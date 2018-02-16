00:33 17 февраля
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Комиссия МВФ потребовала от Украины продать госпредприятия "для искоренения коррупции"

Комиссия Международного валютного фонда сегодня завершает свою работу на Украине. При этом отмечено, что представители мониторинговой группы МВФ во главе с Роном ван Руденом сегодня не огласят своего вердикта, касающегося столь ожидаемого Украиной очередного кредитного транша.

На данный момент из обещанных МВФ Украине 17,5 млрд долларов (с 2015 года) Киев получил от Международного валютного фонда около половины – 8,7 млрд. Предоставление Украине остальной части кредита находится под вопросом, так как специалисты МВФ заявляют о невыполнении властями Украины ряда обязательств перед фондом.

В Киеве ожидают, что свой окончательный вердикт по предоставлению нового кредитного транша в МВФ огласят не позднее вторника на следующей неделе.


Комиссия МВФ потребовала от Украины продать госпредприятия "для искоренения коррупции"


В МВФ на эту минуту дали короткий комментарий представителям СМИ. По словам Рона ван Рудена, Украина может сделать борьбу с коррупцией более эффективной, если переведёт в частные руки все государственные предприятия. Из заявления представителя фонда:
Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК.


По словам ван Рудена, это поможет придать экономике Украины «устойчивый рост».
Судя по всему, главная задача МВФ на Украине на данный момент состоит в поиске того, что ещё не успели продать в частные руки.

Использованы фотографии: https://inforesist.org
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Комментарии 41

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 15:38
    Именно сейчас время начинать продавать
    Биржа скоро рухнет ! Продавай всё ! Цены пофиг ! А более умный купит за бесценок...
    КВУ-НСвД
    1. МИХАН Вчера, 15:43
      Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией.

      Как все знакомо из 90-х..Тогда тоже МВФ рулило Россией(вернее горбачем в конце 80-х) Потом все знают что было ..
      МИХАН
    2. volodya Вчера, 15:45
      Цитата: КВУ-НСвД
      Именно сейчас время начинать продавать
      Биржа скоро рухнет ! Продавай всё ! Цены пофиг ! А более умный купит за бесценок...

      volodya
    3. влад66 Вчера, 18:23
      В Киеве ожидают, что свой окончательный вердикт по предоставлению нового кредитного транша в МВФ огласят не позднее вторника на следующей неделе

      А мечтали то как заживут,как мечтали. fellow
      влад66
      1. куртка бейна Вчера, 18:26
        Цитата: влад66
        В Киеве ожидают, что свой окончательный вердикт по предоставлению нового кредитного транша в МВФ огласят не позднее вторника на следующей неделе

        А мечтали то как заживут,как мечтали. fellow

        Вам враньё перепечатывать не надоело ещё?
        куртка бейна
        1. влад66 Вчера, 18:29
          Цитата: куртка бейна
          Вам враньё перепечатывать не надоело ещё?

          (Лениво зевая)а вам какое до того дела? tongueПродолжайте analgin наблюдать.
          влад66
          1. куртка бейна Вчера, 18:31
            Цитата: влад66
            Цитата: куртка бейна
            Вам враньё перепечатывать не надоело ещё?

            (Лениво зевая)а вам какое до того дела? tongue

            Какое дело до вашего вранья? Хороший вопрос.
            Очень жаль, что в отличии от многих других сайтов, здесь в профиле человека нельзя делать пометки. В вашем профиле я бы указал, "патологический врун".
            куртка бейна
            1. влад66 Вчера, 18:42
              Цитата: куртка бейна
              Цитата: влад66
              Цитата: куртка бейна
              Вам враньё перепечатывать не надоело ещё?

              (Лениво зевая)а вам какое до того дела? tongue

              Какое дело до вашего вранья? Хороший вопрос.
              Очень жаль, что в отличии от многих других сайтов, здесь в профиле человека нельзя делать пометки. В вашем профиле я бы указал, "патологический врун".

              Аналогично Ватсон tongue(Еще ленивей два раза зевая) Так же в вашем профиле я указал "патологический враль и провокатор".Наблюдаем дальше. good
              влад66
              1. куртка бейна Вчера, 18:49
                Цитата: влад66

                Аналогично Ватсон tongue(Еще ленивей два раза зевая) Так же в вашем профиле я указал "патологический враль и провокатор".Наблюдаем дальше. good

                И вы меня ловили на вранье? wink А вот вы со скрином некоего Афанасьева, явно облажались.
                Ну, вам не впервой.
                куртка бейна
                1. влад66 Вчера, 18:58
                  Цитата: куртка бейна
                  Цитата: влад66

                  Аналогично Ватсон tongue(Еще ленивей два раза зевая) Так же в вашем профиле я указал "патологический враль и провокатор".Наблюдаем дальше. good

                  И вы меня ловили на вранье? wink А вот вы со скрином некоего Афанасьева, явно облажались.
                  Ну, вам не впервой.

                  AAAAA еще ленивей зевая,да опровергайте если могете.а кто такой афанасьев? wink Ох анальгин ну утомили вы меня. laughing laughing Куда уж мне до вас.врите дальше и продолжайте наблюдать,можете жаловаться в администрацию сайта,Трампу и в Спортлото. tongue
                  влад66
                  1. куртка бейна Вчера, 19:01
                    Цитата: влад66

                    AAAAA еще ленивей зевая,да опровергайте если могете.а кто такой афанасьев? wink Ох анальгин ну утомили вы меня. laughing laughing Куда уж мне до вас.врите дальше и продолжайте наблюдать,можете жаловаться в администрацию сайта,Трампу и в Спортлото. tongue

                    Люблю наблюдать за подобными типами вроде влад66 . Его прямо уличаешь во вранье, а он "лениво зевает".
                    Человек в жизни не пропадёт, это точно! good
                    куртка бейна
                    1. влад66 Вчера, 19:15
                      Цитата: куртка бейна
                      Люблю наблюдать за подобными типами вроде влад66 . Его прямо уличаешь во вранье, а он "лениво зевает".
                      Человек в жизни не пропадёт, это точно!

                      Аналогично Ватсон.Люблю наблюдать как за подобными типами как Курт Кобейн или куртка бейна Его прямо посылаешь,а он провоцирует. laughing Продолжайте чудо наблюдать. goodВы сделали мне вечер. good
                      влад66
                      1. куртка бейна Вчера, 19:22
                        Цитата: влад66
                        Цитата: куртка бейна
                        Люблю наблюдать за подобными типами вроде влад66 . Его прямо уличаешь во вранье, а он "лениво зевает".
                        Человек в жизни не пропадёт, это точно!

                        Аналогично Ватсон.Люблю наблюдать как за подобными типами как Курт Кобейн или куртка бейна Его прямо посылаешь,а он провоцирует. laughing Продолжайте чудо наблюдать. good

                        Прикольный вы человек. Вас неоднократно обвиняешь во вранье, а вы сглатываете. Вас просишь показать где соврал я, а вы "посылаете".
                        Не стыдно (хоть немного)? feel
                        куртка бейна
                    2. влад66 Вчера, 19:34
                      Цитата: куртка бейна
                      Не стыдно (хоть немного)?

                      Кого ВАС????? belay belay Когда я стыдился троллей feel
                      Цитата: куртка бейна
                      Вас неоднократно обвиняешь во вранье, а вы сглатываете.

                      Наверное надо личико расколотить? laughing Думаю не стоит,вам будет больно. laughing Да и кто такой афанасьев то.обвиняла.
                      Цитата: куртка бейна
                      вы "посылаете

                      Наконец то вы поняли что вам следует делать,пускай последнее слово останеться за вами и идите. yes
                      влад66
  2. ul_vitalii Вчера, 15:39
    Вот зерно и проклюнулось, что и требовалось доказать. Не стали долго ждать.
    ul_vitalii
    1. Вас Влад Вчера, 16:28
      Цитата: ul_vitalii
      Вот зерно и проклюнулось, что и требовалось доказать. Не стали долго ждать.

      Они наверно не читали исповедь экономического убийцы!Хотя всё там идёт своим ходом,страну перевернули теперь душат!Я помню как МВФ были не довольны когда ВВП их кредиты досрочно погашал!Упирались руками и ногами брать не хотели,а по другим каналам угрожали lol
      Вас Влад
  3. Сержант71 Вчера, 15:46
    Правильный ход будет! Одни Петькины фабрики скоро остануться wassat
    Сержант71
  4. МИХАН Вчера, 15:51
    Цитата: КВУ-НСвД
    А более умный купит за бесценок...

    Там только земля осталась ..
    МИХАН
    1. rocket757 Вчера, 16:03
      Да ладно, там ещё толпа кастрюлеголовых прыгунов есть!
      rocket757
      1. МИХАН Вчера, 16:39
        Цитата: rocket757
        Да ладно, там ещё толпа кастрюлеголовых прыгунов есть!

        Ах да , дешевая рабочая сила и девочки симпотичные пока, а потом ..Которые потом будут требовать пенсию полноценную от России , как жертвы "кровавого режима Пети.." Все знакомо и предсказуемо..хе хе
        МИХАН
        1. rocket757 Вчера, 18:58
          Хохлушки Полтавские эт да-а-а, прям. ням, ням их ... а щебечут как забавно!
          Остальной пустоголовый или кастрюлеголовый контингент эт правда или обуза, а нет, так всё равно проблема!
          rocket757
          1. МИХАН Вчера, 19:26
            Цитата: rocket757
            Хохлушки Полтавские эт да-а-а, прям. ням, ням их ... а щебечут как забавно!


            это точно..хе хе
            МИХАН
  5. Геркулесыч Вчера, 15:52
    Ради подачек угробили экономику, понаубивали многие тысячи человек, лишились главного друга, которого предали, в ноги поклонились, всем, кому только смогли-а денег все равно не дают!
    Геркулесыч
  6. prior Вчера, 15:53
    Добивай Украина последнее, а то "морковку" от МВФ не получишь.
    prior
  7. rocket757 Вчера, 16:02
    Прям песенка - Не за то на майдане я прыгала-а-а! -
    Вопрос - А за что? - за кружевные труселя и ... дальше то что, труселей вроде теперь в избытки, только грошей то нема???
    rocket757
  8. alstr Вчера, 16:09
    По моему, коррупция как раз и расцветет пышным цветом при приватизации.
    Это уже было (даму с косой вспомним)
    alstr
  9. предки с Дона Вчера, 16:11
    Россия проходила это в 90-е годы, продажа (захват) госпредприятий, залоговые аукционы, кредиты МВФ, дефолт.
    предки с Дона
    1. KondratKo Вчера, 17:20
      Чирий, после развала СССР созревал двадцать с лишним лет, чтобы лопнуть, лопается с кровью. После начала продаж за бесценок укропрома начнёт сыпаться весь карточный домкик и похоже как когда-то у нас события будут развиваться стремительно. Не позавидуешь. Что посеяли, то и жать будут. Привет кастрюлеголовым скакунам.
      KondratKo
    2. sabakina Вчера, 18:55
      Прошли то прошли, да не вышли. Вам с Дону должно быть виднее. Уж извините, оттуда весь "негатив" идёт.
      sabakina
  10. Dimy4 Вчера, 16:16
    По словам ван Рудена, это поможет придать экономике Украины «устойчивый рост»

    Это придаст экономике Украины более "устойчивый каюк".
    Dimy4
  11. Hariton Laptev Вчера, 16:18
    Даешь ваучеры на Украине. Чубайса им туда отправить он на нужные рельсы приватизацию поставит.
    Hariton Laptev
    1. sabakina Вчера, 19:05
      1. Чубайс.
      2. Лёня Голубков. Не, Голубенко!
      sabakina
  12. taiga2018 Вчера, 16:40
    и самое главное не забудьте продать земли сельхозназначения...
    taiga2018
  13. APASUS Вчера, 16:43
    Что то не совсем понятно о каких предприятиях идет речь ?Предприятия которые заинтересовались иностранцы еще остались? Я так понимаю речь идет скорее всего о сельхозпроизводителях с их землей,но следующим шагом пойдет требование о продаже земли и тогда круг замкнулся.А остатки металлургии или ракетостроения иностранцев не интересуют
    APASUS
  14. Alex-a832 Вчера, 18:03
    Фиерическое решение. Гос предприятия станут частными, поэтому взятки и коррупция исчезнут - будут откаты и подарки. По той же логике Украине стоит перевести в частную собственность ВСУ, полицию, прокуратуру, администрации всех уровней и ВРУ - фсё, занавес, коррупция побеждена в корне.
    По той же логике: лучшее лекарство от головной боли - топор!
    Alex-a832
    1. sabakina Вчера, 18:52
      Угу, до ФЗ-94 мы не знали, что такое "откат". Теперь знаем. Гады!
      sabakina
    2. tihonmarine Вчера, 19:56
      Вы забыли сказать: "передать в частные руки американских граждан"
      tihonmarine
  15. sabakina Вчера, 18:51
    Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией.

    Когда я был маленьк...извините, не из той оперы. Когда мы были маленькими, мы тоже поверили. Теперь мы стали дедушками и бабушками, НО, что делать с этой чёртовой коррупцией так и не знаем! В монастырь что ль податься или революцию устроить?... feel
    sabakina
  16. tihonmarine Вчера, 19:53
    "Кырдык" подкрался незаметно, но реально.
    tihonmarine
  17. kan123 Вчера, 19:54
    Несчастный МВФ уже замучился , с 2014 г. объяснять, ньюевропейцам, что транши они дают под что то, а не просто дарят , как в СССР.
    kan123
  18. Metallurg_2 Вчера, 20:25
    Перевод на мову: мы вас всех гнули, гнем и будем гнуть дальше.
    Metallurg_2
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