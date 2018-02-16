00:28 17 февраля
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Жириновский призвал ЦИК отменить регистрацию Грудинина

Один кандидат в президенты России (Владимир Жириновский) призвал ЦИК отменить регистрацию другого кандидата в президенты РФ (Павла Грудинина). Жириновский заявляет, что регистрация Грудинина должна быть отменена по той причине, что тот пока не предоставил справку о закрытии зарубежных счетов.

Жириновский призвал ЦИК отменить регистрацию Грудинина


При этом в окружении Грудинина сообщают, что это только в нашей стране коммерческие банки могут выдавать справки об открытии или закрытии счетов, а в банках Швейцарии человека со штемпелем и бланками справок для ЦИК в штате не предусмотрено...


Ранее Ксения Собчак в ходе одной из своих предвыборных поездок призывала отметить регистрацию кандидата Владимира Путина.

Все эти заявления в первую очередь говорят о том, что отдельные кандидаты не ставят перед собой цели озвучивать перед избирателями собственную предвыборную программу (если она вообще имеется), зато готовы принимать участие в предвыборной гонке в первую очередь на основании использования антипиара в отношении ближайших конкурентов. Если говорить о эфирном времени, выделяемом в федеральных СМИ для агитации уже упомянутого Павла Грудинина, то большая часть этого времени часто посвящена именно к тому, что кто-то рассказывает о его зарубежных (то ли закрытых, то ли недозакрытых) счетах.

В последнее время это стало бросаться в глаза, как и массовое появление на экранах «обманутых» сотрудников совхоза им.Ленина. Другие кандидаты в ходе своей профессиональной карьеры, надо полагать, никого не обманули.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 208

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  1. влад66 Вчера, 14:15
    Грудинин в ответ призвал отменить Жириновского. laughingСобчак призывает отменить Путина цирк с конями продолжается. laughing
    влад66
    1. x.andvlad Вчера, 14:19
      Да, Жирик вошел в азарт. Ведь знает, что ему не светит пост президента. Да, и не нужно ему это. Но количество процентов на выборах, видимо, заводит не на шутку.
      Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.
      x.andvlad
      1. Svarog Вчера, 14:23
        Он просто дует Путину, как всегда, тем и питается..
        Svarog
        1. Anarchist Вчера, 14:28
          Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента, отклонив иск Ксении Собчак
          , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
          Как-то так...
          Anarchist
          1. Svarog Вчера, 14:29
            Цитата: Anarchist
            Верховный суд признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента, отклонив иск Ксении Собчак, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

            Как-то так...

            По другому и быть не может.. он ведь солнцеликий..
            Svarog
            1. Anarchist Вчера, 14:34
              Цитата: Svarog
              он ведь солнцеликий..

              Это Ын - солнцеликий! А Путин - сам Ярило...
              Anarchist
              1. Svarog Вчера, 14:42
                Цитата: Anarchist
                Цитата: Svarog
                он ведь солнцеликий..

                Это Ын - солнцеликий! А Путин - сам Ярило...

                Действительно!)))))))))))
                Svarog
                1. Аристарх Людвигович Вчера, 14:51
                  На ютьюбе есть ролик лето 2017 года где он вместе с Грудининым осматривает совхоз и как Жириновский хвалит Грудинина говорит, что мол только такой человек как Павел Грудинин достоин стать министром, губернатором так как он крепкий хозяйственник и все в таком же духе. Посмотрите очень занимательно.
                  Аристарх Людвигович
                  1. DMB_95 Вчера, 16:35
                    Цитата: Аристарх Людвигович
                    На ютьюбе есть ролик лето 2017 года где он вместе с Грудининым осматривает совхоз и как Жириновский хвалит Грудинина ....... Посмотрите очень занимательно.

                    Ну а чего вы ожидали то от всех этих персонажей за месяц до выборов ?? Ещё в Ютубе на них смотреть не хватало .
                    DMB_95
            2. Вас Влад Вчера, 14:53
              Цитата: Svarog
              По другому и быть не может.. он ведь солнцеликий..

              Ну наконец то вы поняли,продолжайте!
              Вас Влад
        2. СРЦ П-15 Вчера, 14:32
          При этом в окружении Грудинина сообщают, что это только в нашей стране коммерческие банки могут выдавать справки об открытии или закрытии счетов, а в банках Швейцарии человека со штемпелем и бланками справок для ЦИК в штате не предусмотрено.

          Как бы Грудинин не упирался, но подтверждение закрытия заграничных счетов ему предоставить придётся! Иначе он получит отлуп от Избиркома. А может получиться так, что эти счета окажутся только цветочками. А ягодки, я думаю, приготовлены на потом! Так что, я бы не советовал Грудинину лезть в бутылку: себе же дороже выйдет!
          СРЦ П-15
          1. Svarog Вчера, 14:39
            Цитата: СРЦ П-15
            При этом в окружении Грудинина сообщают, что это только в нашей стране коммерческие банки могут выдавать справки об открытии или закрытии счетов, а в банках Швейцарии человека со штемпелем и бланками справок для ЦИК в штате не предусмотрено.

            Как бы Грудинин не упирался, но подтверждение закрытия заграничных счетов ему предоставить придётся! Иначе он получит отлуп от Избиркома. А может получиться так, что эти счета окажутся только цветочками. А ягодки, я думаю, приготовлены на потом! Так что, я бы не советовал Грудинину лезть в бутылку: себе же дороже выйдет!

            Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление? Особенно смешно это выглядит на фоне того, что друг Путина виолончелист миллиардер, или недимон, даже не подал в суд на Навального за его разоблаения.. А чем, закончился иск Усманова к Навльному ? Более того, в наших банках хранить деньги совсем не безопасно и это так же всем известно.
            Svarog
            1. влад66 Вчера, 14:45
              Цитата: Svarog
              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках.

              Конечно не видим проблемы есть ли счета унего, птому что фамилия Грудинин laughing а если бы был кто другой? Ох как бы орали ату его ату lol двойные стандарты сэр? laughing
              влад66
            2. НасРать Вчера, 14:49
              Цитата: Svarog


              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление? Особенно смешно это выглядит на фоне того, что друг Путина виолончелист миллиардер, или недимон, даже не подал в суд на Навального за его разоблаения.. А чем, закончился иск Усманова к Навльному ? Более того, в наших банках хранить деньги совсем не безопасно и это так же всем известно.

              Народ у нас доверчивый...всем прохвостам доверяет!!!
              НасРать
            3. Siegen Вчера, 14:49
              У кандидата в президенты Титова 380 млн $.
              а прежний претендент Прохоров - миллиардер.
              У Жириновского - в Израиле заводик (в наследство достался).
              Сейчас раскручивают разборки Грудинина и Зюганова из-за оценки Горбачева.
              Ну остальные - мелочь в рейтинге.
              Siegen
            4. СРЦ П-15 Вчера, 14:50
              Цитата: Svarog
              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление?

              Лично для Вас может быть это не проблема. Но для государства иметь президента, держащего свои капиталы за рубежом - наиглавнейшая из проблем! Этими счетами запад будет шантажировать будущего президента. И ещё вопрос: что главнее будет для Грудинина - независимая Россия, твёрдо отстаивающая свои права, или же его денежки за рубежом.
              СРЦ П-15
              1. LevITon Вчера, 14:57
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Svarog
                Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление?

                Лично для Вас может быть это не проблема. Но для государства иметь президента, держащего свои капиталы за рубежом - наиглавнейшая из проблем! Этими счетами запад будет шантажировать будущего президента. И ещё вопрос: что главнее будет для Грудинина - независимая Россия, твёрдо отстаивающая свои права, или же его денежки за рубежом.

                А нынешние министры как же? они полностью все аффилированы у них дети там, яхты, деньги и ведь никого это не волнует.., наверно они на благо России деньги в америку вкладывают...
                LevITon
                1. СРЦ П-15 Вчера, 15:02
                  Цитата: LevITon
                  А нынешние министры как же? они полностью все аффилированы у них дети там, яхты, деньги и ведь никого это не волнует.., наверно они на благо России деньги в америку вкладывают...

                  А причём здесь нынешние министры, если последнее слово за Путиным? А у него, при всём старании спецслужб запада, так и не найдены мифические 40 млрд. долларов.
                  СРЦ П-15
                  1. Svarog Вчера, 15:12
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Цитата: LevITon
                    А нынешние министры как же? они полностью все аффилированы у них дети там, яхты, деньги и ведь никого это не волнует.., наверно они на благо России деньги в америку вкладывают...

                    А причём здесь нынешние министры, если последнее слово за Путиным? А у него, при всём старании спецслужб запада, так и не найдены мифические 40 млрд. долларов.

                    Вы в ютуб посмотрите, там уже без западных спецслужб всё давно найдено, и про дочерей и про то, как их мужья миллиардерами становились, не успев жениться и про друзей его.. все есть. Или вы считаете, что игрой на виолончели можно лярды долларов заработать?
                    Svarog
                    1. СРЦ П-15 Вчера, 15:22
                      Цитата: Svarog
                      Вы в ютуб посмотрите, там уже без западных спецслужб всё давно найдено,

                      Меня только одно смущает: почему же западные спецслужбы не воспользуются информацией из ютуба?
                      СРЦ П-15
                      1. Svarog Вчера, 15:50
                        Цитата: СРЦ П-15
                        Меня только одно смущает: почему же западные спецслужбы не воспользуются информацией из ютуба?

                        И как вы себе представляете это?.. Что по вашему они будут делать с этой инфо? Или вы думаете будут судиться)) ?
                        Svarog
                    2. Стирбьорн Вчера, 15:43
                      Цитата: Svarog
                      Или вы считаете, что игрой на виолончели можно лярды долларов заработать?

                      Вы удивитесь, но одна сибирская запутинка на ВО, именно доказывала, что возможно - типа давал частные уроки детишкам богатых родителей laughing
                      Стирбьорн
                      1. Svarog Вчера, 15:53
                        Цитата: Стирбьорн
                        Вы удивитесь, но одна сибирская запутинка на ВО, именно доказывала, что возможно - типа давал частные уроки детишкам богатых родителей

                        Нет не удивлюсь.. к сожалению, очень многие не думают своей головой, более того, не могут видеть очевидные факты.. Да и пропаганда по ТВ работает на полную катушку..
                        Svarog
                    3. Orionvit Вчера, 16:20
                      Цитата: Svarog
                      Вы в ютуб посмотрите,

                      Или послушайте "радио свободы". laughing
                      Orionvit
              2. Svarog Вчера, 15:03
                Цитата: СРЦ П-15
                Цитата: Svarog
                Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление?

                Лично для Вас может быть это не проблема. Но для государства иметь президента, держащего свои капиталы за рубежом - наиглавнейшая из проблем! Этими счетами запад будет шантажировать будущего президента. И ещё вопрос: что главнее будет для Грудинина - независимая Россия, твёрдо отстаивающая свои права, или же его денежки за рубежом.

                Вы серьезно.. У него копейки там в сравнении с некоторыми.. Мне думается,ч то вы сами не верите, в то, то президента России можно шантажировать несколькими мл$
                Svarog
                1. СРЦ П-15 Вчера, 15:14
                  Цитата: Svarog
                  Вы серьезно.. У него копейки там в сравнении с некоторыми.. Мне думается,ч то вы сами не верите, в то, то президента России можно шантажировать несколькими мл$

                  Несколькими млн. долларов, может и не будут. Но Вы недооцениваете запад: они дождутся, когда денег в зарубежных банках у него будет не миллионы, а миллиарды. Вот тогда вашего Грудинина и возьмут за зад! А то, что его зарубежные капиталы будут расти, можно не сомневаться. Иначе, почему он с таким упорством не хочет выводить эти "жалкие миллионы" из-за рубежа? Получается они ему всё же очень дороги?
                  СРЦ П-15
                  1. Svarog Вчера, 15:55
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Но Вы недооцениваете запад: они дождутся, когда денег в зарубежных банках у него будет не миллионы, а миллиарды.

                    Вы меня сейчас вообще сильно удивили..)))) Вы что, считаете, когда Грудинин станет президентом он деньги за границей оставит?)))
                    Svarog
                    1. СРЦ П-15 Вчера, 16:07
                      Цитата: Svarog
                      Вы меня сейчас вообще сильно удивили..)))) Вы что, считаете, когда Грудинин станет президентом он деньги за границей оставит?)))

                      А Вы меня удивили не меньше! Что мешает ему вывести эти деньги сейчас? А вот когда он станет президентом(в чём я сильно сомневаюсь), то вряд ли запад так легко даст ему сорваться с крючка. Приманка, в виде зарубежных счетов будет работать безотказно!
                      СРЦ П-15
                  2. Станислав Вчера, 19:59
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Получается они ему всё же очень дороги?
                    Лучше, как говорится, синица в руках...
                    Станислав
            5. Stas157 Вчера, 14:56
              Цитата: Svarog
              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление?

              Может потому что он не дружок Путина? У тех не только счета за границей... дома и семья! Для меня это тоже загадка, почему вдруг всех шокировало, что у предпринимателя счета за рубежом есть? Все это каким то лицемерием отдает!
              У меня кстати тоже копейка в офшоре есть. Давайте, обвиняйте меня!
              Цитата: x.andvlad
              Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.

              Вы давайте так огульно не марайте достойного человека! В чем вы его можете обвинить? Не надо тут ваших прилагательных, вы существительные предъявите, по делу.
              Stas157
              1. СРЦ П-15 Вчера, 15:05
                Цитата: Stas157
                У меня кстати тоже копейка в офшоре есть. Давайте, обвиняйте меня!

                Вот когда Вы будете баллотироваться в президенты, не сомневайтесь - будем обвинять!
                СРЦ П-15
              2. влад66 Вчера, 16:47
                Цитата: Stas157
                Для меня это тоже загадка, почему вдруг всех шокировало, что у предпринимателя счета за рубежом есть? Все это каким то лицемерием отдает

                Стас,Стас,Стас Браво good Абсалютно не шокировало wink Шокирует только то как тут всех обвиняют в офшорах,в деньгах на счетах за границей,напостить ваших гневных посланий оффшорщикам а? laughing
                Цитата: Stas157
                Может потому что он не дружок Путина?

                А если бы был а?Стас вы же первый закидали его камнями laughing
                Цитата: Stas157
                В чем вы его можете обвинить

                Да никто его не обвиняет.нужен он больно,верим и с Порошенко найдет общий контакт,бизнессмен президент найдет язык с бизнессменом президентом. good
                Цитата: Stas157
                У меня кстати тоже копейка в офшоре есть. Давайте, обвиняйте меня!

                А как же вернуть деньги в нашу экономику bully Двойные стандарты сэр?
                Цитата: Stas157
                Зато мне интересна его программа, то что он выдвинут от товарищей КПРФ

                А только ли от КПРФ?Там еще как минимум герой Славянска монархист Стрелков.Иосиф Виссарионович с Лаврентием Палычем просто бы в ужас пришли,от такого-"коммунист"Зюганов вместе с "монархистом" Гиркиным выдвигают бизнессмена Грудинина. good И где бы были эти "товарищи" у Сталина? laughing wink Подсказать? feel
                Цитата: Stas157
                конечно же, то что он прижмет всех путинских олигархов

                Браво Стас good и посадит на их место своих или верней тех на кого укажут те кто его выдвинул на пост президента. wink Ни в коем случае не цепляюсь к вам,не рекламирую и не агитирую ни за одного из кандидатов. feel good
                влад66
            6. Вас Влад Вчера, 15:10
              Цитата: Svarog
              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках.

              Грудинину можно,он же в авторитете, тем более от коммунистов выдвигается,ну вы поняли это деньги на на больных родственников.
              Цитата: Svarog
              Может кто то объяснит, в чем тут преступление?

              Закон о выборах который господину Грудинину не писан request
              Цитата: Svarog
              Особенно смешно это выглядит на фоне того, что друг Путина виолончелист миллиардер, или недимон, даже не подал в суд на Навального за его разоблаения..

              Разоблачения это громко сказано, у дяди лёши там юристы фильм монтировали!Гляжу вроде он, пригляделась не не он lol
              Цитата: Svarog
              А чем, закончился иск Усманова к Навльному ?

              А вот чем,извинительным поцелуем Навального в опу Усманова!Это вы на короткую народную память рассчитываете?
              11 августа Мосгорсуд отказал Навальному в удовлетворении жалобы. Таким образом, приговор вступил в силу. Глава ФБК в течение 10 суток обязан удалить признанную не соответствующей действительности информацию об Усманове с сайтов, канала в YouTube, а также в Facebook.
              Адвокаты Алексея Навального заявили, что намерены добиваться отмены "незаконного и необоснованного" решения суда, в том числе в Верховном суде и в Европейском суде по правам человека.


              Подробнее на ТАСС:
              http://tass.ru/proisshestviya/4290305
              Цитата: Svarog
              Более того, в наших банках хранить деньги совсем не безопасно и это так же всем известно.

              А в Английских тем более laughing
              Вас Влад
              1. Stas157 Вчера, 15:18
                Цитата: Вас Влад
                Закон о выборах который господину Грудинину не писан

                А в чем проблема? Если Грудинин нарушил Закон о выборах, то надо снять его. И делов то! Получается это не на Грудинина орать надо, а на тех кто закон не исполняет, не снимает преступника с выборов!
                Но, мне почему то кажется, что там все в порядке. А, вот у вас с аргументацией - не очень.
                Stas157
                1. Вас Влад Вчера, 15:31
                  Цитата: Stas157
                  А в чем проблема? Если Грудинин нарушил Закон о выборах, то надо снять его и делов то! Получается это не на Грудинина орать надо, а на тех кто закон не исполняет!

                  По закону зарегистрированный кандидат в президенты не имеет право иметь счета в зарубежных банках!Будет дальше в нищего играть снимут не переживайте Стас!
                  ЦИК потребовал от олигарха, кандидата в президенты Российской Федерации Павла Грудинина незамедлительно отчитаться о закрытии иностранных счетов. Известный на сегодняшний день список иностранных счетов миллиардера — в инфографике Федерального агентства новостей.

                  Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова потребовала от Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов. Она отметила, что эта история «крайне неприятная». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует», — добавила Памфилова.
                  «Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателям и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты», — заявила Элла Памфилова.

                  В сведениях, которые предоставил в ЦИК Грудинин, указаны пять счетов, находящихся в зарубежных банках, пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Николай Булаев.

                  «Эта информация представлена была 8 января. Естественно, эта же информация была направлена нами на проверку, так же, как у других кандидатов, по которым нам пришли ответы. Пришли ответы и по Павлу Николаевичу Грудинину. Сегодня из участвующих только по нему есть ответы, которые нуждаются в дополнительных комментариях. Мы получили от ФНС информацию о том, что о трех счетах он, в соответствии с законом о валютном регулировании, уведомил и далее уведомил ФНС, что они 28 декабря были закрыты. А вот два последних счета ФНС не подтверждает, что у нее есть информация об открытии этих счетов, также она не подтверждает о том, что они были закрыты», — отметил Булаев.

                  Булаев подчеркнул, что в связи с тем, что существуют противоречие между поданными Павлом Грудининым документами и информацией, представленной налоговой службой, а также для того, чтобы снять все недомолвки в этом вопросе, ЦИК имеет право снова обратиться в ФНС с запросом по поводу незакрытых счетов в швейцарском банке предпринимателя Грудинина.

                  «Запрос Павлу Николаевичу по этим вопросам мы направили, ответа пока не получили», — подытожил свое выступление заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

                  Ранее Булаев рассказал журналистам, что Павел Грудинин не уведомил налоговую службу о наличии у него нескольких не до конца закрытых счетов, которые находятся в зарубежных банках. В свою очередь руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пообещал, что Павел Грудинин скоро предоставит эту информацию. Однако прошло уже больше недели, а счета до сих пор не закрыты.
                  Вас Влад
                  1. Stas157 Вчера, 15:40
                    Цитата: Вас Влад
                    По закону зарегистрированный кандидат в президенты не имеет право иметь счета в зарубежных банках!

                    Так пусть снимают! Чего не снимают?
                    Вы столько понаписали... и охота вам во всем этом белье копаться? Мне вот совершенно не интересно, что ест, где спит, и где держит свои три рубля коммерсант Грудинин. Зато мне интересна его программа, то что он выдвинут от товарищей КПРФ, и конечно же, то что он прижмет всех путинских олигархов.
                    Люди, которые считают, что нынешняя элита преступна, а власть несправедлива к простому человеку, тем кому больше нравится более социалистическое хозяйствование, должны проголосовать за кандидата от КПРФ. Может быть это шанс, который сделает жизнь в России более справедливой.
                    Stas157
                    1. Вас Влад Вчера, 15:50
                      Цитата: Stas157
                      Так пусть снимают! Чего не снимают?
                      Вы столько понаписали... и охота вам во всем этом белье копаться?

                      Так какого вы здесь пишите постоянно про вашего Грудинина,я про него даже не знал request до вашего тут его навязывания народу!
                      Цитата: Stas157
                      Зато мне интересна его программа, то что он выдвинут от товарищей КПРФ, и конечно же,

                      Ну это не программа,а список хотелок request Смысл коротко:Каждой бабе по мужику,каждому мужику по бутылке водки yes
                      Цитата: Stas157
                      конечно же, то что он прижмет всех путинских олигархов.

                      Вам уважаемый я подскажу куда вам поехать надо,ну для вашего так сказать, полного счастья,там не олигархов не коррупции нет,от слова совсем!А езжайте вы на в Украину! drinks
                      Вас Влад
                2. Tatanka Yotanka Вчера, 18:30
                  Цитата: Stas157
                  Но, мне почему то кажется, что там все в порядке

                  fellow
                  Tatanka Yotanka
              2. Svarog Вчера, 16:01
                Цитата: Вас Влад
                А вот чем,извинительным поцелуем Навального в опу Усманова!Это вы на короткую народную память рассчитываете?

                И где вы тут нашли извинительный поцелуй? Ну, а то что наш суд на стороне Усманова, я в этом никогда не сомневался..
                Цитата: Вас Влад
                А в Английских тем более

                При чем тут английские банки? Хотя в них реально безопаснее хранить деньги. На моей памяти Сбербанк кинул трижды население. А про английские банки не слышал..
                Svarog
                1. Вас Влад Вчера, 16:07
                  Цитата: Svarog
                  И где вы тут нашли извинительный поцелуй? Ну, а то что наш суд на стороне Усманова, я в этом никогда не сомневался..

                  Ну вы просто не прислушивались или не хотели слышать lol
                  Цитата: Svarog
                  Ну, а то что наш суд на стороне Усманова, я в этом никогда не сомневался..

                  Так и я не сомневаюсь, что вы не сомневались!
                  Цитата: Svarog
                  А про английские банки не слышал..

                  Опять у вас со слухом проблемы, все слышали один вы не чего не слышали!Уже гонца из Англии прислали с челобитными грамотами yes
                  Вас Влад
                  1. Svarog Вчера, 17:30
                    Цитата: Вас Влад
                    Опять у вас со слухом проблемы, все слышали один вы не чего не слышали!Уже гонца из Англии прислали с челобитными грамотами

                    может вы еще и озвучите фамилии? а то похоже на фейк...
                    Svarog
                    1. Вас Влад Вчера, 17:39
                      Цитата: Svarog
                      может вы еще и озвучите фамилии? а то похоже на фейк...

                      По фейкам это вы специалист wink Сходите на ютюб,вы же от туда постоянно доказательства wassat добываете!А мне лень просто hi
                      Вас Влад
            7. sapporo1959 Вчера, 15:19
              Ну так те три миллиарда на скрипки детишкам Путина,ну а этого крахобора и расхитителя капиталистической собственности явно на подрыв нашей стабильности и высочайших экономических успехов достигнутых под чутким руководством нашего бессменного лидера.Органы я думаю быстро с этим ворюгой разберутся! Покусился понимаешь ли на наше всё!
              sapporo1959
            8. svd-73 Вчера, 21:39
              Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках. Может кто то объяснит, в чем тут преступление?
              Есть закон что кандидат в президенты не должен иметь счетов за границей,и все разговоры об этом нужно закончить. Не нравится кому то это пусть инициируют изменение закона.Я и так удивляюсь что Наклального к выборам не допустили купившись на "что о нас подумают на западе".
              svd-73
          2. Silvestr Вчера, 15:19
            Цитата: СРЦ П-15
            А ягодки, я думаю, приготовлены на потом! Так что, я бы не советовал Грудинину лезть в бутылку: себе же дороже выйдет!

            и что же произойдет?
            Silvestr
            1. СРЦ П-15 Вчера, 15:24
              Цитата: Silvestr
              и что же произойдет?

              Какой Вы нетерпеливый! Дождитесь выборов.
              СРЦ П-15
              1. Комментарий был удален.
          3. Dimy4 Вчера, 16:22
            Как бы Грудинин не упирался, но подтверждение закрытия заграничных счетов ему предоставить придётся! Иначе он получит отлуп от Избиркома. А может получиться так, что эти счета окажутся только цветочками. А ягодки, я думаю, приготовлены на потом! Так что, я бы не советовал Грудинину лезть в бутылку: себе же дороже выйдет!

            Если действительно понадобиться убрать, то можно докопаться почему в саду яблоки не того цвета растут.
            Dimy4
      2. x.andvlad Вчера, 14:31
        Цитата: x.andvlad
        Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.

        x.andvlad
        1. Евдоким Вчера, 15:03
          Видать этому Грудинину перед выборами крепко начали прижимать хвост, вот и решил он играть "Ва банк" и купил у КПРФ себе место кандидата в президенты России, подписи не надо собирать, всё оплачено. Только выборы пройдут и прижмут его, и останется ему только в Лондон драпать. А КПРФ и персонально Зюганова можно списать в утиль, как скомпрометировавшуюся псевдокоммунистическую организацию. hi
          P.S. Залез на какой-то сайт с соцопросами, из где-то 30-40 комментарией только 1(один) за Жириновского, остальные за Грудинина, это наводит на интересные мысли. what
          Евдоким
          1. Silvestr Вчера, 15:21
            Цитата: Евдоким
            Только выборы пройдут и прижмут его, и останется ему только в Лондон драпать.

            никто его не прижмет. Будет спокойно жить и работать в России
            Silvestr
            1. udincev Вчера, 16:16
              Цитата: Silvestr
              Будет спокойно жить и работать в России

              И совсем не исключено, что не в Кремле.
              udincev
              1. Silvestr Вчера, 17:35
                Цитата: udincev
                И совсем не исключено, что не в Кремле

                это проблематично с учетом желания власти себя сохранить
                Silvestr
      3. ДЕДПИХТО Вчера, 14:33
        Гарант его заводит,шоб шевелился отжимать голоса у Грудиныча,иначе доступ к кормушке перекроет. laughing Вот и задымил старичок...
        ДЕДПИХТО
        1. svp67 Вчера, 14:37
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Гарант его заводит,шоб шевелился отжимать голоса у Грудиныча,иначе доступ к кормушке перекроет.

          Не смешите. Вольфович и без указаний отлично знает и понимает, чем во время выборов он должен заниматься. Для его партии плохо иное - уйдет Жириновский и похоже и партия его уйдет...А могла вполне стать второй - ПРАВЯЩЕЙ партией России
          svp67
          1. ДЕДПИХТО Вчера, 16:47
            Цитата: svp67
            Для его партии плохо иное - уйдет Жириновский и похоже и партия его уйдет...А могла вполне стать второй - ПРАВЯЩЕЙ партией России

            Вот,сами признаете что народу не интересна эта партия... laughing
            Поэтому дымящий ,,запор,, всегда стоит на старте, а красная ,,девятка,, обходит хваленый ,,Кортеж,, уже на два светофора tongue...ежели,конечно, технари ,,Кортежа,, гвоздей за круг до финиша не накидают stop
            ДЕДПИХТО
            1. svp67 Вчера, 16:54
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Вот,сами признаете что народу не интересна эта партия..

              Ну почему ж. Было время, когда за ЛДПР многие были...
              svp67
      4. Офицер запаса Вчера, 14:43
        Жириновский в большой политике создан только с одной целью - отвлечь на себя протестные голоса на любых выборах, а потом призвать своих сторонников поддержать действующую власть.
        Офицер запаса
        1. Anarchist Вчера, 14:49
          Путин же признавался в том, что он либерал... А Жириновский глава Либерально-Демократической партии России (ЛДПР). Жириновский рулит. belay
          Привет, Алексей! hi
          Anarchist
        2. резервист Вчера, 18:05
          - Жириновский, зачем вы опять принимаете участие в выборах, ведь снова проиграете?
          - Выборы Президента России как Олимпиада: главное не победа, а участие angry
          резервист
      5. Ныробский Вчера, 14:45
        Цитата: x.andvlad
        Да, Жирик вошел в азарт. Ведь знает, что ему не светит пост президента. Да, и не нужно ему это. Но количество процентов на выборах, видимо, заводит не на шутку. Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.

        Мутный, не мутный - такой же кандидат, как и все, с той лишь разницей, что до этого он нигде особо не светился. Просто Жирика бесит то, что по предварительным рейтингам по предстоящему голосованию Грудинин опережает Вольфовича, который уже видел себя на втором месте, а тут....... видимо не судьба.
        Ныробский
        1. Санкюлот Вчера, 14:51
          Путен на возможно своих последних выборах должен победить не какого то там престарелого клоуна или лошадь))
          Санкюлот
        2. Silvestr Вчера, 17:36
          Цитата: Ныробский
          Просто Жирика бесит то, что по предварительным рейтингам по предстоящему голосованию Грудинин опережает Вольфовича

          обратите внимание, как Жириновский себя ведет в компании с Грудининым. Ангел! Как в глаза ему заглядывает. Смехота
          Silvestr
          1. Комментарий был удален.
      6. КОСМОС Вчера, 15:12
        Цитата: x.andvlad
        , а этот Грудинин, вообще мутный персонаж

        Смотрел на Ютубе ролик как он ехал в метро, прикольно, такая умилительная близость к народу laughing , помниться был один такой, тоже любил ездить на общественном транспорте и по ушам, патриотам и бабулькам обязательно понравиться, должны оценить сей креатив.
        КОСМОС
        1. Санкюлот Вчера, 15:27
          Ох а сколько такого с Путиным контента есть
          Санкюлот
      7. лаврентий павлович Вчера, 16:01
        Грудинин нормальный мужик, периодически бываю в его совхозе. Люди, которые работают и живут в совхозе молятся на Грудинина, потому что руководитель о своих думает и много делает для них.
        лаврентий павлович
        1. Bosch Вчера, 17:24
          Грудинин - реальный кандидат, потому конкуренты вибрируют.
          Bosch
        2. Silvestr Вчера, 17:38
          Цитата: лаврентий павлович
          Грудинин нормальный мужик, периодически бываю в его совхозе. Люди, которые работают и живут в совхозе молятся на Грудинина, потому что руководитель о своих думает и много делает для них.

          как вы можете драконить его оппонентов! Неприлично как-то. Столько тратится сил на его шельмование. а вы....
          Silvestr
      8. Oden280 Вчера, 16:20
        Он не мутный, просто он российская версия Порошенко.
        Oden280
        1. Silvestr Вчера, 17:39
          Цитата: Oden280
          Он не мутный, просто он российская версия Порошенко.

          излагайте дальше. Приведите таблицу сравнения, а то ведь можно и про вас так сказать. Правда у вас нет млрд S Порошенко
          Silvestr
          1. woron333444 Вчера, 20:03
            Я так думаю у него нет и миллиардов Грудинина.
            woron333444
      9. ankon Вчера, 16:25
        Это вы мутный персонаж, а не Грудинин.
        ankon
        1. x.andvlad Вчера, 20:57
          Я - для Вас, а он - для меня и не только.
          Во - первых, о нем мало кто что знает (ну кроме его соратников по совхозу)
          Во - вторых, буржуй, баллотирующийся от компартии - это что-то из "королевства кривых зеркал"
          В - третьих, большие сомнения в его честности (история с его заграничными счетами)
          В- четвертых, в его обещаниях многовато популизма (опиум для народа).
          В принципе, ничего против него не имею. Но пусть сначала покажет свой рабочий талант в масштабе страны на государственной службе. Помимо талантов придумывать идеи, нужны способность брать на себя ответственность их реализовывать.
          А то ведь в свое время на Украине с Порошенко тоже иконы писали.
          x.andvlad
      10. Smol79 Вчера, 16:53
        за каждого проголосовавшего за ЛДПР партия получит денежки из бюджета РФ, так что дело выгодное.
        Smol79
      11. Siegen Вчера, 17:41
        После митинга с площади привезли в психбольницу двоих.
        Один бил себя в грудь и утверждал, что он - Наполеон.
        Другой бил себя в грудь и утверждал, что он - Жириновский.
        Обоим поставили диагноз - мания величия.
        Потом одного пришлось отпустить.
        Оказалось - по паспорту Жириновский... winked
        Siegen
      12. lis-ik Вчера, 21:39
        Цитата: x.andvlad
        Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.

        Сто процентов мутный и далеко не правильный каким его хотят представить, в данной ситуации, лучше воздержаться с выбором, как я.
        lis-ik
    2. svp67 Вчера, 14:23
      Цитата: влад66
      Грудинин в ответ призвал отменить Жириновского. Собчак призывает отменить Путина цирк с конями продолжается

      Так надо же видимость борьбы показать. Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ
      svp67
      1. Anarchist Вчера, 14:30
        Цитата: svp67
        Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

        В этом то и проблема! - безальтернативность...
        Anarchist
        1. svp67 Вчера, 14:33
          Цитата: Anarchist
          В этом то и проблема! - безальтернативность...

          Уже видно,что ПОКА. Похоже самыми интересными будут следующие выборы и Жириновский зря на эти выборы сам пошел, ему уже пора о будущем думать и кого то на свое место выдвигать. Сын его не потянет, слишком "бледная тень отца".
          Не удивлюсь, если после выборов Грудинин станет лидером новой российской партии социалистического уклона.
          svp67
          1. Комментарий был удален.
          2. НасРать Вчера, 14:55
            Цитата: svp67

            Не удивлюсь, если после выборов Грудинин станет лидером новой российской партии социалистического уклона.

            После выборов все забудут о Грудинине ... laughing
            НасРать
            1. svp67 Вчера, 15:06
              Цитата: НасРать
              После выборов все забудут о Грудинине ...

              Время покажет. К слову он и до выборов был довольно известен....частенько и на радио выступал и по телевизору.
              svp67
              1. НасРать Вчера, 15:13
                Цитата: svp67
                Цитата: НасРать
                После выборов все забудут о Грудинине ...

                Время покажет. К слову он и до выборов был довольно известен....частенько и на радио выступал и по телевизору.

                Вот так и будет выступать...попросили выйти на сцену взамен Зю - он вышел, поди преференции получит в дальнейшем бизнесе..
                НасРать
                1. Санкюлот Вчера, 15:28
                  Тогда почему путинисты так капают ядом?
                  Санкюлот
                  1. НасРать Вчера, 15:39
                    Цитата: Санкюлот
                    Тогда почему путинисты так капают ядом?

                    Что бы свою значимость подчеркнуть - и у них, надо признать, это получается!!! tongue
                    НасРать
                  2. svp67 Вчера, 16:55
                    Цитата: Санкюлот
                    Тогда почему путинисты так капают ядом?

                    А это КТО? Фамилии можно?
                    svp67
        2. Incvizitor Вчера, 14:34
          Если этот мутный Грудинин выиграет со всеми этими счетами и без вменяемой программы вот это настоящая проблема будет.
          Incvizitor
          1. LevITon Вчера, 14:48
            В чем? то-что имеется программа (чем коммунисты всегда славились) или то что уберут этот цирк из власти и от власти, количество миллиардеров российских уменьшиться... тогда да это проблема. Назовите хоть одного "бедного кандидата" жирик который указывает в декларации машину легковую отечественную, а сам ездит на майбахе, и с кучей квартир... лошадь Ксю с непомерными доходами от дома 2 или сам соглнцеликий. бедному там вообще не пробиться, самый бедный из этой восьмерки наверно явлинский, так он и не работает. Из всех претендентов только один сделал. что-то своими руками и ВВП добавляет стране, а остальные клоуны у кормушки, ну солнцеликого я не трогаю..., хотя его друзья во власти уже столько наворотили.... Неужели он этого не замечает или....
            LevITon
            1. Incvizitor Вчера, 14:54
              количество миллиардеров российских уменьшиться

              Да, скажут давайте, делитесь и те всё раздадут даже ради такого из оффшороф выведутlaughing
              А вообще он если РЕАЛЬНО так заявит (в чём я лично очень сомневаюсь) закончит как Кеннеди.
              Incvizitor
              1. LevITon Вчера, 15:02
                нет просто уедут в другую страну и уже не будет ими пахнуть, негде будет зарабатывать в России пусть в англии тратят натыренное боясь высунуться....
                LevITon
              2. влад66 Вчера, 17:30
                Цитата: Incvizitor
                А вообще он если РЕАЛЬНО так заявит

                То ему придется начать с себя yes
                Цитата: Incvizitor
                (в чём я лично очень сомневаюсь)

                Не вы один Коллега hi И потом
                просто уедет в другую страну и уже не будет им пахнуть, негде будет зарабатывать в России пусть в англии тратит натыренное боясь высунуться..

                good
                влад66
            2. Вадим237 Вчера, 15:02
              "То-что имеется программа" - У них только фантазии, в жизни не осуществимые.
              Вадим237
            3. Oden280 Вчера, 16:24
              Где вы видели коммунистов? Если вы про эту партию которая присвоила себе это название, то их там нет. Они уже давно карманная собачка наших олигархов.
              Oden280
            4. лаврентий павлович Вчера, 16:34
              Цитата: LevITon
              В чем? то-что имеется программа (чем коммунисты всегда славились) или то что уберут этот цирк из власти и от власти, количество миллиардеров российских уменьшиться... тогда да это проблема. Назовите хоть одного "бедного кандидата" жирик который указывает в декларации машину легковую отечественную, а сам ездит на майбахе, и с кучей квартир... лошадь Ксю с непомерными доходами от дома 2 или сам соглнцеликий. бедному там вообще не пробиться, самый бедный из этой восьмерки наверно явлинский, так он и не работает. Из всех претендентов только один сделал. что-то своими руками и ВВП добавляет стране, а остальные клоуны у кормушки, ну солнцеликого я не трогаю..., хотя его друзья во власти уже столько наворотили.... Неужели он этого не замечает или....

              Не обольщайтесь, буржуины власть, наворованное имущество и свои деньги, путем честных выборов, никогда не отдадут. Только революция может опять дать власть народу, но революция сейчас это гибель для России, внешние враги раздербанят нашу страну на части. Владимир Ильич сейчас бы сказал: Вот и делай вам революцию... все фабрики, землю и недра вы вернули назад капиталистам, а где диктатура пролетариата? и сто лет коту под хвост. Э-эх, товарищи, товарищи...
              А Жирик как был клоуном так и остался, только уже не смешной.
              Явлинский - сдаст Россию западу, это же продажная т-арь.
              Грудинин - не сможет управлять государством, нет опыта.
              Лошадь - нужно отправить в стойло, в Дом 2, о больных нет смысла говорить.
              Кандидатов от пятой колонны нужно расстрелять, а тех кто их поддерживает - в Сибирь, прижизненно снег убирать.
              лаврентий павлович
              1. Bosch Вчера, 17:26
                Буржуи так же размышляли и в 1917 году.
                Bosch
              2. Svarog Вчера, 17:34
                Цитата: лаврентий павлович
                Грудинин - не сможет управлять государством, нет опыта.

                Со всем в принципе согласен.. Но про опыт - это наивно ... У Путина был опыт? А может, Сталин где, то руководил страной, до того, как стал верховным?
                Svarog
          2. Санкюлот Вчера, 14:53
            Вы как то прожили 18 лет без программ,и ничего не умерли
            А уж со счетами да,мог бы и на виолончелиста всё записать,но кто ж знал что кандидатом выдвинут
            Санкюлот
          3. МЮД Вчера, 14:56
            У Грудинина как раз есть программа, концентрация которой собрана в тезисах "20 шагов".
            А теперь назовите хоть один из пунктов программы Путина. Просто ее нет на данный момент.
            Я не буду спорить, возможно она дописывается но сейчас ее нет.
            Да дело даже не в программе а в команде, с которой пойдет Путин на выборы.
            Если в компании с Медведевым, Кудриным, Силуановым и прочими подобными.
            Нафиг они все скопом сдались, если из десяти указов выполнено лишь одно. Да и денег у них нет, только предложения держаться.
            МЮД
            1. Вадим237 Вчера, 15:04
              20 шагов и в пропасть - а дальше на дне "Ну не смогли мы, не смогли".
              Вадим237
              1. Вадим237 Вчера, 15:06
                Сейчас бедных примерно 20 миллионов, с приходом колубничника по программе "20 шагов к светлому будущему" их может стать 60 миллионов.
                Вадим237
                1. Санкюлот Вчера, 15:30
                  Можно подумать вы читали хоть раз какую то программу чью то
                  Не смешите,все знают что в России не читают никаких программ
                  Да и скорее всего нигде не читают
                  Санкюлот
                  1. Siegen Вчера, 17:33
                    Зюганов пообещал, что если он станет президентом России,
                    то стрелки часов будут переводить не два раза в год,
                    а два раза в день.
                    Первый раз с 3 часов на 2 часа, а второй - с 14 часов на 15.
                    Тогда трудящиеся будут спать на час больше,
                    а работать на час меньше. winked belay
                    Siegen
              2. Станислав Вчера, 20:37
                Цитата: Вадим237
                20 шагов и в пропасть
                Видимо, за основу берётся название 12 шаговой программы для алкоголиков, только тут надо топать дольше на 8 шагов. Магия чисел. Это как у Явлинского было "500 дней", хоть самой программы и не было, но название красивое. У кого "учёт" в шагах, а у кого в сутках ))
                Станислав
            2. Oden280 Вчера, 19:21
              Любая программа кандидата это вопли зазывалы - лохотронщика, когда он разводит очередных лохов. Обещать можно что угодно, но это не значит, что кто нибудь будет своё словоблудие выполнять. А насчёт "мы потом спросим, потребуем и т..д." совсем уж наивными чудакми надо быть.
              Oden280
          4. Гардамир Вчера, 16:16
            Если этот мутный
            Откуда у самовыдвиженца деньги на предвыборную гонку. И почему след ведёт в ЕдРо. Почему уже сейчас везде висят плакаты его имени, а Грудинину даже газеты запрещают раздавать. И наконец какая программа у вашего чистого. Обещает обещать и переобещивать?
            Гардамир
        3. Ныробский Вчера, 14:46
          Цитата: Anarchist
          Цитата: svp67
          Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

          В этом то и проблема! - безальтернативность...

          Это не проблема. Это как вы выразились - безальтернативность, ибо коней на переправе не меняют.
          Ныробский
          1. LevITon Вчера, 14:52
            Цитата: Ныробский
            Цитата: Anarchist
            Цитата: svp67
            Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

            В этом то и проблема! - безальтернативность...

            Это не проблема. Это как вы выразились - безальтернативность, ибо коней на переправе не меняют.

            Так может в этом то и подвох, хватить уже в реку вдоль преодолевать, в советские времена мост был построен....
            LevITon
          2. Siegen Вчера, 17:36
            В России началась президентская кампания 2018 года.
            Поздравительную речь Путину уже подготовили
            Зюганов, Жириновский и другие кандидаты hi
            Siegen
      2. Svarog51 Вчера, 14:33
        Тёзка, приветствую hi
        Так надо же видимость борьбы показать. Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

        Буквально вчера вспомнил этот эпизод фильма "Остров погибших кораблей". Ну в тему же?
        Svarog51
      3. Esoteric Вчера, 14:43
        Цитата: svp67
        Так надо же видимость борьбы показать. Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

        Вы точно можете утверждать, что это будет Путин, даже, если победу одержит мужчина, похожий на Путина?
        Очень беспокоит моральный облик нашего строителя капитализма, такого умного:
        Такого, как Путин, полного сил,
        Такого, как Путин, чтобы не пил.
        Такого, как Путин чтоб не обижал,
        Такого, как Путин, чтоб не убежал.

        ни разу не видел с дочерьми на людях (после резкого оплывания лица), ни с семьёй. Такие тайны кремлёвского двора...
        Дебатировать мастер слова и ковёрного жанра тоже не хочет. Если ты мастер - проявись. Как там у Петра I было: «Указую: господам сенаторам речь в присутствии держать не по писаному, дабы дурь каждого всем была видна». Или боимся случайных посетителей, которых можем и не узнать? Хотя раньше были узнаваемы... request
        Esoteric
        1. svp67 Вчера, 14:46
          Цитата: Esoteric
          Вы точно можете утверждать, что это будет Путин, даже, если победу одержит мужчина, похожий на Путина?

          Давайте без мистики и конспирологии.
          Цитата: Esoteric
          Очень беспокоит моральный облик нашего строителя капитализма, такого умного

          Сейчас уже то время, когда "Короля, уже делает свита"
          svp67
          1. Svarog Вчера, 14:56
            Цитата: svp67
            Сейчас уже то время, когда "Короля, уже делает свита"

            Вы имеете ввиду Ротенбергов, Виолончелиста, Сечина, Миллера и т.д?
            Svarog
            1. НасРать Вчера, 15:09
              Цитата: Svarog
              Цитата: svp67
              Сейчас уже то время, когда "Короля, уже делает свита"

              Вы имеете ввиду Ротенбергов, Виолончелиста, Сечина, Миллера и т.д?

              Не только - ещё много кто из свиты - Зюганов, Жириновский и прочая челядь...

              Прикольно было бы, если бы Ленин(как большевик коммунист) в 1916-17 годах сфоткался на качелях с великим князем Владимиром Алексеевичем.. bully Когда Вы уже поймете - в ОПГ все роли расписаны...
              НасРать
              1. Svarog Вчера, 16:11
                Цитата: НасРать
                Цитата: Svarog
                Цитата: svp67
                Сейчас уже то время, когда "Короля, уже делает свита"

                Вы имеете ввиду Ротенбергов, Виолончелиста, Сечина, Миллера и т.д?

                Не только - ещё много кто из свиты - Зюганов, Жириновский и прочая челядь...

                Прикольно было бы, если бы Ленин(как большевик коммунист) в 1916-17 годах сфоткался на качелях с великим князем Владимиром Алексеевичем.. bully Когда Вы уже поймете - в ОПГ все роли расписаны...

                Вот после выборов и пойму.. возможно))
                Svarog
              2. svp67 Вчера, 17:04
                Цитата: НасРать
                Прикольно было бы, если бы Ленин(как большевик коммунист) в 1916-17 годах сфоткался на качелях с великим князем Владимиром Алексеевичем..

                Я Вас умоляю. Ну с императором то вряд ли, все ж кровная вражда, но вот пожалуйста Ленин в эмиграции, вполне себе почтенный буржуа, в обществе таких же буржуа
                svp67
              3. Siegen Вчера, 17:25
                Предвыборные дебаты на ТВ. Принимают звонок телезрителя:
                - Товарищ Зюганов, сам я политикой не интересуюсь, но моя жена ездит в
                Москву на все ваши митинги. В последнее время их было штук десять - а
                что изменилось? Поэтому я теряю к вам доверие.
                - Лучше подумайте о доверии к жене: в последнее время у нас вообще тут
                не было митингов!.. wassat
                Siegen
        2. Svarog Вчера, 14:54
          Цитата: Esoteric
          Вы точно можете утверждать, что это будет Путин, даже, если победу одержит мужчина, похожий на Путина?

          Да если сравнить Путина 2000г и Путина 2006, то это вообще два разных человека и голоса даже не похожи..
          Svarog
          1. НасРать Вчера, 14:59
            Цитата: Svarog
            Цитата: Esoteric
            Вы точно можете утверждать, что это будет Путин, даже, если победу одержит мужчина, похожий на Путина?

            Да если сравнить Путина 2000г и Путина 2006, то это вообще два разных человека и голоса даже не похожи..

            А тут ещё и без грима!!! wassat


            Святы божьи...и это 21 век!!!
            НасРать
      4. Silvestr Вчера, 17:40
        Цитата: svp67
        Все же знают КТО будет ПОБЕДИТЕЛЬ

        вопрос в процентах явки и голосов "за". За это сейчас битва идет
        Silvestr
    3. сибиралт Вчера, 14:44
      Грудинину предложили сыграть роль кандидата. Зюганов выдал аванс. Но нет гарантии, что Грудинина на бабло не кинут, а совхоз перейдет к КП РФ. lol
      сибиралт
    4. avt Вчера, 15:00
      Цитата: влад66
      Грудинин в ответ призвал отменить Жириновского

      Я только за! Пусть -как у наших у ворот Шарик Бобика ....а потом наоборот -Бобик Шарика....искусает bully
      avt
    5. yehat Вчера, 15:04
      все друг-друга отменят и победит дружба )))
      yehat
    6. Ясен Пинь Вчера, 17:08
      Жирику вообше пора на пенсию, маразм крепчает...
      Ясен Пинь
    7. lis-ik Вчера, 21:27
      Цитата: влад66
      Грудинин в ответ призвал отменить Жириновского. laughingСобчак призывает отменить Путина цирк с конями продолжается. laughing

      И он зараза дорого обходится, мне к примеру дежурить на машине, на участке. Зачем это всё, ведь собирался как всегда послать всё на..., но теперь не получится.
      lis-ik
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:16
    Жириновский опасается за перетекание своего электората частично к конкуренту...
    КВУ-НСвД
    1. Esoteric Вчера, 14:46
      Цитата: КВУ-НСвД
      Жириновский опасается за перетекание своего электората частично к конкуренту...

      Вы его слушайте больше. Этого гражданина надо год успокоительным отпаивать, чтобы его можно было пользовать в госструктурах. И вообще - 70 лет исполнилось, идите на пенсию. Освободите место тем, кто моложе...
      Esoteric
    2. kepmor Вчера, 14:49
      да чего ему опасаться...люмпенов в стране для него достаточно...с лихвой хватит и на следующие выборы...
      по поведению Вольфовича можно четко судить о реакции кремля на весь процесс...если он не "грызёт" ни ксению с григорием, ни сурайкина с бабуриным,значит они не опасны...массовка...не более...
      kepmor
  3. Anarchist Вчера, 14:17
    Жириновский молодчина! Ни на йоту от своего амплуа! Должна быть справка, значит должна быть...
    Anarchist
    1. Ясен Пинь Вчера, 17:09
      а у Жириновского есть справка от психиатра?)))
      Ясен Пинь
    2. Silvestr Вчера, 17:42
      Цитата: Anarchist
      Ни на йоту от своего амплуа!

      да нет, постарел. Помните, как он дрался и за волосы женщин таскал? Сейчас -притих
      Silvestr
  4. Геркулесыч Вчера, 14:18
    Собчак нужно подарить укроинцам , только безвозвратно!
    Геркулесыч
    1. Anarchist Вчера, 14:21
      Многие ещё бы и приплатили! Но "мосты" в России ещё никто не отменял...
      Пс... Почту глянь...
      Anarchist
      1. Геркулесыч Вчера, 14:30
        Александр hi -буду вечером дома, гляну, даже скажу больше -внимательно погляжу! !! hi
        Геркулесыч
    2. askort154 Вчера, 14:33
      Геркулесыч....Собчак нужно подарить укроинцам , только безвозвратно!

      Для полного трио работы в ночном клубе - Гайдар, Максакова, Собчак. yes
      askort154
    3. Incvizitor Вчера, 14:35
      И Грудинина с Ростом да Яблоком пусть всякие олигархи да либерасты у них оседают...
      Incvizitor
      1. Anarchist Вчера, 14:40
        Вот это я понимаю - инквизиция! Без права на индульгенцию...
        Anarchist
      2. Svarog Вчера, 14:45
        Цитата: Incvizitor
        И Грудинина с Ростом да Яблоком пусть всякие олигархи да либерасты у них оседают...

        Вы хотите только Едро оставить?)) Там же нет олигархов)) Там как раз, одни либерасты))
        Svarog
    4. volodya Вчера, 14:47
      Цитата: Геркулесыч
      Собчак нужно подарить укроинцам , только безвозвратно!

      Лучше подарить американцам!
      volodya
    5. Вадим237 Вчера, 15:08
      Таких как она там десятки и сотни тысяч - ни кому нафиг не нужна.
      Вадим237
  5. Архивариус Вася Вчера, 14:22
    Мда, ничего удивительного... Топят конкурентов как могут. Правда в отличие от этого скандала нападки Собачки на Путина и вовсе смешны...
    Архивариус Вася
  6. Rusland Вчера, 14:24
    У Жириновского нюх ещё тот, сразу раскусил. Избирком клянчит у Грудинина справку о закрытии счета, а тот не сдается. smile Не догоню, так согреюсь.
    Rusland
    1. Николай Фёдоров Вчера, 14:49
      Цитата: Rusland
      У Жириновского нюх ещё тот, сразу раскусил. Избирком клянчит у Грудинина справку о закрытии счета, а тот не сдается. smile Не догоню, так согреюсь.

      Да уж... Мерзкий спектакль... Если уж ЦИК действительно нашла незакрытые банковские счета за рубежом, то она (ЦИК) не справку должна клянчить, а отменить регистрацию. В соответствии с нашими законами президент не должен иметь денег и иной собственности за пределами страны, чтобы не случилось, как с Януковичем. Если же ЦИК такие счета не нашла, либо нет доказательств (предъявить нечего), то и рот зачем тогда открывать?!
      Николай Фёдоров
      1. Silvestr Вчера, 17:43
        Цитата: Николай Фёдоров
        Если же ЦИК такие счета не нашла, либо нет доказательств (предъявить нечего), то и рот зачем тогда открывать?!

        результат- ничто, главное - процесс.
        Silvestr
    2. Esoteric Вчера, 14:53
      Цитата: Rusland
      Избирком клянчит у Грудинина справку о закрытии счета, а тот не сдается.

      А вы можете представить справку об какого-нибудь швейцарского банка? Есть ФНС...Пусть ЦИК с ним разбирается, что у кого есть...
      А, если бы у меня было две жизни, я бы хотел, чтобы победил Путин и после шести лет его правления произошло так же, как уже было:
      Esoteric
      1. Rusland Вчера, 15:18
        Я не могу, у меня счетов там нет, а выписку о состоянии счета любой банк даёт влегкую, если не собатирует этот вопрос. А Путин уйдет достойно, не как в этом случае, здоровья Вам Esoteric hi
        Rusland
        1. Svarog Вчера, 17:37
          Цитата: Rusland
          А Путин уйдет достойно, не как в этом случае, здоровья Вам Esoteric

          Достойно, было бы не выдвигаться сейчас.. Уверен, то уйдет, как и Ельцын, только извинятся не будет..
          Svarog
        2. Silvestr Вчера, 17:46
          Цитата: Rusland
          А Путин уйдет достойно

          никуда он не уйдет. После 24-го года займет не менее значимую должность (може и конституцию перепишет). Деваться ему некуда- слишком яркая личность, многим насолил
          Silvestr
      2. Архивариус Вася Вчера, 15:19
        А я это обращение помню, ну и морда однако... Вот с Петей он бы сдружился али спился...
        Архивариус Вася
      3. woron333444 Вчера, 16:12
        ЦИК потребовал от олигарха, кандидата в президенты Российской Федерации Павла Грудининанезамедлительно отчитаться о закрытии иностранных счетов. Известный на сегодняшний день список иностранных счетов миллиардера — в инфографике Федерального агентства новостей.
        Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова потребовала от Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов. Она отметила, что эта история «крайне неприятная». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует», — добавила Панфилова.



        woron333444
        1. Ясен Пинь Вчера, 17:12
          Скольно на него уже вылилось...а ВВ безгрешен, ничего не имеет как Сталин прям))) за 18 лет ноль успеха, только что не развалились, а так, чем дальше тем веселее...
          Ясен Пинь
  7. Million Вчера, 14:29
    Спектакль продолжается!
    Million
  8. axxmanm Вчера, 14:34
    испужался, старый придворный клоун..
    axxmanm
    1. Вадим237 Вчера, 15:10
      В словесной перепалке, он кого угодно сделает.
      Вадим237
      1. Ясен Пинь Вчера, 17:13
        не сделает, в сети есть видео где его девочка уделала,, потому как только орать и может..
        Ясен Пинь
      2. axxmanm Вчера, 20:09
        Цитата: Вадим237
        В словесной перепалке, он кого угодно сделает.

        поклонник наса бюрократов и пиар бреда маска является поклонником старого мерзкого подлеца - что то в этом есть
        axxmanm
  9. HMR333 Вчера, 14:36
    пора бы уже не давать им говорить о том что они сделают яко бы а заставить с фактами говорить о том что они сделали уже полезного! а то одни сказочники вот я бы а я сделаю надо сделать будем делать если и т.д.!
    HMR333
  10. Стирбьорн Вчера, 14:36
    Кто-то серьезно думает, что человек, который зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ, не может закрыть до сих пор свой банковский счет?! Прям так сложно это делается! Неужели нельзя что-нибудь новое придумать - очень уж топорно работают. Впрочем местные запутинцы тоже интеллектом не блещут, абсолютно.
    "Умные нам не надобны. Надобны верные.(c) "
    Стирбьорн
  11. Nix1986 Вчера, 14:38
    Странное дело, его представителя циркового искусства регистрировать можно, а Грудинина нельзя?
    Nix1986
    1. kepmor Вчера, 15:04
      так главное дружбу водить с дирекцией этого самого цирка....
      kepmor
  12. pvv113 Вчера, 14:38
    Собчак в ходе одной из своих предвыборных поездок призывала отменить регистрацию кандидата Владимира Путина

    А что Путин в ответ запретит?
    pvv113
    1. Джабаль Вчера, 14:50
      Неверно цитируете, товарищ. Присмотритесь к исходному тексту статьи:
      Ранее Ксения Собчак в ходе одной из своих предвыборных поездок призывала отметить регистрацию кандидата Владимира Путина.

      Забавно, эта описка по Фаренгейту?))
      Джабаль
      1. pvv113 Вчера, 15:04
        Вы тоже заметили? Я решил, что все же напишу без ошибок , хотя ошибка и впрямь по Фрейду wink
        pvv113
  13. Николай Фёдоров Вчера, 14:41
    Как я понимаю, в соответствии с правилами сайта, автора этой предвыборной статьи можно поносить последними словами, потому что его нет (подписи нет, значит и автора нет). И вообще зачем на сайте с названием "Военное обозрение" печатают явно предвыборные статьи за или против того или иного кандидата? Тем более за Грудинина (для меня, как военного человека по духу, все олигархи не мои друзья и не мой выбор, а этот сельскохозяйственный олигарх, всё время забывающий закрывать зарубежные банковские счета, - тем более).
    Николай Фёдоров
    1. Санкюлот Вчера, 15:03
      Военного человека по духу не возмущает что главнокомандующий о русских воинах высказывается так
      "Не знаю кто это,ряженые какие то,форму в магазине купили"

      А когда после убийства русских воинов ЧВК американцами президент страны резко заболевает и шхерится ото всех,выставляя отдуватся двух шлюшек-одну усатую и другую непричёсанную
      Санкюлот
      1. Николай Фёдоров Вчера, 15:38
        Цитата: Санкюлот
        Военного человека по духу не возмущает что главнокомандующий о русских воинах высказывается...

        В огороде бузина, а в Киеве дядька. Ему про Фому, а он всё про Ерёму... Только Ерёма у вас какой-то долбанутый и очень-очень глупый. Настолько глупый, что сами не верите, но писать-то надо. Что поделаешь, работа...
        Николай Фёдоров
    2. Гардамир Вчера, 15:12
      все олигархи не мои друзья
      олигархи разные бывают. Например Дерипаска сохранил ГАЗ, надеюсь спорить не будете, газели бегают по всей стране. А путинские Роттенберги поднялись, только после прихода своего во власть, на господрядах.
      Гардамир
      1. Санкюлот Вчера, 15:15
        Я тоже могу так сохранять ГАЗы за счёт всех россиян,это такой же Путинский дружок как и Ротенберги


        Государство выделит Горьковскому автозаводу 4 млрд госгарантий
        https://www.gazeta.ru/business/2009/03/30/2967219
        .shtml

        В России "капитализм дружков"
        Санкюлот
        1. Гардамир Вчера, 15:28
          Я тоже могу так сохранять
          ГАЗели давно бегают, ещё до этого указа. Да и не каждый может. Просто я имел ввиду буржуев производственников и буржуев финансистов. Производственники патриоты поневоле, их бизнес в России. А финансистам начхать на страну проживания. Им в Лондоне или Панаме хорошо.
          Гардамир
          1. Санкюлот Вчера, 15:56
            Газель появилась в 1995 году ещё до всяких Дерипасок
            Санкюлот
        2. Svarog Вчера, 17:40
          А ГАЗ принадлежит верному соратнику Путина - Дерибаске...
          Svarog
      2. Николай Фёдоров Вчера, 15:41
        Цитата: Гардамир
        все олигархи не мои друзья
        олигархи разные бывают. Например Дерипаска сохранил ГАЗ, надеюсь спорить не будете, газели бегают по всей стране. А путинские Роттенберги поднялись, только после прихода своего во власть, на господрядах.

        Ну, хорошо, убедили-таки... Тогда хорошим олигархам - хорошие гробы, а плохим - плохие гробы. laughing
        Николай Фёдоров
        1. Гардамир Вчера, 16:07
          Тогда хорошим олигархам - хорошие гробы, а плохим - плохие гробы.
          Так то я согласен, но пока живём в другой реальности.
          Гардамир
          1. Ясен Пинь Вчера, 17:19
            Да что копья метать ВВ за время своего правления, что хорошего сделал, кроме того что оборонка не упала???
            Ясен Пинь
            1. Bosch Вчера, 17:32
              Когда он пришел, доллар был 30, нефть 30, бензин 7. А сейчас доллар 56, нефть 64, а бензин 45.
              Bosch
              1. svp67 Вчера, 17:36
                Цитата: Bosch
                Когда он пришел, доллар был 30, нефть 30, бензин 7. А сейчас доллар 56, нефть 64, а бензин 45.

                Да уж...раньше и трава была зеленее и вода чище, и девушки рядом моложе...
                svp67
  14. предки с Дона Вчера, 14:42
    В истории был только один политик который после себя оставил личных сбережений на 4 рубля.
    предки с Дона
  15. Санкюлот Вчера, 14:46
    О,собачка Путина загавкала,ожидаемо
    Санкюлот
  16. Alex-a832 Вчера, 14:50
    Всё как обычно. Разделение кандидатов видно по их риторике против оппонентов. Собачка не тявкает против Грудинина, так как оба продвигаются нашими западными "партнёрами". Жирик привычно играет роль "системной оппозиции", поддерживая российскую правящую элиту. При этом Собчачка и Жириновский стараются охаять противоборствующую сторону, что называется "за себя и за того парня". Конечно данный спектакль и рядом не стоял с цирком на "демократических и спрпведливых" американских выборах.
    Если по существу, то Жирик прав...
    Alex-a832
    1. Санкюлот Вчера, 15:05
      Так Собчачка и против Сурайкина и Бабурина не вякает,что это значит? laughing
      Санкюлот
      1. Alex-a832 Вчера, 15:15
        Это значит, что они для нее пустое место, что по сути верно, если о них говорить, как о вероятных кандидатах...
        Alex-a832
        1. Санкюлот Вчера, 15:22
          Ну так и Грудинин для неё пустое место,не?
          Или это разные "невякания"
          А вот о Явлинском она не вякает по какой то ещё причине да?
          А о Титове?
          Успокойтесь ,нарисуют вашему Вове его 70%,чего вы пыжитесь,выдумываете что то
          Санкюлот
          1. Alex-a832 Вчера, 16:19
            Моё мнение - Явлинский и Титов такие же пустые места.
            На счёт "рисования" цифр можете не пыжиться и рисовать любым кандидатам любые цифры. Весь ажиотаж на этом форуме особо на реальные цифры не повлияет.
            Написал первый комментарий, чтобы посмотреть, кто клюнет и сколько будет их поддерживать. Для вас - работа, а для меня - развлечение. Позабавили. laughing
            Alex-a832
            1. Ясен Пинь Вчера, 17:23
              вы тоже позабавили, думаете цыфры не рисуют, видима есть технологии...когда по нашему округу Карелин избирался, я сам всех опрашивал, никто за бандита не голосовал, а он со сто процентными голосами прошел, так в принципе не бывает , как минимум у него должно быть 99 ..а тут сто процентов, так что про выборы можно забыть..
              Ясен Пинь
            2. Silvestr Вчера, 18:56
              Цитата: Alex-a832
              На счёт "рисования" цифр можете не пыжиться и рисовать любым кандидатам любые цифры


              итоги голосования выборов 2012 год
              Silvestr
  17. Azazelo Вчера, 14:50
    Лучше отменить регистрацию Жирика.
    Azazelo
  18. Alex-a832 Вчера, 14:57
    Очередная провокационно-предвыборная статейка на ВО. Несколько сотен сообщений наберёт.
    Alex-a832
  19. Bosch Вчера, 14:59
    Клоуну пора мемуары писать, а он в президенты лезет.
    Bosch
  20. yehat Вчера, 15:00
    политик, вдвое проигрывающий по популярности Собчак, ничего не может требовать laughing
    yehat
  21. мерцание Вчера, 15:03
    При этом в окружении Грудинина сообщают, что это только в нашей стране коммерческие банки могут выдавать справки об открытии или закрытии счетов, а в банках Швейцарии человека со штемпелем и бланками справок для ЦИК в штате не предусмотрено...
    Ну вообще то швейцарские банки действительно не обязаны давать справки для ЦИК. Так что Грудинину надо верить на слово, тем более он от КПРФ. Может кто нибудь еще предложит, чтобы Грудинин на " заработанные непосильным трудом" миллиарды построил школы и больницы?
    мерцание
    1. Гардамир Вчера, 15:08
      еще предложит,
      а он и строит. А сколько построили на свои миллиарды ваши Шувалов с Роттенбергами?
      Гардамир
  22. Гардамир Вчера, 15:06
    где герои вот герои.
    Гардамир
  23. Altona Вчера, 15:07
    Цитата: мерцание
    Ну вообще то швейцарские банки действительно не обязаны давать справки для ЦИК.

    --------------------------------
    Кстати странно, что идут постоянно такого рода претензии к Грудинину. Хотя у остальных кандидатов скелетов в шкафу не меньше, а может дальше и больше. Я не сторонник Павла Николаевича, но считаю, что постоянно муссировать вопрос зарубежных счетов-это за гранью добра и зла. У нас, например, Мария Максакова в Думе сидела вообще с немецким гражданством, но она до сих пор для многих "милая Маша". Это какие-то двойные и тройные стандарты.
    Altona
    1. мерцание Вчера, 18:51
      И замуж вышла за члена КПРФ Вороненкова
      мерцание
  24. Every Вчера, 15:20
    Жириновский боится, что Грудинин наберет больше голосов, чем он сам и спихнет его на третье место.
    Как же ему (Жириновскому) тогда рассказывать Соловьеву, что уже на протяжении 25 лет на выборах президента занимает высокие позиции.
    А тут на тебе, появился никому не известный фермер и обошел его и следовательно он лучше Жириновского. Вот последний и пускает пузыри.
    Every
  25. mavrus Вчера, 15:41
    Цитата: x.andvlad
    Да, Жирик вошел в азарт. Ведь знает, что ему не светит пост президента. Да, и не нужно ему это. Но количество процентов на выборах, видимо, заводит не на шутку.
    Ну, а этот Грудинин, вообще мутный персонаж.

    А все остальные "кристально чистые". Грудинин идёт на вторым после Путина. Вот все муть на него и поднимают. Не удивлюсь если госдеп к этому ещё и Родченкова с Бахом привлекут.
    mavrus
  26. Sedoy Вчера, 15:55
    да... этот парень палится по всем статьям...

    Sedoy
    1. Гардамир Вчера, 16:18
      палится
      а кроме картинки есть подтверждение? Кремлёвское бабло ручонки не жжёт?
      Гардамир
  27. МИХАН Вчера, 16:11
    Скучно будет без Жириновского..хе хе Харизма в нем высокая! А Зюганов с Грудининым в лужу сел конкретно, что лучше кандидата не нашлось в многочисленной партии? Или он специально хочет развалить КПРФ, прежде чем его вынесут вперед ногами из Думы..
    МИХАН
    1. axxmanm Вчера, 22:45
      Цитата: МИХАН
      Скучно будет без Жириновского..хе хе Харизма в нем высокая!

      Это у скучного придворного клоуна харизма высокая?
      ...вот и спалился прихвостень компрадорского режима, косящий под люмпена-правдоруба..
      axxmanm
      1. МИХАН Вчера, 22:58
        Цитата: axxmanm
        Это у скучного придворного клоуна харизма высокая?

        Ну смотрят его все с удовольствием и смехом сквозь слезы ..)))
        Цитата: axxmanm

        ...вот и спалился прихвостень компрадорского режима, косящий под люмпена-правдоруба..

        Меня так еще никто не обзывал..хе хе wassat Спасибо от души посмеялся..! laughing
        МИХАН
  28. vladimirvn Вчера, 16:50
    ..."В Москве и области производится около 25% всех отходов России..." laughing https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/
    02/15/751154-sobyanin-vorobev-vmeste-razvivat-mos
    kovskuyu?utm_campaign=sochi2018&utm_medium=em
    ail&utm_source=newsletter15022018
    vladimirvn
  29. aikon1974 Вчера, 17:04
    Этого клоуна самого отменить пора уже давно.
    aikon1974
  30. APASUS Вчера, 17:11
    За что? Он нормальный такой парень,с пламенем в груди нагрел страну и своих акционеров всего то на пару миллиардов .Акционеры до сих пор пороги обивают в судах
    Типичный олигарх 90 х !
    Больше всего меня удивили коммунисты,продажные как ....................
    APASUS
  31. Siegen Вчера, 17:19
    Навальный пообещал распродать Россию,
    Грудинин - сдать в аренду,
    Собчак - отдать просто так.
    Даже не знаю, кого выбрать. fellow
    Siegen
  32. Xscorpion Вчера, 19:22
    Цитата: влад66
    Цитата: Svarog
    Лично я вообще не вижу проблемы в том, то у него есть счета в зарубежных банках.

    Конечно не видим проблемы есть ли счета унего, птому что фамилия Грудинин laughing а если бы был кто другой? Ох как бы орали ату его ату lol двойные стандарты сэр? laughing


    Проблема в том,что значит он не вполне дружит с головой ,что не закрыл эти счета или по крайней мере не замаскировал ,значит не знает законов РФ или не считает нужным их соблюдать,значит не представляет возможных последствий,значит не готов к политике,значит ему надо возвращаться в свой колхоз и не лезть туда,до куда не дорос еще.Пусть потренируется еще лет 6 ,может на следующие выборы умнее будет.
    Xscorpion
  33. ушкуйник Вчера, 20:18
    Классика:«обманутых» сотрудников совхоза им.Ленина! Или:"Грудинин в ответ призвал отменить Жириновского"! Или "Собчак призывает отменить Путина". Не исключено, что "обманутые сотрудники совхоза им. Ленина вскоре возьмут "за гланды"депутатов небалтики": Грудинина и Собчак и бросят их в холодный, общий подвал одного из многочисленных холодильников совхоза им.Ленина! Вдвоем не замерзнут!
    ушкуйник
  34. Metallurg_2 Вчера, 20:26
    Один технический кандидат попросил снять с регистрации другого технического кандидата...
    Metallurg_2
  35. Дедсаня Вчера, 21:41
    Закон, о выборах президента РФ,нуждается в серьёзном исправлении.
    Дедсаня
  36. МИХАН Вчера, 23:06
    Я за ВОЛОДЮ однозначно! Быстрей бы это все шоу прошло и дали бы работать спокойно всем в государстве! soldier
    МИХАН
  37. axxmanm Вчера, 23:47
    старый маразматик .случайно проболтался?
    ...или попросили подготовить интересующихся к обнародованию.?
    Типа признание, но из уст балабола...
    "...«Сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что, вдовы остались. Не важно, что они не были официальными военнослужащими — они наши, русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа», — сказал Жириновский на пресс-конференции..."

    axxmanm
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