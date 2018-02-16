Турция и США заявили о планах по нормализации взаимоотношений

Атмосфера доверия между Анкарой и Вашингтоном может быть восстановлена после вывода отрядов террористов YPG из сирийского Манбиджа. Но для этого в первую очередь необходимо вывести отряды YPG из этого города и прилегающих территорий.

Рекс Тиллерсон