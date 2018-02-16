00:28 17 февраля
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Турция и США заявили о планах по нормализации взаимоотношений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил о том, что Анкара и США договорились о выведении двусторонних отношений из кризиса. Напомним, что эти отношения резко ухудшились после попытки госпереворота в Турции в позапрошлом году. После этого Эрдоган неоднократно упрекал власти США в поддержке террористов на территории Сирии. Теперь Анкара решила сменить «гнев на милость». Заявление Чавушоглу в ходе совместной с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции приводит информационная служба Anadolu:
Атмосфера доверия между Анкарой и Вашингтоном может быть восстановлена после вывода отрядов террористов YPG из сирийского Манбиджа. Но для этого в первую очередь необходимо вывести отряды YPG из этого города и прилегающих территорий.


Чавушоглу отметил, что ранее Тиллерсон провёл встречу с турецким президентом, и в ходе этой встречи было достигнуто соглашение о создании механизма снижения градуса напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом министр иностранных дел Турции открыто заявил, что США ранее нередко уходили от исполнения взятых на себя обязательств.

Турция и США заявили о планах по нормализации взаимоотношений


Рекс Тиллерсон


Нужно напомнить, что в районе Манбиджа располагается американская военная база, на которой ведётся подготовка курдских вооружённых отрядов. На этом фоне обращает на себя особое внимание информация о том, что сирийская правительственная армия выразила готовность помочь курдским отрядам на севере Сирии в их борьбе с турецким военным вмешательством. Это притом, что американские инструкторы готовили курдские отряды в первую очередь для противостояния самой САА.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Spartanez300 Вчера, 13:39
    А мы туркам С - 400 продаем , они всегда были , есть и будут недругами России . Американцам восстановление отношений только на руку , что бы Турция всегда была занозой в заднице России .
    Spartanez300
    1. Esoteric Вчера, 13:51
      Цитата: Spartanez300
      А мы туркам С - 400 продаем , они всегда были , есть и будут недругами России .

      А те, которые решили продать, так не считают... request
      Esoteric
    2. Монос Вчера, 13:51
      Помниться, в конце прошлого года поговаривали, что Тиллерсон к февралю уйдёт в отставку. А он, как ни в чём не бывало, работает. Вон, турок поехал разводить. smile
      Монос
    3. Anarchist Вчера, 13:53
      Теперь Анкара решила сменить «гнев на ...»

      На доллары меняют... "Менялы" фиговы!
      "Соль (насолить) для России" - хорошо оплачиваемый товар!
      Anarchist
      1. starogil Вчера, 19:11
        А может на помидоры?
        starogil
    4. dvina71 Вчера, 13:58
      Цитата: Spartanez300
      А мы туркам С - 400 продаем , они всегда были , есть и будут недругами России .

      И? Может кто-то обещал туркам построить многоуровневую ПВО подобно российской? Что США узнают о С-400 кроме параметров конкретно этого ,проданного Турции,комплекса?
      dvina71
    5. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 14:21
      Spartanez300 Внимательнее читайте. Не продали. а подарили за российские деньги - РФ выделил кредит Турции для покупки С-400
      Вопрос - когда страны ближнего востока в последний раз отдавали РФ долги?
      МИМО ПРОХОДИЛ
    6. borovik Вчера, 14:26
      Никто не одну ракету ,про данную Россией не запустил без её согласия. Притом атомную...
      borovik
    7. самоход Вчера, 18:31
      Цитата: Spartanez300
      Американцам восстановление отношений только на руку

      дело в том, что Эрдоган ну уж очень непостоянный политик - вчера "The Independent" выдала небольшую статью под заголовком "Эрдоган пригрозил США "османской пощечиной" за поддержку курдов в Сирии". (http://www.independent.co.uk/news/world/middle-e
      ast/turkey-us-president-erdogan-rex-tillerson-ott
      oman-slap-visit-secretary-state-a8212731.html)
      небольшая выдержка из этой статьи:
      "... Во время поездки главы американской дипломатии Минобороны Турции позволило себе угрозы в адрес США.
      "Мы требуем, чтобы эти отношения прекратились. То есть мы хотим, чтобы они перестали оказывать какую-либо поддержку сирийскому подразделению РПК (Рабочей партии Курдинстана - прим.) - YPG", - сказал глава ведомства Нуреттин Джаникли.
      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, пообещал, что Запад получит "османскую пощечину", если встанет на пути у турецких войск. По словам турецкого лидера, его силы в Сирии могут развернуть наступление к Манбиджу, где базируются американские войска, поддерживающие боевиков..."
      сначала пугал "османской пощечиной", теперь "сменил гнев на милость". с таким политиком как Эрдоган, наверное, совсем тяжело вести дела. да и союзничество - штука условная и непостоянная
      самоход
    8. Hanokem Вчера, 19:39
      Турция времён Пердогана в одинаковой степени недруг Израилю , Америке и России. Вместе с Ираном Турция является форпостом Исламского экспансионизма
      Hanokem
  2. Vard Вчера, 13:40
    Да уж... Помирятся... до следующей попытки переворота... или курды опять в наступление перейдут...
    Vard
  3. ul_vitalii Вчера, 13:40
    Теперь начнется боевое слаживание, сколько не виделись, сколько хочется друг другу рассказать и поделиться.
    ul_vitalii
    1. Мар.Тира Вчера, 13:48
      Об важности встречи говорит тот факт,что Тиллерсон даже отказался от своих соглядатаев из своей делегации.Боится утечки информации к демократам.Значит будут уступки?А вот какие мы это скоро увидим.Скорее всего сдадут курдов?Как раз и ввод САА в Африн это может обьяснить.Курды не верят США.
      Мар.Тира
      1. NEOZ Вчера, 13:52
        Цитата: Мар.Тира
        восстановлена после вывода отрядов террористов YPG из сирийского Манбиджа.
        - уступка озвучена!!!!
        NEOZ
        1. donavi49 Вчера, 14:30
          Не совсем. Турки сделали ход конем. Вы боитесь что исламисты и ИГ вернутся в Манбидж? Ок. Вы используя влияние выгоняете YPG на восточный берег Евфрата. На этих территориях войска Турции и США будут поддерживать порядок вместе. Никаких бабахов.
          Turkish official tells Reuters Turkey proposed to U.S that YPG withdraw to east of Euphrates and Turkish, U.S troops station together in Syria's Manbij. Official says U.S considering Turkish proposal
          donavi49
          1. Татьяна Вчера, 15:55
            Цитата: donavi49
            Не совсем. Турки сделали ход конем. Вы боитесь что исламисты и ИГ вернутся в Манбидж? Ок. Вы используя влияние выгоняете YPG на восточный берег Евфрата. На этих территориях войска Турции и США будут поддерживать порядок вместе. Никаких бабахов.
            Да! Скорее всего, Вы правы! Похоже, что всё именно так, как Вы говорите!
            СПРАВКА
            Отряды народной самообороны (курд. Yekîneyên Parastina Gel, YPG) — вооружённое формирование Высшего курдского совета, участвующее в сирийском вооруженном конфликте. В настоящее время составляют основу Сирийских демократических сил. Официально YPG не связаны с какой-либо конкретной политической партией, но де-факто являются в первую очередь боевым крылом PYD.[5] Своей основной задачей YPG декларируют поддержание правопорядка и защиту жизней граждан в регионах Сирии, населенных преимущественно курдами.
            Ку́рды (курд. کورد Kurd) — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан). Многочисленные диалекты курдского языка относятся к северо-западной подгруппе иранских языков. Большинство курдов исповедует ислам, меньшинство — езидизм, христианство и иудаизм.

            Поскольку Курдистанов на БВ локально насчитывается 3 шт.: Восточный, Южный и Западный, - то, в принципе, курдами в них вполне можно на БВ "местечково"-регионально манипулировать тем же туркам с американцами. Что, по-видимому, Турция и США делали, делают и собираются сделать.
            Татьяна
  4. Siegen Вчера, 13:42
    На американской военной базе в Турции находятся 70 тактических термоядерных бомб.
    Из-за отключения электричества американцы не могли пользоваться этой базой.
    А в Румынию перевезти эти бомбы пока не удаётся.
    И заволновалися американцы...
    Siegen
    1. bouncyhunter Вчера, 13:51
      Очень правдоподобно . yes Но я не исключаю того , что обострение между Матрасией и Турцией - спектакль по сценарию Фашингтона .
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee Вчера, 13:55
        Паша привет ! hi
        Из далекого Бориса Ефимова: " И кричит на весь Стамбул- в мире пахнет миром, караул "!
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter Вчера, 13:57
          Володя , здрав буде ! hi drinks Очень похоже . Нафига матрасам дружба и мир в этом регионе ? am
          bouncyhunter
          1. Uncle Lee Вчера, 14:05
            Они там для этого и сидят ! и мутят воду во пруду ! И чем больше мути, тем "нужнее" их присутствие ! wassat
            Uncle Lee
            1. bouncyhunter Вчера, 14:08
              Я уже не раз говорил : удить рыбу в мутной воде - чревато : может аллигатор подвернуться вместо карася . bully
              bouncyhunter
              1. Uncle Lee Вчера, 14:17
                Да ! Может и руку отхватить, а то и еще что-либо, и очень нужное ! request
                Uncle Lee
  5. Пленник Вчера, 14:01
    Вторая попытка на подходе. bully Остались ли у сша кадры на местах для второй попытки умайданивания Эрдогашки или завозить будут?
    Пленник
  6. Separ Вчера, 14:02
    Сейчас турки будут втюхивать штатам свои помиодоры drinks
    Separ
  7. Геркулесыч Вчера, 14:09
    Туркам сша как всегда, будут только обещать, и попутно все делать с точностью до наоборот!
    Геркулесыч
    1. Rusland Вчера, 14:17
      Будут турок потихоньку нагибать и когда поза достигнет нужной конфигурации, начнется непринуждённый разговор двух партнёров за жизнь.
      Rusland
    2. Ныробский Вчера, 14:53
      Цитата: Геркулесыч
      Туркам сша как всегда, будут только обещать, и попутно все делать с точностью до наоборот!
      Турки будут делать то же самое. Вот и пусть повальсируют маленько, да разберутся кто из них партнёр, а кто дама.
      Ныробский
  8. 44Серега44 Вчера, 16:37
    Походу в спину скоро еще прилетит!!! не учит жизнь наше руководство, да и руководство наше никого не учить, а надо бы!!!!!!!!!!
    44Серега44
  9. mavrus Вчера, 20:48
    Вместе с Ираном. Улыбнуло.
    mavrus
  10. Anchonsha Вчера, 22:40
    Ну, а что турки нам обещали дружбу и т.п. В принципе каждое государство должно иметь и свои интересы, в том числе и восстановление отношений со США. Но считаю прежних отношений между США и Турцией не будет уже только из-за того, что мериканы готовили госпереворот в Турции. Почему еще раз не попробовать, чего Эрдоган и будет опасаться. В то же время особо хорошего и нам ничего нельзя ожидать от Турции, равно как и от США. Турция ситуативный спутник для России и только.
    Anchonsha
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