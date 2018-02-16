00:26 17 февраля
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МиГ-35 получит новую систему посадки на палубу

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) адаптировал под истребитель МиГ-35 новую систему посадки на палубу БИНС-СП-2, передает агентство Военное.РФ сообщение информированного источника.



Все работы по адаптации нашей системы к новейшему российскому самолету успешно завершены. На сегодняшний день БИНС-СП-2 успешно прошла испытания,
сказал собеседник агентства.


Он добавил, что «оснащение истребителей МиГ-35 изделием концерна не только улучшит эксплуатационные характеристики машин, но и позволит им садиться на палубу авианесущих кораблей».

Вместе с тем отмечается, что корабельной версии МиГ-35 пока нет, и ее создание сейчас не в приоритете для российского военного ведомства.

Ранее на «Международном авиакосмическом салоне-2017» замминистра обороны Юрий Борисов сказал журналистам, что если отечественная авиапромышленность предложит палубный вариант нового самолета, военные «с удовольствием рассмотрят это предложение».

Однако российская самолетостроительная корпорация МИГ «пока плотно не занималась разработкой корабельной версии МиГ-35», сказал агентству руководитель компании Илья Тарасенко в ходе форума «Армия-2017».

При этом отмечалось, что «создание палубной версии истребителя – процесс, по сложности сравнимый с разработкой нового самолета». Поэтому разработка корабельной версии МиГ-35 может занять несколько лет.

По словам источника в отрасли, «конструкция МиГ-35 существенно усилена в сравнении с его "сухопутным" прародителем МиГ-29», и это облегчает создание версии для палубного базирования.

Использованы фотографии: Военное.РФ, Никита Григорьев
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Комментарии 26

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:43
    Главное чтобы надёжная!
    ul_vitalii
    1. сибиралт Вчера, 14:05
      Ага. "Ах, ты палуба, палуба, ты меня...". Не подвела бы. winked
      сибиралт
      1. starogil Вчера, 19:09
        А где и когда эта палуба нарисуется?
        starogil
  2. игорка357 Вчера, 13:47
    На палубу чего?Ну или кого?И сколько...восемь сядут...а остальным уж и места нет?Стопудовая,неплохая денюжка после потери двух самолетов с борта Кузи....ай да молодцы...быстро сработали,а в МО найдется человечек высокого ранга,который этот прЭктик протолкнет и получит так энную сумму в $,в откатике...все отлично!!!!
    игорка357
    1. НасРать Вчера, 14:11
      Цитата: игорка357
      На палубу чего?


      чего, чего, вот этого - «Викрамадитья» (санскр. विक्रमादित्य) .. bully


      Индусы, как палка-выручалка.. laughing
      НасРать
      1. Донской Вчера, 16:28
        Вы уверены? Индусы очень ругаются на палубный 29-й и для строящегося своего авианосца хотят заказать либо Ф-18 с передачей технологий, либо Рафали.
        Донской
  3. КВУ-НСвД Вчера, 13:54
    Вместе с тем отмечается, что корабельной версии МиГ-35 пока нет, и ее создание сейчас не в приоритете для российского военного ведомства.
    Надо работать , ремонт Кузнецова не вечен и МиГ-35 отличная замена 29-ым .
    КВУ-НСвД
    1. НЕКСУС Вчера, 14:25
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надо работать , ремонт Кузнецова не вечен и МиГ-35 отличная замена 29-ым .

      МИГ-35 фактически создан на базе МИГ-29К. При этом,корабельная версия 29-го вся в цифре,с усиленными стойками шасси,антикорозийным усиленным планером и тд...так что МИГ-29К мало чем уступает МИГ-35.
      НЕКСУС
      1. ланс Вчера, 16:16
        да ну, а как же утверждение что нет палубного миг-35
        ланс
        1. Донской Вчера, 16:34
          А вы не знаете как работают наши менеджеры? Чего стоит высказывание, что оморячивание 35-го сродни разработке нового самолёта. То есть дайте нам огромную кучу денег и мы вам пририсуем буковку К laughing
          Донской
  4. Separ Вчера, 14:00
    Интересно как он больше будет использоваться как истребитель или истребитель-бомбардировщик? Ведь после распилки МиГ-27-хи Су-17-х так и не сделали "чистого" ИБАашника.
    Separ
    1. НЕКСУС Вчера, 14:28
      Цитата: Separ
      Интересно как он больше будет использоваться как истребитель или истребитель-бомбардировщик?

      Как многоцелевик с уклоном на фронтовой истребитель по завоеванию господства в воздухе. Другими словами,как боец с себе подобными. И в этой связи,очень актуален вопрос ОВТ на серийной партии для ВКС,дабы он получил сверхманевренность.
      НЕКСУС
    2. Донской Вчера, 16:36
      Цитата: Separ
      Интересно как он больше будет использоваться как истребитель или истребитель-бомбардировщик?

      Судя по количеству закупки - строго как самолёт для показов на выставках, учениях и парадах.
      Донской
  5. Геркулесыч Вчера, 14:13
    Версию нужно сделать, хоть в иницеативном порядке, вертикального взлета! good
    Геркулесыч
  6. svp67 Вчера, 14:15
    Вместе с тем отмечается, что корабельной версии МиГ-35 пока нет, и ее создание сейчас не в приоритете для российского военного ведомства.
    Вот те раз, создавался на базе корабельного МиГ-29К и не имеет корабельной версии. Непорядок.
    svp67
  7. Piramidon Вчера, 14:19
    Цитата: Separ
    Интересно как он больше будет использоваться как истребитель или истребитель-бомбардировщик? Ведь после распилки МиГ-27-хи Су-17-х так и не сделали "чистого" ИБАашника.

    А что такое "многоцелевой самолет" и к какой категории отнести Су-34?
    Piramidon
    1. роман66 Вчера, 14:37
      СУ-34 бомбер, кажись. или уже приказ пришел о переводе в истребители? lol
      роман66
      1. ланс Вчера, 16:22
        при освобождении от бомбовой нагрузки он способен за себя постоять до «средних» дистанций
        ланс
        1. роман66 Вчера, 16:26
          да сейчас и вертолеты способны за себя постоять - не делает это их истребителями
          роман66
          1. ланс Вчера, 17:00
            сказки конечно хороши и даже есть один-единственный случай. но истребитель не снижается сейчас на эти высоты, а штурмовик разнесет вертолет в пух.
            ланс
            1. роман66 Вчера, 17:04
              если не поймает ракету " воздух-воздух" wink
              роман66
      2. Piramidon Вчера, 16:27
        Цитата: роман66
        СУ-34 бомбер, кажись. или уже приказ пришел о переводе в истребители? lol

        Вообще то, он классифицируется как истребитель-бомбардировщик. В первоначальном варианте он даже имел название Су-27ИБ.
        Piramidon
        1. роман66 Вчера, 17:02
          ох, коллега, как будто вы не знаете, что на заборах бывает написано! laughing laughing
          роман66
          1. Piramidon Вчера, 17:19
            Цитата: роман66
            ох, коллега, как будто вы не знаете, что на заборах бывает написано! laughing laughing

            А вот это уже не аргумент, а ваши личные измышления. Я привел вам официальные данные, а вы меня пытаетесь обвинить в цитировании надписей, чуть ли, не в общественном туалете. Как говорится - "следите за базаром", коллега. hi
            Piramidon
  8. Кент0001 Вчера, 14:50
    ....осталось только палубу найти, а так нормуль.
    Кент0001
    1. ланс Вчера, 16:19
      «кузнечик» подойдет, при замене всех су авиакрыло увеличится на 3-4самолета
      ланс
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