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Опровергнута причастность итальянских диверсантов к гибели линкора «Новороссийск»
Итальянские диверсанты не имеют отношения к гибели советского линкора «Новороссийск» в 1955 году, приводит РИА Новости заявление главного редактора «Вестника архива президента России» Сергея Кудряшова.
Согласно этой версии, линкор взорвали итальянские подводные диверсанты. Теперь «можно "передать привет" итальянским подводникам», так как «Новороссийск» погиб из-за невнимания и неорганизованности экипажа, пояснил он.
Агентство напоминает, что корабль советского Черноморского флота «Новороссийск» до 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием «Джулио Чезаре».
«Корабль затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года, жертвами стали более 800 человек. В Италии утверждали, что линкор потопили итальянские диверсанты – экс-глава диверсионной 10-й флотилии штурмовых средств князь Валерио Боргезе якобы поклялся отомстить, когда корабль передавали СССР», – говорится в материале.
Расследованием произошедшего занималась правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.
Документы президентского архива, опубликованные в спецвыпуске, позволяют «разобраться со многими вульгарными версиями, которые гуляют в желтой прессе и интернете, включая итальянскую версию,сказал Кудряшов, выступая в Российском историческом обществе.
Согласно этой версии, линкор взорвали итальянские подводные диверсанты. Теперь «можно "передать привет" итальянским подводникам», так как «Новороссийск» погиб из-за невнимания и неорганизованности экипажа, пояснил он.
Взорвалась ржавая немецкая мина времен войны. Экипаж ее не заметил, а после взрыва растерялся,отметил он, добавив, что одной из причин гибели линкора стала уверенность экипажа в том, что корабль не затонет.
Агентство напоминает, что корабль советского Черноморского флота «Новороссийск» до 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием «Джулио Чезаре».
«Корабль затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года, жертвами стали более 800 человек. В Италии утверждали, что линкор потопили итальянские диверсанты – экс-глава диверсионной 10-й флотилии штурмовых средств князь Валерио Боргезе якобы поклялся отомстить, когда корабль передавали СССР», – говорится в материале.
Расследованием произошедшего занималась правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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