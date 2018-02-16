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Турция и США заявили о планах по нормализации взаимоотношений
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сегодня заявил о том, что Анкара и США договорились о выведении двусторонних отношений из кризиса. Напомним, что эти отношения резко ухудшились после попытки госпереворота в Турции в позапрошлом году. После этого Эрдоган неоднократно упрекал власти США в поддержке террористов на территории Сирии. Теперь Анкара решила сменить «гнев на милость». Заявление Чавушоглу в ходе совместной с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном пресс-конференции приводит информационная служба Anadolu:
Чавушоглу отметил, что ранее Тиллерсон провёл встречу с турецким президентом, и в ходе этой встречи было достигнуто соглашение о создании механизма снижения градуса напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом министр иностранных дел Турции открыто заявил, что США ранее нередко уходили от исполнения взятых на себя обязательств.
Нужно напомнить, что в районе Манбиджа располагается американская военная база, на которой ведётся подготовка курдских вооружённых отрядов. На этом фоне обращает на себя особое внимание информация о том, что сирийская правительственная армия выразила готовность помочь курдским отрядам на севере Сирии в их борьбе с турецким военным вмешательством. Это притом, что американские инструкторы готовили курдские отряды в первую очередь для противостояния самой САА.
Атмосфера доверия между Анкарой и Вашингтоном может быть восстановлена после вывода отрядов террористов YPG из сирийского Манбиджа. Но для этого в первую очередь необходимо вывести отряды YPG из этого города и прилегающих территорий.
Чавушоглу отметил, что ранее Тиллерсон провёл встречу с турецким президентом, и в ходе этой встречи было достигнуто соглашение о создании механизма снижения градуса напряжённости в отношениях Анкары и Вашингтона. При этом министр иностранных дел Турции открыто заявил, что США ранее нередко уходили от исполнения взятых на себя обязательств.
Рекс Тиллерсон
Нужно напомнить, что в районе Манбиджа располагается американская военная база, на которой ведётся подготовка курдских вооружённых отрядов. На этом фоне обращает на себя особое внимание информация о том, что сирийская правительственная армия выразила готовность помочь курдским отрядам на севере Сирии в их борьбе с турецким военным вмешательством. Это притом, что американские инструкторы готовили курдские отряды в первую очередь для противостояния самой САА.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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