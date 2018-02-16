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Airbus подсчитал убытки, понесенные в рамках программы А400М
Проклятье самолета Airbus А400М снова напомнило о себе: компания Airbus вынуждена списать по итогам года 1,299 млрд евро по программе этого транспортника, из которых миллиард с небольшим пришелся на третий квартал, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.
При этом в самой компании отметили, что им «удалось улучшить ситуацию в области производства и характеристик самолета А400М», а также, «удалось пересмотреть контрактные обязательства перед госзаказчиками, что должно существенно снизить риски программы».
«В 2017 году Airbus поставил заказчикам 19 самолетов А400М (по сравнению с 17 бортами в 2016 году). Производитель должен передать 16 в 2018 году и 11 – в 2019 году. Темп производства был пересмотрен с целью упорядочить уровень складских запасов, в то время как была изменена дорожная карта производственных мощностей в военной авиации», – говорится в материале.
Сообщается, что прошлом году «Airbus провел переговоры с европейской организацией по сотрудничеству в области вооружения (OCCAR), которая курирует проект А400М, и в первую очередь со странами-заказчиками, что привело к подписанию в феврале 2018 года декларации о намерениях, которая предусматривала пересмотр условий контракта, включая утверждение нового графика поставок, актуализированную дорожную карту производственных возможностей и пересмотренных график планового технического обслуживания».
Между тем детальный анализ программы, в котором имеется оценка финансовых последствий от изменения графика поставок, производственных возможностей и ремонта, был завершен в четвертом квартале 2017 года. По данным отчета, в прошлом году компания списала на убытки 1,299 млрд евро.
В связи с этим, финансовый директор концерна Харальд Вильгельм в начале года жестко раскритиковал руководителя оборонного подразделения «Airbus Defence & Space» Дирка Хоука.
Он потребовал ужесточить работу и заявил, что «начиная с 2006 года (когда было списано 352 млн евро) Airbus регулярно включает в свой бюджет расходы на эту проклятую программу».
При этом в самой компании отметили, что им «удалось улучшить ситуацию в области производства и характеристик самолета А400М», а также, «удалось пересмотреть контрактные обязательства перед госзаказчиками, что должно существенно снизить риски программы».
«В 2017 году Airbus поставил заказчикам 19 самолетов А400М (по сравнению с 17 бортами в 2016 году). Производитель должен передать 16 в 2018 году и 11 – в 2019 году. Темп производства был пересмотрен с целью упорядочить уровень складских запасов, в то время как была изменена дорожная карта производственных мощностей в военной авиации», – говорится в материале.
Сообщается, что прошлом году «Airbus провел переговоры с европейской организацией по сотрудничеству в области вооружения (OCCAR), которая курирует проект А400М, и в первую очередь со странами-заказчиками, что привело к подписанию в феврале 2018 года декларации о намерениях, которая предусматривала пересмотр условий контракта, включая утверждение нового графика поставок, актуализированную дорожную карту производственных возможностей и пересмотренных график планового технического обслуживания».
Между тем детальный анализ программы, в котором имеется оценка финансовых последствий от изменения графика поставок, производственных возможностей и ремонта, был завершен в четвертом квартале 2017 года. По данным отчета, в прошлом году компания списала на убытки 1,299 млрд евро.
В связи с этим, финансовый директор концерна Харальд Вильгельм в начале года жестко раскритиковал руководителя оборонного подразделения «Airbus Defence & Space» Дирка Хоука.
Он потребовал ужесточить работу и заявил, что «начиная с 2006 года (когда было списано 352 млн евро) Airbus регулярно включает в свой бюджет расходы на эту проклятую программу».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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