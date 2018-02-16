00:26 17 февраля
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В Ирак доставлена первая партия Т-90С

Иракские порталы опубликовали фотографии первых доставленных в Ирак танков Т-90С российского производства, сообщает bmpd.

В Ирак доставлена первая партия Т-90С


На снимках запечатлена перевозка нескольких танков Т-90С на объект иракской армии в Багдаде.


Ресурс напоминает, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди приоритетных задач на 2017-й фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368» (Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.

В ноябре прошлого года российские СМИ сообщили, что контракт на поставку танков Т-90С в Ирак «реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком».

А в начале этого месяца в интернете появилось видео погрузки в порту Усть-Луга (Ленинградская область) на судно танков Т-90С, судя по окраске, предназначенных для Ирака. После этого (восьмого февраля) посол РФ в Багдаде Максим Максимов сообщил, что первая партия танков в количестве 46 единиц будет «скоро поставлена в Ирак».



Справка bmpd: «Следует отметить, что во время посещения 9 февраля 2018 года замминистра обороны РФ Юрием Борисовым танкового производства НПК "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, в цеху был замечен практически готовый танк Т-90С с надписью на борту "И-51" (что, видимо, означает 51-ю по счету машину иракского заказа), а на конвейере можно было видеть бронекорпуса собираемых танков с надписями на борту "И-70" и "И-71"».


Использованы фотографии: al-sura.com
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Комментарии 41

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  1. Logall Вчера, 15:06
    Что "абрамсы" уже все сгорели?
    Где действительно горячо, Там нужна действительно "огнеупорная" техника! Даже факт американской оккупации не повлиял на выбор...
    Logall
    1. svp67 Вчера, 15:12
      Цитата: Logall
      Даже факт американской оккупации не повлиял на выбор...

      А как же. Сейчас американы парочку к себе на испытания утянут.... посмотрят, где ж у него "ахиллесова пята"
      svp67
      1. Лекс. Вчера, 15:16
        Это же экспортные ,в Индии есть т-90,Алжир что они там не осмотрели уже ?
        Лекс.
        1. svp67 Вчера, 15:18
          Цитата: Лекс.
          Это же экспортные ,в Индии есть т-90,Алжир что они там не осмотрели уже ?

          Осмотреть одно, а погонять на стендах, испытать обстрелом, да разрезать - это иное
          svp67
          1. Алексей N Вчера, 15:33
            Хрен им вокруг шеи.
            Там и ТОСы есть , и я вам скажу по секрету есть они у кого надо и амеров к ним не подпустят не то что погонять, но скорее всего и сфотографировать.
            А то вы думаете Ирак монолитен и унитарен. Ничего подобного. Вооружаются вполне определенные группировки.
            Алексей N
            1. Logall Вчера, 16:01
              Цитата: Алексей N
              Вооружаются вполне определенные группировки.

              Я гляжу, что Вы - эксперт! Откуда инфа? Поделитесь...
              Logall
          2. sabakina Вчера, 19:09
            Сергей, спросите лучше, что они с 90-х не гоняли на своих стендах! Ну право же, не надо быть таким наивным...
            sabakina
            1. svp67 Вчера, 19:12
              Цитата: sabakina
              Сергей, спросите лучше, что они с 90-х не гоняли на своих стендах

              А у меня есть ответ: "Черного орла" и "Армату"
              svp67
              1. sabakina Вчера, 19:18
                Серёга, я имел ввиду 1993-2000 гг. Кстати, что за "Чёрный Орёл"? Танк?...Всё собираюсь почитать об нём, работа/дом отвлекает зараза...
                sabakina
                1. svp67 Вчера, 19:30
                  Цитата: sabakina
                  Кстати, что за "Чёрный Орёл"? Танк?

                  Да. Омский. Развитие Т-80. Сейчас про него достаточно материала появляется, главное полные фото появились
                  svp67
    2. Комментарий был удален.
    3. предки с Дона Вчера, 15:49
      В 90-е Украина пыталась занять этот рынок, поставили Т-80 в северном исполнении с двумя печками.
      предки с Дона
      1. seregatara1969 Вчера, 16:31
        горячий подарунок в африку
        seregatara1969
      2. svp67 Вчера, 19:14
        Цитата: предки с Дона
        В 90-е Украина пыталась занять этот рынок, поставили Т-80 в северном исполнении с двумя печками

        Ну это если только они свои, модификации "УД", с дизельным движком, на русских с ГТД, в плане обогрева все выше всяких похвал....
        svp67
  2. svp67 Вчера, 15:11
    В Ирак доставлена первая партия Т-90С
    Ну все пропал танк. Хорошо хоть не "МС" поставили....
    а на конвейере можно было видеть бронекорпуса собираемых танков с надписями на борту "И-70" и "И-71"
    А вся партия то ли 73, то ли 76 машин... Молодец Нижний Тагил.... Первую же партию да в 46 машин.... Харьков нервно курит в сторонке.
    svp67
    1. mvg Вчера, 15:53
      Ну все пропал танк. Хорошо хоть не "МС" поставили....

      Что, сильно большое отличие? Или от "Владимира" который захвачен в Сирии? Вы все еще думаете воевать танковыми лавинами?
      mvg
      1. svp67 Вчера, 18:10
        Цитата: mvg
        Что, сильно большое отличие?

        Очень...
        Цитата: mvg
        Вы все еще думаете воевать танковыми лавинами?

        Воюют не "лавинами", а подразделениями, частями, соединениями и объединениями... И пока замены танкам на поле боя - НЕТ.
        svp67
        1. mvg Вчера, 20:47
          Я читал такую статью
          https://topwar.ru/25379-tank-t-90ms-analiz-osnovn
          yh-harakteristik-i-vozmozhnye-puti-dalneyshego-po
          vysheniya-boevyh-kachestv.html более детальную статью по СУО тоже.
          Замены нет, согласен. Хотя, уважаемые люди считают иначе. И что то мне подсказывает, что, если будет "большая пьянка", то "последний огурец" будет некому порезать.
          mvg
    2. влад66 Вчера, 18:02
      Цитата: svp67
      Харьков нервно курит в сторонке.

      Харькову надо сначала с Таиландом разобраться сначала laughing laughing
      влад66
      1. svp67 Вчера, 18:11
        Цитата: влад66
        Харькову надо сначала с Таиландом разобраться сначала

        А чего там уже разбираться, основную массу они поставили, осталось поставить единицы, что бы контракт закрыть и всё, Харьков - СВОБОДЕН. Там уже Китай "поляну занял"
        svp67
  3. Alex-a832 Вчера, 15:11
    Быстренько штампуют, что не может не радовать. Интересно, как там у "партнёров" с производством "абрамсов"?
    Alex-a832
    1. zadorin1974 Вчера, 15:18
      у них вообще никак
      zadorin1974
    2. svp67 Вчера, 15:18
      Цитата: Alex-a832
      Интересно, как там у "партнёров" с производством "абрамсов"?

      Оно давно ЗАКРЫТО. Просто ранее выпущенные периодически проходят этапы модернизации
      svp67
      1. Alex-a832 Вчера, 16:06
        Цитата: svp67
        Цитата: Alex-a832
        Интересно, как там у "партнёров" с производством "абрамсов"?

        Оно давно ЗАКРЫТО. Просто ранее выпущенные периодически проходят этапы модернизации


        Пардон. hi Я вопрос записал не ради просвятиться, а в качестве сарказма. Что действительно интересно, так это как быстро они смогут запустить снова производство абрашек и какими сериями в год. Только лишь снимать с хранения, ремонтировать и модернизировать, на мой взгляд, путь тупиковый.
        Alex-a832
        1. svp67 Вчера, 18:12
          Цитата: Alex-a832
          Что действительно интересно, так это как быстро они смогут запустить снова производство абрашек и какими сериями в год.

          Проще НОВЫЙ в серию запустить. Детройт, как центр машиностроения - мертв.
          svp67
    3. Симон Вчера, 15:29
      Так "амбрамс" видимо так по дорожал, что стал не выгоден иракцам laughing
      Симон
      1. svp67 Вчера, 15:41
        Цитата: Симон
        Так "амбрамс" видимо так по дорожал, что стал не выгоден иракцам

        Русское оружие - для войны, американское - для парадов
        svp67
        1. Ardein Вчера, 15:48
          ну так США отказало Ираку в ремонте повреждённых Абрамсов... а их на ходу осталось около половины...
          Ardein
        2. физтех Вчера, 18:54
          ну нет у них производства запчастей и все! Только каннибализм везде и в том числе и у нас - мерзость однако, но и мы идем этим же путем! Не дальновидно, однако!
          физтех
  4. Геркулесыч Вчера, 15:22
    Их сейчас игиловцы себе возжелают lol преобрести! Сойдутся в цене -арабы же в первую очередь торговцы, а уже потом иногда и воины.
    Геркулесыч
  5. Иеремия Вчера, 15:34
    Цитата: svp67
    В Ирак доставлена первая партия Т-90С
    Ну все пропал танк. Хорошо хоть не "МС" поставили....
    а на конвейере можно было видеть бронекорпуса собираемых танков с надписями на борту "И-70" и "И-71"
    А вся партия то ли 73, то ли 76 машин... Молодец Нижний Тагил.... Первую же партию да в 46 машин.... Харьков нервно курит в сторонке.

    Харьков давно уже даже не курит...
    Иеремия
    1. svp67 Вчера, 15:43
      Цитата: Иеремия
      Харьков давно уже даже не курит...

      Ну почему ж, он еще ищет где и у кого прикурить....
      svp67
  6. midivan Вчера, 15:43
    Кто нибудь подскажет, что там над башней за беседка? Или это особые требования, у амеров кофевара, а этим навес под мангал подавай? wassat
    midivan
    1. svp67 Вчера, 15:52
      Цитата: midivan
      Кто нибудь подскажет, что там над башней за беседка? Или это особые требования, у амеров кофевара, а этим навес под мангал подавай?

      Это просто защитный короб, что бы во время транспортировки не повредить ЗПУ и аппаратуру на крыше башни.
      svp67
      1. midivan Вчера, 15:53
        Понял, спасибо hi
        midivan
  7. МИХАН Вчера, 15:59
    Жалко танки, ведь пожгут все или чертям достанутся..
    МИХАН
    1. R.L. Вчера, 20:30
      Российские танки заметили в Багдаде? Значит 3-4 танка в течении двух недель окажутся в США для комплектного исследования
      R.L.
      1. МИХАН Вчера, 20:50
        Цитата: R.L.
        Российские танки заметили в Багдаде? Значит 3-4 танка в течении двух недель окажутся в США для комплектного исследования

        Т-90 уже давно не секрет , тем более экспортный вариант..А вот побомбить их США явно себе не откажут с воздуха и прочих прибамбасах хе хе..Арабов им не жалко , как и Израилю..!
        Готовятся русских уничтожать..ну ну.. soldier laughing drinks
        За НАШИХ танкистов мужики..И наши танки. где бы они не были!

        МИХАН
  8. taiga2018 Вчера, 16:29
    это против курдов или против оккупантов?
    taiga2018
    1. R.L. Вчера, 20:32
      А кто и где окупант? Сирийцы и Иракцы в Курдистане?
      R.L.
    2. МИХАН Вчера, 21:41
      Цитата: taiga2018
      это против курдов или против оккупантов?

      США будут тренироваться с воздуха уничтожать..хе хе Вот и ВСЕ!
      МИХАН
  9. vetlan19 Вчера, 23:36
    Объясните мне, почему танки надо гнать по воде вокруг европы и саудовской арабии, а не привезти по Каспию через Иран? В чём секрет такой доставки товара потребителю?
    vetlan19
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