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Индия заинтересовалась F-35A
Индия рассматривает истребитель F-35 в качестве кандидата на пополнение своих ВВС. Как сообщает портал business-standard.com, индийское военное командование пригласило представителей компании Lockheed Martin провести брифинг о возможностях новейших истребителей.
По неофициальной информации, ВВС Индии рассматривает возможность приобретения 126 новых истребителей, которые заменят морально устаревшие МиГ-27 и МиГ-29. Индийскую армию интересует модификация F-35A, которая единственная из тройки F-35 оснащена встроенной авиационной пушкой.
Если данная информация подтвердится, то проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), который Индия развивает совместно с Россией на базе Су-57, окажется под большим вопросом. Напомним, что еще в октябре прошлого года командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».
В последние годы Индия неоднократно выражала недовольство российскими самолётами, в частности, критике подверглось качество палубных истребителей МиГ-29К. Поэтому Индия постепенно переходит к закупкам западных самолётов. Так, в 2016 году был заключён контракт на закупку французских истребителей Rafale, а в минувшем году советские противолодочные самолёты Ту-142M «Альбатрос» были заменены на американские Boeing P-8A Poseidon, передает "Warspot".
По неофициальной информации, ВВС Индии рассматривает возможность приобретения 126 новых истребителей, которые заменят морально устаревшие МиГ-27 и МиГ-29. Индийскую армию интересует модификация F-35A, которая единственная из тройки F-35 оснащена встроенной авиационной пушкой.
Если данная информация подтвердится, то проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), который Индия развивает совместно с Россией на базе Су-57, окажется под большим вопросом. Напомним, что еще в октябре прошлого года командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».
В последние годы Индия неоднократно выражала недовольство российскими самолётами, в частности, критике подверглось качество палубных истребителей МиГ-29К. Поэтому Индия постепенно переходит к закупкам западных самолётов. Так, в 2016 году был заключён контракт на закупку французских истребителей Rafale, а в минувшем году советские противолодочные самолёты Ту-142M «Альбатрос» были заменены на американские Boeing P-8A Poseidon, передает "Warspot".
Использованы фотографии: f35.com
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