от днища, пройдя все броневые палубы, до выброса пламени в небо, это не возможно ни при наружном креплении к днищу мин, ни, тем более, при взрыве донной мины. Ко всему, при обследовании дна, было обнаружено две воронки, одна больше, другая меньше, но даже самая большая воронка не могла быть взрывом на дне, из-за ничтожно малого заглубления, не соответствующего мощности взрыва. Более поздние анализы показывали, что такие воронки могли остаться только от взрывов сделанных под корпусом корабля, то есть, значительно выше от дна. Наконец, сам основной взрыв произошёл не в водной, а в воздушной среде, как по физике характера взрыва, так и по свидетельствам очевидцев, отмечавших сильный запах взрывчатки при взрыве. Взрыв на линкоре был вне пороховых погребов, то есть, даже и боезапас здесь не детонировал. О возможном минировании наших предупреждали ещё итальянские рабочие на момент передачи... А время было такое, что наши союзники по антигитлеровской коалиции уже были по другую сторону баррикады. Уже прозвучала речь Черчиля в Фултоне, а америкосы имели планы атомных бомбардировок советских городов, холодная война набирала обороты и вполне могла стать горячей. Кстати, по некоторым источникам, были слухи, что на "Новороссийск", готовившийся к выходу с эскадрой в Средиземное море, были загружены "спецзаряды", снаряды главного калибра с ядерным зарядом. Если бы была детонация пороховых погребов, в бухте Севастополя могла произойти грандиозная катастрофа, будь, действительно так. В результате гибели флагманского корабля, наш Черноморский флот остался в базе, адмирал Кузнецов лишился должности, пошли на слом недостроенные линейные крейсера, как и сам надводный флот был урезан Никитой Хрущёвым. Возможно, что Крэб, известный британский диверсант, был участником установки мин-детонаторов основного заряда под "Новороссийск", но этот "джентльмен" поплатился в бухте Портсмута, под "Орджоникидзе", не всё коту масленица... Случай с "Новороссийском" замяли, большинство свидетельств и улик было уничтожено, так-как Хрущёв намыливался налаживать отношения с Западом, и, могли ещё полететь высокопоставленные головы в советском военном руководстве. Подорви Хрущёва англичане после его визита на крейсере, было бы жаль лишь крейсер с командой и архиважных для страны учёных, а не Никиту.
                Per se.
                1. Per se. Вчера, 14:06
                  Ещё, к "мести итальянцев". Проникнуть в главную базу Черноморского флота и подорвать флагмана, это не на дайвинг собраться, а операция на уровне специальных сил НАТО, что без санкции США могла сделать тогда лишь Великобритания, и никак не Италия, и её бравые ветераны. Но, пусть бы так, почему же тогда многоопытные итальянцы, тем более, хорошо знавшие схему своего бывшего линкора не заложили взрывчатку в наиболее уязвимые места, как они же делали при атаке британских линкоров во время Второй мировой в Александрии? Всё, что тогда смогли итальянцы, они сделали, и взрывчатку не хилую заложили под пороховые погреба, и вывели линкоры надолго из строя. Но, ничего подобного взрыву на линкоре "Новороссийск" тогда в Александрии не случилось. На нашем же корабле взрыв произошёл не под башнями главного калибра, и даже не под центром корабля, куда логичнее было бы крепить заряды, а в той части "накладного носа", которая была максимально близко к артпогребам. Два наружных взрыва были для детонации основного заряда, который уже был внутри линкора. Загнутые внутрь края здесь объясняются тем, что, во-первых, внутренний взрыв имел эффект направленного взрыва, снизу вверх, и не оказал особого влияния на характер зазубрин от мины детонатора, а, во-вторых, хлынувшая в пробоину вода под огромным давлением прогнула края ещё сильнее внутрь. Отмечалось, что взрыв был чудовищный, никакие подводные диверсанты не смогли бы успеть натаскать столько взрывчатки. Если вспомнить здесь и подрыв американцами японского тяжелого крейсера в конце войны, то они очень употели таская под днище "Такао" взрывчатку, но и там не было таких чудовищных разрушений, так-как на "Новороссийске" был не наружный, а именно внутренний взрыв. Почему это сделали подлые "джентльмены", всё дело в Суэцком канале, советском усилении позиций на Средиземном море, сближение и поддержка СССР курса независимости Египта от Британии. Естественно, я не навязываю свою точку зрения, да это и не только моё мнение, есть множество свидетельств и заключений, склоняющихся к тому, что линкор "Новороссийск" был подорван англичанами, а взрывчатку в лабиринты отсеков спрятали ещё перед передачей корабля СССР по репарациям.
                  Per se.
                  1. Капитан Пушкин Вчера, 17:13
                    Цитата: Per se.
                    есть множество свидетельств и заключений, склоняющихся к тому, что линкор "Новороссийск" был подорван англичанами, а взрывчатку в лабиринты отсеков спрятали ещё перед передачей корабля СССР по репарациям.

                    Эта версия не противоречит участию в диверсии итальянских боевых пловцов.
                    Взрывчатку внутри линкора могли заложить англичане, а могли и итальянцы.
                    Группа боевых пловцов Италии получила награды аккурат после потопления Новороссийска, никаких других поводов для награждения в то время не имелось. Использовать итальянцев могли в рамках НАТО, до 1956 года американцы, британцы и немцы засылали в СССР вооруженные банды диверсантов. Диверсия в Севастополе вполне укладывается в эту тактику.

                    Мина выглядит маловероятной ещё и потому, что взрыв произошел под линкором не имевшим хода. Пусть сторонники минной версии сообщат тип взрывателя донной мины, способного сработать по пришвартованному кораблю.
                    Капитан Пушкин
                    1. Per se. Вчера, 17:31
                      Цитата: Капитан Пушкин
                      Эта версия не противоречит участию в диверсии итальянских боевых пловцов.
                      Согласен, но здесь надо сразу подчеркнуть, что они должны были быть привлечены в качестве исполнителей или соучастников, а не в качестве "стариков-разбойников", с нелепой легендой мести, что прикрывала заказчиков. Исполнители или помощники диверсии, могли находиться и в Крыму, где от немцев осталась агентурная сеть, доставшаяся по "наследству" англосаксам. На схеме носовая часть линкора, где видно старый, "дредноутный" нос, и наваренная поверх него новая оконечность, после предвоенной модернизации. В пустоты между этими носовыми оконечностями и была спрятана взрывчатка, с которой линкор и был передан СССР в 1949 году. "Подарок" ждал своего часа, который и настал осенью 1955 года... Если бы взрывчатку обнаружили, всё и свалили бы на итальянских мстителей-фанатиков, бывших хозяев линкора. Так же, подрыв при переходе в СССР, будь он осуществлён, могли свалить как на самих итальянских фашистов, так и столкновением с дрейфующей в море старой миной.
                      Per se.
                      1. Капитан Пушкин Вчера, 19:32
                        Цитата: Per se.
                        Per se. Сегодня, 17:31 ↑
                        Цитата: Капитан Пушкин
                        Эта версия не противоречит участию в диверсии итальянских боевых пловцов.
                        Согласен, но здесь надо сразу подчеркнуть, что они должны были быть привлечены в качестве исполнителей или соучастников, а не в качестве "стариков-разбойников", с нелепой легендой мести, что прикрывала заказчиков

                        Согласен. Понятно, что не итальянцы инициаторы. Но когда их подключали к операции, тема мести должна была быть дополнительным аргументом и стимулом, почему именно итальянцам доверяется такая "великая честь". Эдакая вишенка на торте. Ну и мотив "крайнего", на которого можно было бы указать пальцем если бы что-то пошло не так, тоже присутствовал. Типа, эдакие не раскаявшиеся фашисты-мстители, за которых никто в НАТО вообще не в ответе.
                        Капитан Пушкин
              2. bouncyhunter Вчера, 14:04
                Витя , салют ! hi drinks Так я про то же ! Сказки венского леса в угоду Италии ? Чё за фигня ? am
                bouncyhunter
              3. Andy Вчера, 14:18
                он не так быстро тонул насколько я знаю.просто командование (не командир корабля) предполагая что глубина меньше ширины корпуса и он просто сядет на грунт максимум. не разрешили покинуть корабль. а грунт был илистый... и корабль начал в него проваливаться что и привело к гибели людей.
                Andy
          2. LSA57 Вчера, 13:59
            Цитата: Shurik70
            Так что диверсанты наиболее вероятны

            помнится когда я ещё учился в ГПТУ, это в начале 70х годов в журнале "Техника молодёжи" была статья на эту тему. много чего интересного было написано. например то, что в эту ночь почему то небыла поднята цепь на входе в бухту. т.е. мини подводная лодка с диверсантами вполне могла зайти в бухту. было там и про то, что вы написали в своём посте. и ещё помню, что там было написано, что один итальянец показал нашему дипломату, не помню где это было, на Боргезе и сказал, "Вот он взорвал ваш «Новороссийск»" потом вроде как об этом разговоре было доложено Хрущёву, но что было дальше автору неизвестно
            LSA57
          3. kpd Вчера, 15:21
            Пробоина в 150 квадратных метров в металле толщиной 15...16 мм, не подскажете сколько же надо взрывчатки для такой пробоины?
            Вот как раз донная мина с её тонной тротилового эквивалента и с учетом малых глубин как раз более похожа на правду.
            kpd
          4. seos Вчера, 20:15
            Итальянский диверсант признался.... и есть признание в интернете.
            seos
        2. seti Вчера, 13:36
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Черноморский флот постоянно теряет корабли в мутных обстоятельствах. .

          Примеры приведите...язык то без костей.
          seti
        3. svp67 Вчера, 13:58
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Пожар в Севастополе на БПК "Керчь", после которого корабль остается только утилизировать.

          А чего еще БПК "Отважный" не вспомнили?
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Черноморский флот постоянно теряет корабли в мутных обстоятельствах.

          К сожалению это свойственно ВСЕМ флотам.
          svp67
      2. Охотовед 2 Вчера, 13:35
        Главное, что правду мы - никогда не узнаем! Факт лишь то, что итальянские боевые пловцы - были на тот момент, Лучшими в мире. И линкор - они считали своим!
        Охотовед 2
        1. игорка357 Вчера, 13:56
          Ага,а немецкие диверсанты Скорцени лучшими после них...Только уделал всех СМЕРШ НКВД,и МГБ-КГБ СССР... laughing!Да кстати...наш дедушки были в Берлине,а не наоборот,это на случай ваших глупых доказательств!
          игорка357
          1. Separ Вчера, 14:09
            Жаль что до Колизея не дошли, а надо бы.
            Separ
          2. Охотовед 2 Вчера, 14:23
            Цитата: игорка357
            Ага,а немецкие диверсанты Скорцени лучшими после них...Только уделал всех СМЕРШ НКВД,и МГБ-КГБ СССР... laughing!Да кстати...наш дедушки были в Берлине,а не наоборот,это на случай ваших глупых доказательств!

            Вы о чем? Болезный? Здесь о Боевых пловца! Слишком тихо - кричите ураааа! Работайте над собой. Очень горжусь - что наши деды брали Берлин, причём не один раз! Да , и насчёт глупых доказательств, за речью следите!
            Охотовед 2
            1. sogdy Вчера, 15:03
              Цитата: Охотовед 2
              Вы о чем? Болезный? Здесь о Боевых пловца!

              Цитата: игорка357
              это на случай ваших глупых доказательств!

              Знаешь, когда мне хочется повеселиться, я читаю версии по перевалу Дятлова. Там тоже рубятся люди, бесконечно далекие от темы.

              И да, выводы делают на фактах, а не на домыслах.
              Основной факт - бездействие экипажа. Так таки это море - Черное. При взрыве поднимается страшно ядовитый и взрывоопасный газ. И немцы владели этой методикой. Как и наши. О действиях капитана можно не рассуждать - раз взрыв двоил, спаслись лишь те, кто умудрился оказаться вне газового облака и не получил отравление.
              В газовой смеси сероводород, окись и закись серы и серный ангидрид. Есть и более интересные соединения, вариативно.
              sogdy
    2. КВУ-НСвД Вчера, 13:34
      решили "босячий подгон" сделать, наверное.
      Может и так , а спор о причинах гибели вечен , как и американцы на Луне - по крайней мере аргументированных вопросов к официальной версии столь же много..Покойтесь с миром , моряки...
      КВУ-НСвД
    3. Separ Вчера, 14:06
      Надо ему помочь - подкинуть чутка рубликов, а он развалит Евр.союз, потому что он итальянцам надоел как горькая редька.
      Separ
  2. Геркулесыч Вчера, 13:28
    Ну, и что, это как то повлеяет на тот факт что корабль погиб? Сейчас уже не так это важно -мертвых то не вернешь!
    Геркулесыч
    1. FalconD Вчера, 13:37
      Дак и вопрос не в "возврате мёртвых"!
      Вопрос в том, кто виноват, что люди погибли!
      FalconD
  3. Albatroz Вчера, 13:29
    Кем отвергнута?
    Мали ли кто что сказал
    Фактов никаких не вижу
    Albatroz
    1. Вадим237 Вчера, 13:35
      Неужто только что осколки мины нашли.
      Вадим237
  4. Alex-a832 Вчера, 13:30
    Если только не диверсанты транспортировали мину под линкор. Хотя в тот период послевоенных "сюрпризов" в море было не меряно.
    Alex-a832
    1. sharp-lad Вчера, 21:33
      Этих сюрпризов и сейчас не мало. sad
      sharp-lad
  5. Rostislav Вчера, 13:30
    Расследованием произошедшего занималась правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.

    То есть все равно ясности нет.
    Rostislav
  6. Ferdinant Вчера, 13:35
    А укропы свою причастность незаявляли,интересно?
    Ferdinant
    1. Антарес Вчера, 20:58
      Цитата: Ferdinant
      А укропы свою причастность незаявляли,интересно?

      угу. Точно они. А потом им орден дали. Посмертно
      В тексте все равно фигурирует неясность. Скорее всего. Так что ничего не опровергли.
      Антарес
  7. игорка357 Вчера, 13:35
    Админы и модераторы ВО,это что?Что за статья...развести срач?Вы что сбрендили?Лишь бы не обремененные мозгами и аналитикой обозреватели ВО начали говорить на эту тему....?
    игорка357
  8. FalconD Вчера, 13:35
    Такие опровержения могут делаться в угоду какому-либо предстоящему событию (предстоящая встреча глав..или крупная сделка)..., а когда будет нужно, то очередной деятель "докажет", что всё же это были итальянские диверсанты...и так до бесконечности... История трактуется в угоду современным реалиям...
    FalconD
  9. ul_vitalii Вчера, 13:38
    Кисель на молоке. Не увидели мину и не поверили, что она их потопит. Как будто на бревно напоролись. feel
    ul_vitalii
    1. Alexey RA Вчера, 14:33
      Цитата: ul_vitalii
      Не увидели мину и не поверили, что она их потопит.

      С обнаружением мин в Севастопольской бухте действительно всё не очень хорошо. Тралили-тралили, искали-искали, открыли бухту - и до сих пор продолжают находить мины. ЕМНИП, последнюю немецкую донную мину (на настоящий момент) уничтожили в июне 2017.
      Причём мины попадаются вполне живые. В 2004 трое умников попытались разобрать найденную ими мину. Сработала ловушка - 2 трупа.
      В понедельник, 26 января, частный предприниматель Кальчук и его два помощника занимались водолазными работами в Камышовой бухте и нашли на дне морском большой металлический цилиндр. Водолазы подняли его на берег.
      Впоследствии они перевезли находку в район Красной горки и выгрузили ее на площадку вблизи частного дома предпринимателя Кальчука по улице Каспийской, 9.
      Субботним вечером, в половине пятого бригада собралась у дома, чтобы разобрать находку. При попытке демонтажа отдельных частей предмета произошел взрыв, в результате которого двое погибли, третий получил тяжелые увечья.

      А насчёт "не поверили"... на спасение ЛК прибыло много начальства, но желающих взять ответственность на себя было слишком мало. К тому же, ЕМНИП, у довольно старого уже корабля были проблемы с водонепроницаемостью переборок.
      Alexey RA
  10. Curious Вчера, 13:45
    Ну и чем эта новость отличается от публикаций в желтой прессе? Приведены какие то документы, новые факты? Непонятно вообще, к чему это сообщение.
    Curious
  11. Svarog51 Вчера, 13:48
    Расследованием произошедшего занималась правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.

    Ну и где тут опровержение? Утверждения, что рванула немецкая мина, тут не наблюдается. От слова совсем. request
    Svarog51
  12. senima56 Вчера, 13:49
    Вот интересно: Как экипаж(!!!) мог заметить "ржавую донную мину"? Автор статьи как себе это представляет? Потом "экипаж растерялся"!? Экипажем нужно руководить! И давать экипажу нужные, своевременные, понятняые команды! Если господа адмиралы очередной раз "обо....лись"! Не надо сваливать на экипаж, который, почему-то, не заметил на дне бухты ржавую немецкую мину!
    senima56
  13. kuz363 Вчера, 13:59
    Главный редактор ставит под сомнение признания самих участников операции? Тогда круто. Сколько раз после войны тралили эту бухту! И сколько кораблей проходили через мину. Но почему-то все так подозрительно совпало с бывшим итальянским кораблем.
    kuz363
  14. Monster_Fat Вчера, 14:14
    "Ржавая мина" автор вообще-то представляет, "какую" мину обвиняли в гибели линкора? Он наверное думает, что это было что-то шаробразное, с "рожками" и на минрепе, а на самом деле обвинялась донная мина с корпусом для взрывчатки в виде ящика, причем из дерева, с приборами которые находились ввверху ящика мины в специальной капсуле полусферической формы-причем форма выемки в заряде для этой капсулы способствует некоторому кумулятивному эффекту.
    Monster_Fat
  15. Blue Fox Вчера, 14:19
    Не верю. Наиболее интересное для меня исследование в своё время прочитал у глубоко уважаемого мною Веремеева, который вместе с консультантами потрудился над конкретными выкладками о возможностях подрыва "Новороссийска" на немецкой донной мине времён войны.
    http://army.armor.kiev.ua/engenear/lmb.shtml
    Blue Fox
  16. vvp2412 Вчера, 14:22
    И за 10 лет эту мину никто не нашел, не зацепил? И как стоящий на рейде корабль, без движения, попал на мину?
    vvp2412
    1. Вадим237 Вчера, 14:58
      Кораблю досталась - блуждающая мина.
      Вадим237
      1. Monster_Fat Вчера, 15:06
        Вот тут все о той мине, которая возможно, стала причиной трагедии:
        http://army.armor.kiev.ua/engenear/rmh.shtml
        Monster_Fat
  17. Грац Вчера, 14:33
    статья абсолютно не аргументированная , как и доказательства приведенные в ней
    Грац
  18. sigdoc Вчера, 15:09
    Это дело рук поганого Хрущева и его команды:
    1. Только наши могли пронести большое количество взрывчатки на корабль.
    2. Команду топили открыто намеренно в течении нескольких часов чтобы свидетелей было поменьше и сделали это не итальянцы или британцы.
    3. Расследованием занимались наши спецслужбы, а дураками они явно небыли чтобы не смогли установить причину.
    4. Последствия взрыва были не во внешней политике, а во внутренней: полностью согласен с
    Цитата: Per se.
    В результате гибели флагманского корабля, наш Черноморский флот остался в базе, адмирал Кузнецов лишился должности, пошли на слом недостроенные линейные крейсера, как и сам надводный флот был урезан Никитой Хрущёвым.
    sigdoc
    1. Евгений РС Вчера, 15:41
      Взрыв донной мины - конструкции внутрь. Внутренний взрыв - конструкции наружу.
      Евгений РС
      1. Per se. Вчера, 17:06
        Цитата: Евгений РС
        Внутренний взрыв - конструкции наружу
        Я выше уже говорил, был ни просто внутренний взрыв, а направленный взрыв, получившийся в результате закладки взрывчатки между старой и новой носовой оконечностью линкора.
        Два наружных взрыва были для детонации основного заряда, который уже был внутри линкора. Загнутые внутрь края здесь объясняются тем, что, во-первых, внутренний взрыв имел эффект направленного взрыва, снизу вверх, и не оказал особого влияния на характер зазубрин от мины детонатора, а, во-вторых, хлынувшая в пробоину вода под огромным давлением прогнула края ещё сильнее внутрь.
        Per se.
    2. Per se. Вчера, 17:00
      Цитата: sigdoc
      Последствия взрыва были не во внешней политике, а во внутренней
      Сергей, у меня в контексте речь в первую очередь о внутреннем взрыве, а не внутренней политике. То, что Хрущёв воспользовался ситуацией, уже другой вопрос, но версия причастности наших спецслужб к подрыву собственного боевого корабля, флагмана Черноморского флота, что готовился с эскадрой к выходу в Средиземное море, полный абсурд. Хрущёву не требовалось для смещения Кузнецова нечто, типа поджигания Рейхстага, или чудовищного и тупого по исполнению, шоу с башнями-близнецами, уничтоженными методом промышленного взрыва, а не самолётами-камикадзе... Убийство наших моряков на совести западных "партнёров", и, косвенно, собственного высокого руководства, проглядевшими диверсию. Донная мина, это, типа, "он утонул", удобный отмаз, для сохранения собственных должностей и желания на сближение с Западом у Хрущёва. Линкор погиб 29 октября 1955 года, а весной 1956 года Хрущёв посетит Англию на крейсере "Орджоникидзе", где и произойдёт скандал с подводным диверсантом, получивший огласку.
      Per se.
      1. sigdoc Вчера, 19:25
        Запад "сближается" только с теми кто готов нанести существенный вред своей стране в угоду "партнерам". Новороссийск это прежде всего демонстрация возможностей и "серьезности намерений" новой советской элиты уничтожить и разграбить страну. Что по-вашему обсуждал Хрущев с британцами?
        Причем Новороссийск это мелочь в сравнении с другими хрущевскими подвигами:
        ru.wikipedia.org/wiki/Сталинский_план_преобразова
        ния_природы
        sigdoc
  19. Безразличный Вчера, 15:34
    Как никто ничего не знал, так никто ничего и не знает. А потрясти воздух может каждый чиновник. И ему кажется, что, чем выше он по должности, тем правдивей его рассказ. Маловата мина на такой корабль, чтобы утопить в бухте, да еще с такими потерями. Понятно, что с этой катастрофой, как было мутно, так и осталось.
    Безразличный
  20. WhoWhy Вчера, 17:01
    Мне больше интересно, кто и зачем вытащил эту тему именно сейчас....
    WhoWhy
  21. tihonmarine Вчера, 20:07
    Это всё версии и слова, а что в действительности было, это ещё нужно доказать.
    tihonmarine
  22. aleks.29ru Вчера, 20:18
    Цитата: Монос
    Паша, приветствую! hi drinks
    наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина

    Линкор потоп из-за взрыва ОДНОЙ "ржавой" мины и так быстро, что погибло 800 человек? Они кого за идиотов считают, себя или нас?

    Люди погибли потому что им приказали по строиться и ждать. Командование не ожидало ,что корабль затонет.
    aleks.29ru
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