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В Ирак доставлена первая партия Т-90С
Иракские порталы опубликовали фотографии первых доставленных в Ирак танков Т-90С российского производства, сообщает bmpd.
На снимках запечатлена перевозка нескольких танков Т-90С на объект иракской армии в Багдаде.
Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017-й фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.
В ноябре прошлого года российские СМИ сообщили, что контракт на поставку танков Т-90С в Ирак «реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
А в начале этого месяца в интернете появилось видео погрузки в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на судно танков Т-90С, судя по окраске, предназначенных для Ирака. После этого (восьмого февраля) посол РФ в Багдаде Максим Максимов сообщил, что первая партия танков в количестве 46 единиц будет «скоро поставлена в Ирак».
Справка bmpd: «Следует отметить, что во время посещения 9 февраля 2018 года замминистра обороны РФ Юрием Борисовым танкового производства НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, в цеху был замечен практически готовый танк Т-90С с надписью на борту "И-51" (что, видимо, означает 51-ю по счету машину иракского заказа), а на конвейере можно было видеть бронекорпуса собираемых танков с надписями на борту "И-70" и "И-71"».
На снимках запечатлена перевозка нескольких танков Т-90С на объект иракской армии в Багдаде.
Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017-й фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.
В ноябре прошлого года российские СМИ сообщили, что контракт на поставку танков Т-90С в Ирак «реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».
А в начале этого месяца в интернете появилось видео погрузки в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на судно танков Т-90С, судя по окраске, предназначенных для Ирака. После этого (восьмого февраля) посол РФ в Багдаде Максим Максимов сообщил, что первая партия танков в количестве 46 единиц будет «скоро поставлена в Ирак».
Справка bmpd: «Следует отметить, что во время посещения 9 февраля 2018 года замминистра обороны РФ Юрием Борисовым танкового производства НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, в цеху был замечен практически готовый танк Т-90С с надписью на борту "И-51" (что, видимо, означает 51-ю по счету машину иракского заказа), а на конвейере можно было видеть бронекорпуса собираемых танков с надписями на борту "И-70" и "И-71"».
Использованы фотографии: al-sura.com
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