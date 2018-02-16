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Рамзан Кадыров призвал Владимира Путина управлять страной пожизненно
Глава Чеченской Республики опубликовало в Инстаграм заметку, приуроченную к очередной (11-й) годовщине нахождения во главе региона. Заметка Кадырова была посвящена, в том числе, президенту России Владимиру Путину. По словам Рамзана Кадырова, он будет выполнять поставленные президентом задачи, а самому президенту Путину желает пожизненного управления государством.
Из поста главы Чеченской Республики в Инстаграм:
По словам Кадырова, при поддержке Владимира Путина власти Чечни полностью искоренили терроризм в республике, решили многие важные социальные и экономические задачи.
Глава Чечни заявил, что сейчас Чеченская Республика процветает, для жителей ЧР созданы рабочие места, а также места для обучения, отдыха и самореализации.
На данный момент активно обсуждается вопрос о возможности продления полномочий Кадырова на посту главы республики. Социологические опросы говорят о том, что рейтинг Кадырова в Чечне свыше 90%, - если верить официальной статистике.
Из поста главы Чеченской Республики в Инстаграм:
Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!
По словам Кадырова, при поддержке Владимира Путина власти Чечни полностью искоренили терроризм в республике, решили многие важные социальные и экономические задачи.
Глава Чечни заявил, что сейчас Чеченская Республика процветает, для жителей ЧР созданы рабочие места, а также места для обучения, отдыха и самореализации.
На данный момент активно обсуждается вопрос о возможности продления полномочий Кадырова на посту главы республики. Социологические опросы говорят о том, что рейтинг Кадырова в Чечне свыше 90%, - если верить официальной статистике.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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