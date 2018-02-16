00:30 17 февраля
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Индия заинтересовалась F-35A

Индия рассматривает истребитель F-35 в качестве кандидата на пополнение своих ВВС. Как сообщает портал business-standard.com, индийское военное командование пригласило представителей компании Lockheed Martin провести брифинг о возможностях новейших истребителей.

Индия заинтересовалась F-35A


По неофициальной информации, ВВС Индии рассматривает возможность приобретения 126 новых истребителей, которые заменят морально устаревшие МиГ-27 и МиГ-29. Индийскую армию интересует модификация F-35A, которая единственная из тройки F-35 оснащена встроенной авиационной пушкой.


Если данная информация подтвердится, то проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), который Индия развивает совместно с Россией на базе Су-57, окажется под большим вопросом. Напомним, что еще в октябре прошлого года командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».

В последние годы Индия неоднократно выражала недовольство российскими самолётами, в частности, критике подверглось качество палубных истребителей МиГ-29К. Поэтому Индия постепенно переходит к закупкам западных самолётов. Так, в 2016 году был заключён контракт на закупку французских истребителей Rafale, а в минувшем году советские противолодочные самолёты Ту-142M «Альбатрос» были заменены на американские Boeing P-8A Poseidon, передает "Warspot".

Использованы фотографии: f35.com
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Комментарии 129

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  1. Muvka Вчера, 15:52
    Американцы не продадут им F-35 с организацией производства и с передачей технологий. Они нас пытаются запугать, вот и все. А если без передачи технологий и организации производства, то FGFA будет гораздо дешевле Индийцам, чем F-35. Единственное, непонятно что по срокам.
    Muvka
    1. dorz Вчера, 15:55
      Цитата: Muvka
      Американцы не продадут им F-35 с организацией производства и с передачей технологий. Они нас пытаются запугать, вот и все. А если без передачи технологий и организации производства, то FGFA будет гораздо дешевле Индийцам, чем F-35. Единственное, непонятно что по срокам.

      Индийцы будут пугать Пакистан и Китай.
      dorz
      1. НЕКСУС Вчера, 16:09
        Цитата: dorz
        Индийцы будут пугать Пакистан и Китай.

        Судя по всему индусы не договорились с нами о создании спарки СУ-57 с переносом производства и технологий к ним...а Китай не ждет,равно как и Пакистан.Видимо интерес к Ф-35 -это вынужденная мера.
        НЕКСУС
        1. yehat Вчера, 17:35
          индийцы хотят полной передачи ВСЕХ технологий, участвуя в проекте от силы на четверть,
          В том числе, производства двигателей 2 поколения.
          Это как бы наглость, потому и не могут договориться.
          yehat
          1. НЕКСУС Вчера, 17:45
            Цитата: yehat
            Это как бы наглость, потому и не могут договориться.

            Крыжовельного варенья им на всю спину,а не технологии.
            НЕКСУС
            1. самый главный Вчера, 22:35
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: yehat
              Это как бы наглость, потому и не могут договориться.

              Крыжовельного варенья им на всю спину,а не технологии.

              А как Вы думаете, Су-35 достойный противник Ф-35??? А лет через пять, с учетом развития и модернизации?? А передача технологии.. вот на ВАЗ если передать технологии БМВ, то всё равно ещё лет 20 с конвейера будут жигули сходить.
              самый главный
              1. НЕКСУС Вчера, 22:43
                Цитата: самый главный
                А как Вы думаете, Су-35 достойный противник Ф-35???

                Ф-35 априори не соперник истребителю по завоеванию господства в воздухе. Это все равно что спросить,а СУ-34 достойный соперник СУ-57? Малозаметность не панацея от слова совсем.
                НЕКСУС
        2. Капитан Пушкин Вчера, 19:42
          Цитата: НЕКСУС
          Судя по всему индусы не договорились с нами о создании спарки СУ-57 с переносом производства и технологий к ним.

          Индусы используют любую возможность вытянуть информацию по новым системам вооружения. Предпочтительно на халяву. Одновременно пошантажировать партнеров. Нас пугают контрактом по F-35, американцев контрактом по Су-57.
          Капитан Пушкин
          1. Григорий_45 Вчера, 20:41
            Цитата: Капитан Пушкин
            Одновременно пошантажировать партнеров. Нас пугают контрактом по F-35, американцев контрактом по Су-57.

            Вот именно. В итоге они вообще рискуют остаться у разбитого корыта. Ибо сами создать что-то достойное неспособны. Американцем Индия нужна только по одной (от силы - двум причинам) - ослабить влияние в регионе России и Китая. России - экономически (на индусов завязаны многие контракты, они хоть и выё...истые, но платят исправно), Китай - политически. Индусы же, такое впечатление, уверовали в "дружбу навеки с заокеанским товарищем", будто большого брата нашли. Кинут их янки.. не сразу, но очень серьезно. Хотя, если брать в расчет поистине космический размах коррупции в Индии - могут и протолкнуть им F-35. Причем без всякой передачи технологий. Как французы толкнули им "Рафали" (бех технологий и по баснословной цене).
            Григорий_45
      2. Донской Вчера, 16:17
        Сколько критики было высказано по поводу ф35, просто мегатонны фекалий.. Однако по факту все страны охотно его берут, даже те, кто не участвовал в проекте. А сколько законтрактовано нашего неимеющегоаналоговвмире Су-57? Индусы далеко не дураки, чтобы вкладывать деньги на неплохую машину, которая будет готова лет через десять, когда хоть завтра можно заказать тоже неплохой, но готовый самолёт. Через 10 лет они ещё закажут модернизированный Ф-35.
        Донской
        1. Muvka Вчера, 16:20
          Никто его охотно не берет. Выбора просто нет.
          Muvka
          1. фигвам Вчера, 16:27
            Донской

            Да какой он готовый, до сих пор куча недостатков и до 5-го поколения ему не дотянуть, нет сверхзвука без форсажа. А индусы просто шантажируют нас и все.
            фигвам
            1. poquello Вчера, 17:16
              Цитата: фигвам
              Донской

              Да какой он готовый, до сих пор куча недостатков и до 5-го поколения ему не дотянуть, нет сверхзвука без форсажа. А индусы просто шантажируют нас и все.

              какой он время покажет, одно точно - очень дорогой, а будут ли к этому недостатку присутствовать достоинства пока неизвестно
              poquello
              1. Донской Вчера, 18:03
                Вы в курсе сколько стоит Ф-35А? Отвечу, на уровне самолетов 4+.
                Донской
                1. Lock36 Вчера, 21:23
                  Ага, на днях бюджет МО США на 2018 год обсуждали - поинтересуйтесь почем обходится.
                  Lock36
            2. yehat Вчера, 17:36
              5 поколение не упирается в режим работы двигателя.
              это искусственная натяжка определения.
              например, шведы свой самик сделали настолько удобным, что он, по факту являясь поколением ниже, практически сравнялся с аналогами.
              yehat
              1. SanichSan Вчера, 17:57
                Цитата: yehat
                5 поколение не упирается в режим работы двигателя.

                а во что упирается? в мифическую стелсу? laughing
                по российским требованиям к 5 поколению Ф-35 максимум 4+.
                SanichSan
          2. Донской Вчера, 17:59
            Цитата: Muvka
            Никто его охотно не берет. Выбора просто нет.

            Выбор есть всегда. Например тот же Ф-15, аналог нашего разрекламированного Су-35 поколения 4++. Но почему то его не берут не только американцы, но и союзники. А наше МО наоборот продолжит закупки Су-35 по новой ГПВ до 2028 г, даже когда в серии будет Су-57. А Индийский рынок для России я считаю будет потерян. После поставки С-400 больше крупных контрактов в ближайшей перспективе не предвидится.
            Донской
            1. poquello Вчера, 18:04
              Цитата: Донской
              Ф-15, аналог нашего разрекламированного Су-35

              ну ну
              poquello
            2. svp67 Вчера, 18:07
              Цитата: Донской
              Например тот же Ф-15, аналог нашего разрекламированного Су-35 поколения 4++

              Ну начнем с того, что Ф-15 аналог Су-27...И соответственно его модификации аналоги модификациям су-27...
              svp67
              1. Донской Вчера, 18:26
                Цитата: svp67
                Ну начнем с того, что Ф-15 аналог Су-27...И соответственно его модификации аналоги модификациям су-27...

                Давайте начнем с того, что американцы не меняют нумерацию, чем наши постоянно грешат. Например Су-35 - это последняя модернизация Су-27. Т-90 - это переименованный Т-72М и т.д. Последняя модификация Ф-15Е по некоторым показателям превосходит наш Су-35. Не кидайтесь пустыми словами, попытайтесь сравнить ТТХ, например радары и авионику.
                Донской
                1. svp67 Вчера, 18:32
                  Цитата: Донской
                  Не кидайтесь пустыми словами, попытайтесь сравнить ТТХ, например радары и авионику.

                  Что бы это сделать, надо что бы Вы ЧЕТЧЕ свою мысль доводили.
                  Если буквально читать Вашу мысль, то я сразу скажу, что это ЧУШЬ, так как Су-35 явно лучше Ф-15, но Вы вот упомянули его модификацию Ф-15Е и уже надо разбираться...
                  svp67
                  1. фигвам Вчера, 19:20
                    Донской

                    Как можно эти самолёты сравнивать! Ф-15Е это истребитель-бомбардировщик, который всегда применялся как ударный самолёт и не с какими истребителями он никогда не воевал и ни лётчики, ни сам самолёт не заточен под это, а СУ-35 чистый истребитель для которого любая модификация Ф-15 не является проблемой.
                    фигвам
                    1. Григорий_45 Вчера, 22:56
                      Цитата: фигвам
                      Как можно эти самолёты сравнивать! Ф-15Е это истребитель-бомбардировщик

                      F-15 родился чистым истребителем завоевания превосходства в небе, как и Су-27. Со временем семейство Су и "Орлов" многому научилось, в т.ч. работать по земле. Созданы не одна модификация. По сути, и тот, и другой самолет (F-15 последних версий и Су-30/35) - это истребители бомбардировщики. Самолеты одного класса. Что бы и не сравнить?
                      Григорий_45
                2. Muvka Вчера, 19:14
                  Цитата: Донской
                  Цитата: svp67
                  Ну начнем с того, что Ф-15 аналог Су-27...И соответственно его модификации аналоги модификациям су-27...

                  Давайте начнем с того, что американцы не меняют нумерацию, чем наши постоянно грешат. Например Су-35 - это последняя модернизация Су-27. Т-90 - это переименованный Т-72М и т.д. Последняя модификация Ф-15Е по некоторым показателям превосходит наш Су-35. Не кидайтесь пустыми словами, попытайтесь сравнить ТТХ, например радары и авионику.

                  Последняя модификация Су27 это Су-27СМ3. А Су-35 - это другой самолет.
                  Muvka
                  1. Донской Вчера, 19:34
                    Цитата: Muvka
                    А Су-35 - это другой самолет.

                    В чем он принципиально отличается от Су-27 - Су-35 и Ф-15А от Ф-15Е?
                    Донской
                  2. svp67 Вчера, 20:33
                    Цитата: Muvka
                    А Су-35 - это другой самолет.

                    Так и новые модификации Ф-15, по сути фактически другие машины...
                    svp67
            3. Капитан Пушкин Вчера, 19:50
              Цитата: Донской
              Индийский рынок для России я считаю будет потерян.

              Индийский рынок Россия не потеряет в ближайшие десятки лет. А кошмарить они нас будут постоянно, карма у них такая.
              Капитан Пушкин
        2. a.sirin Вчера, 17:05
          Через 10 лет не будет, примерно к 30-32
          a.sirin
        3. sabakina Вчера, 17:53
          Цитата: Донской
          Сколько критики было высказано по поводу ф35, просто мегатонны фекалий.. Однако по факту все страны охотно его берут, даже те, кто не участвовал в проекте.

          Помните, как пугали весь мир, свиной грипп, птичий грипп, ещё какая то зараза была...смертельные случаи были. Фармацевты орали-покупай вакцину или умрёшь. И где вся эта эпидемия пандемия? Заговор фармацевтов и не более. Так и тут, бери или проиграешь.
          sabakina
          1. Донской Вчера, 18:33
            По поводу российской угрозы согласен, идет развод союзников на бабки. А Россия наоборот, всегда разрушалась изнутри, а извне ее не могли взять. Это и сегодня актуально, я считаю, и власти все делают для того, чтобы это подтвердилось в очередной раз.
            Донской
          2. Григорий_45 Вчера, 20:44
            Цитата: sabakina
            Так и тут, бери или проиграешь.

            Глупости. Все серьезнее. США им еще обещают помощь в постройке (хотя бы технологиями и консультациями) в постройке авианосца. Не все так просто..
            Григорий_45
        4. влад66 Вчера, 18:35
          Цитата: Донской
          Сколько критики было высказано по поводу ф35, просто мегатонны фекалий.. Однако по факту все страны охотно его берут, даже те, кто не участвовал в проекте. А сколько законтрактовано нашего неимеющегоаналоговвмире Су-57? Индусы далеко не дураки, чтобы вкладывать деньги на неплохую машину, которая будет готова лет через десять, когда хоть завтра можно заказать тоже неплохой, но готовый самолёт. Через 10 лет они ещё закажут модернизированный Ф-35.

          Да ну ,вас в переговорщики,вы готовы отдать Индии
          полной передачи ВСЕХ технологий, участвуя в проекте от силы на четверть,В том числе, производства двигателей 2 поколения.

          Готовы? request И к чему тогда этот пафос
          Цитата: Донской
          неимеющегоаналоговвмире Су-57
          влад66
        5. Слесарь Вчера, 19:37
          Цитата: Донской
          Однако по факту все страны охотно его берут

          Они уже баблосов вложили =эти страны ,немеряно ,хочешь-нехочешь надо оправдывать вложения ,заводов по его производству понастроили ,ну и что что неудачный -не волнует ,оплачено . Поэтому и будут продавать всем приближенным ,даже и не помышлявших о покупках ,индусы тут как индикатор laughing
          Слесарь
        6. НЕКСУС Вчера, 19:45
          Цитата: Донской
          А сколько законтрактовано нашего неимеющегоаналоговвмире Су-57?

          А сколько законтрактовали матрассы Ф-22 на экспорт?
          Цитата: Донской
          Индусы далеко не дураки, чтобы вкладывать деньги на неплохую машину, которая будет готова лет через десять,

          Кто же им даст то технологии? Или вы считаете,что мы тупее матрассов и будем разбазаривать секретные передовые технологии?
          НЕКСУС
          1. Григорий_45 Вчера, 23:00
            Цитата: НЕКСУС
            А сколько законтрактовали матрассы Ф-22 на экспорт?

            F-22 никогда не планировался на экспорт, его делали исключительно для себя. Японцы, к примеру, хотели купить "Раптора", но им категорически отказали. Именно потому Япония начала развивать свой проект самолета 5-го поколения. Экспортный - это F-35
            Цитата: НЕКСУС
            Кто же им даст то технологии?

            Россия и даст. Если что, FGFA - совместный проект.
            Григорий_45
            1. НЕКСУС Вчера, 23:04
              Цитата: Григорий_45
              Россия и даст. Если что, FGFA - совместный проект.

              Идите спать...
              НЕКСУС
              1. Григорий_45 Вчера, 23:17
                Вы не понимаете, что FGFA делается для Индии с локализацией производства на HAL? Как они его будут производить, без технологий? Даже топор, не имея технологий обработки металла, не сделать. Бредятину полную несете. Кстати, чем в проекте занимались индийцы? За какие системы самолета отвечает индийская сторона?
                Григорий_45
        7. Григорий_45 Вчера, 20:42
          Цитата: Донской
          Индусы далеко не дураки

          они именно дураки. Если бы они не устраивали периодически свои традиционные танцы с бубнами, их FGFA давно бы уже летал
          Григорий_45
          1. Ратуш Вчера, 20:56
            Цитата: Григорий_45
            Цитата: Донской
            Индусы далеко не дураки

            они именно дураки. Если бы они не устраивали периодически свои традиционные танцы с бубнами, их FGFA давно бы уже летал




            То есть вина индийцев,что самолет пока и без двигателей,и без АФАРа,и без серийного вооружения и прочего?...далеко проникли щупальцы индийских вредителей однако...
            Ратуш
            1. Григорий_45 Вчера, 21:10
              Цитата: Ратуш
              То есть вина индийцев

              именно. Ну и, конечно, вина "эффективных" менеджеров, что так неэффективно построили работу с индийской стороной. Проект (FGFA) Индия развивает совместно с Россией на базе Су-57. Индийцы только критикуют, вставляя палки в колеса, ничего более не делая, меж тем как российский Су-57 летает, имеет движки, вооружение, радар и прочее. Первый этап государственных испытаний он завершил. Так то..
              Григорий_45
              1. Ратуш Вчера, 22:11
                Цитата: Григорий_45
                Цитата: Ратуш
                То есть вина индийцев

                именно. Ну и, конечно, вина "эффективных" менеджеров, что так неэффективно построили работу с индийской стороной. Проект (FGFA) Индия развивает совместно с Россией на базе Су-57. Индийцы только критикуют, вставляя палки в колеса, ничего более не делая, меж тем как российский Су-57 летает, имеет движки, вооружение, радар и прочее. Первый этап государственных испытаний он завершил. Так то..




                Ого.какие новости?...Су-57 завершил госиспытания,на нем стоит серийный движок 5-го поколения,серийный АФАР,серийное положенное ему оружие и прочее?)))...а индийцы и не в курсе...


                Или все что есть для(на) Су-57 скромно-стыдливо называется..."первого этапа"...и речь идет о невнятном из года в год откладываем принятии на вооружение этих недоведенных экспериментальных образцов "малой серией" в 10 штук...с твердыми обещаниями году к 2030 довести до ума и уж тогда...


                Вот индийцы виноваты вот в этом всем?
                Ратуш
                1. НЕКСУС Вчера, 22:48
                  Цитата: Ратуш
                  Или все что есть для(на) Су-57 скромно-стыдливо называется..."первого этапа"..

                  Дальше можно не читать...вопрос один-справка у вас есть или мама с папой заставляют делать уроки каждый день?
                  НЕКСУС
                2. Григорий_45 Вчера, 23:02
                  Цитата: Ратуш
                  а индийцы и не в курсе...

                  индийцы в курсе. Но их, видимо, устраивают танцы и пляски, а потом - посетовать на "плохих русских"
                  Всё, что написано далее - бредятина. Су-57 - это наш самолет, FGFA - индийский. Вы талантливо умудрились смешать все в кучу. У вас так всегда, или только сегодня шедевры получаются?
                  Григорий_45
                  1. Ратуш Вчера, 23:09
                    Цитата: Григорий_45
                    Су-57 - это наш самолет, FGFA - индийский.




                    У вас определенные логические противоречия...FGFA- должен быть построен на основе су-57.главное отличие-должен был быть двухместным.а движки,радары и прочее-от су-57.


                    Стесняюсь спросить...откуда возьмутся на fgfa движки если они неготовы даже для су-57?....и какая у индусов вина что Россия телится с этими движками надцатый год уже и никак не доведет
                    Ратуш
                    1. Григорий_45 Вчера, 23:22
                      Цитата: Ратуш
                      FGFA- должен быть построен на основе су-57

                      и где он, двухместный? Хотя бы планер? нету? А кто виноват? А, это наверное движки мешали сделать? Планер нужно испытывать на ресурс и так далее - эта процедура вообще без движков обходится. На земле. Летать можно пока на АЛ-41, как мы летали. Как так нам это обстоятельство, не помешало провести летные испытания? Наверное, просто тот, кто хочет - тот делает, а кто нет - лысого гоняет
                      Цитата: Ратуш
                      Стесняюсь спросить...откуда возьмутся на fgfa движки если они неготовы даже для су-57?....и

                      исходя из вашей логики, мы не должны были испытывать Су-57 до тех пор, пока не доведем движок второго этапа? Гениально))
                      Григорий_45
          2. НЕКСУС Вчера, 22:45
            Цитата: Григорий_45
            они именно дураки. Если бы они не устраивали периодически свои традиционные танцы с бубнами, их FGFA давно бы уже летал

            Да да...пря все из МО прям бегут и волосы назад,чтоб передать технологии по СУ-57.
            НЕКСУС
            1. Комментарий был удален.
            2. Григорий_45 Вчера, 23:05
              Цитата: НЕКСУС
              Да да...пря все из МО прям бегут и волосы назад,чтоб передать технологии по СУ-57.

              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: Григорий_45
              они именно дураки. Если бы они не устраивали периодически свои традиционные танцы с бубнами, их FGFA давно бы уже летал

              чё сказать то хотело? Только на русском внятном
              Григорий_45
      3. Каштан Вчера, 16:46
        Век советского оружия подходит к концу, очевидно, Россия не сможет предоставить миру новое слово в ближайшие десятилетие, а только советские образцы с немного улучшенными характеристиками.
        Старые танки и старые вертолеты, архаизмы 70-80 годов, это уже никому не интересно.
        Конечно этот советский хлам будут закупать в российскую армию, но мир пройдет мимо.
        Су57, как видно по срокам, слишком сложен для российских предприятий, и не имеет некоторых возможностей что есть у ф35, например вертикального взлета, что существенно снижает тактические вариации.
        Каштан
        1. poquello Вчера, 17:13
          Цитата: Каштан
          Век советского оружия подходит к концу

          клоун, я за это время кроме планирующей бомбы у буржуев не увидел ничего превосходящего российское, а конца очереди за нашим оружием не наблюдается, очередь была есть и будет
          poquello
          1. sabakina Вчера, 17:59
            Цитата: poquello
            клоун, я за это время кроме планирующей бомбы у буржуев не увидел ничего превосходящего российское,
            В самом деле клоун, странно, что зовут его не Эндрю....
            sabakina
            1. poquello Вчера, 18:13
              Цитата: sabakina
              Цитата: poquello
              клоун, я за это время кроме планирующей бомбы у буржуев не увидел ничего превосходящего российское,
              В самом деле клоун, странно, что зовут его не Эндрю....

              откуда прут как муравьи на сахар, и главное всё лозунгами, лозунгами, нет бы рассказали как на твд модернизированные турками танки себя ведут , ну если норм то типа вот тоже научились
              poquello
        2. yehat Вчера, 17:39
          что за бред???
          вертикалка - редкость., причем сильно кастрированная. Тем более, что изначально т50 создавался как тяжелый истребитель.
          Насчет сложности изготовления - тоже бред. Единственная сложность в том, что промышленности трудно выживать у нас в стране.
          yehat
          1. Григорий_45 Сегодня, 00:15
            Цитата: yehat
            вертикалка - редкость., причем сильно кастрированная

            СВВП, конечно, имеет характеристики хуже "нормального" самолета. Но F-35B ныне - единственная летающая в мире вертикалка. То есть альтернативы ей на сей день нет. А всяких УДК понастроили много. Спрос на самолет однозначно будет
            Григорий_45
        3. Касым Вчера, 17:57
          Разрешите не согласиться.
          "Старые танки и старые вертолеты, архаизмы 70-80 г.". Абрамсы, Леопарды, Бредли, Апачи и т.д. разработаны также в 70-80г. - чем не архаизмы тогда?! А Ка-52 и БТТ на платформе Арматы, Курганец - новые разработки. Про ракетное вооружение вообще молчу - Ярс, Сармат, Булава, Х-101, Калибр, Циркон, Верба, С-400, Панцирь и т.д.. А комплексы РЭБ? Ртуть, Москва, Красуха, Мурманск, Витебск и т.д. - натовские генералы признают отставание в этой области. Новое стрелковое вооружение и экипировка - пока американцы бегают с М-16 и его модернизированными образцами.
          Вертикальный взлет снижает ТТХ истребителя - это итак понятно, например тяговооружение.
          На западе вообще-то считают, что наметилось отставание в военных разработках. Кроме Ф-22 и Ф-35 ничего особенно нового не видно. Причем Ф-22 уже не производиться - почему сняли с производства, задайтесь вопросом. Можно еще назвать кое-что в ВМФ. Но новые рос. АПЛ покоя натовцам не дают. hi
          Соглашусь только, что отставание есть в электронике.
          Касым
        4. Vlad.by Вчера, 18:18
          Цитата: Каштан
          Век советского оружия подходит к концу, очевидно, Россия не сможет предоставить миру новое слово в ближайшие десятилетие, а только советские образцы с немного улучшенными характеристиками.
          Старые танки и старые вертолеты, архаизмы 70-80 годов, это уже никому не интересно.
          Конечно этот советский хлам будут закупать в российскую армию, но мир пройдет мимо.
          Су57, как видно по срокам, слишком сложен для российских предприятий, и не имеет некоторых возможностей что есть у ф35, например вертикального взлета, что существенно снижает тактические вариации.

          Это вертикальный взлет снижает тактические вариации laughing
          А за новизну не переживайте.
          Vlad.by
        5. Слесарь Вчера, 19:39
          Цитата: Каштан
          Век советского оружия подходит к концу, очевидно, Россия не сможет предоставить миру новое слово

          Это вгда так говорят -когда надо впарить что-нибудь наподобие зумвалта ,"неимеет.... wassat ,способствует .. wassat .,ровно до поры применения -а дальше как всегда =тыква.
          Слесарь
    2. Андрей К Вчера, 16:03
      Цитата: Muvka
      ...Американцы не продадут им F-35 с организацией производства и с передачей технологий. Они нас пытаются запугать, вот и все...

      Не воспринимайте всё так близко к сердцу. Пугать кого-либо на рынке вооружения бесполезно, воробьи все стреляные.
      Наши бизнесмены от ВПК наизусть выучили индийскую манеру ведения торговли.
      ...индийское военное командование пригласило представителей компании Lockheed Martin провести брифинг...

      Это прелюдия к индийским танцам. Меринов замочалят с презентациями и брифингами laughing
      Андрей К
    3. svp67 Вчера, 16:25
      Цитата: Muvka
      Американцы не продадут им F-35 с организацией производства и с передачей технологий

      А я вот смотрю, что за частую индийцы у американцев этого и не просят. Это они у нас или французов такое требуют, а с американцами более сговорчивы. "Вот что доллар, всемогущий делает"
      svp67
      1. yehat Вчера, 17:41
        там несколько иная ситуация - за счет объемов производства цена снижается
        у нас и французов количество небольшое, потому цены высокие.
        yehat
        1. svp67 Вчера, 17:49
          Цитата: yehat
          там несколько иная ситуация - за счет объемов производства цена снижается
          у нас и французов количество небольшое, потому цены высокие.

          Вот тут не понятно, как требование передачи технологий от одних, зависит от объема, при отказе от этого требования от других... На сколько я понял, сейчас американцы становятся как раз конкурентами французов...
          svp67
        2. sabakina Вчера, 18:03
          Если себестоимость болта стоит рубль, как я могу продавать его за 50 копеек?
          sabakina
          1. svp67 Вчера, 18:33
            Цитата: sabakina
            Если себестоимость болта стоит рубль, как я могу продавать его за 50 копеек?

            Остальные 1,50 возьмете с ОБСЛУЖИВАНИЯ.
            svp67
      2. Слесарь Вчера, 19:43
        Цитата: svp67
        а с американцами более сговорчивы. "Вот что доллар, всемогущий делает"

        А мне так видится ,более тонкая игра -они все равно с нами не бросят сотрудничать ,а новые идеи -доселе неизведанные ( нами laughing ) ,они очень полезны для развития индусского самосознания ( ага,только переводчики с умного -на -простой язык ,к сожалению одни ,на халяву... crying .)
        Слесарь
    4. Vlad.by Вчера, 18:15
      Индийцы наконец поняли что технологии Су-57 в полном объеме им тоже никто передавать не собирался и не собирается.
      Не все ж американцам чужие деньги использовать. Наши тоже смогли.
      А купят или не купят Ф-35 - бабка надвое сказала. У них и так кандидатов в музейные экспонаты пруд пруди.
      Ф-35 будут самыми новыми, и только. Если уж индийцы Сушки умудряются завалить, то Пингвины у них и взлетать не смогут.
      Vlad.by
      1. Слесарь Вчера, 19:46
        Цитата: Vlad.by
        Индийцы наконец поняли что технологии Су-57 в полном объеме им тоже никто передавать не собирался и не собирается.

        Платить по полной можно монетой ,а можно и услугами ... Индусы много сил положили в программировании ,правда сути не достали ,но вполне могут предоставить листинги -этого достаточно для понимающих ,дальше сами додумают . ЭТО О БУДУЩЕМ СОТРУДНИЧАНИИ ИНДУСОВ С АМЕРАМИ
        Слесарь
  2. МИХАН Вчера, 15:53
    Не зря США обнародовали инфу ,что Пакистан создает тактические ядерные боеприпасы..Обуют они теперь наивных индусов на кругленькую сумму..
    МИХАН
    1. Muvka Вчера, 15:55
      А где связь? На Пакистан и Миг-29, Су-30 хватит.
      Muvka
      1. МИХАН Вчера, 16:44
        Цитата: Muvka
        А где связь? На Пакистан и Миг-29, Су-30 хватит.

        Их индусов "богатых"не поймешь, скупают все блестящие, как бабы на шопинге , без всякой системы и разума..))) США их Пакистаном пугают и Китаем..Россия пытается объяснить , что их разводят...Но увы, они как дети и фильмы у них такие..хе хе
        МИХАН
        1. yehat Вчера, 17:43
          там все еще много архаизма в быту. И руководство часто похоже на базарную жизнь.
          Поэтому так себя ведут.
          yehat
  3. КВУ-НСвД Вчера, 15:55
    По неофициальной информации, ВВС Индии рассматривает возможность приобретения 126 новых истребителей, которые заменят морально устаревшие МиГ-27 и МиГ-29.
    Там от прикидок органа к носу до покупки - пропасть...и нервное истощение продавца . А покупают часто не то и не у того smile
    КВУ-НСвД
  4. Геркулесыч Вчера, 16:02
    Пускай покупают, хоть у черта в аду головешки от адского огня! Индусы сами толком не знают что им нужно! Они понимают, что им что то явно необходимо а что именно -фиг его знает! Поэтому и кидаются из огня да в полымя!
    Геркулесыч
    1. Pivot Вчера, 16:04
      Ага помнится Рафаэлем они под 100 планировали купить. Так что 2-3 F35 могут купить чтобы пакистан от смеха умер.
      Pivot
  5. engenius Вчера, 16:04
    Это опять внутренняя борьба с лоббированием интересов западных оружейных корпораций. В первую очередь Индию интересует возможности противопоставить их китайским "стелсам". Поэтому наверняка Lokheed делала такой анализ для Пентагона - следовательно косвенно можно сравнить F35 и с российским и с китайскими машинами. Во-вторую очередь их интересуют технологии - но никакой полноценной передачи технологий не будет ни из России, ни от США. В третью очередь остро стоит вопрос о скорости оснащения и цене - и тут США гораздо более гибко может подойти к вопросу. Уже понятно, что FPGA будет стоить не меньше F35, а сроки производства даже с учётом локализации части производства растянуться на десятилетие. Поэтому Индия будет вынуждена купить примерно три десятка F35 чтобы залатать дыру по оснащению своих ВВС.
    engenius
  6. Rokiii Вчера, 16:05
    индусам надо почитать "спецов" с военного обозрения,вмиг передумают покупать этот недосамолет фуу-35 не умеющий выполнять красивые кульбиты в воздухе laughing
    Rokiii
    1. sabakina Вчера, 18:09
      Да да да, и посмотреть фильм Рокки, Рокки 2, Рокки 3!
      sabakina
  7. К-50 Вчера, 16:05
    Индия рассматривает истребитель F-35 в качестве кандидата на пополнение своих ВВС.

    Походу, очередной вброс. Всё таки индийцы не настолько от янкенсов зависят, чтобы их заставили покупать это барахло, да ещё за безумные деньги. Да даже если и так, то и х рен с ними. Они же сами себе обороноспособность занизят, вот пусть потом пеплом и посыпают свои головы. Тем более этот пепел может быть пеплом их городов и граждан. Кто знает/, что грядущее нам готовит. what sad
    К-50
    1. Korax71 Вчера, 18:36
      Апач длинный лук тоже барахло????надо срочно им звонить и говорить,они то этого не знают.вот скоты.не разглядели все плюшки и ништяки нашего ночного охотника.нуууууу тупыееееееее.
      Korax71
      1. К-50 Вчера, 20:44
        Цитата: Korax71
        Апач длинный лук тоже барахло??

        Может вы не заметили, но речь идёт об F-35. Причём здесь "Апач"? request
        К-50
  8. предки с Дона Вчера, 16:06
    Индусы очень своеобразны, технику покупают только при условии передачи технологии.
    предки с Дона
    1. poquello Вчера, 16:12
      главное чтобы с пушкой был, летит такой невидимый и бах бах бах
      poquello
      1. ланс Вчера, 16:50
        из серии: летят две невидимки, бах нос к носу и тут у кого пулемет крупнее и стволов больше.
        ланс
    2. МИХАН Вчера, 17:55
      Цитата: предки с Дона
      Индусы очень своеобразны, технику покупают только при условии передачи технологии.

      Китай покупает , чтобы изучить и самим создавать..А индусы странный народ, большинство в стране в нищите и грязи живут.. А скупают дорогущее оружие и от разных производителей..
      А Пакистан , у них ЯО есть и они сидят ровно, зная что бахнут ,если что..
      МИХАН
  9. новичок Вчера, 16:07
    а почему возможная, под большим вопросом, покупка ф35 рассматривается как в пику ФГФА? это может означать лишь полный провал идийского проекта лёгкого/среднего истребителя пятёрки. злесь индусам превиредничать вредно_ не потянут сами тяжёлую пятёрку. вообще, как только СУ57 примут на вооружение, спесь с индусов резко спадёт. то же самое можно сказать и про МИГ35.
    новичок
    1. ланс Вчера, 16:53
      миг-35им покупать в любом случаи- кто брамос с авианосца поднимать будет?
      ланс
      1. yehat Вчера, 17:45
        вертикалка ф-35 )))
        yehat
  10. Bondik05 Вчера, 16:15
    Одно из двух: или индусы очень хитро сделанные, или наши Су-57 совсем не чудо. Всей душой надеюсь на первое, но если окажется второе, то почему то сильно не удивлюсь.
    Bondik05
    1. Горный стрелок Вчера, 16:28
      Вы, наверное, авиаконструктор? На наш Су-57 даже полосатоухие облизываются. А индусам он, понимаешь, не подходит. На самом деле, все это - простая торговля.
      Горный стрелок
      1. yehat Вчера, 17:45
        нет, это хамство, а не торговля.
        yehat
      2. Korax71 Вчера, 18:43
        А к вам наверное Трамп на доклад вместе с пентагоном каждый вечер бегает?вы ведь со сто процентной уверенностью это говорите.или это из обс?или цитата типа зарубежного эксперта,о котором даже за бугром не знают?все в сказки верите.как может страна делать неимеющеаналогов в мире оружие,когда она тупо не в состоянии сделать ни нормального телефона,ни бытовой техники,ни автомобиля.
        Korax71
      3. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 19:31
        на нибиру за су-57 очередь, инфа сотка
        Евгений Гончаров (smoogg)
  11. Горный стрелок Вчера, 16:25
    Стандартное поведение индийских "купцов". Я у этого куплю, дешевле... А у того, еще дешевле... В конце концов, останутся с носом. wassat
    Горный стрелок
  12. Слон Вчера, 16:29
    Не мешало бы и для наших диванных генералов и не сильно продвинутых конструкторов пригласить представителей компании Lockheed Martin провести брифинг по F-35...
    Слон
    1. sabakina Вчера, 18:11
      Слон, Вам мало наших израильских товарищей по сайту?
      sabakina
  13. Змей Плискин Вчера, 16:35
    мне кажется дело даже не в том,что мы совсем уж не можем потянуть проект истребителя 5-го поколения, и даже не в передаче технологий - не мы,ни американцы их не передадут. Дело в производственных мощностях. У амеров f-35 уже есть, их детские болезни доводятся, программное обеспечение корректируется и тд, мы бы растянули весь цикл производства-передачи-обслуживания на хрен знает сколько лет вперед. А f-35 уже есть - покупай не хочу
    Змей Плискин
    1. sabakina Вчера, 18:13
      То есть, Вы хотите сказать, что у нас нет производственных мощностей для производства Т-50? belay
      sabakina
      1. Змей Плискин Вчера, 20:29
        я хочу сказать, что у амеров процесс производства, логистики и обслуживания поставлен на порядки лучше.
        Змей Плискин
  14. APASUS Вчера, 16:36
    Похоже очередная попытка вынудить русских скинуть цену или передать технологии,ну что то опять хотят мутить.Американцы не передадут технологию по любому и разговор о сборке скорее тоже не встанет.
    APASUS
  15. Околоточный Вчера, 16:44
    Напомним, что еще в октябре прошлого года командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35.

    А меня вот это заинтересовало. Что за возможности такие у Ф-35? В боевых действиях, в тренировках обкатаны и доказаны? И чем они лучше тех, которые ЕЩЁ НА ВООРУЖЕНИЕ НЕ ПРИНЯТЫ? Это нас пытаются сделать более сговорчивыми и цену заранее сбить.
    Околоточный
    1. voyaka uh Вчера, 17:59
      В боевых действиях - пока, нет. А в тренировках - да. В США проходили уже крупные комплексные учения ВВС. Все типы самолетов, и Ф-35 показал там себя очень полезным.
      voyaka uh
      1. dauria Вчера, 18:48
        Ф-35 показал там себя очень полезным.


        Здесь на сайте это не довод. Нужен "лучший в мире, не имеющий аналогов." А просто массовый хороший самолёт - фи, он же не умеет то-то и то-то. Да ещё и картошку не умеет чистить.
        Трудно нашим людям принять, что за 15 лет гулянья и полосканья мозгов расплачиваться надо отставанием.
        Раньше думал - допилят движки Су-57 и на их базе примутся за однодвигательный массовый в кооперации с Китаем. Так китайцы ждать не стали - вон худо-бедно свой мутят по концепции F-35
        dauria
      2. Околоточный Вчера, 21:56
        Алексей, я не говорю о том, что он бесполезен. Кто и когда в трениках сравнивал эти две машины??? А в статье уже вывод. Я вот о чём. И Даурии посоветую свои эмоции сдерживать. Словесный анурез пользу ещё не кому не приносил.
        Околоточный
        1. dauria Сегодня, 00:24
          Даурии посоветую свои эмоции сдерживать


          Батюшки, штатный психолог ? laughing Тогда без эмоций - Россия отстала в создании фронтового истребителя-бомбардировщика ровно на 15 лет. F-35 грамотно продуман и максимально дёшев . Именно из-за массовости. Сравнивать тут нечего и не с кем - у него просто нет конкурентов на рынке . Им даже не нужно прилагать "административный" ресурс - и так в очередь выстроятся. Массовая машина состоялась, как и F-16 в своё время. А су-57 если и сделают- товаром уже не будет никогда. Опоздал и будет дорог из-за мелкой серии.
          dauria
  16. ланс Вчера, 16:45
    индия прост хочет хоть что-то иметь против J-20. мы сможем дать невидимку только в 2020году, что индию не устраивает. все доводы о су 30, 35 отодвинуты. ф-35 с рекламы хоть какой-то выход. только что он сможет? радиус действия ф-35 по скромным прикидам в 3раза меньше J. по нагрузке и говорить не о чем. индусы и ждать не хотят, но и фуфло брать боязно.
    ланс
  17. KonoGon Вчера, 16:47
    Су-57 действительно не имеющий аналогов самолёт. А не имеет он аналогов среди самолётов, потому как он без двигателя. Вот такие и аналогии. И Индусы это видят, и посколько в торговле они великолепны, сразу давят на больное место.
    KonoGon
    1. sabakina Вчера, 18:26
      Цитата: KonoGon
      Су-57 действительно не имеющий аналогов самолёт. А не имеет он аналогов среди самолётов, потому как он без двигателя.
      Да ну? Видно, в мотогондолах чуваки с файерами сидят! laughing
      sabakina
  18. Романенко Вчера, 16:53
    Все равно не купят - индусы халявщики по жизни, любят покрутить бейцалы поставщикам, но со штатами это не пройдет.
    Романенко
  19. EldoradoR Вчера, 16:57
    Если американская военная техника такая х@еновая, тогда почему её покупает весь мир, а мы продаём лишь крохи? Снимите розовое очки, с нашей безумной пропагандой. Вы думаете что и ракеты все наши в цель попадают? Ага, чёрта лысого! Спросите служивых, как они после пуска вешки к воронкам переносят или новые воронки вручную копают для фотоотчёта, премий и вымпелов! За это нас и боится Запад. Чёрт знает куда эти ракеты с ядерным фугасом занесёт, какой там у них КВО в реале...
    EldoradoR
    1. sabakina Вчера, 18:28
      А ещё говорят. мы ландшафт меняем. причём вручную... feel
      sabakina
  20. Волька Вчера, 17:25
    баба с возу кобыле легче, Россия может обойтись без индии, времена уже не те, а что касается американской леталки там все просто, янки своим проектом практически убили европейское военное авиастроение, навязали своё в рамках пресловутого нато. Сегодня немакам или лягушатникам вряд ли осилить самостоятельно новый боевой самолет 5-го поколения...
    Волька
  21. нафанаил Вчера, 17:45
    С жиру бесятся.Весь мир к унификации стремится.А эти номенклатуру вооружений расширяют.МиГи рафали Сушки теперь ф35 .Венегрет какой то
    нафанаил
  22. voyaka uh Вчера, 17:55
    Индусов пугает, что китайцы очень скоро начнут продавать Пакистану свое 5-е поколение,
    а у индусов - только 4-е. Если бы Россия пошла на совместный проект FGFA, то можно было бы наладить широкое его производство для ВВС обеих стран при индийском финансировании и доступу к западным технологиям. А так, ни себе, ни людям. Россия останется с тремя десятками Су-57, а индусы шарахаются к Ф-35, грамотно содержать который им будет очень сложно.
    voyaka uh
    1. XXXIII Вчера, 19:54
      Цитата: voyaka uh
      Индусов пугает, что китайцы очень скоро начнут продавать Пакистану свое 5-е поколение,
      а у индусов - только 4-е. Если бы Россия пошла на совместный проект FGFA, то можно было бы наладить широкое его производство для ВВС обеих стран при индийском финансировании и доступу к западным технологиям. А так, ни себе, ни людям. Россия останется с тремя десятками Су-57, а индусы шарахаются к Ф-35, грамотно содержать который им будет очень сложно.

      Ну пусть покупают бумажные самолетики, это их выбор, какого лешего мы должны сливать им свои разработки за так, да и вооще никак, вон пошли как говорится laughing А то сели на печи и ждут халявы, это наше место на печи и печь наша..... wassat
      А у вас то сколько там пятерок в ангарах, два? Эти три Су-57 может быть на показ, остальные нам и вам не скажут где...... tongue
      пс. мечтатели знать все побольше.... bully
      XXXIII
      1. voyaka uh Вчера, 20:20
        "А у вас то сколько там пятерок в ангарах, два? Эти три Су-57 может быть на показ"///

        У нас в ВВС девять штук пока.
        voyaka uh
        1. XXXIII Вчера, 20:56
          Цитата: voyaka uh
          У нас в ВВС девять штук пока.

          Купленных в магазине , а у нас свои, вот так вот fellow....
          Нам ввести в строй надо время и делаем не на 1 год, а с возможностью на перспективу. Образцы есть, те кому надо было, уже ознакомились с возможностями и перспективами, совместные разработки это уже другое. Вы там свои 9шт купленных то настроили для себя? lol
          XXXIII
        2. влад66 Вчера, 23:23
          Цитата: voyaka uh
          У нас в ВВС девять штук пока.

          Ну и ладно Алексей Батькович
          Цитата: voyaka uh

          "А у вас то сколько там пятерок в ангарах, два? Эти три Су-57 может быть на показ"//

          Пока 11 прототипов. hi
          влад66
  23. VOENOBOZ Вчера, 18:11
    Индусы видимо любители стеклянных бус.Меня удивляет Корея (северная).Как так может зажатая со всех сторон, без ресурсов,экономически слабая испытывающая злобу со стороны "цивилизованных " стран , создать атомную бомбу и ракеты как средства доставки - ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ.
    VOENOBOZ
  24. Ураган70 Вчера, 18:19
    Цитата: Донской
    Сколько критики было высказано по поводу ф35, просто мегатонны фекалий.. Однако по факту все страны охотно его берут, даже те, кто не участвовал в проекте. А сколько законтрактовано нашего неимеющегоаналоговвмире Су-57? Индусы далеко не дураки, чтобы вкладывать деньги на неплохую машину, которая будет готова лет через десять, когда хоть завтра можно заказать тоже неплохой, но готовый самолёт. Через 10 лет они ещё закажут модернизированный Ф-35.

    Натостраны возьмут, потому что у них другого выбора нет, еврейцы с саудитами....ну вы сами знаете почему, индусы, чтоб заставить нас быть сговорчивее, а более никому они и не нужны за такую цену!
    Ураган70
    1. Ратуш Вчера, 18:32
      Цитата: Ураган70
      Натостраны возьмут, потому что у них другого выбора нет, еврейцы с саудитами....ну вы сами знаете почему, индусы, чтоб заставить нас быть сговорчивее, а более никому они и не нужны за такую цену!




      То есть все у кого есть деньги(европа,австралия,канада,корея,арабы,израил
      ь,индия)-берут ф-35...


      ...а более кому они нужны wassat
      Ратуш
      1. XXXIII Вчера, 19:57
        Цитата: Ратуш
        То есть все у кого есть деньги(европа,австралия,канада,корея,арабы,израил
        ь,индия)-берут ф-35...
        ...а более кому они нужны
        так точно good , кто на нищих нападет laughing
        XXXIII
    2. Korax71 Вчера, 18:48
      Так а больше никого и нет.у Китая свое.или надеетесь,что т50 папуасам продадут?
      Korax71
  25. Berkut24 Вчера, 19:08
    Думаю, что у китайцев отлегло... F-35 вместо Су-57, да еще и по цене раза в три дороже, не учитывая что половина из них будет всегда "условно готова", а так же общую стоимость их эксплуатации... Может, китайцы им и подсказали? Индусы последнее время умеют удивлять.
    Berkut24
    1. Ратуш Вчера, 22:08
      Цитата: Berkut24
      Думаю, что у китайцев отлегло... F-35 вместо Су-57, да еще и по цене раза в три дороже, не учитывая что половина из них будет всегда "условно готова", а так же общую стоимость их эксплуатации... Может, китайцы им и подсказали? Индусы последнее время умеют удивлять.




      Вас это удивит.но Китай под санкциями в части военных поставок еще с 1989 года.так что никакого выбора у него нет.либо сам либо у России.
      Ратуш
      1. Berkut24 Вчера, 22:25
        А причем здесь Китай с санкциями? Речь о бестолковости Индии. Поставка F-35 Индии даст время китайцам для своих разработок.
        Berkut24
    2. Скальпель Вчера, 23:03
      Су-57 сейчас сильно дороже F-35 получается. И при таких объемах производства цена упадёт не скоро.
      Скальпель
  26. Xscorpion Вчера, 19:33
    Цитата: фигвам
    Донской

    Да какой он готовый, до сих пор куча недостатков и до 5-го поколения ему не дотянуть, нет сверхзвука без форсажа. А индусы просто шантажируют нас и все.


    Согласен,просто хотят подешевле от нас самолетик получить с возможностью сборки дома.
    Xscorpion
  27. Змей Плискин Вчера, 20:39
    кстати, а че в Китае пишут про f-35?
    Змей Плискин
    1. voyaka uh Вчера, 22:35
      Они не раздумывают, а делают. J-31
      voyaka uh
      1. Змей Плискин Вчера, 23:09
        Я имею ввиду, как китайская тематическая пресса обсуждает сам f-35, что китайцы про него пишут. Так же хают,как и в России?
        Змей Плискин
  28. Lock36 Вчера, 21:25
    Индусы - знатные попильщики бабла. Уверен, что они просто присматриваются где откаты будут больше.
    Lock36
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