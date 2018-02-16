Жириновский призвал ЦИК отменить регистрацию Грудинина

Один кандидат в президенты России (Владимир Жириновский) призвал ЦИК отменить регистрацию другого кандидата в президенты РФ (Павла Грудинина). Жириновский заявляет, что регистрация Грудинина должна быть отменена по той причине, что тот пока не предоставил справку о закрытии зарубежных счетов.При этом в окружении Грудинина сообщают, что это только в нашей стране коммерческие банки могут выдавать справки об открытии или закрытии счетов, а в банках Швейцарии человека со штемпелем и бланками справок для ЦИК в штате не предусмотрено...Ранее Ксения Собчак в ходе одной из своих предвыборных поездок призывала отметить регистрацию кандидата Владимира Путина.Все эти заявления в первую очередь говорят о том, что отдельные кандидаты не ставят перед собой цели озвучивать перед избирателями собственную предвыборную программу (если она вообще имеется), зато готовы принимать участие в предвыборной гонке в первую очередь на основании использования антипиара в отношении ближайших конкурентов. Если говорить о эфирном времени, выделяемом в федеральных СМИ для агитации уже упомянутого Павла Грудинина, то большая часть этого времени часто посвящена именно к тому, что кто-то рассказывает о его зарубежных (то ли закрытых, то ли недозакрытых) счетах.В последнее время это стало бросаться в глаза, как и массовое появление на экранах «обманутых» сотрудников совхоза им.Ленина. Другие кандидаты в ходе своей профессиональной карьеры, надо полагать, никого не обманули.