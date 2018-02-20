Работая удаленно

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www.army-armee.forces.gc.ca

www.army.mod.uk

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www.orbitalatk.com

bmpd.livejournal.ru

pinterest.com

army-news.ru

defence.pk

www.wikipedia.org

Самыми незащищенными и уязвимыми членами экипажа любой боевой бронированной машины являются те, кто вынужден выставлять свои голову и плечи наружу, управляя пулеметом на турельной установке. Впрочем, дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) сводит к нулю подобную уязвимость.Опыт американской армии и ее союзников в Афганистане и Ираке за прошедшие пятнадцать лет позволил выявить те значительные преимущества, которые предлагают ДУМВ по сравнению с вооружением на турельной установке: повышение живучести стрелка; улучшенный обзор для стрелка; улучшенное обнаружение и захват целей за счет использования тепловизионных и других прицелов с оптическим увеличением; лазерный дальномер и программное обеспечение системы управления огнем обеспечивают высокую точность с первой очереди; система стабилизации и управления отдачей повышает точность; и снижение усталости стрелка за счет исключения воздействия погодных факторов.В течение 2017 года американская армия развернула ДУМВ CROWS (Common Remotely Operated Weapon Station) в подразделениях резерва сухопутных сил, в основном в ротах военной полиции. «Он повысит точность наших боевых действий, - сказал Аркелио Гиллеспи из Управления автобронетанковой техники. - Он позволит сократить число потерь. Он повысит безошибочность при поиске противника».Австралийская компания EOS Defence Systems изготовила более 1500 ДУМВ. которые были интегрированы в более чем 20 платформ для таких заказчиков, как например, американская, австралийская и голландская армии.В 2000 году ДУМВ R-400 этой компании был отобран для первого этапа проекта CROWS американской армии. Всего было поставлено 560 систем (классифицированные по типу как М101), а первые экземпляры были развернуты в Ираке в январе 2005 года на автомобилях М1114 HMMWV с дополнительным бронированием. В 2012 году компания EOS объявила о передаче лицензии на производство R-400 южнокорейской Hyundai-WIA.Новейший серийный вариант модуля R-400 получил обозначение R-400S Мк2, производство которого началось в 2016 году; мелкими партиями за первый год было изготовлено более 70 модулей. Модернизация Мк2 состоит в следующем: новая система стабилизации австралийской разработки, которая, по данным EOS, обеспечивает «высочайшую вероятность поражения движущихся целей с движущейся платформы-носителя»; усовершенствование дневных/ночных оптических систем с целью увеличения дистанции идентификации и повышения качества изображения как для разведки и наблюдения, так и наведения; автоматическое сопровождение; интегрированное программное обеспечение, позволяющее подключать ДУМВ к любому другому модулю или башне; цифровая интеграция в системы управления боем; и видео- и аудиозапись всех эпизодов боевого столкновения.В марте 2015года компания EOS получила контракт стоимостью 6,5 миллионов долларов на восстановление и модернизацию 45 из 275 модулей R-400 австралийской армии до новейшего стандарта. Одним из самых значительных усовершенствований модуля R-400S Мк2 является то, что он может быть вооружен 30-мм пушкой Orbital ATK M230LF наряду с системами, которые может принять предыдущая модель, пулеметами калибров 5,56 мм, 7,62 мм и 12,7 мм и 40-мм автоматическими гранатометами.Пушка M230LF, носящая в американской армии обозначение ХМ914 до тех пор пока не завершится процесс квалификации, представляет собой модернизированный вариант 30-мм пушки М230, устанавливаемой на ударных вертолетах АН-64 Apache. Новая пушка имеет скорострельность 200 выстрелов в минуту. Компания Orbital ATK работает над новым комплектом боеприпасов для M230LF, который включает следующие типы: осколочно-фугасный зажигательный снаряд, с таймерным взрывателем и практический.В компании EOS отмечают, что рынок «традиционных» ДУМВ, вооруженных 5,56-мм, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами и 40-мм гранатометами, сократился с 690 миллионов долларов в 2010 году, когда армии, развернутые в Ираке и Афганистане буквально «дрались» за оборудование своих машин подобными модулями, до примерно 80 миллионов в 2017 году.В компании EOS считают, что рынок «продвинутых» ДУМВ, вооруженных пушкам и ракетами, необходимо рассматривать отдельно от рынка дистанционно управляемых башен, которые компания также изготавливает. Она оценивает рынок ДУМВ до 2025 года в размере 4,5 миллиарда долларов и полагает, что ее доля составит 2,1 миллиарда. Что же, совсем неплохо. В июне 2017 года компания Orbital АТК выдала компании EOS контракт на 170 миллионов долларов на поставку порядка 600 систем R-400S Мк2 до 2020 года.Компания планирует открыть новый завод в 2018 году, куда перенесет производство с существующих заводов. В компании Orbital ATK не дают информации о заказчике этих систем.Норвежская компания Kongsberg Protech Systems (KPS), производитель модуля М153 CROWS II, является ведущим поставщиком ДУМВ. Более 18500 модулей Protector в разных вариантах было продано покупателям из 18 стран.Норвежская армия стала первым заказчиком модуля Protector, вариант NM221 был установлен на ее бронетранспортеры М113. Эти машины отличаются внутренней подачей боеприпасов, что позволяет стрелку заряжать оружие, не высовываясь из корпуса. Эта система впервые была развернута с норвежскими миротворцами в Косово в 1999 году.Американская армия выбрала системы Protector для двух своих проектов, что способствовало занятию компанией Kongsberg доминирующей позиции на рынке ДУМВ. Первый выбор был сделан в октябре 2000 года, когда модуль Protector, получивший обозначение М151 в американской армии, был отобран в качестве основного вооружения нескольких вариантов бронемашины Stryker 8x8 производства компании General Dynamics Land Systems (GDLS) - Canada. Среди них базовый бронетранспортер М1126, командирская машина М1130, машина инженерного отделения М1132 и машина РХБ-разведки М1135. На сегодняшний день изготовлено почти 5000 машин Stryker и большая их часть оборудована модулем М151.Модуль М151, способный принять только одну систему вооружения, может быть вооружен либо 7,62-мм пулеметом М240, 12,7-мм пулеметом М2НВ или 40-мм автоматическим гранатометом МК19, которые соединяются с различными сенсорами, включая лазерный дальномер, тепловизоры, дневную видеокамеру и усилитель яркости изображения. Панель управления оператора, размещающаяся внутри машины, похожа на консоли управления многих компьютерных игр. При общей массе системы 169 кг сам модуль М151 весит 127 кг над крышей. Гиростабилизированная установка вращается на 360° и имеет углы вертикальной наводки от -20° до +60°.Модернизация Block 1 (М151Е1) была начата с новых машин Stryker для пятого (из девяти) бригадного комплекта, а также проведена на модулях Protector предыдущих вариантов. Эта модернизация включала: новый тепловизионный модуль, который более чем втрое увеличивает дистанцию идентификации по сравнению с оригинальной камерой и имеет два оптических и два электронных поля зрения; новый лазерный дальномер Small Tactical Optical Rifle Mounted LRF; более вместительный патронный ящик; и улучшенный рукоятку управления оператора. Модернизация Block II (М151Е2), начатая с новых машин Stryker, изготавливаемых для шестого бригадного комплекта, позволяет поражать цели при движении на скоростях до 40 км/ч; также была увеличена перебросочная скорость модуля.Второй большой проект был начат в августе 2007 года, когда американская армия подписала рамочное соглашение на 1,4 миллиарда долларов с компанией Kongsberg на поставку для программы CROWS II до 6500 модулей М153 Protector. В 2009 году это количество было увеличено до 10349 систем. Американский завод компании Kongsberg в Пенсильвании производит модули Protector для американского рынка; при этом компания BAE Systems по субподряду изготавливает тепловизионные прицелы TIM1500. устанавливаемые в ДУМВ М151.Оригинальный вариант М153 имеет унифицированность с моделью М151 на уровне 95-98%. Доработка состояла в следующем: более вместительный патронный ящик, способный вместить 1000 патронов калибра 7,62 мм, 400 патронов калибра 12,7 мм или 96 40-мм гранат; стабилизация изображения; захват цели на автоматическое сопровождение; использование композитных материалов для уменьшения массы системы; и броневая защита. Модуль М153 также имеет функции автоматического сопровождения и автоматического упреждения целей, в нем можно программировать реперные точки для обстрела нескольких целей, программировать сектор наблюдения и зоны воспрещения огня.В американской армии утверждают, что при измерении дистанции до цели лазерным дальномером точность модуля CROWS достигает 95%; также модуль поглощает около 80% энергии отдачи, что позволяет стрелку быстрее повторно прицеливаться после каждой очереди.В августе 2012 года компания Kongsberg получила на модуль CROWS III пятилетний контракт на неопределенное количество и с неопределенными сроками поставки. Его потенциальная стоимость составляет 970 миллионов долларов, но для получения всей суммы необходимо выполнить все опционы на 3000 модулей М153 CROWS, доработать 6000 существующих систем, поставить запасные части и оказать техническую поддержку. Последний заказ по этому контракту был выдан компании Kongsberg в мае 2016 года на модернизацию модулей М153А1 и М153А2 до новейшего стандарта М153А2Е1; по графику работы по нему будут идти до февраля 2019 года.Модуль CROWS был установлен на бронеавтомобили HMMWV, на многие варианты MRAP и на бронемашину M-ATV (MRAP-AII Terrain Vehicle). На модернизированный танк М1А2 SEPv2 (System Enhancement Package Version 2) американской армии, выпускающиеся с 2005 года, также установлен модуль CROWS, тогда как на варианте М1А2 SEPv3 установлен новый модуль Low-Profile CROWS, который может убираться для уменьшения габаритной высоты.В октябре 2017 года производственный центр в городе Лима поставил первые шесть серийных танков М1А2 SEPv3. Двумя месяцами ранее компания GDLS получила контракт стоимостью 270 миллионов долларов на модернизацию до августа 2019 года 45 танков.В январе 2018 года 2-й разведывательный полк (2CR) из состава механизированной бригады Stryker, базирующейся в Германии, получил шесть машин Stryker. оборудованных новейшим вариантом модуля М153, принятым на вооружение американской армии, CROWS-Javelin. Хотя полк располагает 87 пусковыми установками противотанковых ракет FGM-148 Javelin, расчеты Javelin должны спешиваться с машин для работы с этим комплексом.С 2010 году компании Kongsberg и Javelin Joint Venture работали совместно над демонстрацией потенциала интеграции пусковой установки в модуль CROWS, что позднее получило название «конфигурация близкая к тактической». В 2016 году британское Управление разработки и испытаний бронетехники успешно провело пуск пяти ракет из модуля М151, установленного на гусеничный БТР Spartan (фото внизу): три ракеты в варианте Block 0 поразили цели на дистанциях 1500, 2500 и 3200 метров; и две ракеты Block 1 поразили цели на дальностях 3500 и 4300 метров, что является одной из самых больших дистанций успешного поражения цели ракетой Javelin.Армейские командиры одобрили разработку нового комплекса после заявления о срочной потребности, выпущенного полком 2CR, чья огневая мощь нуждалась в усилении для того, чтобы соответствовать равным соперникам в Европе, например, российской армии.В середине 2017 года на Абердинским полигоне в штате Мэриленд солдаты из полка 2CR участвовали в огневых испытаниях двух машин: Stryker CROWS-J и Stryker ICV-Dragoon (Infantry Carrier Vehicle - Dragoon). Вторая машина была оборудована дистанционно управляемой башней Kongsberg Medium Calibre-Remote Control Turret, вооруженной 30-мм автоматической пушкой с селективным питанием Orbital ATK XM813.Январские поставки шести машин CROWS-J позволят полку провести полевые испытания, а в середине года должны быть поставлены все серийные машины этого стандарта. Развертывание 87 платформ CROWS-J и 83 платформ ICV-Dragoon значительно повысит огневую мощь бригады. Полученные после развертывания машин отзывы позволят подкорректировать стратегию армии, как это произошло с повышением огневой мощи всех девяти механизированных бригад Stryker.Армия США выпустила в июле 2016 года требование на проведение «доработок по повышению летальности» нового бронеавтомобиля Oshkosh JLTV для его эксплуатации в разведывательной роли в 35 пехотных бригадах IBCT (infantry brigade combat team) до тех пор пока не будет разработан легкий шестиместный разведывательный бронеавтомобиль Light Reconnaissance Vehicle. Бронеавтомобилями JLTV будут оснащены разведывательные взвода в каждом из трех пехотных батальонов бригады IBCT и разведывательные группы в разведывательном дивизионе бригады.В бюджетном запросе армии на 2018 год описана стратегия его развития: «В модифицированном дистанционно управляемом модуле вооружения, разработка которого начнется в 2018 году, будет использован подход последовательного наращивания возможностей. На первом этапе, который станет частью срочного требования, будут доработаны имеющиеся модули М153 CROWS с целью интеграции 30-мм автоматической пушки ХМ914».В соответствии с первым этапом компания Kongsberg поставит первые 67 модулей. В сентябре 2017 года на выставке AUSA компания Oshkosh представила автомобиль JLTV, оборудованный новым ДУМВ Kongsberg Protector LW30 с пушкой M230LF. Модуль LW30 может быть сконфигурирован как двойной (с двумя системами вооружения) ДУМВ при добавлении 7,62-мм пулемета или даже как тройной ДУМВ при установке еще и ракеты Javelin.На втором этапе «потребуются дальнейшие изменения конструкции, обновление оптики с целью увеличения дальности идентификации целей с тем, чтобы соответствовать возможностям установленного вооружения, и установка спаренного пулемета в качестве дополнительной системы вооружения. При интеграции дополнительных систем, например, ракетного комплекса Stinger, будет использован предшествующий опыт интеграции ракеты Javelin в боевой модуль». Армия запросила на эти разработки 22.5 миллиона долларов.Армия определила требования к системе CROWS следующего поколения в документе развития возможностей CROWS (CROWS Increment II Capability Development Document), которые позволят повысить уровни ситуационной осведомленности, живучести и летальности. Требования этапа Increment II включают: улучшенные сенсорные системы для повышения дистанции идентификации; более широкие поля зрения: повышенная точность в движении; возможность обучения; постановка дымовых завес; запись выполнения задачи для последующего анализа; и повышенное огневое могущество высокоточных летальных и нелетальных систем вооружения. Армия планирует выпустить запрос предложений по этапу Increment II в конце 2022 года.Канадская армия стала первым заказчиком модуля Protector DRWS (Dual Remote Weapon Station), выдав в 2013 году компании Kongsberg контракт на сумму 100 миллионов канадских долларов. KPS Canada была выбрана для установки модуля DRWS на новую бронемашину TAPV (Tactical Armoured Patrol Vehicle) 4x4 разработки компании Textron.Канада приобрела 500 машин TAPV, 193 в разведывательной конфигурации TAPV-Recce и 307 в универсальной конфигурации TAPV-GU с опционом еще на дополнительные 100 машин. Поставки серийных TAPV были завершены в декабре 20017 года. Основным вооружением TAPV станет модуль DRWS, который KPS Canada описывает как «новая технологическая инновация» в семействе Protector, так как он станет первой моделью, вооруженной двумя системами вооружения: 40-мм гранатометом с ленточным питанием Heckler & Koch GMG (в канадской армии получивший обозначение С16 Close Area Suppression Weapon) и 7,62-мм пулеметом С6 (канадский вариант FN Herstal MAG). Вместо С16 может быть установлен 12.7-мм пулемет М2НВ. Модуль DRWS будет установлен на 138 машины TAPV-Recce и на 226 машин TAPV-GU.Бронемашина TAPV впервые была развернута в контингенте канадской армии численностью 450 человек, который составляет основу боевой группы в Латвии. Это одна из четырех многонациональных боевых групп НАТО, расквартированных в Польше и странах Балтии в 2017 году.GD UK, головной подрядчик по новой гусеничной бронемашине Ajax британской армии, выдала в 2015 году компании Kongsberg контракт стоимостью 61 миллион фунтов на поставку модулей Protector для этого проекта. На сегодняшний день это самый крупный контракт британской армии на поставку ДУМВ.Великобритания заказала 589 машин Ajax в двух базовых вариантах: разведывательный вариант Ajax с башней и бронетранспортер Ares. Последний вариант в свою очередь является базовым для командирской машины Athena C2, инженерной разведки Argus, эвакуационного варианта Atlas и ремонтного варианта Apollo.ДУМВ Protector будет основным вооружением всех вариантов Ares. Его также можно будет устанавливать на крышу башни варианта Ajax, при этом его прицел может работать в качестве резервного при повреждении основного прицела башни. Первые модули Protector были поставлены компании GD UK в 2016 году, а первые машины Ajax планируется поставить в войска в 2019-2020 годы.ДУМВ будет установлен на перспективную машину механизированной пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle) 8x8 британской армии, которой будут оснащены две новых средних бригады; их полная боевая готовность ожидается к середине следующего десятилетия. Так как каждая бригада будет оснащена двумя полками Ajax и двумя пехотными батальонами с машинами MIV, вполне возможно, что MIV будет оборудована ДУМВ Protector с целью повышения уровня унифицированности систем, имеющихся на вооружении бригады, и упрощения боевой подготовки и материально-технического снабжения.