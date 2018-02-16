00:25 17 февраля
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Airbus подсчитал убытки, понесенные в рамках программы А400М

Проклятье самолета Airbus А400М снова напомнило о себе: компания Airbus вынуждена списать по итогам года 1,299 млрд евро по программе этого транспортника, из которых миллиард с небольшим пришелся на третий квартал, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.



При этом в самой компании отметили, что им «удалось улучшить ситуацию в области производства и характеристик самолета А400М», а также, «удалось пересмотреть контрактные обязательства перед госзаказчиками, что должно существенно снизить риски программы».


«В 2017 году Airbus поставил заказчикам 19 самолетов А400М (по сравнению с 17 бортами в 2016 году). Производитель должен передать 16 в 2018 году и 11 – в 2019 году. Темп производства был пересмотрен с целью упорядочить уровень складских запасов, в то время как была изменена дорожная карта производственных мощностей в военной авиации», – говорится в материале.

Сообщается, что прошлом году «Airbus провел переговоры с европейской организацией по сотрудничеству в области вооружения (OCCAR), которая курирует проект А400М, и в первую очередь со странами-заказчиками, что привело к подписанию в феврале 2018 года декларации о намерениях, которая предусматривала пересмотр условий контракта, включая утверждение нового графика поставок, актуализированную дорожную карту производственных возможностей и пересмотренных график планового технического обслуживания».

Между тем детальный анализ программы, в котором имеется оценка финансовых последствий от изменения графика поставок, производственных возможностей и ремонта, был завершен в четвертом квартале 2017 года. По данным отчета, в прошлом году компания списала на убытки 1,299 млрд евро.

В связи с этим, финансовый директор концерна Харальд Вильгельм в начале года жестко раскритиковал руководителя оборонного подразделения «Airbus Defence & Space» Дирка Хоука.

Он потребовал ужесточить работу и заявил, что «начиная с 2006 года (когда было списано 352 млн евро) Airbus регулярно включает в свой бюджет расходы на эту проклятую программу».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Вчера, 14:58
    Так закройте эту программу, или легче ныть и списывать деньги? fool
    Геркулесыч
    1. svp67 Вчера, 15:00
      Цитата: Геркулесыч
      Так закройте эту программу, или легче ныть и списывать деньги?

      А что вместо него в армию поставлять? Снова к американцам на поклон идти....
      Мне вот интересно с Ан-70 такая же история могла бы быть? Даже вернее такая же была бы...
      svp67
      1. ЯрГа Вчера, 15:59
        Еще примерно 10 лет назад в разговорах с всепропальщиками и вечными критиками , по поводу переданной документации АН70 (из которой сделали А400) доказывал, что документация искаженная. Рыба.)))) Смеялись все с моих доводов))) И любые факты отвергаются. Статья очевидно доказывает мою версию.
        ЯрГа
        1. svp67 Вчера, 16:12
          Цитата: ЯрГа
          доказывал, что документация искаженная

          А Вы уверены, что это именно так? Может "гранаты не той системы"?
          svp67
      2. Orionvit Вчера, 16:06
        Цитата: svp67
        А что вместо него в армию поставлять?

        Интересно другое, с каких это пор, армейские заказы стали убыточными? Во бабло пилят, аж завидно.
        Orionvit
        1. svp67 Вчера, 16:10
          Цитата: Orionvit
          Во бабло пилят, аж завидно.

          Зависть, это ГРЕХ
          svp67
          1. Orionvit Вчера, 16:15
            Цитата: svp67
            Зависть, это ГРЕХ

            Грех, это наживаться на проблемах собственной страны, а у них, я бы попилил. Да там и без меня мастодонты в этом деле.
            Orionvit
            1. влад66 Вчера, 17:08
              Цитата: Orionvit
              а у них, я бы попилил. Да там и без меня мастодонты в этом деле.

              Вот вот нас коллега туда и на пушечный выстрел не подпустят. yes
              влад66
      3. Berkut154 Вчера, 16:09
        Если не в курсе а-400 родился благодаря АН-70. Спасибо побратимам...
        Berkut154
  2. Siegen Вчера, 15:02
    Airbus подсчитал убытки... по итогам года 1,299 млрд евро

    А если Россия разозлится и введёт санкции на титан...
    Европейский авиаконцерн Airbus подписал рамочное соглашение с российским производителем титана
    "ВСМПО-Ависма" о поставках титана.
    Сумма сделки может достигать 4 млрд. долларов.
    На долю ВСМПО приходится около 40% поставок титана для Boeing, около 80% — для Airbus (включая их субподрядчиков).
    Вот тогда... ого-го! - мало не покажется am
    Siegen
    1. donavi49 Вчера, 15:14
      Ну тут ведь обоюдоостро. ВСМПО практически полностью работает на экспорт. Если поставки остановить - то и производство придется останавливать, вернее урезать до уровня российского потребления, а народ выгонять на улицу. Россия замещающую нагрузку выдать не сможет. Более того Китай тоже.
      donavi49
      1. просто экспл Вчера, 16:12
        и че , много народу на ВСМПО-Ависма работает ?
        просто экспл
    2. профессор Вчера, 15:21
      Цитата: Siegen
      А если Россия разозлится и введёт санкции на титан...

      Назло маме мерзну в ноги

      Цитата: Siegen
      Европейский авиаконцерн Airbus подписал рамочное соглашение с российским производителем титана
      "ВСМПО-Ависма" о поставках титана.
      Сумма сделки может достигать 4 млрд. долларов.
      На долю ВСМПО приходится около 40% поставок титана для Boeing, около 80% — для Airbus (включая их субподрядчиков).
      Вот тогда... ого-го! - мало не покажется

      Действительно, мало не покажется. Буржуины увеличат закупки у тех на кого сегодня приходится 60 и 20% соответственно (Китай), а вы пролетите на $4 миллиарда. fellow
      профессор
      1. Servisinzhener Вчера, 21:22
        Да, будет типичный украинский вариант. Создание противоборствующей стороне проблем на месяц другой путём уничтожения своей промышленности навсегда.
        Servisinzhener
    3. svp67 Вчера, 16:04
      Цитата: Siegen
      А если Россия разозлится и введёт санкции на титан...

      Ни каких ОГО. При необходимости западники купят титан в том же Китае, да чуть дороже, но купят.
      svp67
      1. andrewkor Вчера, 20:08
        Китай гонит " сырой" титан ,а Россия поковки и литьё под конкретный заказ. Разницу понимаете?
        andrewkor
        1. svp67 Вчера, 20:31
          Цитата: andrewkor
          Китай гонит " сырой" титан ,а Россия поковки и литьё под конкретный заказ. Разницу понимаете?

          Думаете Китай, при желании не освоит их производство?
          svp67
    4. Алексей Зоммер Вчера, 16:46
      Разозлиться можно.
      А дальше, что?
      Свое авиа производство мощности наших производителей титана не может сейчас загрузить и еще долго не сможет загрузить.
      Кто людям на титановых заводах зп платить будет?)
      Алексей Зоммер
  3. LSA57 Вчера, 15:05
    По данным отчета, в прошлом году компания списала на убытки 1,299 млрд евро.

    богатенькие Буратины, на ветер такие деньги
    LSA57
  4. Kars Вчера, 15:11
    Несут убытки)а АН 70 не покупают.своего производителя поддерживают.
    Так и хочется майдана спросить что ж Европа не помогает)за что майдан стоял)))
    Kars
    1. svp67 Вчера, 16:06
      Цитата: Kars
      Так и хочется майдана спросить что ж Европа не помогает)за что майдан стоял)))

      Нам в этом отношении чуть легче, мы конкретно у Вас об этом спросить можем...Так, за что стояли и почему ж не помогает?
      svp67
      1. Алексей Зоммер Вчера, 16:47
        Ну как же не помогает?)
        Видите уже из Европы пишет.)
        Алексей Зоммер
        1. svp67 Вчера, 16:52
          Цитата: Алексей Зоммер
          Видите уже из Европы пишет.)

          Так это ОН Европе помогает..., тут хоть понятно чего добился.
          svp67
  5. san4es Вчера, 15:50
    Проклятье самолета Airbus А400М снова напомнило о себе:

    ...Аж мёртвую петлю закрутил
    san4es
    1. Redfox3k Вчера, 23:21
      Это оператор камеру покрутил вокруг своей оси и выдал за мертвую петлю а400м
      Redfox3k
  6. andrewkor Вчера, 20:20
    В 2006г. Рособоронэкспорт заключил контракт с Китаем на поставку 38 Ил-76 на сумму 1млрд.$.Исполнитель заказа -ТАПОиЧ.Первыми забили тревогу по убыточности контракта Рыбинское Моторостроители,потом металлурги,а самые последние,робко вякнули из Ташкента.Вот их и назначили крайними за срыв контракта.В результате имеем Ил-76МД90 из Ульяновска,Y-20 из Китая,а на бывшем ТАПОиЧ будут делать вагоны!
    andrewkor
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