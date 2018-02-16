Комиссия МВФ потребовала от Украины продать госпредприятия "для искоренения коррупции"

Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК.

Комиссия Международного валютного фонда сегодня завершает свою работу на Украине. При этом отмечено, что представители мониторинговой группы МВФ во главе с Роном ван Руденом сегодня не огласят своего вердикта, касающегося столь ожидаемого Украиной очередного кредитного транша.На данный момент из обещанных МВФ Украине 17,5 млрд долларов (с 2015 года) Киев получил от Международного валютного фонда около половины – 8,7 млрд. Предоставление Украине остальной части кредита находится под вопросом, так как специалисты МВФ заявляют о невыполнении властями Украины ряда обязательств перед фондом.В Киеве ожидают, что свой окончательный вердикт по предоставлению нового кредитного транша в МВФ огласят не позднее вторника на следующей неделе.В МВФ на эту минуту дали короткий комментарий представителям СМИ. По словам Рона ван Рудена, Украина может сделать борьбу с коррупцией более эффективной, если переведёт в частные руки все государственные предприятия. Из заявления представителя фонда:По словам ван Рудена, это поможет придать экономике Украины «устойчивый рост».Судя по всему, главная задача МВФ на Украине на данный момент состоит в поиске того, что ещё не успели продать в частные руки.