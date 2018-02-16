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Козельская дивизия получит очередную партию МБР "Ярс" до конца 2018 года

Козельская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России, дислоцированная в Калужской области, получит очередную партию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса "Ярс" и загрузит их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку до конца 2018 года, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Козельская дивизия получит очередную партию МБР "Ярс" до конца 2018 года


Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев проверил ход строительства на объектах, где проводятся строительно-монтажные работы по модернизации перевооружаемого ракетного полка Козельской ракетной дивизии, отметили в ведомстве.


До конца 2018 года в Козельскую ракетную дивизию спланирована поставка межконтинентальных баллистических ракет РК "Ярс" и загрузка их в шахтные пусковые установки в перевооружаемом ракетном полку
— сказано в сообщении.

В нем отмечено, что за последние годы поставка ракетного комплекса "Ярс" позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки РВСН как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Козельская ракетная дивизия — первое в Вооруженных силах РФ соединение РВСН, которое перевооружается на "Ярсы" стационарного базирования. Принятие на вооружение этого комплекса, с учетом развития систем ПРО, должно усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания российских стратегических ядерных сил, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 20

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  1. предки с Дона Вчера, 16:03
    "Ярс" приходит на смену "тополям", непреодолимых систем ПРО для нее нет. рассказывали,что "Ярс" имеет 8 боеголовок и он взлетает так высоко,что ни одна ПРО не достанет,а потом подлетая к США допустим и сверху сбрасывает 8 боеголовок,потом их поймать очень тяжело,т.к. они могут менять траекторию по особому алгоритму и наносить удар самостоятельно каждой боеголовкой.В общем обезвредить ее нереально.
    предки с Дона
    1. Muvka Вчера, 16:18
      Он не приходит, а уже пришел. Если учесть, что в прошлом году было выпущено более 20 ракет. И их и так было не мало. Может я не прав, но уже Ярсы составляют основную часть нашего ядерного щита.
      Muvka
    2. andr327 Вчера, 17:06
      Сейчас ЯРСы меняют на подвижке-Тополя, а в шахтах УР100.
      Но комментарии на ВО типа "говорят...", смотрятся почти как английские ученые.
      andr327
  2. МИХАН Вчера, 16:04
    Когда же у нас то загрузят пустующие шахты, новейшими МБР ..?
    МИХАН
    1. Геркулесыч Вчера, 16:21
      Виталий, через пару часов к тебе на доклад САМ приедет со всеми документами, и под подпись ознакомит! wassat Так что, накрывай на стол побыстрее! !! wassat
      Геркулесыч
      1. МИХАН Вчера, 16:53
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий, через пару часов к тебе на доклад САМ приедет со всеми документами, и под подпись ознакомит! wassat Так что, накрывай на стол побыстрее! !! wassat

        Я ему уже позвонил и чисто по русски (в отличии от нашего сайта) объяснил политическую ситуацию в мире и на Южном Урале.. angry Буркнул что то про выборы и трубку положил стервец.. laughing
        МИХАН
  3. НЕКСУС Вчера, 16:06
    Ярсы -это хорошо...но когда на дежурство начнут ставить Рубежи(Авангард),которые уже испытаны и с 16-го года готовы к серийному производству?
    НЕКСУС
    1. andr327 Вчера, 17:09
      А где изготовлять эти ракеты, где доведенные до ума остальные элементы комплекса?
      andr327
  4. Геркулесыч Вчера, 16:06
    Мне иногда хочется материться -зачем такую информацию вообще афишируют? fool Может быть, список пофамильный личного состава укажут? Графики боевых дежурств? Зачем тогда существует режим секретности, если сами все и выбалтывают? ???? fool
    Геркулесыч
    1. dvina71 Вчера, 16:14
      Потому что по договору о СНВ это открытая информация. Режим секретности это не нарушает.
      dvina71
    2. Muvka Вчера, 16:19
      Зачем иметь ядерные ракеты, если о них никто не будет знать? Чем больше о них знают, тем меньше желания будет нападать на нашу страну.
      Muvka
    3. МИХАН Вчера, 16:56
      Цитата: Геркулесыч
      Мне иногда хочется материться -зачем такую информацию вообще афишируют?

      Не только тебе Витальевич..
      Цитата: Геркулесыч
      Может быть, список пофамильный личного состава укажут? Графики боевых дежурств? Зачем тогда существует режим секретности, если сами все и выбалтывают? ????

      Скоро в одноклассниках селфи, Тьфу блин выложат ..А координаты по ним вычислить не проблема..!
      МИХАН
  5. Александр War Вчера, 16:16
    Это хорошо ,что перевооружают на новые МБР "Ярс" ,главное что-бы МБР были надежно прикрыты ПВО!
    Александр War
    1. Bosch Вчера, 17:18
      Ярсам ПВО не нужны, поэтому наши заокеанские партнеры их реально боятся.
      Bosch
      1. Мур Вчера, 18:42
        Воздушно-космическая операция ВС США? Не, не слышали. А в Генштабе дураки сидят, они до сих пор пытаются прикрыть позиционные районы РВСН группировкой ПВО и сухопутных сил.
        Мур
  6. Bosch Вчера, 17:16
    По сравнению с тем, что было, это звучит смешно. Кто знает, тот поймет.
    Bosch
  7. Ураган70 Вчера, 18:01
    Все гурьбой на прикрытие Москвы, как же мы без неё... Ерунда, что вся промышленность в Сибири, главное офигевшую братию прикрыть! Я не против Москвы, как исторической столицы России, меня тошнит от зловонной ямы, в которую её превратили! У самого там две тётки живут, когда общаюсь с той, что помоложе(65 лет), это что то, это другой человек, не из нашей галактики! Старшая, еще ничего была, она еще в свите маршала Баграмяна служила...но тоже не подарок!
    Ураган70
    1. gig334 Вчера, 18:17
      Ураган70, Ярс это ударные ракеты несущие ядерные заряды, а не ракеты прикрытия(ПРО) Они не защищают Москву, они доставляют ядерный заряд на территорию врага. А в Козельске со времён СССР стояли РВСН. Что касается прикрытия, ПРО ставят там, куда будет бить противник в первую очередь, а это города миллионники, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и т д. Или вы хотите у каждой деревни ПРО поставить где живёт пару сотен человек? Так это нереально и не нужно, по этим пунктам малонаселённым, враг точно бить не будет
      gig334
  8. Старый26 Вчера, 20:05
    Цитата: предки с Дона
    рассказывали,что "Ярс" имеет 8 боеголовок

    Урежьте осетра раза в два...

    Цитата: предки с Дона
    и он взлетает так высоко,что ни одна ПРО не достанет.

    А это сколько в километрах? Максимум, что может достичь МБР - это порядка 1500 км. Перехватчики типа GBI имеют досягаемость по высоте 2000-2500 км. Достанет?

    Цитата: предки с Дона
    а потом подлетая к США допустим и сверху сбрасывает 8 боеголовок,потом их поймать очень тяжело,т.к. они могут менять траекторию по особому алгоритму и наносить удар самостоятельно каждой боеголовкой.В общем обезвредить ее нереально.

    Да, знания так и лезут из всех щелей. Уважаемый, а ничего, что ни "Ярс", ни "Булава", ни остальные ракеты, наши и американские не подлетают к США (или России) и ничего сверху не сбрасывают? Разведение боеголовок начинается еще над территорией России и они будут лететь туда по прогнозируемой траектории.

    Боеголовки никто не ловит. Их СБИВАЮТ. К тому же маневрирующих боеголовок на вооружении ни у кого еще нет. Обезвредить можно ВСЕ. Все зависит только от наряда средств

    Цитата: МИХАН
    Когда же у нас то загрузят пустующие шахты, новейшими МБР ..?

    Есть такая присказка в русском народном творчестве: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не изобрели еще наши ученые волшебную палочку. Чтобы взмахнул - РАЗ и появилось 100 новых ракет
    взмахнул ДВА - и они окажутся загруженными в шахты... Увы...

    Цитата: НЕКСУС
    Ярсы -это хорошо...но когда на дежурство начнут ставить Рубежи(Авангард),которые уже испытаны и с 16-го года готовы к серийному производству?

    Когда будут готовы другие компоненты комплекса. В частности судя по всему отсутствует мобильная база для этого комплекса...
    К тому же, насколько было известно из открытых источников, ими должны были быть вооружены максимум 4 полка. А это значит, что разверни их производство - упадет количество "Ярсев" и "Булавы"...

    Цитата: Геркулесыч
    Мне иногда хочется материться -зачем такую информацию вообще афишируют? fool Может быть, список пофамильный личного состава укажут? Графики боевых дежурств? Зачем тогда существует режим секретности, если сами все и выбалтывают? ???? fool

    А эту информацию вы в любом случае передаем нашим "заклятым друзьям". Так что ничего сверхсекретного и неизвестного для "партнеров" нет. Проводим показы новой техники ("Рубеж" уже кстати показывали им несколько лет назад)

    Цитата: МИХАН
    .А координаты по ним вычислить не проблема..!

    Шахтные и так известны
    Старый26
  9. Старый26 Вчера, 22:33
    Цитата: andr327
    Сейчас ЯРСы меняют на подвижке-Тополя, а в шахтах УР100.

    Вообще-то в шахтах УР-100Н УТТХ.Ур-100 (8К84, 15А20) уже давным давно нет
    Старый26
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