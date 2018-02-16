00:29 17 февраля
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Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно

Глава Чеченской Республики опубликовало в Инстаграм заметку, приуроченную к очередной (11-й) годовщине нахождения во главе региона. Заметка Кадырова была посвящена, в том числе, президенту России Владимиру Путину. По словам Рамзана Кадырова, он будет выполнять поставленные президентом задачи, а самому президенту Путину желает пожизненного управления государством.

Из поста главы Чеченской Республики в Инстаграм:
Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!


По словам Кадырова, при поддержке Владимира Путина власти Чечни полностью искоренили терроризм в республике, решили многие важные социальные и экономические задачи.


Глава Чечни заявил, что сейчас Чеченская Республика процветает, для жителей ЧР созданы рабочие места, а также места для обучения, отдыха и самореализации.

Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно


На данный момент активно обсуждается вопрос о возможности продления полномочий Кадырова на посту главы республики. Социологические опросы говорят о том, что рейтинг Кадырова в Чечне свыше 90%, - если верить официальной статистике.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 155

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  1. МИХАН Вчера, 16:27
    Кадыров , тоже на это метит..хе хе
    МИХАН
    1. Logall Вчера, 16:28
      Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно

      Дабы чеченцы весь северный Кавказ заселили... А то кто другой их обратно в Ичкерию позасовывает!
      Logall
      1. 210окв Вчера, 16:31
        Да,конечно.Кому то очень хочется дань с Кремля пожизненно доитьАлександр,добрый день.
        Цитата: Logall
        Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно

        Дабы чеченцы весь северный Кавказ заселили... А то кто другой их обратно в Ичкерию позасовывает!
        210окв
        1. Logall Вчера, 16:35
          Доброго вечера, Дмитрий!
          Пока атаманы прикормленны шашку из ножен не достать... Нужно что-то, ну или кого-то, менять!
          Logall
          1. Татьяна Вчера, 16:47
            Эх, лучше бы я это антиконституционное предложение Кадырова не читала! Настроение сразу упало! Хотя читать и знать о таких поползновениях местной национальной политики в титульных республиках РФ с проекцией её распространения на всю страну нужно и крайне важно!
            Только вот нормальных слов для отклика на оппонирование таких радикально узурпаторских, типа монархических, идей у меня уже нет!
            Татьяна
            1. Logall Вчера, 16:51
              Татьяна love , нельзя сдаваться! Если Мы перестанем говорить, тогда кто нас услышит?
              Logall
              1. Татьяна Вчера, 17:06
                Привет, Александр! hi
                К сожалению, даже тут на сайте "ВО" совсем недавно нашлись некоторые наивные пользователи, которые предложили при избрании Путина Президентом РФ на место Председателя Правительства Российской Федерации поставить именно Кадырова!

                Представляете себе, Александр, какого качества информационная каша у некоторых россиян в их мозгах?! Меня от этого просто оторопь берёт!
                Татьяна
                1. Logall Вчера, 17:15
                  Татьяна, Ну вот верят люди телевизору... И ничего с этим не поделать! Привыкли, что думают за них. Таким есть Свобода не нужна! Они не знают как ей распорядиться, Вот и живут рабами...
                  Logall
            2. taiga2018 Вчера, 17:02
              Цитата: Татьяна
              Эх, лучше бы я это антиконституционное предложение Кадырова не читала!

              ну зачем же такие громкие слова?Кадыров говорит то,что думает,это его мнение,разве конституционно запрещать ему это делать?а по сути,тут надо вспомнить слова Путина,который как то сказал,что в США президенты меняются,а национальная политика нет.вот для Кадырова важно,как и для многих в России,чтобы не было шараханий из одной крайности в другую,чтобы была некая преемственность в политике,ведь если послушать некоторых кандидатов в президенты это же ужас что они собираются сделать в случае избрания на пост президента,например в вопросе с тем же Крымом...
              taiga2018
              1. astepanov Вчера, 17:20
                Цитата: taiga2018
                Кадыров говорит то,что думает

                " — Какой д-рак на Плюке правду думает?… Абсурд!
                — Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете, вот в клетках и сидите."
                astepanov
                1. Татьяна Вчера, 17:27
                  taiga2018
                  чтобы была некая преемственность в политике, ведь если послушать некоторых кандидатов в президенты это же ужас что они собираются сделать в случае избрания на пост президента, например в вопросе с тем же Крымом...

                  Во-первых, государственная политика в РФ на одном Крыме не кончается!
                  А во-вторых, в этом плане и Путин, и Кадыров тоже не без греха! Ибо надо всё-таки разбираться о какой именно "преемственности" в РФ в целом идёт речь, начиная с 1990 года!
                  Кроме того, нет в политике только чисто белого и чисто чёрного - а есть ещё и множество цветных оттенков, и их тоже нужно учитывать, при выборе людей в качестве представителей народной власти в государстве!

                  А.И. Фурсов - Кто был Ельцин на самом деле? Что ждет Россию? 2016 Опубликовано: 11 окт. 2016 г. !!!
                  Татьяна
                  1. taiga2018 Вчера, 18:16
                    Цитата: Татьяна
                    Кроме того, нет в политике только чисто белого и чисто чёрного - а есть ещё и множество цветных оттенков,

                    согласен,нет чисто белого и чисто черного,но и оттенков не должно быть слишком много,в этом смысле примером опять таки могут служить США,где действует двухпартийная система,при этом отличие этих партий только в нюансах экономических программ,а внешняя политика у них практически идентична...
                    taiga2018
                2. taiga2018 Вчера, 18:31
                  [quote=astepanov]Вот потому, что вы говорите то, что не думаете и думаете то, что не думаете[/quote]
                  всегда поражало эта убеждённость некоторых людей,если кто то не согласен с их мнением,то значит он не думает...[quote=astepanov], вот в клетках и сидите."
                  Воля-слово вам незнакомое,
                  вы все с детства в оковы закованы.
                  У вас дома "молчанье"- "золото",
                  а у нас жгут коктейли Молотова.
                  У вас-царь,а у нас демократия,
                  никогда мы не будем братьями.
                  Этот стишок написала некая Дмитрук в дни майдана в Киеве...вот интересно,что теперь думает большинство украинцев о "клетке", в которой они были,как им казалось до событий на майдане...
                  taiga2018
              2. Комментарий был удален.
              3. Svarog Вчера, 17:50
                Цитата: taiga2018
                Цитата: Татьяна
                Эх, лучше бы я это антиконституционное предложение Кадырова не читала!

                ну зачем же такие громкие слова?Кадыров говорит то,что думает,это его мнение,разве конституционно запрещать ему это делать?а по сути,тут надо вспомнить слова Путина,который как то сказал,что в США президенты меняются,а национальная политика нет.вот для Кадырова важно,как и для многих в России,чтобы не было шараханий из одной крайности в другую,чтобы была некая преемственность в политике,ведь если послушать некоторых кандидатов в президенты это же ужас что они собираются сделать в случае избрания на пост президента,например в вопросе с тем же Крымом...

                Если бы Кадыров был журналистом, или еще кем ни будь, кто не относится к исполнительной власти, то в этом случае, можно все что угодно говорить, что не запрещено законом. А Кадыров является руководителем региона, таким же бессменным, как и Путин и с таким же образом мысли, что конституцию при желании и поменять можно, главное у власти оставаться..
                Svarog
              4. Монос Вчера, 18:37
                Цитата: taiga2018
                чтобы была некая преемственность

                Нужна выстроенная система власти, которая эту преемственность и обеспечит. В создании такой системы вижу основную задачу ВВП на следующий срок.
                Монос
                1. куртка бейна Вчера, 18:44
                  Цитата: Монос
                  Цитата: taiga2018
                  чтобы была некая преемственность

                  Нужна выстроенная система власти, которая эту преемственность и обеспечит. В создании такой системы вижу основную задачу ВВП на следующий срок.

                  "Вертикаль власти" выстроенная Путиным и заточенная на конкретного человека абсолютно неэффективна. Поскольку Путин не вечен и случись с ним что-нибудь завтра или послезавтра, то в борьбе за власть страна испытает такие потрясения, которые и не снились "в лихие 90".
                  куртка бейна
                  1. Монос Вчера, 18:48
                    Цитата: куртка бейна
                    "Вертикаль власти" выстроенная Путиным

                    А я про "вертикаль" и не говорил. Я говорил про "систему".
                    Монос
                    1. куртка бейна Вчера, 18:50
                      Цитата: Монос
                      Цитата: куртка бейна
                      "Вертикаль власти" выстроенная Путиным

                      А я про "вертикаль" и не говорил. Я говорил про "систему".

                      И в чём отличие?
                      куртка бейна
                      1. Монос Вчера, 18:57
                        Цитата: куртка бейна
                        И в чём отличие?

                        В чём отличие?... Ну, оно примерно такое, как между "членом" и фаллоиммитатором "член" встаёт когда надо, а фаллоиммитатор, когда его достают из тумбочки. Хотя... не знаю где их любители хранят... what
                        Монос
                2. taiga2018 Вчера, 18:47
                  Цитата: Монос
                  Нужна выстроенная система власти, которая эту преемственность и обеспечит.

                  вот и я о том же,а некоторые воспринимают это как желание оставить Путина пожизненным президентом...нет,нет и ещё раз нет!это опасно для любой страны...
                  taiga2018
              5. андрон-30 Вчера, 22:22
                совершенно Вас поддерживаю , разброд в обществе губителен ,господа ,граждане ,товарищи , вспомните 90е , дрожь по телу не идёт , значит вы это не видели , упаси вас БОГ пережить то время .
                андрон-30
            3. трассер Вчера, 17:24
              Это вы переживаете по поводу конституции продиктованой из "Гос Депа" США ? Ай ай ай как же так то ?
              " А КТО ЭТО СДЕЛАЛ" ?
              трассер
          2. Bosch Вчера, 17:06
            В противном случае - застой: 24 года на одном месте без особых результатов это перебор..
            Bosch
          3. МИХАН Вчера, 18:04
            Цитата: Logall
            Пока атаманы прикормленны шашку из ножен не достать... Нужно что-то, ну или кого-то, менять!

            Это вы на кого намекаете Поэт..? Смена власти в России , всегда сопровождается большой кровью и потерями.. Сейчас это все для России будет полным крахом и потерей государственности.. Запад этого только и ждет , чтобы двинуть танки на Москву , уничтожив всю инфраструктуру ракетами (без ЯО ..) восстановится "мир американский " на всей планете..хе хе
            Виски будем пить и хотдогами закусывать ..Мечта дерьмократов..! negative
            МИХАН
            1. Logall Вчера, 18:27
              Цитата: МИХАН
              Виски будем пить и хотдогами закусывать ..

              Фу-фу-фу, Виталий! Я борщ люблю. А смены власти ближайшие шесть лет не будет. Ну а потом нужно менять всю зажравшуюся верхушку... Всяких Чубайсов (Медведев и Ко) оставлять нельзя!
              Logall
              1. МИХАН Вчера, 19:35
                Цитата: Logall
                Цитата: МИХАН
                Виски будем пить и хотдогами закусывать ..

                Фу-фу-фу, Виталий! Я борщ люблю. А смены власти ближайшие шесть лет не будет. Ну а потом нужно менять всю зажравшуюся верхушку... Всяких Чубайсов (Медведев и Ко) оставлять нельзя!

                Ну принято..А то уж я прям шашку почти из ножен вытащил и сердце забилось в тревоге soldier
                МИХАН
                1. трассер Вчера, 22:01
                  А вы Виталий уверены , что это шашка? Навсякий случай у жены спросите, она точно скажет...
                  трассер
            2. андрон-30 Вчера, 22:32
              и не только , это мечта мазохистов рыдалковистов и насебеволосодравистов .
              андрон-30
        2. DMB_95 Вчера, 16:43
          Цитата: 210окв
          Кому то очень хочется дань с Кремля пожизненно доить

          Можно платить , а можно воевать . По другому , думаете , получится ?
          DMB_95
          1. БАРХАН Сегодня, 00:12
            Цитата: DMB_95
            По другому , думаете , получится ?

            Спросите у Сталина.Наверно возможно.
            БАРХАН
        3. Черный_Ватник Вчера, 16:53
          Кто-то когда-то ляпнул про дань, и понесли в массы.
          Кроме Чечни, есть еще очень много дотационных регионов. И Чечня среди них не самая первая.
          Перефразирую: А зачем нам, богатым регионам, платить дань зажравшимся столицам?
          Черный_Ватник
          1. vitalm Вчера, 17:30
            Возьми например Тыву, по сравнению с Чечней, просто отстой. Знаю. Жил. Родители живут, пока не могу их перевезти к себе.
            vitalm
      2. INVESTOR Вчера, 17:40
        Хорошо лизнул, что скажешь.. fellow
        INVESTOR
      3. starogil Вчера, 19:01
        ....позасовывает, говоришь?
        У горлопана Лебедя в 1996 был Хасавюрт, у нынешнего Путина сегодняшний Кадыров...
        приезжайте на Кавминводы и посмотрите во что превратилась в прошлом ВсеСоюзная
        Здравница.
        starogil
        1. андрон-30 Вчера, 22:42
          действительно красота , сколько будет стоить что -бы отдохнуть у вас ?
          андрон-30
    2. Piramidon Вчера, 16:33
      Цитата: МИХАН
      Кадыров , тоже на это метит..хе хе

      "хе-хе" или не "хе-хе", но пока Кадыров там у власти, ЧР в сводках о контртеррористических операциях не фигурирует, в отличии от того же Дагестана. Сравните с тем, что там раньше творилось
      Piramidon
      1. андрей юрьевич Вчера, 16:37
        Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно

        цари,плохо заканчивали...
        андрей юрьевич
        1. Logall Вчера, 16:47
          Цитата: андрей юрьевич
          цари,плохо заканчивали...

          Ага, Путин гонится за лаврами АлександраIII... Может и кончить также.
          Logall
          1. KBR109 Вчера, 17:19
            Как ? Подержать на плечах крышу вагона - конституция организма не позволит. Или умереть от алкоголизма ?
            KBR109
            1. Piramidon Вчера, 17:21
              Цитата: KBR109
              Как ? Подержать на плечах крышу вагона - конституция организма не позволит. Или умереть от алкоголизма ?

              Сам то понял, что написал?
              Piramidon
              1. KBR109 Вчера, 17:40
                Лавры Александра 3 что привели к его кончине. Или вы ни о чем ? Или с этим самодержцем у вас слабовато будет ?
                KBR109
                1. влад66 Вчера, 20:00
                  Цитата: KBR109
                  Лавры Александра 3 что привели к его кончине.

                  Коллега Пикуля почитали.
                  17 (29) октября 1888 года царский поезд, идущий с юга, потерпел крушение у станции Борки, в 50 километрах от Харькова. Семь вагонов оказались разбитыми; были жертвы среди прислуги, но царская семья, находившаяся в вагоне-столовой, осталась цела. При крушении обвалилась крыша вагона; Александр, как говорили, удерживал её на своих плечах до тех пор, пока не прибыла помощь.Однако вскоре после этого происшествия император стал жаловаться на боли в пояснице. Профессор В. Ф. Грубе[uk], осмотревший Александра, пришёл к выводу, что страшное сотрясение при падении положило начало болезни почек. Болезнь неуклонно развивалась. Государь все чаще чувствовал себя нездоровым. Цвет лица его стал землистым, пропал аппетит, плохо работало сердце. Зимой 1894 года он простудился, а в сентябре, во время охоты в Беловежье, почувствовал себя совсем скверно. Берлинский профессор Эрнст Лейден, срочно приехавший по вызову в Россию, нашёл у императора нефрит — острое воспаление почек; по его настоянию Александра отправили в Крым, в Ливадию. Правда, двоюродная сестра государя, греческая королева Ольга Константиновна предлагала Александру ехать в Грецию на лечение, однако по пути император почувствовал себя так плохо, что было решено остановиться в Ливадии.21 сентября (3 октября) 1894 года императорская семья приехала в Ливадийский дворец. Здесь Александр III, которому не было и пятидесяти лет, угас за месяц. Он страшно похудел, измученный болезнью. Ему почти ничего нельзя было есть, император уже не мог ни ходить, ни лежать и почти не мог уснуть.20 октября (1 ноября) 1894 года, в 2 часа 15 минут пополудни, сидя в кресле, Александр III умер. Диагноз болезни императора Александра III:«Ливадия, 21 октября (2 ноября) 1894. Диагноз болезни Его Величества Государя Императора Александра Александровича, поведший к Его кончине: Хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов, геморрагический инфаркт в левом легком, с последовательным воспалением. Подписано: Лейден, Захарьин, лейб-хирург Гиршев, профессор Н. Попов, почётный лейб-хирург Вельяминов, министр Двора граф Воронцов-Дашков»

                  Это из вики.И все мы люди не лишены маленьких радостей. hi
                  влад66
              2. ротмистр Вчера, 17:42
                Цитата: Piramidon
                Цитата: KBR109
                Как ? Подержать на плечах крышу вагона - конституция организма не позволит. Или умереть от алкоголизма ?

                Сам то понял, что написал?

                Не переживайте, он написал это с определенный целью,облить грязью Путина.
                ротмистр
                1. Piramidon Вчера, 17:56
                  Цитата: ротмистр
                  Не переживайте, он написал это с определенный целью,облить грязью Путина.

                  Да это просто какой то белогорячечный бpeд. Не даром он про алкоголизм упоминал.
                  Piramidon
                  1. KBR109 Вчера, 18:02
                    Не даром. Сообщаю вам попутно что государь Александр 3 считается умер именно от этой болячки. Читайте книги - и вам воздастся )))
                    KBR109
                    1. Logall Вчера, 18:17
                      Я же и пишу, что дофига на себя взваливает...
                      А про алкоголизм, так это алкоголики дописали! Я-же не пью! И не больной, и не стукач!!!
                      Logall
                    2. Piramidon Вчера, 18:25
                      Цитата: KBR109
                      Не даром. Сообщаю вам попутно что государь Александр 3 считается умер именно от этой болячки. Читайте книги - и вам воздастся )))

                      Википедия - forever?
                      Piramidon
          2. skylare Вчера, 20:45
            Ага, Путин гонится за лаврами АлександраIII... Может и кончить также.

            Как ? Подержать на плечах крышу вагона - конституция организма не позволит. Или умереть от алкоголизма ?

            Человек, в царствование которого флот России увеличился более чем на 100 кораблей, в том числе - 17 эскадренных броненосцев, как минимум - заслуживает уважения. И я имею в виду не Путина.
            skylare
          3. МИХАН Вчера, 22:23
            Цитата: Logall
            Цитата: андрей юрьевич
            цари,плохо заканчивали...

            Ага, Путин гонится за лаврами АлександраIII... Может и кончить также.

            И придет Навальный с Собчак ??? И будет всем в Москве счастье опять ! Помню , помню..
            МИХАН
            1. Logall Вчера, 22:33
              Цитата: МИХАН
              И придет Навальный с Собчак ???

              Боже упаси, Виталий. На Руси ещё не перевелись умы! И не переведутся...
              "Век стояла Русь, не качалась. И будет стоять - не шелохнётся!"
              Logall
        2. Dart2027 Вчера, 18:03
          Английская королева в курсе? Или Ротшильды с Рокфеллерами?
          Dart2027
      2. BerBer Вчера, 16:38
        Лучше платить деньгами, чем кровью русских пацанов. Тем более, что чеченцы тоже граждане РФ, кто бы, что не говорил.
        BerBer
        1. Logall Вчера, 16:44
          Сразу видно, что чеченцы массово рядом с Вами не жили.
          Logall
          1. BerBer Вчера, 16:53
            Почему же, всегда. У меня в детстве друзья были.
            BerBer
            1. Logall Вчера, 16:57
              Я говорю не про друзей! (У меня на Кавказе друзей-абреков хватает) Я Вам толкую про диаспоры, которые метр за метром захватывают казачие земли... А атаманы сыты, они забыли про честь!
              Logall
              1. ротмистр Вчера, 17:44
                Цитата: Logall
                Я говорю не про друзей! (У меня на Кавказе друзей-абреков хватает) Я Вам толкую про диаспоры, которые метр за метром захватывают казачие земли... А атаманы сыты, они забыли про честь!

                Казачьи земли им подарили ребята большевики, у которых здесь последователей пруд пруди. Основная масса краснофлажковых лютые русофобы. Рекомендую почитать их комментарии.
                ротмистр
                1. Logall Вчера, 18:19
                  Цитата: ротмистр
                  Казачьи земли им подарили ребята большевики,

                  Я на Кавказ (на землю предков) переехал в 2004м... Их в то время столько не было! А сейчас...!
                  Logall
        2. 210окв Вчера, 16:53
          Лучше навести порядок в стране чем платить дань что бы наших людей эти...не тронули.
          Цитата: BerBer
          Лучше платить деньгами, чем кровью русских пацанов. Тем более, что чеченцы тоже граждане РФ, кто бы, что не говорил.
          210окв
        3. Вас Влад Вчера, 17:48
          Цитата: BerBer
          Тем более, что чеченцы тоже граждане РФ,

          Тем более раскачать могли любой регион!
          Вас Влад
        4. Korax71 Вчера, 19:56
          Ага.и в первую компанию они тоже были гражданами России и независимости требовали.как их уберегло это от авиаударов,арт обстрелов.какая то двоякая политика.и если думаете,что откупились,то глубоко заблуждаетесь.просто отсрочили.
          Korax71
      3. Logall Вчера, 16:38
        Цитата: Piramidon
        пока Кадыров там у власти, ЧР в сводках о контртеррористических операциях не фигурирует, в отличии от того же Дагестана.

        Не нужно путать Чечню с Дагестаном! В Ичкерии живёт и доминирует одна национальность - чеченцы, а в Дагестане разношёрстные кланы... Больше национальностей чем в Дагестане нет нигде! Вот и тянут каждый в свою конуру. А те, кому ничего не досталось, идут в "воины Аллаха"...
        Logall
        1. Piramidon Вчера, 16:50
          Цитата: Logall
          В Ичкерии живёт и доминирует одна национальность - чеченцы

          На счет "ДОМИНИРУЕТ" - да, на счет "ЖИВЕТ" - не согласен. Там всегда был "винегрет" из 100/500 национальностей и до того, как Хрущев вернул чеченчев и ингушей из Казахстана во власти там доминировали русские. Я 15 лет прожил в ЧИАССР и менталитет этого народа знаю не по наслышке. "Своих" они протаскивали во все структуры еще во времена СССР. Но если на вершине власти стоит лояльный центральному правительству человек, то и в любом ауле будет руководить его человек. С Дагестаном согласен, там все намного сложнее. Просто там нужно найти доминирующий клан и делать ставку на него. А они уже с остальными пусть разбираются.
          Piramidon
          1. Logall Вчера, 17:00
            Цитата: Piramidon
            Я 15 лет прожил в ЧИАССР

            Давно ли Вы были в Чечне? Я шесть месяцев назад... Съездийте, удивитесь!
            Logall
            1. Piramidon Вчера, 17:09
              Цитата: Logall
              Цитата: Piramidon
              Я 15 лет прожил в ЧИАССР

              Давно ли Вы были в Чечне? Я шесть месяцев назад... Съездийте, удивитесь!

              Каюсь. В последний раз я был в Грозном в 1984 году. Сейчас бы и съездил туда, но не к кому. Все родные или умерли или разъехались. Но то, что я знаю чеченцев (довоенных), я все равно не отрицаю. У меня среди них было много друзей и знакомых.
              Piramidon
          2. ротмистр Вчера, 17:46
            Цитата: Piramidon
            Цитата: Logall
            В Ичкерии живёт и доминирует одна национальность - чеченцы

            На счет "ДОМИНИРУЕТ" - да, на счет "ЖИВЕТ" - не согласен. Там всегда был "винегрет" из 100/500 национальностей и до того, как Хрущев вернул чеченчев и ингушей из Казахстана во власти там доминировали русские. Я 15 лет прожил в ЧИАССР и менталитет этого народа знаю не по наслышке. "Своих" они протаскивали во все структуры еще во времена СССР. Но если на вершине власти стоит лояльный центральному правительству человек, то и в любом ауле будет руководить его человек. С Дагестаном согласен, там все намного сложнее. Просто там нужно найти доминирующий клан и делать ставку на него. А они уже с остальными пусть разбираются.

            Согласен с Вами. Недаром наши цари перетягивали верхушку горских народов на свою сторону.
            ротмистр
        2. taiga2018 Вчера, 16:51
          Цитата: Logall
          В Ичкерии живёт и доминирует одна национальность

          чеченцы тоже не монолитны,у них тейповое деление,и тейпы не относящиеся к родственникам Кадырова наверняка тоже не в восторге от его правления,так что там всё не так просто...
          taiga2018
          1. Logall Вчера, 17:03
            Цитата: taiga2018
            там всё не так просто...

            Только не нужно говорить за "дочерей чеченских офицеров"... Всё не монолитны! Русские в том числе.
            Logall
      4. 210окв Вчера, 16:52
        Пока Кадыров?Или все же НАШИ ребята из того же Краснодарского ФСБ которые оттуда не вылазят.?
        Цитата: Piramidon
        Цитата: МИХАН
        Кадыров , тоже на это метит..хе хе

        "хе-хе" или не "хе-хе", но пока Кадыров там у власти, ЧР в сводках о контртеррористических операциях не фигурирует, в отличии от того же Дагестана. Сравните с тем, что там раньше творилось
        210окв
      5. МИХАН Вчера, 17:06
        Цитата: Piramidon
        Цитата: МИХАН
        Кадыров , тоже на это метит..хе хе

        "хе-хе" или не "хе-хе", но пока Кадыров там у власти, ЧР в сводках о контртеррористических операциях не фигурирует, в отличии от того же Дагестана. Сравните с тем, что там раньше творилось

        Ну что есть , то есть..Рамзан построил чеченцев четко (за наши деньги конечно)) ! Я без сарказма и во многих проблемах они России реальную помощь оказали , как бойцы..
        Кавказ уважает СИЛУ, так было есть и будет..

        А страховочка имеется на всякий случай..
        МИХАН
      6. Черный_Ватник Вчера, 17:08
        "хе-хе" или не "хе-хе", но пока Кадыров там у власти, ЧР в сводках о контртеррористических операциях не фигурирует, в отличии от того же Дагестана.


        А вы больше ТВ смотрите, их если послушать, так вообще в стране все в молочных реках плавают и на кисельных берегах загорают.
        1. Периодические перестрелки-терракты-взрывы в Чечне случают. Происходит это гораздо чаще, чем показывают по ТВ.
        2. Относительное спокойствие ( по сравнению с началом нулевых) удалось достичь потому, что бородачей спустили с гор, дали им амнистию, зарплаты, соц.пакеты... а кому-то и медалек навешали за "заслуги". Другими словами скажу так: легитимную власть и конституционный строй в Чечне поддерживают те, кто 15-20 лет назад бегал по горам Хатабом и резал голову пацанов... Смешно звучит, правда?
        3.Товарищ 2 года назад ездил в командировку в Дагестан и 2 месяца назад вернулся из Чечни. И там и там провел пол года. Заключение было такое " В Дагестане я чувствовал себя как дома, в своей стране. В Чечне ненависть к нам витала в воздухе". Но самый сок, это когда один из чеченских силовиков в погонах ему открыто сказал "Погодите, уйдет ваш Путин, тогда мы свое возьмем". Реагировать на такие выпады "заслуженных горцев" начальство запретило... в Чечне все прекрасно)

        Но это все ни в коем рази не отменяет того факта, что и среди чеченцев были достойнейшие сыны России. Саид Магомед Какиев, например
        Черный_Ватник
        1. Piramidon Вчера, 17:32
          Цитата: Черный_Ватник
          А вы больше ТВ смотрите

          1.ТВ не смотрю уже лет 5. Ящик давно отдан на откуп внуку, он его использует в качестве ТВ-плеера.
          2. Никогда не доверяю информации, типа -"мой друг видел", "написал", сообщил"... и прочим " НАШИМ проверенным источникам, пожелавшим остаться неизвестными"
          Piramidon
          1. Черный_Ватник Вчера, 17:38
            Имеете право не доверять. Тут ничего не поделаешь. Время все расставит на свои места.
            Черный_Ватник
          2. МИХАН Вчера, 17:40
            Цитата: Piramidon
            Никогда не доверяю информации, типа -"мой друг видел", "написал", сообщил"... и прочим " НАШИМ проверенным источникам, пожелавшим остаться неизвестными"

            Таже фигня .."дочки офицеров" работают в России круглыми сутками..
            С чеченами и прочими "братьями" обниматься теперь уже не хочу и не буду надолго...Но договариваться с ними можно, когда Россия сильная во всех отношениях и к этому нужно стремиться и не допускать смуты ..Иначе кровь и бойня опять.!
            МИХАН
        2. Dart2027 Вчера, 18:06
          Цитата: Черный_Ватник
          Погодите, уйдет ваш Путин, тогда мы свое возьмем

          То есть Россия держится на Кавказе только благодаря Путину?
          Dart2027
          1. Черный_Ватник Вчера, 18:08
            Чечня - это не весь Кавказ.
            Черный_Ватник
            1. Dart2027 Вчера, 18:55
              Хорошо, то есть Россия держится в Чечне только благодаря Путину?
              Dart2027
              1. Черный_Ватник Вчера, 19:13
                По большей части да.
                Или даже не так. Перефразирую.
                Благодарю Путину Чечня сейчас является частью России.
                Черный_Ватник
                1. Санкюлот Вчера, 23:58
                  Даже наверное благодаря Путину Россия является частью Чечни
                  Санкюлот
    3. Azazelo Вчера, 16:58
      Да не ему так хватает денег. Но вообще мысль здравая. Несмотря на то что Кадыровым многие его соотечественники на территории России творят непотребство мне этот мужик пока что нравиться. Жаль только одобрил ММА битвы у подростков....ну не нокдауны и нокауты должны в таком возрасте формировать личность... ИМХО
      Azazelo
      1. Piramidon Вчера, 18:31
        Цитата: Azazelo
        Несмотря на то что Кадыровым многие его соотечественники на территории России творят непотребство

        По крайней мере, Рамзан хоть как то пытается разобраться со всякими беспредельщиками. Сравните (если вы жили в то время), что творилось во времена Дудаева, Яндарбиева, Масхадова.
        Piramidon
    4. Геркулесыч Вчера, 17:13
      Может быть тогда восстановить монархию в стране -два претендента на царство уже есть!
      Геркулесыч
      1. МИХАН Вчера, 17:43
        Цитата: Геркулесыч
        Может быть тогда восстановить монархию в стране -два претендента на царство уже есть!

        МЫ , МИХАН ПЕРВЫЙ согласен на царство на сайте ! А потом уж как пойдет ..хе хе drinks
        МИХАН
        1. Tatanka Yotanka Вчера, 20:19
          Цитата: МИХАН
          МЫ , МИХАН ПЕРВЫЙ

          к чему эти цифры может просто МИХАН ХЕ-ХЕ fellow
          Tatanka Yotanka
          1. трассер Вчера, 22:12
            Не трогайте пациента Михана. Он вполне серьезно с вами. Так что держите суб ординацию. Делаете перед ним " ку" обязательно. Иначе " транклюкирует " нафиг.
            трассер
        2. БАРХАН Сегодня, 00:24
          Цитата: МИХАН
          МЫ , МИХАН ПЕРВЫЙ согласен на царство на сайте ! А потом уж как пойдет ..хе хе

          Извините,Ваше Величество,но за язык никто не тянул...МИХАН ПЕРВЫЙ так МИХАН ПЕРВЫЙ....И уж извольте аватарку в короне явить...
          БАРХАН
    5. Туз Бубен Вчера, 18:40
      Ну,дык ,не будет Путина, не будет и Кадырова...
      А будет очередная Ан-нусра в анале России...
      Тут уж хочешь или нет- приходится мириться...
      Ну, или либо, мать всех бомб на все южные территории от Чечни...
      Туз Бубен
  2. Охотовед 2 Вчера, 16:28
    Вот те на! Рамзан однако погорячился! Надеюсь - не будет, зарождения новой династии? Царя нам только не хватало! И крепостного права, впридачу! negative
    Охотовед 2
    1. vadsonen Вчера, 18:31
      Царя нам только не хватало! И крепостного права, впридачу!

      Первое уже есть (только называется иначе), зачатки второго уже формируются.
      vadsonen
  3. Теренин Вчера, 16:30
    По российскому законодательству пожизненно только можно тюремный срок получить crying
    Теренин
  4. Сержант71 Вчера, 16:30
    И в мавзолей вас обоих потом рядом положить!))
    Сержант71
    1. Logall Вчера, 16:32
      Пожизненно! Прижизненно!
      Убрать после смерти, шобы не завонялись...
      Logall
    2. vadsonen Вчера, 18:35
      И в мавзолей вас обоих потом рядом положить!))

      Лучше сразу.
      vadsonen
  5. Bulrumeb Вчера, 16:33
    а самому президенту Путину желает пожизненного управления государством


    Избави господи
    Bulrumeb
    1. ротмистр Вчера, 17:49
      Цитата: Bulrumeb
      а самому президенту Путину желает пожизненного управления государством


      Избави господи

      Не думаю, что многим нрвавиться Зюганов.
      ротмистр
      1. Bulrumeb Вчера, 17:56
        А разве Зюганов все еще собирается в президенты? Не знал. Своего мнения не навязываю. Те кого устраивает чье-либо пожизненное правление могут сказать так: Даруй, Боже, благодать
        Bulrumeb
  6. частное лицо Вчера, 16:35
    Глава Чечни заявил, что сейчас Чеченская Республика процветает, для жителей ЧР созданы рабочие места, а также места для обучения, отдыха и самореализации.
    А для остальных россиян когда всё это будет?
    частное лицо
    1. Сержант71 Вчера, 16:38
      После выборов же! Стыдно не знать такие вещи!
      Сержант71
    2. BerBer Вчера, 16:40
      Чего Вы ноете, создавайте рабочие места сами. Задницами шевелите.
      BerBer
      1. частное лицо Вчера, 16:46
        Кто ноет? Какие рабочие места? Вы о чём? У вас наверное такие места где нибудь на рынке торгуете китайским шмотьём. В России всё поделили в 90х .
        частное лицо
      2. FalconD Вчера, 20:14
        Ты счастливый человек, раз твоя шевелящаяся задница стала для кого-то рабочим местом!)
        FalconD
    3. Lantau Вчера, 16:40
      ﻿
      Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе (с)
      Lantau
      1. woron333444 Вчера, 16:54
        Lantau опять в 90-е?
        woron333444
        1. частное лицо Вчера, 16:59
          Спроси у BerBer. Он походу неплохо задницей шевелит.
          частное лицо
          1. трассер Вчера, 22:14
            Тьфу на вас, не на этом сайте ...
            трассер
  7. Monster_Fat Вчера, 16:37
    Xа! А вот, действительно-не будет Путина и фиг знает, что опять "заварится" в Чечне...
    Monster_Fat
    1. Piramidon Вчера, 16:58
      Цитата: Monster_Fat
      Xа! А вот, действительно-не будет Путина и фиг знает, что опять "заварится" в Чечне...

      Клубнику будут выращивать. wassat
      Piramidon
      1. sapporo1959 Вчера, 17:35
        Ну а что неплохой бизнес.Мы вон нонче да же тут в Белоруссии малину да клубнику стали садить и собирать с вывозом на Мацкву.Скупщики уже и озолотились...
        sapporo1959
        1. Piramidon Вчера, 17:49
          Цитата: sapporo1959
          Ну а что неплохой бизнес.Мы вон нонче да же тут в Белоруссии малину да клубнику стали садить и собирать с вывозом на Мацкву.Скупщики уже и озолотились...

          С клубникой все понятно, но как вы на МАЦКВУ креветок с трепангами и ананасами поставляете?
          Piramidon
          1. sapporo1959 Вчера, 21:21
            Ну а чего бы и не поставить стране которая находясь в окружении морей и океанов сама в не в состоянии наловить этих самых креветок.Капитализма она такая!
            sapporo1959
      2. ротмистр Вчера, 17:50
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Monster_Fat
        Xа! А вот, действительно-не будет Путина и фиг знает, что опять "заварится" в Чечне...

        Клубнику будут выращивать. wassat

        Нет, те кто сейчас выступает против Путина надеется, что они будут ее есть, а выращивать будут другие.
        ротмистр
        1. Paranoid50 Вчера, 21:24
          Цитата: ротмистр
          надеется, что они будут ее есть, а выращивать будут другие.
          Однако,классика. yes
          Paranoid50
  8. предки с Дона Вчера, 16:42
    Плохо, что у "пожизненного" нет сына, вон Григорич подсуетился.
    предки с Дона
    1. Сержант71 Вчера, 16:51
      А чем дочки хуже"?! А вдруг новая Екатерина Великая получится? ))))))
      Сержант71
  9. Филин Вчера, 16:49
    Скажи кто твой "друг", и станет ясно кто ты...
    Филин
  10. FalconD Вчера, 16:50
    Процветает, пока дотации и федерального бюджета льются рекой!!! А деньги на дотации снимают с регионов, которые действительно зарабатывают....Вот и получается, что остальная страна содержит процветающих!
    FalconD
    1. МИХАН Вчера, 17:19
      Цитата: FalconD
      Процветает, пока дотации и федерального бюджета льются рекой!!! А деньги на дотации снимают с регионов, которые действительно зарабатывают....Вот и получается, что остальная страна содержит процветающих!

      Ну хватит ныть уже , про голодающих пенсионеров и "хватит кормить Кавказ" и т.д. Путин решил проблему с Чечней и довольно таки быстро и огромный плюс ему за это..Нет там войны и террактов тоже..Вот суть главная! А Рамзан все же молодец , хоть и приворовывает , но за Россию стоит , хотя биографию его все знают ..Вот так уж получилось и наша вина в этом тоже есть мочили друг друга насмерть на радость западу и нашим дерьмократам , Березовскому и т.д.
      МИХАН
      1. FalconD Вчера, 19:59
        Это решение проблемы очень шаткое...по сути - это покупка мира и лояльности! Чуть более серьезный кризис и всё это рухнет! Эти ребята с рук едят..,но волком в лес посматривают! Думаю, что Сталин был не самым глупым человеком..и не просто так Казахстан ими заселял...
        FalconD
      2. Korax71 Вчера, 20:11
        Сразу заметно,что маме цинк в ебург,в Саратов,в Воронеж вы не возили.потому не могу с вами согласится по части кто молодец,и насколько быстро решили проблему.
        Korax71
        1. FalconD Вчера, 20:25
          И какой ценой
          FalconD
      3. FalconD Вчера, 20:27
        Рекомендую книгу Михаила Полторанина..Власть в тротиловом эквиваленте....Он в ней очень интересно описывает кто такие чеченцы
        FalconD
        1. МИХАН Вчера, 22:33
          Цитата: FalconD
          Рекомендую книгу Михаила Полторанина..Власть в тротиловом эквиваленте....Он в ней очень интересно описывает кто такие чеченцы

          Да знаем мы уже все эти книжки и откуда ветер дует..Таки да ! хе хе
          МИХАН
      4. Санкюлот Сегодня, 00:06
        У русских не было проблем с Чечнёй о чём вы?Какая мне вот разница есть ли в Чечне теракты или нет,идёт там война или нет?А так да,операция по присоединению России к Чечне Вовику удалась
        Вовик пабедил,победили ли русские?
        Санкюлот
  11. astepanov Вчера, 17:02
    — Я очень люблю ПЖ!
    — А я его еще больше ку!
    astepanov
  12. Razvedka_Boem Вчера, 17:03
    Ожидая шквал в свою сторону, хочу заметить - Русские это те, кто мыслит по русски.
    Родной язык - тот, на котором человек думает.
    Кадыров - думает по русски, но националисты со всех сторон..
    Всегда найдут слова покритиковать..
    Мир вам всем.
    Razvedka_Boem
    1. zyablik.olga Вчера, 17:18
      Цитата: Razvedka_Boem
      Кадыров - думает по русски, но националисты со всех сторон..


      Это русские люди? Вы уверены?
      zyablik.olga
      1. Razvedka_Boem Вчера, 17:30
        Вы уверены?

        Человек на кадре молодой. Все совершают ошибки.
        Важно их осознать.
        Более ярого сторонника гаранта суверенитета России на данный момент - нет.
        Razvedka_Boem
        1. zyablik.olga Вчера, 17:33
          Цитата: Razvedka_Boem
          Более ярого сторонника гаранта суверенитета России на данный момент - нет.

          Вы хотели сказать "ярого гаранта собственного суверенитета"? Да на нём клейма ставить негде, при нормальной власти такие деятели пожизненно сидеть должны.
          zyablik.olga
          1. Razvedka_Boem Вчера, 17:41
            Да на нём клейма ставить негде

            Когда его отца взорвали, он встал на его место - Восток дело тонкое..
            И за то время, что он у власти - все нормально.
            В отличии от губернаторов казалось бы исконно "русских" территорий.
            Судят по конечному результату, а не по "лицу".
            Победитель пишет правила и историю.
            Dixi.
            Razvedka_Boem
            1. vadsonen Вчера, 18:43
              Более ярого сторонника гаранта суверенитета России на данный момент - нет.

              Откровенному террористу и бандиту предложили, вместо терроризма и бандитизма, стать царьком. Денег - сколько потратить сможешь. Работать не надо. Вот он и стал "ярым сторонником гаранта суверенитета" или как там.
              vadsonen
          2. Korax71 Вчера, 20:16
            Да уж.помнится на какой то пресс конференции товарищ Пу сказал и про мочить в сортире,и про то,что если есть бандиты на территории чр,то они будут уничтожены.году в 99 что ли было дело.но что то пошло не так.
            Korax71
        2. Tatanka Yotanka Вчера, 18:20
          Цитата: Razvedka_Boem
          Более ярого сторонника гаранта суверенитета России на данный момент - нет.

          уберите материальные блага и сторонник растворится
          Tatanka Yotanka
    2. Геркулесыч Вчера, 17:19
      Спасибо на добром слове, если оно сказано искренне! hi
      Геркулесыч
      1. Razvedka_Boem Вчера, 17:27
        Я всегда искренен.
        Я не русский, но это понятие - не национальность.
        К сожалению - это понимают немногие.
        Россия - плавильный котел, в котором, если не дай Бог случится что-то, люди многих национальностей встанут на ее защиту, не думая о своих корнях, а думая о доме под названием Россия.
        Razvedka_Boem
    3. МИХАН Вчера, 18:21
      Цитата: Razvedka_Boem
      Ожидая шквал в свою сторону, хочу заметить - Русские это те, кто мыслит по русски.
      Родной язык - тот, на котором человек думает.
      Кадыров - думает по русски, но националисты со всех сторон..
      Всегда найдут слова покритиковать..
      Мир вам всем.

      ВСЕМ НАМ МИРА! Хорошо написали .. hi Держаться нам нужно вместе , это однозначно.. soldier
      МИХАН
  13. gig334 Вчера, 17:12
    Я бы тоже призывал, если бы жил при Путине как кадыров.
    gig334
  14. Million Вчера, 17:22
    Академик против Конституции?
    Million
  15. alstr Вчера, 17:36
    Мда. Самое интересное, что мнение Кадырова может совпасть с мнением его противников (т.е. те кто не хочет Путина видеть президентом). При этом даже Конституцию не придется менять
    Догадайтесь какой это вариант.

    Но результат этого будет печальным. Мда.

    alstr
  16. армеец Вчера, 17:37
    Тоже пожизненно хочет
    Все правильно
    Лучше пожизненно править чем сидеть
    армеец
  17. трассер Вчера, 17:40
    Цитата: Bosch
    В противном случае - застой: 24 года на одном месте без особых результатов это перебор..

    Да ? А вы где 24 года назад жили? 24 года назад нам помнится зарплату на гос службе по 3 месяца не платили. А жена работая в институте преподавателем могла заработать только на проезд до института и на пол месяца обедов....остальное с моей сержантской зарплаты... Вы сейчас то же самое видите вокруг? Ну вот ответьте себе ? То же самое? Ответ очевиден. Так что молчали бы вы про " застой".
    трассер
  18. Dzafdet Вчера, 17:42
    Главный чечен понимает, что, если Вовочке дадут пинка под зад, то дождь из денег прекратится. Только и всего... laughing tongue wassat
    Dzafdet
    1. Silvestr Вчера, 19:11
      Цитата: Dzafdet
      Главный чечен понимает, что, если Вовочке дадут пинка под зад, то дождь из денег прекратится. Только и всего..

      да нет. возможны варианты
      Silvestr
    2. МИХАН Вчера, 19:50
      Цитата: Dzafdet
      Главный чечен понимает, что, если Вовочке дадут пинка под зад, то дождь из денег прекратится. Только и всего... laughing tongue wassat

      Он еще понимает , что если в России смута начнется и всех дерьмократов резать начнут и русские тоже..На Москву с вилами и палками пойдут ,даже если их будут бомбить БПЛА и ЯО НАТО
      Россию уже давно раскачивают и ждут когда она развалится и тогда ринутся западные акулы и прочии пираньи грысть Россию , не догрызанную в 90-х
      И вот тогда БАХНЕМ! У офицеров на пультах палец не дрогнет . а если дрогнет . То автоматика сработает! soldier И Чечня это знает , что им не отсидеться в горах..
      МИХАН
      1. ALEA IACTA EST Вчера, 19:57
        Он еще понимает , что если в России смута начнется и всех дерьмократов резать начнут и русские тоже..На Москву с вилами и палками пойдут ,даже если их будут бомбить БПЛА и ЯО НАТО
        Россию уже давно раскачивают и ждут когда она развалится и тогда ринутся западные акулы и прочии пираньи грысть Россию , не догрызанную в 90-х
        И вот тогда БАХНЕМ! У офицеров на пультах палец не дрогнет . а если дрогнет . То автоматика сработает! soldier И Чечня это знает , что им не отсидеться в горах..

        ALEA IACTA EST
  19. Вольнопёр Вчера, 17:45
    Цитата: Monster_Fat
    Xа! А вот, действительно-не будет Путина и фиг знает, что опять "заварится" в Чечне...

    Я уже предлагал, чтобы все поклонники Путина, упоминая его фамилию, писали
    -"Путин( шоб он был здоров)".
    По аналогии с - "ИГ( запрещёна в России )".
    Вольнопёр
  20. Ураган70 Вчера, 17:50
    Я прикинул, как дико заржала лошадь, прочитав это, задиареил один подвальный, с горя подавился яблоком третий и т.д. и т.п.
    И только коммунист и либерал выпили на брудершафт, да многозначительно переглянулись со справедливым россиянином!
    Всё идет по плану!
    Ураган70
  21. Иван Ковальчук Вчера, 17:56
    Каждому русскому к 2020 году бутылку с узким горлышком!
    Иван Ковальчук
    1. влад66 Вчера, 22:27
      Цитата: Иван Ковальчук
      Каждому русскому к 2020 году бутылку с узким горлышком!

      А тебе в дупу
      влад66
  22. Теренин Вчера, 17:59
    Можно, конечно и пошутить, но все таки мы на ВО, а не форуме моды. Уж мы то, в отличии от остальных, должны помнить, что ни где Российская империя не воевала так долго, как на Кавказе. С "плеча рубить" большого ума не надо. В своей семье то не всегда всё благоразумно "разруливаем"... no
    Теренин
  23. Silvestr Вчера, 18:03
    при той дотации Чечне как сейчас такое желание понятно. Коммунальные услуги в Чечне дешевле, чем в России. Полис ОСАГО- на территории Чечни не действует. Так что все понятно с ним.

    Silvestr
  24. штурм Вчера, 18:18
    Пожизненным президентом Чечни, да пожалуйста забирайте!!!!
    прямо сразу после 18 марта...
    Судя по распределению сотен миллиардов бюджетных средств, льгот и преференций для Чечни наш президент давно на Чеченский "престол" метит и под себя республику готовит...
    Кадыров у него замом будет....
    штурм
  25. куртка бейна Вчера, 19:08
    Монос,

    Цитата: Монос
    Цитата: куртка бейна
    И в чём отличие?

    В чём отличие?... Ну, оно примерно такое, как между "членом" и фаллоиммитатором "член" встаёт когда надо, а фаллоиммитатор, когда его достают из тумбочки. Хотя... не знаю где их любители хранят... what

    Т.е. вы шутками-прибаутками (членом и фаллоимитатором) пытаетесь уйти от ответа на вопрос?
    П.С.: Особенно понравилось, что: "член встаёт когда надо".
    куртка бейна
  26. Malkavianin Вчера, 19:33
    6 лет еще посидит и хорош. И так уже не молодой.
    Malkavianin
    1. Санкюлот Сегодня, 00:01
      Как осторожно ссыкливо пукнул тихонько против Кадырова
      Санкюлот
  27. Дедсаня Вчера, 21:49
    Путин и так будет править в России до смерти! Правда,поочерёдно с Медведевым!
    Дедсаня
  28. андрон-30 Вчера, 22:51
    интересный у нас народ стреляют ай вай нехорошо ,не стреляют ай вей это то кто же так решил ?
    андрон-30
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